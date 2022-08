Diario de Radio Nacional 26/8/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - VANESA SILEY: "CFK pone en evidencia la situación crítica que atraviesa el Poder Judicial"

LRA 1 Buenos Aires - POR LA EMBESTIDA JUDICIAL: El PJ movilizado y en alerta en defensa de Cristina Fernández de Kirchner

LRA 1 Buenos Aires - Respaldo de Cristina Fernández: El FdT porteño saldrá a las plazas

LRA 13 Bahía Blanca - GABRIEL FUKS: Embajadores apoyaron a Cristina Kirchner ante la persecución de la Justicia

LRA 7 Córdoba - MARIA ESTHER ROMERO: "No hay prueba directa que involucre a Cristina Kirchner en los delitos"

LRA 1 Buenos Aires - Persecución judicial: Carlos Raimundi se sumó al apoyo de embajadores a CFK

LRA 1 Buenos Aires - CRISTINA ALVAREZ RODRIGUEZ: "El peronismo siempre tuvo que resistir la persecución contra sus dirigentes"

LT 12 Paso de los Libres - EUGENIO ZAFFARONI: "Argentina necesita una reforma en la estructura del Poder Judicial"

LRA 7 Córdoba - GABRIELA ESTEVEZ: "La movilización significó la defensa de la democracia y las instituciones”

LRA 6 Mendoza Quino - Persecución contra Cristina: Desde el PJ Las Heras alertan sobre la institucionalidad en crisis

LRA 26 Resistencia - MARCOS MERELLO: “Nación continuará con la entrega de equipamiento a las provincias”

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIA NEIRA: "Es clara la inocencia de Cristina y hay un ataque muy fuerte al peronismo"

LRA 13 Bahía Blanca - HILDA AGUIRRE: “Vienen por la democracia”

LV 8 Libertador - RAUL MERCAU: Creció un 6,4% interanual en junio

LRA 3 Santa Rosa - VICTOR GIAVEDONI: "Viene a dar respuesta a un reclamo histórico"

LT 14 Paraná - LAURA STRATTA: Valoró la creación de la plataforma digital ´Entre Ríos Exporta´

LRA 26 Resistencia - VERONICA DE CRISTOFARO: Entrega de computadoras mediante el programa “PROTEGER”

LRA 6 Mendoza Quino - Día Nacional de la Radiodifusión: Radio Nacional Mendoza Quino se suma a la maratónica transmisión

LT 14 Paraná - Día del y de la Vacunadora: Rubén de Bueno, 33 años vacunando en Entre Ríos

LRA 7 Córdoba - JUAN PABLO ARGAÑARAZ: "Ha quedado muy poco bosque, y muy poco bosque de buena calidad"

LRA 1 Buenos Aires - HORACIO DEL PRADO: "No me resigno a irme del mundo sin dominar la birome"

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: La rebelión del Gaucho Rivero contra la ocupación británica en Malvinas

LRA 1 Buenos Aires - Creación de empleo registrado: La industria suma 26 meses consecutivos

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO RAIK: Las historias de las primeras industrias en la Argentina

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional se refirió al enjuiciamiento de la vicepresidenta y consideró que "hay demandas sociales respecto al servicio de justicia, y una identificación muy clara de los más débiles, con el avasallamiento que sufre Cristina".

"CFK pone en evidencia la situación crítica que atraviesa el Poder Judicial, que ha formado parte de un engranaje antidemocrático".

Asimismo, Vanesa Siley afirmó que "hay una memoria popular imborrable de los derechos y conquistas", y señaló que "la derecha argentina está empecinada en entorpecer la democracia".

LRA 1 Buenos Aires

El Consejo Nacional del Partido Justicialista expresó su "solidaridad" con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el pedido de condena en su contra en el juicio conocido como Vialidad y convocó a la militancia a "mantenerse unidos, organizados, movilizados y en alerta permanente".

En el mismo sentido se pronunciaron las ramas porteña y bonaerense del PJ, y desde esta última convocaron incluso a un congreso partidario para el 3 de septiembre en el que está prevista la participación de la propia Fernández de Kirchner.

LRA 1 Buenos Aires

El Frente de Todos (FdT) de la ciudad de Buenos Aires se reunió en la sede local del PJ y anunció que el sábado próximo realizará en Parque Lezama un encuentro en respaldo de la vicepresidenta Cristina Fernández, después del pedido de condena en su contra en el juicio conocido como Vialidad, además de anticipar que la militancia se prepara para "salir a las plazas" del distrito durante el fin de semana.

Con la consigna "A Cristina la defiende el pueblo", el PJ porteño realizó un cabildo abierto en la sede de San José 181 que estuvo encabezado por el titular del consejo, Mariano Recalde y el presidente del congreso partidario, Víctor Santa María, entre otros dirigentes.

"Este fin de semana vamos a salir a las plazas en la ciudad y todo el país estado de alerta y preparados para movilizar", anticipó Mariano Recalde en diálogo con los medios.

LRA 13 Bahía Blanca

El embajador argentino en Ecuador, Gabriel Fuks, dijo que “hay momentos en los que hay que hacerse oír”.

Fuks es uno de los embajadores que firmaron un manifiesto de apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner frente a la persecución que está sufriendo por parte de la Justicia.

“Se ha potenciado un pedido de condena por parte de un fiscal (Diego Luciani) como si fuera una sentencia en sí mismo”, agregó el embajador.

El embajador dijo que "muchos miembros de la diplomacia que nos critican participaron de un Gobierno que aportó armas para un golpe en Bolivia, que tuvo embajadores machistas y sexistas como Miguel del Sel, que iban en contra de las políticas de integración regional...".

LRA 7 Córdoba

En relación al tema, Romero, periodista especializada en judiciales, trabajadora de Radio Nacional y del diario Perfil, sostuvo: "A lo largo de estos años no hay prueba directa que involucre a Cristina Kirchner en los delitos que se están juzgando, los cuales corresponden a la corrupción de la obra pública".

LRA 1 Buenos Aires

“Lo que está pasando en la Argentina es parte de lo que está pasando en muchos países”, expresó Carlos Riamundi, embajador argentino ante la OEA, sobre la persecución judicial que sufren varios dirigentes latinoamericanos, entre ellos, Cristina Fernández, y agregó: “Ese poder está absolutamente integrado por las grandes cadenas, los institutos internacionales e institutos ideológicos financiados por el exterior”.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires se refirió a la persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, recordó que "del 45 a la fecha, la gente sale a la calle, defiende a sus derechos y a sus dirigentes" y señaló que "el peronismo siempre fue constructor de democracia".

LT 12 Paso de los Libres

Zaffaroni brindó una mirada crítica respecto de la situación actual de los tribunales de justicia de nuestro país, señalando: "Necesitamos una reforma en la estructura del Poder Judicial, porque tenemos una estructura totalmente irracional, la cual creo que es la más irracional de toda América y de toda Europa".

LRA 7 Córdoba

Estévez señaló que la movilización en apoyo a Cristina Fernández significó una defensa “de la democracia y las instituciones”, tras lo cual añadió: “Esta historia ya se dio en otros momentos de nuestro país, y siempre atentaron contra el peronismo y los movimientos populares”.

LRA 13 Bahía Blanca

Eduardo Berrozpe, integrante del Foro Argentino de Economía y Trabajo, dijo que la persecución que sufre la vicepresidenta Cristina Kirchner por parte de un sector del Poder Judicial “confluye con el golpismo que propicia la coalición proempresaria para preparar el terreno para un régimen autoritario que pretende volver por los derechos de todos los trabajadores".

LRA 6 Mendoza Quino

Adriana Cano, presidenta de justicialismo de Las Heras, manifestó la preocupación de su partido sobre la persecución judicial que se ejerce contra la vicepresidenta Cristina Fernández.

LRA 26 Resistencia

En el acto de entrega de equipamiento tecnológico para la salud del Chaco mediante el Programa ´PROTEGER´, Merello dijo: “Son cinco mil computadoras que llegan a las provincias que cumplieron los objetivos determinados. Felicitaciones a los chaqueños y chaqueñas que con su trabajo lo hicieron posible, ya que todo esto tiene una inversión en la provincia de 20 millones de dólares, con entregas de equipamiento que continuarán en el tiempo”.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet encabeza la misión comercial a Turquía donde se desarrolla la feria y congreso apícola Apimondia 2022. Entre Ríos es la segunda productora de miel a nivel nacional.

El intendente de Maciá Diego Conti desde dicho país se refirió a la comitiva que viajó al país europeo, y los obejtivos alcanzados: "Ha sido una experiencia maravillosa, donde los apicultores forjaron lazos comerciales con distintos países".

Productores y cooperativas de Entre Ríos concretaron ventas por 400 toneladas de miel a España y Alemania durante las rondas de negocios que se realizaron en Turquía. Además generaron acuerdos con Polonia y Chile para exportar propóleo.

LRA 1 Buenos Aires

La legisladora del Frente de Todos manifestó su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a propósito del pedido de condena en su contra impulsado en el marco de la causa que investiga supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Evaluó que “lo que estamos viviendo es muy fuerte”.

LRA 13 Bahía Blanca

La diputada nacional Hilda Aguirre dijo que “declaraciones como las del legislador (Francisco) Sánchez nos hacen pensar que vienen por la democracia”.

La legisladora por La Rioja se refirió a lo dicho por el diputado del Pro quien pidió la pena de muerte para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con un tueet: "12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto para que este tipo de delitos sean considerados traición a la Patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria".

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, llegó a Tucumán y encabezó una serie de actividades con funcionarios provinciales. “Articular con el Gobierno provincial es una gran oportunidad para mejorar nuestro trabajo”, dijo Raverta.

LV 8 Libertador

Al analizar los últimos números de la actividad, el economista Raúl Mercau destacó el “crecimiento del 6,3%, lo cual da cuenta de que la economía se ha movido a un ritmo interesante”.

LRA 3 Santa Rosa

Giavedoni, perteneciente al Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, habló sobre la aprobación de la ley de Seguridad Ciudadana expresando: "Ha sido un paso muy importante de la democracia. Aunque llegue tarde y aún haya mucho que avanzar, viene a dar respuesta a un reclamo histórico del Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos”.

LT 14 Paraná

Stratta participó del lanzamiento de la plataforma digital ´Entre Ríos Exporta´ y destacó el objetivo central, que es “potenciar las exportaciones de la provincia y su perfil exportador”.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, Cristófaro dijo: “Las computadoras extienden los brazos del Estado hacia quienes lo necesitan, y tienen que ver con chaqueñas y chaqueños a quienes deben converger las políticas públicas”.

LRA 6 Mendoza Quino

LRA 6 Mendoza Quino llevará adelante una programación especial en el Día de la Radiodifusión en la Argentina, el cual que se conmemora este sábado 27 de agosto. Se trata de una transmisión especial de 52 horas, una por cada emisora. Sobre esto, Mariana Olguín, directora de Radio Nacional Mendoza Quino, contó el rol que cumplirá LRA 6 dentro de esta histórica maratón para celebrar los 102 años de radio en nuestro país.

LT 14 Paraná

Rubén, quien prestó su servicio desde el inicio de la campaña contra el COVID-19, desarrolla su oficio y cuenta que lo aprendió con los primeros vacunadores. Conoce Entre Ríos por las diferentes campañas de inoculación de las que ha participado y en el Día del y de la Vacunadora, continúa aplicando dosis, ahora contra el coronavirus.

LRA 52 Chos Malal

El trabajador de la salud se refirió al día del vacunador y vacunadora. “Este día tomó mucha trascendencia en los últimos años por la gran actividad que tuvimos”, señaló Temi.

LRA 7 Córdoba

Argañaraz, doctor en Ciencias Biológicas e investigador Asistente del CONICET, se refirió a los riesgos de incendios en Córdoba señalando: "Hemos hecho mapas de áreas quemadas, y viendo esos mapas vemos que hay lugares que se han incendiado siete o nueves veces, respectivamente. Entonces, ahí hay que preguntarse quién se beneficia con un incendio en esa zona, y observamos que hay intereses inmobiliarios. También vemos que ha quedado en nuestra zona muy poco bosque, y muy poco bosque de buena calidad".

LRA 1 Buenos Aires

Más de 1.600 kilos de cocaína de máxima pureza, valuados en unos 60 millones de dólares y que tenían como destino la ciudad de Dubái, fueron secuestrados hoy acondicionados en un cargamento de alimento balanceado repartido en dos galpones del barrio Empalme Graneros, de la ciudad de Rosario, informaron fuentes policiales y judiciales. Claudio Berón, periodista de Radio Nacional Rosario, dio detales al respecto y expresó: "Esta investigación viene desde hace seis meses".

LV 8 Libertador

Luego de lo señalado por Robinson, Germán Ejarque, director de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional de la Agencia Nacional de Discapacidad, explicó que además de ampliar las posibilidades de ser espectadoras, “las personas con discapacidad deben poder protagonizar expresiones culturales diversas, y por eso deben ser adaptados todos los espacios por donde circulan”.

LRA 22 Jujuy

La diputada nacional Gisela Marziotta afirmó: "Junto a la diputada Carolina Moisés vamos a realizar la presentación de mi libro “Las primeras” este sábado las 17 horas. La obra trata historias de mujeres que hicieron algo que hasta ese momento solo lo hacían los varones, y que fueron las primeras mujeres que lograron hacerlo. Hoy tenemos muchas leyes que nos acompañan y se visibilizan las situaciones de lo que nos pasa a las mujeres, porque el objetivo mayor del feminismo es la justicia social".

LRA 26 Resistencia

Sobre la obra, Pérez señaló: “Este libro surgió hace un tiempo, a partir de encuentros, debates y de una pregunta de Focault que nos invita a pensar cuál es el proceso de construcción de poder en procesos concretos. En ese marco surgió esta investigación que habla del lawfare”, en tanto Quiróz expresó: “Una pregunta que nos hacemos es cómo es posible que el derecho termine en una guerra jurídica, que es antinómico con el concepto de justicia”.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón conversó con el periodista Horacio del Prado, especializado en temas deportivos, de amplia trayectoria gráfica y radial, quien hizo un repaso de su carrera en los medios, el inicio en el periodismo deportivo y dio su mirada sobre la historia argentina reciente.

El periodista recordó a algunos de los referentes que marcaron su carrera, el acercamiento al periodismo deportivo como forma de acercarse a los jugadores y la experiencia vivida junto a grandes personalidades del deporte. También dejó su mirada crítica respecto a las instituciones rectoras del deporte mundial, la actualidad de la FIFA, y asimismo comparó el periodismo actual con el de las primeras épocas.

Política

LRA 19 Puerto Iguazú

En las principales ciudades de Misiones organizan movilizaciones en apoyo a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para el próximo sábado 27. "Convocamos a todos los sectores que coincidan y rechacen este mal manejo de la justicia", comentó Perié.

LRA 17 Zapala

Las comunidades originarias cuestionan a la Confederación Mapuche Neuquina y al gobierno de Neuquén. “Queremos ser partícipes de una mesa de consulta. Exigimos ser llamados para que escuchen nuestro punto de vista”, dijo Painemil.

LRA 43 Neuquén

El edil habló de la posición del partido Justicialista en la Ciudad de Neuquén frente a la persecución judicial contra la vicepresidenta en la Causa Vialidad. “Frente a este malestar, nuestra militancia realiza distintas actividades”, señaló Zúñiga.

LRA 53 San Martín de los Andes

La Legislatura de Neuquén repudió de forma unánime las declaraciones del diputado de Juntos por el Cambio Francisco Sánchez, quien pidió pena de muerte para la vicepresidenta de la Nación. “No es la primera vez que intenta construir su carrera política con expresiones violentas”, dijo Salaburu.

LRA 4 Salta

La Cámara Alta salteña convirtió en Ley el proyecto impulsado por el oficialismo para que no haya primarias en las elecciones de 2023. El senador justificó el poco tiempo para analizarlo antes de las elecciones locales.

LRA 29 San Luis

La esposa de Adolfo Rodríguez Saá, Gisela Vartalitis, confirmó que el senador fue dado de alta tras una internación por neumonía. "Gracias a Dios volvemos a casa para seguir cuidándolo con toda la dedicación que él se merece”, posteó Vartalitis.

LRA 1 Buenos Aires

El 26 de agosto de 1833, luego de la usurpación británica de las Islas Malvinas, un grupo de ocho peones, integrado por tres gauchos y cinco indios, liderados por Antonio "El Gaucho" Rivero, se sublevaron en defensa de nuestra soberanía y en contra de las condiciones de explotación a las que eran sometidos.

Los héroes de aquellas jornadas fueron Juan Brassido, José María Luna, Manuel González, Luciano Flores, Felipe Zalazar, Marcos Latorre y Manuel Godoy.

Economía

LRA 54 Ing. Jacobacci

La coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (Red Calisas) habló sobre el Foro Virtual de Soberanía Alimentaria de la Región Patagonia que se realizará el sábado 27.

LRA 13 Bahía Blanca

La concejala de Bahía Blanca, Romina Pires, dijo que “esta mirada de la pobreza multidimensional es una buena manera para tener un diagnóstico en pos de crear políticas públicas”.

La concejala mencionó que en 2018 ella, junto a otros concejales y concejalas de su espacio, elaboró 2 proyectos para tener un diagnóstico sobre la pobreza multidimensional “que no consiguieron los votos y siguen en el Ejecutivo. Muchas veces no se visualiza la importancia de los aportes que hace la oposición y que son aportes para la política social municipal”.

Pires hizo mención de sus proyectos luego de que esta semana se conocieran informes de la pobreza multidimensional elaborados por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (Universidad Nacional del Sur -UNS- y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas –Conicet- que entre otras conclusiones detalló que en Bahía Blanca hay 82.000 personas que habitan hogares de pobreza multidimensional intensa o severa.

LRA 1 Buenos Aires

El sector industrial creó más de 7.200 puestos de trabajo registrados en junio y lleva 26 meses consecutivos de creación de ese tipo de empleos, según un informe elaborado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI).

Según el centro de estudios de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, el sector manufacturero alcanzó un total de 1,22 millones de trabajadores y trabajadoras formales, lo que representa el mayor nivel en cuatro años, y supera en 86.000 a los existentes en diciembre de 2019, en la prepandemia.

LRA 1 Buenos Aires

Atilio Bleta repasó junto al arquitecto, Gustavo Raik, las historias de las primeras industrias en la Argentina, abordando las primeras transformaciones de materia prima en alimentos a mediados de 1847 con el surgimiento de la primera fábrica de dulce de membrillo.

LRA 9 Esquel

Gustavo Simieli, secretario de Turismo Esquel, hizo referencia a la demanda turística para los próximos meses, diciendo: "Todo hace pensar que vamos a tener un verano muy bueno", y luego agregó que desde el área se está gestionando con la aerolínea de bandera la conexión con Córdoba, Mendoza, Santa Fe y la costa chubutense.

Laborales

LRA 6 Mendoza Quino

Carina Sedano, secretaria General del Sindicato de Trabajadores Únicos de la Educación (SUTE), informó que aceptaron la oferta salarial del Gobierno mendocino, aunque pedirán a cambio que no se descuente el paro y mantendrán un plan de lucha en torno a dicha demanda.

LRA 2 Viedma

Se realizó en Viedma el acto de proclamación de las nuevas autoridades de la CGT Zona Atlántica, donde Damián Miler y Mónica Miranda ejercerán conjuntamente el secretariado general de la organización. Es la primera vez que una mujer conduce esta central que integran 44 organizaciones.

Sociedad

LV 19 Malargüe

El jueves al mediodía en el recinto del Concejo Deliberante, la presidenta del cuerpo deliberativo, Paola Rojo le tomó juramento al nuevo juez vial de la policía municipal, Juan Manuel Negro.

Con esto, el municipio da cumplimiento a la Ley Provincial N° 9.024 sancionada en diciembre de 2017.

Luego del juramente, en diálogo con el móvil de LV 19 Malargüe, Negro indicó: “Es un desafío distinto para el que me siento capacitado, tengo más de 10 años de experiencia y nos hemos capacitado en otros departamentos para conocer a fondo el funcionamiento de la policía municipal”.

LRA 21 Santiago del Estero

El programa permitirá el seguimiento a distancia de pacientes y la interconsulta entre hospitales de toda la provincia con centros de mayor complejidad y el Centro Provincial de Chagas y Patologías Regionales “Dr. Humberto Lugones”.

LRA 5 Rosario

El allanamiento se llevó a cabo en un galpón de la zona noroeste de Rosario por personal de la Policía Federal Argentina. Hasta el momento hay 12 detenidos y se secuestraron armas de fuego y vehículos de alta gama. "Esta droga iba a ir en barco a Qatar por el mundial", dijo Berón.

LRA 14 Santa Fe

La intendenta de Santo Tomé expresó su preocupación por los incendios en la zona de islas que afecta a gran parte de la población. “Como sociedad debemos utilizar todas las herramientas para identificar al responsable de los incendios”, expresó Questa.

LRA 24 Río Grande

La empresa Dahua Technology realiza el primer proyecto de seguridad electrónica en la Antártida Argentina en el que donó 15 cámaras de video vigilancia desarrolladas especialmente para afrontar el clima y contemplar la poca conectividad.

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

La transmisión comenzará el próximo viernes 26 de agosto a las 20:00 y culminará el domingo 28 de agosto a las 23:59hs. En la preparación de este hecho histórico, se realizó el sorteo que determinó la franja horaria que le tocaría producir y emitir a cada una de las emisoras que conforman el sistema de radiodifusión del Estado.

El mismo estuvo presidido por el director ejecutivo Alejandro Pont Lezica y el gerente de emisoras Juan Martín Ramos Padilla.

Será una transmisión histórica, con la impronta federal que esta gestión le ha impreso al funcionamiento de Radio Nacional. Participarán las emisoras de todo el territorio, incluida LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel de Base Esperanza en la Antártida Argentina.

LRA 26 Resistencia

Ramos Padilla hizo referencia al especial que realizará la Radio Pública para conmemorar los 102 años de radiodifusión en nuestro país, señalando: “Hay mucha expectativa y mucho entusiasmo, porque habrá una mega transmisión que, más allá de la duración, tiene como interesante pensar en cuántas personas y cuántos trabajadores y trabajadoras de todo el país están laburando en un mismo programa. La idea surge con la intención de darle una visibilidad fuerte a cada una de las emisoras de Radio Nacional que están en cada punto de la República Argentina, y que cada emisora trascienda más allá de la ciudad en la que está para que pueda mostrarse en todo el país”.

LT 14 Paraná

Desde las 20 de este viernes comenzará un maratón de 52 horas ininterrumpidas de programación de Radio Nacional, donde las 49 emisoras tendrán su espacio, en el marco de la celebración de los 102 años de la radiofonía argentina.

“Cada radio tendrá un programa de una hora, y el espacio de LT 14 será el próximo domingo a las 10”, informó Juan Martín Ramos Padilla, gerente de Emisoras de la Radio Pública.

LRA 42 Gualeguaychú

Alberto Benedetti, director de Higiene Urbana de Gualeguaychú, habló sobre los 16 años del barrio “Ernesto Che Guevara, el cual nuclea a 85 familias.

Tras esto, Javier Márquez, uno de los vecinos, se refirió a la creación de la plaza y la construcción planificada de las seis manzanas, las cuales fueron edificadas por los propios vecinos.

LRA 42 Gualeguaychú

Teresa Cardozo, integrante de la murga, expresó que la idea "es unir a los jóvenes del barrio y sacarlos de la droga, ya que la murga es un espacio de contención social”.

LRA 1 Buenos Aires

Su director Lucas Combina, y uno de los actores principales del film Matías Mayer, hablaron acerca de cómo fue filmar la película. Cada uno desde su rol contó su experiencia trabajando en Un crimen argentino.

"Las película tiene varias aristas, está basada en un hecho real y en el libro de Reynaldo Siettecasse. Ambas cosas fueron fundamentales a la hora de contar el relato. Se tuvo muy en cuenta el contexto en el que se da la historia", dijo el director.

Mayer contó que investigó mucho sobre la década del 1980, época en la que transcurre Un crimen argentino. "También es importante encontrar el equilibrio, porque hay que empatizar para entrar en el personaje en lo que sucedía afuera, pero a la vez mantener cierta ingenuidad a la hora de no saber lo que va a venir", describió.

Géneros

LRA 23 San Juan

El exdiputado Eduardo Cáceres quedó desvinculado de la causa que le había iniciado Gimena Martinazzo por violencia de género. El juez se valió de la postura de la fiscal Yanina Galante que en dos oportunidades solicitó el sobreseimiento total y definitivo del acusado. "La justicia me negó la posibilidad de ir a un juicio justo”, dijo Martinazzo.

LRA 25 Tartagal

Una mujer de aproximadamente 25 a 30 años fue hallada muerta en la Quebrada de Lapachal bajo, municipio de Yacuiba, Bolivia. El cuerpo presentaba signos de violencia. El periodista amplió la información.

LRA 1 Buenos Aires

La activista por la diversidad corporal y modelo plus size, se refirió a los dichos de Alberto Cormillot en el programa de Florencia Peña, en los que utilizó expresiones como "la gordita de la oficina", y manifestó otras ideas "gordo-odiantes" que contribuyen a la discriminación y estigmatización de las personas.

"Cormillot no dijo nada nuevo, de lo que viene diciendo en los últimos 40 años. No me sorprende viniendo de esa persona, basó su carrera en estas ideas. Es el mismo que 5 años atrás tenía un programa en televisión abierta donde se maltrataba a las personas gordas", expresó.

Deportes

LRA 1 Buenos Aires

El periodista y relator de fútbol destacó que el exjugador alemán Lothar Matthäus entregó este jueves a Legends, la mayor colección de reliquias del fútbol internacional, la camiseta con la que el astro del fútbol mundial Diego Maradona disputó la final del Mundial de México 1986 y con la que salió campeón.

LRA 1 Buenos Aires

Argentina y Brasil. Brasil y Argentina. Dos países con inmensas tradiciones futboleras. Dos selecciones ganadoras que son respetadas y admiradas en todo el mundo. Dos equipos que tuvieron entre sus filas a tres de los más grandes jugadores del balompié. Dos culturas, dos maneras de entender y vivir el fútbol. En este capítulo de Fue Mundial, Pedro Saborido repasa la historia y los momentos más destacados del clásico más importante del mundo.

LRA 7 Córdoba

Lamadrid, quien presentará su libro denominado “Lamadrí -El Renacido-. Gloria, caída y resurrección de un trabajador del fútbol”, este viernes 26 de agosto a las 19 horas en el Centro Cultural Néstor Kirchner, dijo sobre la obra: "El jugador de fútbol muere dos veces, la primera cuando tiene que dejar de jugar y la segunda cuando, finalmente, le toca, porque nosotros nos preparamos 15 años por una carrera que termina a los 35".

LRA 1 Buenos Aires

El próximo 4 de septiembre se realizará la vigésima Edición de la Doble Cabo Peña, la tradicional prueba por parejas del rural bike de Río Grande y que organiza la Bici Posta Eventos.

El responsable de la organización, José Toranza adelantó por Radio Nacional que "ya comenzaron las inscripciones, hace dos semanas y estamos muy contentos porque ya tenemos 88 parejas anotadas", y recordó que "este es un evento participativo y recreativo, porque nació así hace 20 años y este año pusimos un cupo de 130 parejas".

Para esta edición, los organizadores han cambiado el punto de inicio y cierre de la prueba. Se realizará desde los galpones del predio de la Rural de Río Grande, un lugar ideal dado que cuando culmine, en ese recinto se realizará el tradicional asado de camaradería que no se podía hacer durante los últimos años debido a la pandemia.