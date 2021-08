Diario de Radio Nacional 22/08/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires – VICTORIA TOLOSA PAZ: “Lo que está en juego es el corazón productivo de la Argentina”

LRA 1 Buenos Aires – MATIAS KULFAS: Consideró al Gobierno de Macri como “un fracaso rotundo”

LRA 1 Buenos Aires – Casi 48 millones de vacunas: Llegaron 400.000 dosis de AstraZeneca donadas por España

LRA 1 Buenos Aires – Al no recuperarse de las secuelas: Falleció el “paciente cero” de la variante Delta en Córdoba

LRA 1 Buenos Aires – Ley de Humedales: Su avance e importancia

LRA 7 Córdoba – Contaminación: Ambientalistas frenan el uso de agrotóxicos en Lobos

LRA 9 Esquel – Para afiliados y no afiliados: Los vacunatorios de Seros están aplicando la segunda dosis

LRA 1 Buenos Aires – Elecciones legislativas en Salta: El principal protagonista fue el voto en blanco

LRA 12 Santo Tomé – GUSTAVO SILVA: “La idea es ganar Corrientes y sumarla al proyecto nacional”

LRA 42 Gualeguaychú – Turismo y economía: Entre Ríos proyecta una “buena temporada de verano”

LRA 1 Buenos Aires – DANIEL PINA: “Cuando poderosos intentan sacarnos el deseo, si lo aceptamos lo logran”

LRA 53 San Martín de los Andes – ALEJANDRO APAOLAZA: “Con la llegada de la nieve se reactivaron los esquiadores en Chapelco”

LRA 26 Resistencia – FERNANDO ZAGO: “Sin las abejas faltarían alimentos en nuestra mesa”

LRA 27 Catamarca – Mujeres en extrema vulnerabilidad: Buscan crear en Catamarca una ‘Casa de Medio Camino’

LRA 1 Buenos Aires – SAMPEDRO-OJEDA, “Mujeres… ¡de acá!”: Argentina: varones y masculinidades

LRA 42 Gualeguaychú – Organizado por el PAMI: “Primer Consejo Participativo Encuentro del Cincuentenario”

LRA 1 Buenos Aires – Alcoholemia federal: Por 9º mes consecutivo, todas las provincias dicen no al alcohol al volante

LRA 1 Buenos Aires – ALICIA BARRIOS: Entrevista al Padre Jordan y el Payador Emanuel Gabotto

LRA 1 Buenos Aires – Francisco, ocho años después: El Papa de los olvidados

LRA 1 Buenos Aires – VICTOR HUGO MORALES: La obra de Astor junto a Horacio Ferrer

LRA 1 Buenos Aires – SABORIDO-MIGUEZ: La historia de los aliados de San Martín y el autor del jogo bonito



LRA 9 Esquel – Proyectos culturales: Programa “Cultura Presente”

LRA 42 Gualeguaychú – DANIEL MECCA, escritor y periodista: Se celebró la tercera edición del “Borges Palooza”

LV 8 Libertador – Arte y cultura: Un poroto en la máquina del tango

LRA 1 Buenos Aires – Programa homenaje: Recordando a Coco Blaustein

LRA 1 Buenos Aires – SANDRA MIHANOVICH: Sofía Viola presentó su nuevo disco, “La de la luna”

LRA 1 Buenos Aires – ANABELLA ZOCH: Mujeres que hacen música en diferentes partes del país

LRA 1 Buenos Aires – Centro de Zeballos y gol de Vázquez: Los Pibes de Boca le dieron el triunfo

LRA 1 Buenos Aires – Academia goleadora: Racing goleó a Arsenal 3-0

LRA 27 Catamarca – Deportista catamarqueña: 14 años, campeona nacional y entrena con la selección de Tiro

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El Frente de Todos bonaerense presentó la lista de precandidatos a concejales del municipio de Tres de Febrero, que encabeza Juan Debandi, con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el jefe del bloque del FdT, Máximo Kirchner, y los precandidatos a diputados nacionales, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. La política afirmó que el Frente de Todos “puede mirar a los ojos a los trabajadores” y coincidieron en que “la economía se está recuperando”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, calificó hoy al Gobierno de Mauricio Macri como “un fracaso rotundo” en el que hubo en el país uno de los “períodos de desindustrialización más importantes del mundo en esa etapa”.

Al mismo tiempo, definió al discurso de Juntos por el Cambio como “estructurado desde el marketing y la mentira”.

“Iniciamos la gestión prácticamente con la economía en default, desde el punto de vista de deudas que eran impagables en los términos que habían sido contraídas y con un sector industrial que de 48 meses de gestión, en 46 tuvieron destrucción del empleo”, afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

Un total de 400 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca donadas por el Gobierno español llegaron esta mañana al país para sumarse al Plan de Vacunación que lleva adelante el Gobierno y Argentina alcanza casi los 48 millones de dosis recibidas desde el inicio de la pandemia.

Las vacunas arribaron a bordo de un Airbus 330-200, matrícula GHQ, de Aerolíneas Argentinas, con el número de vuelo AR1133, que aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza a la 1,20 procedente de Madrid.

Este cargamento se suma al lote de 768.000 vacunas del laboratorio chino Sinopharm que llegó ayer a Ezeiza a bordo del vuelo LH8264 de la empresa Lufthansa, siendo éste el tercero de los vuelos que tuvo lugar esta semana y que trajeron más de 2,3 millones de vacunas de Sinopharm.

Las nuevas dosis recibidas se sumarán a las 43.497.434 dosis de vacunas distribuidas en todo el territorio del país para continuar avanzando con la campaña de inmunización contra la Covid-19, que lleva 38.904.089 aplicaciones.

LRA 1 Buenos Aires

El hombre de nacionalidad boliviana que introdujo la variante Delta de coronavirus en Córdoba, en el Hospital Rawson, donde se encontraba internado desde hace tres semanas.

El deceso se dio por su complicado cuadro preexistente, ya que sufría “insuficiencia respiratoria causada por neumonía bilateral grave”, informaron fuentes sanitarias.

El fallecido había ingresado al país a mediados de julio desde Lima, Perú, y no respetó el aislamiento obligatorio, además de participar de reuniones sociales, y generó un foco de contagios intrafamiliares, donde resultaron contagiadas 35 de las 60 personas que portan o portaron esa variante en la provincia mediterránea.

Mientras, el Ministerio de Salud de Córdoba notificó que en las últimas 24 horas se conoció un nuevo caso de contagio de coronavirus con la variante Delta, con lo que suman 60 los infectados.

El informe oficial indica que el contagio recientemente registrado está vinculado a un contacto estrecho de otra persona que volvió de viaje desde el exterior y que se encuentra realizando el debido aislamiento.

LRA 1 Buenos Aires

El director general de Casa Río, Alejandro Meitin se refirió al tratamiento de la ley de humedales la cual está siendo tratada en la Cámara de Diputados y resaltó que tras dos pérdidas de estado parlamentario, el pedido “esta vez viene con mucho más fuerza”.

Al respecto de la reciente caravana realizada en kayaks destacó: “Fue organizada por la gente de la multisectorial de humedales de Rosario, el impulso es empujar la ley de humedales que está trabada actualmente en el Congreso”.

“Formamos parte de una coalición que se llama humedales sin fronteras en la que realizamos un trabajo que no solo es teórico sino que también es un trabajo de comunidad local que está involucrado en este tema” expresó.

En tanto a los obstáculos resaltó: “Los intereses son los que está trabando el tratamiento de este proyecto de ley, sabemos que están desapareciendo de forma tremenda los humedales y son esenciales para nuestra supervivencia, para la de otros entes no humanos y para la calidad del agua”.

LRA 7 Córdoba

Lourdes Quintana, integrante de la organización ECOLOBOS, habló sobre el fallo del juzgado N° 6 de La Plata, el cual intima al municipio para garantizar el derecho al agua potable y frenar la contaminación por agrotóxicos.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

El coordinador de los vacunatorios de Seros, licenciado en enfermería Sergio Canoura, habló de la campaña de Vacunación, manifestando que “por el momento estamos con la segunda dosis de AstraZeneca y de Sinopharm” y luego confirmó que por vacunatorio ya se colocaron entre 3.500 y 4.500 dosis.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 4 AM 690 / FM 102.7 el periodista Luis Gómez habló acerca de la música de la provincia y reflexionó acerca de las elecciones que tuvieron lugar el pasado domingo.

Con relación a la música, en el Día del Folklore Argentino destacó: “La verdad es que uno se encuentra con poetas, con gente bohemia que tiene toda esa impronta que ha dejado en nuestra provincia y que ha trascendido”.

Al respecto de la desigualdad social en Salta expresó: “Es una de las provincias del país donde podemos apreciar el desarrollo de sus economías regionales que han ido subsistiendo de poder insertarse, cuando hablamos de desigualdad hablamos de sectores y franjas que pasan en todos lados, se puede observar de una clase trabajadora que la rema todos los días y después está el otro lado que mira desde arriba”.

LRA 12 Santo Tomé

Gustavo Silva, titular del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) y actualmente precandidato a diputado nacional por la lista 501 C Ganemos Corrientes, se refirió a las dificultades para acceder a la aprobación de su lista y a la resolución de la Justicia Electoral Federal.

LRA 42 Gualeguaychú

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, indicó en Federación que se proyecta una buena temporada de verano y ratificó el respaldo al sector turístico. “Tenemos expectativas de una buena temporada y seguiremos trabajando junto al gobierno nacional en medidas de promoción y contención para el sector”, expresó el mandatario provincial.

LRA 1 Buenos Aires

Daniel Pina, jefe de terapia intensiva del Hospital César Milstein y del Sanatorio Franchín contó sus recuerdos en la cárcel de Mendoza, después de ser secuestrado el 22 de noviembre de 1975.

En este sentido contó: “Ese día fue un festival de secuestros, hubo 26 secuestrados, de los cuales a un compañero lo mataron en ese momento”. “Durante ese secuestro pase por nueve lugares y un compañero que vivía a 4 cuadras de mi casa murió en la tortura”

“Me encontré la maravillosa solidaridad de los compañeros y además me encontré el humor, yo creo que nosotros inadvertidamente descubrimos el método, es la solidaridad y el humor porque tiene la virtud de desacralizar”. “Encontré de las cosas más valiosas que marcaron mi vida” resaltó.

“La capacidad de reírnos del dolor, de la tragedia, del acartonamiento es la herramienta para combatir el miedo”. “Cuando los poderosos intentan amedrentarnos y sacarnos el deseo, si nosotros lo aceptamos lo logran, nosotros no lo aceptamos, generamos ese método” destacó.

Economía | Volver al inicio

LRA 53 San Martín de los Andes

Así lo indicó en diálogo con Radio Nacional el secretario de Turismo de la municipalidad Alejandro Apaolaza, al referirse a las nevadas de los últimos días en la zona, y que posibilitaron la ampliación del área de pistas del centro de esquí.

LRA 26 Resistencia

El profesor Fernando Zago, médico veterinario, referente apícola del INTA en Sáenz Peña y agente del proyecto ´Cambio Rural´, habló sobre la producción apícola en el país y en el Chaco, explicando que “el proyecto ´Cambio Rural´ es un programa del Ministerio de Agricultura de la Nación que lo ejecuta el INTA y que asiste a grupos no formales de productores con actividad técnica. Como un subsidio del Estado para transferirle tecnología a medianos productores y pymes”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

“Todos los días tomamos conocimiento de casos de extrema vulnerabilidad de la mujer, como ser cuando se le incendia su vivienda, cuando es desalojada porque por problemas económicos no puede pagar el alquiler, porque vivía con la suegra y ya no es posible la convivencia, en casos de abuso del conviviente, etc. Todo esto hace que el Estado tenga que intervenir y tener un albergue transitorio en estas ‘Casas de Medio Camino’. Se llaman así porque son un camino a la solución definitiva”, comentó la Diputada Mónica Zalazar sobre el proyecto de ley que presentó para la creación de la ´Casa de Medio Camino´ en Catamarca.

LRA 1 Buenos Aires

En Mujeres… ¡de acá! realizamos un recorrido por las experiencias, organizaciones y espacios destinados a los varones.

Marcela Ojeda conversó con Matías de Stéfano Barbero, doctor en antropología, docente, investigador y becario posdoctoral del CONICET e integrante del Instituto de Masculinidades y cambio Social.

También con Mauro Andrade, operador socio comunitario y coordinar del dispositivo de atención a varones del Ministerio de Ciudadanía de Neuquén.

Además, escuchamos el testimonio de Daniela Giacomazzo de Casa Fusa que junto a Kaleidos realizaron la campaña #EsDeVaron.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

La Unidad de Gestión Local del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) realizará el próximo viernes a las 10.30 horas en el Centro de Jubilados Club de los Abuelos, en Gualeguaychú, el ´Primer Consejo Participativo Encuentro del Cincuentenario´.

“En una sociedad a la que a veces le cuesta escucharse, es muy importante escuchar a las personas mayores para transformar sus necesidades en realidades de gestión”, manifestó la responsable de la Agencia PAMI de Gualeguaychú, Anastasia Aramburu.

LRA 1 Buenos Aires

Este sábado 21 de agosto se realizará una nueva edición del operativo “Alcoholemia Federal”, coordinado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) organismo del Ministerio de Transporte, junto a las 23 provincias y decenas de municipios de todo el país. Por noveno mes consecutivo, las jurisdicciones trabajarán de manera conjunta realizando controles de alcoholemia para sacar de las rutas y calles a las y los conductores que circulen bajo los efectos del alcohol. La semana pasada, en el marco del Consejo Federal de Seguridad Vial que se realizó en Puerto Madryn, Chubut, las máximas autoridades de seguridad vial de las provincias y la ANSV, aprobaron por unanimidad pedirle al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento del proyecto de Ley de Alcohol Cero al volante en todo el territorio nacional.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición Alica Barios conversa con el Padre Jordan Ostojic de la orden de los Franciscanos menores y fundador del convento de Las Clarisas.

Jordan cuenta acerca de la fundación del mencionado convento a raíz de la amistad con las Clarisas en Bologna y el entendimiento del valor de la vida contemplativa, lo cual años más tarde llevaría a la fundación de este convento tras darse cuenta de la falta de contemplativos en las diócesis locales. También cuenta sobre la vida de su fallecido hermano, el Padre Vero, quien fuera confesor de Jorge Bergolio hasta que este fue nombrado Papa, asimismo se refiere a las actividades y la figura del Santo Padre.

En la segunda parte del programa Alicia entrevista al payador de la ciudad de Dolores, Emanuel Gabotto, quien cuenta los orígenes de este arte, la herencia cultural de su familia, la creciente presencia de mujeres payadoras y payadores de todas las edades. También se refiere a la manera de enseñar esta disciplina y las distintas funciones de la métrica del lenguaje.

LRA 1 Buenos Aires

Hace ocho años, un cura del barrio de Flores se convirtió en el Papa de los humildes del mundo, ¡en el Papa de la fraternidad!

Radio Nacional celebra el octavo aniversario del pontificado del Papa argentino con un nuevo ciclo semanal: “Francisco, el Papa de la esperanza”, un recorrido por sus encíclicas, audios históricos y sus pensamientos.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Esta edición de “Estación Piazzolla” narra la gesta de la dupla Piazzolla-Ferrer, que a mediados de los años ´50 daría origen a grandes temas como Chiquilín de Bachín o Balada para un loco, cuando Astor regresa a la Argentina luego de sus estudios en Paris con Nadia Boulanger.

Con testimonios del propio Ferrer se cuenta la admiración que este profesaba por Piazzolla cuando en sus primeros años se dedicaba a estudiar y difundir la renovación tanguera, por lo que al regreso de Astor, en una escala del barco en Montevideo, convinieron en recibirlo junto a un grupo de entusiastas del tango de vanguardia y aquí es donde nacería la propuesta a Ferrer de trasladarse a Buenos Aires para iniciar el primer trabajo conjunto en la musicalización de una obra teatral, tras lo cual llegarían inmortales composiciones.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Mundo Disperso, luego de repasar las efemérides del 22 de agosto, contaron la historia de los aliados políticos del General San Martín, siendo Tomás Guido (militar, político y diplomático argentino 1788 – 1866) uno de los más cercanos al Libertador.

Además, relataron la historia del deportista brasilero, Arthur Friedenreich, conocido por haber convertido más goles que ningún otro jugador, así como también haber sido el autor del “jogo bonito”, el estilo futbolístico que combina la danza clásica del país vecino, la samba, con el deporte más famoso del mundo.

LRA 9 Esquel

El secretario de Cultura, Damián Duflós, se refirió al programa Cultura Presente, explicando que “se trata de un apoyo económico a través de Aportes No Reembolsables (ANRs) para proyectos, equipos de trabajo y espacios culturales, con el objetivo de cubrir gastos corrientes y honorarios para mitigar los efectos sociales y económicos en el marco de la emergencia sanitaria surgida como consecuencia de la pandemia”.

LRA 42 Gualeguaychú

Se desarrolló el “Borges Palooza”, un festival virtual organizado por el escritor y periodista Daniel Mecca, el cual busca acercar a Borges a una nueva generación de lectores pensando su obra desde otros ángulos. “Como planteaba Josefina Ludmer, salir del Borges canonizado para pensarlo otra vez. Borges nos entrena como lectores, y sobre todo nos entrena la imaginación”, expresó Mecca.

LV 8 Libertador

Mónica Borré repasó la trayectoria de del bailarín de tango Albano Goldemberg, un mendocino que recorre comarcas provinciales de Cuyo y grandes ciudades del mundo, vuelve y volverá a su tierra natal aportando con su compañera de baile y de la vida, Ángeles Verón, su estilo propio a la nueva movida del tango de Cuyo, la cual se inició en los 2000.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición especial, Radio Nacional rinde homenaje a David “Coco” Blaustein, cineasta, militante, documentalista de la memoria, miembro de la academia de las artes y ciencias cinematográficas de la Argentina, referente del cine político y creador de “Manivela” con más de veinte años en el aire.

Reviviendo grandes momentos del programa y algunas de sus entrevistas más significativas a colegas cineastas, directores, actores y amigos de la industria del cine, se pretende rendir tributo tras su inesperada partida a la edad de 68 años.

El programa reproduce entrevistas a Leonardo Favio, Pino Solanas, Graciela Borges, Tristán Bauer, Luis Ortega, Liliana Mazure, Leonardo Sbaraglia, Patricio Guzman.

¡Gracias Coco!

LRA 1 Buenos Aires

Luego de un pleno repertorio de canciones, el equipo de Soy Nacional, charló con Majo Mancilla, quien se refirió a la hazaña realizada por el Libertador San Martín al cruzar la cordillera con Ejército de los Andes.

“Fue una tremenda epopeya cruzar los Andes. Fue el acontecimiento más importante de la historia militar argentina. Atravesó con una ejercito cargado de armas y cañones, por sobre los 4.000 metros de altura”, detalló.

LRA 1 Buenos Aires

Anabella Zoch nos trae cantoras de Bariloche y las consagradas: Marcela Morelo, Sandra Luna, Marta Pizzo y Lorena Astudillo.

En la sección “Hombres que cantan mujeres” Jorge Viñas y Quintento Tiempo.

Desde San Lorenzo Patricia Verón, desde Corrientes Gisela Méndez Ribeiro.

Voces de provincias en la Radio Pública, sueños de darse a conocer a nivel nacional.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Boca Juniors, en el debut de Sebastián Battaglia como DT, logró su primera victoria en el actual torneo de la Liga Profesional de Fútbol, al ganarle de local a Patronato de Paraná por 1 a 0 en partido de la séptima fecha.

El único gol del encuentro, jugado en la Bombonera, fue obra del delantero Luis Vázquez a los 39 minutos del segundo tiempo.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la 7º fecha del torneo de la Liga Profesional, el equipo conducido por Claudio Ubeda, con la complicidad e Chiche Arano y el Lagarto Fleita, visitó a Arsenal en Sarandí al que superó con holgura 3-0.

LRA 27 Catamarca

Martina Gutiérrez es catamarqueña, tiene 14 años y se convirtió en la primera deportista de la provincia en quedarse con la Copa Challenger de Tiro Deportivo. Este reconocimiento lo recibe aquel o aquella deportista que queda en el primer lugar de la tabla general de todas las categorías.

El pasado fin de semana, Martina viajó junto a su hermano a Mendoza para participar del Torneo Juvenil y allí la joven catamarqueña se coronó campeona de su categoría y logró la mejor puntuación en la tabla general de posiciones.

Humor | Volver al inicio

¿Caradura yo?

Un hombre entró al bar, pidió un whisky, ordenó que sirvan una vuelta para todos y que el mozo también tomo uno. La escena se repitió como diez veces. Al final el trajeron la cuenta: 8.750 pesos. El tipo le dijo: “Disculpe, pero yo no tengo un peso”.

A patadas, el mozo lo sacó del lugar. Al otro día el tipo regresó y dijo: “Mozo un whisky para mí y una vuelta para todos, menos para usted”.

“¿Encima te haces el ofendido?”, respondió el mozo.

“Lo que pasa es que usted tiene mala bebida y se te da por pelear”.

Chocolate por la noticia