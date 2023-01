Diario de Radio Nacional 26/1/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: Lanzaron un nuevo alimento con tecnología desarrollada por el Conicet

LRA 1 Buenos Aires - HUGO YASKY: "Discutimos algo vital, tener una justicia independiente"

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN SABBATELLA: “Estamos en manos de una mafia judicial que lesiona la democracia”

LRA 1 Buenos Aires - ADRIAN GRANA: "La denuncia que hace Kicillof es sana para la democracia"

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO VALDES: "Las pruebas contra los jueces de la Corte son contundentes"

LRA 1 Buenos Aires - VATICANO: Repercusiones de la entrevista que brindó el Papa Francisco

LRA 27 Catamarca - GABRIEL KATOPODIS: Nación invertirá más de 2.575 millones de pesos en obras para Tinogasta

LRA 7 Córdoba - CARLA VIZZOTTI: "El trabajo entre Córdoba y la Nación en la pandemia llevó tranquilidad"

LRA 26 Resistencia - DAMIAN CONTRERAS: Trenes Argentinos transportó más ocho millones de toneladas de carga y generó un récord

LRA 26 Resistencia - AGUSTIN ALEMAN: “La oposición no apoya proyectos que benefician a la gente”

LT 14 Paraná - ALTA OCUPACION EN LA PROVINCIA: Lammens destacó los niveles de turismo de Entre Ríos

LRA 7 Córdoba - PABLO RIVEROS: El Gobierno creó la Agencia Nacional de la industria del cannabis

LRA 1 Buenos Aires - Médicos en la Antártida: La experiencia de Raúl Pittorino y María Pérez

LRA 1 Buenos Aires - FACUNDO AMENDOLA: "La única justicia sería la pena de prisión perpetua"

LRA 2 Viedma - VALERIA CARRERAS: Los alegatos y posible condena a los rugbiers

LRA 1 Buenos Aires - FABIAN CARDOZO: La reunión de Lula con Lacalle Pou y la "modernización" del Mercosur

LRA 25 Tartagal - FABIOLA GOMEZ: Pueblos originarios marchando a Salta por agua y viviendas dignas

LRA 26 Resistencia - HECTOR ORTEGA: “Pedimos juicio y castigo por las torturas en Malvinas”

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: Declararon la municipalización de Colonia Aborigen

LRA 29 San Luis - ALFREDO DOMINGUEZ: Nueve municipios ya adhirieron a las elecciones para el 11 de junio

LRA 1 Buenos Aires - Inflación de enero: Consultoras estiman que estará entre el "5,5 % y 6%"

LRA 26 Resistencia - JUAN MANUEL GARCIA: “Potenciamos y apoyamos la economía popular”

LRA 30 Bariloche - ERNESTO MATTOS: Moneda Sur entre Brasil y Argentina: cómo y cuándo se implementaría

LT 14 Paraná - Estaciones de servicio de YPF: Seguirán aceptando tarjetas de crédito

LV 8 Libertador - Viñateros: Proponen los precios del kilo de uva que les deberían pagar a los productores

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente aseguró que “comer no es lo mismo que alimentarse” y afirmó que esa no es una cuestión que se “solucione con el mercado sino que debe ser el Estado el que debe ocuparse de nutrir” a las infancias, al encabezar el acto de lanzamiento de un alimento con tecnología desarrollada por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

“La ciencia y la tecnología garantizan el desarrollo de una sociedad. No estamos llamados a ser el supermercado del mundo, estamos llamados a generar valor agregado y lo tenemos que hacer con Ciencia y Tecnología. Argentina será mejor cuando trabaje de forma unida y desarrolle su ciencia y tecnología", expresó Alberto Fernández.

LRA 1 Buenos Aires

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzará este jueves a resolver si abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en función de un proyecto que es impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores por considerar que los magistrados del máximo tribunal incurrieron en "mal desempeño" en varios de sus fallos. El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina y diputado nacional del Frente de Todos Hugo Yasky, quien integra dicha reunión, habló del inicio de este proceso institucional: "Estamos reuniendo pruebas y material, estudiando elementos económicos que tienen que ver con el tema de la Coparticipación, para que el trabajo sea serio y con mucho sustento, y le permita a la población tomar consciencia de que este un tema vital para la democracia".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Martín Sabbatella, sostuvo que “es importante avanzar” con el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema. “Son mecanismos institucionales, lo de la oposición es increíble. Espero que vayan y debatan”, completó.

En ese sentido, refirió: “Es un sistema mafioso que funciona de una manera grave. No se trata ni de un sector político, obviamente hay un sistema puesto al servicio de la persecución de los proyectos populares”.

Por eso sostuvo que la sociedad “debe defender la democracia y la libertad” que se ve “lesionada” en “manos de la mafia judicial”.

También habló de la situación de la vicepresidenta, Cristina Fernández, luego del fallo de la Corte en la causa Vialidad: “La quieren fuera de la cancha, hay que romper la proscripción. Ella es la principal líder del movimiento popular”.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó ante los tribunales federales de La Plata una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, por "delitos de tráfico de influencias" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público". El diputado bonaerense del Frente de Todos justificó la presentación realizada al advertir que “estamos ante una situación de una gravedad institucional inusitada”.

LRA 1 Buenos Aires

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados le dio inicio al proceso mediante el cual el Frente de Todos aspira a remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El diputado Nacional y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores aseguró que "las pruebas contra los jueces de la Corte son contundentes".

LRA 1 Buenos Aires

“Causaron revuelo las declaraciones del Papa Francisco”, aseguró desde el Vaticano la corresponsal de Radio Nacional Argentina, Mariana Capaccioli.

En una extensa entrevista con la agencia de noticias AP recogida por el portal AméricaTeve de Miami (EEUU), el pontífice argentino habló de la pobreza, la inflación y negó que haya una visita a la Argentina.

“Aseguró que su salud es buena y que no piensa en renunciar”, contó la periodista y agregó: “También dijo que prefiere que haya críticas pero que se las digan en la cara porque eso permite un crecimiento”.

LRA 27 Catamarca

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, señaló que la inversión de más de 2.575 millones de pesos en infraestructura para Tinogasta tiene por finalidad “mejorar la conectividad y multiplicar su capacidad de saneamiento y servicio para buena parte de la comunidad”.

LRA 7 Córdoba

Vizzotti señaló durante el acto de entrega de 19 ambulancias a Córdoba que desde la crisis sanitaria vivida tras la pandemia “se priorizaron las coincidencias, y esto le dio tranquilidad a la población durante la crisis humanitaria más grave del último siglo”.

LRA 26 Resistencia

Contreras, presidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), brindó una entrevista a Nacional Resistencia donde resaltó que "en 2022 se generó un récord en el transporte de cargas por parte de la compañía, el cual alcanzó las 8.400.000 toneladas, marcando un 57 % de aumento en relación a 2019, hecho que posicionó a la empresa como la mayor operadora ferroviaria del país".

LRA 26 Resistencia

El anuncio de Juntos por el Cambio que indicó que bloqueará el tratamiento de la moratoria del proyecto para que las personas puedan jubilarse, fue analizado por el delegado regional de ANSES: “Es un proyecto que tiene por objetivo renovar la ley de moratoria que es la que permite que quienes no cumplan los requisitos para jubilarse puedan hacerlo de acuerdo con diferentes beneficios. Eso es lo que ahora la oposición dice que no dará apoyo en la Cámara de Diputados, recordemos que ya tiene sanción positiva de Senadores, eso implica y afecta a 21 mil chaqueños y chaqueñas".

LT 14 Paraná

El ministro de Turismo y Deporte de la Nación declaró que durante enero “hubo niveles récords de turismo en todo el país, y esto está creciendo de manera sostenida desde hace 16 meses”, y luego agregó: “En Entre Ríos hay mucho turismo internacional, se trabaja para agilizar los pasos terrestres y es una de las tres provincias con mayor ocupación turística”.

LRA 7 Córdoba

La Agencia otorgará y controlará las licencias para producir desde alimentos hasta materiales de construcción, productos textiles o medicinales con la planta milenaria. Tras esto, Pablo Riveros, jefe Comunal de Villa Ciudad Parque, dijo al respecto: “En el dispensario local, un equipo interdisciplinario coordinará la administración de aceite de cannabis a pacientes de la zona”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde la Antártida, el médico Raúl Pittorino y la médica María Pérez contaron cómo es vivir y desempeñarse en el continente más austral de la Tierra.

El matrimonio de médicos que decidió "emprender esta aventura" desde hace casi un mes, explicó que tuvieron una preparación de dos meses para poder ir a la Antártida.

"Hay un equipo de psicólogos que se ocupa de hacer entrevistas pertinentes a todas la dotación, para ver si se tiene la aptitud para venir acá", dijo Pérez.

Por su parte, Pittorino dijo que en ese terreno de riesgo "en todos los ámbitos cada trabajador tiene cierto peligro".

LRA 1 Buenos Aires

Los fiscales y el particular damnificado que intervienen en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, pidieron ayer que los ocho acusados sean condenados a prisión perpetua como coautores del delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" en concurso ideal con las "lesiones leves" por la golpiza a los amigos de la víctima. Sobre este pedido habló en Radio Nacional Facundo Améndola, uno de los abogados de los padres de la víctima: "No pedimos lo máximo, es la pena única para este homicidio cometido con alevosía y con un concurso premeditado de 2 o más personas. Tiene una pena única: la prisión perpetua".

LRA 2 Viedma

La abogada habló de la situación de los imputados y la posibilidad de que sean condenados a una pena de reclusión perpetua. También habló de la Ley Fernando que busca prevenir los casos de violencias como el registrado en Villa Gesell.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversaron ayer en Montevideo acerca de la modernización del Mercosur y la intención uruguaya de negociar un acuerdo de libre comercio con China, que generó visiones encontradas entre las naciones del bloque, y anunciaron la creación de una comisión técnica bilateral para analizar el tema.

El periodista uruguayo Fabián Cardozo hizo un resumen sobre lo que fue una declaración conjunta emitida tras la "intensa y extensa" que mantuvieron los mandatarios en la residencia presidencial de Suárez y Reyes.

LRA 25 Tartagal

Las comunidades del Chaco Salteño emprendieron una caminata hacia la capital de Salta como forma de reclamo ante la falta de agua potable y viviendas dignas. Desde la comunidad del Km 6 denuncian la falta de asistencia por parte del Estado municipal y exigen soluciones al gobernador, Gustavo Sáenz.

LRA 26 Resistencia

Lo indicó el presidente de la Fundación Soberanía y Memoria, diciendo: “Tenemos la esperanza que la Corte Suprema otorgue un fallo favorable. Por eso pedimos un juicio justo y que, en el caso de que las pruebas que presentemos así lo indiquen, los militares involucrados sean condenados”.

LRA 26 Resistencia

El anuncio lo realizó el gobernador Capitanich, quien sostuvo: “Esto se da después de un largo proceso de espera, y es un hecho histórico que la comunidad pueda elegir a sus autoridades. De esta manera cumplimos con la promesa que efectuáramos en su momento, y es un hecho extraordinario porque posibilitará que en diciembre de este año asuman las autoridades legítimamente elegidas por los ciudadanos de esta histórica comunidad”.

LRA 29 San Luis

Al menos nueve municipios de San Luis firmaron los decretos para adherir a la fecha de elecciones convocadas por el Ejecutivo provincial para el próximo 11 de junio. Ellas son San Luis, Juana Koslay, Justo Daract, El Volcán, La Toma, Concarán, Tilisarao, Naschel y Luján.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La economista e integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) Florencia Gutiérrez, dio una estimación de lo que marcará el IPC del INDEC para este mes que termina y mencionó las mayores subas de precios que hubo en el país.

LRA 26 Resistencia

García, quien es el intendente de Machagai, se refirió a la gestión municipal, expresando: “Tuvimos la visita del señor gobernador, quien inauguró obras y anunció otras. 2022 fue un año pródigo en materia de programas referidos a la economía popular y a la industria maderera, los cuales se concretaron en un año plagado de dificultades”.

LRA 30 Bariloche

En la previa de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Buenos Aires, se conoció que Alberto Fernández y Lula Da Silva firmarán un “acuerdo estratégico” para crear una moneda común entre Argentina y Brasil, que se llamaría "Sur".

LT 14 Paraná

La petrolera YPF informó mediante un comunicado que la red integrada por más de 1.600 estaciones de servicios en todo el país continuará aceptando el pago con tarjetas de crédito, ya que hasta la fecha no se registraron inconvenientes con esta modalidad de pago.

LV 8 Libertador

Eduardo Córdoba, referente de la Asociación de Viñateros de Mendoza, habló de los precios establecidos, luego del análisis realizado por especialistas del INTA, tras lo cual informó que en los últimos diez años “hay tres mil productores menos en la provincia”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

La representante del Sindicato de Amas de Casa de Catamarca, Graciela Peressoni, habló sobre las estadísticas del trabajo en negro que enfrentan, diciendo: “Hemos mejorado un poquito con el programa nacional Registradas. Tuvo buena repercusión en Catamarca y se hizo un buen trabajo, más que todo de información, aunque cuesta llegar todavía al interior de la provincia”.

LT 11 Concepción del Uruguay

El integrante de la comisión salarial de AGMER, Víctor Hutt, indicó que se trata del último punto del acuerdo paritario con el Gobierno provincial, y luego agregó: “En febrero comenzaremos a charlar y a diagramar la paritaria 2023”.

LRA 57 El Bolsón

El secretario Adjunto de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) nacional convocó a movilizarse a través del Camino de Tacuifí para exigir al magnate británico Joe Lewis que libere definitivamente el acceso a ese cuerpo de agua. La marcha será este próximo martes 31 de enero.

LRA 27 Catamarca

Espeche, referente de UPCN, se manifestó sobre el anuncio del gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, quien afirmó que ningún trabajador público provincial cobrará menos de 100 mil pesos, señalando: “Para nosotros es algo importante, que marca una base para todo trabajador que recién se inicia y que no tiene antigüedad”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Las bocinas del puerto, la música, los diferentes acentos de las voces, el timbre de los distintos instrumentos musicales que acompañaron al éxodo europeo hasta estas latitudes forman parte del legado cultural de la Argentina. El museo de la universidad Tres de Febrero ofrecerá una experiencia sensorial que permite esbozar el mapa auditivo del país entre 1880 y 1950.

LRA 21 Santiago del Estero

El arquitecto se refirió a los preparativos de una nueva edición del corso en el cual participarán cinco comparsas, cuatro murgas y cinco carrozas. Se realizará los días 24 y 25 de febrero en la costanera de Santiago del Estero capital

LV 8 Libertador

Fabian Tello, secretario de Gobierno de Las Heras, contó cómo será la Fiesta de la Vendimia de ese Departamento y el Festival de la Libertad.

La transmisión del evento se llevará a cabo este viernes 27 de enero desde las 21.30 horas por LV 8, junto a la puesta online de Radio Vendimia.

LV 8 Libertador

Garay informó por qué la Corte determinó que la ordenanza aprobada en 2021 por el municipio de Guaymallén, la cual eliminó la elección de la Reina departamental de la Vendimia, no es constitucional.

Respecto del análisis de los cuestionamientos de género, el juez explicó que no se considera una situación discriminatoria ni un concurso de belleza la elección de la reina en este rubro.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 53 San Martín de los Andes

Este jueves se presenta en el Festival Estival de San Martín de los Andes la obra “El amor es una mierda”. Se trata de una comedia dramática que muestra a una mujer preparando las palabras que pronunciará a su ex pareja al momento de firmar los papeles de la separación.

LV 8 Libertador

Se encuentra en buen estado de salud el andinista canadiense que se cayó de un barranco camino al cerro Aconcagua, según explicó Mario Lucero, el coordinador del Paso Internacional, quien también se refirió al rescate de otros dos andinistas.

LRA 4 Salta

La Patrulla Ambiental de la Municipalidad de Salta detectó un nuevo volcamiento de líquidos cloacales al principal río que atraviesa la capital salteña por parte de Aguas del Norte. “No es la primera vez que la empresa es multada por ese motivo”, señaló Farfán.

LRA 5 Rosario

El funcionario se refirió al reporte anual de Personas Heridas con Armas de Fuego (HAF) que arrojó un incremento de casos en Rosario y un descenso en la ciudad de Santa Fe. “El informe es una radiografía de la violencia”, dijo Fernández.

LRA 54 Ing. Jacobacci

Rosa Torres y María Lefinir invitaron a una reunión de productores y productoras autoconvocadas por la falta de agua para el consumo humano, animal y para las plantas en la zona rural de Jacobacci.

LRA 1 Buenos Aires

Josefina Aragón nació en Bolivia departamento de Potosí, llegó a Argentina a los 5 años y vivió hasta los 13 años en de Salta. Fue su tío quien le enseño medicina ancestral y a trabajar con los yuyos: “No me olvido nunca porque me enseñó de chica”.

Hace 40 años vive en Maimara: “Nadie es profeta en su tierra, así que vienen a consultarme muchos de afuera”.

“Recién ahora están valorizando las cosas de antes porque toda la medicina viene de las plantas”, remarcó Josefina.

“Según donde el lugar donde estoy y la fecha todo está combinado con la tierra”, resaltó sobre su manera de trabajar y agregó: “Una vez en el año hay que darle abundancia a la Pachamama”.

También aseguró que entre los yuyos que recomienda tener en el hogar ante una situación de estrés son: “Manzanilla, valeriana y pasionaria”.

LRA 27 Catamarca

Gustavo Gómez, quien es fiscal general ante la Cámara Federal en Ministerio Público Fiscal de la Nación, hizo referencia a que los narcotraficantes siempre van más adelante de los especialistas que los investigan, asegurando que “es una dificultad muy seria al momento de tratar de enfrentarlos y al tratar de llevarlos presos por esta situación”.

LRA 26 Resistencia

“Esta convocatoria es para rememorar en la plaza 9 de julio lo ocurrido en la Shoá, en la Segunda Guerra Mundial, con la aniquilación de más de seis millones de judíos, durante este viernes 26 de enero”, informó el integrante de la comunidad judía del Chaco, Uri Jaraz.

LT 14 Paraná

Pablo Scarabotti, investigador del Instituto Nacional de Limnología (INALI), habló sobre la aparición de miles de peces muertos en una laguna en Santa Fe, diciendo que dicho fenómeno se asocia con la bajante extrema, la extensa sequía y las altas temperaturas diarias, entre otros episodios ambientales-.

LRA 22 Jujuy

Sobre el tema, Vanina Aucapiña, integrante del grupo de mujeres autoconvocadas de La Quiaca, expresó: "Fuimos invitadas a participar del encuentro ideológico ´Recuperando la memoria del pueblo´, que se va a desarrollar en la sede del Sindicato de Taxis el próximo 20 de mayo. Del evento participará el ex presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales".