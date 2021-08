Diario de Radio Nacional 27/08/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “No voy a firmar con el FMI algo que dañe a los argentinos”

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Argentina se encuentra en un proceso real de recuperación económica”

LT 12 Paso de los Libres – GUSTAVO VALDES: Repudió enérgicamente el ataque al diputado provincial Arias

LT 12 Paso de los Libres – ANA ALMIRON: Arias se encontraba en un cierre de campaña y recibió un disparo

LT 12 Paso de los Libres – MARTIN BARRIONUEVO: “Estamos antes una noche oscura donde hubo un atentado político a la democracia”

Nacional Folklórica – Cierre de campaña en Corrientes: El testimonio del conductor del acto donde balearon al diputado Arias

LT 12 Paso de los Libres – GLORIA PARED: “El disparo al diputado Miguel Arias es un atentado a la democracia”



LRA 1 Buenos Aires – ANABEL FERNANDEZ SAGASTI: “El Frente de Todos toma las decisiones pensando siempre en la gente”

LRA 1 Buenos Aires – MARISA DIAZ: Se intensificará la presencialidad en las escuelas de todo el país

LRA 30 Bariloche – ANDRES LARROQUE: “Mi candidato siempre fue Juan Zabaleta”

LRA 1 Buenos Aires – Causa Cuadernos: La UIF apeló el sobreseimiento de Paolo Rocca

LRA 3 Santa Rosa – DARIO GIAVEDONI: “La inmigración, muchas veces, está promovida por intereses capitalistas”

LRA 26 Resistencia – También en rechazo a la reurbanización del río Negro: Movida en apoyo a la sanción de la Ley de Humedales

LRA 7 Córdoba – Lesa humanidad: Fiscales pidieron 154 indagatorias en megacausa de Derechos Humanos

LRA Buenos Aires

El Presidente sostuvo hoy que “no está cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional” y ratificó que “no va a firmar algo que dañe a los argentinos”.

“Vamos bien; no hay un límite temporal (para la firma del acuerdo). No voy a firmar algo que dañe a los argentinos”, sostuvo el Presidente en declaraciones a Radio 10, y agregó: “Voy a acordar cuando a la Argentina le convenga; los que me apuran son los que quieren que legitimen lo que hicieron ellos”.

En este sentido, manifestó: “seguimos discutiendo con el Fondo, tenemos la buena voluntad de encontrar un acuerdo con el Fondo, yo sé que cuando el Gobierno argentino firme ese acuerdo, ese acuerdo compromete a muchas generaciones, yo lo que no voy a hacer es algo que compromete a los argentinos en los años venideros”.

“Yo podría firmar un acuerdo hoy y mi Gobierno no tendría que pagar nada, porque en todos los casos tengo un tiempo de espera que a mí me liberaría, pero yo no quiero resolver el problema de Alberto Fernández, quiero resolver el problema de la Argentina y para resolver el problema de la Argentina tengo que discutir las tasas de interés que el Fondo hoy está cobrando, y tengo que discutir los plazos en los que quiere recuperar ese crédito”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El primer mandatario recorrió este mediodía, como parte de su visita a la provincia de La Pampa y en continuidad con la agenda federal desplegada esta semana, las instalaciones de la empresa APEX Metalúrgica, que produce una serie de herramientas para los sistemas extractivos de pozos petroleros y anunció una inversión de 18 millones de dólares en el país para garantizar el abastecimiento del 40 por ciento de la demanda nacional.

“Argentina se encuentra en un proceso real de recuperación económica. Y, como siempre digo, hay reactivación porque hay vacunas”, afirmó Fernández en declaraciones a la prensa al culminar la recorrida por la planta industrial acompañado por el gobernador provincial, Sergio Ziliotto.

“En muchos sectores los empleos no paran de crecer, cada día hay más sustitución de importaciones, más industria nacional y más trabajo para los argentinos. Este es el país que queremos”, destacó.

LT 12 Paso de los Libres

“Repudiamos enérgicamente todo tipo de violencia y este tipo de hechos que no conducen a ningún lado, y menos con violencia política”, expresó el mandatario provincial, Gustavo Valdés, agregando que “en el día de ayer di la orden que se pongan a disposición todos los medios del Estado provincial para esclarecer este hecho”.

LT 12 Paso de los Libres

Ana Almirón, indicó que “lo primero y principal que pedimos nosotros como compañeros del diputado provincial Miguel Arias y como políticos es que recupere su salud y que esté bien. Luego, repudiar este acto cobarde de violencia y solicitar urgente el esclarecimiento de esta situación que empaña nuestra democracia”.

LT 12 Paso de los Libres

El candidato a vicegobernador por el Frente Corrientes de Todos, Martín Barrionuevo, comentó que “la sociedad necesita que esto se esclarezca lo más rápido posible. En esto no hay partido político, a esto hay que ponerle un freno porque no nos puede suceder. En este caso el Estado tiene que funcionar, y tiene que ver con la investigación del hecho porque es un pueblo chico. De acá en adelante pedimos un avance en la investigación para que lleguemos cuanto antes a los responsables de esto”.

Nacional Folklórica

Mario Chiappa fue el conductor del acto de cierre de campaña en Corrientes donde hirieron de un disparo de arma de fuego al legislador Miguel Arias, quien integra el bloque justicialista en la Cámara de Diputados provincial.

El locutor hizo una crónica de los hechos desde el comienzo de la convocatoria, que contó con la participación de los candidatos para ocupar la Intentendencia de Paso de los Libres y chicos de una escuela de percusión.

“Había treinta personas era de Tapebicuá y veinte de Paso de los Libres, era un ambiente familiar. No había tensiones”.

LT 12 Paso de los Libres

La candidata a viceintendenta de Tapebicuá, Gloria Pared, comentó que en el momento del hecho estaba dando un discurso en el escenario y el disparo podría haber recibido ella como candidata del Frente de Todos. “Estoy indignada y repudio este ataque al diputado provincial Miguel Arias. Todavía no sabemos para quién era el disparo, porque estábamos todos en el escenario”, expresó Pared.

LRA 1 Buenos Aires

La senadora nacional por Mendoza y precandidata a renovar su banca (Frente de Todos) reflexionó sobre el actual contexto sociopolítico y expresó: “La principal preocupación de los mendocinos es el empleo, los precios y la inseguridad”. Tras criticar la gestión del actual gobierno provincial, sostuvo que en la campaña electoral se observa que “Juntos por el cambio busca exacerbar el enojo en la población, su premisa es que mientras peor vaya es mejor; al contrario del Frente de Todos, donde las decisiones se toman pensando para mejorar la vida de todos los argentinos”. Fernández Sagasti detalló además sus principales propuestas.

Por otro lado, la senadora se refirió al ataque con un arma de fuego sufrido en la noche de este jueves hacia el diputado del Frente de Todos Miguel Arias mientras participaba de un acto de cierre de campaña. “Nadie pensaba que la violencia política podía volver a ser protagonista en un acto electoral”, sostuvo, y señaló: “Esperamos que el gobernador de Corrientes esclarezca el hecho cuanto antes”. “La ciudad tiene 600 habitantes y todavía no hay noticia de quien puede haber perpetrado el disparo”, subrayó.

LRA 1 Buenos Aires

Marisa Díaz, Secretaria de Educación de la Nación, dio precisiones sobre los cambios aprobados por el Consejo Federal de Educación en el protocolo de asistencia a clases en los niveles inicial, primario y secundario de todo el país, que permiten intensificar la presencialidad.

La funcionaria precisó que estas modificaciones regirán a partir del próximo 1 de septiembre y deberán ser aplicadas “en las 24 jurisdicciones del país, incluidas Mendoza y Ciudad de Buenos Aires, que no acompañaron la votación”.

Explicó que los cambios “responden a la mejora de la situación sanitaria, junto al avance en el proceso de vacunación” pero aclaró que “no hay decisiones dogmáticas sino que van acompañando la evolución de la pandemia en el país”.

LRA 30 Bariloche

El Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires remarcó que las organizaciones sociales tienen que ver al Estado como un aliado y que están trabajando para recuperar el empleo. “Hoy buscamos recuperar el trabajo y en el medio el Gobierno está con una batería de medidas para paliar esta situación compleja”, agregó.

El funcionario bonaerense también subrayó que de cara a las elecciones su mejor encuesta es lo que observa cuando recorre los barrios: “Lo que veo es un fuerte reconocimiento de la ciudadanía y las organizaciones comunitarias respecto a la presencia del Estado”.

A su vez, Larroque se refirió al ataque que sufrió el diputado de Corrientes, Miguel Arias: “En primer lugar se deben hacer todos los esfuerzos para que recupere la salud y condenar esta situación. No pueden ocurrir estos hechos en democracia”.

LRA 1 Buenos Aires

La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló el sobreseimiento del CEO de la empresa Techint, Paolo Rocca, y otros directivos en la llamada causa “Cuadernos” y pidió a la Cámara Federal porteña que revoque esa decisión.

El planteo fue hecho para que la Cámara Federal analice lo resuelto por el juzgado federal 11 que estuvo a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio y ahora es subrogado por Ercolini.

Por otro lado se cuestionó uno de los argumentos del fallo, según el cual el CEO del Grupo Techint, Rocca, “no estaba enterado” de lo sucedido.

“Estamos preocupados por la inacción del ministerio público fiscal representado por Stornelli”, destacó Martina Cirimele, directora del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).

LRA 3 Santa Rosa

Darío Giavedoni, del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, reflexionó sobre la inmigración y compartió un análisis del periodista Guillermo Mamani, director del periódico “Renacer” de la comunidad boliviana en Argentina. “La inmigración no sólo afecta a la población quizás más marginal, que está en busca de trabajo, y debe observarse como está promovida muchas veces por los grandes intereses capitalistas. Es decir que hay gente con mucho poder que se beneficia con estas corrientes inmigratorias. Entonces, no es casual que se desarrollen”, expresó Giavedoni.

LRA 26 Resistencia

Lo explicó Paulino Moreno, del grupo ‘La juntada de los sábados’ e integrante de la Red Nacional de Humedales y Defensores del río Negro, diciendo que “invitamos para este domingo 29 de agosto a las 15 horas para apoyar la sanción de Ley de humedales en el Congreso Nacional, como también al rechazo del proyecto de reurbanización del valle de inundación del río Negro encarado por la Municipalidad de Resistencia”.

LRA 7 Córdoba

La Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de Córdoba, integrada por María Ángeles Ramos, Alberto Lozada y Facundo Trotta, le requirió al Juzgado Federal N° 1 que cite a declaración indagatoria a 154 integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Están imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en ámbito del Tercer Cuerpo del Ejército antes y durante la última dictadura cívico-militar.

Esta causa es similar o más grande que las megacausas La Perla o ESMA porque abarca hechos contra 520 víctimas, no sólo en centros de detención de Córdoba Capital sino también en unidades militares y comisarías del interior provincial, incluyendo numerosos hechos por abusos sexuales. Tras esto, Facundo Trotta destacó el trabajo realizado para reformular y describir los hechos.

TODO EL PAIS

Celebramos los 101 años de la Radiofonía Argentina

Con una producción especial que incluyó una transmisión en vivo de la TV Pública, Luisa Valmaggia y Horacio Embón encabezaron los festejos por los 101 años de la primera transmisión de radio en el país.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

La Ministra de Planificación y Modernización, Susana Peralta, informó que desde el próximo 1° de septiembre Catamarca adherirá a lo establecido por el Gobierno Nacional y los chicos van a ir a la escuela ya no en burbuja sino todos juntos.

LT 14 Paraná

El director General de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo, brindó un informe sanitario de la provincia mencionando que disminuyeron los casos de coronavirus y aclarando que aún no se ha detectado la variante Delta en Entre Ríos.

LRA 21 Santiago del Estero

La rectora del Colegio Nacional Absalón Rojas brindó detalles sobre el regreso a la presencialidad plena de clases a partir del 1 de septiembre, propuesta aprobada por el Consejo Federal de Educación.

LT 14 Paraná

El subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti, informó cómo continúa el Plan Rector de Vacunación en Entre Ríos, indicando que 814 mil personas ya cuentan con su primera dosis, mientras que más de 335 mil ya tienen aplicadas las dos dosis.

LRA 1 Buenos Aires

La responsable del protocolo COVID-19 de San Luis, Graciela Sarmiento, describió la situación epidemiológica y afirmó: “Desde hace dos semanas hay un descenso sostenido de los casos de coronavirus”. En el Servicio Informativo, sostuvo que “la vacunación es la herramienta preventiva más importante que tenemos, junto a todas las medidas de cuidados que tenemos”. “Estamos con un número muy alentador de casos diarios, menos de 100 casos por día”, resaltó, al tiempo que señaló que no hay circulación de la variante Delta.

LRA 13 Bahía Blanca

Claudia Bernazza es diputada nacional e integra la nómina de precandidatos por el Frente de Todos, por un nuevo mandato. Actualmente es vicepresidenta de la comisión de ciencia y tecnología de la cámara baja, y además integrante de la bicameral de derechos de la niñez y adolescencia. Esta tarde dialogó con El Agora, con Juani Guarino por la Radio Pública de Bahía Blanca. “Me gusta mucho nuestra lista porque expresa cabalmente la confluencia de fuerzas del Frente de Todos”, señaló.

LRA 27 Catamarca

“De la población adolescente de 12 a 17 años con factores de riesgo que se fueron inscribiendo para vacunarse, ya el 95% recibió su primera dosis. También al analizar la inscripción estamos pensando en realizar otras estrategias comunitarias como visitar los barrios porque observamos sobre todo lo que tiene que ver con la obesidad grado 2 y 3, donde tenemos una inscripción baja. Entonces, vamos a ir a buscarlos a los barrios para poder acompañarlos y que accedan a esta vacunación”, informó la doctora Claudia Palladino, Ministra de Salud de Catamarca.

LRA 7 Córdoba

Se confirmaron 10 nuevos casos de la variante Delta de coronavirus y 23 nuevos aislamientos derivados de estos en la provincia. En tanto, la encargada de Epidemiología del ministerio de Salud de Córdoba, Laura López, explicó que los casos son contactos estrechos del brote de Deán Funes y otros casos en la ciudad capital, cuyo nexo epidemiológico aún se desconoce.

LT 14 Paraná

El Consejo General de Educación (CGE) y las 17 direcciones departamentales de escuelas y las direcciones de niveles y modalidades se reunieron en el Centro de Convenciones de Villaguay para tratar el regreso a la presencialidad plena a las aulas, la cual sucederá el próximo lunes 30 de agosto en todas las escuelas de Entre Ríos. “Cada grupo o grado se considerará una burbuja”, confirmó el presidente del CGE, Martín Müller.

LRA 43 Neuquén

La jornada se llevará a cabo de 21 a 23 en el boliche bailable ubicado cercano a los puentes que unen las ciudades de Neuquén y Cipolletti. “La iniciativa surgió del dueño del establecimiento como un aporte del sector privado a la campaña de vacunación”, señaló Blanco.

LRA 20 Las Lomitas

Pablo Basualdo, presidente del HCD de Las Lomitas, dijo que “vamos a tener la mayor parte de la población inmunizada con la segunda dosis, y esto nos trae mucha tranquilidad a los lomitenses”.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El escritor del libro explicó que “Menem, por su origen peronista, necesitó, quiso o por personalidad, buscar extremar los gestos y símbolos de las políticas que había en otros lados de América Latina, donde se estaban llevando a cabo grandes transformaciones de los distintos partidos relacionados al capitalismo”.

En esa misma línea, detalló que “Alfonsín será el padre de la democracia, pero se la dieron en adopción a Menem”, aseguró.

Así mismo, agregó que, “en el libro comparo a Macri con Menem y postulo porqué a uno le fue bien en adoptar o conciliar las políticas de reformas requeridas y porqué a otro no”.

LRA 17 Zapala

Los precandidatos a diputados nacionales por Libres del Sur Jesús Escobar y Valeria Amstein indicaron que su objetivo será “defender los intereses de los neuquinos y neuquinas y no el de los partidos nacionales”.

LRA 53 San Martín de los Andes

Arias se encontraba en el acto de cierre de campaña en Paso de los Libres cuando fue atacado por una persona que no fue detenida ni identificada. El parte médico informó que presentaba “múltiples orificios en órganos huecos pero sin comprometer órganos vitales”, señaló Romero.

LRA 23 San Juan

En la sede del movimiento de Acción Popular, las precandidatas del Frente de Todos contaron en qué leyes hay que avanzar en el próximo Congreso. La precandidata a diputada hizo un balance de este encuentro.

LRA 5 Rosario

El secretario electoral se refirió a los protocolos que se llevarán a cabo en las próximas PASO en Santa Fe el 12 de septiembre. “Se monitoreará el cumplimiento del distanciamiento y el uso del barbijo”, señaló Ayala.

LRA 30 Bariloche

La legisladora se refirió a la escasa participación de las mujeres en determinados espacios de poder.

“A diario vemos que las mujeres somos relegadas o somos puestas en un lugar porque peleamos por lo justo, pero no por considerarnos capaces. Tenemos que empezar a hablar”, expresó Valdebenito.

LRA 54 Ing. Jacobacci

Daniel Cari compartió las razones por las que él y su par de Gustavo Salas renunciaron a las bancas en el Concejo Deliberante de Ingeniero Jacobacci. “Quedaron proyectos pendientes pero encontraremos la forma de llevarlos a cabo”, señaló Cari.

LV 4 San Rafael

El Presidente del Bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Gómez, manifestó su profunda preocupación por el constante incremento de los hechos de violencia y particularmente los relacionados con violencia de Género, a partir del femicidio de una adolescente perpetrado esta semana.

LRA 9 Esquel

El legislador provincial Carlos Eliceche se refirió al proyecto de Emergencia Hídrica para la provincia de Chubut. Con 2 o 3 modificaciones, la emergencia se declaró por el período de 1 año, tras lo cual se conformará un Comité de Seguimiento con funcionarios e intendentes y se ha asignado un fondo de 76 millones de pesos en una primera etapa, el cual será destinado para el acueducto que extrae agua del Lago Musters.

LRA 9 Esquel

El presidente del PJ y pre candidato a Senador Nacional por el Frente de Todos, Carlos Linares, habló de su recorrida para dar a conocer su propuesta como candidato, manifestando que “veo mucho compromiso y ganas de salir adelante”.

LRA 13 Buenos Aires

La precandidata a concejal por el Frente de Todos, Romina Pires dijo que el desafío “después de la pandemia es cómo desde el Concejo Deliberante seguimos apostando a proyectos concretos. A lo que se pueda transformar”.

La edil, que va en busca de la reelección, agregó que su trabajo en el Observatorio del Uso Responsable de Redes Sociales, Salud Mental, Suicidio y el Consejo de Niñez y Adolescencia seguirá siendo su eje de trabajo en el Cuerpo Deliberativo: “Es un trabajo maravilloso y que disfruto porque es trabajar al lado de las organizaciones y en donde estamos pensando todo el tiempo propuestas para la ciudad que va dando frutos”.

Acerca de la campaña manifestó que “la hemos armado bien territorial, caminando los barrios, en contacto con la gente, contar qué hacemos, cómo trabajamos, por qué salimos a recorrer los barrios…”.

LT 14 Paraná

El diputado provincial de Corrientes Miguel Arias fue herido de un disparo de arma de fuego, tras ser atacado por una persona mientras participaba de un acto de cierre de campaña del peronismo en una localidad cercana a Paso de los Libres. En principio, Arias fue derivado al hospital San José de Paso de los Libres para evaluar su situación y luego trasladado a un nosocomio de la capital correntina para su mejor atención.

Hasta el momento, “no hay ningún detenido y desde la fuerza policial se trabaja para esclarecer el hecho”, informó el periodista Mario Chiappa, de Radio Nacional General Madariaga.

LT 12 Paso de los Libres

Se realizó una conferencia de Prensa del Frente Corrientes de Todos en la sede el Partido Justicialista de Corrientes por el atentado contra el Diputado Provincial Miguel Arias en el acto de cierre de campaña, realizado en la localidad de Tapebicuá. En la misma habló el candidato a gobernador, el ingeniero Fabián Ríos, el candidato a viceintendente, Martín Barrionuevo, y la Diputada Nacional, Ana Almirón.

LT 14 Paraná

Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) son una “especie de plebiscito del gobierno nacional, porque los ciudadanos eligen entre dos opciones: acompañar el rumbo del gobierno u optar por un voto castigo a lo que están viendo a nivel nacional”, explicó Nahuel Baridón, director de la Consultora Eje.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El candidatos a vicegobernador de Corrientes (Frente Corrientes de Todos) se refirió al ataque con un arma de fuego sufrido en la noche de este jueves hacia el diputado del Frente de Todos Miguel Arias mientras participaba de un acto de cierre de campaña. “Él ahora está en estado delicado pero estable”, dijo Barrionuevo, al tiempo que manifestó: “Estamos consternados porque fue un atentado político, nadie dispara a un escenario en un acto de campaña”.

“Necesitamos que se investigue a fondo sin importar las implicancias políticas, hay que encontrar a los responsables, a quien lo hizo y a quien lo pensó”, sostuvo, y agregó: “El disparo provino no desde la gente que estaba en el acto, sino desde afuera”.

LRA 27 Catamarca

El nuevo presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, dio detalles sobre su experiencia en el sector gremial de la industria y sus proyectos a futuro, expresando que “es un enorme desafío, porque esta entidad es la representante Pyme en el país. Estoy muy acompañado por dirigentes empresariales de todo la Argentina y muy ocupado porque es una entidad muy grande”.

LV 8 Libertador

“El ministro Nieri dice que la deuda en dólares ha disminuido en un 21%, siendo al 30 de junio de 1.173 millones de dólares”, comentó el analista económico Raúl Mercau, pero aclaró que en el tiempo no toda la deuda es en dólares. Para explicar este concepto, Mercau sostuvo que “la deuda se paga en pesos, porque se recauda en pesos y después se cambia a dólares” y brindó los números comparativos desde 2015 a la actualidad.

LRA 6 Mendoza

El presidente del ENAC (Asociación Civil de Empresarios para el Desarrollo Argentino), Leo Bilansky, se refirió a su visita a Mendoza y afirmó que “son las PyMEs las que tienen el pulso real de la economía”, valorando la importancia de recabar información sobre las mismas para después “ponerla en la mesa con los distintos funcionarios y poder plantear soluciones”. Luego, Bilansky habló de la situación de las empresas durante la pandemia y manifestó que “el plan de vacunación avanza muy bien en el sector empresarial”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) recibió la denuncia de organizaciones sociales de Uruguay, la cual señala los acuerdos firmados entre el gobierno uruguayo y la multinacional UPM (ex Botnia) para la instalación de una tercera planta de celulosa en Uruguay. “El Estado viola derechos y no pasa nada. Así como en los años 70 denunciamos las violaciones a los derechos humanos y tuvimos que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se haga algo en Uruguay, ahora la situación es parecida”, dijo Mariana Achugar, integrante del Colectivo Ecofeminista Dafnias.

LRA 16 La Quiaca

Daniela Quispe, presidenta de la comunidad originaria de Casa Grande, Vizcarra, y el Portillo de Mina el Aguilar, dio detalles del incumplimiento del convenio entre la compañía El Aguilar y la comunidad originaria. “Nosotros estamos en estado de alerta y movilización debido a la falta de cumplimiento de un acuerdo con respecto al porcentaje de pobladores de nuestra comunidad que deberían ingresar a trabajar en la Compañía Minera El Aguilar o las empresas tercerizadas”, manifestó Quispe.

LRA 14 Santa Fe

El primer sábado y domingo de septiembre se desarrollará la Feria del Libro en Sauce Viejo. “Están previstas actividades como presentación de libros, stands, música, teatro, charlas educativas y muchas actividades para disfrutar en familia con entrada libre y gratuita”, señaló Firbeda.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

Las autoridades del Ministerio de Salud de Tucumán continúan con el trabajo de prevención y concientización para evitar la formación de criaderos de dengue. “Sabemos que es una enfermedad emergente y que tenemos que estar atentos al cuidado, a la educación, el descacharreo y sobre todo en la información de cómo son los criaderos”, explicó la ministra.

LRA 22 Jujuy

El interventor de la Asociación Bancaria Seccional Jujuy, Oscar Alvarez, hizo estas declaraciones luego de la protesta que realizaron junto a los trabajadores de la entidad, en la previa de la sesión ordinaria donde se iba a tratar el tema. El dirigente sindical señaló además que “acá tenemos un presidente (Marcelo Fernández) inepto e incapaz, que ha llevado a la crisis financiera al Banco de Desarrollo”, agregando que “el gobernador de la provincia es el responsable de esto, ya que tiene al cuñado que es presidente y al hermano que es director”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza

Francisca Staiti, secretaria Adjunta de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNCuyo Fadiunc, se refirió al reclamo que encabeza la CONADU Histórica, solicitando la convocatoria inmediata a la paritaria salarial.

LRA 52 Chos Malal

Desde la Asociación de Trabajadores de le Educación de Neuquén (ATEN) indicaron que no están en contra de regresar a las aulas, pero consideran que se deben garantizar los requisitos de seguridad. “Lo que seguimos solicitando, aun con la muerte de una compañera, es que la presencialidad sea segura”, señaló Galetto.

LRA 25 Tartagal

El gobierno de la provincia de Salta anunció un acuerdo del 51% con los gremios docentes. “Es una mentira terrible, porque de ese 51 % que están anunciando, el 36 % que ya se nos entregó es el resultado de un acuerdo que se debía de años anteriores”, expresó Miranda.

LT 14 Paraná

En el mediodía de este viernes se inició un paro de 72 horas por parte de los choferes de larga distancia nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA). En caso de no mediar conciliación obligatoria, la medida de fuerza finalizará el próximo lunes 30 de agosto a las 12 horas y afectará a todos los transportes del país. Claudio Biaggini y Mario Meuli, delegados gremiales de la UTA, explicaron que reclaman pagos atrasados, además de una recomposición salarial con incremento del sueldo básico, aumento de viáticos y pago de sumas no remunerativas.

Géneros | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó la medida cautelar presentada por Aurelio García Elorrio que buscaba suspender la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La abogada Rocío García Garro, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, expresó que el fallo es “sumamente importante y tiene una gran trascendencia” porque si bien no resuelve la cuestión de fondo, sienta precedente.

LRA 29 San Luis

Investigan las causas de muerte de Magalí Morales en la Comisaría 25ª de Santa Rosa del Conlara en abril de 2020. “Se hace esta pericia, en la que los especialistas recrean las distintas hipótesis y tratan establecer si existe la posibilidad de que alguien haya ahorcado a Magalí y que no se trate de un suicidio, tal como refirió la Policía”, resumió el abogado.

LRA 4 Salta

Se logró el inicio del procedimiento contra el juez Juan Francisco Pisa, tras 8 pedidos presentados en la Legislatura tucumana. Es por su actuación en el femicidio de la docente de inglés Paola Tacacho. El juez está señalado por haber liberado a Mauricio Parada Parejas, pese a las 14 denuncias que hizo Paola Tacacho por violencia de género en contra de quien era su alumno. En octubre de 2020 el denunciado asesinó a Paola y luego se suicidó.

LRA 26 Resistencia

Lo dijo la coordinadora del Programa de Salud Integral en la Adolescencia, Liliana Ensisa, al expresar que “no es lo mismo que abuso sexual, es un tema necesario porque existen muchas situaciones confusas y está bueno dialogar y analizarlas. Siempre se habla de las víctimas, pero no se abordan las zonas grises que tienen que ver con las adolescencias y se deja de lado que pasa con los varones”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de los 101 años de la primera transmisión de radio, uno de los referentes del medio recordó su comienzo como actor cuando en 1957, El Mundo realizó un concurso buscando la pareja teatral con un calificado jurado. Finalmente resultó ganador en la faceta juvenil y desde ese momento en más continuó su carrera, luego como locutor.

Soldán reveló que no continuó en el medio por razones de tiempo, pero a pesar de ello, contó que sueña permanentemente que está en un estudio. Por otra parte, recordó cuando tuvo un altercado con un interventor ya que no le gustaba la música de Carlos Gardel: “Tuve algún inconveniente con ese señor por ese motivo”.

LRA 1 Buenos Aires

La conductora y locutora de radio celebró los 101 años de la primera transmisión radial y recordó sus inicios en este medio de comunicación. “La locución era una carrera no demasiado calificada. Cuando empecé, el ISER tenía 8 años de vida y comencé porque era lo que sentía”, dijo. Luego de escuchar un clip sonoro sobre su trayectoria, Perlé expresó: “Muero por volver a sentarme en frente del micrófono. Siempre tiemblo un minuto antes de que se encienda la luz del aire”. Además, contó cómo fue su paso por Radio Nacional. “La radio es el sitio en donde debo estar, es el mejor sitio para sentir quien soy”, subrayó.

LRA 1 Buenos Aires

El año pasado Radio Nacional celebró los 100 años del medio en el Teatro Coliseo con una transmisión especial de la cual participaron destacadas figuras con la conducción de Héctor Larrea, Mikki Lusardi y Eddie Babenco. Hasta Alberto Fernández asistió de manera virtual al festejo.

“Los presidentes somos seres humanos y tenemos una parte cholula que es inevitable. Yo me divertía mucho con los diálogos entre Mario Sánchez y Larrea. Él es la voz de la radio”, dijo en aquel momento el mandatario. Martín Giménez, gerente artístico de la emisora y autor de “Una vida en la radio”, recordó ese momento.

LT 14 Paraná

La directora de la Radio Municipal Costa Paraná, María Waigandt, reflexionó sobre el rol de la radio en el marco de un nuevo aniversario del inicio de la radiofonía argentina. Al cumplirse 101 años de la primera transmisión de radio “el reto es ir cambiando”, afirmó María, agregando que “se dijo que la radio iba a desparecer, pero sigue vigente y el desafío es acompañar a las nuevas generaciones”.

LV 8 Libertador

“Quizá la más piadosa forma de estar comunicados. Sin la tiranía visual, omitiendo la posibilidad del perfume ajeno y el tocarnos desde vibraciones sutiles, no necesariamente acariciarnos con las manos. La radio cumple más de cien años en la Argentina y lejos de ser una anciana minusválida es una mujer potente y comprometida. Osada. Jugada. Segura. Severa. Ninguna de esos rasgos de soberanía intelectual disuelve su sensualidad, su atracción, su elegancia”, dijo Ariel Robert en su habitual columna torcida en LV 8.

LRA 26 Resistencia

“Comencé desde muy chica y es una alegría que me recuerden. Empecé en LT 5 Radio Chaco que ahora es Radio Nacional Resistencia. La radio fue y es mi vida y contó con grandes locutores como Víctor Miguel Mercado y Alberto Echevarría, entre tantas voces”, expresó Susana Echeverría al conmemorarse el 27 de agosto el Día de la Radiodifusión Argentina.

LRA 42 Gualeguaychú

En el marco de los 101 años de la primera transmisión radial, se llevó adelante un tríplex entre Radio Nacional Gualeguaychú, con Juan Schroll y Gimena Blanco; Radio Nacional General Urquiza de Paraná, con Claudia Belotti y Claudia Martínez y Radio Nacional General Ramírez de Concepción del Uruguay, con Alejandro Francia. Entre todos recordaron sus comienzos, contaron anécdotas y dieron detalles de este medio de comunicación informativo y de entretenimiento que desde hace 101 años llega a tantísimos oyentes.

LRA 6 Mendoza

Radio Nacional festeja los 101 años de la primera transmisión radial y por ese motivo la locutora Viviana Gutiérrez y el operador técnico Marcos Lucero crearon este hermoso informe especial desde Mendoza, donde recorren la historia del medio en el que elegimos trabajar.

LRA 1 Buenos Aires

El 2 de septiembre se estrena “Tarará”, la película que cuenta cómo miles de niños afectados por la explosión de la central nuclear de Chernobil llegan a la ciudad de Tarará en Cuba, donde se organiza un programa de recuperación integral para las víctimas, relatado por sus protagonistas en una historia solidaria y apasionante.

Su director charló con Alejandro Rodríguez Bodart y detalló que “no conocía la historia hasta fines de 2018. Investigamos luego de escuchar a unos compañeros cubanos, que nos contaron un poco del tema y ahí nació”.

LRA 1 Buenos Aires

Había nacido el 29 de enero de 1926 en el barrio de Saavedra, Ciudad de Buenos Aires y murió el 27 de agosto de 1994 debido a una neumonía.

Lo recordamos a través de un informe elaborado por el Área de Contenidos y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

En la columna de Néstor Espósito del programa Ahí Vamos se rindió homenaje al baterista de los Rolling Stones Charlie Watts, quien murió el martes pasado a sus 80 años. El tributo elegido fue a través de la canción Sólo mi imaginación, de la cual es autora Dolores O´ Riordan de la banda The Cranberries. La cantante también perdió su vida hace tres años y había padecido el diagnóstico de trastorno bipolar “iba y venía y los Stones como ella, a menudo caminaron por el desfiladero”.

“A diferencia de los Beatles donde Lennon y McCartney eclipsaron al resto de la banda, los Stones tuvieron un protagonismo más repartido. Y aún en sus tiempos de reviente, la personalidad de sus integrantes armonizó un equilibrio que solo parece haber roto la muerte de Charlie Watts”, comparó el periodista.

En Historia de una vieja canción, Espósito incluyó versiones de Sólo mi imaginación de: los Rolling Stones, Dolores´ O Riordan, Sting, Prince, Gwyneth Paltrow, entre otros.

LV 8 Libertador

En el día del actor y la actriz, Ana María Picchio dijo que “los actores, estemos donde estemos, nos relacionamos más allá del lenguaje. La trascendencia en la actuación no pasa en la actuación, pero si en el producto”, añadiendo que “la creación es una cosa colectiva, donde nos reflejamos con el compañero”.

LV 8 Libertador

El dúo Aura se presentará en La Nave Cultural, con un amplio repertorio en homenaje a los 100 años de Astor Piazolla, en tanto Roxana Palomo, integrante de la formación, contó detalles de la presentación, la cual contará con una artista invitada.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Con motivo del inminente debut del seleccionado argentino de fútbol ciego “Los Murciélagos” en los juegos paralímpicos, Horacio Embon y Luisa Valmaggia se comunicaron con el histórico capitán, Silvio Velo, que por primera vez no participara de la cita y en esta ocasión se dedicará a comentar los partidos por la señal DeporTV.

Silvio cuenta acerca de las condiciones para poder jugar al fútbol sin el sentido de la vista, mediante el uso de una pelota con sonido y las particularidades ajenas al entrenamiento del fútbol tradicional. Asimismo, siendo él quien fuera responsable de la adopción del nombre “Los murciélagos”, relata cómo fue el origen de esta elección.

También se refiere a su actividad brindando charlas motivacionales en las que intenta transmitir el mensaje de que no existe lo imposible si se emplea la voluntad y destaca la importancia del apoyo recibido por parte de la secretaría de deportes de la nación y el ENARD, fortaleciendo el deporte argentino.

LRA 42 Gualeguaychú

La deportista de Gualeguaychú obtuvo la medalla de bronce en la prueba de lanzamiento de bala de los Juegos Paralímpicos y se constituyó en la primera representante argentina en obtener una presea en Tokio 2020. María de los Ángeles Ruíz, mamá de Antonella, contó cómo vivieron este histórico momento para la familia y para Gualeguaychú.