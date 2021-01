Diario de Radio Nacional 27/01/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “La unidad del continente es central”

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Reunión con el ex presidente Ricardo Lagos

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Llamó a la región a buscar “una salida común”

Buenos Aires – RODRIGO MANDAGARAN: Acuerdo con Chile, por licencias de conducir

Buenos Aires – PAULA PENACCA: “La mayoría de la oposición no fue responsable”

Paso de los Libres- IGNACIO CABRAL: “No sabemos cuántas dosis llegaron a la ciudad”

Formosa – MARIANO RECALDE: “Hay que destacar los buenos resultados de Formosa”

Formosa – Con el fin de observar la estrategia sanitaria: Invitación a autoridades nacionales

Mendoza – CARLOS SPUL: “Hoy hay baja demanda de testeos”

San Luis – Científicos puntanos: Crearon un método rápido para detectar COVID-19

Buenos Aires – Profesionales de la Salud: Protesta en la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires – CARLOS BIANCO: “Es una temporada muy buena”

San Juan – ROBERTO GATTONI: El jueves se tratará el DNU por la Emergencia del terremoto

Bariloche – ARABELA CARRERAS: “La prioridad es proteger las viviendas y la vida humana”

Patagonia – JUAN P. LUQUE: “Con el presidente quedamos en generar un espacio de debate”

Buenos Aires – JUAN CRUZ TORRES: El recuerdo de “Toqo” Vázquez Zuleta

Río Grande – ROSANA BERTONE: ¿Cómo siguen las sesiones extraordinarias en Diputados?

Santa Rosa – FERNANDA RAVERTA: “Cumplir con las y los jubilados”

Buenos Aires – ARBA en la Costa: 366 mil metros cuadrados sin declarar

Esquel – CARLOS AGÜERO, sobre la nueva salida de “La Trochita”: “Es para confundir”

Patagonia – MAXIMILIANO LOPEZ: “La obra del acueducto es fundamental”

Santa Rosa – MARIA LUZ LARDONE: “La Pampa está construyendo su propia agenda”

Libertador – GUILLERMO ELIZALDE: “No pueden imponer aumentos arbitrarios en los servicios de Internet”

Paraná – Plaza Sáenz Peña: Acto para recordar a las víctimas del Holocausto

Libertador – FABIAN ZAIDENBERG: “Los judíos fuimos asesinados sólo por el hecho de ser”

Buenos Aires: Espacio para la memoria: Hace 17 años, Juan Cabandié recuperaba su identidad

Buenos Aires: LUISA VALMAGGIA: Adelantó cómo será su nuevo programa con Horacio Embón

Buenos Aires – A 100 años del nacimiento de Jaime Dávalos: Florencia recordó a su padre

Buenos Aires – GASTON PAULS: “Para vencer la adicción es empezar a hablar del tema”

Alberto Fernández ofreció una charla magistral desde la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Chile. Allí remarcó los avances de la Argentina en medio de la pandemia y los objetivos que debe seguir el mundo tras la llegada del coronavirus. “Necesitamos ser un continente unido para enfrentar los desafíos que se vienen”, dijo el mandatario.

El Presidente sostuvo la importancia de la educación pública y destacó que es uno de los “mayores orgullos” del país. Por otra parte, también resaltó la “recuperación de la ciencia y la tecnología al crear el ministerio” y, a su vez, habló de la relevancia de continuar la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández llegó a la sede de la Fundación Democracia y Desarrollo, ubicada en la comuna (barrio) de Providencia de Santiago, y mantuvo una reunión con su titular, el expresidente chileno Ricardo Lagos, en la primera actividad de la segunda jornada del viaje de Estado al vecino país.

Fernández llegó a las 9.42 a la Fundación, donde fue recibido en la puerta del edificio por quien fuera presidente de Chile en el período 2000-2006, para mantener un encuentro.

El Presidente inició así la segunda jornada de actividades en el marco de la visita de Estado que realiza a Chile y que ayer incluyó una reunión y firma de acuerdos con su par trasandino, Sebastián Piñera.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa desde la embajada argentina en Chile, en la que realizó un balance de la visita de Estado -la cual calificó de “muy fructífera”-, detalló los avances en el trabajo en común entre los dos países en temas como energía y salud, y volvió a remarcar la importancia de la articulación del bloque regional.

En ese sentido, sostuvo que “no tiene sentido” que los países de América latina “sigan divididos y segregados” y los llamó a “trabajar en la diversidad para buscar una salida común”.

“Tenemos que estar unidos, más allá de nuestras diferencias, para enfrentar los desafíos de un mundo complejo. Si hubiéramos estado juntos, estaríamos en mejores condiciones de negociar la compra de una vacuna contra el coronavirus”, abundó.

LRA 1 Buenos Aires

Verano 2021 dialogó con Rodrigo Mandagaran director Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito acerca del acuerdo de reconocimiento reciproco entre la Argentina y Chile para facilitar el tránsito vial al permitir el canje de las licencias. Mandagaran explicó que tanto argentinos como chilenos no necesitarán de documentación extra para transitar por dichos países. La Argentina ya cuenta de este tipo de acuerdos con España e Italia.

LRA 1 Buenos Aires

La legisladora se refirió a los distintos proyectos que el oficialismo en la Cámara de Diputados busca tratar en una sesión que se espera sea “la semana que viene”, tras conseguir el consenso de la mayoría de los bloques para renovar el protocolo de sesiones mixtas con asistencia presencial y virtual en medio de la pandemia de coronavirus. En Verano 2021, afirmó: “Tenemos que sancionar definitivamente la ley para la reestructuración de la deuda”.

LT 12 Paso de los Libres

Cabral dijo que “desde el Colegio presentamos una nota al Ministerio de Salud Pública de Corrientes para que nos informe cuántas dosis de vacunas Sputnik V llegaron al Hospital de Paso de los Libres, porque los profesionales de la Salud que no ejercen allí no fueron vacunados y reclaman por la vacunación, ya que ellos también son personas esenciales en el combate frente a la pandemia”.

LRA 8 Formosa

Recalde destacó los datos obtenidos por la provincia en la lucha contra el coronavirus, y al mismo tiempo señaló “una protección mediática brutal” hacia el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Formosa es la provincia que ofrece los números menos alarmantes, teniendo solamente diez fallecimientos y 1.091 casos positivos cuando, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires tenemos ya 350 mil casos positivos y ocho mil fallecidos, lo que es una enormidad”, advirtió Recalde.

LRA 8 Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, invitó a las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura a fin de que comprueben y observen la estrategia sanitaria implementada en la provincia.

“Hemos invitado formalmente al Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y al presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazábal, a que visiten personalmente Formosa a fin de que observen por sí mismos la estrategia sanitaria implementada en nuestro territorio” señaló en su cuenta oficial de Twitter el mandatario formoseño.

LRA 6 Mendoza

Spul, coordinador de las Unidades Centinelas COVID-19 en Mendoza, se refirió al funcionamiento de la red de laboratorios para detectar el virus y su correspondiente cepa, diciendo que surgieron tres variantes virales del SARS Covs¬-2, y agregarndo que “la emergencia de estas variantes constituyen un proceso evolutivo natural de los virus al pasarse de una persona a otra y multiplicarse en las células”.

Después, el coordinador analizó positivamente el desempeño de la provincia respecto de los testeos, diciendo que “hoy hay baja demanda de los mismos”.

LRA 29 San Luis

Expertos de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) y del Instituto de Química de San Luis (INQUISAL) trabajaron articuladamente para desarrollar un test genómico de detención rápida para nuevos virus corona (SARS-CoV-2) causantes de COVID-19. La metodología se utiliza desde octubre del año pasado y es más simple, rápida y económica.

LRA 1 Buenos Aires

Profesionales de la Salud autoconvocados realizan una protesta en la ciudad de Buenos Aires en reclamo de un sueldo básico igual a la canasta familiar, condiciones de trabajo dignas, pase a planta permanente de contratados, entre otros planteos. A las 16 harán el acto formal en el que realizarán un acampe por tiempo indeterminado. En Radio país, la enfermera Noemí describió cuál es la situación del sector y señaló que hasta el momento no han tenido respuesta.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco del comienzo de la baja de los casos de coronavirus en la Provincia de Buenos Aires, las autoridades anunciaron que si continúa esta tendencia podrían flexibilizar el horario nocturno hasta las 2 horas. “Creemos que fue porque la gente tomó conciencia de lo que estaba sucediendo”, declaró el jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco en Radio País.

En cuanto a la temporada, la calificó como “muy buena dado el contexto en que se está desarrollando”. “Cuando empezamos a trabajar este tema pensábamos que podía suceder algo similar a los destinos turísticos de Europa, es decir, con una ocupación del 10%; en nuestro caso estamos con más del doble”, analizó el funcionario.

LRA 23 San Juan

El vicegobernador anunció que el próximo jueves la Cámara de Diputados de San Juan realizará la Primera Sesión del período Extraordinario. Será para ratificar los dos Decretos de Necesidad y Urgencia remitidas por el Poder Ejecutivo que tienen que ver con la emergencia del terremoto ocurrido el pasado 18 de enero que afectó a varios departamentos.

LRA 30 Bariloche

La mandataria provincial se refirió al incendio generado en la zona denominada Cuesta del Ternero que ya arrasó con 10.000 hectáreas. Indicó que “en principio no fue intencional sino un descuido humano muy lamentable”.

LU 4 Patagonia

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, se expresó sobre el encuentro mantenido con el presidente Alberto Fernández, y brindo detalles de la reunión que se extendió por más de una hora.

“Tuvimos una reunión más que importante con el presidente, y sentimos un enorme orgullo de que esté al frente de todos los argentinos. Uno de los temas que conversamos fue el proyecto minero, y le explicamos el por qué de nuestra posición respecto a un debate serio que tiene que darse en la provincia y todavía no se ha llevado adelante”, manifestó Luque.

LRA 1 Buenos Aires

El músico Juan Cruz Torres, hijo del consagrado músico Jaime Torres, recordó en Verano 2021 a Sixto Vázquez Zuleta, “Toqo”, historiador, docente, poeta y periodista; referente de la cultura coya y quebradeña, quien falleció este martes 26 de enero a los 83 años en Humahuaca, Jujuy. “Los cerros están tristes”, expresó.

LRA 24 Río Grande

La diputada Nacional del Frente de Todos Rosana Bertone habló sobre los temas que se tratarán en las sesiones extraordinarias. Indicó que el bloque obtuvo consenso para prorrogar la ley de incentivos fiscales a los biocombustibles.

LRA 3 Santa Rosa

Raverta llegó a La Pampa para participar de la firma del convenio ´ANSES Compensación del Déficit de la Caja Previsional 2018´. Al hacer referencia de su visita a la provincia, la funcionaria dijo que sucede en la misma línea de lo que ha manifestado el presidente Fernández, tras “la firme convicción de construir una metodología de trabajo federal”.

Respecto al uso del Fondo de Garantías para financiar el funcionamiento de las Pymes, Raverta aseguró que “como organismo tenemos la responsabilidad de que el Fondo de Garantías de los jubilados constituya una parte de su dinero para proyectos productivos, porque justamente cuando se invierte en proyectos productivos, se genera trabajo. Y cuando se genera trabajo, hay más ingresos. Y así, jubilados y jubiladas cobrarán mejores jubilaciones”.

LRA 1 Buenos Aires

Cristian Girard, Director de ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires), confirmó que en el marco del operativo Verano llevan detectados en la Costa Atlántica 366 mil metros cuadrados sin declarar. En el caso de Pinamar encontraron 158 construcciones en falta. Las mismas representan 50 mil metros cuadrados que no fueron incorporados al catastro del distrito. Otro lugar que registró irregularidades fue Mar del Plata.

“Detectamos estrategias como, por ejemplo, compran una casa donde el terreno permite la construcción de un edificio, generan la demolición y hacen la infraestructura. Si bien no aparece un baldío, presentan que hay una vivienda”, explicó el funcionario en Radio País.

LRA 9 Esquel

Aunque el gobierno provincial anunció que el Viejo Expreso Patagónico volvería a realizar sus salidas, el maquinista Carlos Agüero, perteneciente al sindicato La Fraternidad, explicó que “tenemos una firma homologada desde mayo de 2019, y todavía no nos regularizaron la situación. El inicio de actividades depende de la provincia. Pueden hacer muchos anuncios, pero lo hacen para confundir a la sociedad”.

LU 4 Patagonia

López hizo un balance de las tratativas realizadas con Nación, explicando que “retomamos las gestiones que había iniciado el intendente a principio del año pasado con obras importantes para Comodoro Rivadavia en materia de abastecimiento de agua y en el aspecto vial”.

“Tuvimos reuniones importantes por la obra del acueducto, que para nosotros es la obra fundamental porque nos va a permitir dotar de agua a cuatro ciudades, más el compromiso de Katopodis de tomar esta obra de manera inmediata”, indicó el funcionario.

LRA 3 Santa Rosa

Lardone se refirió a la primera etapa de construcción del Polo Científico Tecnológico de General Pico, en el marco de la recorrida que llevaron adelante funcionarios, funcionarias y ministros de Nación en su visita a la ciudad.

LV 8 Libertador

Elizalde destacó que los clientes que reciban facturas con porcentajes de aumento mayor al autorizado lo deben denunciar ante el Ente, debido a que cualquier incremento superior al 5% es ilegal.

Por otro lado, Elizalde sostuvo que las cooperativas que prestan estos servicios sólo pueden aumentar un 8%.

LT 14 Paraná

Se realizó un acto presencial en la Plaza Sáenz Peña para rememorar el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto (Shoa).

En la oportunidad, “se encendieron seis velas para recordar a los seis millones de personas judías que fallecieron durante el holocausto”, según explicó Pablo Soskin, presidente de la DAIA en Entre Ríos.

LV 8 Libertador

El 27 de enero se conmemora la liberación por las tropas soviéticas en 1945 del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, motivo por el cual la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente esta fecha como el ´Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto´.

En relación a esto, el rabino Fabián Zaidenberg explicó que el 27 de enero “es una fecha muy especial, y si uno no valora la historia y recuerda lo que pasó para no repetir las cosas muy negativas, corre el riesgo de reiterar esos errores”.

LRA 1 Buenos Aires

El 27 de enero de 2004, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo anunciaba la recuperación de otro hijo de desaparecidos apropiado durante la dictadura.

La información la revelaba la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto junto al entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.

Se trataba de Juan Cabandié Alfonsín, hijo de Alicia Alfonsín y Damián Cabandié, secuestrados en su casa del barrio porteño de Congreso.

El joven había nacido en marzo de 1978, cuando su madre se encontraba detenida ilegalmente en la sede de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

LRA 1 Buenos Aires

Radio Nacional inaugurará el lunes 1 de febrero una nueva grilla de programación en la AM870 con la incorporación de nuevos protagonistas. Luisa Valmaggia es una de las identificables voces de la Radio Pública y, en Radio país, anticipó cómo será Encuentro nacional, el espacio que conducirá con Horacio Embón de lunes a viernes, de 17 a 20. Además, destacó que el programa contará también con la participación Sandra Russo, Nora Lafón, Natalia Maderna y Silvia Bacher.

LRA 1 Buenos Aires

“Grabamos en vivo un concierto en el CCK y ese material se va a estrenar este viernes en el canal de youtube del Centro Cultural Kirchner y se podrá ver en cualquier momento”

Este concierto propone visibilizar la obra del poeta y compositor salteño, patrimonio cultural de nuestro país. Florencia Dávalos, hija del poeta y coordinadora de este proyecto, interpreta junto a un grupo de mujeres músicas y artistas excepcionales, una selección de canciones clásicas del folklore junto a obras inéditas desde una mirada contemporánea que invita a adentrarnos en la hondura del universo creativo del poeta.

LRA 1 Buenos Aires

A partir del 1° de febrero Gastón Pauls conducirá “Seres libres”, un ciclo que estará todos los lunes a las 22 horas en Crónica TV donde realizará entrevistas a personas que sufrieron de adicción a las drogas. “Siempre fue mi idea que sea un servicio, no sólo un programa de la televisión”, adelantó el actor.

“Es de alguna manera parte del proceso de recuperación que viví, ser drogadicto es una enfermedad que no tiene cura, pero sí tratamientos. Es una pandemia que lleva muchas décadas y se hace muy poco para prevenir; quiero poner mi experiencia al servicio del mensaje”, detalló.

“Seres libres” tendrá tres segmentos; en uno de ellos, diferentes personalidades reconocidas contarán su recuperación. Por otra parte, también darán su testimonio personas que no son conocidas. En esta línea, Pauls sostuvo que el objetivo es “quitar esta idea de la cabeza que el consumo tiene que ver con un sector social determinado”.

LRA 52 Chos Malal

Es por el aumento de casos en la zona. El puesto sanitario del paraje Los Menucos ya cuenta con guardia respiratoria. El médico explicó que las nuevas medidas y refuerzos preventivos, son para contrarrestar el crecimiento de casos de covid-19 en la región. El centro de salud cubre los parajes de Los Menucos, Cancha Huinganco, Leuto Caballo, Chapua y Aquihueco.

LRA 18 Río Turbio

En un mensaje audiovisual los Comité de Emergencia de 28 de Noviembre y Río Turbio información que ante la disminución pronunciada de contagios se flexibilizan algunas medidas. Por su parte el jefe comunal de 28 de Noviembre, Fernando Españón detalló las medidas que estarán vigentes en el ámbito de la Cuenca Carbonífera, que será encapsulada.

LRA 19 Misiones

El voluntario misionero que reside en Buenos Aires accedió a las pruebas de la vacuna Pfizer con resultados de más de 90% de efectividad. “Algunos medios encararon una campaña bastante sucia contra ciertas vacunas”, señaló Albrecht.

LT 12 Paso de los Libres

El intendente de Bella Vista, Walter Chávez, informo sobre el pase a fase 3 de la localidad, diciendo que “lamentablemente el incremento de los casos que suceden desde fin de año nos ha obligado a que cambiemos de fase, y esto ha sido analizado junto al gobierno de la provincia, al Comité de Crisis y al gobernador”.

LRA 3 Santa Rosa

La investigadora del CONICET, Pilar Bueno, habló sobre el cambio climático y la posibilidad del surgimiento de nuevas pandemias, e hizo hincapié en “la necesidad de cambiar la forma en que vivimos”, tras asegurar que “el COVID-19 tiene orígenes anclados en nuestros modelos de consumo y producción, porque es una pandemia zoonótica”.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, gestiona mejoras en la liquidación de excedentes de Salto Grande con la presentación de una propuesta al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez. En ese marco, se analizaron los alcances de esos fondos en materia de obras en la provincia.

El presidente de la delegación argentina ante la Comisión Mixta de Salto Grande (CTM), Luis Benedetto, expresó que “estas acciones forman parte de la política que el gobernador Bordet viene llevando adelante desde hace años. Así como se recompusieron las regalías, se procura lo mismo en materia de excedentes”.

LRA 7 Córdoba

“El centésimo aniversario del nacimiento de Jorge Abelardo Ramos es una posibilidad para repasar sus tesis sobre el peronismo, como un potencial momento de transición hacia el socialismo en la Argentina”, reflexionó el analista Sergio Tagle.

“No se trataría de repetir a Ramos, sino de volver a hojear su pensamiento para ver si ahí hay pistas que nos permitan pensar nuestro presente”, agregó Tagle.

LRA 6 Mendoza

Carrasco se refirió a los precios de las frutas y las verduras, y señaló que “lo que está caro es lo que viene de afuera, ya que llegan productos a precio dólar”.

Luego, el dirigente sugirió a los consumidores que “tienen que aprovechar y comprar ahora todo lo que es de producción local, ayudar a Mendoza y también ayudar al productor”.

LRA 6 Mendoza

Alejandro Mutis, de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, informó sobre el llamado ´Operativo Vial 2021´, en el marco de los protocolos establecidos para neutralizar la pandemia.

Mutis indicó que “actualmente se detecta un 30% de la actividad normal en el transporte de larga distancia, por lo que se trabaja con comodidad en las terminales centrales en cuanto a los protocolos preventivos”.

LT 14 Paraná

Cuidadores domiciliarios se congregaron en las puertas del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), con el objetivo de hacer visible en Paraná su reclamo ante la falta del pago de haberes, debido a que no cobran desde hace tres meses.

“Todos tenemos familias y hay que pagar las cuentas”, afirmó Marcela Torres, acompañante terapéutica y auxiliar de enfermería, presente en la protesta. “Trabajamos todos los días y queremos tener nuestro pago”, agregó finalmente la profesional.

LRA 15 Tucumán

El docente afirmó que no están dadas las condiciones para volver a clases presenciales. Dijo que los docentes desean estar nuevamente en las aulas, pero si se dan todas las garantías sanitarias. “Si usted me pregunta si están dadas las condiciones a pesar de los anuncios que el 1 de marzo volveríamos a las escuelas, no están dadas las condiciones”, indicó.

LRA 14 Santa Fe

La vacunación en empleados y empleadas de los geriátricos de la provincia de Santa Fe está en fase de espera y desde el sector mostraron preocupación.

LT 14 Paraná

Se realizó el primer encuentro paritario entre el Ejecutivo provincial y los gremios docentes. En la oportunidad, se ratificó la prórroga del pago de la suma fija a docentes y jubilados con los salarios de enero, y se anunció que se avanzará durante 2021 con los concursos de titularización docente.

Tras la reunión, el presidente del Consejo General de Educación, Martín Muller, confirmó que se concretará una paritaria exclusiva para analizar las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, e indicó que se avanza en un documento que establezca las pautas para volver a la presencialidad.

LT 11 Concepción del Uruguay

Muntes se refirió al inicio de la negociación paritaria, manifestando que “necesitamos que la propuesta sea integral y contemple a todos los sectores”, e indicó luego que “el gremio presentó 16 puntos a discutir en la negociación paritaria”.

“Si no hay propuesta salarial acorde a la realidad que tenemos, es imposible hablar de paritaria e intentar recomponer la situación que tenemos en nuestra provincia”, sostuvo finalmente el gremialista.

LT 14 Paraná

Carina Domínguez, secretaria general de la Unión del Personal Civil de la Nación de Entre Ríos, lamentó que en la reunión paritaria el gobierno provincial no haya ofrecido un aumento salarial al personal de la administración pública.

Luego, Domínguez dijo que su gremio espera un reconocimiento especial para los trabajadores de la Salud, y al respecto manifestó que “los pagos extras que recibieron el año pasado quedaron por debajo de otras áreas del Estado”. Finalmente, la secretaria de UPCN indicó que el gremio solicitó un reconocimiento especial para las familias de los agentes de Salud que fallecieron víctimas del COVID-19.

LRA 9 Esquel

El Concejo Deliberante de Esquel aprobó la creación de una remisería cooperativa que tendrá un perfil inclusivo. La ´Remisería Inclusión Social´ contará con un plantel de al menos un 15% de personas con discapacidad entre sus choferes, tarifas diferenciadas y autos adaptados.

“Nadie quiere subir al remise a una persona con silla de ruedas, muchos están desempleados. A quienes tengan alguna discapacidad y necesiten ir al médico, se les cobrará el 50% del viaje”, explicó Daniel Caneo, representante de la nueva remisería.

LRA 22 Jujuy

Valderde afirmó que “no fuimos convocados para la paritaria, a pesar de haber ganado una instancia judicial donde se obligaba al gobierno a convocarnos. El gobierno apeló esa medida y finalmente no nos llamaron. Es lamentable no tener dialogo con el Ministerio de Educación, porque representamos a casi el 20% de la educación en la provincia”, indicó Valverde.

LRA 6 Mendoza

La Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial logró un incremento salarial que, además del aumento del 20% de aumento en los haberes que se abonará en tres tramos durante marzo, julio y octubre, incluirá un bono de 54 mil pesos, el cual se pagará en 12 cuotas.

Adriana Domínguez, del gremio de Judiciales, dio detalles del acuerdo, diciendo que “fue complejo, con idas, venidas y decretos, pero no bajamos los brazos”.

LRA 5 Rosario

El Rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) Franco Bartolacci y la Presidenta del CONICET Nacional, Ana Franchi firmaron un convenio de inversión conjunta por 30 millones de pesos para la construcción de la sede y los laboratorios del IPROBIQ (UNR- CONICET) y la Incubadora UNR.

LRA 6 Mendoza

Rosi Muñoz, integrante del proyecto denominado ´Cabildo Abierto por el Derecho a la Educación´, explicó que a través de diferentes acciones, la organización se propone defender este derecho que corre peligro en Mendoza.

“Nuestro objetivo está expresado en la proclama que acompañamos, y que ya ha sido hecha pública recibiendo hasta la fecha innumerables adhesiones de organizaciones sociales y culturales y de personas en forma individual, cuyo único interés es compartir y expresar sus ideas en relación a un tema que a todos y todas nos involucra: la educación”.

LRA 57 El Bolsón

La comunicadora de Radio Nacional El Bolsón hizo una crónica desde el lugar y detalló la situación desesperante de las más de 100 familias que viven en ese paraje. Según detalló, no tienen asistencia del Estado provincial y están sin servicio de agua potable y energía eléctrica desde hace 3 días.

LRA 53 San Martín de Los Andes

El terreno del incendio que ya afectó unas 10.000 hectáreas presenta dificultades para los brigadistas por ser una zona muy boscosa, con cañadones y vegetación pesada. Desde el domingo, dos viviendas fueron consumidas por el fuego y cuatro familias fueron evacuadas de una zona de chacras.

LRA 4 Salta

Yanina Carlos es madre de un niño de tres años que padece leucemia y que está en tratamiento desde hace un año. Según contó, en el hospital público le dieron la mitad de los medicamentos por decisión del Programa de Cáncer de la provincia de Salta. La mujer expresó que son varias las familias que se encuentran en su situación y pidió al Gobierno que respete la Ley provincial 7786, que creó un sistema de cobertura intersectorial e interdisciplinario para la atención de tratamientos de cáncer infanto-juvenil.

LT 14 Paraná

Ante un inicio de año escolar en pandemia, con clases que apuntan a regresar a la presencialidad, la demanda de uniformes y ropa específica no es la habitual.

“Hace días que está armada el área de vestimenta escolar, pero no hay mucha demanda”, señaló Mario Perassi, gerente de ventas de un comercio en Paraná, y luego afirmó, respecto a los precios, que se observa un “aumento significativo en los productos con friza, que están un 50% más caros, pero no ocurre lo mismo con guardapolvos y remeras, los cuales no registran un gran incremento respecto del año pasado”.

LRA 27 Catamarca

Dentro de las acciones por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural, convoca a un concurso para exhibir y premiar obras realizadas por artistas mujeres o personas LGBTI+. Se trata de la convocatoria denominada ´Premios 8M´, a la cual se refirió el director Provincial de Gestión de Proyectos de Cultura, Darío Rodríguez, diciendo que “es una convocatoria que hace el Ministerio de Cultura de la Nación a través de otros organismos, y está destinado a mujeres o personas que se auto perciban como mujeres”.

LT 12 Paso de los Libres

Flavia Tapia, integrante de la Murga Los Colifates, recordó la historia de la agrupación, la cual se ha convertido en un clásico, y luego se refirió a la presentación que realizaron en el Ranking Argentino de Canciones, el cual se emite por todas las Radios Públicas del país.

LV 8 Libertador

Así lo relató el guionista de ´Un oscuro día de injusticia´, Julio Azamor, en referencia a este material de animación realizado por Daniela Fiore y Julio Azamor hijo.

Según Azamor, el cortometraje “narra el último día en la vida de Rodolfo Walsh, previo a ser emboscado y acribillado en la intersección de las avenidas Entre Ríos y San Juan”.

LRA 1 Buenos Aires

“Cuando largué este tema en 2015 no esperaba que todavía hoy siguiera haciendo su camino”, sostuvo la oriunda de Catamarca y radicada en Córdoba, Bren Coll, sobre su canción Lleca, de su EP Vivac.

La cantante y compositora, de basta trayectoria, forma parte del Ranking Argentino de Canciones, algo que la ayudo a “creer en lo que uno hace”, dijo y agradeció que su música suene en todo el territorio nacional.

LRA 42 Gualeguaychú

Gabriela Larralde, licenciada en Ciencias de la Comunicación, escritora y guionista, contó cómo fue su trabajo en ´Monzón´, la serie que retrata la vida del boxeador que asesinó a su pareja, Alicia Muñiz.

“Lo más difícil para la víctima cuando logra hablar es el descreimiento, porque siempre se pone la duda a la víctima. Y entonces nos parecía muy importante que eso estuviera retratado en la serie, porque nosotros estábamos contando a un femicida campeón, súper conocido, que había salido muchos años con Susana Giménez, la figura más importante del espectáculo en ese momento”, explicó Larralde.

Bienvenides a Peroncho Nacional, la noticia como comedia ¿polifuncional?

Macri presentó una fundación que tiene su propio nombre porque la única palabra en español capaz de condensar valores como la fuga de capitales, la vagancia, la violación de los derechos humanos, el endeudamiento, la coima y la entrega del patrimonio público es “MACRI”.

Lejos de retirarse del único negocio en el que su incapacidad es considerada un valor, la política, el expresidente Reposera Máxima de la Vida Misma, Fugador serial de capitales, Reclinador insistente de sueldos y respaldares, presentó el lunes la Fundación Mauricio Macri. Sí, Fundación. No Fundición, que sería más lógico teniendo en cuenta que dejó un país fundido.

A través de un comunicado que él no escribió pero que habría leído casi todo, identificó tres ejes de trabajo: “educación para el futuro”, “innovación” y “cambio climático y ambiente”. Si los ejes iban a ser cosas a las que Macri no le dio pelota cuando fue presidente podrían haber puesto también el respeto a la Constitución, la valoración del empleo público y la TDA.

En el marco del año electoral y tan lejos de retirarse de la política como de transpirar en algo que no sea un sauna, el expresidente Mauricio Macri anunció el lanzamiento de su fundación homónima y dijo “El futuro que merecemos sigue intacto delante nuestro”. Lo cual es cierto si se refiere al futuro que él forjó: 100 años pagando la deuda que tomó… que sigue ahí. Intacta.

Es por lo menos curioso que uno de los ejes sea la educación teniendo en cuenta que en su gobierno, el presupuesto educativo cayó 36%; que la inversión educativa por alumno cayó 20%; y que el salario docente bajó 14.5%. Es como que Jorge Lanata lance un nuevo programa de investigación y que su eje sea tener más rating que algún programa de recetas de cocina.

Además, cómo olvidar que para Macri los alumnos de escuelas públicas tuvimos la desgracia de caer en la escuela pública. Sí. Tropezamos con un derecho humano y caímos en la educación pública.

“Desde la nueva Fundación Mauricio Macri nos dedicaremos a trabajar en distintos proyectos e iniciativas, entre ellos, muy especialmente, sobre programas e incentivos para promover en el país una educación de calidad”, sostuvo el ex cerrador serial de escuelas, el que se preguntaba qué era esto de abrir universidades por todos lados, el que no logró lograr el logro, el que quiso promocionar las atractividades de la Argentina, al que frente a una palabra de 5 sílabas le pasa lo mismo que frente a las Madres de Plaza de Mayo: no puede con ellas.

Otro eje es la “Innovación con impacto social, apoyando a emprendedores, proyectos e iniciativas que impulsen el uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas”. Usted dirá, ¿cómo va a impulsar el uso de la tecnología un presidente que escondió las notebooks que había que repartir entre los alumnos? Pues… a qué no sabés qué notebooks van a recibir los emprendedores…

Apenas presentó la Fundación, comenzaron los memes, porque, bueno, el logo de la fundación Macri es como el patrimonio de Macri: parece robado. Es muy parecido a logo de GMail. Desde el macrismo defendieron el logo porque es una M, y todos los logos con M tenderían a parecerse entre sí. La M de Mail es igual a la M de Macri. Como la M de Macri es igual a la M de Menem, a la M de Manoseo, a la M de Mamerto…

Soy Emanuel Rodríguez, me encontrás en Peroncho.ar, desde Córdoba para Radio Nacional, la Radio Pública.