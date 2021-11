Diario de Radio Nacional 23/11/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: El Presidente coordinó la asistencia para el frigorífico

LRA 1 Buenos Aires - YANINA MARTINEZ: Se trasladaron 4 millones de personas por el país

LRA 1 Buenos Aires - LUCAS GONZALEZ: Piden investigar posible asociación ilícita entre policías y funcionarios

LRA 1 Buenos Aires - ALEXIS GUERRERA: “Este gobierno reposicionó la utilización de los trenes para el turismo”

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: "Atentado contra Clarín, el repudio"

LRA 1 Buenos Aires - GREGORIO DALBON: "Los policías le tomaron el pelo al juez"

LRA 1 Buenos Aires - DEMIAN VERDUGA: El caso D’Alessio, la historia que destapó el lawfare

LRA 13 Bahía Blanca - MIRIAM LEWIN: Una oportunidad para opinar sobre los medios de comunicación

LRA 1 Buenos Aires - PAMELA FIGUEROA: "Estamos en una segunda vuelta muy polarizada"

LRA 52 Chos Malal - WALTER GOOBAR: Kast y Boric se enfrentan en la segunda vuelta

LT 11 Concepción del Uruguay - Lourdes la buscaba desde los 15 años: Una familia de Entre Ríos se encontró con su hija apropiada en 1978

LRA 5 Rosario - WALTER FIORE: Gastronómicos de Rosario exigen medidas tras balaceras en locales

LRA 13 Bahía Blanca - MARIA DEL CARMEN VERDU: “Larreta habla de caso aislado y hay 121 casos similares”

LRA 1 Buenos Aires - RICARDO FAVAROTTO: Llaman a "dimensionar la responsabilidad política"

LRA 1 Buenos Aires - DELFOR BRIZUELA: Hay que "incorporar al Código Penal la figura de la Violencia Institucional"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: “La piedra en el camino de los derechos humanos”

LRA 43 Neuquén - ANDREA REILE: “O la policía permitió que entren los asesinos o fueron ellos”

LRA 53 San Martín de los Andes - LUIS PILQUIMAN: Desde el INAI repudian la represión y el asesinato del joven mapuche

LRA 30 Bariloche - ARABELA CARRERAS: "El Estado está comprometido con la búsqueda de la verdad"

LRA 57 El Bolsón - SORAYA MAICOÑO: "La situación es igual o peor que días atrás"

LU 4 Patagonia - ORLANDO CARRIQUEO: “Los muertos siempre son mapuches asesinados en su territorio”

LRA 3 Santa Rosa - PABLO SCATIZZA: El asesinato de Elías Garay, un joven mapuche que luchaba por su tierra

LT 14 Paraná - Comunidad originaria: Personas de civil habrían fusilado a un miembro del Lof Quemquemtrew

LRA 1 Buenos Aires - Asesinato de Elías Garay: Organizaciones de DDHH condenaron la represión al pueblo mapuche

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIA GOTTA: Denuncia de racismo y vínculos económicos

LRA 26 Resistencia - DARIO GOMEZ: “La variante Delta afecta especialmente a las personas no vacunadas”

LT 11 Concepción del Uruguay - PABLO LOMBARDI: Tres mil personas no recibieron ninguna dosis

LRA 7 Córdoba - MIGUEL DIAZ - "La mortalidad cayó de manera drástica, tras la colocación de la vacuna"

LT 12 Paso de los Libres - ANGELINA BOBADILLA: “Hasta que no termine la pandemia en el mundo vamos a seguir teniendo casos”

LRA 6 Mendoza Quino - ROBERTO SALAFIA: "Los gobiernos evalúan medidas restrictivas para quienes no se han vacunado"

LRA 30 Bariloche - Denunciaron a Espert: Por instigación pública a cometer delitos

LT 14 Paraná - Jornada nacional: Protesta de organizaciones sociales contra el FMI

LRA 28 La Rioja - La primera mejora será en enero de 2022: El gobierno anunció un aumento del 52% para los empleados públicos

LRA 6 Mendoza Quino - JORGE ALVARO: “Debe mirar más hacia afuera que hacia adentro"

LRA 27 Catamarca - RAUL JALIL: "Hay que reformar la constitución, y convocamos a la oposición"

LRA 6 Mendoza Quino - ANGEL YUGRA: "Queremos regularizar nuestro derecho a la tierra"

LT 11 Concepción del Uruguay - Puerto de Concepción del Uruguay: Decomisaron mil toneladas de soja

LT 14 Paraná - LEONARDO SCHEY: “El turismo será el motor que dinamizará las economías regionales”

LRA 1 Buenos Aires - MARCELO FERNANDEZ: "Es notoria la recuperación" de las pequeñas y medianas empresas

LRA 1 Buenos Aires - SALVADOR FEMENIA: La industria pyme creció 14,2% anual en octubre

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS ACHETONI: “Hay que frenar la inflación e incentivar más la producción”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Fernández recibió en su despacho de la Casa Rosada a los directivos de la empresa Soychú con el objeto de coordinar asistencia frente al incendio producido el último viernes en un frigorífico de la compañía ubicado en el municipio entrerriano de Gualeguay.

Acompañado por el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el mandatario analizó junto a los ejecutivos de la compañía los daños provocados por el siniestro y diversas acciones tendientes a que la planta avícola pueda volver a funcionar.

También participaron de la audiencia el titular del Banco Nación, Eduardo Hecker; y la diputada provincial Paola Rubattino. Por parte de la firma asistieron el presidente, Franco Santángelo y el director Edgardo Denoni.

LRA 1 Buenos Aires

Lo confirmó la secretaria de Promoción Turística de la Nación, expresó su alegría por el éxito y agregó: “Será un adelanto de lo que vendrá en la temporada de verano”.

A su vez la funcionaria aseguró que “hubo una inyección de 12 mil millones de pesos” durante los últimos días: “Son números que generan impacto y bienestar en las localidades turísticas”.

Yanina Martínez remarcó la importancia del programa Previaje que en esta oportunidad lo usaron 300 mil argentinos. También aclaró que quienes compren con dicho plan, podrán usarlo a partir de febrero y la tarjeta que recibirán para usar el crédito le llegará al domicilio, salvo que ya la persona tenga Banco Nación.

LRA 1 Buenos Aires

Los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro y Victoria Montenegro presentaron ante los tribunales federales una denuncia para investigar la posible existencia de una asociación ilícita entre policías y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tras del crimen de Lucas González en el barrio de Barracas en un presunto caso de gatillo fácil.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Transporte de la Nación remarcó la importancia del turismo durante este fin de semana para la “reactivación de la actividad” tras el traslado de aproximadamente 4 millones de personas por el país. En ese contexto, reflexionó: “Empieza a haber un pequeño derrame a los sectores más golpeados de la economía”.

Alexis Guerrera destacó que se movilizaron un 25% más de turistas este fin de semana que con respecto al mismo mes de 2018 y 2019. También agregó la elección por los micros y trenes de larga distancia para llegar a los diferentes destinos. Sobre el último medio, informó que se vendieron alrededor de siete mil pasajes a Mar del Plata y expresó: “Los pasajes son muchísimos más baratos, este Gobierno los reposicionó”.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El ex ministro realizó un balance de su paso por el ministerio. “Durante la pandemia mi relación con los municipios no fue muy fácil, demostraron un grado de egoísmo muy importante. Sin ir más lejos hace unos días el ministro del Interior tuvo una actitud infantil al no juntarse con el gobernador”, reconoció Fernández.

LRA 1 Buenos Aires

Mario repudió el atentado que ocurrió en el edificio del grupo Clarín. "Siempre es repudiable la violencia y nos solidarizamos. El Presidente y desde el oficialismo también lo condenaron", destacó el conductor de Gente de a pie.

LRA 1 Buenos Aires

El 28 de diciembre de 2018, el empresario Pedro Etchebest recibió un mensaje que cambiaría su vida. Era un mensaje del espía Marcelo Sebastián DAlessio.

El periodista Demián Verduga, en su libro "Crónica de una extorsión: El caso D’Alessio, la historia que destapó el lawfare" reconstruye la historia, basándose en una larga serie de entrevistas y en un cúmulo de grabaciones y chats que fueron las pruebas del crimen.

“En el libro cuento sobre los 39 días que D’Alessio extorsionó a Pedro Etchebest. Aparece la relación que tenía como espía con Daniel Santorio, periodista de Clarín y el fiscal Stornelli”, destacó Verduga.

LRA 13 Bahía Blanca

Lewin explicó los alcances de la Audiencia Pública de la región Buenos Aires. “Es un organismo que promueve que a todo aquel que lo moleste algún mensaje, algo que se difunda en los medios pueda expresarlo”, dijo Lewin.

La Audiencia Pública estará abierta hasta el 30 de noviembre. El lunes 6 la jornada será presencial y el martes 7 de diciembre, virtual. Con esta audiencia, la Defensoría realizará la cuarta y última cita del año.

LRA 1 Buenos Aires

Las elecciones en Chile confirmaron todos los pronósticos acerca de que por primera vez en la etapa posdictadura disputarán la presidencia dos opciones ideológicas antagónicas (la ultraderecha y la izquierda), poniendo fin a 30 años de convivencia entre los dos grandes bloques de centroizquierda y centroderecha. La profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Chile dio su mirada sobre el actual contexto sociopolítico que vive el país trasandino y explicó que "en el electorado hay un amplio malestar contra la elite y la clase política", al tiempo que precisó que el domingo "votó menos del 50%". "Desde octubre de 2019, Chile vive un estallido con muchos cambios", manifestó.

En ese marco, Pamela Figueroa describió el perfil del pinochetista José Antonio Kast, quien se alzó finalmente con el triunfo, aunque por un margen bastante menor al que anticipaban los sondeos, con 28% de los votos. "Representa a la derecha que no quiere cambios radicales", dijo.

LRA 52 Chos Malal

El comunicador se refirió a las elecciones en Chile. Se presentaron 7 candidatos y ninguno consiguió el 50% de los votos, por tanto habrá ballotage el 19 de diciembre entre José Antonio Kast y Gabriel Boric.

LT 11 Concepción del Uruguay

Matías Anchorena, sobrino de Lourdes, la mujer que recuperó su identidad luego de que en 1978 fuera apropiada por un enfermero de Campo de Mayo, brindó detalles de la búsqueda familiar y del proceso de restitución de la identidad de su tía.

Luego, Matías precisó que Lourdes, de 43 años, buscaba a su familia biológica desde de las 15, y que a los 18 años decidió dejar una muestra genética en CONADIS, las cual fue cotejada con la aportada hace alrededor de dos meses por su madre biológica.

LRA 5 Rosario

El vocero gremial se refirió a los ataques que sufrieron este domingo por la noche los locales gastronómicos El Establo y Jorgito Juniors. “Esperemos que el Estado tome cartas en el asunto lo antes posible para poder esclarecer esto y darnos una medida de seguridad”, señaló Fiore.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado Gregorio Dalbón, quien representa a la familia del adolescente asesinado Lucas González, desmintió la declaración de los policías y aseguró que "le tomaron el pelo al juez porque no es cierto que pusieron la sirena y que dieron la voz de alto". "Lo que sucedió fue un fusilamiento, son asesinos que trabajaban de policías", señaló, al tiempo que sostuvo que "están todas las cámaras de seguridad, salvo que en la última hay una telaraña, no falta nada. Está la trazabilidad del auto". "Los miraron, los pasaron, los esperaron, los siguieron, los encerraron y les dispararon", relató.

Además, dijo que "cuando lo balearon, Lucas fue destratado y lo tiraron en una camilla" y subrayó: "No era delincuente, fue una víctima".

LRA 13 Bahía Blanca

La integrante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, dijo “no son casos aislados como dice el Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) porque tiene 121 casos similares”.

Verdú habló del asesinato de Lucas González a manos de policías ocurrida la semana pasada en el barrio de Barracas en la Ciudad de Buenos Aires.

“Hay una conducción política que bien los reivindica y sale a felicitarlos por los que les parece que hacen bien. Entregan al autor material de un hecho pero quieren preservar a la institución que dirigen y que forma parte de esa estructura de gobierno”.

LRA 1 Buenos Aires

El exjuez de la Cámara de Garantías en lo Penal de Mar del Plata se refirió a los discursos de la mano dura y la violencia institucional, en el marco del documento que emitió la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires tras el asesinato de Lucas González a manos de policías de la Ciudad.

En ese sentido, Ricardo Favarotto señaló que "hay una dirigencia política que apela, con fines demagógicos, a un discurso que naturaliza el uso de las armas letales", y alertó sobre "el peligro del reduccionismo y la simplificación de los fenómenos complejos" por parte de personas que "después no se hacen cargo de las consecuencias".

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja, Delfor Brizuela, se pronunció a favor de que el Congreso trate la ley contra la Violencia Institucional, reclamo que quedó evidenciado en el marco del V Encuentro Federal de Derechos Humanos celebrado este fin de semana en la ex ESMA, cuyos debates y disertaciones estuvieron atravesados por las repercusiones del asesinato de Lucas González, baleado días atrás por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi reflexionó sobre la necesidad de erradicar “prácticas individuales o colectivas” de violación de los derechos humanos, “resabios del accionar del estado terrorista” y lo identificó “como una deuda de la democracia”.



LRA 43 Neuquén

El joven mapuche Elías Garay fue asesinado de un tiro en la cabeza en Cuesta del Ternero, el territorio que la Lof Quemquemtreu que está en proceso de recuperación. La letrada contó que días previos al asesinato del joven, su pareja había denunciado a integrantes de la fuerza de choque de la Policía de Río Negro, el COER, por acoso sexual.

LRA 4 Salta

Dos personas de civil asesinaron a una persona de la comunidad mapuche de Quemquemtreu en Río Negro e hirieron a otra. “Las fuerzas de seguridad liberaron la zona que venía siendo aislada para que los dos sicarios ingresen al territorio en donde se resiste en reclamo de la restitución del territorio”, señaló la weichafe mapuche.

LRA 25 Tartagal

Comunidades originarias denuncian tala indebida de árboles en la comunidad wichí “La Esperanza”, ubicada a la altura de Km 16 sobre ruta 86. El referente de la comunidad denunció la presencia de maquinaria y desmonte en la zona.

LRA 53 San Martín de los Andes

Organizaciones de derechos humanos repudiaron y condenaron el asesinato de Elías Garay y pidieron la identificación de los responsables de la muerte del joven mapuche. El vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) depositó la responsabilidad en la policía de Río Negro, que tenía a su cargo la custodia del lugar.

LRA 30 Bariloche

La gobernadora rionegrina se refirió a los hechos de violencia desatados en Cuesta del Ternero. “Hay un Estado que está comprometido con la búsqueda de la verdad de los culpables de este crimen, que es absolutamente repudiable", señaló Carreras.

LRA 57 El Bolsón

Desde la comunidad Mapuche aseguraron que el fiscal Martín Lozada no cumplió con su palabra de retirar el cuerpo de Elías Garay, asesinado en Cuesta del Ternero. "Nuestros lamien están otra vez a merced de la Policía de Río Negro, de sicarios, de parapoliciales, de policías de civil que entran a matar", denunció.

LRA 3 Santa Rosa

Scatizza se refirió al asesinato de Elías Garay, un joven mapuche que luchaba pacíficamente para recuperar su tierra ancestral, diciendo: “Del hecho en sí, poco se sabe. Fue por parte de civiles y se descarta que hayan sido miembros de alguna institución estatal como la policía o la gendarmería. Por eso la mayor hipótesis tiene que ver con sicarios vinculados a los privados o con alguna relación con la policía. No se sabe, y tampoco creo que se pueda comprobar”.

LU 4 Patagonia

Carriqueo, miembro del Parlamento Mapuche de Río Negro, brindó novedades del ataque sufrido por la lof Quemquemtrew, indicando: “La situación sigue siendo compleja, pero los muertos son mapuche asesinados en su territorio. No son ni funcionarios ni empresarios ni terratenientes”.

LT 14 Paraná

Conrado Castaldi, periodista de Radio Nacional El Bolsón, cubrió los hechos que terminaron con el crimen de un joven mapuche, junto a otra persona herida con dos disparos en su abdomen, y expresó: “Es muchísima la complejidad del caso, y hay un gran reclamo en Río Negro y en todo el país de distintas comunidades. Hay que cumplir con el reglamento territorial”.

En tanto, Nélson Ávalos, integrante de la APDH Noroeste de Chubut, confirmó que le pidieron a la fiscal Betiana Cendón que no ingrese la policía al territorio hasta que arribe personal de criminalística para realizar los peritajes.

LRA 1 Buenos Aires

A su vez, las entidades de derechos humanos condenaron la muerte del joven mapuche y reclamaron que se identifique a los responsables del hecho ocurrido el domingo en un confuso episodio en las inmediaciones de una comunidad originaria cercana a la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro.