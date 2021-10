Diario de Radio Nacional 24/10/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - Región andina de la provincia. Alberto Fernández dialogó con Carreras sobre la situación en Río Negro

LRA 1 Buenos Aires - Ministerio de Turismo y Deportes. Más de un millón y medio de turistas ya usaron el beneficio del PreViaje II

LRA 43 Neuquén - Multisectorial. Presentaron amparo por la construcción de una base estadounidense en Neuquén

LRA 1 Buenos Aires - Implementación de la canasta de productos. VÍCTOR FERA: "No hay razones para que haya problemas"

LRA 1 Buenos Aires - Mercado de alimentos en manos de pocos - JORGE GAGGERO: Es un escenario “totalmente insólito en cualquier país serio”

LRA 1 Buenos Aires - Medio ambiente. Ley de etiquetado frontal: "Se fomenta una alimentación de calidad"

LRA 27 Catamarca - Beneficios. Después de diciembre se incluirán nuevos rubros en el Plan ‘Días de Ensueño’

LRA 1 Buenos Aires - Santiago Rey. Desinformación y generalización en los hechos violentos de la Patagonia

LT 14 Paraná - Frente de todos. Cresto recorrió seccionales de Paraná y se encontró con los vecinos

Charly Cumple: Transmisión histórica de Radio Nacional desde el Centro Cultural Kirchner

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández analizó con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, la situación en la zona andina de la provincia, donde se registraron hechos de violencia contra instituciones locales y nacionales.

Voceros del Poder Ejecutivo nacional y de la provincia consignaron que el jefe de Estado se comunicó con Carreras y en un tono amable intercambiaron impresiones sobre la realidad de la región y coincidieron en la necesidad de "llevar a cabo un trabajo en conjunto entre la provincia y la Nación".

“El presidente Fernández condenó los hechos de violencia y me expresó su voluntad de colaborar para la resolución de estos conflictos”, señaló la gobernadora de Río Negro en las redes sociales.

LRA 1 Buenos Aires

La segunda edición del programa PreViaje superó el millón y medio de turistas que utilizaron el beneficio, según informó el Ministerio de Turismo y Deportes, al tiempo que destacó que el total facturado hasta el momento triplica lo registrado en 2020. "Se ingresaron comprobantes por casi 30 mil millones pesos, lo que triplica el total de lo facturado en 2020", precisó la cartera mediante un comunicado.

"Los resultados de la segunda edición de PreViaje nos llenan de expectativas, y ya triplicamos las cifras del año pasado, que habían sido un éxito total", expresó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

LRA 43 Neuquén

La Multisectorial “No a la Base Yanqui en Neuquén” presentó un recurso de amparo para solicitarle al gobierno provincial que precise cuál es el acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos.

Nerea Monte, abogada e integrante de la Multisectorial y de a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, explicó que oportunamente pidieron audiencia con el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, pero que el mismo no fue contestado como tampoco se respondieron los pedidos de información presentados en 2019.

LRA 1 Buenos Aires

El titular de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), Víctor Fera, expresó: "No hay razones para que haya problemas", en referencia a la provisión y a la instrumentación del congelamiento de precios de los 1.432 productos que conforman la canasta de artículos de consumo masivo dispuesta por la Secretaría de Comercio Interior.

"Ni el Estado ni los mayoristas ni los supermercados quieren que sea un problema la aplicación efectiva del congelamiento de precios", dijo Fera, y luego agregó que en el caso de producirse algún problema de abastecimiento "la responsabilidad será de las empresas productoras". https://www.radionacional.com.ar/category/buenos-aires/

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Santiago Rey se refirió a los hechos violentos que han tenido lugar en la región y a la importancia de una aproximación distinta para enfocar el tema.

Rey observó como los medios informan estos hechos, destacando: “Lo difícil que es construir a partir de esas formas de nombrar. Hay que ver como desarmar esa instalación, la cual cierra todo tipo de debate. El Estado tiene que entender una forma de dialogo hacia un pueblo, el cual superó una etapa de genocidio y un proceso de urbanización muy violento. Tiene una profundidad y una riqueza este momento histórico que limitarla a un evento violento y a la represión estatal es estructurarla, y nada bueno puede salir de esa forma de aproximación”.



LRA 1 Buenos Aires

El licenciado en Economía Política, especialista en finanzas, política de administración tributaria y regulación de servicios públicos, Jorge Gaggero, se refirió a las empresas que manejan el mercado alimenticio y expresó que tras los resultados de las elecciones están “resistiéndose a parar con el desborde de los precios”.

Luego, el economista hizo hincapié en que el resultado de la campaña electoral generó un “acoso por parte de la gran coalición de los medios dominantes y las grandes empresas, resistiéndose a parar con el desborde de los precios”.

LRA 1 Buenos Aires

El co fundador de Consciente Colectivo, una de las organizaciones que impulsa esta ley entre muchos otros proyectos, Mijael Kaufman, se refirió a la importancia de la misma y resaltó el gran porcentaje de desinformación existente con relación a los alimentos que la sociedad consume.

LRA 1 Buenos Aires

La estrella homenajeada se subió al escenario del CCK y tocó varios temas acompañado por Fito Páez, Hilda Lizarazu y Rosario Ortega, entre varios músicos. A lo largo de la tarde del sábado más de cien músicos tributaron a su figura y su marca dentro del rock y la música argentina.

Charly García se presentó de improviso en el CCK en la celebración de su cumpleaños y armó una fiesta flamígera en el Auditorio Nacional, donde a lo largo de la tarde más de cien músicos tributaron a su figura y su marca dentro del rock y la música argentina.

Lo que era un recital celebratorio y disfrutado por el público se transformó en un torbellino emocional con la aparición del hombre del bigote bicolor -con saco blanco, sombrero, brazalete Say No More y remera negra- que dio un show cargado de significados y de una potencia arrolladora.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Tres personas murieron y 540 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en nuestro país, con lo que suman 115.826 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.280.358 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según informó hoy el Ministerio de Salud.

Luego, la cartera sanitaria indicó que son 736 los internados con COVID-19 en las distintas unidades de Terapia Intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 35,9 en el país y del 40,4 en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Política | Volver al inicio

LT 14 Paraná

De cara a las elecciones generales del próximo 14 de noviembre, los candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos por Entre Ríos, Enrique Cresto, Carolina Gaillard y Tomás Ledesma recorrieron tres seccionales de Paraná, oportunidad en la cual estuvieron en contacto con militantes y vecinos.

Al respecto, Cresto destacó el acompañamiento de la gente y de la militancia, y luego expresó su alegría porque tras los meses más difíciles de la pandemia pudieron volver a encontrarse con los vecinos de la provincia.

Economía | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

“El último anuncio que se hizo tiene que ver con la ampliación del margen del tope de devolución del ‘Programa Días de Ensueño’ para la modalidad de One Shot, que se da todos los fines de mes y se aplica al rubro alimentos. Con cada tarjeta, la gente hacía una compra de 7.000 pesos y pagaba solamente 3.500. Hoy puede hacer una compra de 10.000 y pagar solamente 5.000 pesos”, explicó el presidente de la Federación Económica, Alejandro Segli.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Durante décadas el tráfico de bebés ha sido naturalizado. Hoy madres que fueron separadas de sus hijos o hijas al nacer por diferentes motivos se han animado a buscarlos, hasta ahora en soledad y reclamándole herramientas y acompañamiento al Estado.

En la voz de Stella Maris, víctima del robo de bebés, se advierte la verdad sobre estas mujeres señaladas como locas o abandónicas por gran parte de la sociedad, junto a la opinión de la doctora en Antropología, Soledad Gesteira, investigadora del CONICET.

LT 12 Paso de los Libres

El coordinador del Banco de Leche Humana, Luis Azula, comentó que desde el 31 de octubre de 2018 comenzó a funcionar el Banco, el cual está ubicado en el Hospital Materno Neonatal Eloísa Torrent de Vidal.

“Esta actividad surgió por una decisión del Ministerio de Salud Pública y del Gobierno de Corrientes, con la finalidad de crear este servicio luego de la promulgación de la ley de Promoción y Protección de la lactancia materna en la provincia, y hoy estamos próximos a cumplir tres años de su inauguración”, afirmó Azula.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En Argentina, cerca de diez mil chicas y chicos viven en instituciones de cuidado. ¿Qué pasa con ellos cuando cumplen los 18 años y deben abandonar esos lugares? Desde 2017 existe una ley que dispone el acompañamiento de esos jóvenes hasta su inserción social y laboral.

Mujeres...¡de acá! conversó sobre el tema con Dana Borzese, socióloga y directora de la Asociación Civil Doncel, y con Evelin Rolón, quien entre los 5 y los 22 años vivió en tres hogares convivenciales.

LRA 1 Buenos Aires

Los hermanos Gustavo Carlos y Miguel Ángel Molfino se refirieron a sus vínculos con la militancia política desde muy temprana edad y relataron el reencuentro con su sobrino.

Gustavo, quien detalló su rol al fotografiar a los genocidas que incumplen con la prisión domiciliaria, describió el evento en el cual su hermana, quien estaba embarazada, fue secuestrada el 17 de octubre de 1979, y luego narró la posterior recuperación de su sobrino, ocurrida el 30 de octubre de 2009.

“La familia Molfino tiene una historia de militancia de larga data”, contó Gustavo, en tanto Miguel Ángel destacó que la militancia en su familia “se inició por la educación en libertad que nos dio mamá. Nos permitía pensar y avanzar en nuestras búsquedas existenciales de manera abierta, y de esa manera se fue formando esa especie de familia consciente de la realidad”.

LRA 29 San Luis

Comenzó la repavimentación de la ruta provincial 36, en el tramo ubicado entre la intersección de la ruta provincial 17 y el peri dique de Pasos de las Carretas. Los trabajos, que se realizan mediante una inversión que supera los 168 millones de pesos, tendrán un plazo de ejecución de 120 días.

Tras esto, el director de Vialidad Provincial, Jorge García Quiroga, dio detalles de las obras proyectadas en toda la provincia.

LU 4 PATAGONIA ARGENTINA

El fuerte temporal de viento que, desde primera hora de este domingo, azota a la zona sur de la provincia de Chubut, y con un rebote en la cordillera, determinó el cierre de las rutas 3 y 40 desde las 18 de hoy hasta las 7 de la mañana del lunes.

El cierre de ruta afecta la total circulación en tramos de las Rutas Nacionales Nº 40 y 3. En el caso de la Ruta 40, se realizará el corte en el tramo Tecka- Río Mayo límite con Santa Cruz y empalme RN 26 Sarmiento- Comodoro Rivadavia.

En tanto, en Ruta 3 los tramos afectados serán Comodoro Rivadavia hacia Rada Tilly límite Santa Cruz y Comodoro Rivadavia- Garayalde.

También se decidió el corte de la Ruta Nacional Nº40, tramo Esquel - Epuyén debido al viento que afecta la zona.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Como es costumbre, cada diez o 12 programas, Litto Nebbia cambia la dinámica de su espacio y en vez de hablar sobre otros artistas elige compartir sus propias composiciones, intercalándolas con anécdotas de su vasta trayectoria. En esta ocasión, además, anticipó temas de su próximo disco, denominado "Nunca encontraré una casa como la que hay en mí", cuyo lanzamiento está previsto para mediados de noviembre próximo.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Sergio Marchi, a quien se lo relaciona con Charly por haber escrito una biografía considerada definitiva sobre García llamada ´No digas nada´, la cual fue publicada en 1997 y reeditada en 2007 con nuevos capítulos que actualizaron la edición original, expresó sobre los 70 años del músico: “Charly te pone a prueba para saber qué tan careta sos o cuánto te la bancás”, y luego agregó: “Él es producto de la Argentina de antes, donde había una mayor cultura en las calles”.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de “Mundo Disperso” recorrió e ilustró con su música la vida y la obra de Charly García, luego de su cumpleaños número 70.

Luego, Saborido y Miguez realizaron un completo perfil de Natalio Félix Botana, empresario uruguayo radicado en Buenos Aires, militante del Partido Blanco (Partido Nacional uruguayo de centro derecha) y fundador del del Diario Crítica en 1913.

LRA 1 Buenos Aires

Alicia Barrios conversó con el periodista Horacio Embón acerca de los 70 años de la televisión argentina, realizando un repaso de la evolución de este medio en nuestro país, los contenidos a través del tiempo y la actualidad de la industria.

En la segunda parte del programa, Alicia entrevista al ingeniero civil Matías Nicolini, co fundador de “Modulo Sanitario”, un proyecto que busca solucionar la problemática de la falta de acceso a infraestructura y hábitos de higiene a través de la instalación de módulos sanitarios anexados a viviendas precarias.

LRA 16 La Quiaca

Daniel Cisneros, organizador del Pre Cosquín 2021, expresó: “Tenemos un medio de comunicación por WhatsApp y pedimos que manden mensajes al 388155719314. Por este medio vamos a enviarles los reglamentos de participación, los formularios de inscripción y las consultas van a ser evacuadas de esta misma manera”.

LRA 43 Neuquén

Julio Ferrer, periodista, escritor y docente, presentará en Río Negro y Neuquén su libro “D10s Arte y Futbol, miradas sobre el mito Maradona”. El evento se realizará en un formato artístico, literario y musical itinerante con la participación de Germán Gorosito y la cantante Devra desde el próximo 26 al 30 de octubre, inclusive.