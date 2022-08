Diario de Radio Nacional 25/8/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente afirmó que está "trabajando denodadamente" para combatir la inflación y dijo que "el que más la padece es el que tiene un ingreso fijo".

"Estoy trabajando denodadamente. Yo registro el problema y estoy trabajando con Sergio (Massa), (Claudio) Moroni y otros funcionarios en buscar una solución. El que más padece la inflación es el que tiene un ingreso fijo. Estoy preocupado y me estoy ocupando por eso, pero no olviden lo que hemos hecho", dijo al inaugurar el primer Paso Bajo Nivel del municipio bonaerense de Escobar realizado por Trenes Argentinos Infraestructura para la línea Mitre.

LRA 1 Buenos Aires

En declaraciones radiales, el Presidente habló del caso Vialidad: "La causa contra Cristina es disparatada. Lo dije también cuando no hablaba con ella. No tengan duda que ella no tenía la menor idea de cómo se certificaban la obras. Hay 15 escalones en el medio".

Alberto Fernández dijo que "es muy posible que la nulidad del juicio ocurra" y sostuvo que "en términos de derecho penal" el proceso "lo asombra" y en "términos presidenciales, espanta". En ese contexto, agregó: "Ni Kafka hubiese tenido la inventiva de contar este juicio".

Por otra parte, reveló: "Todos recibimos amenazas. Yo también recibí amenazas de muerte. La Policía Federal está trabajando en eso".

LRA 1 Buenos Aires

El Consejo Nacional del Partido Justicialista difundió un documento en el que expresó su "solidaridad" con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del pedido de condena de la fiscalía en el juicio el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, y convocó a todos los peronistas a "mantenerse unidos, organizados, movilizados y en alerta permanente".

Así lo expresó en un documento dado a conocer al término de una reunión mantenida en la sede partidaria de la calle Matheu 130, en la ciudad de Buenos Aires, de la que participó de manera virtual el presidente Alberto Fernández, titular del partido a nivel nacional.

En el texto, el PJ llamó a "defender la vigencia de una verdadera democracia y de los derechos conquistados, sin persecución de la más importante líder del pueblo argentino".

En esta línea, se indicó que "se está utilizando el aparato judicial" para darle una apariencia de legalidad y así conseguir "deslegitimar de los procesos políticos de dignificación y defensa de los pueblos".

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz de la Presidencia aclaró que el presidente Alberto Fernández "no hizo ninguna comparación" anoche en la entrevista que brindó al canal TN e insistió en que "no hay ninguna prueba que incrimine" a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

En cuanto al juicio y a las declaraciones del fiscal Diego Luciani, señaló “hizo un alegato sin pruebas”. También expresó: “Si hay una causa pendiente de la democracia es tener un Poder Judicial independiente de los poderes facticos”.

Al respecto sobre las versiones de un indulto a la vicepresidenta, Gabriela Cerruti expresó que no hay una sentencia hasta el momento: “Se quiere instalar una condena desde los medios, lo que todos queremos es que haya justicia y que se repare la persecución que se está haciendo contra Cristina Kirchner”.

LRA 4 Salta

Tras la reforma de la Constitución de Salta el mandato de los ediles se extendió a cuatro años. El abogado explicó que entre las modificaciones constitucionales se incorporó también la renovación por mitades en aquellos deliberativos comunales con más de siete representantes.

LRA 23 San Juan

El jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, arribó a San Juan y recorrerá junto al gobernador, Sergio Uñac, la obra de ampliación del Hospital Marcial Quiroga y el barrio Sierras de Marquesado, ubicado en el departamento Rivadavia.

LRA 14 Santa Fe

El diputado expresó su repudio a la persecución judicial contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. “La movilización es en contra el lawfare y contra la persecución judicial. Es importante recuperar el sentido de movilización y estar en la calle”, señaló Busatto.

LRA 5 Rosario

Organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos realizaron una movilización en Rosario para mostrar su apoyo a la vicepresidenta. "Estamos frente a una persecución judicial, política y mediática", denunció Álvarez.

LRA 1 Buenos Aires

La integrante de la comisión directiva de Justicia Legítima expresó su rechazo al proceder del fiscal Diego Luciani contra la vicepresidenta Cristina Fernández, para quien en la causa conocida como "Vialidad" pidió 12 años de cárcel.

Valeria Rosso Ponce manifestó que la actuación de Luciani "tiene una gravedad jurídica porque detona el Estado de derecho" y subrayó que "hay una mala praxis".

Tras señalar que "pareciera que el fiscal Luciani no pasó por la Facultad de Derecho", consideró que "actúa así porque sabe que tiene el respaldo del Poder Judicial que hace la vista gorda frente a esto".

LRA 27 Catamarca

Durante su visita a Catamarca, el ministro habló de la importancia del tema: “Que podamos tener un corredor bioceánico y que la Argentina pueda exportar vía Catamarca y La Rioja hacia China y Asia usando los puertos chilenos es un cambio en la matriz productiva”.

LRA 1 Buenos Aires

La directora ejecutiva del Garrahan, Patricia García Arrigoni habló sobre el pasado de este nosocomio de Parque Patricios que se ha dedicado atender niños de todo el país, pero en especial a chicos con "enfermedades poco frecuentes o patologías complejas que no han podido resolverse en otros hospitales".

Por su parte, la presidenta del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, Gabriela Bauer, celebró este nuevo aniversario de la institución y destacó su importancia: "Es un hospital que está en clave federal". "El Hospital Garrahan es una comunidad enorme, con una diversidad de actores que trasciende al sector médico", sostuvo.

La ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti también participó de los festejos por los 35 años del Hospital Garrahan y celebró el trabajo de todos sus miembros.

En tanto, el ministro de Salud Pública de Tucumán, Luis Medina Ruiz, resaltó el rol del Hospital y subrayó que "todas las provincias venimos trabajando con el Garrahan desde hace años". "El Garrahan está presente en cada uno de los rincones del país", enfatizó, al explicar que la provincia se vincula de distintas maneras con la institución.

Antonio Luna, coordinador de Redes y Comunicación a Distancia, explicó cómo se trabaja en el área de telemedicina del hospital: " Lleva ya 25 años, y se trata de una red federal con efectores de todo el país, que intentan disminuir los padecimientos de los pacientes, y evitar traslados innecesarios. A través de distintas tecnologías trabajamos para esto".

Catalina Molina una paciente de 17 años del hospital, que se atendió por padecer el síndrome de Turner, pasó también por esta transmisión y contó que sentía al lugar como "una segunda casa". Su madre también presente contó que viven estos 35 años del Garrahan "muy emocionadas" por todo lo pasaron allí.

El rol de los enfermeros se destacó también en la transmisión especial. Alejandra Martínez remarcó que se siente “muy orgullosa” del hospital y que siempre quieren “mejorar la calidad de atención”. Por eso, realizan constantemente capacitaciones.

También hablaron del ingreso de más profesionales. Bárbara Cordisco, coordinadora de Enfermería: “Ya se cerró el formulario, estamos en el proceso de selección, fue abierta, se inscribieron, se hace un examen y entrevistas”, contó.

Además, el jefe del servicio de Hemato-Oncología del Garrahan, Pedro Zubizarreta, precisó que en el país "el 80% de los niños con cáncer se atiende en hospitales públicos" e indicó que "el cáncer infantil más común es la leucemia".

Alejandro Pont Lezica señaló que “El Garrahan es un orgullo de la Argentina”. En el marco de la transmisión especial que realizó Radio Nacional por los 35 años del hospital, el director de la Radio Pública señaló que la emisora “está donde debe estar”. En ese contexto, continuó: “Es una celebración de la Argentina, del amor y profesionalismo de nuestros médicos y enfermeras”.

Durante el acto, los músicos Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto realizarán un cierre musical de la celebración y tocarán para toda la comunidad hospitalaria en un espacio abierto al que se accederá por la calle Pichincha.

"Esta es una obra que no tiene fecha de vencimiento", sostuvo Baglietto, y agregó: "Tenemos muchísimos recitales encima, pero poder tocar acá para los chicos celebrando los 35 años del Garrahan por supuesto que tiene un condimento muy especial".

LRA 42 Gualeguaychú

Rozanski hizo un análisis del proceso judicial contra Cristina Fernández, tras lo cual dijo: "Es común conversar de que la justicia está muy mal y que tiene un sector corrupto en su interior, pero lo raro es que no se tomen medidas sobre esto. Tenemos una organización criminal encabezada por Mauricio Macri, la cual ha saqueado el país durante cuatro años, y ustedes ven la paradoja que él y su gente andan caminando, disfrutando del producto del saqueo y persiguiendo a Cristina. Es todo un absurdo".

LRA 27 Catamarca

Corpacci hizo referencia a la percusión política que está sufriendo Cristina Fernández de Kirchner expresando: “La vicepresidenta viene diciendo desde hace mucho tiempo que no van solo por ella, ya que van por el peronismo y por cualquier sistema político que trabaje para devolverles derechos y dignidad a la sociedad argentina. Yo creo que en el caso de Cristina la sociedad en su conjunto va a salir a defenderla, no solo el peronismo”.

LRA 12 Santo Tomé

Luego de explicar la situación energética de Córdoba, junto al hecho de corrupción que roza al Gobierno provincial con respecto a Catastro y al Registro de la Propiedad, el senador provincial manifestó su apoyo a la Cristina Fernández de Kirchner ante la persecución mediática que sufre.

LRA 12 Santo Tomé

El Frente de Todos y sus aliados llevaron a cabo una impresionante demostración de apoyo a la líder popular Cristina Fernández de Kirchner, a través de la movilización de miles de correntinos hasta la sede del Partido Justicialista en Corrientes para apoyar a la vicepresidenta y denunciar una persecución judicial.

En tanto, José Aragón, quien es senador provincial, destacó: “Quedó claro que se trata de un ataque a la democracia de los poderes que quieren el retraso de la Argentina y avanzar hacia la proscripción de dirigentes políticos para las próximas elecciones”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) se refirió al armado de causas judiciales, en el marco del pedido de inhabilitación de Cristina Kirchner para ejercer cargos públicos.

En ese sentido, recordó las experiencias que ya atravesaron países de la región como Brasil y Bolivia, al tiempo que aseguró que "el pueblo argentino tiene memoria y capacidad de movilizarse".

"Lo que han hecho ha generado una reacción de gran parte de la sociedad, algo que va a ser importante para obturar que la oposición vuelva a gobernar", sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

Baltasar Garzón analizó el rol de la justicia en la causa Vialidad. "Estoy asustado por lo que sucede con Cristina Kirchner porque es difícil de entender lo que está ocurriendo y en cómo se está instrumentando el derecho. En la causa Vialidad hay parcialidad y falta de garantías de parte de la justicia", expresó Baltazar Garzón.

"Siento un profundo dolor porque en la democracia el poder judicial no hace lo que le corresponde. Hay una politización de la justicia", destacó. "Es evidente que el objetivo es el aniquilamiento político de Cristina y el poder judicial se deja instrumentar", resaltó.

"Se ataca a la democracia y se usan intereses particulares por fuera de la institucionalidad del Estado. No hay garantías y no se representa el derecho a defensa", destacó.

LRA 29 San Luis

De acuerdo a lo informado por el entorno de la familia del senador Adolfo Rodriguez Saá se recupera favorablemente en sala común sin asistencia respiratoria. El funcionario ingresó el lunes al sanatorio Finochieto de Capital Federal de urgencia por una neumonía.

LRA 1 Buenos Aires

La reapertura de paso fronterizo Ayolas-Ituzaingó (Corrientes, Argentina), ubicado sobre la represa Yacyretá, estaría en manos de la Cancillería paraguaya. Así lo indicó Ismael Casafú, de la Comisión vinculante.

En principio se manejaba la información de que era la gerencia del margen izquierdo del proyecto maquinización del Brazo Aña Cua la que no lo permitía. Eso cambió cuando se anunció que la reapertura se efectuaría el primero de agosto pasado, cuando se cumplieran dos años y medio de interrupción a causa de la pandemia. Sin embargo, el paso fronterizo permaneció cerrado.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

En la madrugada de este jueves, personal de la Unidad Regional Norte llevó a cabo diferentes allanamientos en el barrio Soeme y en Las Talitas, en el que se secuestraron un arsenal de armas y municiones, además de drogas. Además, se detuvieron a más de 20 personas. “Esto nace de una investigación de la Brigada de la Unidad Regional Norte junto con la Brigada de Investigaciones. La Fiscalía ha confiado en la información que la Policía ha llevado y cómo la ha documentado, igual que el Colegio de Jueces que ha otorgado la medida de allanamiento. Es un trabajo en forma conjunta y fue un resultado exitoso. Hace mucho que no había una ametralladora en Tucumán, es algo que no se secuestra todos los días”, indicó el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa.

LRA 28 La Rioja

Lufrano, quien visitó las instalaciones de LRA 28 Radio Nacional La Rioja, acompañada por Osvaldo Santoro, vicepresidente de Radio y Televisión Argentina (RTA), y por Juan Vilte, el director del medio, expresó: “Cada vez que viajamos a alguna provincia visitamos las filiales para constatar las necesidades de los empleados, y en el caso de La Rioja la situación es muy compleja. Estamos trabajando para que los trabajadores tengan un lugar de trabajo digno, con los estudios en condiciones. Me contaban de la gran programación local que tiene LRA 28, así que el aire se cuidó todo este tiempo, pero mi obligación es cuidar el ámbito laboral de los que hacen la radio”.

LRA 7 Córdoba

Ramos Padilla anticipó la programación especial que desde el viernes 26 hasta el domingo 28 de agosto unirá a las 50 emisoras de la cadena celeste y blanca para conmemorar los 102 años de la radio.

Dicho trabajo comenzará este viernes a las 20 horas, y se extenderá hasta el domingo a las 23:59, motivo por cual Ramos Padilla expresó: "Hay mucha expectativa por el resultado y por el trabajo de todos los compañeros y compañeras". En tanto, Córdoba estará presente el sábado de 7 a 8 horas, con la conducción de Fabiana Bringas, Silvia Robles, María Ester Romero, Germán Hidalgo, Bárbara Arias y Miguel Apontes.

LRA 26 Resistencia

Al respeto, Ortega dijo: "Estuvimos una vez más en Tierra del Fuego con Juan Carlos Trepo y Darío Ríos haciendo gestiones con el objetivo de hacer un viaje humanitario a Malvinas para ir con algunos hermanos que recientemente han encontrado las tumbas de sus seres queridos".

LV 8 Libertador

En relación al tema, Alicia señaló: “Fuimos 14 las mujeres que nos sumamos, ya que en 1982 nos convocaron para la guerra de Malvinas. Cuando empezaron los bombardeos comenzamos a recibir a los heridos y realizamos una tarea que era genuina. Nos veían como un poco madres y como hermanas, y nos pedían que llamáramos a sus familias. Eran momentos de gran estrés, de no pensar y de hacer lo que sabíamos hacer”.

LRA 19 Puerto Iguazú

La integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizó un informe del período 2003 al 2015 para saber cómo vivían los argentinos y argentinas durante la etapa en la que se juzga a la vicepresidenta, Cristina Fernández, por asociación ilícita.

LRA 52 Chos Malal

La funcionaria habló del pronunciamiento de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tras rechazar el Tribunal Oral Federal su pedido para ampliar la declaración indagatoria. "Avasallan los derechos que están garantizados en la Constitución y esto nos atañe a todos y todas", dijo Gutiérrez.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La diputada habló de los hechos que tienen como epicentro a la figura de la vicepresidenta. “Los ataques hacia el peronismo siempre apuntaron a figuras muy importantes como es el caso actual”, dijo Carnaghi.

LRA 17 Zapala

El legislador acompañará el proyecto de la diputada Hilda Aguirre que solicita la expulsión de Francisco Sánchez, quien pidió por redes sociales la pena de muerte a la vicepresidenta. “Como diputado nacional ya nos tiene acostumbrados a estas situaciones”, dijo Carnaghi.

LRA 43 Neuquén

Consideran frustrada la reunión entre las comunidades mapuches y el Gobierno de Neuquén para avanzar con la Consulta Previa, Libre e Informada. "Es una total falta de respeto que el ministro de Turismo, Sandro Badilla, tome un tema tan importante, que garantiza la paz social”, señaló Claleo.

LRA 7 Córdoba

Tras la promulgación por parte del ministerio de Salud de la Nación de la ley para el Control de la Utilización de Antibióticos, Díaz señaló: “Es un avance muy importante, porque además de promover el uso responsable ejerce una adecuada preparación del personal de Salud".

LRA 9 Esquel

Heredia se refirió a su nuevo libro, denominado ´Naufragio Institucional y Control de Constitucionalidad´, y luego habló de la Causa Vialidad señalando: "Ese proceso tiene un juez imparcial, y por eso no se puede validar como es debido. Es obvio que el pueblo ya empezó a movilizarse ante la situación, porque la gente tiene claro que esto es una persecución política".

LT 12 Paso de los Libres

Sobre el tema, la consejera dijo: “Acá está el pueblo organizado para defender sus derechos. Hace tiempo nos pedían la unidad, y gracias a Mola y Luciani acá estamos unidos, alertas y organizados. A partir de la declaración de Cristina iniciamos un camino que no se detiene y que tenemos que empezar a transitar de cara al año que viene, porque no se trata de Cristina Fernández de Kirchner, se trata de la proscripción del peronismo”.

LRA 42 Gualeguaychú

En un acto llevado a cabo en la Plaza San Martín, Pablo Gorosito, cónsul uruguayo, encabezó la ceremonia por el 197° aniversario de la declaratoria de la Independencia de la República Oriental del Uruguay.

En el evento, Gorosito destacó el "contacto permanente con los cónsules en Fray Bentos para ayudar a las personas que necesitaron de los servicios consulares durante la pandemia. Ahora, tenemos que apoyar esta agenda positiva de relacionamiento mutuo".

LRA 27 Catamarca

Catamarca celebró sus 201 años de autonomía, y en esta oportunidad el festejo se realizó en ´El Rodeo´, ubicad en el Departamento Ambato.

En tanto, Luis Ferreyra, director de Cultura de dicha localidad, sostuvo: “Es la primera vez que tenemos el honor de tener en ´El Rodeo´ el festejo de la fundación de Catamarca, y quisimos hacerlo bien familiar para que todos disfruten de los números locales y nacionales, como en el caso de Jorge Rojas y Q'okura”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Comienza la muestra itinerante ´Historias Nuestras´ por toda la provincia, la cual está referida a los detenidos, desaparecidos y presos políticos durante la última dictadura militar.

Tras esto, Darío Barón, director de Derechos Humanos, aseveró: “Sobre los detenidos y desaparecidos en dictadura militar armamos una muestra, y pudimos hacerla itinerante para llevarla a varios lugares de la provincia”.

Política | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

El 2 de octubre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Brasil, las cuales tienen como principales candidatos a Luiz Inácio “Lula” da Silva (Partido de los Trabajadores) y Jair Bolsonaro (Partido Liberal) entre los doce candidatos que se disputan la presidencia del país vecino. Por este motivo, Causas urgentes se comunicó con Michele de Mello, periodista de la Agencia de Noticias Brasil de Fato a fin de conocer cómo se prepara la población, a menos de 40 días de las elecciones teniendo en cuenta la baja concurrencia que se vivió durante los comicios pasados, donde casi el 30% de la población no concurrió a votar.

LRA 1 Buenos Aires

Una mirada sobre las prácticas del periodismo y la comunicación del Gobierno, en el marco de la entrevista que brindó el presidente de la Nación, Alberto Fernández al programa A dos Voces del canal Todo Noticias, perteneciente al Grupo Clarín.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía mantendrá reuniones con funcionarios de la administración de Joe Biden, y directivos de empresas petroleras. Además, tendrá una reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y funcionarios del organismo de crédito.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 27 Catamarca, el periodista Javier Arce, ofreció precisiones del acuerdo de asociación firmado entre las empresas YPF y Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN), para el desarrollo de un proyecto exploratorio de litio en una superficie de 20.000 hectáreas ubicadas en Fiambalá, departamento de Tinogasta.

La firma tuvo lugar en la Casa de Gobierno de la provincia y contó con la presencia del gobernador, Raúl Jalil, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, Marcos Sabelli, vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios de YPF, Roberto Salvarezza, presidente de Y-TEC y Hernán Letcher, asesor de la presidencia de la compañía.

LRA 53 San Martín de los Andes

El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes aprobó este jueves la contratación directa a la empresa Expreso Los Andes para que preste el servicio urbano de pasajeros durante los próximos años.

LRA 24 Río Grande

Aníbal Cardozo es productor de turba, titular del emprendimiento familiar denominado Turbera Atlántico.

Inició su actividad en el año 2003, y posee la concesión de un yacimiento en la zona de Tolhuin.

En sus inicios solo se trabaja de manera artesanal y con una producción muy limitada, ya en el año 2012 compraron una cosechadora de turba y un tractor para poder operar dentro del yacimiento.

En los años 2015 y 2016 llegaron a exportar el musgo, que es la primera capa de la turba a China.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

En el sur de la provincia hay una creciente preocupación debido a la proliferación de la venta ilegal de pan, tema del que esperan que el Gobierno de la provincia tome cartas en el asunto. “El sector panadero es un sector complicado en el que se ha acrecentado la venta ilegal porque no tiene los controles y no se paga lo que realmente en abrir un comercio y reunir todas las condiciones de una panadería con todos los controles sanitarios y todo eso es un alto costo operativo que no es fácil. Por el presidente y la comisión directiva días atrás estuvieron acá, se reunieron con nosotros y con algunos socios que tienen de Concepción, de Monteros y Aguilares para preguntar sobre la problemática en las diferentes ciudades. Queremos unificar criterios y llevar un plan al Gobierno provincial”, indicó Julio Delgado, presidente del Centro de Defensa Comercial del Sur.

LRA 22 Jujuy

Al respecto, Verónica Aramayo, secretaria General de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP), señaló: "El Gobierno de Jujuy nos viene azotando con los ajustes hace años, los cuales están por fuera de la política de ajuste a nivel nacional con la segmentación para los subsidios, y no sabemos qué va a ocurrir. Nosotros tenemos derecho a proteger nuestros derechos, los de nuestras familias y los correspondientes a un salario digno. Hemos hecho pedidos a la Empresa Jujeña de Energía para que se retrotraiga el valor de las tarifas y para que la compañía no realice los cortes, porque o se aumentan los salarios para todos o esto se va a complicar".

LRA 1 Buenos Aires

La licenciada en Bromatología y coordinadora del sector agroindustrial de la Facultad de Ciencias Agrarias de Mendoza, Mónica Mirábile se refirió al reconocimiento que recibió la Universidad de Cuyo en una competencia internacional que evalúa los estándares de calidad.

Asimismo, informó sobre la formación que brinda la institución pública y su importancia para el impulso de la producción local de alimentos.

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Desde La Plata, la periodista Verónica Urriolabeitia compartió detalles de la asunción del funcionario, celebrada en el Teatro Metro de la ciudad de La Plata, a quien el gobernador bonaerense Axel Kicillof le tomó juramento. Correa reemplaza a Mara Ruiz Malec, cuya labor fue destacada por el propio mandatario provincial.

En su juramento de rigor, Correa lo hizo "por Eva y Juan Perón, por Néstor y Cristina Kirchner, los 30.000 desaparecidos, los mártires del movimiento obrero"; destacó que su familia siempre le enseñó "la cultura del trabajo y la importancia del peronismo".

LRA 13 Bahía Blanca

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual presentó una serie de recomendaciones elaboradas por el organismo para el abordaje responsable de la conflictividad laboral y de las organizaciones sindicales en medios de comunicación.

El director de Investigaciones y Monitoreo a cargo del área Observatorio de Noticias Intersindical, de ese organismo, Pablo Hernández, dijo que “venimos trabajando con portales y con canales de televisión sobre cierta estigmatización de los trabajadores”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 21 Santiago del Estero

Por la detección del virus de la poliomielitis en otros países, solicitan completar los esquemas de vacunación en los niños. En diálogo con Radio Nacional, Mariela Jiménez, presidenta de la Asociación santiagueña de poliomielitis, expresó: "La polio es una enfermedad muy grave, muy crónica, muy discapacitante y muy limitante; y se puede prevenir llevando al niño cuatro veces al vacunatorio".

LRA 24 Río Grande

Falleció en la ciudad de Río Grande la antigua pobladora Norma Valentini de Löffler. Recuerdan a la vecina con una entrevista que Mingo Gutiérrez le realizó en el año 2002.

LRA 1 Buenos Aires

La Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, dictaminó favorablemente el proyecto de ley -que ya tiene media sanción del Senado- sobre la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

A raíz de varias denuncias que tenía en su contra el comisario (r) Luis Pereyra, el gobernador interino Osvaldo Jaldo le pidió su renuncia como director del Servicio Penitenciario y en su reemplazo asumirá Miguel Gómez. “Entendemos que tenemos que mejorar algunas gestiones y que hay un déficit importante en el sistema penitenciario y que estamos sobrepoblados de detenidos. Como nuestras cárceles están cubiertas tenemos que llevar detenidos a las comisarías, sabiendo que no son lugares de detención y que los policías no están para cuidar a los detenidos sino a la ciudadanía. Quienes cuidan a los detenidos son quienes se han capacitado y los profesionales del Servicio Penitenciario. Nuestra Policía tiene que seguir en la calle haciendo una seguridad preventiva, esclareciendo casos en aquellos lugares que ocurran los delitos y trabajando como lo ha hecho en las últimas 12 o 24 horas con allanamientos, desarticulando bandas, quitando armamentos, secuestrando drogas. En Tucumán vamos a ir hasta el hueso con la seguridad”, aseguró Jaldo.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza Quino

Manso Muñeco viaja a Corea del Sur para participar del Mundial de Música Callejera. La banda mendocina representará a la Argentina en el "1st Buskers World Cup". Los músicos necesitan colaboración para costear uno de los tres pasajes.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Este jueves 25 de agosto se transformó en un día histórico para la provincia, ya que el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, promulgó la Ley de Cine. “Hoy es un día muy importante para el sector audiovisual de Tucumán”, destacó Veiga.

LT 12 Paso de los Libres

Es la 24° edición de los premios, Boni y Rafa se quedaron con la estatuilla por segunda vez en su carrera. En esta oportunidad accedieron al galardón mediante el disco realizado en homenaje a Tránsito Cocomarola, denominado “Mario del Tránsito”.

Después de recibir el premio, las artistas relataron su historia desde los comienzos de su carrera.

LU 4 Patagonia

En la antesala a la Feria Internacional del Libro, Peralta sostuvo: “Se trata de tener distintos ejes para que la gente pueda elegir, pensando en que no se superpongan los horarios cuando hay autores muy esperados”.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón conversó con la reconocida fotógrafa, Sara Facio, destacada por retratar a algunos de los personajes más importantes de la cultura argentina y mundial.

Sara recordó algunas de las fotos más celebres de su autoría, los primeros trabajos seleccionando a escritores latinoamericanos poco conocidos hasta ese momento, como así también la creación de la colección fotográfica del Museo Nacional de Bellas Artes y la lucha por lograr el reconocimiento de la fotografía como una parte del arte. Asimismo, reflexionó acerca de las nuevas tecnologías de digitalización, el uso del blanco y negro, y el recuerdo de su primer contacto con un laboratorio de revelado.

En la segunda parte del programa, Horacio entrevistó al famoso cocinero Donato de Santis, quien se refirió a la tradición familiar de la cocina, el éxito obtenido con el programa Master Cheff, hizo un repaso de su trayectoria, el trabajo junto al célebre modisto Gianni Versace y destacó algunos requisitos necesarios en la selección de los ingredientes para la buena cocina.

Géneros | Volver al inicio

LRA 3 Santa Rosa

Angeles, quien es activista travesti, se refirió a la reglamentación de la ley de Inclusión Laboral de personas travestis, transexuales y transgénero afirmando: "Las expectativas son muchas porque hay personas en situación de calle y de prostitución, y esto es muy importante para ellas. Hay esperanza y expectativa para poder cambiar el estilo de vida”.

LRA 25 Tartagal

En la novena entrega del premio Evita Compañera se destacó a 25 mujeres de cada jurisdicción argentina por su labor social, humanitaria o política. En este marco la presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, Irene Cari, recibió la distinción.

LRA 57 El Bolsón

Desde Socorristas en Red y en alianza con otras instituciones difunden la importancia de la incorporación de la Mifepristona combinada con el Misoprostol para abortos más seguros y efectivos. Las referentes de la organización hablaron de su uso.

LRA 1 Buenos Aires

A días de cumplirse 102 años de la primera transmisión, En Mujeres… ¡de acá! homenajeamos a la radio, la campesina, la comunitaria, la escolar y a las mujeres que las hacen.

Marcela conversó con Marisa Nievas, integrante de la Radio Comunitaria “La Campesina” en la localidad de El Encón en San Juan.

“La radio se creó casi como una necesidad para que El Encón pueda estar comunicada y que sus habitantes puedan informarse” contó Marisa. “Nos propusimos llegar con la radio bien adentro en el campo que no tienen otra forma de comunicación y por suerte lo logramos” agregó. Y también contó que “la radio fue el primer espacio en el que se pudo empezar a visibilizar el problema de la violencia de género en la comunidad”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 57 El Bolsón

El equipo de nuestra ciudad juega este sábado en su cancha ante Liceo Rugby Club de Mendoza por una plaza al Torneo del Interior B, es decir por ser uno de los 32 clubes que jueguen el certamen regido por la U.A.R. El encuentro se jugará desde las 14:30 y será a un sólo partido, es decir el que gana accede al TDI.

LRA 54 Ing. Jacobacci

En el espacio deportivo del compañero Javier García, el automovilista Jorgito Barrio, se refirió a su presente deportivo, personal y a sus sueños para el fututo en el deporte. Se trata de un joven de tan sólo 18 años, oriundo de Pinamar que triunfa en el TC 2000 representando a la marca Toyota.

"Tenemos uno de los mejores autos de Latinoamérica. Es difícil de manejar pero muy satisfactorio", expresó.

LT 14 Paraná

El TC disputará una carrera determinante el 28 de agosto. Será la prueba que cierre la primera parte del certamen y la que definirá quienes serán los 12 pilotos que podrán pelear por la corona en las últimas cinco carreras. El autódromo de Paraná es el escenario elegido para la cita.

El paranaense, Mariano Werner, expresó: “Estoy con muchas ganas de correr, estaba esperando con ansias Paraná”, agregó “es un deseo personal que resulte todo bien, para la gente sobre todo, ya que los dos años pasados corrimos sin público” finalizó.