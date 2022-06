Diario de Radio Nacional 26/6/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ACTIVIDAD PRESIDENCIAL: Alberto Fernández llegó a Múnich para participar de la cumbre del G7

LRA 1 Buenos Aires - SANTIAGO CAFIERO: La importancia de la relación Argentina-India

LRA 1 Buenos Aires - Buscar gravar la renta inesperada: Guzmán ponderó decisión de Gobierno español

LRA 1 Buenos Aires - ADOLFO PEREZ ESQUIVEL: "Si la palabra no es liberadora terminamos esclavos"

LRA 1 Buenos Aires - AGUSTIN ROSSI: Instó a "defender la gestión" del Gobierno tras encuentro con militantes

LRA 1 Buenos Aires - CHINO NAVARRO: "Hay debates que hay que darlos en la práctica”

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: “No se trata de un espacio político, se trata de colaborar”

LRA 27 Catamarca - JORGE ROMERO: Industria, minería y turismo, los ejes del desarrollo en Catamarca

LRA 7 Córdoba - HUGO RAMIREZ: "Se vienen momentos más duros en Ecuador"

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN SCHORR: "Es un tema de extranjerización y de diseño de políticas públicas"

LRA 1 Buenos Aires - AGUSTIN SALVIA: "Necesitamos una profunda reforma"

LV 8 Libertador - EMILSE RUEDA MARIN: "Francia Márquez nos da esperanza, resiliencia y fortaleza"

LRA 1 Buenos Aires - Las altas tasas de femicidios en Salta: La lucha contra el narcotráfico

LU 4 Patagonia - “Malvinas vive”: “Los chicos de la guerra”, remasterizada, llega a Comodoro

LRA 1 Buenos Aires - GUERRA EN UCRANIA: Rusia bombardea Kiev antes del inicio de la cumbre del G7

LRA 1 Buenos Aires - ADRIANA NANO: Memorias de Ucrania

LRA 1 Buenos Aires - Masacre de Avellaneda: A 20 años del asesinato de Kosteki y Santillán

LT 11 CONCEPCION DEL URUGUAY - CADENAS DE VALOR: Arrieta: "La importación de Brasil, nos ha desestabilizado"

LRA 1 Buenos Aires - VICTOR HEREDIA: Homenaje a Carmen Guzmán, pilar del folklore mendocino

LRA 1 Buenos Aires - SABORIDO-MIGUEZ: La historia de la casa más antigua de Capital y de los Kennedy entrerrianos

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: En el natalicio de Juana Manso, recordamos a una mujer fundamental

LRA 1 Buenos Aires - GUILLERMO STRONATI: Origen del matrimonio civil en la argentina

LRA 9 ESQUEL - PIDEN SER ATENDIDOS POR EL INTENDENTE: Vecinas y vecinos de Villa Los Cóndores reclaman obra de gas

LRA 22 JUJUY - EQUIPAMIENTO Y BENEFICIOS: Subsecretaria de Articulación Federal de Salud con actividades en Jujuy

LRA 43 Neuquén - UN AÑO DE LA EXPLOSION EN AGUADA SAN ROQUE: Guagliardo: "Lo que pasó ese día demostró lo que veníamos denunciando"

LRA 53 san martIn de los andes - ana rocha: “No solo es un logro mío, sino colectivo con gente de San Martín que me ayudó”

LRA 21 SANTIAGO DEL ESTERO - Pallarols invitó a los santiagueños: A cincelar el bastón presidencial 2023

LRA 29 SAN LUIS - MAIA LOPEZ: Actividades en el Día Internacional del Orgullo LGBT

LRA 30 Bariloche - ABIERTO DESDE EL 5 DE MAYO: Cómo funciona el consultorio IVE e ILE en el Hospital modular del km 8

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández llegó a hoy a Múnich, Alemania, para participar como invitado en la cumbre del G7, el foro que nuclea a las economías más poderosas del mundo y en el que se prevé un debate sobre los efectos de la guerra en Ucrania y la crisis alimentaria derivada del conflicto.

El avión que trasladó al mandatario y su comitiva arribó al Aeropuerto Internacional de Múnich-Franz Josef Strauss a las 14.59 hora local (9.59 de Argentina).

Fernández descendió de la aeronave junto al canciller Santiago Cafiero y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y fue recibido en la explanada por Felix Schwarz, jefe de Protocolo de Alemania, quien le dio la bienvenida a la comitiva argentina en nombre del Gobierno federal.

LRA 1 Buenos Aires

Declaraciones de Santiago Cafiero, al término de la reunión bilateral que el presidente Alberto Fernández mantuvo con el primer ministro de la India, Narendra Modi

El canciller Cafiero puntualizó hoy que “el volumen de comercio” entre Argentina e India “es de 5.600 millones de dólares”, al tiempo que resaltó que “diferentes productos argentinos se siguen instalando en la India como el aceite de girasol y la harina de soja, con exportaciones récord, con lo cual pensamos que este año vamos a volver la marca que del año pasado”.

Subrayó que avanzaron en potenciar la agenda bilateral y se habló tambó de los Brics, en cuyo marco Fernández le manifestó a Modi “la vocación de Argentina de participar de los Brics de modo permanente e íntegro”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ponderó la decisión del Gobierno de España de buscar gravar la renta inesperada por el alza global de precios generada por la guerra en Ucrania, como propone el Ejecutivo argentino.

"Puro sentido común. España se suma a Argentina, Gran Bretaña e Italia en la lista de países que buscan gravar la renta inesperada por el alza global de precios que genera la guerra en Ucrania", sostuvo el funcionario nacional a través de su cuenta en la red social Twitter.

En ese marco, Guzmán añadió: "Distintos gobiernos del mundo avanzan para resolver las injusticias distributivas que esa guerra está generando. En nuestro país, el acompañamiento del Congreso de la Nación al proyecto de Renta Inesperada constituiría un acto de estricta justicia social".

LRA 1 Buenos Aires

El artista, docente y defensor de los derechos humanos y la paz, Adolfo Pérez Esquivel, consideró necesario rebelarse para "liberar la palabra" y gestar una ciudadanía crítica, como camino hacia la transformación social en el contexto de una economía "perversa".

"Los derechos humanos como los concebimos no tienen que ver con paliar el dolor únicamente del que sufre, sino que tratan de sentar las bases de una transformación social, cultural y política. Es cambiar este mecanismo perverso, por ejemplo, de la economía. La economía es perversa, lo que está pasando con la inflación todos los días, el aumento de las cosas, eso es artificial, es especulación financiera, no es una economía sana", afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, instó hoy a "defender la gestión" del presidente Alberto Fernández y ponderó la candidatura a gobernador de Santa Fe del diputado provincial Leandro Bussato.

"Como militantes es nuestro deber salir a defender la gestión del Presidente y fortalecer el Frente de Todos (FdT) para llegar con aptitud electoral al 2023", expresó Rossi.

El funcionario se refirió además al encuentro realizado este sábado en Villa Constitución, Santa Fe, junto a 300 militantes de la Corriente Nacional de la Militancia.

"Queremos transmitirle a cada santafesino y santafesina que se puede gobernar de una manera distinta", explicó el dirigente y aseguró que desde la Corriente apoyan la candidatura a gobernador de Busatto, al considerarlo "el más capacitado para ser gobernador de Santa Fe".

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil, se refirió a la

actualidad política del país y destacó que “hay debates que hay que darlos en la práctica”.

Reflexionó acerca de los acontecimientos de la última semana, tras las declaraciones de CFK: “Tengo en claro que no hay que pelear, hay que tener consenso, pero cuando entras en la inercia de la pelea, la discusión te arrastra”.

En tanto a la discusión expresó: “Discutir es sano, la crítica es imprescindible para mover la historia, pero en términos constructivos”. “Al común de la sociedad estas cosas no le importan, es un debate para adentro”.

“Tenemos que hacer una autocrítica. A veces es más valiente no responder, porque lo importante es como realizamos y cómo no rompemos puentes, sino se van a beneficiar los creadores de precios, el macrismo, y eso es lo que termina afectando a los argentinos” expresó.

LRA 26 Resistencia

Capitanich se refirió a la reunión de los gobernadores del Frente de Todos, diciendo: “Ha sido muy importante para construir una Argentina justa y federal. La idea central es construir un espacio donde estén todos, no solamente los de nuestro sector político, porque queremos una unidad federal e inclusiva. La situación fiscal de las provincias es de solidez, y nosotros planteamos el debate de un plan de infraestructura y la descentralización de los planes sociales para transformarlos en trabajo”.

LRA 27 Catamarca

Sobre el tema, Moreno destacó: “Catamarca tiene tres ejes fundamentales para el desarrollo que son la industria, la minería y el turismo. Son tres ejes a la par, y tenemos una capacidad enorme para generar distintas producciones. A esto le tenemos que sumar el turismo, el cual es un gran generador de trabajo debido a nuestras bellezas naturales".

LRA 7 Córdoba

Ramírez, coordinador de redes radiales de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), se refirió a la situación política en Ecuador, en medio de las jornada de protestas contra el Gobierno del presidente Lasso.

“Son cinco las personas fallecidas, por lo cual pensábamos que el mensaje de Lasso sería de preocupación, pero no, solo acusó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, diciendo que la misma busca un golpe de Estado", expresó Ramírez.

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo Martin Schorr, autor del libro “El viejo y el nuevo poder económico en la Argentina: Del siglo XIX a nuestros días”, se refirió a la actualidad económica del país, resaltando el “fuerte nivel de extranjerización” de las empresas en la Argentina.

“Lo que hay hoy en la Argentina es un nivel de extranjerización muy fuerte. Alrededor de un poco más de la mitad de la estructura del poder económico está dominado por empresas extranjeras y esto es un problema muy serio” expresó.

En este sentido destacó: “Del otro lado tenés un conjunto pequeño, pero importante, de conjuntos empresariales nacionales, que quedaron pocos, pero que al fin del día sus comportamientos tienen una lógica parecida al del capital extranjero”.

“Cualquier empresa que tenga su control en otro país es una empresa extranjera y le vale todos los beneficios de las mismas. La mayoría de las empresas locales en este proceso de offshorización tienen sus empresas de control radicadas en paraísos fiscales” explicó.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina se refirió a la situación de pobreza y desempleo en el país, reflexionando acerca de lo que se debería hacer para revertir la situación.

“Si bien ha habido progresos, un tercio de la sociedad está fuertemente afectada por déficit” expresó.

Se refirió a la generación de empleos en el país: “La Argentina no viene creciendo en materia de empleo formal, lejos de eso la mitad de los empleos en la Argentina tiene ingresos por debajo de los $50.000”.

“Si tuviéramos una rápida caída de la inflación, la pobreza sería muy alta si no logramos resolver esto. El tema es cómo logramos más y mejores trabajos” resaltó el sociólogo.

“El status quo ya no da para más, hoy necesitamos una profunda reforma que repiense tanto el sistema de coparticipación, el sistema impositivo, el sistema financiero y las relaciones vinculadas al comercio exterior” destacó.

LV 8 Libertador

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 4 Radio Nacional Salta, el periodista Martín Van Dam se refirió a la actualidad de la provincia, haciendo hincapié en los elevados niveles de narcotráfico y femicidios

Se refirió a la muerte de una mujer en la provincia que, en un comienzo, se consideró un femicidio, pero termino siendo víctima del narcotráfico: “Con el correr de las horas se filtraron algunos datos que mostraban que la razón de la muerte no era la violencia de género, sino que lamentablemente fue una víctima más de uno de los flagelos que tenemos en la provincia”

Al respecto de cómo se lucha contra el narcotráfico: “Lejos de haber programas de contención se fue por provincializar la lucha contra el narcomenudeo. La lucha contra el narcotráfico es de orden nacional y al haber tantos casos en la provincia, decidieron que sea resorte de la justicia federal”.

“Esto dio como resultado que las cárceles se llenen, a tal punto que ahora quieren declarar la emergencia carcelaria” expresó.

LU 4 Patagonia

El Festival de Cine por los 40 años de Malvinas, actividad que cuenta con el apoyo de LU 4 Radio Nacional Patagonia, tendrá entre sus protagonistas a Raúl Rodríguez Peila, director de la Escuela de Animación y referente del Instituto de Cine. “Esto lo realizamos teniendo en cuenta que Comodoro ha sido una ciudad emblemática dentro de esa gesta, y por eso consideramos auspicioso que cuente con un ciclo de este tipo, el cual tiene una curaduría muy buena y está muy bien pensado”, afirmó Rodríguez Peila.

En tanto, una de las proyecciones más esperadas del festival es el film “Los Chicos de la Guerra”, “que se estrenó en 1984, a dos años de la gesta, y llega remasterizada al Cine Teatro Español, con la presencia de Bebe Camín, con quien compartiremos un debate", informó finalmente el director de la Escuela de Animación de Comodoro Rivadavia.

LRA 1 Buenos Aires

Rusia lanzó hoy misiles contra la capital de Ucrania que alcanzaron dos edificios residenciales y dejaron al menos cuarto heridos, en los primeros ataques a Kiev en tres semanas y horas después de haber consolidado sus conquistas en el este del país.

Bomberos combatieron incendios en los edificios y rescataron personas. La fachada de los departamentos contiguos presentaba severos daños, sobre todo en los pisos superiores, que quedaron destruidos, mostraron imágenes televisivas.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que cuatro personas fueron hospitalizadas con heridas por el bombardeo y que una niña de 7 años fue rescatada con vida de debajo de los escombros.

El ministro de Cultura ucraniano, Oleksandr Tkachenko, dijo en Telegram que un jardín de infantes fue alcanzado por el ataque.

LRA 1 Buenos Aires

Malen Moyano, bióloga y becaria del Conicet en el Laboratorio de sueño y de memoria del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, habló con Alicia Barrios acerca de los problemas del sueño. La especialista dio consejos acerca de cuál es la alimentación adecuada y qué cosas conviene antes de acostarse para conseguir el sueño. Hablaron de cómo funciona nuestra memoria.

En el segundo bloque Alicia entrevistó a la cantante Adriana Nano acerca de su viaje a Ucrania antes de la guerra en el año 2021 cuando fue de gira para interpretar la obra musical PANTALEÓN con los maravillosos y reconocidos músicos de la ACADEMIA TCHAICOVSKY de dicho país. Nos contó además sobre su viaje, lo que pudo conocer de Kiev y su gente, y lo que le provoca la guerra que hoy se desata allí.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El 26 de junio de 2002, un operativo policial intentó impedir que organizaciones de desocupadas y desocupados cortaran el Puente Pueyrredón, que une la localidad bonaerense de Avellaneda con la Ciudad de Buenos Aires.

La medida formaba parte de un plan de lucha que llevaban adelante los movimientos sociales en demanda de planes asistenciales y el aumento del monto de los mismos, entre otras reivindicaciones, en el contexto de la crisis de diciembre 2001.

El gobierno del entonces presidente interino Eduardo Duhalde ordenó reprimir aquella protesta a través de un operativo conjunto entre las Fuerzas Federales, es decir, Policía, Gendarmería y Prefectura; la policía bonaerense y ex integrantes de esa fuerza.

Los máximos responsables políticos a nivel nacional y provincial expresaron que no iban a permitir que los piqueteros corten los accesos a la capital.

Aquella represión derivó en el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y dejó cerca de ochenta personas heridas, treinta de ellas con balas de plomo además de centenares de detenidos.

Economía | Volver al inicio

LT 11 CONCEPCION DEL URUGUAY

El médico veterinario José Arrieta es Gerente Técnico de Cerdos Biofarma habló en Cadenas de Valor sobre la desestabilización que provoca la importación de carne de cerdo desde Brasil y las mejoras que se están implementando la producción.

Si bien ya se viene planteando desde varios productores y empresarios, se está haciendo hincapié en las importaciones de Brasil de carne de cerdo, donde Arrieta remarca que “ha desestabilizado nuestra producción” pero destacó que “la producción primaria ha mejorado, tenemos muy buena productividad”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Víctor Heredia recordó a la cantante, guitarrista y compositora de Tango y Folklore mendocina, Carmen Guzmán, fallecida en el año 2012, distinguida por su expresividad y colaboradora de algunos de los letristas más importantes del país.

Carmen inicio su carrera artística a los 19 años de edad y a lo largo de su trayectoria llego a componer más de trescientas canciones y obras clásicas para guitarra solista. Actuó en radio y televisión, como así también en los más importantes escenarios y festivales del país.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Mundo Disperso contó la historia de la casa más antigua de la Ciudad de Buenos Aires, construida en 1730, sobre la calle Carlos Calvo nº 319, en el barrio de San Telmo. En ella vivió Margarita Oliden, hija del General Oliden, quien fuera el sargento de los mazorqueros, una especie de policía afín al Gobernador Juan Manuel de Rosas.

Margarita, además de haber habitado la casa, también fue víctima de un amor prohibido, ya que su padre la encerró con solo 16 años luego de comprometerla, pero que, a través de unos túneles subterráneos, lograba escapar de las ataduras del General para reunirse con su amante, un payador llamado Juan Cruz.

Sumado a eso, Saborido y Miguez contaron la historia de los hermanos Kennedy oriundos de la ciudad entrerriana de La Paz. Eduardo, Roberto y Mario Kennedy, tres estancieros integrantes de la Unión Cívica Radical, dos de ellos de extracción antipersonalistas y uno yrigoyenista personalista.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Escritora, traductora, periodista, maestra y precursora del feminismo en la Argentina, Uruguay y Brasil, fue una de las grandes teóricas de la educación nacional que le imprimió su carácter a los procesos escolares de la época.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de “Tierra adentro” se la celebración del primer matrimonio civil de la argentina en 1867, cuando esta unión era un precepto exclusivo de la iglesia, ante la negación de los sacerdotes para celebrar el sacramento entre personas de distinto credo, fue que Alois Tabernig, de religión protestante, y Magdalena Moritz, de religión católica decidieron realizarlo de acuerdo a un antiguo rito alemán, legitimando la unión frente al pueblo.

En el segundo bloque, Guillermo Stronati recordó antiguas formas de celebración del casamiento en los pueblos, la decoración de las iglesias, las ceremonias compartidas y el estilo de las fiestas.

LRA 9 ESQUEL

En el medio de la ola Polar que afecta gran parte de la Patagonia con temperaturas bajo cero, un grupo de vecinos y vecinas del Barrio Villa Los Cóndores, expresaron a través de los micrófonos de Radio Nacional Esquel su preocupación por la falta del servicio de gas. Esta mañana se hicieron presentes en la Municipalidad de Esquel.

LRA 22 JUJUY

Verónica de Cristófaro, subsecretaria de Articulación Federal de Salud, indicó que "tenemos una linda agenda de trabajo porque venimos a articular políticas públicas, ambulancias que van a llegar a la provincia, el Centro de Almacenamiento de Vacunas, equipos que van a cambiar la realidad de los trabajadores, como angiógrafo o resonadores lo cual va a ser para la comunidad y para los trabajadores un gran beneficio. Necesitamos estar anclados en la realidad de lo que le pasa a la gente, en este caso en materia de salud, más aún en esta pandemia para poder pensar y cambiar a veces los rumbos, y aquí en Jujuy nos estamos encontrando con un gran abordaje en salud mental que es muy importante destacar".

LRA 43 Neuquén

El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, se refirió a la situación de la causa sobre la explosión por la que perdieron la vida los operarios Nicolás Francés Y Mariano Spinelli y la maestra Mónica Jara cuyo aniversario se cumple el próximo 29.

"A principios de ese año habíamos presentado un informe con 150 establecimientos que estaban con dificultades y obras inconclusas, entre esas estaba la obra de Aguada. En 2020 habíamos planteado un escenario de emergencia educativa por el abandono de los edificios escolares. Lo que pasó ese día desnudó todo eso.".

LRA 53 san martIn de los andes

El programa Expreso Nacional de LRA 53 habló con Ana Rocha, la sanmartinense que el pasado mes de mayo obtuvo su título en la Universidad de Harvard.

La joven que fue criada en San Martín de los Andes y cursó sus estudios secundarios en el CPEM 28, habló de la motivación que recibió por parte de su familia y sus docentes para proyectar sus estudios en el exterior.

Desde Tailandia, donde continúa trabajando de manera remota para las Naciones Unidas, Ana ofreció su asesoramiento a través de su correo electrónico para quienes quieran comenzar sus estudios universitarios en lugares distantes a su residencia.

LRA 21 SANTIAGO DEL ESTERO

El orfebre Juan Pablo Pallarols, reconocido platero a quien se le encarga la elaboración artesanal del Bastón de Mando desde el año 1983, se encuentra en la provincia, en el marco del Parlamento de Norte Grande, para hacer entrega de la Rosa de Plata a la Dra. López, titular del Parlamento NOA.

Pallarols aprovecho la invitación para pedirles a los santiagueños una colaboración para cincelar el bastón presidencial 2023. También podrán dejar un mensaje en su libro para que el próximo presidente lo pueda leer.

Géneros | Volver al inicio

LRA 29 SAN LUIS

El próximo martes 28 de junio se celebra en todo el mundo el Día del Orgullo Gay 2022 y Maia López de Casa Weye nos cuenta las actividades preparadas para esa fecha.

LRA 30 Bariloche

Romina Berazategui, médica clínica, dialogó con Radio Nacional Bariloche acerca del funcionamiento actual respecto al cumplimiento de la ley de aborto seguro y gratuito.

“Estamos funcionando formalmente desde el 5 de mayo. Tuvimos toda una etapa de organización”, contó la médica.

Explicó que “sigue siendo un tema sensible para toda la sociedad y también para la parte médica y es una situación que ha costado bastante y sigue costando”.