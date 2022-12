Diario de Radio Nacional 23/12/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A CARLOS BIANCO: "La Corte le está dando a Larreta plata para la campaña del año próximo"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A HORACIO PIETRAGALLA CORTI: "Cuando encontramos un nieto, traemos de la desaparición a los compañeros"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A CLAUDIA CARLOTTO: "El nieto 131 recibió conmovido y con paz la noticia sobre su identidad"

LRA 6 Mendoza Quino - CLAUDIA DOMINGUEZ CASTRO: "Un trabajo colectivo de años que da sus frutos"

LRA 6 Mendoza Quino - NATALIA BRITE: "Lo primero que se busca es el contacto con la familia biológica"

LRA 6 Mendoza Quino - PEDIDO DE EXTRADICION POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD: Convocan a una audiencia en Italia para resolver el caso de Reverberi

LT 14 Paraná - ALVARO GABAS: La Corte Suprema a favor de CABA en la coparticipación

LRA 42 Gualeguaychú - FALLO DE LA CORTE SUPREMA: Evalúan el impacto en Entre Ríos de la medida sobre la coparticipación

LRA 6 Mendoza Quino - TITULAR DE LA ANSES EN MENDOZA: Carlos Gallo criticó a la oposición por no tratar la reforma previsional

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA JORGE PAMPA ALVARO: "Este año pasamos los 7 millones y medio de toneladas de exportación"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A ESTEBAN BEKERMAN: "Messi está abocado a su rol de líder y se hace cargo con orgullo"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A FERNANDO MOREIRA: Enzo Fernández y Exequiel Palacios serán homenajeados en San Martín

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL SAZBON: “Es difícil pensar la historia argentina separándola del fútbol”

LRA 42 Gualeguaychú - MENSAJE NAVIDEÑO: Zordán valoró la "actitud ante la vida" de los jugadores de la Scaloneta

LRA 6 Mendoza Quino - FANATICOS DE LA SELECCION EN EL MUNDO: Un argentino en Bangladesh pide que la selección lleve la copa a ese país

LRA 9 Esquel - PABLO ALABARCES: "Fue un hecho excepcional, nunca pasó esto"

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de asesores de la provincia de Buenos Aires cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.

Carlos Bianco afirmó que "la Corte Suprema le regaló un monto extraordinario a CABA, la ciudad más rica de la Argentina, pasando por encima a otros poderes" y señaló: "Le están dando a Horacio Rodríguez Larreta plata para la campaña del año próximo". "A Mauricio Macri se la dio el FMI y a Larreta se la da la Corte", agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El exgobernador de San Juan y diputado nacional por el Frente de Todos José Luis Gioja, se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia para que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires el 2.95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

"Los fallos son para acatar, el gobierno lo debería hacer, pero no lo puede cumplir. Nunca en la historia institucional de la Argentina, la Corte va a hacer los presupuestos nacionales", expresó.

Gioja dijo que el fallo es inaplicable "por todo lados". Y agregó: "Hablan de la República, y eso es la división de poderes. Cada poder del Estado tiene clara su función, y de ahí no nos podemos pasar, porque si no violamos normas elementales".

LU 4 Patagonia

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, se refirió al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual dispuso la reposición de los impuestos coparticipables federales a la Ciudad de Buenos Aires, expresando: "El Gobierno de Macri dio discrecionalmente 2.95 puntos de proporción a la ciudad de Buenos Aires perjudicando a todas las provincias. Este gobierno ha tomado la decisión de revocar ese decreto, de que vuelva ese dinero a las arcas del Gobierno nacional y que se distribuya a todas las provincias, en un verdadero acto de federalismo”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Derechos Humanos celebró la restitución del nieto 131 al expresar: "Estamos felices. Hacía mucho que no estábamos encontrando un nieto o una nieta, y la verdad es que era una angustia. Por fin podemos dar esta noticia que es un triunfo".

Tras destacar el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, Horacio Pietragalla Corti señaló: "Cuando encontramos un nieto no es solo la alegría por ese hombre o mujer que recupera su historia; sino que el ponerle la verdad, la foto y la historia de sus padres en la cabeza a esa persona, trae de esa desaparición y de esa muerte a los compañeros militantes políticos".

Por otro lado, el funcionario cuestionó la ausencia de esta noticia en los matutinos Clarín y La Nación y expresó: "Demuestran que son parte de la oposición de las cosas buenas y lindas". "No sienten la alegría del pueblo, no quieren dar buenas noticias", agregó.

LRA 1 Buenos Aires

La directora de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad Claudia Carlotto, habló sobre la restitución del nieto 131 y cómo fue el hallazgo de su paradero.

"Como en todos los casos, la búsqueda tiene dos vías: por un lado la reconstrucción genética del grupo familiar de la detenida desaparecida, y por el otro, la investigación de los posibles hijos de esa compañera que dio a luz", explicó. En ese sentido agregó: "Nosotros participamos de los dos tramos de la tarea, de la identificación y la construcción del árbol genealógico de Lucía Nadin y de Aldo Quevedo, y paralelamente preparamos la presentación a la Justicia desde la Unidad Especial de la CONADI".

LRA 6 Mendoza Quino

Se realizó la conferencia de prensa por la restitución de la identidad del nieto 131. La misma fue en la Casa por la Identidad en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), y al respecto, Claudia Domínguez Castro, la nieta 117, quien recuperó su identidad en Mendoza en 2015, señaló el trabajo realizado y el compromiso asumido a la hora de recuperar y restituir la identidad de cada uno de los nietos y nietas, diciendo: "Este es un trabajo colectivo de años que da sus frutos".

LRA 6 Mendoza Quino

Natalia Brite, referente en Mendoza de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, explicó cómo se fue gestando la restitución de la identidad del nieto 131 y los pasos que se llevan adelante cada vez que comienza un proceso similar.

LRA 6 Mendoza Quino

La Cámara de Apelaciones de Bolonia resolvió convocar a una nueva audiencia el 26 de enero próximo para determinar si el ex capellán militar Franco Reverberi Boschi, requerido por la justicia mendocina por su actuación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura, puede ser extraditado a la Argentina.

En relación al tema, Federico Efron, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dio detalles sobre los procesos de extradición que lleva adelante el Estado argentino para poder juzgar a quienes participaron en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

LRA 25 Tartagal

El concejal realizó un balance del año 2022 del Concejo Deliberante de Tartagal al que calificó como "lamentable". “Pasó el año sin sesionar y sin proyectos trascendentales para la población”, dijo Arce.

LRA 14 Santa Fe

La funcionaria habló del nuevo proyecto construído en el marco de la emergencia agropecuaria que propone modificaciones en l producción. “Era necesario contar con una nueva ley más acorde a la realidad productiva de la provincia”, expresó Carrizo.

LT 14 Paraná

La Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague al de la ciudad de Buenos Aires el 2,95 % de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

Sobre el tema, el economista Álvaro Gabás expresó: “Debemos contar con un principio firme de solidaridad, donde las provincias con más recaudación tienen que distribuir a las que menos tienen, pero claramente ésta es una deuda que tenemos desde 1994 cuando se reformó la Constitución nacional”.

LRA 42 Gualeguaychú

Tras el fallo sobre la restitución de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, el economista del Centro de Estudios de Desarrollo Macroeconómico, Álvaro Gabas, analizó el impacto para las finanzas de Entre Ríos, e indicó que “el país se debe una nueva ley de coparticipación que represente mejor la soberanía de cada provincia”.

LRA 6 Mendoza Quino

Gallo criticó los diputados de Juntos por el Cambio, luego de que se cayera la sesión que iba a tratar una nueva moratoria previsional para todo el país, afirmando que, si avanzaba, “40 mil mendocinos iban a poder beneficiarse con el sistema en 2023”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén Jorge Pampa Álvaro, se refirió al récord de exportaciones que hubo este año en el programa de Darío Villaruel.

"Estamos muy contentos en lo que hace a la eficacia y todo funciona. Lo cual es una buena base de partida para abrir la cabeza y pensar más en grande", dijo. Pampa Álvaro además mencionó la reunión que hubo con intendentes en el Centenario del Puerto Quequén, en donde se trabajó sobre "temas logísticos respectivos al ferrocarril y los carreteros". "Hay un diálogo concreto, no hay muchas contradicciones porque en esto estamos todos", agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Consejo Federal de Turismo afirmó que "hay un año de recuperación para el turismo argentino, aunque la pandemia sigue presente".

Javier Espina resaltó "las políticas públicas impulsadas por el Gobierno para ayudar al sector", entre las que destacó el Previaje: "Fue un estímulo muy importante", dijo.

En ese sentido, subrayó que "en turismo ya no solo hablamos de recuperación, sino de crecimiento".

LRA 1 Buenos Aires

Atilio Bleta conversó con el escribano, Natalio Pedro Etchegaray, sobre los “Tangos de ayer, hoy y de siempre”, es por eso que recorrieron las carreras musicales de varios notables de la música como Osvaldo Pugliese, Julio de Caro, Aníbal Troilo, Astor Piazzolla y Roberto Goyeneche.

LRA 1 Buenos Aires

La directora de LRA 14 Nacional Santa Fe, Mariana Steckler, habló de su experiencia en primera persona luego de acompañar el proyecto impulsado por el Ministerio de Cultura de la Nación, el cuál brindó asistencia económica a LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, la emisora más austral del mundo, situada en Base Esperanza, Antártida Argentina.

“Fuimos a acompañar esta misión junto a integrantes del Ministerio de Cultura y de Radio Nacional, para poder multiplicar nuestra voz”, relató Steckler.

Asimismo, reivindicó al equipo con el que trabajó, “trabajadores que hacen soberanía pura desde el continente blanco” y dio detalles del desafiante clima que enfrentan diariamente.

LRA 1 Buenos Aires

La Presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano junto al vicepresidente Osvaldo Santoro y el director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica, encabezaron el acto de reconocimiento a los trabajadores más antiguos por sus años de servicio.

El evento tuvo lugar en el auditorio de la calle Maipú 555 CABA y también participaron varios empleados de las diversas emisoras que funcionan en el histórico edificio.

A su vez y mediante la conectividad digital, decenas de trabajadores de las diversas emisoras de Radio Nacional a lo largo y ancho del país escucharon los discursos pronunciados por Lufrano, Santoro y Pont Lezica que cerraron con un brindis y el tradicional saludo de fin de año.

En una segunda instancia del evento, Radio Nacional Buenos Aires otorgó un reconocimiento a los trabajadores que cumplieron 25,30, 35 y hasta 40 años de servicio en la emisora pública.

La tradicional ceremonia que se realiza año a año no pudo concretarse en los últimos 2 por la pandemia; por lo que en esta oportunidad se entregaron diversas distinciones que no habían podido ser otorgadas en años anteriores.

LRA 1 Buenos Aires

Víctor Sajoza y Jorge Elías, en pareja hace 22 años, contaron cómo decidieron adoptar a 6 hermanos salteños que no querían ser separados y compartieron la experiencia de ser hoy una familia de 8.

"Decimos siempre en las entrevistas que nos terminan adoptando ellos, porque eran una familia más grande. Ellos son 4 varones y dos nenas, y las edades están entre los 8 y los 13 años. Hace un año que están con nosotros en Córdoba, y están muy bien adaptados en sus colegios", contaron.

Víctor y Jorge decidieron adoptar a los 6 hermanos en agosto del año pasado, y el proceso fue rápido. "Fue excelente el trabajo que hizo la secretaría de Familia de Salta, esto desmitifica la idea de que la adopción es compleja, y que son engorrosos los trámites", dijeron.

LRA 27 Catamarca

El licenciado en Enseñanza de las Ciencias Ambientales y coordinador del Observatorio Regional de Cambio Climático de la Universidad Nacional de Villa María, Luis Tuninetti, hizo referencia a la gravedad del cambio climático, diciendo: “Hace aproximadamente una década se estableció científicamente que ya no se puede frenar el cambio climático. Estamos solamente viendo cuanto va a ser el aumento a escala global de esta temperatura y cuáles van a ser los impactos”.

LRA 1 Buenos Aires

Comienza a las 10, en el “Predio Cofadya”, frente a la plaza Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y es organizado por la Empresa Cooperativa de Alimento Soberano – ECAS – cuyo vocero e integrante explicó que se trata de una “acción solidaria para acercarnos al conjunto de vecinas y vecinos para que puedan comprar frutas con precios accesibles” y aclaró que “no se suspende por la lluvia”.

Juan Pablo Della Villa precisó, por ejemplo, algunos de los valores a los que se podrán acceder a las frutas: “2 kilos de banana a $350, 2 kilos de peras $350 y 2 kilos de naranjas $150”.

Explicó, a su vez, que “la idea es que se pueda conocer de dónde viene el alimento” y destacó la necesidad de fomentar la “educación alimentaria”, además de “cuidar el bolsillo”: “todo el sistema alimentario está trazado por un mercado muy concentrado”.

LT 12 Paso de los Libres

El encargado de la oficina de ANSES de Paso de los Libres, Leandro Romero Cáceres, fustigó a los diputados de la oposición por no sesionar para sancionar la ley de Regularización Previsional, la cual les permitirá a las personas en edad jubilatoria acceder al beneficio sin los 30 años de aportes.

En esa línea, Romero Cáceres destacó que "9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse si no sale esta ley".

LRA 1 Buenos Aires

El periodista y docente de Historia del Fútbol reflexionó sobre la multitudinaria manifestación popular y enorme demostración de agradecimiento a la Selección Nacional por la obtención del Campeonato Mundial de Fútbol en Qatar y, especialmente, sobre la evolución como líder de Lionel Messi, el Capitán. En ese sentido, señaló: lo “vemos muy a gusto dentro de ese rol, respetuoso de los rivales, con muchos valores que son universalmente indiscutibles y que a veces puede ser incorrecto políticamente”.

Esteban Bekerman consideró que “en el germen de este Messi actual hay un instinto de rebeldía, se resistía a adoptar ciertos rasgos propios de argentinos que emigran a España”.

Identificó que “claramente hay una evolución” del 10 de la Selección “que termina viéndose en toda su dimensión en la Copa América y en el Mundial”: “hoy vemos un Messi completamente abocado a su rol de líder, se hace cargo de esa mochila, y la toma como motivo de orgullo”.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de General San Martín destacó que el próximo lunes los campeones mundiales de ese municipio bonaerense tendrán su merecido homenaje junto a su gente. Fernando Moreira anticipó que Enzo Fernández y Exequiel Palacios serán recibidos en la plaza central del distrito donde encabezarán un acto de reconocimiento a días de haber obtenido el título en Qatar.

"Ellos son de San Martín, son pibes que empezaron a jugar en nuestros clubes de barrio. Salieron de ahí. Son un ejemplo para nuestros barrios, para miles y miles de pibes", expresó.

En encuentro será abierto al público y comenzará a las 12 horas en el espacio público ubicado en Int. Campos y Belgrano. Allí, ambos dirán unas palabras y repasarán lo que fue la tercera copa del mundo para la Selección Argentina.

LRA 42 Gualeguaychú

Una multitud se congregó en la parte central de la nueva Costanera de Gualeguay, en el Parque Quintana, para recibir a Lisandro Martínez en su retorno al barrio Molino que lo vio nacer.

Tras esto, el defensor del Manchester United dijo: "La gente se identificó con nuestro juego, luchamos muchos y mostramos buen fútbol, un hecho que nos caracteriza a los argentinos".

Nacional Rock

En Rosca N'Roll hablamos con el historiador Daniel Sazbón, uno de los curadores de la muestra “Pasión de Multitudes” que se inauguró en el Museo Histórico Nacional.

Nos contó de qué trata la muestra: "Son objetos de propiedad particular. El museo se compromete a restaurar los que no están en buenas condiciones". Además, reveló que tienen la copa que levantó Maradona en el 86, junto con otros trofeos que prestó la AFA: "Hay toda una sección dedicada a Maradona con camisetas que utilizó a lo largo de su carrera".

LRA 42 Gualeguaychú

El obispo de Gualeguaychú, Héctor Zordán, destacó la actitud ante la vida de los jugadores, el valor de las familias apoyándolos, y luego señaló que "el talento es un regalo de Dios".

LRA 6 Mendoza Quino

Santiago Montag, quien es periodista y analista Internacional, narró su experiencia al vivir el Mundial 2022 en Bangladesh, país donde la selección Argentina tiene miles de fanáticos, diciendo: "La Argentina debería traer la Copa del Mundo y compartirla con los fanáticos de Bangladesh".

LRA 9 Esquel

El escritor y sociólogo, Pablo Alabarces, habló del histórico y emotivo recibimiento que recibió la selección Argentina, luego de ganar la tercera Copa del Mundo en Qatar, señalando: "Fue un suceso excepcional en un sentido literal, porque nunca había pasado esto y fue la movilización popular más importante en relación a un evento deportivo".