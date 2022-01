Diario de Radio Nacional 22/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - Víctor Hugo Morales y las declaraciones de Acuña: "No es un desatino, es un acto de desprecio"

LRA 1 Buenos Aires - López Obrador criticó al FMI: Reclamó “un trato justo” con la Argentina

LRA 1 Buenos Aires - MARA LAUDONIA: "La deuda es imposible de pagar desde 2018"

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL MENENDEZ: "La participación social es un elemento clave"

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIA ESLAVA: “Esta situación está naturalizada y es la razón por lo cual esto no cambia”

LRA 1 Buenos Aires - PAOLO GODOY: “Lograr que la marca argentina se internalice en nuestro país"

LRA 14 Santa Fe - 30 MILLONES DE PESOS PARA 9 ESTABLECIMIENTOS: Ayuda para 500 alumnos de escuelas agrotécnicas santafesinas

LRA 1 Buenos Aires - MARIA ISABEL REINOSO: La importancia del auto test y el registro colectivo

LT 14 Paraná - En la capital de Entre Ríos: Habrá nuevas jornadas abiertas de vacunación en el Hospital La Baxada

LT 14 Paraná - Tras una reunión con Bordet: FARER asegura que “la falta de rentabilidad no se arregla con créditos”

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - JAVIER NOGUERA: "El servicio público tiene que estar a disposición de los vecinos"

LRA 22 Jujuy - Una familia jujeña: Necesitó más de 74 mil pesos para no ser pobre

LT 14 Paraná - Para sofocar el nuevo incendio: Los bomberos trabajan en la Isla Puente

LT 14 Paraná - LUCRECIA LEZANA: Pérdidas ilimitadas y procesos de recuperación

LRA 53 San Martín de los Andes - El 8 de febrero comienza el diálogo: Actualización salarial docente

LRA 12 Santo Tomé: Hospital Sussini: Corrientes sigue despidiendo a personal de Salud precarizado

LRA 23 San Juan - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL: Capacitan en conducción segura a trabajadores de reparto y vitivinícolas

LRA 25 Tartagal - Aguaray: Por el difícil acceso, pobladores de parajes deciden migrar

LRA 1 Buenos Aires

Víctor Hugo Morales y Fernando Borroni se refirieron a las declaraciones de Soledad Acuña con relación a Milagro Sala, haciendo hincapié en la impunidad de la derecha.

En este sentido Víctor Hugo expresó: “No es un desatino, es un acto de desprecio. Te provoca mucha desazón ver que todo les es gratis”. “Mientras haya Gobierno de Ciudad de la derecha ella sabe que va a estar instalada”.

“Son personajes que en el vicio de decir cualquier estupidez y sabiendo que no pagan por esto ningún tributo, van edificando una condición de personas muy fuertes, capaces de llevarse el mundo por delante en nombre de los intereses de la derecha” resaltó.

Por su parte, Borroni expresó: “Ese desprecio lo sintetiza Acuña. A parte se le suma a una gestión, de la peor de la historia de la Ciudad de Buenos Aires”.

Además, realizaron un balance de la actualidad de la región latinoamericana, resaltando el ascenso al poder de Boric en Chile.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, "un trato justo" para Argentina en torno al acuerdo por el pago de la deuda externa y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "asuma su responsabilidad" en el "endeudamiento excesivo" que tuvo el país como consecuencia del préstamo que tomó en 2018 el gobierno de Mauricio Macri.

“Aprovecho para hacer un llamado al Fondo Monetario Internacional con el propósito de que le den un trato justo a Argentina. Que asuma el FMI su responsabilidad en el endeudamiento excesivo del país y que no quiera ahora ponerles condiciones que van a empobrecer más al pueblo argentino y a debilitar por completo a su gobierno, si se aplican esas medidas que les está recomendando el FMI”, consideró López Obrador en conferencia de prensa desde el salón Tesorería del Palacio Nacional de México.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista de economía de la agencia de noticias Télam y autora de Los Buitres de la deuda (Biblos, 2013), analizó el endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las negociaciones que lleva adelante el Gobierno Nacional con el organismo.

En ese sentido, explicó que "la idea es negociar para cambiar las condiciones de un programa que es imposible de pagar desde 2018" y consideró "inentendible cómo se puede pretender que se devuelva en tan poco tiempo".

Señaló que "si la Argentina está creciendo y bajando el déficit, las cuestiones técnicas deberían poder resolverse y llegar a un acuerdo".



LRA 1 Buenos Aires

El coordinador nacional del movimiento social Barrios de Pie se refirió a la lucha que mantienen desde su creación en el 2001 y destacó el rol de la sociedad en el acuerdo con el FMI.

“Fue muy claro Guzmán cuando lo planteo de manera cruda, cuando dijo que la propuesta del Fondo viene a desestabilizar”. “Es un llamado a la sociedad para ver qué hacer” resaltó.

“Cerrar un acuerdo con los términos actuales del FMI es prácticamente decir que se va a avanzar de forma represiva. Ha sido muy fuerte nuestro Gobierno en este tema y creo que debe ser acompañado” expresó.

A su vez, destacó el papel de la sociedad en este acuerdo: “La participación social es un elemento clave en este tratado que está llevando el Gobierno”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 25 Nacional Tartagal, la periodista Claudia Eslava se refirió a la tasa de mortalidad de las comunidades originarias en el Chaco Salteño.

En este sentido, se refirió a la “mortalidad de menores de 0 a 5 años” dentro de estas comunidades, resaltando los 6 casos que se dieron en este 2022 “producto de la deshidratación y la desnutrición”.

“Uno no puede entender que es lo que sucede, pareciera ser que no se encuentra una respuesta para evitar la mortalidad infantil dentro de las comunidades originarias” destacó.

“Esta situación está naturalizada lamentablemente y es la razón por lo cual esto no cambia” expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Radio Nacional estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2022 desde Madrid, con la cobertura de Ricardo Seronero, dónde Argentina fue premiada el día de ayer por el plan PreViaje.

El secretario de turismo de Santa Cruz, Paolo Godoy, realizó un balance de su provincia: “Estamos muy satisfechos de volver después del párate que fue la actividad turística, a esta feria que es tan importante, para poder facilitar la información de la Patagonia”

Por su parte, el director comercial de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, adelantó los viajes de manera diaria hacia España a partir de abril: “Hemos trabajado fuertemente para el desarrollo y que los argentinos tengan disponibilidad de viajes”

Argentina cuenta con 5 vuelos semanales de Ezeiza a Barajas, desde el 5 de abril Argentina va a volar de manera diaria.



LRA 14 Santa Fe

El director de Educación Técnica de la provincia de Santa Fe, Fernando Hadad, charló con Nacional Santa Fe y brindó detalles de los casi $30 millones que el gobierno central destinará a nueve escuelas agrotécnicas santafesinas.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA), se refirió a la llegada del auto test de coronavirus, explicó su importancia e hizo hincapié en el registro colectivo.

Al respecto de la llegada: “La fecha es entre el 25 y 30 de enero, estarían llegando una de las marcas”. “Es un producto que hoy está siendo buscado en todo el mundo debido a todos los casos que se están produciendo a nivel mundial”.

En tanto a la distribución nacional expresó: “Entendemos que lo que entre se debe distribuir a lo largo y a lo ancho del país”

Explicó el registro colectivo que se genera a partir del auto test y resaltó: “Es importante que la persona se aislé para cortar la cadena de contagio y se haga el auto test. Es una herramienta que viene a sumar”.

LT 14 Paraná

El próximo lunes de 8 a 11 horas se aplicarán las segundas dosis de Sputnik V a quienes hayan cumplido 21 días de la primera inoculación. Ese mismo día, pero de 12 a 13 horas, vacunarán con Sinopharm a mayores de 18 años, mientras que el martes 25 de 11 a 12 horas colocarán las segundas dosis de AstraZeneca a las personas que hayan cumplido 60 días de la primera vacuna.

Economía | Volver al inicio

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, encabezó la reunión con los representantes de la Mesa de Enlace, distintos organismos vinculados al sector y las universidades, donde propuso herramientas crediticias para recomponer el capital de trabajo de los productores afectados por la sequía, y pidió trabajar en “políticas a largo plazo”.

En este sentido, Claudio Álvarez Daneri, vicepresidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), indicó que le manifestaron al gobernador “la mala situación que atraviesan los productores ante la falta de rentabilidad y otras dificultades”.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Los anuncios de obras en materia energética para la provincia, ayudarían a solucionar el problema de los cortes que se presentan especialmente en verano. “Agradecer al gobernador Osvaldo Jaldo esa predisposición a avanzar en obras señeras en materia energética. Los tucumanos venimos padeciendo hace décadas con estas empresas privatizadas, que es una rémora de los ’90, que claramente ha demostrado estos años que el único interés que los moviliza es la renta, es decir el beneficio personal en desmedro de un servicio público. El servicio público tiene que estar a disposición de los vecinos y de la gente para que goce de ese servicio. La alteración o transformación en una empresa que solamente está orientada a generar beneficios, ha generado estas distorsiones a través de los años, que venimos padeciendo los tucumanos”, opinó el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera.

LRA 22 Jujuy

La Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC) difundió los valores de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total, correspondientes a diciembre de 2021, mediante los cuales se observó que una familia jujeña necesitó más de 74 mil pesos para no ser pobre, y más de 35 mil pesos para no ser indigente.

La Canasta Básica Total contempla la Canasta Básica Alimentaria, y le suma los bienes y servicios que una familia tiene que afrontar a lo largo del mes evaluado.



LT 14 Paraná

El viernes por la tarde comenzó un nuevo incendio en la Isla Puente, frente a Paraná. Los bomberos zapadores y los voluntarios trabajan en la zona para poder sofocar el nuevo foco ígneo, el cual afectó a una zona de mucha vegetación, conformando focos de incendios nuevos.

LT 14 Paraná

Lucrecia Lezana, ingeniera agrónoma especialista en ecología y en el manejo de los pastizales naturales del INTA Paraná, explicó cuáles son los procesos de recuperación en las zonas afectadas, y expresó: “Por más que nos parezca devastador no es que se elimina toda la forma de vida, sino que quedan individuos vivos capaces de reasumir el crecimiento e intentar empezar a recuperar ese bosque nativo”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 53 San Martín de los Andes

ATEN espera que las autoridades lleguen con una propuesta seria a la reunión del 8 de febrero que el gobierno provincial organizó para comenzar a tratar la actualización salarial de los docentes neuquinos.

Desde el gremio aseguraron que se debe compensar el congelamiento de salarios del año 2020 y sumarle un aumento que este acorde con los niveles inflacionarios que se esperan para el año 2022.

En diálogo con Nacional, el secretario General de ATEN, Marcelo Guagliardo se refirió además a la situación de infraestructura de la educación neuquina.

LRA 12 Santo Tomé

Juan Ramón Mendieta fue víctima no solo de un despido inesperado, sino también de 22 años de trabajo precarizado en el Hospital Miguel Sussini, ubicado en Gobernador Virasoro.

Tras esto, Mendieta contó que viene exigiendo un pago digno, ya que su sueldo, al cual hizo público, es de 12.400 mil pesos, y agregó: "Ingresé el 3 de abril de 2001, y hace dos o tres años vengo pidiendo mi contrato. He recurrido al gobernador y al ministro, a todos".

LRA 23 San Juan

En su visita a San Juan, integrantes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial recorrieron la provincia para darle continuidad al Programa de Entrega de Cascos y Equipamiento Reflectivo. En este sentido, empleados y empleadas de reparto y vitivinícolas que se trasladan a sus lugares de trabajo en moto recibieron capacitaciones sobre conducción segura y los elementos adecuados al momento de transitar por la vía pública.

Por este motivo, la integrante del equipo del Área de Seguridad de Motociclistas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Corina Iturbe, dialogó con Radio Nacional San Juan para explicar las actividades planteadas durante esta semana y detallar cifras vinculadas a los siniestros viales en todo el país.

LRA 25 Tartagal

A través de Acción Social del municipio de Aguaray comenzó el relevamiento de la población de los valles de Acambuco. En contacto con Radio Nacional Tartagal, Sergio Linares, director de dicha secretaría señaló una importante baja en la población de algunos parajes: "Las familias que hemos visto, que lamentablemente por el difícil acceso del camino se han trasladado hacia otros lugares. En cuanto a la población de Cuña Muerta, en la zona de Colodro y propiamente en la comunidad de Macueta", precisó.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Diego Lizarraga, el radioaficionado que escaló el pico más alto de los hemisferios meridional y occidental, contó cómo vivió la experiencia y expresó su pasión por la disciplina.

"Radio y montaña siempre van de la mano", sostuvo el mendocino que realizó una transmisión radial a casi 7 mil metros de altura. "Gracias a la montaña pude tener mi licencia de radioaficionado, un mundo atrapante", afirmó.

Lizarraga además destacó el valor del Parque provincial Aconcagua y contó que muchas estaciones hicieron contacto con la transmisión, incluso desde Chile y Uruguay.

LRA 21 Santiago del Estero

En comunicación con Radio Nacional, el titular de la filial de la Cruz Roja, Dr. Alejandro Scarano, realizó un balance del año pasado y destacó el gran trabajo del grupo de llamadas destinados al acompañamiento de personas en situación de aislamiento por coronavirus. También se refirió a las metas y proyectos para este año.

LT 14 Paraná

El gobierno de Entre Ríos, a través de la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social, informó que el 25 de enero se acreditarán los saldos de la tarjeta social, a partir de las 8 horas.

Desde la cartera, también se indicó que el próximo martes estarán habilitados los fondos de enero correspondientes a la tarjeta provincial de Riesgo Social, con sus complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.

LRA 12 Santo Tomé

Alejandra Boloqui, miembro de la Fundación Cambyretá para la naturaleza, informó sobre el pedido de ayuda que se está difundiendo por las redes sociales de la reserva para extinguir el fuego que azota a la zona de Ituzaingó, y que ya había llegado al Parque Nacional Iberá.

"Mucha gente de Parques Nacionales, de la Fundación Rewilding y los bomberos de Ituzaingó están colaborando. En este momento fuimos desdoblando los equipos, y necesitamos voluntarios", informó Alejandra.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

Anabella Zoch, la cantante que traerá el repertorio de Mario Boffil al Cocomarola, dialogó con el Estudio Nacional del Chamamé y destacó la figura del nacido en Loreto, Departamento de San Miguel, expresando: "Mario Boffil es un contador de historias de los pueblos".

LT 12 Paso de los Libres

Homero Chiavarino pasó por el Estudio Nacional del Chamamé. Nacido en Santa Fe y adoptado por los libreños, Homero ratificó su sentido de pertenencia con Libres al expresar: “De alguna manera mi música dice un poco de Paso de los Libres y un poco de Rosario”.

LT 12 Paso de los Libres

El reconocido cantante chamamecero Gabino Chávez pasó por el Estudio Nacional del Chamamé y comentó el proceso creativo por el que atraviesa al momento de subirse a un escenario, señalando: "Trato que la emoción que le pongo a la música se transmita a la gente".

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Cosquín, Gabriel Musso, se refirió al Festival Nacional de Folklore que se llevará a cabo en la localidad y destacó las medidas sanitarias empleadas para prevenir la transmisión de coronavirus.

“En la entrada de la plaza se le pide el pase sanitario, no hay mayores inconvenientes”. “Hasta ahora se ha cumplido muy bien y esto también se pide en las peñas de los boliches” explicó.

Al respecto de la grilla del festival expresó: “Van a estar todos aquellos consagrados por el público, todos los artistas son importantes”.

Resaltó que “está todo controlado” y destacó el comienzo de la Feria de Artesanías y los espectáculos callejeros que comenzaron a funcionar.

LRA 30 Bariloche

La periodista y escritora chilena, Karina Seguel Caro, dialogó con Radio Nacional Bariloche sobre su libro “Descubriendo tesoros para crecer”.

“Retomé la escritura en pandemia, sentí mucho temor por el Coronavirus y para salir de esa situación en el confinamiento comencé a escribir, primero para adultos y llegué a escribir para niños” comenzó contando Seguel Caro.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El último sábado se jugaron varios partidos amistosos con vistas al inicio del torneo de Primera División del 2022 que tendrá sus encuentros iniciales el jueves 10 de febrero.

Defensores de Belgrano, de la B Nacional, derrotó al Racing de Fernando Gago por 1 a 0. El gol del “Dragón” lo marcó Río de cabeza.

Lluvia de goles en el estadio Ducó. Huracán y Atlético Tucumán igualaron 3 a 3. Los goles del equipo de Parque Patricios lo marcaron Quilez, Cabral y Galván. Los tucumanos, que fueron siempre atrás en el tanteador, señalaron con Lotti y dos goles (uno de tiro. Libre) de Ramiro Carrera.

Defensa y Justicia sigue invicto en la pretemporada, derrotó a Arsenal por 3 a 0. Para el equipo de Sebastián Becaccece anotaron Rodríguez, Galván y Fontana. En tanto, en Arroyo Seco, Central, con gol de Infantino, derrotó a Juventud Unida de Gualeguaychú por 1-0.

Tigre, en Mar del Plata y con la base del equipo que ascendió (sólo puso un refuerzo en el equipo titular, el delantero Colidio), venció 1 a 0 a Alvarado con tanto de Pablo Magnín.

Newell’s derrotó a Patronato en el estadio “Marcelo Bielsa” por 3 a 0. Para el conjunto de Sanguinetti marcaron Sordo, Garro y Giani. En tanto, Argentinos, en La Paternal, venció 3 a 1 a Quilmes con goles de Thiago Nuss y dos de Fausto Vera.

LRA 3 Santa Rosa

El entrenador de All Boys básquet Juan Cruz Gavazza dió detalles sobre la iniciativa que se implementa en la institución desde este año y hablo sobre las aspiraciones deportivas para la temporada que comienza a fin de mes. “Creemos en nuestro proyecto y trabajamos para mantenerlo el mayor tiempo posible”, dijo en Rebeldes sin cauce.

LT 14 Paraná

El Estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná, contará con la nueva iluminación LED. De esta manera, Patronato renovará al 100 por ciento la luminaria de su recinto. Así lo informó, Alcides Papaleo, integrante de la Comisión Directiva de la entidad.

Patronato tendrá nueva luminaria en su cancha. El Estadio Grella cambiará la iluminación antigua por luces LED. La idea es llegar en óptimas condiciones para el comienzo de la temporada el próximo jueves 10 de febrero cuando el Santo reciba a Argentinos Juniors en Paraná.

Por otra parte, el club informó que «el presidente del club, Oscar Lenzi mantuvo una reunión junto al titular de Enersa, Ramiro Caminos, quien tiene el compromiso de continuar colaborando con la institución, y en la cual ultimaron detalles en cuanto al izado de las luces sobre calle San Nicolás, obra próximamente a realizar conjuntamente”.