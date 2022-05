Diario de Radio Nacional 24/5/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "La Argentina tiene una formidable oportunidad para el futuro"

LRA 21 Santiago del Estero - VILLA DEL CARMEN AMPLIACION: El gobernador Gerardo Zamora entregó 474 viviendas

LRA 1 Buenos Aires - LA COLUMNA DE ALFREDO ZAIAT: La brecha entre los Precios Cuidados y los demás productos

LRA 7 Córdoba - JUAN CARLOS ALDERETE: "Es inaceptable que la inflación vaya en F1 y los salarios en bicicleta”

Nacional Rock - ANALIA REARTE: “La viruela del mono no tiene potencial pandémico”

LRA 27 Catamarca - LUCIA CORPACCI: “Queremos una Corte con justicia social y que sea federal”

LRA 7 Córdoba - RAUL HUTIN: "Tratando de tener un millón de amigos no convencemos a nadie"

LT 12 Paso de los Libres - Barrios RENABAP: 13 barrios populares podrán acceder al Programa Nacional “Mi Pieza”

LT 14 Paraná - Administración Nacional de la Seguridad Social: Oficializaron las subas de las asignaciones familiares y de las AUH

LRA 1 Buenos Aires - JUAN FERA: "Las paritarias tienen que acomodarse fuertemente"

LRA 1 Buenos Aires - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: Medicina, Psicología y Abogacía, las carreras más elegidas en el CBC

LRA 1 Buenos Aires - ADRIANA SERQUIS: "Argentina trabaja en tecnologías de energía nuclear hace 70 años"

LRA 1 Buenos Aires - LA COLUMNA DE FELIPE PIGNA: Personajes de los billetes nacionales

LRA 1 Buenos Aires - LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS: Recomiendan sostener cuidados ante la suba de casos

LRA 7 Córdoba - HUGO PIZZI: "Mientras más invade el humano a la naturaleza, más contacto tiene con los virus"

LT 12 Paso de los Libres - GUILLERMO DOCENA: "Las vacunas protegen también contra los cuadros graves de Ómicron"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A JOSE ARTEAGA: La CNRT intensifica los controles ante la cuarta ola de coronavirus

LRA 1 Buenos Aires - HECTOR RECALDE: Larreta "busca abaratar derechos para maximizar la rentabilidad empresaria"

LT 14 Paraná - Exprocuradora adjunta: Destituyeron de su cargo a Cecilia Goyeneche

LRA 6 Mendoza Quino - NICOLAS GUILLEN: “El pueblo no la está pasando bien"

LRA 13 Bahía Blanca - GUILLERMO RABINOVICH: Un programa para que exportar no siga siendo para pocos

LV 8 Libertador - Política económica: El comercio y la articulación público privada

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández consideró hoy que "la Argentina tiene una formidable oportunidad para el futuro" en un marco en el que el mundo "demandará alimentos y energía".

"Tenemos todo lo que el mundo demanda en materia energética. El gas es una energía de transición y la Argentina es una fuente de gas enorme con un potencial de exportación inmenso", afirmó Fernández en un acto en Casa Rosada junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, en donde se anunció un régimen especial de acceso de divisas para la producción hidrocarburífera.

En ese marco, el Presidente aseguró que se están "dando los pasos serios, sensatos, firmes, en conjunto para que de una vez por todas la Argentina se ponga de pie de una vez y para siempre" y para que "caminen todos, no solo algunos".

"Tenemos una oportunidad única; el mundo demanda todo lo que la Argentina tiene", aseveró el mandatario.

LRA 21 Santiago del Estero

El mandatario provincial hizo entrega de 474 de un total de 732 viviendas, construidas por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), en el barrio Villa del Carmen ampliación. En declaraciones a la prensa Gerardo Zamora expresó: "Lo importante es que estamos en este momento en un récord histórico de construcción de viviendas".

LRA 1 Buenos Aires

El economista habló del incumplimiento por parte de las empresas alimenticias respecto al abastecimiento en los productos de Precios Cuidados, las excusas que dan sus responsables y cómo afecta esto en la inflación. El cambio de la dependencia de la Secretaría de Comercio Interior, y cuáles objetivos alcanza dicha área gubernamental.

"Las empresas argumentan que hay tanta demanda sobre los precios baratos o Precios Cuidados que no alcanzan a cubrir esos pedidos. ¿Por qué hay una demanda tan fuerte de esos productos? Porque la brecha con los precios descuidados alcanzan entre el 30 % ó 40 % dependiendo el producto. Creo que allí hay responsabilidad de las empresas que representa Daniel Funes de Rioja", expresó.

LRA 7 Córdoba

Tras la renuncia de Roberto Feletti como secretario de Comercio Interior de la Nación, el diputado Juan Carlos Alderete dijo a Radio Nacional Córdoba que “el Estado tiene el desafío de encontrar otros elementos para avanzar fuertemente con la política de precios porque hay empresarios que se sientan a acordar precios, fundamentalmente el de los alimentos, salen de la reunión y mandan a sus empresas a remarcar de forma inmediata”. "No se puede aceptar que la inflación vaya en Fórmula 1 y el salario de los trabajadores siempre en bicicleta”, aseguró en diálogo con el programa Hay Mañana.

LRA 5 Rosario

Este martes, en vísperas del 212º Aniversario de la Revolución de Mayo, Nacional Rosario realizó un programa especial de "Buen día Nacional" con radio en vivo desde la Peatonal Córdoba, en el microcentro de la ciudad, y que contó con la participación de Banda Militar de Música "Cabo Teodoro Fels" (creada en 1979) del Liceo Aeronáutico Militar de la ciudad de Funes.

La Banda Militar se destaca por la realización de carruseles en sus presentaciones, demostrando gran profesionalismo en la ejecución musical y precisión en sus movimientos, logrando así un espectáculo visual y musical. Gracias a este destacado desempeño, fue designada para participar del 2º Encuentro de Bandas Militares del MERCOSUR, en El Dorado, Misiones, representando a la Fuerza Aérea Argentina en el mes de en noviembre de 2013.

En Rosca NRoll hablamos con Analía Rearte, directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica en el Ministerio de Salud, sobre la viruela del mono y el caso sospechoso en Argentina.

Rearte expresó que el virus no es nuevo y que todos los años hay casos, pero en esta oportunidad se presta más atención porque se dio en países fuera del continente africano y aclaró que el virus se transmite por contacto muy cercano entre personas.

Por último, reflexionó el hecho de que todos quedamos más susceptibles después de la pandemia y pidió seguir usando el barbijo y las medidas preventivas.

LRA 5 Rosario

La Radio Pública volvió a la calle para realizar un programa especial en el marco del 212º Aniversario de la Revolución de Mayo. Con temperatura otoñal y cielo algo nublado, el equipo de Buen día Nacional realizó la transmisión de 9 a 12 desde la puerta de la radio, en plena Peatonal Córdoba de la ciudad. Música en vivo, actores caracterizados, entrevistas, historia y la emoción de la gente le dieron color a la radio pública.

LRA 27 Catamarca

Corpacci participó en Mendoza del encuentro ‘Peronismo Futuro’, y luego opinó sobre la situación de Corte Suprema de Justicia, diciendo: “Tenemos que poder dar el debate de decir que queremos una justicia social, que es ir por los postergados y las postergadas. Las mujeres somos el 50 % de la población del país, pero a la Corte Suprema de Justicia llegaron muy pocas mujeres y queremos paridad de género”.

LRA 7 Córdoba

Hutin hizo referencia a una encuesta que señala las subas injustificadas de los insumos controlados por los monopolios como origen de la inflación, expresando: “Me parece un signo de atención que debería ser profundizado. Le agregaría las propuestas, porque el relevamiento termina con datos. Lamentamos profundamente la ida de Feletti, no solo amigo de las pymes, sino que es un hombre consustanciado con la necesidad de producir cambios en la correlación de fuerzas”.

LT 12 Paso de los Libres

La directora de Hábitat y Vivienda de Paso de los Libres, Sara Alegre, se refirió a la reapertura del Programa Nacional ´Mi Pieza´, con la novedad que Libres suma tres barrios más al programa RENABAP, en los cuales las mujeres mayores de 18 años que viven allí y tienen el certificado de vivienda, podrán acceder a este subsidio, el cual no es reintegrable.

LT 14 Paraná

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el aumento del 15 % para las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones alcanzadas por la ley de Movilidad de la Seguridad Social.

En la normativa se indicó que el incremento alcanza no sólo a los trabajadores registrados, sino también a los titulares de la ley de Riesgos de Trabajo, de la prestación por Desempleo, a los monotributistas, a los veteranos de guerra y a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), sumando al régimen de pensiones no contributivas por invalidez y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

LRA 6 Mendoza

Bajo la consigna Tierra, Techo y Trabajo la Corriente Clasista, la Asociación de Pequeños Productores, CTA Autónoma, Ate entre otras organizaciones se movilizaron esta mañana a Casa de Gobierno. Guido Peña, de la CCC, le informó al móvil de Aire Nacional los motivos de la manifestación.

La fuga de 47 millones de dólares durante el gobierno de Mauricio Macri, la impunidad de las empresas partícipes, la inflación en permanente aumento, la falta de políticas que garanticen derechos básicos, impulsó a los trabajadores a realizar el reclamo, según señaló Peña.

Dijo que los tarifazos más altos del país y los sueldos más bajos se encuentran en nuestra provincia.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista se refirió a la renuncia del secretario de Comercio Interior Roberto Feletti y analizó el actual contexto económico. Juan Enrique explicó que “la inflación es una herramienta que usa el FMI para generar una licuación del gasto público”.

En ese marco, manifestó: “No alcanza con las expectativas del programa económico con el FMI, hay que tomar medidas: hay que dejar de devaluar, dejar de subir la tasa de interés y dejar de aumentar los precios regulados”. “Esto no bajará los precios y habrá inflación”, aseguró. “La deuda que tomó Mauricio Macri la estamos pagando todos los argentinos, algo que nos dijeron que no iba a ser así”, subrayó.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Unión Industrial de General Rodríguez dio su mirada sobre el actual contexto económico en el marco de la guerra Rusia-Ucrania y se refirió a la suba de precios: "Antes de que comience la guerra, el trigo valía 240 dólares y hoy vale 450 dólares".

Juan Fera señaló que "el poder adquisitivo de la gente está muy mal" y manifestó: "Las paritarias tienen que acomodarse fuertemente porque el consumo está mal".

Por otro lado, destacó que "los acuerdos de precios son importantes para tener una referencia", pero advirtió que "el control es difícil porque el Estado no puede controlar el 100% de los comercios". "Precios Cuidados sí tracciona ventas", subrayó.

El abogado defensor de Milagro Sala, Dr. Luis Hernán Paz, en diálogo con Norte Grande dio cuenta del proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación en el que se pide la intervención federal del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy ya que, según manifestó, éste es sumiso y adicto a las pretensiones del gobernador Gerardo Morales. Paz señaló que Morales lleva a cabo una cacería de opositores y genera terrorismo de estado en la provincia.

LRA 1 Buenos Aires

Según el informe dado a conocer por la Universidad de Buenos Aires, son más de 63 mil las y los estudiantes que se anotaron para cursar el Ciclo Básico Común este 2022.

De esta forma, el mayor número de ingresantes al CBC en el primer cuatrimestre -durante los últimos cinco años- se registró en 2021, con 66.651 alumnos, y 2020, con 63.092, quedando el 2022 en el tercer puerto del total de matriculados (63.044).

Compartimos un informe de Mariana Antoñanzas, del Area de Contenidos de Radio Nacional, con los datos desmenuzados sobre las carreras elegidas por las y los estudiantes.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Adriana Serquis se refirió a los desarrollos que se vienen llevando adelante desde el área y los avances que está alcanzando el país para ser una "matriz limpia y sustentable" evitando la emisión de dióxido de carbono al planeta.

"La Argentina tiene una ventaja, y esa es que viene trabajando en tecnologías de energía nuclear hace más de 70 años. La creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica es de 19590, y está por cumplir 72 años. El sector está orgulloso de poder tener soberanía en ese sentido, y los conocimientos relacionados", afirmó.

"Estamos bien posicionados para poder hacer este tipo de aportes, para sumar a la matriz energética más potencial para poder ir a hacia esa transición", agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El historiador dio su opinión sobre los personajes en los billetes nacionales y dijo que los más emblemáticos fueron los del menemismo. "En el neoliberalismo, San Martín valía 5 pesos y Roca 100 pesos. El más bajo fue Pellegrini, que era el de 1 peso. Lo disruptivo era Rosas en el billete de 20", recordó.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La Subsecretaria de Gestión de la Información en Salud de la provincia de Buenos Aires Leticia Ceriani se refirió al inicio de la cuarta ola de casos de coronavirus en el país, aunque advirtió que hasta el momento "no impactan en las ocupación de cuidados intensivos, y tampoco en cuadros graves ni fallecimientos".

Ceriani sostuvo que los indicadores en que hoy se concentran desde el área de Salud bonaerense está puesta en camas ocupadas y muertes por Covid. Y agregó: "No hay sentido en hisopar ahora a todas las personas en este contexto de pandemia, y se reserva el diagnóstico para las personas que tienen alguna situación de riesgo que para ellas sí es importante saberlo por el tratamiento médico a administrar".

Por último la funcionaria recomendó sostener las medidas de prevención y cuidados con responsabilidad durante esta cuarta ola: lavado de manos, uso de barbijos en espacios cerrados y ventilación de los espacios.

LRA 7 Córdoba

Pizzi se refirió a la aparición de la viruela del mono, sobre la cual dijo: "Esta enfermedad fue detectada en 1958 en un grupo de monos que habían sido aislados para ser estudiados y para experimentación. Y en ese año, en la República del Congo, aparece un niño que había comido un mono, y este fue registrado como el primer cuadro donde se argumentó clínicamente la enfermedad. Mientras más invade el ser humano a la naturaleza, más contacto tiene con los virus".

LRA 1 Buenos Aires

El primer estudio realizado por el instituto ANLIS Malbrán indica que existe una "alta probabilidad" de que el caso sospechoso reportado el domingo en el país sea de viruelas símica, informó el Ministerio de Salud.

"El resultado obtenido a partir de las muestras tomadas al caso sospechoso determinó la presencia de partículas virales compatibles con Poxvirus de género Orthopox, un virus que no circula en la Argentina. El paciente se encuentra bajo aislamiento y en buen estado general y sus contactos estrechos bajo estricto control clínico y epidemiológico", informó un comunicado de la cartera sanitaria.

LT 12 Paso de los Libres

Docena habló sobre la incipiente cuarta ola de contagios de COVID-19 en el país ante el avance de la temporada invernal, y luego destacó la importancia de la vacunación en toda la población diciendo: "Las vacunas protegen también contra los cuadros graves de Ómicron".

LRA 1 Buenos Aires

El director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) afirmó que ante la cuarta ola de coronavirus el organismo "intensifica los controles" y señaló que "los protocolos siguen vigentes".

José Arteaga hizo un repaso por las principales medidas que hay que tener en cuenta y recordó que "los usuarios y las usuarias de los sistemas de transporte deben usar el barbijo".

Política | Volver al inicio

LU 23 Lago Argentino.Calafate

Nacional Calafate dialogó con el presidente del radicalismo en Río Gallegos, Pablo Fadul, quien afirmó que se arrepiente de haber acompañado a Macri en 2015 y criticó la complicidad de Eduardo Costa y Roxana Reyes con el abandono y ajuste del gobierno nacional hacia Santa Cruz durante esos años.

"Macri no le dio ninguna importancia a Santa Cruz y Costa no supo hacer valer su figura para hacer obras en la provincia" afirmó Fadul, y agregó que es algo que no solo le pasó a la alianza de Juntos por el Cambio, ya que "lo mismo se ve en el justicialismo, que todavía no pudieron terminar la autovía Caleta - Comodoro".

LRA 1 Buenos Aires

Recalde se refirió a las afirmaciones del Horacio Rodríguez Larreta, quien sostuvo que, de asumir la presidencia de la Nación, implementará una reforma laboral y previsional: "Es una confesión de que ignora totalmente la Constitución Nacional".

En ese sentido, el también abogado laboralista, señaló que "los derechos de los trabajadores son indiferentes al avance o retroceso de la economía" y puso como ejemplo la sanción de la ley de flexibilización laboral en 1995, que tuvo como resultado un crecimiento de la desocupación del "8 al 18%".

"En realidad lo que buscan es abaratar los derechos para bajar los costos laborales y maximizar la rentabilidad empresaria" disparó.

En tanto, Héctor Recalde señaló que "la jornada laboral tiene 100 años, si quieren ser modernos, actualicemos eso", y propuso su reducción, que permite "repartir con mayor equidad el empleo que existe", y que "está científicamente demostrado que aumenta la productividad y reduce los accidentes de trabajo".

LT 14 Paraná

El Jurado de Enjuiciamiento votó por mayoría la destitución de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche. El principal cargo en su contra fue fundamentado al no haberse excusado en un caso cuando, según la mayoría, debió hacerlo.

Los siete integrantes del Jurado de Enjuiciamiento presentaron sus votos y el jury contra la fiscal anti corrupción, Cecilia Goyeneche, definió que será destituida. La votación fue por cinco votos contra dos, en tanto la redacción del fallo se daría a conocer en las próximas horas.

LRA 6 Mendoza Quino

Desde el Partido del Trabajo y el Pueblo se sumaron a la discusión interna del Frente de Todos, mientras su presidente, Nicolás Guillén, analizó la coyuntura, expresando: "Nos preocupa que, si bien luego de la pandemia hubo crecimiento económico, se vean opacados con la disparidad que marcan la inflación y la macroeconómica. Que haya un debate interno en torno a esto es muy importante e interesante".

Economía | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

El subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Rabinovich, dijo que “a veces no es necesario mandar un gran cargamento, con una pequeña caja mediante un correo postal puede ser el inicio”.

El funcionario provincial participó hoy en Bahía Blanca del Programa Desarrollo de las Exportaciones del Sudoeste Bonaerense.

Acerca del programa, comentó que “financiamos que una persona haga una estrategia para la inversión de las pymes. Buscar las pymes que estén en capacidad de exportar, luego las seleccionamos y hacemos una asistencia para llevar a cabo un plan de exportación”.

LV 8 Libertador

Juan Manuel Gispert se encuentra en Malargüe participando de una actividad organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la cual tiene la finalidad de poner en valor los paseos comerciales.

El especialista en política económica contó las alternativas y la importancia de este tipo de acuerdos, señalando: “Cuando uno habla de datos concretos la grieta desaparece”, luego de hacer referencia al desarrollo comercial y ganadero, al tiempo que explicó la necesidad de un actividad que implica necesariamente la intervención del Estado.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

El 24 de mayo de 1848 se pudo establecer la primera comunicación inalámbrica a través del código que había inventado Samuel Morse. En homenaje su creador, hoy se celebra el día del operador/a técnico/a de radio.

En tanto, el profesor Raúl Medina, operador y técnico de Radio Nacional Gualeguaychú, explicó los alcances de la profesión, su historia y el paso del tiempo, donde hoy las nuevas tecnologías prescinden de lo artesanal.

LRA 42 Gualeguaychú

Fabiana contó sus inicios en la profesión y cómo, desde su lugar de mujer, llegó a trabajar en funciones técnicas para acompañar al oyente desde un medio de comunicación.

LRA 24 Río Grande

Con la presencia del Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, se realizó la ceremonia de finalización de la Edición 2022 del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA).

El últmo día del MICA 2022 tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner el domingo pasado, y contò con la participación de Jairo y Juan Falú, evocando nada más ni nada menos que a don Atahualpa Yupanqui.

La Secretaria de Cultura de la provincia, Lucía Rossi se refirió a la participaciónde los oferentes culturales de la provincia duarante el encuentro donde se realizaron rondas de negocios, actividades como foros, ferias, masterclass, showcases, exhibiciones, charlas y talleres.

"Acompañamos a los distintos oferentes de la provincia para que puedan potenciar el desarrollo de nuestras industrias culturales", sostuvo la funcionaria provincial.

LT 14 Paraná

Verónica Llinás, quien es una de las protagonistas de ´Dos Locas de Remate´ junto a Soledad Silveyra, contó que se presentarán en el Teatro Municipal 3 de Febrero el próximo sábado 28 de mayo a las 20 y a las 22 horas.

La historia narra el reencuentro de dos hermanas que se vuelven a ver las caras después de 20 años en un duelo divertido y desopilante, donde tendrán que superar su pasado para poder tener un futuro.

LRA 1 Buenos Aires

La palabra “Sur” ha sido clave en la vida y la obra de Borges, no sólo por lo que significó para su carrera el ingreso en la revista Sur, o la trascendencia de su cuento “El Sur”, sino también por su conflicto cultural, entre sur y norte.

LRA 1 Buenos Aires

El humorista y escritor, Santiago Varela, libretista del recordado Tato Bores, conversó con Horacio Embón para hacer un repaso de su carrera en el humor político, la historia argentina y la actualidad política mundial.

Varela recordó las historietas que lo influenciaron durante la infancia, se refirió a su relación con las nuevas tecnologías, la forma actual de hacer humor, el presente laboral y el inicio de su relación con Tato Bores con quien llego a marcar generaciones convirtiendo a Bores en una figura imprescindible de la televisión argentina.

Laborales | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

Sociedad | Volver al inicio

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El sur de la provincia se alertó ante un principio de incendio que se dio en un cerro a 3.000 metros de altura, en una zona conocida como Piedra Labrada. “Esta mañana nos informaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios que se divisaba una columna de humo en la zona de montaña. Tratamos de verificar por medio del sistema nacional de manejo del fuego si tenía algunos puntos de calor en esa zona. Se veía la columna de humo, nos confirmaron y nos pasaron las coordenadas aproximadas del lugar, estamos hablando de 3.000 metros de altura. Pensamos es que pegado al parque, una zona nueva que se llama Piedra Labrada y ahora estamos esperando que nos confirme uno de los helicópteros que se ha pedido para hacer un sobrevuelo y determinar bien el lugar y las coordinadas y ver cómo se sigue con el plan de trabajo. Estamos activando el personal, tenemos una Brigada de Incendio en el parque. También se le avisó a Bomberos Voluntarios y el sobrevuelo se va a hacer con personal de Defensa Civil de la provincia. También se pidió un pronóstico especial para esa zona”, señaló Javier Herrera, de Parques Nacionales.

LRA 1 Buenos Aires

El reconocido cocinero brindó detalles sobre la posibilidad de hacer locro en el marco de la celebración del 25 de mayo. Contó que el proceso dura aproximadamente 3 horas y media y aseguró: “Se puede tener un buen resultado con cortes accesibles”.

Entre los tips fundamentales, Juan Braceli destacó que el maíz blanco o los porotos deben estar “muy bien hidratados” para que la cocción “no sea eterna”.

“Se desecha el agua y se hace una base con cebolla o puerro, también agregar panceta salada”, contó el referente de “Cocineros Argentinos” y completó: “Se deben agregar carnes, está bueno usar cortes económicos y no puede faltar algo de cerdo”.

“Para que sea cremoso, las patitas de cerdo deben ser cortadas al medio de manera transversal y utilizar el zapallo plomo que es el mejor queda”, subrayó.

LRA 26 Resistencia

Se desarrollan en Resistencia las jornadas públicas para la elaboración de la nueva ley Nacional de Discapacidad, impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a la cual se refirió Clemencot señalando: “La ley que está en vigencia tuvo muchas modificaciones, y lo importante es armonizarla con la Convención Internacional, un tratado que fue ratificado por nuestro país, e incluir el modelo social de los Derechos Humanos de la discapacidad, que es cambiar la visión que, en general, se tiene de las personas con discapacidad y pasar de un sujeto de asistencia a un sujeto de derechos”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La periodista Denisse Legrand se refirió al trabajo de la genetista Natalia Sandberg, quien dio con la estrategia que permitió matchear el ADN y encontrar al presunto femicida de Lola Chomnalez. A través de la investigación de la científica encargada del registro nacional de huellas de la policía del ministerio del Interior se logró dar con este hallazgo.

"Se venía siguiendo la patrilínea, lo que hizo Sandberg fue buscar a partir de la matrilínea. Se encontró una coincidencia con el cambio de estrategia, y se llega a dar con el presunto feminicida tantos años después. Dentro de las pertenencias de Lola, había una toalla con manchas de sangre, y éstas matchean con el ADN de esta persona", explicó.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El arquero y el volante fueron hisopados con resultado negativo mientras que el defensor Javier Pinola sigue dando positivo de Covid. Además Matias Suarez no será arriesgado luego de recuperarse del desgarro en el sóleo.

El Millonario de Marcelo Gallardo tiene 13 puntos y una diferencia de gol de +8, al igual que Flamengo y uno más que Estudiantes, que tiene +7. Por eso entre los brasileños que reciben a Sporting Cristal y el Pincha, que visita a Vélez, se definirá quién termina como el segundo mejor primero, esto siempre y cuando Palmeiras, el único con puntaje ideal, cumpla con la lógica de ganarle mañana a Deportivo Táchira.

El equipo tendrá la vuelta de Enzo Perez (cumplio la sanción) y el ingreso de Armani por Centurión en el arco. Los once serían: Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Agustín Palavecino, Nicolás De la Cruz, Esequiel Barco y Julián Álvarez.