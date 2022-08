Diario de Radio Nacional 22/8/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - INCENTIVO A LA CONSTRUCCION: Massa llamó a "transformar el ahorro dormido en inversión y trabajo"

NACIONAL ROCK - GREGORIO DALBON: “Esto se para con la gente en la calle”

LRA 1 Buenos Aires - JAVIER NOGUERA: 500 intendentes repudiaron la "persecución judicial" contra Cristina

LRA 1 Buenos Aires - TERESA GARCIA: "No es contra Cristina sino que vienen por el peronismo"

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN GUTIERREZ: "Intentan manchar una gestión que viene trabajando de la mejor manera"

LRA 6 Mendoza Quino - LUCAS ILARDO: "Cornejo tomó la deuda en dólares más grande de la historia de Mendoza"

LRA 22 Jujuy - MARISOL MERKEL: "Estamos convirtiendo los planes en empleo genuino"

LRA 27 Catamarca - Lo confirmo el gobernador Jalil: El presidente Fernández y el ministro Massa visitarán Catamarca

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: “El Norte Grande tuvo el olvido del centralismo porteño”

NACIONAL ROCK - DANIEL FILMUS: “Durante años no se pudo invertir en ciencia y tecnología”

LRA 1 Buenos Aires - ERNESTO SAMPER: “Estamos en el mejor momento para repensar la integración regional”

LRA 1 Buenos Aires - DESDE CHUBUT: Transmisión especial de la Radio Pública

LRA 26 Resistencia - CARLOS ARANDA: Memorias de la Masacre de Trelew

LU 4 Patagonia - MARIO SANTUCHO: “La unidad de la fuga es una enseñanza para días como hoy”

LU 4 Patagonia - VICTOR HEREDIA: “Los argentinos debemos apelar permanentemente a la memoria”

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: 50 años de la Masacre de Trelew

LRA 1 Buenos Aires - HORACIO PIETRAGALLA CORTI: "Tenemos la obligación de mantenerlos presentes"

LRA 52 Chos Malal - FRANCISCO "Nano" PERALTA: A 50 años de la Masacre de Trelew

LRA 1 Buenos Aires - Hay otra historia: Relatos de militantes y presas políticas

LU 4 Patagonia - SERGIO MALDONADO: “Espían a familiares cuando están en búsqueda de justicia”

LRA 6 Mendoza Quino - A 50 años de la Masacre: Se vivieron horas conmovedoras en Trelew

LV 8 Libertador - La Masacre de Trelew: El preludio de la noche trágica de la dictadura

LRA 1 Buenos Aires - JUAN MANUEL VALDES: "Por la presión que hicimos, Larreta estatizó el servicio de grúas"

LRA 1 Buenos Aires - JORGE D'ONOFRIO: “La actitud de los empresarios está alejada de la realidad”

LRA 43 Neuquén - MARCELO HERTZRIKEN VELASCO: "No hay razón para que la justicia federal siga funcionando así"

LRA 57 El Bolsón - NELSON AVALOS: El Maitén marchó por la desaparición de José Crettón

LRA 1 Buenos Aires - CONRADO GEIGER: Claudio Rapino, bombero voluntario héroe de Malvinas

LRA 17 Zapala - SOLEDAD MARTINEZ: Reunión partidaria del Frente de Todos en Neuquén

LRA 54 Ing. Jacobacci - SERGIO HERNANDEZ: "Creamos una nueva herramienta electoral llamada Nos une Río Negro"

LRA 6 Mendoza Quino - FERNANDO UBIETA: Intendentes denuncian la intención de proscribir a Cristina

LRA 7 Córdoba - GASTON TOMATIS: "Es un apoyo a todo lo que está haciendo a Cristina Fernández de Kirchner"

LRA 13 Bahía Blanca - DIEGO SARTORI: “Es una aberración que no tengamos presupuesto”

LV 4 San Rafael - Nuevo fracaso de la paritaria: ATE inició una huelga por 96 horas

LV 8 Libertador - Lucha sindical: Personal del Registro Civil mendocino lleva 76 días de huelga

LRA 1 Buenos Aires

El abogado se refirió a la causa en la que se juzga, entre otros, a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner por la contratación de obra pública en la provincia de Santa Cruz y aseguró que "la causa va a ser nula y no puede seguir adelante".

Asimismo, explicó que los fiscales "pisaron el palito" debido a que en su acusación tomaron pruebas que no estaban en el debate, y señaló que CKF "tiene derecho de pedir la amplitud de su declaración".

"No hay antecedentes de que se haya agregado prueba nueva sin permitir a los imputados defenderse", dijo, al tiempo que volvió a denunciar el lawfare judicial y recordó que se trata algo por lo que, además, ya fue juzgada y sobreseída.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía sostuvo que en los próximos días se conocerá la reglamentación de la prórroga del régimen para incentivar el blanqueo de capitales destinados a la construcción y afirmó que el principal objetivo de la medida es "transformar el ahorro dormido en inversión y trabajo".

"El primer objetivo es transformar el ahorro dormido, que muchas veces no está blanqueado frente al fisco, en inversión y trabajo, transformar esos pequeños ahorros de pesos o dólares, que muchas veces los argentinos guardan frente a la incertidumbre, frente a la desconfianza", subrayó el ministro este mediodía en un acto llevado a cabo en el partido bonaerense de San Fernando.

LT 14 Paraná

Más de 500 intendentes del peronismo de todo el país difundieron un documento en el que expresan su “preocupación por la persecución judicial” que sufre la vicepresidenta, de los cuales 33 son entrerrianos.

Tras esto, Gustavo Bastián, intendente de San José, dijo que genera preocupación la causa ´Vialidad´ en la que está siendo juzgada la vicepresidenta por el "mecanismo de condicionamiento y disciplinamiento social" a la que pretenden someterla.

LRA 1 Buenos Aires

Más de 500 intendentes de las provincias del interior del país repudiaron en una solicitada la "persecución judicial" contra la vicepresidenta Cristina Fernández, a raíz del juicio que se le sigue por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, y rechazaron la "utilización del sistema judicial como mecanismo de disciplinamiento social". El intendente de Tafí Viejo afirmó que "es un juicio injusto con características políticas" y aseguró que "buscan proscribir a Cristina y criminalizarla".

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos (FdT), se refirió al juicio por la obra pública en Santa Cruz, que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández entre los acusados. María Teresa García señaló que "no es algo contra" ella sino que "vienen por el peronismo".

En declaraciones radiales, la legisladora bonaerense afirmó que el hecho de que el fiscal Diego Luciani "diga que no existe el lawfare es un bochorno".

"A mi Luciani me hace acordar a Moro y terminó siendo ministro", dijo y añadió: "Estamos en camino de destruir todas las instituciones democráticas".

Para García, "a Cristina se la está juzgando por haberse enfrentado a los sectores de poder", por lo que consideró que "todo lo demás es fabulación, es un alegato sin sustentación, sin pruebas y con actos de provocación".

LRA 1 Buenos Aires

El director de Administración y Finanzas de RTA (Radio y Televisión Argentina) explicó cómo se administran los medios públicos, a raíz de una nota publicada por el Diario Clarín que dice que se "duplicó el gasto en Radio Nacional y la TV Pública". Al respecto, Martín Gutiérrez cuestionó el artículo y señaló que “hay un ensañamiento con los Medios Públicos” ya que “tergiversar información que está publicada es grotesco”.

"RTA depende de transferencias del Tesoro Nacional y también hay ingresos propios de publicidad. Los fondos mayormente vienen de Presupuesto de Nación. Los techos los fija economía y tratamos de cumplir con los objetivos", detalló.

LRA 6 Mendoza Quino

Ilardo analizó la intención del Gobierno de Mendoza de refinanciar la deuda que la provincia mantiene en dólares, diciendo: "Alfredo Cornejo tomó la deuda en dólares más grande de la historia mendocina, siguiendo los lineamientos del Gobierno de Mauricio Macri".

LRA 22 Jujuy

Merkel afirmó que "la pandemia significó un retroceso laboral para muchos argentinos, y ahora es un camino largo el de la reconversión de los planes en empleos genuinos. Se está haciendo el análisis de cada uno de los beneficiarios del programa ´Potenciar trabajo´, donde van a tener que mostrar su horario, el lugar donde cumplen funciones y demás requerimientos, ya que esta es la forma de marcar la presencia del Estado".

LRA 27 Catamarca

Raúl Jalil participó del acto en conmemoración del 199 aniversario de la policía de Catamarca, y en ese marco informó que “va a venir nuestro presidente el día 24 de agosto a recorrer una empresa, y también estamos viendo si el ministro de Economía, Sergio Massa, viene a Catamarca el día 26 o 27, ya que el 25 vendría Wado de Pedro a inaugurar la oficina de Migraciones”.

LRA 26 Resistencia

Capitanich participó del acto de apertura del Encuentro de Juventudes del Norte Grande por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Naciones Unidas, donde aseveró: “Debemos preguntarnos por qué en nuestro norte, que tuvo el primer pueblo patrio de la Nación, que luchó junto a Manuel Belgrano, que tuvo próceres como Martín Miguel de Güemes, primer general muerto en combate y donde el 9 de julio de 1816 se declaró la Independencia, tenemos desigualdad y hasta el olvido del centralismo porteño, hecho que corroe nuestras entrañas más profundas”.

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, a propósito de la adquisición de una Supercomputadora de alto rendimiento, una tecnología que podrá utilizar toda la comunidad científica.

Filmus adelantó que la supercomputadora genera una posibilidad de investigación y desarrollo científico enorme para el país. Además, denunció persecución judicial contra la vicepresidenta, pero evitó entrar en detalles del proceso.

LRA 1 Buenos Aires

Samper estuvo en la Argentina donde participó del seminario "América Latina y el Caribe, el futuro de la integración: Unidad en la Diversidad", junto a otros líderes, expertos académicos y figuras de la región, encuentro que fue encabezado por el presidente Alberto Fernández en el Centro Cultural Kirchner. En ese marco, conversó con Radio Nacional sobre el rol de la UNASUR y de la CELAC en el proceso de integración regional.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de LU4 Radio Nacional Patagonia, Comodoro Rivadavia Saúl Gherscovici se refirió a las actividades que se llevan adelante en un nuevo aniversario de los fusilamientos en la ciudad chubutense, a manos de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse.

En ese sentido, remarcó la presencia de la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, y la entrega de archivos a los familiares y sobrevivientes, así como las presentaciones de Víctor Heredia y Teresa Parodi.

Asimismo, informó acerca del avance en la causa, y la posible extradición del ex marino Roberto Bravo desde los Estados Unidos.

LRA 26 Resistencia

Sobre el tema, Aranda afirmó: “La fuga fue organizada desde adentro. Tuvieron apoyo externo y los internos, con Fernando Vaca Narvaja a la cabeza, fabricaron uniformes con los que pudieron huir. Un primer grupo subió a un automóvil que los esperaba y fueron hasta el aeropuerto, mientras que otros fueron en taxis y cuando llegaron el avión que los debía trasladar ya había despegado, por lo cual fueron detenidos nuevamente. La versión oficial informó que una vez más los presos trataron de escapar y fueron abatidos, pero, posteriormente, se conoció lo que sucedió en realidad, ya que se trató de un fusilamiento”.

LU 4 Patagonia

Santucho se refirió al tema diciendo: “Este hecho de la fuga fue un ejemplo de lo que era la unidad de las organizaciones, a pesar de las diferencias. Fueron audaces y eso es importante reivindicarlo hoy. Esos 16 compañeros perdidos nos producen un dolor que convertimos en fuerza, porque hubo una masacre, y antes hubo un acto de rebeldía”.

LU 4 Patagonia

Sobre este tema, Heredia, quien fue uno de los artistas centrales de la vigilia por la Masacre de Trelew, señaló: “Significa mucho estar acá y pienso que los argentinos tenemos que apelar permanentemente a la memoria, mientras que estas propuestas tienen ese objetivo: pensar una memoria dolorosa que fue el comienzo de la dilapidación de la democracia, ya que hay jóvenes que hoy no tienen conciencia de lo que se luchó para instalar el germen de la democracia”.

LRA 1 Buenos Aires

En la madrugada del 22 de agosto de 1972, 16 jóvenes fueron fusilados en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, provincia de Chubut.

Formaban parte del grupo de 19 presas y presos políticos que había sido traslado a esa base dependiente de la Armada una semana antes, luego de fugarse del penal de Rawson y no lograr abordar el avión en el que otros detenidos escaparon rumbo a Chile.

LRA 1 Buenos Aires

Familiares de las víctimas, exdetenidos políticos y funcionarios nacionales participan hoy del acto central de conmemoración por la Masacre de Trelew que se realiza en el Centro por la Memoria que funciona en el antiguo aeropuerto de esta ciudad de Chubut, donde fueron recapturados los 19 guerrilleros que se fugaron de la cárcel de Rawson y fueron fusilados en la base Almirante Zar. "Siempre venir a Trelew nos mueve las vísceras, sabemos lo que sucedió en este lugar y tenemos la obligación de mantenerlos presentes", sostuvo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

LRA 1 Buenos Aires

El 15 de agosto de 1972 cientos de detenidos y detenidas por razones políticas intentaron escaparse del penal de Rawson, en una fuga planificada durante meses. Solo seis dirigentes consiguieron subir a un avión rumbo a Chile y otres 19 militantes de las organizaciones PRT- ERP, FAR y Montoneros quedaron en el Aeropuerto de Trelew. La rendición tuvo como exigencia el regreso a la misma cárcel, pero las autoridades no cumplieron. Cinco mujeres y 14 hombres fueron trasladados a la Base Almirante Zar.

Allí, en la madrugada del 22 de agosto, 16 de ellxs fueron acribillados y tres sobrevivieron. La Masacre de Trelew puso en evidencia el horror de la dictadura y también la capacidad de resistencia de esos y esas jóvenes en el camino revolucionario.

El Área de Géneros de la radio pública presenta esta serie de podcast “Hay otra historia: relatos de militantes y presas políticas” para visibilizar a las mujeres que formaron parte de aquella experiencia.

LU 4 Patagonia

Tras esto, Maldonado, militante por los Derechos Humanos y hermano de Santiago, quien estuvo presente en la vigilia por los 50 años de la Masacre de Trelew, agregó: “Más allá de que sean 16 o 19 héroes hay que pensar que lo ocurrido hace 50 años tuvo un sentido. Hay que mirar esto para ver cómo seguimos, y el hecho de conocer a los familiares lo vivo distinto, ya que antes fue como mirar un libro, y hoy es estar dentro de la película”.

LRA 6 Mendoza Quino

Pablo Seydell, ex preso político durante la dictadura, informó cómo se vivió la conmemoración de la Masacre de Trelew, hecho del cual se cumplieron 50 años.

En tanto, referentes y militantes de derechos humanos de todo el país se encontraron en suelo patagónico para protagonizar los actos de memoria relacionados a la fecha.

LRA 52 Chos Malal

El 15 de agosto de 1972, durante la dictadura de Alejandro Lanusse, 25 presos políticos de diversas organizaciones políticas se fugaron del penal de máxima seguridad de Rawson. Luego 19 de ellos se entregaron con la condición de volver al penal pero fueron asesinados en el Aeropuerto de Trelew.

LV 8 Libertador

Armando López, especialista en temas históricos, opinó acerca de la masacre y de las situaciones que sucedieron, vinculadas con los ideales de la revolución cubana y los hechos ejecutados en la cárcel de Trelew.

LRA 1 Buenos Aires

Mario le dedicó su editorial a los 50 años de la Masacre de Trelew. Hace medio siglo 19 presos políticos de tres organizaciones guerrilleras fueron fusilados tras intentar una fuga de una cárcel de alta seguridad.

El 22 de agosto de 1972, 16 hombres y mujeres fueron fusilados a mansalva en la Base Aérea Almirante Zar, mientras que 3 sobrevivieron. Antes, una fuga del penal de Trelew se había producido ideada y dirigida por los presos de las organizaciones armadas que purgaban sus penas ahí. "Fue un brutal crimen de lesa humanidad", expresó Wainfeld.

LT 14 Paraná

Dos grandes focos de incendios en las Islas del Delta del río Paraná persistían en la zona de Rosario y Victoria, en el límite entre Santa Fe y Entre Ríos, y en las localidades bonaerense de San Pedro y Zárate.

En tanto, Mauro Rodríguez, coordinador provincial del Plan de Manejo del Fuego, expresó: “En la actualidad tenemos dos grandes focos en lo que es Rosario y el Gran Rosario, de los cuales uno se encuentra controlado y confiamos en poder controlar al otro rápidamente”.

LRA 6 Mendoza Quino

Javier Cofano, contador y analista de FUNDAR, informó que entre marzo de 2021 y febrero de este año el turismo en San Rafael generó más de 13 mil millones de pesos.

“A las más de 9.511 plazas turísticas que dispone oficialmente el Departamento sureño hay que sumarle un 25% de las no registradas. También se ganan días de estadía, llegando en la actualidad a un promedio que roza los cinco días”, agregó Cofano.

LRA 1 Buenos Aires

El bloque del Frente de Todos (FdT) en la Legislatura porteña solicitó que se investiguen los "21 años de concesiones ilegales" del servicio de acarreo de vehículos de la ciudad de Buenos Aires, y propuso formar una comisión de seguimiento para tener "garantías" de que en el futuro funcionará como un "sistema de ordenamiento del tránsito" y no una "forma arbitraria de recaudación".

Juan Manuel Valdés, legislador del FdT, afirmó que "por la presión que se hizo en la Legislatura, Horacio Rodríguez Larreta estatizó el servicio de grúas" y señaló que "se ha terminado el negociado de las empresas Dakota SRL y BRD-SEC", que operaban con una concesión vencida hace 20 años que se mantiene desde 2014 con un pago mensual de 55 mil pesos.

LRA 1 Buenos Aires

Los servicios de un centenar de líneas de colectivos del Area Metropolitana de Buenos Aires operaron con una reducción en sus frecuencias del 30% por ciento en el marco del lockout patronal que un sector mantiene en reclamo del pago de subsidios. El ministro de Transporte de PBA dijo: “Espero que los empresarios tengan responsabilidad y se sienten a dialogar; unidad que no circuló, unidad que no va a cobrar el subsidio”.

LRA 43 Neuquén

El abogado se refirió a las irregularidades del juicio sobre el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 en la que es investigada la vicepresidenta Cristina Fernández. "La proximidad que tienen algunos jueces con las partes hace sospechar que no se estaría cumpliendo la imparcialidad", dijo Hertzriken.

LRA 57 El Bolsón

Vecinos y vecinas de la ciudad cordillerana se movilizaron para reclamar por la aparición del joven del que no se conoce el paradero desde el 11 de agosto. “Es imprescindible que se investigue de manera eficiente y que la búsqueda se sostenga en el tiempo”, señaló Ávalos.

LRA 1 Buenos Aires

Conrado Geiger conversó con Claudio “El Tano” Rapino, bombero voluntario ex combatiente de Malvinas, cuya historia fue relatada en el libro “Fuego sobre fuego”, del historiador Claudio Schbib.

Claudio recordó su antiguo trabajo previo al ingreso en el servicio militar obligatorio, el llamado al conflicto bélico poco antes de finalizar la conscripción y lo vivido en las islas, los combates y las actividades diarias, así como los abusos y maltrato sufridos por parte de los oficiales superiores.

También se refirió a los que extremos que es llevada la condición humana en esas situaciones, las sensaciones tras el regreso a casa con un recibimiento de honor por parte del cuerpo de bomberos, y destacó la diferencia frente a compañeros victimas del desprecio y la desmalvinización, como así también la necesidad de no dejar ningún renglón en blanco ni historias sin contar.

Política | Volver al inicio

LRA 17 Zapala

El Frente de Todos realizó en Zapala un encuentro con el objetivo de recrear y fortalecer el intercambio de ideas dentro del espacio. La ex intendenta de Zapala confirmó que esperan que el oficialismo haga un llamado temprano a las elecciones.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El presidente del Partido Justicialista se refirió a la nueva alianza provincial "Nos une Río Negro". “Se hizo para lograr acuerdos y llegar a todos los lugares de la provincia con la propuesta”, señaló Hernández.

LRA 6 Mendoza Quino

Ubieta se refirió a la iniciativa de los 509 intendentes que firmaron un comunicado público donde denunciaron la persecución judicial contra la vicepresidencia Cristina Fernández de Kirchner, afirmando: "Hay un proceso que está instalado en la Argentina desde hace mucho tiempo, el cual tiene que ver con la persecución contra todo lo que es K. Es muy evidente, sucede sistemáticamente y se ve cada día como un espectáculo por televisión".

LRA 7 Córdoba

Sobre el tema, Tomatis, quien integró el grupo de jefes comunales que firmaron una solicitada a favor de Cristina Fernández de Kirchner, declaró que ven con preocupación el proceso judicial en contra de la vicepresidenta, y luego añadió: “A todos los que estamos en política nos interesa entender cuando un poder atropella al otro”.

LRA 3 San Juan

Desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan planean cómo van a efectuar el relevamiento de beneficiarios y beneficiarias de los Planes Potenciar Trabajo.

LRA 4 Salta

El diputado habló de las acusaciones fiscales por supuestas irregularidades en la obra pública que tiene como imputada a la vicepresidenta, Cristina Fernández. “La misma metodología, conocida como lawfare, se utilizó para encarcelar sin pruebas a Lula Da Silva”, dijo Godoy.

LRA 29 San Luis

Tras el censo finalizado a principios de junio, el Programa de Promoción Laboral del Ministerio de Desarrollo Social logró introducir al mercado laboral a más beneficiarias y beneficiarios. “Es posible por las políticas inclusivas impulsadas por el Gobierno de San Luis”, señaló Anzulovich.

LRA 14 Santa Fe

El funcionario habló del proyecto presentado en el Congreso de la Nación que tiene como objetivo preservar los humedales de la región de Santa Fe. El proyecto prevé sanciones para quienes cometan actos delictivos que atenten contra el ecosistema regional.

Economía | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

El diputado nacional Diego Sartori dijo que “es una aberración que no tengamos presupuesto. La ley de Presupuesto no se puede negar. Más allá de las diferencias que tengamos hay que tener responsabilidad. Hay un perjuicio real que tiene que ver con las provincias”.

El legislador por Misiones también se refirió al Consenso Fiscal que el oficialismo incluiría en la sesión del 31 de agosto que busca acuerdos en políticas tributarias.

Laborales | Volver al inicio

LV 4 San Rafael

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) determinó una nueva medida de acción directa frente a otro fracaso en la negociación paritaria salarial con el Gobierno mendocino.

Así lo confirmó Adriana Iranzo, secretaria General Adjunta de ATE, quien agregó: “El Ejecutivo no escucha un reclamo alimentario, y hay trabajadores que no llegan al 15 de cada mes con el sueldo que cobran”.

LV 8 Libertador

Así lo expresó Lidia Escalante, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por ese sector, quien agregó que ninguno de los medios comerciales quiere visibilizar esta situación, expresando: “El único responsable de lo que sucede es el gobernador Suarez”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 2 Viedma

El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Patagones (HCD) brindó precisiones del Encuentro de Municipios Bonaerenses sobre iniciativas de cannabis medicinal y cáñamo industrial desarrollado en Bahía Blanca. También habló del trabajo en el HCD.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, Mieres dijo: “Por fin llegó la fecha en la que las grandes compañías deben suministrar información de los productos, la cual debe estar en todos los alimentos nacionales o extranjeros. De todos modos, hay prórroga hasta febrero de 2023 para que las pequeñas y medianas empresas se adecuen y cumplan con la ley”.

LRA 7 Córdoba

Maga, perteneciente a la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), expresó que aún falta mucha información respecto a las compañías que solicitaron la prórroga, diciendo: “No sabemos qué empresas y sobre qué productos se pidieron las prórrogas. Desde las organizaciones reclamamos, y no la recibimos".

LT 14 Paraná

Rosario Romero, ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, anunció que se incrementó el número de brigadistas para mitigar los incendios que continúan en las islas del Delta, tras la llegada desde Córdoba de 35 expertos en el combate contra los incendios.

“Estamos aumentando permanentemente nuestros brigadistas y hoy llegaron 35 que envió el Gobierno de Córdoba”, señaló Romero, quien también indicó que los especialistas traen consigo equipamiento para desplazarse y combatir los siniestros en las islas.

LRA 53 San Martín de los Andes

Organizaciones sociales y políticas de San Martín de los Andes trabajan en un proyecto de ordenanza para ampliar los alcances de la actual emergencia habitacional. El referente de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) habló del tema.

LRA 30 Bariloche

El vicepresidente del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) habló de los cambios en la conducción de la organización con la reciente salida de Magdalena Odarda. “Estamos tratando de coordinar cuestiones que tienen que ver con el estado de situación”, dijo Pilquiman.

LT 14 Paraná

Néstor Rodríguez, director de la Biblioteca Provincial, brindó detalles de la puesta en valor del patrimonio histórico, dentro el Programa de Recuperación de espacios culturales, mediante una inversión de 19 millones de pesos, la cual consistió en reconstruir la fachada, la sala de lectura, los sanitarios, los techos y otros espacios del organismo público.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Mañana 23 de agosto se cumplen 210 años del Éxodo Jujeño, hito comandado por Manuel Belgrano al frente del Ejército del Norte y la población de San Salvador de Jujuy, que abandonó por completo la ciudad y los campos como una respuesta estratégica al avance del Ejército Realista.

LRA 21 Santiago del Estero

El jefe del cuerpo de bomberos voluntarios de La Banda se refirió a la preocupación que generan los frecuentes incendios. "Tuvimos alrededor de 8 incendios forestales por día en distintos puntos de la ciudad", señaló el comandante.

LRA 25 Tartagal

Un joven identificado como Adrián Barca fue asesinado por tres personas que acudieron en un automóvil a su domicilio en Tartagal. El oficial principal se refirió al tema.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 13 Buenos Aires

El director de “Bahía Blanca”, Rodrigo Capriotti, dijo “estoy muy contento con el estreno en Bahía Blanca” que será el jueves, a las 20, en el cine Visual de Chiclana 452.

“Bahía Blanca” está basada en la novela homónima de Martín Kohan y cuenta con las interpretaciones de Guillermo Pfening, Elisa Carricajo y Marcelo Subiotto, entre otros.

“Es un profesor de la UBA (Universidad de Bahía Blanca) escapando de su pasado por un mes. En Bahía se va encontrando con diferentes personajes hasta que da con un amigo del pasado. Ahí la película cambia y nos metemos en thriller y un drama “, contó Capriotti sobre el argumento de “Bahía Blanca”.

El director también manifestó que “para mí es una expectativa saber qué opinan los bahienses”.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

La banda santacruceña lanzó su primer material musical llamado Inmensidad y presentaron el tema “Tus ojos” dedicada a los ex combatientes de Malvinas. "La esencia de Jullsonic es el rock incluimos soul, folk, indie y una experiencia sonora muy copada.", dijo Oyarzun.

LRA 24 Río Grande

El Ballet Folclórico Nacional realizó una función virtual de “San Juan Por Mis Cuerdas”, un espectáculo en el que se fusionan danza, música y poesía.

LRA 1 Buenos Aires

En noviembre de 2010, Radio Nacional ROCK realizó un ciclo de programas para celebrar los diez años de la publicación de EL SALMÓN, el disco quíntuple de Andrés Calamaro.

Conducido por Leo Acevedo, Fran Aquino y Juan Manuel Strassburger, el homenaje consistió en 6 programas, de una hora cada uno, con entrevistas y testimonios de artistas y personalidades de la cultura que fueron influenciados por El Salmón o que estuvieron directamente involucrados en la creación del disco, como Tom Lupo, Manuel Moretti, Marcelo “Cuino” Scornik, Jorge Larrosa, Carlos Polimeni, Leonardo Oyola y Martin Perez, entre otros.

Este podcast compila fragmentos destacados de aquella producción y se publica a modo de homenaje -el 22 de agosto de 2022-, en un nuevo cumpleaños de Andrés Calamaro.

Géneros | Volver al inicio

LRA 5 Rosario

La primera funcionaria trans de Santa Fe fue hallada sin vida en su domicilio. El hecho es investigado por la fiscal Alejandra Del Río Ayala y hay un detenido. "Era una compañera que hacía mucho tiempo gritaba basta de travesticidios", dijo Rochi.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Boca Juniors se llevó los tres puntos de cancha de Defensa y Justicia en el segundo minuto de descuento por un gol de Luis Vázquez, que llevaba 14 juegos sin convertir, pero ese 1 a 0 final resultó injusto por los escasos atributos que exhibe de continuo el conjunto dirigido por Hugo Ibarra, al que los de Sebastián Beccacece le manejaron la pelota durante la mayor parte de este encuentro correspondiente a la 15ta. fecha de la LPF.

LRA 1 Buenos Aires

River goleó este domingo a Central Córdoba, de Santiago del Estero, por 3 a 0, en el partido válido por la 15ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, y sumó confianza, con buen fútbol, para la lucha por el título.

Pablo Solari, el colombiano Miguel Borja y Bruno Zuculini fueron los goleadores en un Más Monumental colmado por 19na. vez consecutiva.

LRA 1 Buenos Aires

Godoy Cruz e Independiente empataron 1-1 en un encuentro jugado este domingo en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y válido por la 15ta. jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El gol del Rojo lo convirtió Juan Manuel Insaurralde a los 42 minutos del primer período, mientras que para el "Tomba" lo hizo Tadeo Allende a los 10m del segundo, respectivamente.

La igualdad dejó a los mendocinos transitoriamente en la quinta posición con 25 puntos, a cuatro del líder Atlético Tucumán, mientras que los de Avellaneda llegaron a las 14 unidades y continúan en la parte baja de la tabla.