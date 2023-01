Diario de Radio Nacional 23/1/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ CON LULA: "Vamos a potenciar el Mercosur"

LRA 1 Buenos Aires - ASI LO EXPRESO LULA DA SILVA: "Pido disculpas al pueblo argentino por las groserías del presidente anterior"

LRA 1 Buenos Aires - LULA EN BUENOS AIRES: Santiago Cafiero destacó que "renace la relación entre Argentina y Brasil"

LRA 1 Buenos Aires - Llegada de Maduro: Cómo se vive en Venezuela su visita a la Argentina

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A CARLOS RAIMUNDI: "Es muy importante un encuentro desde la América más sufriente"

LRA 1 Buenos Aires - PABLO TOUZON: "Es una forma de salir de la polarización extrema"

LRA 7 Córdoba - JOSE MARIA RINALDI: Claves para entender el proyecto de moneda común entre Brasil y Argentina

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: “El salario docente supera ampliamente a la inflación”

LRA 6 Mendoza Quino - PEDRO PERETTI: "El Estado debe proteger a los pequeños productores antes que a los grandes"

LT 14 Paraná - EL JUEVES EMPEZARA EL JUICIO: Comienza la primera etapa del debate en el Congreso por el juicio a la Corte Suprema

LRA 7 Córdoba - ENTREVISTA A EDUARDO VALDES: "Contra la Corte hay un pedido de juicio político, no un juicio penal"

LRA 12 Santo Tomé - ENTREVISTA A PABLO VASSEL: "El gobernador Valdés debió declarar persona no grata a Patricia Bullrich"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A "GRINGO" CASTRO: “Muchas veces hay una desconexión entre la política y la experiencia popular"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A LUIS BALMACEDA: “Uno se siente parte del Sector Antártico Argentino“

LRA 1 Buenos Aires - "Depredadora tope": El escúa, un ave argentina

LRA 1 Buenos Aires - LA POSTURA DE JUAN SCHIARETTI: "Es un mensaje para afuera y para adentro de proyectarse a nivel nacional"

LRA 27 Catamarca - DECLARACIONES DE RAUL CHICO: "Creo que Alberto Fernández será reelecto presidente"

LRA 22 Jujuy - TOMA DE TIERRAS: Asamblea de Comunidades Indígenas libres apoyan a la comunidad de Caspalá

LV 8 Libertador - RECONOCIMIENTO IBEROAMERICANO: ¿Qué significa ser Capital de la Armonía entre la gastronomía y el vino?

LT 14 Paraná - CRISIS INSTITUCIONAL EN PERU: “La respuesta del gobierno ha sido brutal y autoritaria”

LRA 3 Santa Rosa - MAURO PERRONE SOBRE PERU: “Esto habla del carácter cuasi dictatorial del gobierno de Boluarte"

LT 14 Paraná - Centro de Economía Política Argentina: ¿En qué consiste la recompra de dólares de deuda externa?

LRA 30 Bariloche - MARIANELA FLORES DIAZ: Monitorean a las empresas que incumplen Precios Cuidados

LT 14 Paraná - PEDIDOS DE LA MESA DE ENLACE: Corrimiento de vencimientos de impuestos y créditos

LRA 1 Buenos Aires - POR USUARIOS: Aerolíneas Argentinas es la línea aérea sudamericana con menos quejas

LRA 26 Resistencia - VICENTE FRAGA: Acusan a una arrocera de secar una laguna en Corrientes

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

Ambos jefes de Estado mantuvieron una reunión de aproximadamente una hora, acompañados por los respectivos cancilleres, Santiago Cafiero y Mauro Vieira, y los ministros de Economía de Economía, Sergio Massa y Fernando Haddad, respectivamente.

Los mandatarios habían confirmado que avanzan en la creación de una "moneda sudamericana común". En el marco de la "alianza bilateral"; reivindicaron "la paz y la democracia" y condenaron el "extremismo antidemocrático y la violencia política" en la región.

En declaraciones a la prensa el presidente Alberto Fernández aseguró que mantuvo una reunión “maravillosa” con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y agregó que como consecuencia de ese encuentro "haremos un vínculo estratégico mucho más profundo, que durará décadas”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, pidió “disculpas al pueblo argentino por las groserías del anterior presidente de Brasil”, en alusión a Jair Bolsonaro.

Lula calificó a Bolsonaro como “genocida” por “la falta de responsabilidad en el cuidado de la población durante la pandemia” dijo que Brasil "no tiene derecho de buscarse enemigos, precisamos construir amigos, socios”, al visitar la Casa de Gobierno para reunirse con el presidente Alberto Fernández.

La reunión se realizó en el Salón Eva Perón y estaban acompañados por los respectivos cancilleres, Santiago Cafiero y Mauro Vieira, y los ministros de Economía de Economía, Sergio Massa y Fernando Haddad, respectivamente, como también por las primeras damas, Fabiola Yáñez, y Janja da Silva, informaron a Télam fuentes oficiales.

Los presidentes coincidieron en "profundizar la relación estratégica" entre ambos países, además de impulsar el crecimiento del Mercosur, del cual son los principales socios, y también unificaron críticas hacia el expresidente Jair Bolsonaro.

LRA 1 Buenos Aires

El canciller Santiago Cafiero celebró la "política de Estado profunda y amplia" que se avecina entre ambas naciones, tras recibir al presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva en el Aeroparque Metropolitano.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó anoche a la Argentina en una visita oficial que incluirá la firma de acuerdos bilaterales y encuentros con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su participación en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), marcando el regreso del vecino país a ese foro.

El canciller Santiago Cafiero recibió a Lula, quien viajó acompañado por una nutrida comitiva, entre ellos importantes funcionarios, en la Aeroestación Militar del Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

El corresponsal para Hispantv en Venezuela Marcos Salgado describió cómo se vive en ese país la visita del presidente Nicolás Maduro a la Argentina, y se refirió a las críticas de Juntos por el Cambio a llegada del político venezolano.

"Hubo cierta repercusión en los medios opositores en Venezuela a las declaraciones de los sectores de derecha de la Argentina, recogiendo algunas de esas críticas. No fue un gran escándalo, teniendo en cuenta que ese embate contra Maduro atrasa en la política venezolana", mencionó.

Salgado además advirtió que en Venezuela aún "no está confirmada" la presencia de Nicolás Maduro a la Cumbre de la CELAC. "Esto es habitual, nunca se anuncian los viajes del presidente Maduro. No es nada nuevo esto", recordó. Y agregó: "Recordemos que a Maduro lo rodea muchísima seguridad en sus actividades dentro de Venezuela y en el exterior. Recordemos que su cabeza tiene precio. Hay 15 millones de dólares de recompensa por Maduro, que aún están vigentes, y eso hace que haya mucho secretismo sobre sus movimientos".

LRA 1 Buenos Aires

Buenos Aires albergará mañana la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado, representantes y delegaciones invitadas de las 33 naciones que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El Embajador Argentino ante la Organización de los Estados Americanos –OEA- destacó como “dos hechos muy importantes y complementarios” el restablecimiento de la relación bilateral entre Argentina y Brasil, que definió como “fundamental para la región”, y la reunión de la CELAC.

Carlos Raimundi valoró la centralidad del encuentro “de la parte de América que tiene una mirada desde el sur, de quienes bregamos por incrementar nuestra soberanía y la autodeterminación sobre nuestros recursos”.

En ese sentido, consideró “muy importante un encuentro desde la América más sufriente, más dependiente y menos desarrollada”, en “el momento muy especial” que atraviesa el mundo frente a una “reconfiguración del orden mundial”.

LRA 1 Buenos Aires

El politólogo se refirió a la actualidad de la CELAC y analizó el panorama político de cara a las elecciones de este año.

Con relación a la CELAC: “Depende lo que pase en Argentina este año, pero no necesariamente toda la región va hacia un mismo lugar todo el tiempo. Son como cada uno por su lado”. “En un marco general, es una forma de salir de la polarización extrema, del empate que se genera”.

Además, se refirió a la figura de Javier Milei: “Podría estar primero en provincias del norte con las cosas como son hoy, como expresión de crisis política”.

A su vez, evaluó el desempeño de Sergio Massa “Cuando llego Massa ya sea porque la realidad es que el panorama político estaba licuado en la argentina y lo que hicieron fue ponerle una clase de torniquete para frenar la crisis. Hoy estamos hablando normalmente de los temas de las PASO y la realidad es porque esa frenada de crisis, ese torniquete funcionó” explicó.

LRA 7 Córdoba

El economista José María Rinaldi señaló que ante el anuncio de una moneda común con Brasil "hay que ver el detalle de cómo se va instrumentar. Por lo que se sabe, consistiría en un acuerdo comercial para exportar e importar bienes y servicios como, por ejemplo, los financieros”.

LRA 26 Resistencia

Lo aseguró el gobernador del Chaco al anunciar, junto al ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, el pago de la denominada clausula gatillo, expresando: “Con este porcentaje, el cual corresponde al cuarto trimestre del año pasado, se alcanza un total del 115 %, que es mayor al índice inflacionario de 2022, y se abonará con los sueldos de enero.

LRA 6 Mendoza Quino

Peretti, ex titular de la Federación Agraria Argentina y miembro del ´Movimiento Arraigo del Manifiesto Argentino´, se refirió a la intervención del Estado ante la sequía que sufre el campo, señalando que “un Gobierno nacional y popular debe focalizarse en los pequeños y medianos productores, y debe discriminar la ayuda de acuerdo al tamaño de las explotaciones agropecuarias”.

Posteriormente, Peretti agregó: "No es el mismo camino que toman los gobiernos de derechas, basándose en la baja de retenciones a los grandes empresarios".

LT 14 Paraná

La discusión se extendería por lo menos durante tres meses, mientras El Frente de Todos cursará 40 invitaciones y pondrá sobre la mesa 12 proyectos presentados contra los magistrados.

LRA 7 Córdoba

Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos, se refirió al inicio de las actividades en sesiones extraordinarias del Congreso, que tiene como uno de los temas principales el pedido de juicio político a los ministro de la Corte Suprema de Justicia. “El jueves se va a desarrollar la primera reunión de comisión. La oposición dijo que va a estar en las reuniones, pero no en la tarea de legislar. Es increíble”, señaló en diálogo con Nacional Verano.

“Va a ser todo público. Que la ciudadanía vea las caras de los que preguntan. Parte de la oposición va defender a la Corte”, explicó Valdés. “No es un juicio penal. Es un juicio político. Los ministros de la Corte pueden venir o contestar por escrito”, señaló el parlamentario, quien remarcó que no se trata de una condena penal “a nadie”.

“Cuando se tiene que ir a fondo con estas cosas, no nos tienen que correr con el procedimiento de Comodoro Py. Es un lobby mediático-judicial para continuar con la impunidad. Por ejemplo, Marcelo DAlessandro, ministro de Seguridad de CABA”, aseveró.

LRA 12 Santo Tomé

Pablo Vassel, abogado y exsubsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, integrante de Justicia Legítima, expresó su repudio total a la llegada de la presidenta del PRO a la ciudad de Corrientes: "Yo tengo un cuestionamiento muy fuerte a la figura de Patricia Bullrich, ella es cuestionable desde muchos puntos de vista desde mi perspectiva de hombre de democracia, de paz y de respeto a los Derechos Humanos. Cuestiono muchísimo su apego a la violencia para resolver los conflictos. Esta idea de que la única manera que las fuerzas de seguridad son eficientes es matando seres humanos, por supuesto no tiene nada que ver con una seguridad democrática".

LRA 1 Buenos Aires

Esteban “Gringo” Castro, secretario de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, se refirió a la lucha que se lleva a cabo para obtener unas mejores condiciones.

“Si hay algo que se retiró de los barrios es el capital productivo, como antes que siempre había un tallersito, algo que girara la rueda de la economía” explicó.

Al respecto de la situación que se vive en los barrios populares: “Te diría que para poner en contexto toda la lucha del movimiento obrero y popular en la Argentina siento que está presente en nuestro pueblo y en el sector más humilde”.

“La lucha, que es muy dura, se viene organizando desde abajo desde hace muchos años, garantizando el alimento” explicó el secretario de la UTEP.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con la Radio Pública, el Mayor del Ejército Argentino, jefe de la Base Científica Carlini, relató sus vivencias y aprendizajes durante la invernada 2022. Describió sus “sensaciones encontradas”, a poco de ser relevado por la Mayor de Artillería Pía, perteneciente también al EA, a quien le deseó “el mejor de los éxitos”.

Luis Balmaceda señaló que si bien “uno tiene su familia en el continente, se siente parte de este Sector Antártico Argentino” y definió a la comunidad antártica “como una gran familia”.

“Venir y querer a este lugar tiene algo especial”, advirtió e hizo hincapié en el apoyo de su esposa Roxana y sus hijes Nahuel y Maiara, a quienes definió como “un pilar fundamental”.

A modo de balance, de cara al cierre de la Campaña Antártica, consideró que “uno siente que hizo un aporte a la búsqueda de soberanía nacional y se lleva la satisfacción del deber cumplido”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 36, el conductor de Panorama Nacional Marcelo Ayala presentó a dos científicos que trabajan en la Base Esperanza estudiando las características del escúa, un ave argentina que se la conoce por ser "un gran predador marino".

Andrés Ibáñez, quien es investigador del CONICET, contó el objeto de su estudio y sus particularidades. "Son depreradores tope, y se vienen a reproducir aquí. Su presa principal es el pingüino, y el período de reproducción que tienen es desde noviembre hasta fines de febrero", explicó.

Entre las características que observan están los siguientes puntos: su biología reproductiva, cómo se alimentan y estudios de la personalidad.

Micaela Carrillo, quien es becaria del Museo Nacional de Ciencias Naturales de La Plata y acompaña a Ibáñez en el proyecto, mencionó también lo que ella estudia allí. "Los escúas son muy territoriales. Acá trabajamos con dos especies, el escúa pardo y el escúa polar, ambos tienen diferentes estrategias para defender sus nidos", aclaró.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Nacional Córdoba, el periodista Miguel Apontes, se refirió a la figura de Schiaretti en la provincia y a nivel nacional y habló de las sequías en la región.

Se refirió a las lluvias del día viernes: “Trajo alivio porque la sequía se siente, se ha prolongado en el tiempo, pero creo que no es suficiente. Llovió en algunos lugares incluso en algunos lugares fue una lluvia muy fuerte, pero apenas alivió”.

En este sentido expresó: “De todas maneras, la merma que se puede registrar no es considerable como se difunde”. Además, resaltó: “La sequía no es algo que se pueda eludir, pero los problemas no son siempre de la manera tan fuerte que se muestra”.

Con relación a Juan Schiaretti: “No sé si es un mensaje para afuera y para adentro del gobernador de proyectarse a nivel nacional, para instalar una figura es un trabajo arduo, que ya lo intento en su momento en el 2019, que no prosperó”.

LRA 27 Catamarca

El ministro de Integración Regional, Logística y Transporte de Catamarca, Raúl Chico, tuvo una mirada crítica sobre el mensaje político de Javier Milei, líder del espacio político La libertad avanza, y luego consideró que el presidente Alberto Fernández será reelecto para un nuevo período si se resuelven algunos temas específicos.

LRA 22 Jujuy

Al respecto, Gustavo Ontivero, antropólogo e integrante de la Asamblea de las Comunidades Indígenas Libres de Jujuy, expresó: "Realizamos una asamblea en Uquía dándole el apoyo a la comunidad de Caspalá debido a los atropellos del Estado provincial contra las tierras y terrenos indígenas, ya que las topadoras avanzaron sobre el lugar, que es sitio arqueológico, y es evidente que no se hizo un estudio de impacto ambiental".

LV 8 Libertador

En el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), la Academia Iberoamericana de Gastronomía distinguió a Mendoza como la nueva Capital Iberoamericana de la Armonía Gastronómica-Protagonista del Vino 2023.

Al respecto, Beatriz Barbera, quien es empresaria del sector gastronómico e integrante de la Asociación de Empresarios Gastronómicos, Hoteleros y afines, dijo: "Es una gran responsabilidad, porque en la Feria nos han dicho ´ustedes se merecen esta titulación´”.

LT 14 Paraná

Nadia Burgos, dirigenta del Movimiento Social de Trabajadores (MST) de Entre Ríos, quien viajó a Perú en el marco de la crisis institucional que se vive en ese país, señaló: “La respuesta del gobierno peruano ha sido brutal y autoritaria”, y después se refirió a la militarización de gran parte de Lima, reprimiendo las protestas en las calles.

LRA 3 Santa Rosa

El profesor de Historia e integrante de la Agrupación ´Patria Grande´, Mauro Perrone, analizó la situación política y social en Perú, expresando: “Pone de manifiesto el carácter cuasi dictatorial del Gobierno de Dina Boluarte quien, apoyada en las Fuerzas Armadas y en grandes grupos empresarios, lleva sin ningún tipo de miramientos estas acciones en contra de las protestas pacíficas de las organizaciones sociales y del pueblo peruano en general, quienes piden su renuncia”.

LT 14 Paraná

Facundo Budassi, quien es analista económico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se refirió a la recompra de dólares de deuda externa, señalando que dicha medida “hará subir el precio de las cotizaciones de los bonos argentinos”.

Tras esto, Budassi indicó que esta decisión le sirve al gobierno para “comprar deuda externa y achicar la deuda total de la Argentina, pero también para inyectar divisas en el mercado con el objetivo de bajar las cotizaciones alternativas del dólar, por lo cual es una buena forma de mantener el dólar a raya”.

LRA 30 Bariloche

La integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) se refirió a todo lo que conlleva el programa de Precios Cuidados y cómo algunas de las grandes empresas lo boicotean.

LT 14 Paraná

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), se refirió a la reunión mantenida con el ministro de Economía, Sergio Massa, y con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, en la cual Massa prometió una respuesta ante la crítica situación de sequía que atraviesa el sector.

En tanto, el próximo viernes estarían definidas las medidas, las cuales podrían anunciarse el 1° de febrero.

LRA 1 Buenos Aires

La empresa Aerolíneas Argentinas fue elegida como la mejor aerolínea de Sudamérica en un ranking de las líneas aéreas elaborado según las quejas presentadas por los usuarios que viajaron durante el 2022 y que publicó Compare The Market, un sitio especializado en seguros de viajes con sede en Australia.

En el ranking publicado esta semana, Aerolíneas Argentinas se ubicó en primer lugar entre las compañías de Sudamérica, debido a que recibió la menor cantidad de quejas por demoras, pérdida de equipaje y otros inconvenientes durante el último año, mientras que entre las que mayor cantidad de quejas presentadas se encuentran American Airlines y Lufthansa.

En la publicación, Compare The Market indicó respecto a Sudamérica: "Primero está Aerolíneas Argentina: con sede en Buenos Aires, es la aerolínea nacional de Argentina, y en los últimos 12 meses, recibió solo una queja de maltrato en un servicio al cliente y cuatro casos de problemas para obtener reembolsos por boletos y equipajes perdidos. Entonces, si les apetece descubrir América del Sur este año, entonces no hay mejor aerolínea para usar".

LRA 26 Resistencia

El presidente de Parques y Reservas de Corrientes se refirió a las denuncias realizadas por distintas organizaciones ambientalistas debido a la situación de la laguna Merceditas, ubicada en el Parque Provincial Iberá, en la zona de Mercedes, situación que le imputan a una arrocera, diciendo: “Esta empresa está situada a la vera de la laguna y toma agua de ella. La sequía redujo la cantidad de agua, que disminuyó por esa causa, pero también por la toma de agua de la arrocera.

LRA 1 Buenos Aires

Raquel "Kelly" Olmos, aseguró hoy que el Gobierno nacional está abocado en lograr que "el salario le gane a la inflación" porque fue el "compromiso electoral" que asumió el Frente de Todos (FdT) en 2019, y consideró que Argentina "no puede volver "a la fuga de capitales´" que se llevó a cabo durante la administración que encabezó el expresidente Mauricio Macri.

"Seguimos trabajando para que el salario le gane a la inflación. Ese fue nuestro compromiso electoral en 2019 y lo mantenemos. Tenemos un año más para seguir trabajando en eso. Argentina no puede volver a transferir divisas con fuga de capitales al exterior. Eso hipoteca al país durante décadas", señaló Olmos en declaraciones radiales.

La ministra sostuvo que "Macri es una referencia inevitable para identificar el proyecto" al cual el oficialismo debe enfrentarse en las elecciones de este año.

LRA 26 Resistencia

Lo afirmó el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura al participar, junto al gobernador Capitanich, del anuncio del pago de la cláusula gatillo, señalando: “Teníamos este compromiso con el sector docente, el cual corresponde a la conocida ´cláusula gatillo´, que se pagará el próximo 27 de enero a los pasivos y el 30 a las y los activos”.

LRA 1 Buenos Aires

La fecha fue instituida por el Congreso de la Nación, por medio de la Ley 27.106, en conmemoración al nacimiento del compositor e intérprete argentino.

Artista fundamental del rock nacional, Luis Alberto Spinetta, apodado “El Flaco” nació el 23 de enero de 1950 en el barrio de Núñez, en la ciudad de Buenos Aires.

LRA 3 Santa Rosa

El festival tuvo su noche de apertura con grandes músicos y la participación de mucha gente, especialmente en los puestos gastronómicos y en las peñas.

Tras esto, el artesano pampeano Franco Ramos, que se encuentra recorriendo el festival, narró sus vivencias, y luego detalló el significado cultural que tiene el evento.

LRA 53 San Martín de los Andes

Este miércoles se presenta Líquida, un biodrama musical de Mariela Lobato, como parte de las obras del Festival Estival de Teatro de San Martín de los Andes. “La obra incluye canciones breves y relatos de mujeres de una familia patagónica”, dijo Lobato.

LRA 2 Viedma

La localidad cordillerana se encuentra cercana al 90% en el nivel de ocupación. Son datos del relevamiento oficial de la Secretaría de Turismo local. Así lo indicó la directora de la cartera, Sofía Seroff.

LRA 1 Buenos Aires

El director de teatro y actor se refirió a las obras que dirigió, lo que se busca transmitir en las mismas y la gran emoción y cariño que se genera con el público.

Con relación a la obra “El cazador y el buen nazi”: “Es la historia del encuentro de Simón Wiezental un cazador de nazis con Albert Speer que fue un funcionario, pero además un gran amigo que en juicio de Nuremberg pudo convencerlo que él no estaba al tanto del genocidio, de lo que se había llevado a cabo y la obra revela en un encuentro entre ellos la verdad de la historia”

Se refirió a la obra “Tierra del Fuego”: “Trata un tema tan difícil, por momentos parece que no tiene solución, pero cuando decidí hacerla lo tomé más allá de ese conflicto pensaba que era una obra que hablaba sobre la paz y que también tenía una enorme relevancia y vigencia en nuestra historia, la posibilidad de convivir con quien piensa diferente”.

LRA 1 Buenos Aires

El cantante folclórico Kike Teruel, miembro fundador de Los Nocheros, confirmó que dejará el grupo por “una decisión personal” y aclaró que acompañará a sus compañeros hasta abril cuando concluyan las presentaciones pendientes que serán su despedida como cantor profesional. Oscar Humacata, periodista de Radio Nacional Salta, dio detalles sobre este anuncio y expresó: "No se sabe si el grupo buscará un cuarto integrante o si será un trío".

“Es un lindo momento para mí porque es una decisión personal. Les cuento esto para eliminar especulaciones. Yo estoy bien y me siento bien con la decisión que tomé. Me voy porque estoy bien. Es raro escucharlo así pero estoy en una excelente relación con los chicos”, sostuvo desde un vivo de Instagram, que había anunciado horas antes junto a la confirmación de su partida.

LRA 1 Buenos Aires

El fundador de la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR) analizó el componente racial en el marco de la acción de la justicia en el juicio que se lleva a cabo a los acusados de matar a Fernando Báez Sosa.

Tras publicar “El color de la justicia” en Página 12, Federico Pita remarcó: “A Báez Sosa, no sólo le dicen negro de mierda cuando lo mataron, sino que muestra cómo reacciona el sistema judicial”.

“Cuando ocho pibes así matan a sangre fría, el sistema no está hecho para encarcelar a esos chicos. Están en pabellones vip para que no corran peligro”, reflexionó. Desde ese punto de vista, contrapuso la reacción cuando Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, fue golpeado: “Estalló todo”. “El racismo está absolutamente patente con esta idea de tomar los privilegios como derecho”, dijo Pita.

LRA 22 Jujuy

El ministro de Salud jujeño, Antonio Buljubasich, indicó que "mañana, martes, estarán llegando las vacunas bivalentes a la provincia, que son cerca de 14.400 dosis”.

LRA 1 Buenos Aires

Cuando se plantea hablar de la cultura afro o de la afrodescendencia podemos observar cuanto ha recorrido la Argentina y cuanto le falta.

Naturalmente es un tema sobre el que nos falta mucho conocer, por eso, en esta nueva emisión de Radio de Bandera buscamos aportar una luz sobre este tema.

LRA 57 El Bolsón

El Ministerio de Seguridad de Chubut investiga la intencionalidad del incendio propagado este domingo sobre la ladera oeste del Cerro Currumahuida, cercano a la localidad de El Hoyo, que eliminó aproximadamente 230 hectáreas de bosque nativo.

En tanto Martín Costa, secretario de Gobierno de la municipalidad vecina, hizo referencia al accionar desplegado sobre el plan de evacuación y contingencia.

LRA 57 El Bolsón

El Ministerio de Seguridad de la Provincia del Chubut investiga la intencionalidad del incendio propagado el día domingo sobre la ladera oeste del Cerro Currumahuida, cercano a la localidad de El Hoyo, que eliminó aproximadamente 230 hectáreas de bosque nativo.

LRA 1 Buenos Aires

Javier Arce, periodista de Radio Nacional Catamarca, destacó que "hay un incremento sustancial de la actividad turística", al referirse a los distintos atractivos que ofrece la provincia, entre los que destacó las Termas de Fiambalá. Según los datos obtenidos en la primera quincena de este 2023, la ocupación hotelera resultó de un 68%, con 94.534 pernoctes ocupados en toda la provincia, según el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.

La intensa actividad propuesta por los municipios para la recepción de visitantes atrajo a gran cantidad de visitantes en todo el ámbito provincial. Entre los principales destinos elegidos por los turistas en esta primera quincena del 2023 fueron con ocupación hotelera plena al 100%: El Rodeo, Antofagasta de la Sierra, Paclín, Aconquija y El Alto; detrás, en cuanto al porcentaje, se alinean: Pomán 98%, Las Juntas 97%, Fiambalá y La Puerta con una OH de 95%, Santa Rosa 92%, FME 85%, Belén 83%, Valle Viejo 73%, Santa María 64%, Andalgalá 69%, entre los más destacados.

LRA 1 Buenos Aires

“Me pusieron Bernardo por San Bernardo. En ese momento la playa era muy amplia”, contó Enrique Bernardo Parra, el primer bebé nacido en la localidad balnearia. Es hijo del primer comerciante que se instaló allí a mediados de 1946.

“Nací en mi casa, las compras las hacíamos en campos vecinos. Cuando venía la gente de vacaciones lo hacía uno o dos meses”, contó sobre las costumbres adoptadas por aquellos años.

A su vez destacó la cantidad de gente que fue este verano: “Hay mucha gente, la temporada va bien y el tiempo acompaña para que los turistas lo puedan disfrutar”.

LRA 27 Catamarca

Laura García, coordinadora de Abordaje de la Violencia contra la Libertad Reproductiva, hizo referencia a la implementación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), afirmando que existen grupos organizados que siguen operando de manera violenta o coercitiva.

Posteriormente, la funcionaria habló de la ESI, de la preocupante desaparición de mujeres y de cómo se refleja la temática en los medios de comunicación.

LT 14 Paraná

Patronato y Gimnasia y Tiro de Salta se enfrentarán por Copa Argentina este martes 24 de enero. El partido se jugará a las 19.40hs., en el estadio Brigadier Gral. Estanislao López, en Santa Fe.