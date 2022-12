Diario de Radio Nacional 22/12/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "El fallo de la Corte genera una enorme desigualdad"

LRA 1 Buenos Aires - LA COLUMNA DE ALFREDO ZAIAT: La coparticipación federal y el fallo injusto de la Corte Suprema

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A TERESA GARCIA: "Los argentinos no merecemos este Poder Judicial"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A CLAUDIA NEIRA: "La Corte no le dio la razón a la Ciudad, es una gran ensalada rusa"

Entrevista Federal - CARLOS ALBERTO RECIO: "El ARA Almirante Irizar permite que Argentina sea un país bicontinental"

LRA 26 Resistencia - NESTOR ESPOSITO: “La Corte Suprema no debe tomar decisiones políticas”

LRA 27 Catamarca - ENTREVISTA A LUCILA MASIN: “La oposición tiene actitudes que van contra la sociedad”

LRA 1 Buenos Aires - ARIEL BASTEIRO: "Se quiere proteger a los responsables"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A FERNANDO GOMEZ: Continúa el acampe en reclamo de un indulto para Milagro Sala

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO BARCESAT: "La Corte asumió la competencia federal y Sala debe ser indultada"

LRA 52 Chos Malal - ROBERTO SAMAR: Piden reunión con Koopmann para acelerar designación de representantes

LRA 30 Bariloche - VALERIA CARRERAS: "No quieren que nadie active, impulse y controle"

LRA 7 Córdoba - MARCO GALAN: “No hay políticas públicas que atiendan la demanda de hábitat social”

LRA 7 Córdoba - MARISA CARIDDI: Acampe por tiempo indeterminado frente a Desarrollo Social

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A CECILIA TODESCA BOCCO: "Este año vamos a superar los 100 mil millones de dólares en exportaciones"

LRA 42 Gualeguaychú - FALTA DE LLUVIAS: La Secretaría de Agricultura prepara medidas especiales por la sequía

LT 14 Paraná - GUSTAVO BORDET: Promulgó la ley de Presupuesto para 2023

LRA 7 Córdoba - DANIEL SANTORO: "Fue una movilización casi bíblica"

LRA 3 Santa Rosa - ALEXIS MAC ALLISTER: Ciudadano ilustre de Santa Rosa

LRA 3 Santa Rosa - MARIANA STECKLER: La final del Mundial desde la Base Marambio

LRA 1 Buenos Aires - DETRAS DE BRASIL: Pese a ser campeón, Argentina quedó segundo en el ranking FIFA

LRA 28 La Rioja - MUNDIAL QATAR 2022: No traten de entenderlo

LRA 6 Mendoza Quino - MEJOR ARQUERO MUNDIAL: Amor en Mar del Plata con la llegada del “Dibu”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A CARLOS BARULICH: "Hubo periodistas que quisieron voltear a Scaloni y uno solo pidió disculpas"

LU 4 Patagonia - PEDRO SABORIDO: "De esta tenemos que salir mejores, parar con el discurso pesimista"

LRA 1 Buenos Aires - EL EDITORIAL DE MARIO WAINFELD: “Gorro, bandera, camiseta, himnos, nación”

LU 4 Patagonia - EDUARDO SACHERI - "La final, si uno la describe así en una ficción, no te la creen"

LU 4 Patagonia - MIGUEL REP: "Hay que disfrutar del humor popular, es un momento mágico en la Argentina"

LRA 1 Buenos Aires - LUIS ALBERTO QUEVEDO: Al no ir a la Casa Rosada, "la AFA faltó a su responsabilidad institucional"

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández se reunió con 14 gobernadores en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada luego del fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires, tras el reclamo por la quita de los fondos de coparticipación del gobierno nacional a la gestión porteña.

"El fallo de la Corte Suprema es tremendo y genera una enorme desigualdad entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país. Yo sigo insistiendo en la necesidad de garantizar federalismo para crecer y desarrollarnos en donde nacimos" , sostuvo Fernández.

De forma presencial estuvieron en la reunión Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gustavo Bordet (Entre Ríos): Sergio Uñac (San Juan); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Mariano Arcioni (Chubut); Sergio Ziliotto (La Pampa) y Raúl Jalil (Catamarca). Por videoconferencia también se conectaron Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).

LRA 1 Buenos Aires

La organización Abuelas de Plaza de Mayo informó este jueves una "nueva restitución de identidad" y sostuvo que se trata del "hallazgo de un nuevo nieto, el 131".

"Como si el fin de año se hubiera empeñado en cumplir deseos, luego de casi tres años, volvemos a celebrar el hallazgo de un nuevo nieto, el 131", manifestó la organización encabezada por Estela de Carlotto en un comunicado.

LRA 1 Buenos Aires

El economista criticó y calificó de injusto el fallo de la Corte Suprema de Justicia para que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires el 2.95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

"Cuando Nación recauda plata y lo hace en todo el país, se debe distribuir todo el dinero. Casi el 50 % se lo queda Nación, por gastos a nivel nacional que tiene que afrontar. El resto se distribuye entre las demás provincias, y tiene que haber criterio en la distribución", explicó.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta del bloque de Senadores bonaerenses (FdT), María Teresa García analizó el fallo de la Corte que benefició a la Ciudad por fondos de coparticipación.

"No me sorprende, los argentinos no merecemos tener este Poder Judicial. La Corte decidió intervenir no solo todos los poderes, sino atacar el Federalismo argentino. 19 provincias se opusieron. La Corte no atendió a 14 gobernadores", expresó.

"Ya vimos a jueces que son dueños de medios o a los que jugaban al tenis con Mauricio Macri en Olivos. No podemos ser comentaristas de esta situación, la sociedad requiere otro tipo de actitud. Los bonaerenses verán afectados sus ingresos", resaltó García. "Estoy muy indignada".

En tanto, destacó que "es necesario que se modifique la ley del Consejo de la Magistratura".

LRA 1 Buenos Aires

El legislador porteño del Frente de Todos se refirió al a fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la coparticipación que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo calificó como "un regalito de navidad" para Horacio Rodríguez Larreta.

"La Corte ha decidido jugar a la política partidaria más rudimentaria. Había que darle un regalo de campaña al candidato protegido del establishment", expresó Juan Manuel Valdés.

LRA 1 Buenos Aires

La legisladora porteña del Frente de Todos cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación favorable a la Ciudad de Buenos Aires en la disputa con el Gobierno Nacional por los fondos de coparticipación pero aclaró que, pese al “discurso que ha montado (Horacio Rodríguez) Larreta y sus funcionarios le están mintiendo a la ciudadanía cuando dicen que ganaron con este fallo”.

En ese sentido, Claudia Neira explicó que “no es así, no se les dio la razón, no se declaró la inconstitucionalidad, sí se les dio un monto muy importante, 180 mil millones de pesos en un carácter absolutamente provisorio”.

“Como porteña me preocupa porque, al final de esta historia y con los tiempos de la justicia, no sé cuál será la resolución final de la Corte y qué va a ocurrir con todos estos fondos”, argumentó.

Entrevista Federal

Periodistas de todo el país conversaron en esta nueva edición de la Entrevista Federal con el comandate Carlos Alberto Recio, capitán del buque Rompehielos ARA Almirante Irizar, el navío construido en 1977 que opera como buque hospital, de rescate y de abastecimiento para las zonas antárticas del país.

Asimismo, describió las capacidades de atención y de transporte con las que cuenta el buque y destacó su importancia, ya que “es el único que permite transportar todo el combustible que se utiliza al continente antártico”. "El buque permite que la República Argentina sea un país bicontinental, ya que operamos tanto en el continente americano como en el antártico", agregó.

LRA 26 Resistencia

El periodista de temas judiciales de Radio Nacional analizó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referida a la Coparticipación Federal que beneficia a la Ciudad de Buenos Aires, señalando: “Es un fallo que estaba consensuado hace dos meses, y se conoce ahora por un sentido de oportunidad. La Corte dice que esta medida no afectará a

las provincias, pero en la práctica eso es imposible. En este caso, la Suprema Corte toma una decisión que la política no pudo resolver”.

LRA 27 Catamarca

“Esto es un modus operando de la oposición, y es la segunda vez que no bajan al recinto para discutir temas de relevancia e interés para la Nación. Estamos hablando de la creación de universidades nacionales y de un plan de moratoria para jubilados y jubiladas, por lo cual esta conducta es una acción antidemocrática de la oposición", dijo la diputada nacional del Frente de Todos.

LRA 1 Buenos Aires

El exfuncionario boliviano Renzo Arteaga Fernández fue condenado a tres años de prisión por falsificación de documentos y otros delitos cometidos para hacer posible el ingreso a Bolivia de armamento no letal y pertrechos para la represión fabricados en la Argentina, elementos que llegaron al aeropuerto de El Alto en un avión de la Fuerza Aérea en noviembre de 2019, en los primeros días posteriores al golpe de Estado contra Evo Morales.

El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, afirmó que "ya se comprobó que hubo contrabando, tráfico de armas que llegó desde Argentina".

A modo de contraste, remarcó que contradictoriamente, "en la justicia argentina solamente se llamó a declarar a los gendarmes, que son el hilo más delgado de todo el entramado" que tiene involucrados a funcionarios, al expresidente Mauricio Macri, a los exministros, al exdirector de aduana y al excomandante de Gendarmería.

LRA 1 Buenos Aires

Integrantes de la agrupación Tupac Amaru continuaban hoy acampando en la Plaza de Mayo en reclamo de la libertad y de un indulto para la dirigente social Milagro Sala, cuya condena en la causa conocida con el nombre "Pibes Villeros" fue ratificada la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia.

Fernando Gómez, referente del Frente Milagro Sala, dio los argumentos "para que se utilice esta herramienta para recomponer en el sistema de distribución de poderes un poquito la vigencia constitucional en el país".

Acompañan la protesta que desde ayer a la tarde se mantiene en Plaza de Mayo la CTA Autónoma y organizaciones como Soberanía Izquierda Popular, Espacio Puebla, Movimiento Popular La dignidad, Corriente Aníbal Verón y Movimiento Popular Liberación, entre otras.

LRA 1 Buenos Aires

Tras las declaraciones del presidente Fernández, quien aseguró que la Constitución le prohíbe usar el indulto en casos como el de Milagro Sala por tratarse de una condena de un tribunal provincial, el abogado constitucionalista dijo no compartir "el punto de vista técnico jurídico" del mandatario.

En ese sentido, Eduardo Barcesat explicó que la Corte Suprema, en su fallo, recoge el caso y sostiene que no hubo irregularidades en el proceso que llevó a la cárcel a la dirigente social, lo que hace surgir la competencia federal.

Asimismo, señaló que el del máximo tribunal es "un fallo absurdo y lesivo de las garantías constitucionales", agregó que la condena de Sala es "nula y persecutoria", y remarcó que "esta privación ilegítima de la libertad tiene hoy un solo remedio".

LRA 52 Chos Malal

La Asamblea por los Derechos Humanos en Neuquén (APDH) y la Asociación de Pensamiento Penal solicitaron una reunión urgente con el vicegobernador, Marcos Koopmann, para que el MPN nombre a sus representantes en el Contra la Tortura y se active el organismo creado por ley en 2019.

LRA 30 Bariloche

La abogada habló sobre el rechazo de la jueza federal de Bariloche, Silvina Domínguez, ante la presentación del Ministerio de Justicia de la Nación para convertirse en querellante en la causa que investiga el viaje de jueces, fiscales y funcionarios a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido.

LRA 7 Córdoba

La UTEP presentó en audiencia pública ante la Legislatura cordobesa una serie de propuestas para el Presupuesto 2023, que incluyen la creación de lotes con servicios y la creación de fondos para la economía popular, entre otros ítems.

En tanto, Marco Galán, titular de la Mutual Carlos Mugica e integrante de la UTEP, destacó que

“en Córdoba hay más de 270 barrios populares, y eso muestra que muchas familias no tienen otra posibilidad que ocupar tierras o van a asentamientos ya existentes o viven hacinadas”.

LRA 7 Córdoba

Organizaciones sociales reclamaron frente a la sede de Desarrollo Social debido a las bajas de los Planes Potenciar Trabajo y en contra del "ajuste para pagar al Fondo Monetario".

"Este año el aguinaldo se paga en dos veces, y eso es inexplicable", aseveró Marisa Cariddi, referente de Libres del Sur, una de las organizaciones que motoriza el reclamo.

LRA 4 Salta

En la última sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta se aprobó un proyecto de resolución que exhorta a la empresa prestadora del servicio de agua potable a que "garantice la correcta provisión del servicio y del suministro a todo el ejido municipal", sobre todo a los sectores hoteleros y gastronómicos. En la norma también se pidió que el Ejecutivo municipal declare la emergencia hídrica.

LRA 25 Tartagal

La ministra habló de los aportes del Ministerio de Desarrollo Social hacia la provincia de Salta.

“Con el Operativo del Programa Unir cerramos la ayuda alimentaria y económica más grande que hace el Ministerio de Desarrollo Social para una provincia del país”, dijo Tolosa Paz.

LRA 23 San Juan

En el tercer trimestre de 2022, la tasa de actividad que mide la población económicamente activa sobre el total de la población alcanzó el 47,6%; la tasa de empleo que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total se ubicó en 44,2%.

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería se refirió a los datos presentados ayer en el “Plan Nacional de Promoción de Exportaciones 2023” argentina, donde se celebró los resultados de las exportaciones récord de este año y se proyectó un 2023 con un incremento de las mismas.

"En 2022, la Argentina va a superar los 100 mil millones de exportaciones, si sumas bienes y servicios. Nunca antes la economía argentina había podido exportar ese número. Es importante saber que hay un efecto precio, pero a su vez, se nota un incremento fuerte en las exportaciones de manufactura de origen industrial en valores y en cantidades", sostuvo Cecilia Todesca Bocco.

Además, destacó que la política industrial, científico-tecnológica que se viene aplicando en el gobierno "está dando muy buenos resultados". Entre los sectores que siguen este modelo, la funcionaria nombró "el automotriz, farmacéutica humana y animal, lo asociado a la minería (litio y cobre)" y dio ejemplos de los mismos.

LRA 42 Gualeguaychú

La cartera que conduce el gualeguaychuense Juan José Bahillo le presentó al ministro de Economía, Sergio Massa, una serie de medidas paliativas para los productores agropecuarios debido a la sequía.

Bahillo precisó que la merma de trigo fue importante, y se está a tiempo de salvar la soja y maíz si llueve a la brevedad.

LT 14 Paraná

Bordet promulgó la ley 11.041 que establece el Presupuesto de la provincia para el próximo año, tras lo cual el primer mandatario provincial señaló: “Lo más importante que le vamos a dejar a la gestión que venga es un ordenamiento fiscal y financiero”.

LRA 29 San Luis

El incremento para diciembre en San Luis será de un 20,5 % , con lo que se llega a un incremento del 88,5% para este 2022. El anuncio alcanza al personal docente, de salud, fuerzas de seguridad, beneficiarios del Plan de Inclusión Social, Becarios 22 AG y a todo el personal de la administración pública.

LRA 1 Buenos Aires

En su biografía "Te amo, te odio, dame más", el manager, productor, empresario y representante revela secretos y pecados de una escena rockera que conoce a la perfección , repasando los hitos de su carrera, las giras con las bandas locales más importantes, la creación de la Rock & Pop o la visita de los Rolling Stones la Argentina, pero también sus desaciertos, como aquel día de los años 80 que declinó fichar a una banda que se llamaba Soda Stereo, y otras confidencias como la canción Peperina que Charly García compuso por una amante suya.

Daniel Grinbank dio detalles al respecto y expresó: "Me prepuse que el libro no tuviera un carácter nostálgico, porque tanto mi empresa como yo seguimos vigentes". "Todos los capítulos tienen sus propias reflexiones", agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El médico infectólogo, Hugo Pizzi brindó detalles de la situación que atraviesa el país ante el aumento de casos de Covid.

"Los casos están creciendo de manera exponencial. De la gente que va a hisoparse el 50% son positivos", aseguró. "Ahora conocemos como ataca el virus y las vacunas son fundamentales", remarcó.

En tanto, aseguró que "los festejos por el campeonato del mundo de la selección fueron maravillosos pero seguramente traerá consecuencias y aumentaran los casos positivos".

Sobre la situación en diferentes provincias contó que "en Catamarca ordenaron volver al barbijo obligatorio en el transporte y en muchos lugares"

Por último sostuvo que "en el AMBA se abrieron más vacunatorios y hay más turnos. Tenemos que ir a vacunarnos que nos salvan la vida".

LRA 27 Catamarca

El doctor Lejtman informó sobre el aumento de los casos de COVID que se vienen registrando en Catamarca, diciendo: “Hemos notado que a partir del comienzo de diciembre el aumento es muy alto tanto en la cantidad de pedidos, como también en los índices de positividad. Tenemos un porcentaje que va del 60 al 75% de casos positivos, casi como en la época más alta de la pandemia”.

LRA 57 El Bolsón

La epidemióloga de El Bolsón habló de la situación y amplió la información sobre los cuidados. “Si tenés síntomas leves y no sos paciente de riesgo, lo mejor que podés hacer es tomar precauciones para no transmitir a los demás. No hace falta testearte”, dijo Cárdenas.

LRA 1 Buenos Aires

El Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas partió el 22 de diciembre de 2020 a las 19.57 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y regresó a Buenos Aires apenas dos días después, el 24, con el primer cargamento de 300.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V con las que el Gobierno Nacional inició la inmunización contra el coronavirus.

El avión, especialmente modificado en su interior para el transporte de las vacunas, partió con dotación de 20 personas, compuesta por una tripulación de cuatro comandantes, cuatro copilotos y dos de "backup", además de tripulantes de cabina y técnicos.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El concejal habló de la agenda del Frente de Todos en Ingeniero Jacobacci. "La ciudad necesita más transparencia, responsabilidad y un plan estratégico a largo plazo", dijo Córdoba.

LRA 19 Puerto Iguazú

En la Plaza San Martín de Iguazú se realizará una expo navideña con productos orgánicos como verduras y frutas ofrecidos por sus propios productores.

LRA 53 San Martín de los Andes

En San Martín de los Andes, trabajan en la instalación y puesta en marcha de equipamientos de aireación que permitan minimizar los riesgos del bypass de los líquidos cloacales a medio tratar hacia el Lago Lacar.

LRA 5 Rosario

La funcionaria repasó avances y lo que aún falta de la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada hace dos años. "Conocer los derechos es lo que permite acceder a ellos", dijo.

LRA 3 Santa Rosa

La secretaria de Mujer, Géneros y Diversidad de La Pampa, Liliana Robledo, adelantó los objetivos de gestión para 2023, diciendo: “Nos falta el compromiso social, y ese es el gran desafío: sensibilizar y seguir militando los espacios”.

LRA 7 Córdoba

En relación a los festejos que se llevaron a cabo en nuestro país para celebrar la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, Santoro señaló que "esto lo capitaliza el ser nacional y nos hace reacomodar a todos. Es un sismo identitario que emergió como una verdad profunda”.

LRA 3 Santa Rosa

El concejal Mariano Rodríguez Vega dio detalles del proyecto que declaró ciudadano ilustre a Alexis Mac Allister, el primer futbolista pampeano en consagrarse Campeón del Mundo con la selección nacional.

LRA 3 Santa Rosa

La directora LRA 14 Radio Nacional Santa Fe, Mariana Steckler, vivió la final del Campeonato Mundial Qatar 2022 en la Base Marambio, tras lo cual contó cómo es el trabajo de las mujeres que impulsan a LRA 36 Arcángel San Gabriel, la emisora más austral del mundo.

LRA 1 Buenos Aires

El seleccionado argentino, que acaba de consagrarse campeón mundial en Qatar 2022, quedó segundo en el escalafón que hace mensualmente la FIFA, debajo de Brasil, con una diferencia de 2,39 puntos en favor de los pentacampeones, según lo informó hoy el máximo organismo del fútbol mundial.

Brasil es el número uno, con 1.840,77 puntos, Argentina le sigue con 1.838,38 y tercero quedó Francia con 1.823,39.

Al haber logrado llegar a las semifinales del Qatar Croacia ascendió cinco puestos y está séptimo, mientras que el sorprendente seleccionado de Marruecos, eliminado por Francia también en semifinales, ascendió 11 lugares y quedó undécimo.

LRA 28 La Rioja

Tras la conquista de la Copa del Mundo en Qatar, la doctora en Comunicación Social de la UNLaR, Leila Torres, descifró los distintos componentes sociales que provocaron la algarabía de una nueva generación diametralmente distinta a 1986.

Luego, la profesional analizó algunos exabruptos periodísticos, como el uso de los términos vulgares o desclasados, observando los intereses políticos que trasladaron a distintos medios desde el desprecio a Messi y a Scaloni hasta la euforia por el logro obtenido.

LRA 6 Mendoza Quino

Ulises Cuenca, periodista y director de La Postal de Mar del Plata, contó cómo se preparan para recibir al mejor arquero del mundo, Emiliano "Dibu" Martínez, informando que habrá festejos en torno al diseño de la estatua que se montará en su honor en la ciudad costera.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista deportivo destacó que el entrenador del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar, Lionel Scaloni, regresó ayer a su ciudad natal en la provincia de Santa Fe, Pujato, donde una calle llevará su nombre.

Carlos Barulich describió cómo fue el emotivo homenaje a Scaloni y resaltó que "a partir de hoy el club Sportivo Matienzo se llama Lionel Scaloni".

En tanto, cuestionó que hubo periodistas que "atacaron y quisieron voltear a Scaloni, y uno solo pidió disculpas".

LU 4 Patagonia

Saborido se refirió al triunfo de Argentina y a la alegría que desató en todo el mundo, expresando: "Veo que había un montón de alegría, de ganas de estar bien y esto tiene que ser orgullo, no xenofobia, junto a la alegría necesaria para encarar la vida contra frases pesimistas como la que dice no se puede hacer nada, ocultando las buenas cosas que se hacen en Argentina".

LRA 9 Esquel

El escritor y sociólogo, Pablo Alabarces, en diálogo con "Trabajo de hormiga" se refirió al histórico y emotivo recibimiento de la Selección Argentina luego de ganar la tercera Copa del Mundo en Qatar.

"Fue un suceso excepcional en un sentido literal porque nunca había pasado esto", sostuvo sobre lo ocurrido el martes cuando millones de hinchas se volcaron a las calles para celebrar la llegada de la Copa del Mundo y el equipo campeón. "Fue la movilización popular más importante en relación a un evento deportivo", agregó.

El escritor y docente destacó el buen comportamiento de las personas que se congregaron en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires para saludar al seleccionado nacional.

"La multitud estableció un pacto tácito que ya lo había hecho el domingo. Los festejos terminaron sin incidentes y sin vandalismo excesivo, y esto habla de una sociedad mucho más responsable que sus clases gobernantes", sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

Una mirada sobre la idiosincrasia del pueblo, el concepto de nación, la meritocracia y el discurso antipolítica; en el marco de la consagración de la Argentina en la copa del mundo.

LRA 24 Río Grande

Esteban Parovel, periodista deportivo de Ushuaia, integró el staff de profesionales que realizaron la cobertura del mundial de fútbol para la Televisión Pública Nacional. “Tuve el privilegio de haber vivido la Copa desde adentro y fundamentalmente con el orgullo de representar a la televisión pública de Tierra del Fuego", afirmó.

LU 4 Patagonia

El escritor habló de sus sensaciones tras el triunfo de la selección nacional y sostuvo: "Asistimos a un final de película por esa gran injusticia que enfrentaba Leo cuando se le bajaba el precio como jugador por sus éxitos en Europa, aunque con la Selección había un ´pero´ que quedaba descolocado, el cual quedó cerrado con broche de oro este domingo".

LU 4 Patagonia

El caricaturista se refirió a la hazaña argentina en el Mundial de Qatar e indicó: "Durante los siete partidos en algún lugar de mi cerebro imaginaba como graficar todo lo que vivimos, ya que fueron días muy intensos donde aparecieron cosas nuevas, y siempre hay un territorio para la sorpresa cuando hay algo que se cerró".

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo y director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), analizó la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de no visitar la Casa Rosada tras el triunfo del Mundial de Qatar.