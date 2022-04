Diario de Radio Nacional 24/4/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN: Alberto Fernández cerró un precongreso del Movimiento Evita

LRA 1 Buenos Aires - TRAS LA ASAMBLEA DEL FMI: Guzmán regresa al país y retoma la agenda a la espera de la primera revisión

LRA 1 Buenos Aires - JUNTARON MAS DE 150 MIL FIRMAS: El FdT respaldó el proyecto que crea un fondo para pagar la deuda con el FMI

LRA 7 Córdoba - JOHN BORETTO: "La agenda de la próxima gestión tendrá que ver con lo que dejó la pandemia"

LRA 1 Buenos Aires - SANDRA MIHANOVICH: “Es por hoy”, la canción que busca proteger a la península Mitre

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO FERNANDEZ NOVOA: "Un gasoducto de una importancia tremenda que deberá llegar más allá"

LRA 53 San Martín de los Andes - LOLA PONS RODRIGUEZ: “La lengua no se degrada, se degrada la cultura que se expresa con ella”

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: El genocidio armenio, 107 años después

LT 14 Paraná - Vacunación: Aplican segunda dosis de refuerzo contra el COVID-19 en Paraná

LRA 53 San Martín de los Andes - SANTIAGO URRIBARRI: “La tierra no es nuestra, nosotros somos de la tierra”

LRA 27 Catamarca - Testimonio de los funcionarios: Distintas autoridades acompañaron la solemne bajada de la Virgen del Valle

LRA 27 Catamarca - Padre Murúa: "Hay un gran deseo de estar junto a la madre"

LRA 27 Catamarca -Custodios de la Virgen: "Rendimos homenaje a nuestra Madre para que se luzca en sus festividades"

LRA 27 Catamarca - TESTIMONIOS DE GAUCHOS PEREGRINOS: “Entre todos los varones hay dos nenas que cabalgan”

LRA 1 Buenos Aires - ALICIA BARRIOS: Entrevista al inventor German Nagahama, premiado en Ginebra

LRA 1 Buenos Aires - LIZ MARTINEZ: "Barracas está prácticamente en venta, no hay alquileres"

LRA 1 Buenos Aires - Informe desde La Rioja: El avance del cannabis medicinal y las capacitaciones

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente cerró un precongreso provincial del Movimiento Evita que se realizó en la Universidad Nacional de San Martín, donde se pronunció a favor de que "los que más ganan sean los que más aporten" y "quienes menos tienen reciban lo que merecen".

"Cuando llegamos al Gobierno a la economía popular le faltaban herramientas para desarrollarse" y "ahora estamos dándole esas herramientas para que pueda demostrar todo su potencial", afirmó el jefe de Estado afirmó ante los delegados bonaerenses de la organización social.

Asimismo, señaló que el Gobierno nacional está enfocado en que "los que más ganan sean los que más aporten y quienes menos tienen reciban lo que merecen".

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió tras cerrar el día de ayer su agenda de actividades en Washington, con un encuentro que mantuvo con la subdirectora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath.

Guzmán asistió esta semana a las reuniones de la Asamblea de Primavera del FMI y el Banco Mundial con una agenda de reuniones bilaterales que incluyeron un encuentro con la titular del Fondo Kristalina Georgieva, con quien analizó el avance del acuerdo de renegociación de deuda con el país logrado a comienzos de marzo.

En el cierre de esta gira, el titular del Palacio de Hacienda concretó la reunión con Gopinath en la que dialogaron sobre el acuerdo alcanzado entre la Argentina y el organismo internacional, el contexto del conflicto bélico en Ucrania y las presiones inflacionarias y los desafíos que la guerra genera, informó el Ministerio de Economía.

Guzmán calificó de "enriquecedor" el encuentro y afirmó: "En tiempos difíciles para el mundo, es de especial valor conjugar conocimiento con acción de políticas para construir soluciones estratégicas a los desafíos que enfrentamos".

LRA 1 Buenos Aires

El Frente de Todos porteño manifestó su respaldo al proyecto de ley que crea un fondo con dinero fugado del país para el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se encuentra en el Senado de la Nación, mientras que más de 150 mil firmas se consiguieron en un solo día en apoyo a la iniciativa en mesas ubicadas en todo el país.

Así se pronunciaron los partidos políticos que integran el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires en una reunión que realizaron esta tarde en la sede del Partido Justicialista (PJ) porteño, informó ese espacio en un comunicado.

De ese modo, expresaron su "apoyo al proyecto que crea un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI con recursos recuperados de la fuga y la evasión".

El comunicado del PJ porteño sostuvo que además analizaron las distintas problemáticas de la Ciudad de Buenos Aires y discutieron propuestas y proyectos "para darles respuesta".

En la reunión estuvieron referentes del Partido Justicialista, Partido Intransigente, Partido Comunista, Frente Grande, Partido de la Victoria, Partido Solidario, Kolina, Nuevo Encuentro, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido de la Concertación Forja, Compromiso Federal, Partido del Trabajo y la Equidad y Nueva Dirigencia. mi/

LRA 7 Córdoba

Se definieron las fórmulas que competirán por el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba en las elecciones de mayo y junio próximo. Con relación a esto, el ex decano de Ciencias Económicas, John Boretto, y la actual decana de Arquitectura, Mariela Marchisio, representarán al espacio oficialista denominado ´Somos´.

"La agenda de temas que va a tener la próxima gestión tiene que ver en buena medida con los efectos y las problemáticas emergentes de este período de pandemia que hemos transitado", sostuvo Boretto.

LRA 1 Buenos Aires

El actor y cantante fueguino, Mariano Torre, y el músico, Nacho Boreal, hablaron de la canción que produjeron juntos, “Es por hoy”, la cual busca visibilizar la necesidad de proteger a la península Mitre, territorio ubicado en el sureste de la isla Grande de Tierra del Fuego, y declararla como un área protegida para su preservación.

“Esta canción apunta a que hace 30 años que está presentado el proyecto para que sea área natural protegida”, sostuvo Torre.

“Este integra el 2% del planeta que no está con explotación humana, donde no hay caminos, no hay teléfonos, no hay casas, donde la flora y la fauna que describió Darwin cuando pasó hace casi 200 años, hoy se encuentra de igual a mejor que en esa época. Eso no sucede en casi ningún lugar del planeta”, agregó el actor.

Daniela Cesario, directora de la escuela Musineira, habló del proyecto “Musineria: orquesta infantil” el cual "busca trabajar sobre los repertorios de artistas mujeres referentes de nuestra cultura. El mismo, tiene una perspectiva feminista y federal. Convoqué a cuatro músicas para que aporten sus composiciones o sus repertorios. La vuelta de tura de esta orquesta, de este proyect5o, es que los alumnos trabajen sobre el material entregado”.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado provincial de FdT en Neuquén, Sergio Fernández Novoa, se refirió a la obra del gasoducto en Vaca Muerta y destacó los altos niveles de producción hidrocarburífera.

“Se viene batiendo mes tras mes las producciones de hidrocarburos. Este último mes de marzo se produjeron más barriles de petróleo que en los últimos 20 años y un máximo de gas que hace 17 años no se producía” destacó. Al respecto de YPF: “Tener hoy a nuestra empresa de bandera encabezando esta etapa de gran recuperación del sistema energético argentino no es menor”.

“Una obra que si se cumple con todos los pasos administrativos en el mes de agosto estará comenzando para que en el invierno próximo parte de ese gasoducto sea un primer paso en la sustitución de importaciones" resaltó el periodista.

En este sentido expresó: “Va a significar trabajo en las distintas regiones. Es un gasoducto de una importancia tremenda que deberá llegar más allá”.

LRA 53 San Martín de los Andes

Con motivo de haberse celebrado ayer el Dia Mundial de la Lengua Española, el programa Expreso Nacional habló con la Licenciada en Filología hispánica y profesora española Lola Pons Rodríguez.

La especialista, que además forma parte de la Academia Panameña de la Lengua, habló de la historia y la evolución del idioma español. Asimismo, se refirió a la gramática y al estudio de la misma, que debe ser tomado con respeto y sin solemnidad, entendiendo que todos los idiomas van evolucionando a partir de la innovación y la difusión.

LRA 1 Buenos Aires

Durante la madrugada del 24 de abril de 1915, fueron asesinados centenares de dirigentes políticos, referentes de la comunidad, intelectuales, artistas, curas y escritores armenios. Más de un millón y medio de seres humanos, fueron exterminados por el ejército turco-otomano.

LT 14 Paraná

Al respecto, el responsable del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Claudio Niz, señaló: “Las vacunas corresponden al personal de Salud, a los mayores de 50 años y a todos los niños y adolescentes que hayan cumplido 12 años, y en todos los casos es necesario que haya transcurrido el período de los cuatro meses desde la última dosis recibida”.

LRA 53 San Martín de los Andes

El viernes 22 de abril fue el Dia de la Tierra, fecha declarada por las Naciones Unidas en el año 2009 con el fin de generar conciencia de la necesidad de cuidar del medioambiente, trabajar sobre los distintos problemas ambientales y fomentar una economía más sustentable.

El programa Expreso Nacional, de LRA 53 San Martin de los Andes, habló con el referente local en Agroecología, Santiago Urribarri, quien dio ejemplos de la vida cotidiana en los que el medioambiente se ve afectado de sobremanera y destaco que con pequeñas acciones y cambios de actitud podemos hacer mucho para cuidar del planeta, en un momento en el que ésta da señales de que no venimos haciendo las cosas bien.

LRA 27 Catamarca

En el Paseo de la Fe se dieron cita para acompañar la solemne bajada de la cuatro veces centenaria imagen de la Virgen del Valle autoridades civiles y de las Fuerzas de Seguridad.

Entre ellos, el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, la diputada nacional Silvana Ginoccio y el intendente de la capital provincial, Gustavo Saadi, compartieron el significado de este emotivo momento que reúne a todos los catamarqueños.

LRA 27 Catamarca

El vicario General de la Diócesis de Catamarca, Padre Julio Murúa, expresó sus sentimientos por la vuelta a la presencialidad en la Fiesta de la Virgen del Valle, diciendo: "Estamos con una fuerte y alta expectativa al retomar esta fiesta y hay un gran deseo de estar junto a la madre, que baja para estar al lado de su pueblo".

LRA 27 Catamarca

Relacionado a la función de custodios y protocolo de la Virgen, uno de los integrantes del grupo, Oscar Agüero, comentó: "Como todos los años, cada día nosotros ponemos nuestro empeño, nuestra devoción y nuestro cuerpo para rendirle servicio a nuestra Madre del Valle para que ella se luzca en sus festividades".

LRA 27 Catamarca

Entre los testimonios recolectados a las delegaciones de peregrinos que llegaron a la Capital de Catamarca en este día de fiesta mariana, resaltó el de Nancy con su hija Melina, pertenecientes al grupo Los amigos que Cabalgan, oriundos del departamento Buruyacú de la Provincia de Tucumán. Entre el contingente hay dos niñas que cabalgarán en el homenaje del domingo: “Entre todos los varones hay dos nenas que cabalgan”, expresó Nancy.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de “Que más se puede decir”, Alicia Barrios entrevistó a German Nagahama, ganador de la medalla de oro en la exposición internacional de invenciones de Ginebra por la creación de una lámpara donde se reemplazan con agua los elementos contaminantes. El inventor explicó el funcionamiento de esta lámpara, los antecedentes en los que basó su invento y la repercusión internacional del mismo.

LRA 1 Buenos Aires

Liz Martínez, habló sobre la situación límite que se encuentra viviendo como inquilina, resaltando la falta de alquileres en Barracas.

“Nosotros vivíamos en la villa 2124, vivimos ahí durante toda nuestra vida, la idea siempre estuvo en irnos, pero para la gente de barrios populares todo se nos hace más difícil” contó.

“Entramos en el instituto de la vivienda en el año 2005, en el año 2008 tuvimos un episodio en el que trataron de entrar en la casa donde vivíamos, impactaron 14 tiros en nuestra puerta”.

En tanto al alquiler: “En marzo nos avisaron que no nos iban a renovar el contrato, Barracas está prácticamente en venta. No estamos consiguiendo alquiler, si bien nuestro problema antes era económico ahora no lo es, sino que no hay alquileres”

A su vez, se refirió al amparo que el Gobierno de la Ciudad presentó ante su familia cuando buscaron un crédito para su vivienda.

LRA 1 Buenos Aires

Desde La Rioja, el periodista Carlos Vega, se refirió al avance del cannabis medicinal y la situación en la provincia

En tanto a la visita de Daniel Filmus y Carla Vizzotti: “Afianzar todo este proyecto que la provincia esta llevado a cabo, al elegirse como una de las principales productoras a nivel nacional, a esto el apoyo del gobierno nacional es importante para una provincia que genera distintas actividades productivas”.

LRA 9 Esquel

Spíndola se refirió a la definición de “Az Mapu”, informando que trabaja con saberes de las comunidades mapuches, porque "me dediqué a investigar esta categoría que se denomina “Az Mapu”.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión, Víctor Hugo reseñó la participación de Astor Piazzolla en la creación de la banda de sonido de la película Sur, coproducción argentino-francesa dirigida por Fernando Pino Solanas y acreedora de múltiples premios internacionales, entre ellos el del festival de Cannes al mejor director.

La película fue estrenada en marzo de 1988 y la música de Astor es considerada como el principal motor de la obra, siendo esta la última composición de Piazzolla grabada para el cine.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

Después de una gran temporada de turismo, músicos de El Calafate se unieron para realizar el 1er Festival de Jazz de El Calafate.

Nacional Calafate dialogó con Gonzalo Pérez Trípodi quién es uno de los organizadores y anticipó el programa que se desarrollará del 2 al 7 de mayo.

LRA 1 Buenos Aires

Defensor de la lengua quichua y de la cultura santiagueña, músico, cantante, Sixto Doroteo Palavecino se definía como violinisto sachero.

Había nacido el 31 de marzo de 1915 en el paraje de Barracas, Departamento de Villa Salavina, provincia de Santiago del Estero.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de La canción verdadera, Víctor Heredia rinde homenaje a la obra del cantante, compositor y guitarrista uruguayo, Daniel Viglietti, fallecido en el año 2017 y considerado como uno de los mayores referentes del canto uruguayo y con gran reconocimiento en toda Latinoamérica.

Viglietti también fue considerado como uno de los mayores exponentes de la canción de protesta durante la dictadura en su país de origen y su música se caracteriza por una especial mezcla entre el folclore uruguayo y latinoamericano.

LRA 1 Buenos Aires

Boca Juniors volvió a mostrar sus dos caras pero dio un buen paso hacia la clasificación a la fase final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, al vencer de visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero, 2 a 1, en partido de la duodécima fecha de la zona 2 del certamen.

Eduardo Salvio anotó los dos goles de Boca (2m PT y 38m ST). Renzo López, de penal, había empatado transitoriamente para el local (45m PT). El arquero "xeneixe" Javier García, figura junto con el goleador, le detuvo al propio López otro penal (21m PT).

LRA 1 Buenos Aires

Barracas Central y Vélez Sarsfield empataron 1 a 1, en un partido jugado el sábado a la noche por la duodécima y antepenúltima fecha de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Pablo Mouche (42m PT) abrió la cuenta para Barracas Central y lo empató Lucas Janson, de penal (32m ST). El encuentro se jugó en la cancha de Huracán y contó con el arbitraje de Andrés Merlos.