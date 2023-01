Diario de Radio Nacional 25/1/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA AL MINISTRO ALAK: Kicillof presentó una denuncia penal contra Silvio Robles y D´Alessandro

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO VALDES: "Con Cristina no hablamos del juicio político a la Corte"

LRA 42 Gualeguaychú - BLANCA OSUNA: Iniciarán el debate para un posible juicio político a la Corte Suprema

LRA 3 Santa Rosa - PATRICIA ISASA: Una víctima de la dictadura denunció que Rosatti protegió a su secuestrador

LRA 1 Buenos Aires - JOSE LUIS GIOJA: "Tenemos que poner luz para que las instituciones puedan funcionar"

LT 11 Concepción del Uruguay - CELAC Social: Nuclea a dirigentes de movimientos sociales y sindicales

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA AL EMBAJADOR ILARREGUI: Detalles sobre del encuentro entre Presidente y su par de Cuba, Díaz Canel

LRA 1 Buenos Aires - CARLA VIZZOTTI: “Estamos reconstruyendo el sistema de Salud”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A DIEGO GIULIANO: “En el gobierno anterior hubo un desmoronamiento del sistema ferroviario”

LT 12 Paso de los Libres - NUEVA OFICINA DE ANSES: María Fernanda Raverta en Ituzaingó, Corrientes

LRA 57 El Bolsón - CENIZA VOLCANICA: Se reactivaron los vuelos en Bariloche y Esquel

LRA 7 Córdoba - ANDRES FOLGUERAS: "No hay que alarmarse por el cambio de velocidad del núcleo de la tierra"

LT 11 Concepción del Uruguay - CESAR MILANI: "Los dichos de Richardson son un insulto a nuestro país"

LRA 12 Santo Tomé - ENTREVISTA A PABLO GENTILI: "Llega con un mensaje de esperanza"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A MARTIN EPSTEIN: "Hay transformaciones económicas y un viraje político muy positivo"

LRA 6 Mendoza Quino - LA ENAC EN LA CUMBRE DE LA CELAC: Los desafíos de la nueva integración económica entre Argentina y Brasil

LRA 42 Gualeguaychú - MERCOSUR: Economistas afirman que "estamos un poco lejos de una moneda común"

LRA 1 Buenos Aires - Crimen de Fernando: la fiscalía pidió prisión perpetua para los 8 acusados

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: A 26 años del asesinato de Cabezas, el hombre que fotografió al poder

Nacional Rock - GABRIEL MICHI: "José Luis se convirtió en un símbolo social de lucha contra la impunidad”

LT 14 Paraná - 26 años sin Cabezas: “Hubo justicia al principio, luego injusticia”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A GLADYS CABEZAS: "Lamentablemente la justicia siempre llega tarde"

LRA 2 Viedma - MARCELO OCHOA: Viedma recordó a Cabezas a 26 años de su asesinato

LRA 1 Buenos Aires - GUERREIRO MARTINS-REGINA DRAGHI: El trabajo de biólogas que estudian la salud de pingüinos en la Antártida

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A GABRIEL PURICELLI: "Hay que prestar atención al deterioro de las instituciones democráticas"

LT 14 Paraná - HASTA EL 31 DE MARZO: El IAPV prorrogó la cancelación anticipada de cuotas

LRA 22 Jujuy - LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN: Campaña contra el aumento abusivo de la tarifa de energía eléctrica

LRA 27 Catamarca - DEL 15 AL 19 DE FEBRERO: Lanzamiento oficial de la Feria de la Puna en Antofagasta de la Sierra

LRA 19 Puerto Iguazú - ERNESTO CASARETTO: Invertirán en una aerolínea aérea provincial

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó ante los tribunales federales de La Plata una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, por "delitos de tráfico de influencias" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público". En ese sentido, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires Julio Alak explicó que la decisión del gobernador es en defensa de los vecinos de la provincia que se ven perjudicados por el fallo de la Corte respecto a la coparticipación que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado Nacional y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores se refirió al encuentro de ayer con Cristina Fernández en el marco a la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en el que la vicepresidenta recibió al presidente de Colombia Gustavo Petro y al de Bolivia, Luis Arce, y Valdés asistió en su rol protocolar. Además, el entrevistado aclaró que no integra la comisión de Juicio Político de la Corte, en relación a un artículo de Clarín que lo menciona como "operador judicial" de la ex presidenta.

"Soy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y en algunas cuestiones asistí como corresponde a ese rol. No hubo ningún tema fuera de eso. Fue toda una cuestión protocolar, y fue un día de bastante actividad para Cristina, quien recibió a presidentes que han venido a la cumbre de Celac", expresó.

LRA 42 Gualeguaychú

La diputada nacional por Entre Ríos, Blanca Osuna, confirmó que este jueves comenzará el debate de la Comisión por el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y luego sostuvo: "Tenemos que probar el mal desempeño de sus cuatro integrantes".

LRA 3 Santa Rosa

Patricia Isasa, ex detenida desaparecida durante la última dictadura cívico-militar, aseguró que el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, "protegió" a su secuestrador, el represor Eduardo Alberto Ramos Campagnolo, cuando se desempeñaba como intendente de la ciudad de Santa Fe, entre 1995 y 1999

Tras esto, Patricia contó su historia y luego hizo referencia a la presentación de un nuevo pedido de juicio político al titular del máximo tribunal.

LRA 1 Buenos Aires

El ex gobernador de San Juan y diputado nacional del Frente de Todos José Luis Gioja, quien integra la Comisión de juicio político a la Corte, habló de la primera parte del debate que iniciará este jueves.

"Hay once denuncias de pedido de juicio político para la corte Suprema de Justicia, y vamos a a analizarlas. Especialmente la que pide el Presidente de la Nación y la mitad de los gobernadores. Esto es de mucho peso y responsabilidad, y no se puede mirar para otro lado", expresó.

LT 11 Nacional Concepción del Uruguay

El secretario general de CTA Autónoma y secretario general de ATE, Hugo "Cachorro" Godoy se refirió en LT11 a la integración regional planteada desde la CELAC.

LRA 1 Buenos Aires

El embajador argentino en Cuba sostuvo que durante la reunión la Argentina volvió a manifestar su solidaridad por el embargo que mantienen los Estados Unidos sobre la isla, mientras que el cubano hizo lo propio con relación a la cuestión Malvinas. Además, Miguez Díaz Canel agradeció el apoyo durante estos 3 años de la gestión de Alberto Fernández respecto a los desastres naturales que sufrió el país caribeño.

Asimismo, Luis Ilarregui se refirió al intercambio comercial, al tiempo que informó que nuestro país planea la exportación de la producción de cereales a la isla.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Salud de la Nación resaltó la importancia de "la incorporación de 344 ambulancias para todo el país".

Se trata de vehículos de traslado, de urgencias y unidades 4x4 que fueron adquiridos por la cartera sanitaria mediante una gran inversión.

“Tenemos centro masivos de vacunación en las provincias más pobladas, también estamos trabajando en salud mental con una mirada federal, más allá de la pandemia”, resaltó Carla Vizzotti.

"Sumamos vacunas bivariantes contra el SARS-CoV-2 a la estrategia nacional de vacunación, un paso más en la campaña más importante de nuestra historia. Los casos de Covid bajaron un poquito pero es fundamental vacunarnos y estar protegidos, concluyó.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Transporte, Diego Giuliano destacó la importancia del sistema ferroviario en el país y en las economías regionales. A su vez, señaló el rol principal que cumple en la presidencia de Alberto Fernández, en comparación con otras gestiones: “En el gobierno anterior hubo un desmoronamiento del sistema ferroviario”.

“Fue un grave error de una época y de actores muy concretos, que algunos continúan con esa mirada de contrariedad, creer que sólo son asientos contables. Nosotros cuidamos los costos y analizamos el gran impacto social y económico”, expresó el funcionario nacional y agregó: “Creemos en eso e invertimos en eso”.

A las 19 horas, está previsto que los ministros Jorge Taiana y Diego Giuliano inauguran un nuevo puente ferroviario construido por el astillero Tandanor, en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

LT 12 Paso de los Libres

La directora Ejecutiva de la Administración Nacional de Seguridad Social, Fernanda Raverta, inauguró la sede de la entidad en la localidad correntina de Ituzaingó, en su primera visita la provincia.

Tras esto, la funcionaria formalizó la jubilación número ocho mil de mujeres que acceden Corrientes a jubilarse por tareas de cuidado.

LRA 57 El Bolsón

Agustín Quesada, doctor en geología del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD), explicó el fenómeno que se vivió en la noche del lunes, por el cual se habían suspendido los vuelos en la región, donde la ceniza diseminada correspondió a la "remoción eólica de ceniza volcánica vieja, más la bruma".

Asimismo, Quesada informó sobre la diferencia de las alertas y la situación del volcán Villarrica.

LRA 7 Córdoba

El geólogo Andrés Folgueras señaló que la noticia del cambio de velocidad del núcleo de la tierra no debe ser tomada de manera alarmante, diciendo: “Lo que se detectó es que el núcleo, que es una bola de metal sólida ubicada a los 5.100 kilómetros de profundidad, bajó la velocidad de rotación”.

LT 11 Nacional Concepción del Uruguay

La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, es la encargada de supervisar y desarrollaroperaciones en nuestra región, y mencionó los recursos naturales Argentinos, Chilenos, Venezolanos y Bolivianos. En este sentido, César Milani, militar y general retirado, subrayó en LT11 que los dichos de Richardson, "son un insulto a nuestro país".

LRA 12 Santo Tomé

"En esta visita histórica, Lula, quien no ha venido solo por la CELAC, dedicó todo el lunes anterior a una serie de reuniones importantísimas para firmar acuerdos y mostrar la voluntad de su gobierno para restablecer las relaciones históricas que siempre existieron entre la Argentina y Brasil", señaló Pablo Gentili, doctor en Educación de la UBA y coordinador de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales (ELAG).

LRA 1 Buenos Aires

El politólogo y economista del Centro de Economía Política - CEPA - analizó la importancia del restablecimiento de la relación estratégica entre Argentina y Brasil y su impacto en el intercambio comercial bilateral entre ambos países. En ese marco, destacó “la buena gestión de Daniel Scioli”, Embajador argentino en el vecino país, para que los resultados de la balanza comercial “no fueran peores” durante la gestión de Jair Bolsonaro.

Martín Epstein sostuvo que “hay un viraje político que es muy evidente con la llegada del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Brasil” y que se traduce en “una serie de transformaciones económicas que son muy positivas para la Argentina y la región, después de un ciclo muy complejo”.

Explicó que, si bien en general “la relación histórica con Brasil ha sido deficitaria en términos de comercio bilateral”, durante los gobiernos de Lula y de Dilma Roussef “el volumen de comercio siempre fue más significativo” del mismo modo que el saldo de la balanza, a diferencia que lo ocurrido en las gestiones de Bolsonaro y Michel Temer.

LRA 6 Mendoza Quino

Leo Bilanski, presidente de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), analizó las conclusiones de la CELAC y las implicancias que tendrán estas consideraciones para el intercambio comercial con Brasil, el cual, bajo la presidencia de Jair Bolsonaro, se vio reducido al 40 %.

LRA 42 Gualeguaychú

Cristian Berardi, referente del Centro de Estudios Económicos ´Scalabrini Ortiz´, expresó que "es importante el instrumento, pero estamos bastante lejos de una moneda común para el Mercosur".

LRA 1 Buenos Aires

El fiscal Juan Manuel Dávila aseguró este miércoles en su alegato en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en la puerta de un boliche de la localidad balnearia de Villa Gesell, que los ocho rugbiers imputados son "coautores" del homicidio porque tuvieron "el co-dominio del hecho, la posibilidad de emprender, proseguir y detener el curso causal del delito".

En el inicio de su exposición, el representante del Ministerio Público Fiscal ratificó la acusación inicial que postuló al comenzar el juicio el 12 de este mes, al afirmar que todos los imputados tuvieron una participación activa en el crimen del joven estudiante de abogacía.

Antes, su colega, el fiscal Gustavo García había considerado que los imputados atacaron "por sorpresa, a traición, sin que tuviera ninguna posibilidad de defenderse" a la víctima, y sostuvo que "no hubo pelea" entre ambos grupos, por lo que encuadró el delito en la figura de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con lesiones".

LRA 1 Buenos Aires

El reportero gráfico de la revista Noticias, José Luis Cabezas fue asesinado en el partido bonaerense de General Madariaga, mientras realizaba la cobertura periodística de la temporada de verano.

Nacional Rock

En Verano937 con Pablo Vázquez hablamos con el periodista Gabriel Michi para recordar a José Luis Cabezas en un nuevo aniversario de su asesinato en Pinamar.

El periodista y compañero de trabajo del recordado reportero gráfico, dijo: “Es una fecha muy movilizadora por el vínculo que tuve con José Luis y que tengo con su familia. También, desde lo profesional, por el ataque más grande a la libertad de expresión”.

Sobre la cobertura que realizaban en Pinamar, recordó: “Nosotros habíamos investigado muy fuerte durante varias temporadas el emporio de Yabrán”. Y agregó: “José Luis le puso rostro a Yabrán, que mantenía su anonimato como parte de su construcción de poder”.

LT 14 Paraná

Tras cumplirse 26 años del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, Gabriel Michi, periodista y amigo de José Luis Cabezas expresó: “El crimen de José Luis fue el peor ataque a la libertad de expresión desde que volvió la democracia en Argentina. Luego, José Luis se convirtió en un símbolo colectivo y, en definitiva, este ´No se olviden de Cabezas´ sigue estando muy vigente”.

LRA 1 Buenos Aires

A 26 años del crimen de José Luis Cabezas, sus familiares y colegas realizan homenajes en diferentes puntos del país para recordarlo. El reportero gráfico fue secuestrado, torturado y asesinado durante la madrugada del 25 de enero de 1997.

"Le escribí una carta a mi hermano, hice una síntesis de todo lo que ocurrió. Nos mintieron, nos dijeron que sería perpetua y hoy están todos libres" sostuvo Gladys Cabezas, hermana de José Luis.

"Me da mucha pena que no haya podido conocer a su nieto de un año pero cuando él sea grande conocerá su historia y diría que está presente"

Sobre el asesinato de Báez Sosa dijo: "Estoy viviendo un deja vu, es en el mismo lugar y en la misma fecha. Graciela y Silvino me hacen acordar a mis viejos. Con pocas palabras resumían todo"

"La justicia siempre llega tarde. A José Luis no lo lograron matar porque siempre está en el corazón de todos nosotros", concluyó.

LRA 2 Viedma

El referente de la Asociación de Reporteros Gráficos República Argentina (AGRA) recordó a su colega José Luis Cabezas a 26 años de su asesinato. El crimen marcó a toda una generación de trabajadores y trabajadoras que no dejan de tener memoria.

LRA 1 Buenos Aires

Las biólogas Natalia Guerreiro Martins y Regina Draghi, invitadas por el Instituto Antártico Argentino, se refirieron al trabajo cotidiano que realizan en el continente más austral de la Tierra.

"Estudiamos cómo está la salud de los pingüinos que rodean la Base Esperanza en este momento", explicó Draghi y agregó: "Hacemos comparaciones y vemos qué condiciones están afectando los distintos parámetros".

Por su parte, Guerreiro Martins resaltó la investigación que llevan adelante y expresó: "Es una experiencia única, es todo lo que imaginaba y más".

LRA 1 Buenos Aires

El licenciado en Sociología, docente de la Especialización en Estudios Contemporáneos de América y Europa de la Facultad de Ciencias Sociales, y coordinador del programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, analizó lo ocurrido durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), al tiempo que advirtió sobre las políticas de la derecha y los Estados Unidos.

LT 14 Paraná

El Gobierno entrerriano, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), prorrogó hasta el 31 de marzo la cancelación anticipada de cuotas para los adjudicatarios de unidades habitacionales que abonen un monto menor o igual a los 6.000 pesos por mes, según informó Miriam Espinosa, vocal del Instituto.

LRA 22 Jujuy

Al respecto, Patricia Gutiérrez, presidenta del Concejo Deliberante de Libertador General San Martín, afirmó que "hay que generar una medida para ir contra los organismos relacionados con el aumento, ya que hay gente que tenía boletas de siete mil pesos y pasó a pagar 45 mil”.

LRA 27 Catamarca

Fue lanzada la 32° edición de la Feria Ganadera y Artesanal de la Puna, la cual se realizará del 15 al 19 de febrero en Antofagasta de la Sierra.

El acto contó con la presencia del gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, quien destacó la presencia de Antofagasta en el plano minero y turístico, al tiempo que comentó las obras realizadas en el Departamento con los fondos de regalías.

LRA 19 Puerto Iguazú

El empresario explicó de qué manera funcionarán los dos jets, Bagú y South American Group, que circularán próximamente en Misiones. "Los aviones están en Buenos Aires y vendrían a Misiones, harían sede en Posadas y a partir de allí recorrerían la provincia”, señaló Casaretto.

LRA 1 Buenos Aires

Desde el miércoles 25 al sábado 28, se realizará una nueva edición del gran evento con artistas en vivo, ballet de danzas y jineteadas en el campo en el sur entrerriano. Darío Volker, presidente de la Asociación de Cooperadoras Escolares, detalló cómo será cada noche, el espacio de artesanías y la gastronomía típica de los festivales.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Villa Mercedes en San Luis Maximiliano Frontera adelantó cómo será la 34 ° edición del festival de la Calle Angosta. Del jueves 26 al domingo 29 de enero pasarán grandes artistas por esta localidad y como siempre habrá "fogones y patios de comidas".

Desde 1984, el evento es un homenaje a la producción y difusión de las raíces culturales. Música, bailes y ferias artesanales constituyen el entramado cultural de una fiesta que año tras año ha incrementado su oferta cultural, en beneficio de los visitantes procedentes tanto de la provincia como del resto del país. "El año pasado hubo entre 20 y 25 mil personas por noche. Esta es una celebración del folklore cuyano", describió.

LRA 1 Buenos Aires

Diego Martínez Garbino, de LRA 42 Gualeguaychú, informó cuáles son las diferencias entre los carnavales más importantes que se están desarrollando en la ciudad de Entre Ríos.

“Es un acontecimiento social, lleva todas las luces. es el carnaval del país”, definió el periodista de Radio Nacional y agregó: “Acá conviven dos carnavales; uno más popular, que comenzó este último domingo, y otro más vinculado como un teatro de revista, de lujo, que inició el 7 de enero”.

En ese contexto, reveló una particularidad que demuestra que dicho acontecimiento une a todas las generaciones de la ciudad: “Mi padre, Jorge, de 84 años esta vez está desfilando. Es histórico dirigente de la comparsa Papelitos”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Así lo informó Federico Prietto, secretario de Gestión Cultural de la Nación, y luego agregó: “Nuestra ciudad tiene muy buena calidad en términos culturales”, enumerando posteriormente los programas que se implementan en la actualidad.

LRA 6 Mendoza Quino

Fabián Tello, secretario de la intendencia de Las Heras, invitó a la Fiesta de la Vendimia departamental, la cual se celebrará este viernes.

La "Vendimia de las cosas simples" se llevará a cabo en el Parque de la Niñez desde las 20 horas con la Bendición de los Frutos y la elección de la reina departamental, mientras que el sábado y domingo se desarrollará el “Festival de la Libertad”, que tendrá como invitados de lujo a grandes artistas locales, junto al ballet municipal, más Rodrigo Tapari y el ensamble de Juan Carlos Baglieto, Lito Vitale y Patricia Sosa.

LRA 22 Jujuy

Llanes, quien es abogada de la comunidad kolla de Caspalá, indicó que "luego de la denuncia que se presentó en el Ministerio Público de la Acusación por el saqueo de antigales en la propiedad de Pablo Cruz, que el Gobierno provincial expropió, vamos a frenar el avance de las maquinas presentando la documentación correspondiente".

LRA 53 San Martín de los Andes

Autoridades de la Cooperativa de Agua y Saneamiento de San Martín de los Andes informaron a la Defensoría del Pueblo y el Ambiente que la empresa de agua provincial se comprometió a enviar un equipo aireador para potenciar la operatividad de la planta de tratamiento número uno (PT1).

LRA 57 El Bolsón

El Concejo Deliberante de El Bolsón aprobó un nuevo ordenamiento del ejido urbano y suburbano. En esta nueva traza, los barrios lindantes al río Quemquemtreu pasaron de zona rural y subrural a planta urbana, alcanzando hasta la planta de reciclado del Paraje Los Repollos.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La integrante del Equipo de Coordinación Provincial de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud Río Negro se refirió a las recomendaciones que publicaron desde el organismo a raíz de un suceso presuntamente vinculado a un reto viral de Tik Tok en General Roca.

LRA 1 Buenos Aires

Este 27 y 28 de enero en la localidad salteña de Molinos se dará comienzo a la la XXXVIII edición del Festival Nacional del Poncho, Doma y Folclore. La provincia cuenta además con una amplia oferta turística en destinos como Cafayate y la propia capital, entre otros.

LRA 27 Catamarca

Marcelo Lobo, referente de la Coordinadora de Ablación e Implantes de Catamarca, repasó las estadísticas de donación de órganos y ablación de corneas durante 2022 en la provincia, expresando: “Tuvimos una actividad muy alta. La media nacional de procuración es de 16.6 donantes por un millón de habitantes, y Catamarca llegó al 21.3. Realmente es una actividad alta y estamos entre las cinco provincias más donantes del país”.

LV 8 Libertador

Mónica Molina, periodista feminista e integrante de la ´Red Par´, explicó por qué el asesinato del niño pampeano Lucio Dupuy, así como la cobertura del juicio contra las mujeres acusadas, debe formalizar un trabajo distinto, expresando que “desde el principio, la cobertura de ese caso puso en superficie corrientes de opinión de lo más retrógradas en el enfoque de género, a través de los abordajes de la comunicación”.

LT 14 Paraná

Diana Deharbe, investigadora del CONICET en cuestiones de género e integrante de la Red “PAR Entre Ríos”, visitó los estudios de LT 14 Radio Nacional Paraná donde habló del mensaje discriminatorio de una usuaria de la red social Twitter, quien criticó a Moria Casán por estar en una playa de Mar del Plata en corpiño y con micro bikini, la cual mandó a “taparse” a la artista por ser una señora mayor de edad.

LRA 27 Catamarca

Ana María Contreras, referente de la ONG No a la Trata, hablo sobre la situación que atraviesa la provincia respecto a la trata de personas, señalando. “Acá jóvenes y niñas son las que con más frecuencia se van de sus hogares, y existe una alerta demostrando que pueden ser varios los motivos. Eso es importante tenerlo en cuenta”.

LRA 27 Catamarca

Jacinta es una gran nadadora artística con síndrome de Down, que fue seleccionada por ESPN y Disney como parte de la campaña ´Disney Princesa´, para inspirar con historias reales.

Tras haber obtenido más de 30 medallas en su carrera, Jacinta transmitió un mensaje a quienes luchan por sus sueños, diciendo: “Les diría que con honor y dedicación todo se puede lograr, que pueden lograr mucho y que quiero que sigan avanzando. Porque el deporte es muy sano mental, física y espiritualmente y no tenemos techo. Amen el deporte, que es buenísimo”.