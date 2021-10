Diario de Radio Nacional 21/10/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA CERRUTI: "La principal preocupación del Gobierno es cuidar a las familias"

LRA 1 Buenos Aires - ESTELA DE CARLOTTO: Hay una oposición salvaje y traicionera que perturba el proceso democrático

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: “El desabastecimiento: ¿Un hecho de la naturaleza?”

LRA 1 Buenos Aires - LUCAS GHI: "En el aumento de precios, prima una conducta especulativa"

LRA 1 Buenos Aires - ROSARIO LUFRANO convocó a la concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama

LRA 1 Buenos Aires - LUIS BRUSCHTEIN: El congelamiento de precios y la amenaza de los sectores oligopólicos

LRA 1 Buenos Aires - LUIS ALBERTO QUEVEDO: "Diego Santilli fue el más nervioso en el debate de los candidatos"

LU 4 Patagonia - LUIS TAGLIAPIETRA: “Pedí prisión preventiva para Macri porque hay serios riesgos procesales”

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO TORRES: ESMA: La Investigación Judicial

LRA 1 Buenos Aires - FABIAN GALARRAGA: La Red Federal de Radio Nacional tiene su Area de Discapacidad

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN BONAVETTI: Se realizará una nueva edición del Proyecto Ballena

LRA 1 Buenos Aires - Reportan 1.541 casos: 35 muertes en las últimas 24 horas

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA ALBERNAZ: Reino Unido investiga una mutación de la variante Delta

LRA 26 resistencia - ANTONIETA CAYRE: Precauciones y aislamiento ante cualquier síntoma de COVID-19

LT 11 Concepción del Uruguay - Puente Internacional Artigas: Vecinos de Colón y Paysandú se movilizarán para pedir la reapertura

LT 14 Paraná - Con factores de riesgo: Comenzó la vacunación a menores de 13 años con factores de riesgo

LT 11 Paraná - Inscribieron a las infancias: Vacunación contra el coronavirus

LRA 7 Córdoba - ROBERTO SALVAREZZA: "La ciencia argentina demostró una fortaleza muy grande”

LRA 8 Formosa - Para la capital y el interior provincial: Insfrán anunció nuevas jornadas de vacunación

LRA 1 Buenos Aires - Elecciones legislativas 2021: Debate de candidatos por provincia de Buenos Aires

LRA 26 Resistencia - LUDMILA VOLOJ: Congelan los precios de 1.400 productos de consumo masivo

LRA 1 Buenos Aires - NICOLAS DEL CAÑO: “El debate sobre seguridad giraba en torno a la mano dura”

LRA 12 Santo Tomé - JUAN MANUEL UBEIRA: "En las próximas elecciones está en juego la gobernabilidad"

LT 14 Paraná - Querella de los familiares del ARA San Juan: Pidió la detención de MACRI

LRA 27 Catamarca - SILVINA GVIRTZ: “Conectar Igualdad es un impulso a la industria nacional”

LT 12 Paso de los Libres - CRISTIAN ZULLY: Destacó la unificación de la Tarjeta Alimentar y la AUH

LRA 42 Gualeguaychú - LUIS MOLINUEVO: “Si Argentina no fabrica alimentos pierde soberanía”

LRA 1 Buenos Aires - ELSA BRUZZONE: Soberanía y doctrina del enemigo interno en el conflicto por la tierra

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: "La campaña, por todos los medios"

LRA 42 Gualeguaychú - CECILIA MOREAU: "Argentina se debe la ley de etiquetado de alimentos"

LRA 9 Esquel - FLAVIO ROMANO: "La industria nos hace comer lo que necesita vender"

LRA 26 Resistencia - OSCAR CABRERA: Plan Nacional “Conectando con vos”

LRA 26 Resistencia - MIGUEL CALVETE: “Se necesitan entre 68 y 75 mil pesos para no caer en la pobreza”

LRA 7 Córdoba - MARTIN GILA: "Se unificó la Tarjeta Alimentar con la AUH para dinamizar el consumo"

LRA 3 Santa Rosa - FLORENCIA RABARIO: Congelamiento de precios y abastecimiento

LRA 28 La Rioja - ALBERTO PAREDES URQUIZA: “La Rioja necesita un cambio estructural”

LRA 6 Mendoza Quino - RUBEN DAVID: "Trabajando para implementar lo mejor posible las nuevas medidas"

LRA 27 Catamarca - Ventas del Día de la Madre: “Incremento a nivel nacional del 42 % con respecto al año pasado”

LT 14 Paraná - Tomará estado parlamentario: Afirman que el Presupuesto provincial 2022 “busca reactivar la economía”

LRA 6 Mendoza Quino - GERMAN GOMEZ: "El Gobierno hizo un Presupuesto a las apuradas"

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, destacó hoy "las medidas tomadas por el Gobierno nacional en las últimas semanas que ayudan a fortalecer la principal preocupación que tiene que ver con cuidar a las familias y sobre todo a las madres".

Así lo señaló en su primera conferencia de prensa para los periodistas acreditados en la Casa Rosada, donde anunció que la modalidad se repetirá todos los jueves a las 12 horas y se sumará una conferencia semanal para medios radicados en el interior del país.

LRA 1 Buenos Aires

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, participó del ciclo que conforman periodistas de Radio Nacional en todo el país y habló de la incansable lucha de esa organización, en la búsqueda de los hijos y nietos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

Pero además analizó el presente político y social de la Argentina; habló del gobierno actual y del encabezado por Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

“Este Gobierno recibió un Estado desquiciado con una inmensa deuda externa y un alto desempleo; y a todo eso, cuando el Gobierno toma el mandado, llega la pandemia, que aún no nos ha abandonado”, dijo Estela de Carlotto.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó las medidas del Gobierno sobre los precios máximos y la "amenaza por desabastecimiento" en algunos productos. "Lo generarían los proveedores por algunos precios que han fijado desde el Estado porque están disconformes con la medida", destacó el conductor.

"Si las primeras marcas desaparecen habrá otras, más allá del control que puedan realizar los intendentes bonaerenses. El desabastecimiento es casi técnicamente imposible", aseguró.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Morón respaldó las medidas adoptadas por el Gobierno para ordenar los precios de productos de consumo masivo y aseguró que "se registra una aceleración de precios de los productos más sensibles de la canasta básica, principalmente de los alimentos".

"Hay números que son alarmantes, con aumentos que van del 3 al 10 por ciento que no encuentran ninguna explicación y que pareciera que tienen un carácter del tipo preventivo o especulativo", sostuvo Lucas Ghi.

"Pareciera que prima una conducta especulativa e irracional, porque atenta contra los propios márgenes de rentabilidad", subrayó el funcionario, al tiempo que destacó que "hay un espíritu del Gobierno de escucha e intercambio".

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de Radio y Televisión Argentina, brindó detalles de los preparativos de la foto de las trabajadoras de la Televisión Pública y de Radio Nacional, en el marco del mes de concientización por la lucha contra el cáncer de mama, con la intención de promover el acceso a los controles, diagnósticos y tratamientos para todas las mujeres.

LRA 1 Buenos Aires

Luis Bruschtein hizo un análisis del motivo por el cual algunas de las grandes productoras de alimentos no quisieron concertar un acuerdo con el gobierno para llegar a un control de los precios hasta el 7 de enero. “El decreto pedía que los retrotrajeran al 1° de octubre. Y por eso se enojaron, porque les pedían un retraso de los valores a dos semanas atrás. Quiere decir que en esos días, aumentaron algo que les implica una cantidad enorme”, expresó.

"Si bien es una medida difícil, no es definitiva. Tiene un plazo de 90 días, y en ese tiempo, lo que hace el gobierno es ordenar la generación de los precios. Desde el productor hasta el que llega a la góndola de los supermercados. Y a partir del 1 ° de enero, esos precios estarían regulados nuevamente por consenso con los productores y los comercializadores", agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo analizó sobre el debate que tuvieron ayer en la señal de televisión TN los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas del 14 de noviembre. "Victoria Tolosa Paz ha tenido una conducta en donde sí decidió dar debate en los medios hegemónicos. Es una candidata que se considera en condiciones en territorio hostil y lo quiere hacer", dijo Luis Alberto Quevedo.

LU 4 Patagonia

Luis Tagliapietra, padre de un tripulante del ARA San Juan y parte de la querella en la causa, expresó que se tomarán medidas más serias frente a las dilaciones de Mauricio Macri ante el llamado a indagatoria.

“Presenté un escrito mucho más duro, porque entiendo que además de ser rebelde y desacatado con la justicia ya hay riesgos procesales porque ha demostrado una postura evasora, sumado al poder político que tiene, y la ley debe ser igual para todo el mundo. Ayer pedí la prisión preventiva de Macri entendiendo que hay riesgos procesales, además de pedir el comparendo por la fuerza pública”, señaló Tagliapietra.

LRA 1 Buenos Aires

El ex titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de la investigación de la Megacausa ESMA, presentó su nuevo libro "ESMA, la investigación judicial".

“Fue un trabajo muy duro, nada nos preparó para esta causa por lo que significa. A partir de diferentes charlas que fuimos dando en muchos lugares surgió la necesidad de hacer el libro. La primera parte es histórica tanto local como internacional", expresó Sergio Torres.

“En la segunda parte del libro se relatan algunos hechos como el rol de la víctimas y la trascendencia de la ESMA en el mundo. Analizamos distintas acciones de la causa desde una mirada internacional. Hay víctimas de 21 países”, destacó.

LRA 1 Buenos Aires

FABIAN GALARRAGA, periodista

La Red Federal de Radio Nacional tiene su Area de Discapacidad

Fabián Galarraga, periodista de LT11 General Ramírez, Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, es quien “con mucho orgullo” coordina este espacio creado para impulsar políticas inclusivas en los medios públicos.

Destacó que se trata de “un equipo” conformado por trabajadoras y trabajadores de todas las emisoras de Radio Nacional en el país que asumen con “enorme alegría, expectativa y responsabilidad” la tarea.

LRA 1 Buenos Aires

En esta oportunidad, el “Proyecto Ballena - Ideas y acciones por un presente mejor”, buscará crear un espacio de diálogo y debate en relación a dos urgencias: la destrucción del medioambiente y las desigualdades generadas por el capitalismo. Se centra en la Tierra como discusión desde el medio ambiente, hasta la propiedad privada y la deuda externa. El festival de pensamiento, arte y política se realizará entre el jueves y el domingo e incluye conferencias, charlas, talleres, debates, proyecciones y ferias.

LRA 1 Buenos Aires

35 personas fallecieron y 1.541 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 115.796 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.277.525 los contagiados totales y 5.143.070 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 750 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 36.8% en el país y del 42.0% en la Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En referencia a las vacunas, ya se han inoculado 57.054.491 de personas en todo el país, de los cuales 32.057.067 han recibido la primera dosis, y 24.997.424 la segunda dosis.

En total, se han distribuido en todos los distritos del país 66.536.339 de vacunas.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista Gabriela Albernaz, corresponsal de Télam en Londres, brindó información actualizada sobre la situación en el Reino Unido, a partir del incremento de casos de coronavirus en ese país, que podrían responder a lo que se identifica como AY.4.2.

Precisó que, si bien “no hay preocupación, los últimos dos días los contagios llegaron a los 50 mil y también se evidenció un alza de las muertes” aunque el gobierno descarta disponer un nuevo confinamiento.

Albernaz explicó cuáles son las posibles causas de esta suba de casos mientras los científicos buscan corroborar si responde a esta nueva variante, descendiente de la Delta, que parece ser “un 10% más transmisible”.

LRA 26 resistencia

La co directora del Departamento de Epidemiología del Chaco, Antonieta Cayré, se refirió a las variantes de COVID-19, junto a la importancia de la prevención y la vacunación, diciendo: “En general trato de no hablar de una sola variante porque hay muchas, y este virus en particular está permanentemente en mutación. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo que circula en la región y los riesgos. Lentamente, fueron aumentando los casos de la variante Delta, que sí nos preocupa por la alta transmisibilidad que tiene”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Vecinos de Colón y de Concepción del Uruguay, junto a los vecinos de Paysandú, convocaron a una marcha que se llevará a cabo el próximo sábado 23 de octubre en ambas cabeceras del Puente Internacional General “José Gervasio Artigas” para pedir por la flexibilización del paso fronterizo Paysandú-Colón.

En tanto, Fiorella Sosa indicó en que se movilizarán a las 14.30 horas en ambas cabeceras del puente.

LT 14 Paraná

El Ministerio de Salud de Entre Ríos ha comenzado a vacunar contra el coronavirus al grupo de niños y niñas de 3 a 11 años. Tras esto, María Eva Famín, coordinadora Ejecutiva del COES, expresó: “Es un formato novedoso, diferente en términos de la vacunación contra el COVID-19, y no se descarta que se puedan organizar operativos más grandes cuando se pase a vacunar al grupo general”.

LT 11 Paraná

Silvina Saavedra, subsecretaria de Salud de Paraná, informó que se inscribió a menores de entre 3 y 11 años con comorbilidades para recibir las vacunas contra la COVID-19 en el Centro de Salud Illia de la capital entrerriana. Si bien la recepción fue hasta las 12.30 horas de hoy, la funcionaria municipal indicó que la inscripción continúa abierta vía online.

LRA 7 Córdoba

Salvarezza, ex ministro de Ciencia y Tecnología y actual presidente del Directorio de Y-Tec, la empresa de investigación y desarrollo para la industria energética más importante de la Argentina, expresó: “Argentina cuenta con una comunidad científica muy fuerte, la cual ha demostrado una fortaleza muy grande durante la pandemia, de las mejores entre América Latina".

LRA 8 Formosa

Sumándose a las jornadas de vacunación previstas para octubre, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anunció nuevas fechas para la aplicación de las primeras y segundas dosis, tanto en la ciudad capital provincial como en las localidades del interior.

En ese sentido, mañana, viernes 22 de octubre, en la ciudad de Formosa recibirán la segunda dosis de las vacunas Sinopharm y Sputnik V quienes se hayan aplicado la primera inoculación hasta el 1° de octubre, inclusive.

LRA 1 Buenos Aires

Participaron Diego Santilli, candidato de Juntos; Victoria Tolosa Paz, del Frente de Todos; Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda Unidad; José Luis Espert, de Avanza Libertad; del Frente Más Valores, Cynthia Hotton, y de Vamos con Vos, Florencio Randazzo.

El intercambio televisivo fue organizado por el canal de cable TN como continuidad del encuentro que se realizó la semana última entre los aspirantes de la Ciudad de Buenos Aires.

De cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre sostuvieron un debate de tono moderado durante la mayor parte de su desarrollo, donde expusieron sus propuestas para el Congreso en materia de economía, educación, calidad institucional y salida de la pandemia de coronavirus, entre otros puntos.

LRA 26 Resistencia

El Gobierno nacional anunció que entrará en vigencia una resolución que mantendrá los precios de consumos masivos a los vigentes al 1 de octubre anterior.

“Ya se encuentra publicada la resolución en el Boletín Oficial. Es similar a Precios Máximos del 2020 y se habilita a fijar precios máximos en 1.400 productos de alimentación y cuidados personales, y también se habilita que, en casos de incumplimientos, se aplicará la Ley de Abastecimiento”, dijo la subsecretaria de Defensa Interior y Defensa de la Competencia del Chaco, Ludmila Voloj.

LRA 1 Buenos Aires

Se realizó el debate de los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas del 14 de noviembre, en el que estuvieron presentes Diego Santilli, Victoria Tolosa Paz, Nicolás del Caño, José Luis Espert, Florencio Randazzo y Cyhthia Hotto.

El eje temático del debate, que fue televisado, se centró en la "Calidad institucional, seguridad y justicia".

En ese marco, el candidato del Frente de Izquierda Unida, Nicolás Del Caño, habló con Luis Bremer en Dejame que te cuente.

LRA 12 Santo Tomé

“Más allá de los pedidos que los abogados podamos hacer, lo que es bastante errática es la conducta del ex presidente Macri. El hecho del ARA San Juan ha ido escalando en la gravedad de la sospecha y la primera cuestión es la siguiente: ¿qué necesidad había de espiar a los familiares de gente que había fallecido de una manera tan trágica?, indicó el abogado Juan Manuel Ubeira.

Luego, el profesional agregó: “Ahora lo que está en verdadera discusión es que no fue una explosión interna de un submarino, sino que hay otras cosas concurrentes que se quisieron tapar y de ahí la necesidad de querer espiar a los familiares”.

LT 14 Paraná

La querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, representada por la abogada Valeria Carreras, solicitó la detención de Mauricio Macri en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal sobre los parientes de los tripulantes del submarino, luego de que el ex presidente no se presentara a la declaración indagatoria.

"Los fundamentos tienen que ver con todos los incumplimientos y el perfil reticente que tuvo el ex presidente todo este tiempo", señaló Carreras.

LRA 27 Catamarca

“Conectar Igualdad no solo es una mejora para los estudiantes, sino que también es un impulso a la industria nacional. Por eso es tan importante la participación del Banco de la Nación para el otorgamiento de créditos y para que la creación de las industrias nacionales sea una realidad en nuestro país”, indicó la secretaria de Educación de la cartera educativa nacional, Silvina Gvirtz, durante la inauguración de la fábrica de notebooks Novatech.

LT 12 Paso de los Libres

El titular de ANSES en Corrientes, Cristian Zully, destacó que desde noviembre próximo el monto de la Tarjeta Alimentar pasará a depositarse en la misma cuenta y con el mismo cronograma de pago de la Asignación Universal por Hija o Hijo.

“Durante el gobierno de Mauricio Macri la AUH perdió un 20 % de su capacidad de compra, y desde que asumimos en diciembre de 2019 la suma de la AUH y la Tarjeta Alimentar han aumentado la capacidad de compra en un 110 %”, informó Zully.

LRA 42 Gualeguaychú

Molinuevo, periodista de Radio Nacional Gualeguaychú, hizo un repaso de la disputa entre empresarios y distintos gobiernos para el cuidado de los precios de los alimentos, y luego dijo:

“Si los que fabrican alimentos no son empresas nacionales estamos perdiendo soberanía”.

LRA 1 Buenos Aires

La profesora de Historia, integrante del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), y autora de Las guerras del agua; se refirió al conflicto por la tierra en nuestro país; propiedades que muchas veces se encuentran en manos de extranjeros; algunas de ellas pertenecientes a parques nacionales, o en zona de frontera; que contienen recursos naturales como el agua y la biodiversidad; y en donde viven los pueblos originarios.

En ese sentido señaló que en nuestro país no se cumple con la ley, la Constitución ni los tratados internacionales; y denunció la connivencia de las autoridades y fuerzas de seguridad locales; así como también la creación del enemigo interno para criminalizar a los que luchan por sus derechos y por la soberanía.

LRA 1 Buenos Aires

Mario se refirió a la amenaza de desabastecimiento por parte de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios frente al congelamiento de precios de productos de consumo masivo y analizó el comportamiento demostrado por ese sector empresario, entre otros, durante el gobierno de Mauricio Macri.

LRA 42 Gualeguaychú

Cecilia Moreau, diputada nacional por el Frente de Todos, dio detalles de la ley de etiquetado que busca un rotulado claro en los envases de los productos alimenticios para alertar sobre los niveles de azúcar, sodio y grasas saturadas, entre otros elementos.

"Esta ley es darle herramientas de salud pública al consumidor para advertir los excesos de nutrientes críticos que producen enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Además, en el caso de los niños, debe informar si los alimentos contienen cafeína o edulcorante", expresó Moreau.

LRA 9 Esquel

El médico pediatra Flavio Romano fue consultado sobre la importancia de la ley de etiquetado frontal, tras lo cual indicó: "El problema que existe en la actualidad es que tenemos muchos alimentos fabricados".

LRA 26 Resistencia

El delegado del ENACOM, Oscar Cabrera, se refirió al Plan Nacional "Conectando con Vos", expresando: “Estas 2.000 tablets son parte de una entrega que el ENACOM va a realizar este mes, la cual consta de 6.000 tablets, 15.000 tarjetas de telefonía móvil y 100 celulares”.

LRA 26 Resistencia

“El ingreso necesario para no caer en la pobreza está entre los 68 mil y los 75 mil pesos, según la zona del país, y eso es por el incremento de los precios. Por eso, esperamos que las medidas adoptadas por el Gobierno nacional tengan éxito, pues se le marca la cancha a las grandes empresas que dominan el mercado”, indicó el titular del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), Miguel Calvete.

LRA 7 Córdoba

LA ANSES ratificó la unificación de los beneficios que perciben las familias que cuentan con la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo.

En tanto, Martín Gila, director de la Delegación Regional Córdoba, señaló que, además, bajo esta modalidad se permite que las familias puedan utilizar dinero físico para desconcentrar el sistema de compras y dinamizar el consumo.

LRA 3 Santa Rosa

La directora General de Defensa del Consumidor, Florencia Rabario, explicó cómo se implementará el acompañamiento y cumplimiento para el programa de Precios Cuidados, el congelamiento de precios y la aplicación de la Ley de Abastecimiento.

“Hubiésemos esperado más voluntad de los productores y los distribuidores para sumarse voluntariamente mediante la suscripción de un acuerdo. Es una pena tener que llegar a este punto, y esperemos que sea el puntapié inicial de un acuerdo que se pueda dar en los próximos días”, señaló la funcionaria.

LRA 28 La Rioja

El ex intendente de la capital riojana, y actual candidato a diputado provincial, Alberto Paredes Urquiza, habló sobre sus propuestas de campaña, diciendo: “La problemática del empleo es profunda, principalmente en jóvenes, y el objetivo número uno de cualquier gestión es atraer inversores y generar puestos de trabajo”.

LRA 6 Mendoza Quino

David, uno de los dueños del supermercado mayorista “Oscar David”, se refirió a la decisión del Gobierno nacional de retrotraer los precios a los valores del 1° de octubre anterior, afirmando: "Los empresarios del interior del país estamos bastante al margen de las decisiones”, y luego agregó: “La realidad es distinta en el interior".

Tras esto, David dijo: "Estamos trabajando para implementar lo mejor posible las nuevas medidas y brindar el mejor precio".

LRA 27 Catamarca

“La realidad es que tenemos buenas perspectivas. No solo que tuvimos muy buenas ventas en el Día de la Madre, con un incremento a nivel nacional del 42% con respecto al año pasado, sino que tenemos muy buenas expectativas de acá a fin de año”, comentó el presidente de la Unión Comercial de Catamarca, Sebastián Luna.

LT 14 Paraná

La diputada Vanesa Castillo, del Frente Justicialista Creer Entre Ríos, confirmó que el próximo miércoles 27 de octubre el proyecto del Presupuesto tomará estado parlamentario.

“Se trata de un Presupuesto para reactivar la economía”, afirmó la legisladora, y luego remarcó: “El proyecto está avanzando muy bien, se presentó en tiempo y forma y no se prevé endeudamiento”.

LRA 6 Mendoza Quino

Gómez, diputado del Frente de Todos y presidente de la Cámara, se refirió al Presupuesto presentado por el Gobierno mendocino para 2022, manifestando: "Es un Presupuesto que se realizó a las apuradas por la falta de distribución federal del mismo, como así también por la falta de cobertura con respecto a las necesidades de las mendocinas y mendocinos”.

Tras esto, el legislador agregó: “Mendoza está complicada en cuanto a su situación financiera, y si no manejan la situación de la deuda van a reventar a la provincia".

LRA 22 Jujuy

Susana Ustarez, referente de APOC, indicó: "Presentamos un escrito para exigir la reapertura de las paritarias, porque significó poco y nada el 4 % que liquidaron en septiembre. También queremos conocer el número previsto para el bono oficial, esperando que sea considerable y que se defina en un corto plazo”.

LRA 1 Buenos Aires

Los docentes de las escuelas públicas de la provincia de Santa Fe iniciaron ayer un paro por 48 horas en rechazo a la oferta del Gobierno de la provincia de un aumento del 17% en tres tramos. La periodista de Radio Nacional Santa Fe Gabriela Bruno dio detalles sobre el conflicto y expresó que "el diálogo está muy tenso", ya que se anunció que se descontará los días de paro a los maestros.

LRA 27 Catamarca

En una jornada histórica, LRA 27 Radio Nacional Catamarca inauguró su nueva oficina de Género y Diversidad. Se trata de un espacio físico destinado al trabajo en género, diversidad, nuevas masculinidades, colectivo LGBT+, entre otros. Cabe destacar que este nuevo sector trabajará de manera coordinada con otras instituciones y tendrá información disponible para la comunidad.

Este martes, Radio Nacional Catamarca concretó formalmente la inauguración de su nueva Oficina del Departamento de Género y Diversidad. Este espacio estará enfocado en el trabajo articulado con organismos e instituciones especializadas en el tema y estará a cargo de Eugenia Ferreyra Zotto.

En este sentido, durante el acto de lanzamiento, la directora de la emisora, Sonia Luna, sostuvo: "Esta idea nace desde LRA 1, Radio y Televisión Argentina, que preside Rosario Lufrano y cuya dirección está a cargo de la doctora Susana Sanz, con el fin de saber cómo comunicar desde el género y la diversidad, impulsando acciones que amplíen la participación de las mujeres, garantizando la equidad y trabajando en base a un protocolo para situaciones de violencia de género”. “Esto ya estaba implementado y lo veníamos trabajando, como con la Ley Micaela, desde los distintos sectores”, agregó.

LRA 27 Catamarca

LRA 27 Radio Nacional Catamarca, en un momento histórico y muy importante para todo su equipo de trabajo, inauguró la oficina del Departamento de Género y Diversidad.

En tanto, desde Buenos Aires la directora de Género y Diversidad de RTA, Susana Sanz, participó a través de un saludo muy especial, y expresó: “Este espacio es el resultado de la decisión conjunta entre las trabajadoras y las autoridades de RTA. Desde la llegada de la nueva gestión, con la presidenta Rosario Lufrano, la misma decidió darle un marco institucional a todas las acciones con las políticas de género”.

LRA 1 Buenos Aires

Integrantes de Proyecto 7 reclaman acampando frente al Congreso la sanción de un proyecto de ley que impulsan para proteger a las personas en situación de calle y familias sin vivienda.

El fundador y coordinar de la organización integrada por gente en situación de calle, detalló que tal proyecto “está relacionado con una ley, presentada por nosotros, que es la primera escrita en toda la región que habla de la problemática”.

LRA 1 Buenos Aires

Graciela Borges entrevista al escritor, conferencista, diseñador gráfico y docente, Luis Sabi, coach en efectividad profesional y autor del libro “Soy éxito” acerca el liderazgo, el éxito y la estimulación personal, quien habla acerca del momento de transformación vivido tras el Covid 19 y la forma de atravesar los miedos y angustias. También se refiere al rol de coach empresarial en lo que hace a la vuelta a la presencialidad laboral y a las distintas formas de superar los estados de ánimo negativos.

En la segunda parte del programa, Graciela conversa con el crítico de espectáculos Carlos Abeijon, quien da sus recomendaciones respecto al mundo del entretenimiento.

LU 4 Patagonia

Tras el estreno para la Patagonia del radio documental “A los caídos por la Livertá”, Esteban Bayer, hijo del escritor de “La Patagonia Rebelde”, Osvaldo Bayer, puso en valor el trabajo realizado en la recuperación de la historia del movimiento obrero.

“Quiero felicitar a Radio Nacional por el radio documental de “La Patagonia Rebelde”, la producción conjunta de Radio Nacional en Comodoro Rivadavia y Calafate. ¡Felicitaciones por esta superproducción muy digna, bien hecha y de gran profesionalismo!”, destacó Bayer.

LT 11 Concepción del Uruguay

En la sesión ordinaria llevada a cabo este miércoles, los senadores dieron sanción definitiva a la ley de Teatro Independiente, a partir de la cual la actividad del sector “estará sujeta a la protección, promoción y ayuda del Estado”.

Según consta en el proyecto, tras la creación del Consejo Provincial de Teatro Independiente, previsto en la ley, se designarán autoridades para que trabajen en el impulso y la protección de la actividad teatral independiente en la provincia.

LRA 1 Buenos Aires

Los goles a través del relato de Jorge Godoy por Radio Nacional.

QUE TODOS SEAMOS MEDIDOS CON LA MISMA VARA

Años atrás me llegó una citación del juez del Tribunal de Faltas, por mal estacionamiento. Como no me presenté, me mandó a buscar por la fuerza pública. Llegó un patrullero a mi casa y me llevaron hasta el tribunal del que me habían citado.

Que bárbaro!!! No había robado, espiado o fugado nada.

Ya lo dijo Don José Hernández, “Hacete amigo del juez, pa’ tener un palenque ande rascarse”.

Acá hay algunos que tienen la suerte que lo rasquen… Para evitar lo que me pasó, me dijo un amigo, tengo dos caminos: Me fugo o me hago Presidente.

La vida va y viene, dijo uno y estaba en una hamaca!!!

