Diario de Radio Nacional 21/12/2022

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Fue una fiesta popular como nunca hemos visto en la Argentina"

LRA 1 Buenos Aires - ROSARIO LUFRANO: "Radio Nacional ha hecho un trabajo federal muy importante"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A CLAUDIO GOGERINO: Calchín prepara una fiesta para homenajear a Julián "Araña" Alvarez

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A JORGE PETA: "Al Dibu no le gusta perder ni a la bolita, tiene una mente muy fuerte"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A PEDRO SABORIDO: "Había ganas de estar bien, luego de una pandemia y discursos pesimistas"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A SILVINA RIELA: La emoción de la mamá de Alexis Mac Allister

LRA 1 Buenos Aires - EL EDITORIAL DE MARIO WAINFELD: Sobre sabiondos, polémicas y moralinas

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A EDUARDO SACHERI: "La Selección dio emociones diversas en este Mundial y no la olvidaremos"

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRO FABBRI: “Ni la muerte de Evita juntó tanta gente”

LRA 1 Buenos Aires - EN CONTRA DEL GOBIERNO NACIONAL: La Corte benefició a la Ciudad en la disputa por los fondos de coparticipación

LRA 1 Buenos Aires - CONGRESO: Fracasó la última sesión del año que impulsaba el oficialismo

LRA 27 Catamarca - Avances en la causa “Armas a Bolivia”: Se espera que fiscalía se exprese

LRA 9 Esquel - ARIEL BASTEIRO: "La Justicia argentina está colonizada por el macrismo"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A EDUARDO ALBERTI: "Cuando le hice preguntas a Bullrich, me cercaron y debí dejar de grabar"

LRA 1 Buenos Aires - JULIO URIEN: "Lago Escondido se convirtió en un símbolo de la lucha por la soberanía"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A EZEQUIEL IPAR: "Hay una tendencia a que los problemas del discurso de odio se incrementen"

LRA 1 Buenos Aires - ATILIO BORON: "En Perú lo que se vive es un golpe parlamentario"

LRA 19 Puerto Iguazú - NORA CORTIÑAS: Pidió el indulto a Milagro Sala

LRA 43 Neuquén - RAMON RIOSECO: "Voy a ser candidato con o sin el PJ"

LRA 57 El Bolsón - MAURO MILLAN: “Tratan de ignorar los derechos de nuestra cultura”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández dijo que las celebraciones de este martes fueron "una fiesta popular como nunca hemos visto en la Argentina" y dijo que "el homenajeado no era el presidente sino los jugadores" de la selección argentina campeona del mundo.

"Se hizo todo en clima de mucha tranquilidad, armonía y paz; no hubo excesos ni abusos", dijo el Presidente en declaraciones a la FM Radio Con Vos y agregó: "Yo lo único que hice fue dañar saber a las autoridades de la AFA que tenían la Casa de Gobierno a disposición, y ellos eligieron otra cosa y es muy respetable ; ayer el homenajeado no era el Presidente sino los jugadores, así lo interprete siempre".

"El acuerdo a lo que pidió la AFA" y extrañaron que "el objetivo estuvo cumplido", precisó Fernández al tiempo que sospecharon que "si los jugadores no pudieron llegar a la autopista 25 de Mayo para saludar, puede ser una frustración que vive la AFA y la selección; pero si uno mira la alegría que hubo en la calle, el objetivo estuvo cumplido".

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de RTA (Radio Nacional y Tv Pública) Rosario Lufrano visitó Misiones, donde presentó en el espacio Flora en Posadas “Los medios de la guerra” un documental sobre el rol de los medios nacionales y extranjeros en la cobertura del escenario bélico. Desde allí destacó el "importante trabajo federal" que ha hecho Radio Nacional durante sus 3 años de gestión.

"Le hemos devuelto a Radio Nacional la característica de tener programación local, que se escuchen los acentos, y que sean los profesionales de cada región los que cuenten qué pasa en cada lugar. Radio Nacional ha hecho un trabajo federal muy importante: la Entrevista Federal, los programas del Norte Grande, o el Panorama que se transmite desde Buenos Aires y rotativamente desde cada provincia del país", mencionó.

LRA 1 Buenos Aires

Claudio Gorgerino, intendente de Calchín, se refirió al homenaje que tendrá hoy Julián Alvarez en el pueblo. "Se esperan 15 mil personas para recibir”, explicó el jefe comunal en diálogo con Nacional Informa. “Le daremos la llave del pueblo. Habrá un recital de Los Caligaris. Esperemos que todo salga bien", expresó el jefe comunal.

De acuerdo a lo informado, Álvarez será trasladado en autobomba desde el ingreso del pueblo hasta la cancha de Atlético Calchín. Allí, donde empezó a dar sus primeros piques, el Araña recibirá el calor de su pueblo y participará de un recital de su banda preferida, Los Caligaris.

LRA 1 Buenos Aires

El entrenador de las inferiores de Emiliano Dibu Martínez, recordó cómo fue que conoció al arquero de la Selección Argentina y expresó: "Desde chiquito veíamos que tenía condiciones".

Jorge Peta sostuvo que "Emiliano tiene una mente muy fuerte" y afirmó: "Al Dibu no le gusta perder ni a la bolita, entra a la cancha y se transforma".

LRA 1 Buenos Aires

El guionista y escritor se refirió a los festejos por el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial y afirmó: "Había un montón de alegría disponible, ganas de estar bien, después de una pandemia y de discursos pesimistas".

Pedro Saborido se preguntó "qué operativo se puede hacer para contener a cinco millones de personas" y destacó que "todo el saldo es positivo, la gente se porto bien". "La alegría sigue ganando", dijo, y agregó: "Hay una oportunidad para estar mejor y creo que la sentimos".

LRA 1 Buenos Aires

Algunas de las imágenes más emocionantes que invadieron las redes sociales este domingo tuvieron como protagonistas a las madres de los jugadores de la Selección, que tras la victoria ante Francia y la coronación del Mundial invadieron la cancha para abrazar a sus hijos. Silvina Riela, mamá de Alexis Mac Allister, contó cómo fue acompañar a su hijo en Qatar 2022: "Estuve en cada partido y lo viví muy intensamente. Fue impresionante, sobrepasó lo que yo imaginaba, parecía una película", afirmó.

"Fuimos teniendo un montón de sentimientos. Para mí fue impresionante verlo con la camiseta argentina, cantar el himno y hacer un gol", expresó, y destacó que "cumplió su sueño".

En ese marco, contó cómo fue la infancia del jugador y , entre risas, señaló: "Yo intenté por todos los medios que fuera a la Universidad, no lo logré; pero bueno, mal no le fue cuando decidió quedarse con la suya".

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó los multitudinarios festejos en la caravana de los campeones del mundo y el mayor romance con la selección "jamás visto en la historia".

LRA 1 Buenos Aires

El reconocido escritor y docente contó cómo vivió el Mundial y la obtención de la Copa del Mundo por la Selección argentina en Qatar 2022. "Hubo mucha tensión, pero también alivio sobre el final. Parece un final de película lo que pasó. Se sufrió y merecíamos lograr el campeonato", expresó.

Sacheri mencionó además que hubo justicia en la final para Lionel Messi, a quien muchos criticaban por no conseguir el título mundial en otras ocasiones.

Además dijo que para "cualquier espectador neutral" debe haber sido maravilloso poder ver el partido de Argentina contra Francia. "Si uno lo escribe como una ficción, no te creen que hayan pasado tantas cosas", agregó.

LRA 1 Buenos Aires

En Rosca N'Roll hablamos con Alejandro Fabbri, periodista deportivo y especialista en Mundiales. Sobre el festejo de ayer expresó: “No hay antecedentes en toda la historia argentina de la cantidad de gente ayer. En todo el país seguramente pasamos las 10 millones de personas festejando”.

Con respecto al desempeño de la Selección, dijo: “Con este campeonato nos sacamos todas las dudas de encima. No hay ninguna excusa y se ganó en la mejor buena ley posible”. Fabbri sostuvo que fue la mejor final de la historia y agregó: “Lo dicen los grandes portales del mundo, incluso los ingleses y los alemanes que nos han ninguneado mucho”. El periodista explicó que no se gana un Mundial de casualidad y lo comparó con Rusia 2018, donde Argentina perdió en octavos contra Francia con un gol de diferencia, pero no merecía avanzar.

LRA 6 Mendoza Quino

Sergi, quien es tatuador, contó que durante el Mundial eran pocas las consultas, pero que a partir del domingo colapsó todo. "Messi besando la copa es el diseño predilecto por los y las mendocinos que eligen cumplir su promesa, junto a frases como ´Andá pallá bobo, y ´elijo creer´".

LRA 26 Resistencia

El periodista y relator Radio Nacional comentó la llegada de la selección de Argentina al país y el festejo que se vivió posteriormente, señalando: "La verdad que superó todo lo que uno imaginaba, y ayer se podrá recordar como el día de la felicidad argentina". https://www.radionacional.com.ar/ayer-se-puede-recordar-como-el-dia-de-la-felicidad-argentina/

LRA 7 Córdoba

Ante el triunfo de la selección Argentina en la Copa del Mundo, el sociólogo analizó este hecho deportivo y social, diciendo: "Nos hemos transformados en un país de cuatro ciudades: CABA, Rosario, Córdoba y Mendoza. Esto me suena a un homenaje a la Argentina invisible, a la Argentina que no está en los canales de televisión, y es algo que me llamó la atención". https://www.radionacional.com.ar/carlos-de-angelis-esto-tambien-es-un-homenaje-a-la-argentina-invisible/

LT 14 Paraná

En la primera sesión de prórroga del período legislativo, presidida por la diputada Silvia Moreno (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), fueron reconocidos como ciudadanos ilustres los entrerrianos Lisandro Martínez y Roberto Ayala, integrantes de la Selección Argentina que se consagró Campeona del Mundo en Qatar. https://www.radionacional.com.ar/diputados-reconocio-a-los-entrerrianos-lisandro-martinez-y-roberto-ayala/

LRA 3 Santa Rosa

Víctor Ojeda, amigo de la infancia de Daniel Martínez, el médico de la selección Argentina, contó detalles de la trayectoria del profesional y su vinculación con Winifreda, pueblo de donde es oriundo. https://www.radionacional.com.ar/el-medico-de-la-seleccion-daniel-martinez-ciudadano-ilustre-de-winifreda/

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires el 2.95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

El fallo, conocido este miércoles al mediodía, fue firmado por los cuatro miembros del máximo tribunal, según consignaron fuentes tribunalicias.

Néstor Espósito, periodista especializado en judiciales, dijo que "la Corte le dio la razón de forma provisoria a la Ciudad".

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara de Diputados de la Nación no consiguió el quórum necesario para la sesión especial pedida por el Frente de Todos con el objetivo de tratar el proyecto de moratoria previsional, que buscaba que unas ochocientas mil personas que tienen la edad jubilatoria pero no tienen los 30 años de aportes puedan acceder a ese derecho, y la creación de ocho Universidades.

La presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, dispuso el levantamiento de la sesión al comprobar que sólo se habían reunido 124 de los 129 legisladores necesarios para dar inicio a la sesión, ya que habían asistido 116 del FDT, 4 de Provincias Unidas y 4 de la izquierda.

LV 8 Libertador

Así lo alertó el referente regional de la ANSES, Carlos Gallo, quien explicó que esa cantidad de mendocinos y mendocinas esperan que el Congreso apruebe el Plan de Pago de Deuda Previsional para poder acceder al derecho de sus jubilaciones. https://www.radionacional.com.ar/una-decision-del-pro-afectaria-negativamente-a-40-000-personas-en-mendoza/

LRA 27 Catamarca

La Vicepresidenta del Parla sur Cecilia Britos Dialogo con el programa “El Café de las 8” para comentar sobre los avances en la Causa Armas a Bolivia. Ella cometo que Renzo Artiaga Fernández fue condenado a 3 años de cárcel por falsificación de documentos.

Britos afirmo que “no tener una inmediata comparecía de quienes fueron presidente, la ministra de defensa , el canciller de ese momento, estamos hablando de la posibilidad de que se haya constituido un tráfico ilegal de armas nada más y nada menos que para coadyuvar aun derrocamiento de un gobierno legítimo”.

LRA 9 Esquel

El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro conversó con Radio Nacional Esquel sobre la condena del exfuncionario de la Cancillería boliviana Renzo Pedro Arteaga Fernández , que habilitó el ingreso del armamento que mandó el gobierno de Macri. el acusado aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documentos. El embajador argentino Basteiro, expresó que por esta causa "En Argentina nadie fue llamado a declarar" y sentenció "En Bolivia se sabe que la justicia Argentina es parcializada y que está colonizada por el macrismo...".

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de la localidad bonaerense de Rojas fue "cercado por un concejal y otras personas" vinculadas a Patricia Bullrich que, en su recorrido de campaña, contestaba las preguntas que le hacía sobre Argentina, lo que fue su participación en el 2001 y el caso Milman.

Eduardo Alberti expresó que él se acercó "amablemente para hacerle preguntas que en otros medios no se le hacen" y expresó que la presidenta del PRO "caminaba mientras respondía, pero no quería responder". "Me cercaron y tuve que dejar de grabar, yo estaba haciendo un vivo desde la red social Facebook", dijo.

En ese marco, sostuvo que "a 21 años del que se vayan todos, Patricia Bullrich nunca se fue".

LRA 1 Buenos Aires

Organizaciones sociales, políticas y gremiales anunciarán hoy detalles de la nueva marcha a lago Escondido, que se realizará a fines de enero, en reclamo de la “soberanía nacional” y contra el “enclave británico” que tiene en el lugar el magnate inglés Joe Lewis. Luego de la trascendencia que tomó el reciente viaje de jueces, funcionarios y empresarios a la estancia de Lago Escondido y la filtración de chats que evidencian el intento de ocultamiento de este viaje, las organizaciones suman un nuevo reclamo para que la Justicia federal avance con las actuaciones por presuntas dádivas y otros delitos. Julio Cesar Urien, Presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua que impulsa de esta marcha desde hace varios años: "Lago Escondido se convirtió en un símbolo de la lucha por la soberanía".

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo e investigador del CONICET Ezequiel Ipar, habló de los resultados del estudio que hizo junto a la UNSAM, en los que se demuestra un alza en el aval social sobre la pregnancia de los discursos de odio entre habitantes del AMBA.

"Hay una tendencia a que los problemas del discurso de odio se incrementen, y pueden tener una lógica de circulación dentro de la sociedad. Esto puede afectar la propia legitimación de la democracia", analizó.

Ipar mencionó que entre el general de los que hacen circular los discursos de odio en el AMBA, "hay un 32 %", pero que auemnta al "42 %" cuando se encuestaron trabajadores inestables o semiprecarizados. "Los que están en el medio entre el trabajo estable y precarizado, hay una intensidad específica. Hay mucho malestar o expectativa no cumplida, que se traduce de esta manera", agregó.

LV 8 Libertador

Desde Lima, el periodista Jorge Luis Cruz sostuvo que hay varios aspectos importantes a destacar sobre la actualidad, ya que el Congreso celebró la caída de Castillo, pero es muy baja la popularidad del Parlamento". https://www.radionacional.com.ar/sin-liderazgo-politico-el-pueblo-pide-que-se-vayan-todos/

LRA 1 Buenos Aires

El analista internacional expuso en Temprano es Mejor acerca de la situación que atraviesa Perú y la gravísima crisis institucional de la que es presa. Consideró que el expresidente Pedro Castillo fue víctima de un trampa inducido por los factores tradicionales de poder en los que participó la Embajada de Estados Unidos en ese país.

Habló de que Castillo fue acosado desde el primer momento en que asumió y que los hechos responde a un "golpe congresal". Las masacres sufridas en las últimas horas, suman decenas y decenas, y no se ve salida próxima a la lastimosa realidad peruana.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en diálogo con Nacional Paraná, anticipó que pretende ocupar un espacio en la boleta para las próximas elecciones, expresando: “Quiero estar, quiero asumir un rol protagónico para que el justicialismo entrerriano pueda tener una victoria”. https://www.radionacional.com.ar/bordet-sobre-las-elecciones-quiero-estar-en-un-lugar-de-la-boleta/

LRA 19 Puerto Iguazú

La referente de derechos humanos hizo un balance del año y pidió el indulto a Milagro Sala. "Este es un país de resistencia, hay que poner primera y salir a pelear la calle", aseguró Cortiñas reclamando políticas inclusivas para las personas que están por debajo de la línea de la pobreza.

LT 14 Paraná

Julián Jarupkin, coordinador provincial de Libres del Sur Territorial, informó que desde este jueves organizaciones sociales se instalarán frente a Casa de Gobierno provincial y realizarán un acampe en Plaza Mansilla, reclamando los planes sociales que se dieron de baja. https://www.radionacional.com.ar/el-acampe-piquetero-se-instalara-frente-a-casa-de-gobierno-este-jueves/

LRA 43 Neuquén

El dirigente del Frente y la Participación Neuquina Ramón Rioseco se refirió al lanzamiento de candidatura a gobernador en las elecciones del año próximo. "Estamos tranquilos, claros ideológicamente, vamos a ir de oposición al MPN", dijo el referente.

LRA 57 El Bolsón

Los y las integrantes de las comunidades mapuche-tehuelche de Río Negro y Chubut se reunieron con el presidente, Alberto Fernández, y plantearon su preocupación por la situación de las detenidas de la Lof Lafquén Winkul Mapu en Villa Mascardi.

Laborales | Volver al inicio

LRA 29 San Luis

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sáa, anunció un bono de fin de año para estatales y trabajadores del Plan de Inclusión Social. Además, indicó que se incorporará un 7 por ciento de aumento para el mes de diciembre.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La actriz Graciela Borges recibió este lunes en la sede de la Cancillería, entre otras personalidades, el Gran Premio Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes (FNA), reconocimiento que se entrega desde hace 59 años a las carreras artísticas de hacedores y hacedoras de la cultura argentina en distintas disciplinas.

Borges contó lo que sintió al recibir el galardón y expresó: "Hay que ser cada día lo mejor posible, sin esperar resultados".

Sociedad | Volver al inicio

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Un grupo de personas protestó esta mañana en la sede de la empresa constructora Grandi de Tucumán para reclamar que se les entreguen departamentos que compraron hace más de una década.

LRA 27 Catamarca

La Secretaría de Comercio prorrogó la vigencia del programa Ahora 12 hasta el 30 de junio de 2023, incorporó los teléfonos celulares de tecnología 4G al listado de productos comprendidos en el beneficio y modificó las cuotas aplicables a comercios y proveedores adheridos para el cobro de las operaciones.

En tanto, el presidente de la Unión Comercial de Catamarca, Sebastián Luna, consideró que "la prórroga del plan es muy buena, destacando los beneficios existentes en nuestra provincia, ya que tenemos una realidad distinta de lo que pasa en el resto del país". https://www.radionacional.com.ar/prorroga-de-la-vigencia-del-programa-ahora-12/

LRA 9 Esquel

La intendencia del Parque Nacional Los Alerces emitió un comunicado oficial respecto del incendio cerca de las cabañas Los Tepúes, y luego el intendente, Hernán Colomb, confirmó que el incendio está circunscripto". https://www.radionacional.com.ar/el-incendio-en-los-tepues-esta-circunscripto/

LRA 2 Viedma

La farmacéutica informó que hay mucha demanda de testeos en Viedma y aumentaron los casos positivos en un 50% según registros parciales.

LRA 1 Buenos Aires

Tras la sanción de la ley de alcohol cero para conductores de vehículos en la provincia de Buenos Aires, la integrante de Madres del dolor abogó por la aprobación de la iniciativa en cada distrito del país, y a nivel federal, para que rija en las rutas nacionales. La charla se da en el marco del fin de las sesiones ordinarias del Senado.

En ese sentido, Viviam Perrone recordó que en la Argentina mueren "entre 14 y 20 personas al día en hechos prevenibles"; y explicó, ante planteos de las provincias vitivinícolas, que "no se trata de una ley seca, sino de que no se conduzca bajo el efecto del alcohol".

LRA 30 Bariloche

ALEJANDRO ETCHANIZ, gerente técnico de la Cooperativa de Agua Potable de San Martín de los Andes

El barrio Cantera y la zona de Chacra 30 y sus alrededores son las áreas con mayor dificultad en la provisión de agua potable, según el diagnóstico que hace la Cooperativa de Agua Potable de San Martín de los Andes. "La capacidad del sistema está totalmente subdimensionada”, explicó Etchaniz.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La mamá de Matías, un joven de 22 años con diagnóstico de síndrome de down y autismo, compartió las situaciones que deben vivir cada año por la pirotecnia que se utiliza para las fiestas. "Le provoca sufrimiento orgánico, físico y emocional" expresó Verea.

LRA 21 Santiago del Estero

La médica informó sobre la campaña de prevención por el uso responsable de pirotecnia en Santiago del Estero para evitar accidentes que conlleven a la pérdida de la visión o de vidas humanas. También se refirió al descorche de botellas que provocan graves consecuencias.

LRA 24 Río Grande

La psicóloga habló de la relación de VIH/SIDA y la lactancia materna. "Las personas infectadas que no llegan a la última etapa de la infección que es el SIDA, pueden vivir y tener una buena calidad de vida teniendo el virus VIH gracias a los tratamientos antirretrovirales", dijo González.

LRA 4 Salta

Tras el anuncio de su renuncia al directorio de Aguas del Norte, Luis María García Salado defendió su gestión y dijo que realizó un relevamiento de la situación hídrica en la provincia de Salta, reorganizó al personal de la empresa, y también proyectó y concretó obras.

LRA 5 Rosario

El Concejo Deliberante sancionó la ordenanza que regula la actividad de las ferias populares en los barrios de Rosario. "Nosotros venimos de la crisis del 2001, el Estado nunca nos tuvo en cuenta como trabajadores de espacios públicos populares", expresó Cácerez.

LRA 14 Santa Fe

La directora ejecutiva de Jóvenas Latidas habló de las uniones convivenciales tempranas. “Estas prácticas se identifican más en niñas pobres ya que se encuentran en un contexto de falta de recursos; y aparece como una forma de sobrevivir”, señaló Quiroga.