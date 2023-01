Diario de Radio Nacional 27/1/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

Cada 27 de enero se conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. Esta fecha se estableció para rendir tributo a la memoria de las víctimas del Holocausto y ratificar el compromiso de lucha contra todo tipo de acciones racista y antisemita, como así también con otras formas de intolerancia, que pueden provocar actos violentos contra determinados grupos humanos.

En tanto, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria se refirió a la postura de los diputados opositores sobre la convocatoria para realizar juicio político a la Corte: "Estos jueces viajaban con ellos a Lago Escondido y armaban la tapa de Clarín y La Nación mientras Mauricio Macri nos endeudaba".

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, destacó la importancia de la reunión de la comisión en la Cámara baja, en la que se analizaron 14 expedientes contra los diferentes miembros de la Corte Suprema y afirmó: "Voy a garantizar que se desarrolle el proceso con la mayor objetividad y apegándonos al reglamento de la Comisión, la Cámara y la Constitución Nacional.

"Nos vamos a abocar para llevar adelante una investigación y evaluar su desempeño", expresó, al enfatizar: "Debemos activar los mecanismos de la Constitución para ver si hay un mal desempeño".

"Esto no es contra la Corte, es para que esté integrada por jueces independientes y no parciales", subrayó.

LRA 27 Catamarca

La diputada nacional Anahí Costa (FdT) comentó el desarrollo de la primera reunión en el Congreso, donde hubo un debate entre los legisladores y se repasaron los 14 proyectos que solicitan el desplazamiento de los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, entre los puntos principales.

En este sentido habló sobre la participación de la oposición y señaló que "ellos van diciendo que esto no es importante -cuando se habla del juicio político- y por qué entonces no participan de las sesiones para aprobar los proyectos que está esperando la gente".

LRA 1 Buenos Aires

La abogada y directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación se refirió a la conducta de la oposición, que se niega a discutir en comisiones el juicio político a la Corte Suprema de Justicia.

"Hay una situación extorsiva de suspender la democracia, el debate legislativo, como modo de defender a un organismo que, de hecho, a derogado la democracia parlamentaria, como es la Corte Suprema, que ha legislado cuando no puede legislar", dijo.

LRA 14 Santa Fe

La Cámara de Diputados de la Nación aceptó que Patricia Isasa, exdetenida desaparecida durante la última dictadura cívico militar, concurra como testigo en el pedido de juicio político contra el exintendente de Santa Fe, hoy juez Horacio Rosatti.

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara de Diputados abrió el debate en comisión del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia en una jornada tensa y, su actividad, continuará el próximo jueves a las 11 con el testimonio de los autores de los 14 expedientes que se analizan en el marco del proceso a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, de los cuales cinco son de diputados nacionales, dos de una senadora y siete de particulares. La diputada nacional del Frente de Todos argumentó que “llevar adelante este juicio político es una herramienta y un procedimiento constitucional que creemos necesario y oportuno ejercer”.

LT 14 Paraná

La Cámara de Diputados abrió el debate en comisión sobre el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema y, en este sentido, Blanca Osuna, diputada del Frente de Todos Entre Ríos, dijo: “Evidentemente esta es la Corte Suprema de Cambiemos, y esto es los más dramático que le puede pasar a la democracia”.

LRA 1 Buenos Aires

El ex director de la Federación Agraria, Pedro Peretti, sostuvo que en el juicio político a la Corte Suprema "se juega el destino del país" y "buena parte del futuro de la democracia argentina", a la vez que resaltó que se trata del primer paso "para desarmar el Estado mafioso que denunció Cristina Fernández de Kirchner".

En diálogo con Nacional, Peretti dijo que el proceso "es de una importancia tremenda, independientemente del resultado" y aseguró que tendrá "un alto impacto electoral". "Que la opinión pública vea la cantidad de arbitrariedades que ha cometido esta Corte", reclamó, y aseveró: "Ésta es una Corte hecha al servicio de los grandes grupos económicos de la Argentina".

Consultado por el rol de Juntos por el Cambio, que advirtió que no dará viabilidad ni prestará quórum para tratar en el Congreso proyectos impulsados por el Frente de Todos, opinó: "Es parte de la Infantería de la Corte, es la Infantería de la Corte. Y la Aviación son los grandes grupos económicos".

LRA 1 Buenos Aires

Tras el inicio este jueves en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados del juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el diputado nacional por el Chaco expresó que "hay diputados que no están ejerciendo su representación y si, muy firmemente, la de sectores económicos".

"La oposición expresa ideas ajenas al Congreso, repite sistemáticamente los que dicen algunos medios de opinión concentrados", sostuvo Juan Manuel Pedrini.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, reafirmó la posición del país al respecto y "reiteró la firme voluntad del Gobierno" nacional de "encontrar una solución pacífica" al conflicto con el Reino Unido, al tiempo que rechazó "actividades unilaterales británicas" en esa zona.

Carmona rechazó, por ejemplo, el despliegue en las islas de un grupo de soldados de las llamadas "Fuerzas de Seguridad de Kosovo" -enviados con el argumento de participar del "mantenimiento de la paz" en el área-, lo cual calificó como una "nueva provocación británica" e "injustificada demostración de fuerza".

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general de Suteba destacó el lanzamiento del espacio Celac Social, integrado por organizaciones políticas, sociales y sindicales de América Latina.

Tras referirse al documento elaborado por ese espacio, Roberto Baradel afirmó que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) "es la alternativa que tenemos en Latinoamérica para avanzar en el desarrollo económico, terminar con la desigualdad y fortalecer las democracias". "La OEA ya demostró al servicio de quien está", dijo.

En ese marco, el dirigente sostuvo que "los gobiernos populares tienen que entender que deben gobernar a favor de los pueblos, y eso significa enfrentar a algunos sectores; y hay que tener la determinación para hacerlo".

"Lo peor que nos puede pasar es que vuelva el fascismo y que con ello se traiga al neoliberalismo", subrayó Baradel, al tiempo que manifestó: "Ya vivimos cuatro años de neoliberalismo con María Eugenia Vidal, por eso, lo mejor que se puede hacer en la provincia de Buenos Aires es elegir en 2023 a Axel Kicillof".

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa, su Director Guido Ferreyra brindó detalles de las obras que se llevan a cabo en la provincia y que, junto a las que se realizan en Salta, se enmarcan en el Plan de Modernización del Transporte Ferroviario llevado adelante por el Ministerio de Transporte de la Nación, a cargo del ministro Diego Giuliano. También, dio cuenta del impacto que tiene la recuperación de este servicio para las economías regionales y para la sociedad.

Tienen como eje los trenes de pasajeros y de carga y abarcan la recuperación de vías y ramales, el mejoramiento de infraestructura y la construcción de nodos logísticos para reactivar las economías regionales, así como ofrecer mayor conectividad y afianzar el traslado de la producción nacional.

LRA 1 Buenos Aires

En Verano937 hablamos con el Padre Juan Manuel Rega, cura villero, para analizar la realidad de LOS distintos barrios de la Ciudad y en particular, la situación de la Villa 31 donde el Gobierno Porteño demolió más de 20 casas. También, apuntó contra los medios acusándolos por querer sacar de contexto las expresiones de Francisco sobre la pobreza para poder enfrentarlo con el gobierno. Y agregó: “Es terrible ese dato y uno no se puede enfrentar con la realidad”.

LRA 30 Bariloche

La presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA) visitó los estudios de LRA30 Nacional Bariloche, en el marco de un recorrido que viene haciendo por todas las emisoras del país y destacó el rol de los medios públicos.

“Tenemos una alta responsabilidad cuando pensamos qué significa Radio Nacional”, expresó Rosario Lufrano, y agregó: “Radio Nacional no son repetidoras, son emisoras a las que hemos devuelto las programaciones locales porque queremos escuchar los acentos y tonadas de cada lugar de la Argentina y deben ser los profesionales de cada sitio del país los que nos cuenten lo que pasa en esos lugares”.

LRA 26 Resistencia

Organizaciones sociales, políticas y gremiales realizarán una nueva marcha a Lago Escondido. Tras esto, Néstor Picone, integrante de la Mesa Coordinadora de Defensa de la Soberanía Nacional del Río Paraná, sostuvo: “Es la séptima marcha, y comenzará este sábado 28 de enero por el camino de montaña, por lo cual será absolutamente simbólica. La voluntad de esta marcha, como de todas las anteriores, es pacífica, nadie va armado y nuestra única arma es la bandera argentina, aunque la gente de Joe Lewis sí está armada”.

LRA 42 Gualeguaychú

Godoy, secretario General de la CTA Autónoma, valoró que la CELAC Social se constituya en un espacio de "defensas de las democracias" para fortalecer la unidad de Latinoamérica, al tiempo que repudió las declaraciones de la responsable del Comando Sur de los Estados Unidos.

LRA 6 Mendoza Quino

El secretario de la Junta Electoral de la provincia, Jorge Albarracín, dio detalles sobre el sistema de votación con boleta única, el cual se estrenará este año en Mendoza, diciendo: "En vez del sobre, el presidente de Mesa le entregará una sola boleta al votante, quien pasará a un box y marcará las opciones que elija".

LRA 42 Gualeguaychú

El ex jefe del Ejército de la gestión de Cristina Fernández, César Milani, advirtió posibles intentos de desestabilización política en la región.

En LRA 42, Milani alertó que en nuestro país podría haber un golpe de Estado en caso de triunfar el Frente de Todos en los comicios de octubre venidero.

LRA 26 Resistencia

Lo dijo el integrante del pueblo qom de Colonia Aborigen y secretario general del Instituto Del Aborigen Chaqueño (IDACH), Mario Fernández, en el acto en el cual el gobernador provincial, Jorge Capitanich, anunció la municipalización de la localidad.

LRA 2 Viedma

Este sábado parte el primer grupo en la 7ª marcha a Lago Escondido. El referente sindical recordó que hay dos fallos judiciales que ratifican la obligación del Gobierno de Río Negro por lo que la falta de cumplimiento muestra que se busca beneficiar al magnate Joe Lewis.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El referente político y social en la región habló del conflicto y la dimensión adquirida a partir de la publicación de chats de jueces, funcionarios y directivos de Clarín. Señaló que el 28 comenzaría una nueva marcha por la montaña con 4 días de travesía y el 31 de enero por el camino de Tacuifí.

LRA 57 El Bolsón

El próximo 8 de febrero se realizará en San Carlos de Bariloche la tercera Mesa de Diálogo dispuesta entre el Ejecutivo Nacional entre la Administración de Parques Nacionales y una Comitiva de Pueblos Indígenas en pos de encontrar una solución para el conflicto que mantiene privadas de su libertad a integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu.

LT 14 Paraná

Ana Wingeyer, investigadora del INTA, se refirió a la crítica situación que genera la sequía, señalando: “Llevamos tres campañas donde las precipitaciones están por debajo de lo normal para nuestra zona. Ahora tendríamos una transición hacia un año neutro, donde se esperan condiciones climáticas más normales y más cercanas a los promedios históricos de lluvias”.

LRA 5 Rosario

Empresarios de frigoríficos de Santa Fe están preocupados ante un probable aumento de la carne vacuna en las carnicerías. “La principal causa del aumento es el arrastre porque la carne no aumentó en relación al índice inflacionario. La sequía también complica la situación”, señaló Bendayán.

LRA 42 Gualeguaychú

Entre Ríos le propuso a la Nación incorporar a los puertos de Diamante, La Paz e Ibicuy al curso de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Tras esto, el presidente del Ente Portuario Ibicuy, Natalio Gerdau, informó la metodología de trabajo diaria, y luego se refirió a cuáles serán las metas si se logra esta incorporación.

LRA 6 Mendoza Quino

Las y los trabajadores vitivinícolas autoconvocados volverán el próximo lunes 30 de enero a las calles, debido a que los salarios están muy por debajo del salario mínimo vital y móvil.

Como ejemplo de lo referido, un trabajador de bodega que se inicia solo alcanza el básico de 57 mil pesos, y uno de viña llega a los 54 mil.

LRA 3 Santa Rosa

Claudia Calderón, responsable de comunicación de la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPA), dijo que “no es una novedad” para el cuerpo docente la ampliación horaria en al menos 45 escuelas de la provincia, ya que a partir de marzo la jornada escolar será de cinco horas, y luego agregó: “Esta modalidad ya se sabía y había sido comunicada el año pasado a los y las docentes de cada institución que extenderá sus horarios”.

LRA 30 Bariloche

Desde la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) realizaron un plenario en el que decidieron solicitar al Gobierno provincial que no postergue la paritaria docente. La referente gremial habló de la reunión.

LV 8 Libertador

Lavalle realizará este sábado a partir de las 22 horas su acto central de la Fiesta de la Vendimia, denominado "Relatos de mi tierra".

Tras esto, Laura Portillo invitó a seguir la celebración a través de LV 8 Radio Nacional Libertador a través de sus señales de AM, FM y de su web, sumando al sitio

LRA 1 Buenos Aires

Impactante caída de granizo en San Luis generó destrozos en la ciudad. La directora de LRA29, Gloria Velázquez, describió la situación: “Se adelantó a las 23 horas, estaba en pleno apogeo el festival Calle Angosta. El tamaño del granizo era como el de una manzana”.

“No era el común y en seco destrozó vehículos. La gente que salió desesperada terminó golpeada”, expresó. También reveló que esta situación es “inaudita” en San Luis y que sufrieron el corte de luz durante varias horas.

LRA 27 Catamarca

El doctor Fabián Améndola, abogado que integra el equipo de letrados que representa a Graciela y Silvino, los padres de Fernando Báez Sosa, se expresó tras los alegatos, diciendo: “La defensa no expuso argumentos, solo esbozo conceptos que, a nuestro entender, no pudo acreditar de ninguna manera”.

LRA 6 Mendoza Quino

Ana Clara Moncada, activista de ´Identidad Marrón´, analizó la interpretación social que se le otorga al caso de Fernando Báez Sosa, claramente asesinado en un hecho de discriminación aberrante, señalando: "¿Por qué se ensañaron con Fernando? Lo asesinaron al grito de ´negro de mierda´. Esto no lo que no ve el Poder Judicial, pero lo ve el padre de la víctima porque somos las personas que sufrimos el racismo en lo cotidiano y somos quienes tenemos en riesgo nuestras vidas".

LRA 53 San Martín de los Andes

En San Martín de los Andes se inauguró la galería de arte OpenArt House. Una iniciativa del curador sanmartinense Francisco Belmonte que tuvo en su presentación obras de Suyai Otaño, Francisco Amoroso, Verónica Pellegrini, Andrea Cosentino y Agustín Montangie.

LRA 24 Río Grande

Un vecino de la ciudad de Río Grande vió un guanaco albino en las cercanías del Puesto Policial Menéndez. “Al principio dudé si se trataba de una llama o un guanaco, pero me acerqué y pude confirmar que se trataba de un guanaco de más de 2 metros”, dijo Martín.

LRA 25 Tartagal

Se confirmaron tres nuevos casos de dengue en el norte de Salta en lo que va del año. De acuerdo con la investigación epidemiológica son casos leves que provienen de Bolivia. "Es importante que trabajemos en conjunto y evitemos los reservorios del mosquito para no tener dengue", dijo Rua.

LRA 12 Santo Tomé

Hozbor, quien es doctora en ciencias bioquímicas e investigadora principal del CONICET, hizo referencia a las nuevas vacunas bivalentes, expresando: "Tienen componentes del virus ancestral que inició la pandemia, pero además tiene componentes de la variante Ómicron, la B.4 y la B.5, la cual prevalece y está circulando".

LT 12 Paso de los Libres

El periodista Francisco Alejandrino, perteneciente a LRA 29 Radio Nacional San Luis, habló sobre el temporal y la caída de granizo que azotó a Villa Mercedes en pleno “Festival de la Calle Angosta”.

LRA 22 Jujuy

Jorge Torrico, director provincial de Emergencias y Evaluación de las tormentas eléctricas, hizo referencia a la tormenta y vientos que azotaron a Jujuy, indicando: "Fueron afectadas situaciones vulnerables, donde estaban ubicadas viviendas de personas de bajos recursos económicos, aunque son sectores donde no corresponde que se ubiquen, ya que son lugares cercanos al río o donde este se desborda".

LV 8 Libertador

En relación al tema, Gina Colombo, subsecretaria de gobierno de Maipú, informó las acciones que se están llevando a cabo para relevar los daños causados por el fenómeno meteorológico.

LRA 6 Mendoza Quino

Enrique Pécora, vicepresidente de Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza, contó que el sector turístico ha crecido en comparación con la primera quincena de enero, dónde solo se llegó al 65 % de reservas.

En tanto, en lo que va de esta segunda quincena el nivel de reserva se incrementó entre un 10 y un 20 %.

LRA 1 Buenos Aires

El coordinador general del Observatorio de Seguridad Vial en Entre Ríos Pablo Peil, habló de la gran sucesión de siniestros viales que se dieron los últimos días en dicha provincia y los factores principales que generaron esos accidentes.

"La influencia del factor humano y la irresponsabilidad por parte de los conductores se ven en el exceso de velocidad, el no respetar la doble línea amarilla en rutas, el uso de la telefonía celular, tienen que ver con los casos donde se registran víctimas fatales", mencionó.

Peil aseguró que desde el Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos se trabaja mucho" en capacitaciones y en la educación vial" de los conductores pero aún así hay "imprudencia" por parte de los mismos. Y agregó: "Hay un montón de controles policiales, más los de la Gendarmería, sin embargo la siniestralidad sigue estando igual".

LRA 1 Buenos Aires

La directora de Turismo y de Cultura de esta localidad de Chubut Yamila Huenchal, detalló los atractivos de este lugar de la Patagonia que se difunde "de boca en boca".

"Está a 250 km de Trelew y a la misma distancia de Comodoro Rivadavia. El turismo que siempre llega hasta aquí es el que está interesado en la naturaleza, la observación de fauna, y la desconexión. Abre también las puertas para gente a la que le gusta el turismo de aventura. Se pueden hacer excursiones en bici, buceo, o trekings por los distintos suelos que tenemos", contó.

"Aquí hay muchas zonas naturales para conocer: Cabo Dos Bahías, Cabo Raso, Caleta Zara, entre otros tantos lugares", mencionó Huenchal.

LRA 1 Buenos Aires

La escritora Sonia Bergman, quien publicó el libro “Palermo. El Parque 3 de febrero de Buenos Aires”, habló de la historia de ese espacio porteño. Y contó los inicios de lo que se llamó el tambito en ese lugar, y las fallas en las políticas de protección del patrimonio en la Argentina.

Bosques de Palermo, fue el primer parque público del país y se convirtió en el modelo paisajístico y social de todos los otros parques argentinos construidos con posterioridad al año 1875. "De 1914 a 1918, cuando Benito Carrasco fue director de Paseos, puso lecherías en los parques de Buenos Aires, y se vendía la leche al pie de la vaca. Y las vendedoras estaban vestidas de holandesas. Hay muchas historias lindas", recordó.

LRA 1 Buenos Aires

En medio de una jornada con nieve, Chelo Ayala trajo a dos nuevos invitados que estudian el comportamiento de los pingüinos en la zona, como ya contó en otra oportunidad Noemí Ortiz, del Instituto Antártico Argentino.

Desde el estudio de Arcángel San Gabriel, Nicolás Lonardi llegó en septiembre del 2022 por el arribo de los pingüinos Adelia. “Se encuentran en esta zona y una vez que crían, se van en marzo y los pichones que quedan en el mar congelado de la Antártida”.

“Tratamos de intervenir lo menos posible, cualquier perturbación van a defenderse”, reveló la bióloga Ailén Iribarne, quien trabaja junto a Nicolás como técnicos de campo para el Instituto Antártico Argentino, bajo la dirección del proyecto de la Dra. Mariana Juares.

LRA 1 Buenos Aires

Antofagasta de la Sierra, localidad ubicada a unos 650 kilómetros al oeste de la capital de la provincia y a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, abre sus puertas e invita a participar de la 32° edición de la Feria Ganadera y Artesanal de la Puna.

Beatriz Carreño, periodista de Radio Nacional Catamarca, señaló que se realizará del 15 al 19 de febrero en Antofagasta de la Sierra, donde habrá muestra artesanal y de productos locales, exposición de animales, talleres y festival folclórico. En ese marco, resaltó que "es uno de los eventos más importantes" en ese territorio.

LRA 1 Buenos Aires

El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración y exterminio de Auschwitz, considerado el símbolo del Holocausto cometido por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

LRA 27 Catamarca

Claudia Martínez, ministra de la Mujer de la provincia, dio detalles sobre el Encuentro Suprarregional de Mujeres que, bajo el lema “Construyendo democracias igualitarias en clave regional”, tendrá lugar el 9 y 10 de febrero próximos, en el Centro de Convenciones.

LRA 4 Salta

La jefa del Programa de VIH, Laura Caporalleti, salió al cruce de las declaraciones del ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, quien había vinculado el incremento de los casos con la implementación de la ley IVE.

LRA 1 Buenos Aires

La muestra de 35 fotos estará disponible desde este jueves hasta el 1 de marzo en el teatro marplatense Auditorium. Incluye imágenes de los partidos y del público que alentó desde Argentina.

"Nos vamos a encontrar con una muestra donde lo que une a la exposición es el tema "Muchachos", habrá desde fotos del Mundial a los festejos", contó Bernarda Llorente, presidente de Télam.

"Gloria y Honor" es una selección de 35 fotografías, con los mejores momentos vividos en la Copa del Mundo, que recorre el arduo camino argentino hacia el triunfo en Qatar: de la desilusión ante Arabia Saudita a la coronación heroica de la definición por penales contra Francia.

La propuesta de Télam y el Instituto bonaerense de Cultura suma un homenaje a "los pibes de Malvinas que jamás olvidaré", uno de los fragmentos de "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar", el hit musical que incorporó a los héroes de la guerra en el Atlántico Sur a la gesta de los jugadores argentinos.

LT 14 Paraná

Molina, quien es el vicepresidente primero del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica, indicó que uno de los fundamentos institucionales es volver a Primera División, expresando: “Nuestro próximo objetivo es disputar la Primera B Nacional y tratar de recuperar la máxima categoría lo más pronto posible”.