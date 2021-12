Diario de Radio Nacional 22/12/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - EN EL COLEGIO MILITAR: El Presidente agradeció a las Fuerzas Armadas su rol en la pandemia

LRA 1 Buenos Aires - BLANCA OSUNA: "Se incorporaron modificaciones positivas"

LRA 1 Buenos Aires - GERMAN MARTINEZ: "Quienes tienen más, van a aportar más"

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL ARROYO: "Lo que pasó con el Presupuesto es inadmisible"

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS BIANCO: “El Pase Sanitario busca incentivar la vacunación”

LRA 5 Rosario - TRENES DE PASAJEROS: El Estado controlará el ramal Rosario-Zárate para “mejorar el servicio”

LRA 1 Buenos Aires - JOSE MANUEL UBEIRA: “Está recontra probado un mecanismo de espionaje durante el macrismo”

LT 14 Paraná - SONIA VELAZQUEZ: Velázquez recomendó mantener burbujas familiares para Navidad

LRA 26 Resistencia - DARIO GOMEZ: La importancia de la aplicación de la tercera dosis de las vacunas

LRA 7 Córdoba - MARCOS GENARO: "Acompañamos las medidas para contener el coronavirus"

LRA 6 Mendoza Quino - MARIANA ALVAREZ: "Estamos enfocados en la prevención, los testeos y la vacunación"

LRA 1 Buenos Aires - JORGE ALIAGA: "Los casos de coronavirus están creciendo exponencialmente"

LRA 1 Buenos Aires - TOMAS ORDUNA: Destacan la importancia de celebrar las fiestas con protocolos sanitarios

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL ROSENSTEIN: “No vacunarse es un atentado social”

LRA 1 Buenos Aires - JORGELINA IBARRA: Confinamiento estricto en Países Bajos para frenar la variante Ómicron

LT 14 Paraná - Presentes en el último adiós: Gobernadores de la región destacaron la figura de Jorge Busti

LT 14 Paraná - PEDRO GUASTAVINO: “Busti marcó a fuego la historia institucional provincial”

LRA 26 Resistencia - RODRIGO OCAMPO: El Partido Justicialista anunció la creación del espacio “Mundo peronista”

LRA 27 Catamarca - MARCELO MURUA: “La articulación será muy buena y, seguramente, los resultados igual”

LRA 1 Buenos Aires - CAMILA VALLEJO: "En Chile hay que lograr los cambios que la gente demanda"

LT 14 Paraná - MONICA MAUREURA: “Gabriel Boric es el presidente electo más joven de Chile”

LRA 9 Esquel - SERGIO ONGARATO: "Un plebiscito provincial merece un debate en profundidad"

LRA 3 Santa Rosa - AGUSTINA GARCIA: Lo que genera en La Pampa la no aprobación del Presupuesto 2022

LRA 3 Santa Rosa - GUIDO BISTERFELD: "Cualquier recorte que haya que hacer no será sobre los salarios"

LV 8 Libertador - HERNAN INVERNIZZI: “Si hay algo que uno aprende en la cárcel es que no sobrevive solo"

LRA 1 Buenos Aires - MARIA OJEA: “Hubo incumplimientos entre el Fondo y el gobierno de Macri”

LRA 1 Buenos Aires - SEBASTIAN BELL: Adelantaron que ya hay un 75% de reservas

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández agradeció hoy a las Fuerzas Armadas por "el modo en que ayudaron a enfrentar la pandemia de coronavirus en el marco del plan Manuel Belgrano para enfrentar una guerra singular, contra un virus".

Así lo afirmó al encabezar en el Colegio Militar de la Nación, en El Palomar, en el partido bonaerense de Morón, la tradicional ceremonia de egreso conjunto de los subtenientes, guardiamarinas y alféreces de las Fuerzas Armadas, acompañado por el ministro de Defensa, Jorge Taiana.

En ese marco, el Presidente les pidió a los nuevos subtenientes, guardiamarinas y alféreces de las Fuerzas Armadas que "nunca pierdan el compromiso democrático" y "tengan un enorme compromiso con el pueblo argentino".

LRA 1 Buenos Aires

Blanca Osuna, Diputada nacional por la provincia de Entre Ríos del Frente de Todos, explicó los alcances del proyecto de reforma al Impuesto de Bienes Personales aprobado ayer por la Cámara baja y girado con modificaciones en revisión al Senado que se ha comprometido a tratarlo "antes de fin de año".

La calificó como una “sesión positiva”, por el respaldo que se dio a la iniciativa que venía con media sanción de la Cámara alta, y destacó que “se incorporaron modificaciones positivas” que tienen que ver con imprimir “progresividad a la norma”.

Evaluó que, debido a la composición de la Cámara, la votación “ha tenido una paridad entre las dos primeras minorías que se va a manifestar siempre” y, por esa razón, consideró “muy importante el tenor de los temas que se traten”.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional del Frente de Todos destacó que la Cámara de Diputados haya aprobado con modificaciones y devuelto al Senado el proyecto de ley de reforma del Impuesto de Bienes Personales. "Le estamos dando progresividad a un impuesto que lo necesitaba, lo que significa que quienes tienen más puedan aportar más", explicó Germán Martínez.

Por otro lado, se refirió al rol de la oposición y afirmó: "Son un mar de contradicciones". "Por un lado dicen que bajen el déficit y los impuestos; por el otro lado dicen que no se puede tener gastos sin financiamiento", señaló. En ese marco, pidió "volver a niveles de racionalidad y diálogo para generar una agenda parlamentaria intensa en el 2022".

En tanto, Martínez resaltó que fue aprobada en la sesión una prórroga de la facultad del Poder Ejecutivo para actualizar la alícuota de descuento de Impuesto a las Ganancias que pagan los trabajadores.

LRA 1 Buenos Aires

Un análisis sobre la ley que modifica el mínimo no imponible a los bienes personales y que aumenta las alícuotas para los patrimonios más altos que logró aprobar el oficialismo de la Cámara de Diputados y ahora deberá tratar el Senado.



LRA 1 Buenos Aires

El bloque del frente de Todos de la Cámara de Diputados consiguió aprobar su proyecto de modificación del Impuesto a los Bienes Personales gracias al apoyo de la Izquierda y de los bloques referenciados en los gobiernos de Neuquén, Rio Negro y Misiones, además de aprovechar las ausencias de tres legisladores de Juntos por el Cambio.

“Quienes tienen que pagar el impuesto pasó de 2 millones a 6 millones de pesos”, declaró el diputado Daniel Arroyo y agregó: “Fue una jornada positiva, más para gran parte de los trabajadores y los que tienen un pequeño patrimonio que no deberán pagar Bienes Personales”.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Asesores del Gobierno bonaerense habló de la implementación del Pase Libre con Vacuna en la Provincia de Buenos Aires. Adelantó que los objetivos son proteger a quienes tienen las dosis aplicadas e incentivar la vacunación. En ese sentido, agregó: “Esto último está sucediendo”.

Carlos Bianco explicó que con esta medida quieren “evitar tomar una medida más drástica” de cara al aumento de los casos. “Si bien subieron los contagios, lo que hace la vacunación es que transcurran la enfermedad de una manera más leve”, completó.

LRA 5 Rosario

“La idea de recuperar anticipadamente ese ramal es mejorar el servicio, para aumentar la cantidad de pasajeros y para bajar el tiempo de duración del viaje”, explicó el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, luego de que el Estado asumiera el control de la línea Rosario-Zárate del ferrocarril Mitre.

El ex concejal de Rosario y actual funcionario nacional explicó en Nacional Rosario los motivos de Nación para retirarle la concesión a la empresa Nuevo Central Argentino (NCA), al sostener que la falta de inversión hacía que “el tren tenga una demora de dos horas más, lo que perjudica a las y los pasajeros”. Y aclaró que esta decisión “no le costará nada al Estado nacional”.

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara Federal porteña con los votos de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, magistrados ligados a Juntos por el Cambio, revocó los procesamientos a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por supuesta "asociación ilícita" en la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal durante el mandato de Mauricio Macri, que habían sido dictados por la Justicia Federal de Lomas de Zamora.

En ese sentido, el abogado afirmó que "lo que propone el fallo es que un grupo de personas, de forma descoordinada, se levantó una mañana y decidió espiar" a dirigentes del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, familiares de Macri, jueces, periodistas, y miembros del ejército; entre otros.

LRA 26 Resistencia

“La campaña de vacunación tiene avances significativos en toda el Chaco, con coberturas importantes en todos los sectores etarios, tanto en la primera como en la segunda dosis, y también en la aplicación de refuerzos, con muchos adelantos en los adolescentes, en los niños y en las niñas”, dijo la ministra de Salud provincial, Carolina Centeno.

LT 14 Paraná

La ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, indicó que se viene dando una suba de contagios de coronavirus “de manera sostenida”, sumando que la provincia “hace siete semanas que muestra un aumento en el número de casos, pero esta tendencia en relación al número de muertes sigue siendo baja”.



LRA 26 Resistencia

“La importancia de la tercera dosis está dada por avales científicos que demuestran que desde el sexto mes disminuyen los anticuerpos generados por las vacunas, y es por eso que es necesaria una dosis de refuerzo, especialmente por la aparición de la variante Ómicron, la cual es más contagiosa que las anteriores”, expresó el médico especialista, Darío Gómez.

LRA 7 Córdoba

Representantes de bares y discotecas de Córdoba se mostraron confiados en la instrumentación del pase sanitario en la provincia.

“Acompañamos las medidas de las autoridades. Es mejor a tener que cerrar los locales, y con un control estricto del ingreso de las personas, vamos a contener la situación", expresó el representante de la Cámara de Bares de Córdoba, Marcos Genaro.

LRA 6 Mendoza Quino

Alvarez, subsecretaria de Planificación y Coberturas Públicas Sanitarias del Ministerio de Salud de Mendoza, hizo referencia al aumento de casos de COVID-19 en la provincia y explicó cómo trabajan los equipos de Salud para evitar la aceleración de los contagios. "Los equipos de Salud estamos en todos lados, y enfocados en la prevención y en garantizar el acceso a la vacuna, pero es importante la responsabilidad individual", informó la funcionaria.

LRA 57 El Bolsón

El ministro de Salud dio detalles del pase sanitario que entró en vigencia en la provincia de Río Negro. Se da en coincidencia con una situación epidemiológica que se agrava con la aparición de la variante Ómicron.

LRA 1 Buenos Aires

El investigador del Conicet se refirió a la situación epidemiológica y advirtió que "los casos están creciendo exponencialmente". "Tarda el mismo tiempo de pasar de cien casos a mil, que de mil a diez mil", explicó Jorge Aliaga, al tiempo que afirmó que "una vez que Ómicron empiece a circular, crecen muy rápido los casos". En ese sentido, no descartó que en la Ciudad de Buenos Aires esté circulando la nueva variante. "El paso que se da de una cifra a otra es cada vez mayor porque no se suma una cantidad, sino que se multiplica", dijo.

LRA 1 Buenos Aires

De cara a los encuentros de fin de año, el infectólogo adelantó la importancia de mantener los cuidados sanitarios en cada reunión: “Lo que se puede hacer es pasar la Navidad cuidada, cada uno es responsable con distancia social, con tapabocas, el aire libre es fundamental”.

A su vez, Tomás Orduna remarcó la importancia de la vacunación y la incidencia de la nueva variante Ómicron en la terapia intensiva. En ese sentido, informó: “No ha generado un aumento en la gravedad de la enfermedad, por lo cual, podríamos pensar que es igual que la Delta, no es peor pero no podemos decir que no generará menos daño”.

LRA 1 Buenos Aires

El médico clínico de guardia del Hospital Tornú, alertó sobre la abrupta suba de casos de coronavirus, habiendo un aumento del 75% en las últimas semanas, y apuntó a una “circulación viral en creciemiento”.

“Demuestra que la circulación es muy alta y que no estamos llegando a los contagiados, algo que no nos permite determinar cuántos son los que portan el virus”, enfatizó.

Asimismo, aseguró que hay circulación comunitaria de la variante Ómicron, pero detalló, “no es la prevalente, esa es la Delta”.

A su turno, advirtió sobre la necesidad de aumentar las cifras de vacunados, ya que “2 de cada 3 pacientes no lo están y por eso terminan en terapia intensiva”.



LRA 1 Buenos Aires

Jorgelina Ibarra es argentina y, desde Holanda donde vive y trabaja como personal training, describió la situación sanitaria en esa nación europea y las medidas dispuestas desde el domingo y hasta el 14 de enero, en un intento por detener el avance de esta nueva mutación del coronavirus que, según estiman, “será dominante a fin de año”, desplazando a la Delta.

Precisó que el confinamiento dispuesto por el gobierno neerlandés implica que sólo “permanecen abiertos supermercados y farmacias” y fueron cerradas todas las actividades no esenciales así como colegios e universidades.

LT 14 Paraná

Los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti, y de Córdoba, Juan Schiaretti, estuvieron presentes en el velatorio del tres veces gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti.

“A hombres como Jorge no se los llora, sino que se los imita", expresó Perotti al evocarlo como uno de los principales impulsores de la Región Centro, en tanto Schiaretti enfatizó: “Vinimos a despedir a un amigo y a un militante”.

LT 14 Paraná

Guastavino fue vicegobernador durante una de las tres gestiones de Jorge Busti y destacó que vive su fallecimiento con “mucho dolor. Fue el desenlace que uno nunca esperaba, por es mucha pena despedir a mi amigo y compañero. La noticia me golpeó profundamente”.

LRA 26 Resistencia

“Es una iniciativa del gobernador Jorge Capitanich para pensar una especie de parque que pueda integrar la historia del peronismo y recrear un espacio ambiental, cultural, político, artístico y deportivo, en el que toda la familia peronista pueda disfrutar”, dijo el diputado del Frente de Todos Chaco, Rodrigo Ocampo.

LRA 27 Catamarca

El nuevo ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murua, comentó lo que significará el tener a Fernanda Avila, representante de la provincia, a cargo de la Secretaría de Minería de Nación, diciendo: “La articulación va a ser muy buena y, seguramente, los resultados también”.

LRA 1 Buenos Aires

La legisladora y una de las jefas políticas de la campaña del presidente electo de Chile explicó cuál es el proyecto de país que Gabriel Boric se propone llevar adelante y afirmó: "Necesitamos recuperar el Estado social de derecho".

En ese sentido, Camila Vallejo abogó por "lograr los cambios que la gente viene demandando desde hace décadas" y manifestó la importancia de "cuidar los pasos que se vayan dando porque se juega mucho en este proyecto de transformaciones profundas del país".

En cuanto a algunos de los desafíos, señaló: "Sabemos que hay una situación económica compleja y que no tenemos la mayoría en el Congreso, por lo tanto será un trabajo muy intenso de diálogo y generación de acuerdos".



LT 14 Paraná

Maureura, periodista, docente e integrante de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile, dijo: “La revuelta social del 2019 es un punto inflexión del desajuste de la política chilena, más allá del gobierno de turno, y el movimiento estudiantil tuvo un rol importante que se vino instalando desde el 2011, sumando la demanda de una educación de calidad y gratuita, una bandera que venía pregonando Boric”.

LRA 9 Esquel

Ongarato conversó con Radio Nacional Esquel y se mostró conforme con la derogación de la Zonificación minera que aprobó por unanimidad la Legislatura provincial. En relación a la posibilidad de que se convoque a un plebiscito en Chubut, planteó: "Creo que merece un debate en profundidad, es un debate para los legisladores provinciales, pero también los intendentes y representantes de distintas instancias del Estado tendríamos que participar".

LRA 9 Esquel

Luego de la derogación de la zonificación minera en Chubut, continúan las movilizaciones de los autoconvocados por el “No a la Mina” para frenar el avance de las empresas del sector, reclamando además la renuncia del gobernador Mariano Arcioni, impulsor del proyecto.

En tanto, Gabriela Cual, de la comunidad Mallín de Los Cual de Gan Gan, dijo: "Estamos agradecidos al pueblo del Chubut por manifestarse en contra de la megaminería”.

LU 4 Patagonia

Las Asambleas celebraron que se haya dado marcha atrás con la Zonificación minera, sin embargo, hay un rechazo generalizado a la propuesta de plebiscito que lanzó el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni.

Al respecto, el dirigente Pablo Lada, miembro de las Asambleas y del Movimiento Antinuclear, indicó que no se puede avanzar en el marco de la crisis institucional en la cual se encuentra la provincia.

LRA 3 Santa Rosa

Desde Trelew, la médica Stella Manzano dijo que están “contentos y aliviados”, luego de la suspensión de la ley de Zonificación minera, aunque aseguró que se mantienen en asamblea permanente.

“Seguimos en una movilización constante, no hay marchas previstas para hoy, pero se planea seguir con los cortes de rutas para presionar a este Gobierno, porque no da para más. Ha sido un Gobierno muy corrupto, muy malo”, expresó Manzano.

LRA 3 Santa Rosa

García, representante de la UCR, se refirió al rechazo del Presupuesto nacional 2022 y lo que eso significa para La Pampa.

LRA 3 Santa Rosa

El subsecretario de Hacienda de La Pampa, Guido Bisterfeld, explicó cómo afectará a la provincia el rechazo del Presupuesto 2022, y expresó: "La merma en recursos que vamos a tener en obra pública es de 3.180 millones de pesos proveniente de Rentas Generales. El gobernador Sergio Ziliotto explicó que cualquier recorte no se va a hacer sobre los salarios de empleados públicos, y se seguirán prestando los servicios".



LV 8 Libertador

Invernizzi, quien fuera preso político durante la última dictadura militar en nuestro país, dijo: “Se habla poco acerca de los presos políticos en la Argentina. Entre 1975 y 1983 hubo alrededor de diez mil presos políticos, y yo estuve preso desde los 21 años recién cumplidos hasta los 33. Si hay algo que uno aprende en la cárcel es que no sobrevive sólo. Hicimos un aprendizaje valioso a pesar de la tragedia, porque tuvimos que ver cómo asesinaban a nuestros compañeros delante nuestro”.

LRA 17 Zapala

El vicegobernador de Neuquén se refirió al conflicto salarial que se dio con los autoconvocados de salud en abril de este año. Remarcó la importancia de la escucha. También destacó el programa Legislatura Activa, que apunta a una legislatura abierta y federal.

LRA 43 Neuquén

El periodista se refirió a la derogación unánime de la ley de rezonificación que se dispuso en la legislatura chubutense. "Trajo calma y festejos. Las reuniones que se hacían en las plazas fueron convocadas para festejar lo que se llamaba \

LRA 52 Chos Malal

El brigadista se refirió al incendio forestal en Aluminé, en las cercanías del lago Quillén. "Lo que se está quemando es forestación de pino y bosque nativo. Es una zona que está muy seca y eso nos complica porque sumado al viento, el fuego toma velocidad", señaló Cuiñas.

LRA 53 San Martín de los Andes

La media sanción, que se logró con 127 votos a favor y 126 en contra, sube el mínimo no imponible a 6 millones de pesos en general y a 30 millones de pesos en el caso de inmuebles destinados a la vivienda. El diputado aseguró que el impuesto beneficiará a medio millón de contribuyentes.

LRA 2 Viedma

El periodista habló sobre lo que ocurrió con la Ley de Zonificación Minera, su derogación y el próximo llamado a plebiscito popular.

LRA 30 Bariloche

En su última reunión del año el Consejo Social de Tierras se pronunció a favor de incrementar la partida presupuestaria asignada al organismo encargado de la política habitacional cuya previsión presupuestaria, descontados los sueldos es de apenas 2 millones de pesos.

LRA 54 Ing. Jacobacci

Integrantes de distintas comunidades Mapuche en Ingeniero Jacobacci se refirieron a la situación de María Antual y la Lof Carrilaufquen. Señalaron que pesa sobre ellos una orden de desalojo que mantiene vigencia, aunque va en contra de la normativa del derecho indígena.

LT 14 Paraná

Tras lo sucedido en Chubut con la derogación de la ley de Zonificación minera, Martín Ayerbe, dirigente de Social 21 La Tendencia, propuso crear Yacimientos Mineros Argentinos (YMA), bajo la órbita de la Dirección General de Fabricaciones Militares.

“El proyecto se trata de volver a la tradición argentina, con nuestra propia forma de organizar la producción nacional”, afirmó Ayerbe.



LRA 1 Buenos Aires

El Centro de Economía Política Argentina elaboró un informe que llamaron “La corresponsabilidad del FMI en la crisis argentina 2018-2019: lo que no vas a encontrar en la revisión del organismo sobre el préstamo otorgado”. La investigadora de la entidad, María Florencia Ojea, sostuvo que hubo una serie de incumplimientos desde el inicio y que configuran “una responsabilidad compartida entre el Fondo y el gobierno de Mauricio Macri”.

“Por ejemplo, no existió un informe que abalara las proyecciones sobre cómo se iba a pagar la deuda”, declaró la especialista quien también remarcó que el monto fue “inédito” ya que se trató del “mayor crédito otorgado en la historia del Fondo”.

LRA 1 Buenos Aires

Entre Ríos se prepara para las vacaciones de verano 2022, en general hay un 75% de reservas y en algunos lugares se llega al 90%. Los visitantes son en su mayoría de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

“Nos hace sentir que tendremos una excelente temporada, fuertemente habrá un movimiento turístico a partir del 30 de diciembre”, confirmó Sebastián Bell, representante de la Cámara Entrerriana de Turismo.

También confirmó que se respetarán los protocolos sanitarios y que se pedirá el pase sanitario dentro de los complejos termales y gastronómicos, entre otros.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado laboralista León Piasek se refirió al fin del decreto que establece la doble indemnización por despido, medida tomada por el gobierno nacional en el marco de la pandemia por el coronavirus.

En ese sentido, señaló que los datos demuestran que la decisión no afectó a la generación de empleo. Sin embargo, advirtió que "los gerentes de recursos humanos pueden estar esperando el momento para enviar los telegramas".

Asimismo, rechazó los proyectos de ley presentados por la alianza Juntos para la eliminación por completo la herramienta que defiende los derechos de los trabajadores.

LRA 6 Mendoza Quino

El jefe Regional de la ANSES, Carlos Gallo, remarcó que 2021 estuvo enfocado en garantizar más derechos, y de esta manera cumplir con los objetivos del organismo.

En este punto, Gallo destacó el trabajo territorial y la llegada de la ANSES a los distintos puntos de Mendoza, diciendo: "El trabajo territorial ha sido muy importante como así también la cobertura previsional".

LRA 1 Buenos Aires

El subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Jelinski, dio detalles de la licitación para los trabajos que buscan mejorar el abastecimiento de agua en los barrios Patagonia Chico, Altos de Bahía, Palos Verdes y Miramar.

El funcionario provincial explicó que hasta el 27 de enero se encuentra abierto el llamado a licitación para la obra “Acueducto de impulsión Altos de Bahía DN 250 mm” para el partido de Bahía Blanca.

“La obra cuenta con un presupuesto de $66.718.660 y beneficiará el abastecimiento de agua para unas 4.000 personas”, aclaró Jelinski.

Los trabajos a ejecutar comprenden la instalación de 2.700 metros de cañerías, además de 5 válvulas esclusas, 6 válvulas de aire y 6 válvulas de limpieza, cada una de ellas con sus respectivas cámaras.

El subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires también habló de las últimas obras que se hicieron en nuestra zona y del trabajo que se hace “mancomunadamente con ABSA (empresa proveedora de agua potable)”.

LT 14 Paraná

Sebastián Bel, dirigente de la Cámara de Turismo de Entre Ríos, informó cómo se prepara la provincia para la temporada estival, y expresó: “Para la primera quincena de enero ya hay un

LT 11 Concepción del Uruguay

Gustavo Gerfo, del Area de Operaciones del Plan Manejo de Manejo del Fuego, dijo que esta madrugada fue controlado el incendio en los campos ubicados en el kilómetro 197 de la Autovía Artigas, en la zona del Parque Nacional El Palmar.

“Sin embargo, no se lo considera terminado, hasta tanto no se controlen los diferentes puntos calientes”, sostuvo Gerfo.

LRA 7 Córdoba

Di Pangracio, directora Ejecutiva Adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, se refirió al reclamo para que la ley de Humedales integre el temario de sesiones extraordinarias del Congreso.

"Es un reclamo que realizamos durante 2020, porque en Argentina no hay datos del retroceso de la superficie de humedales, pero el 25 % del territorio nacional tiene humedales. Muchos de ellos están bajo amenaza, porque se los considera tierra de descarte", señaló Di Pangracio.



LRA 1 Buenos Aires

La "Fiesta del Día Más Largo" que celebra el inicio del verano y la jornada del año con mayor tiempo de luz solar, concluyó anoche en la ciudad de Ushuaia con la presentación del grupo de cumbia "Damas Gratis". El periodista de Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas Charly Ruíz Díaz describió cómo fueron los festejos en "la ciudad del fin del mundo".

La agrupación liderada por Pablo Lescano finalizó su actuación cerca de la medianoche en el polideportivo municipal, cuando todavía quedaba algo de claridad en el exterior del recinto.

El festejo está basado en una particularidad geográfica de la ciudad más austral del mundo, donde para esta época no termina de anochecer hasta casi las 24, y ello da lugar a una serie de actividades culturales que se han ido multiplicando a lo largo de los últimos años.

LRA 1 Buenos Aires

Paola Rizzi, la codirectora del documental, habló del tributo de la gran vida del famoso director de fotografía argentino y detalló que, “para nosotros es un prócer, el documental da cuenta de eso”.

A través del testimonio de varios de los directores y directoras con los que el Chango colaboró, la producción muestra la vida y carrera de un hombre que, a punto de cumplir 80 años, sabe que siempre hay una oportunidad para “hacerlo mejor”.

El film cuenta con la presencia y los testimonios de Chango Monti, Pino Solanas, Lita Stantic, Luis Puenzo, Pompeyo Audivert, Juan José Campanella y Ariel Winograd, entre otros.

El mismo, se estrena el jueves 30 de diciembre en el Cine Gaumont. En Cine.Ar TV se podrá ver el 30 y el sábado 1 de enero.

LRA 1 Buenos Aires

Barracas Central obtuvo un histórico ascenso, luego de 87 años, a la primera división del fútbol argentino, después de superar en la tanda de penales a Quilmes (5-4) en la final del Reducido de la Primera Nacional de fútbol.

En cancha de Racing Club, con más de 25 mil personas en las tribunas, el equipo ‘rojiblanco’ logró la consagración por su mayor eficacia en los lanzamientos desde el punto del penal, luego de un encuentro que finalizó empatado 0-0 en el período regular.

El club de Parque de los Patricios, que había alcanzado el acceso a Primera en 1919 (allá en el amateurismo del fútbol local), al ganar el torneo de Intermedia, se erige de esta manera en el habitante número 28 de la Liga Profesional de fútbol temporada 2022 (el primer ascenso fue para Tigre).