Diario de Radio Nacional 20/9/2022

LRA 1 Buenos Aires - RICARDO RAGENDORFER: "La investigación debe avanzar en la fuente de financiación"

LRA 1 Buenos Aires - OSCAR MOSCARIELLO: “Desde la política las discusiones deberían ser más reflexivas”

LRA 26 Resistencia - RUBEN LOPEZ: “En democracia deben debatirse ideas”

LRA 7 Córdoba - VALERIA CARRERAS: “No van a sobreseer a nadie, la condena ya está escrita"

LV 8 Libertador - JORGE ALEMAN: "Quieren controlar y manipular la democracia a su antojo"

LRA 6 Mendoza Quino - MARISA UCEDA: "No puede comportarse uno como patrón de estancia en un sistema democrático"

LV 8 Libertador - OMAR PALERMO: Más críticas al proyecto de reforma de la Suprema Corte en Mendoza

LV 8 Libertador - ROBERTO BOCANEGRA: “El ferrocarril es una herramienta para sostener la soberanía del país”

LRA 42 Gualeguaychú - Rosario: Llevará el nombre "Roberto Fontanarrosa"

LRA 1 Buenos Aires - MARCELO SCALONA: "Fontanarrosa quería mucho a Rosario. Nunca se fue"

LRA 7 Córdoba - CARLOS RIELLO: “Tratan de encapsular el hecho como el de los loquitos sueltos”

LRA 6 Mendoza Quino - NESTOR ESPOSITO: "Copitos, un asesor del PRO y la embajada de los Estados Unidos"

LRA 1 Buenos Aires - TRISTAN BAUER: "Soy optimista de que salga la prórroga de la ley de fondos específicos"

LRA 5 Rosario - LEANDRO BUSATTO: Piden declarar la emergencia ambiental y suspender quemas controladas

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - RODOLFO GILLI: "Hay una mala administración con un déficit que no cubre el 85% de aportes"

LRA 1 Buenos Aires - EMANUEL MUÑOZ: "Cuesta satisfacer las expectativas sociales en un contexto como el actual"

LRA 26 Resistencia - NANCY SOTELO: Presentan el Mapa Nacional de Discriminación

LT 14 Paraná - Comienza el debate en Comisiones: Por el proyecto de la ley de Humedales

LRA 13 Bahía Blanca - MARGARITA STOLBIZER: “No confundamos, no hay discursos de odio”

LRA 1 Buenos Aires - COLUMNA DE ALFREDO ZAIAT: El dólar soja y la polémica con el Banco Central

LRA 4 Salta - DANIEL ROMANO: El pan francés costará entre 330 y 360 pesos

LRA 1 Buenos Aires

El presidente inició su mensaje en la ONU, agradeciendo la solidaridad del mundo ante el intento de asesinato de Cristina. Cuestionó el modelo de acumulación que multiplica la pobreza; criticó el avance de la anti-política y pidió por la paz y la recuperación del diálogo, en el conflicto Rusia-Ucrania. Habló de los padecimientos de los países endeudados, de la necesidad de cambiar el paradigma del sistema financiero internacional y denunció los precios de los alimentos en todo el planeta.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general del sindicato de Canillitas aseguró que "la CGT todavía no decidió si marchará el día viernes para apoyar la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando presente su alegato en la causa Vialidad".

"Estamos muy preocupados y veremos si el viernes se realizará una movilización. Nos sentimos políticamente identificados con la Vicepresidenta de la Nación", sostuvo Omar Plaini.

Sobre el comentario de Mauricio Macri por el atentado que sufrió Cristina dijo que "el expresidente hace un análisis muy a la ligera y roza la irresponsabilidad. La dirigencia política debe tener un debate de lo que está sucediendo en la Argentina".

LRA 1 Buenos Aires

El periodista especializado en Policiales se diferenció de lo expresado por expresidente Mauricio Macri, quien días atrás había restado toda gravedad política al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández y había expresado que el ataque "fue algo individual, de un grupito de loquitos, no estuvo orquestado políticamente".

Ricardo Ragendorfer afirmó que "una acción así no se pudo haber cometido por un grupo de loquitos" y señaló: "La investigación debe empezar a actuar sobre la fuente de financiación de esta gente".

"La presencia del abogado Gastón Marano en la defensa de Gabriel Carrizo es incongruente a nivel económico", subrayó.

LRA 1 Buenos Aires

El ex presidente de la Legislatura de CABA analizó el escenario político actual y sostuvo que entre representantes de los espacios no se deben tratar como “amigo-enemigo”.

“La situación de crisis está afectando a gran parte de la ciudadanía, desde la clase política llega el momento en el que las cuestiones vinculadas a la discusión deberían ser más reflexivas”, dijo Oscar Moscariello.

El presidente del Partido Demócrata Progresista, a nivel nacional, que está dentro de Juntos por el Cambio sostuvo: “El dialogo no es enemigo, al contrario, es importante porque todos vivimos en el mismo país y queremos lo mejor para la gente”.

LRA 26 Resistencia

El hijo de Jorge Julio López recordó un nuevo aniversario de la desaparición de su padre, tras lo cual señaló: “Hace 16 años de este suceso terrible, y para nosotros es un recuerdo todos los días y un reclamo por lo que le pasó a mi viejo. Como familia ya nos tocó vivir estos mensajes de odio con la vandalización de distintos sitios de Memoria, que ahora terminaron con violencia explícita en el atentado contra Cristina Fernández. No hay que permitirlo, porque esto puede terminar muy mal. La democracia es un lugar donde puedan debatirse ideas”.

LRA 7 Córdoba

En relación al tema, la abogada Carreras agregó: “El alegato lo vi bien, sólido, a diferencia de los nueve días de Luciani y Mola. La gran diferencia es que este no tuvo ningún tipo de difusión”, y luego agregó: “No van a sobreseer a nadie, la condena ya está escrita y está guionada por los tres diarios de mayor tiraje”.

LV 8 Libertador

Tras esto, Alemán analizó como el neoliberalismo “se apropia de la democracia. Su apariencia no es antidemocrática, pero desde ahí organizan la ultra derecha en el Estado”.

LRA 6 Mendoza Quino

Uceda hizo referencia a la denuncia por sedición presentada contra Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza, al no haber acatado el feriado nacional del 2 de setiembre pasado,

manifestando: "La actitud de Suarez, si bien no nos sorprendió, rompió la institucionalidad en Mendoza”.

LV 8 Libertador

Palermo, quien asistió a la Legislatura para opinar sobre el proyecto de ley de reforma de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, dijo: “Lo más importante es que hemos sido escuchados y respetados. El proyecto afecta la independencia del Poder Judicial, y por eso considero que es antidemocrático”.

LV 8 Libertador

Bocanegra hizo referencia a las expectativas por el retorno de este medio de transporte a Mendoza, señalando: “El ferrocarril es directamente soberanía, porque es una herramienta fundamental para sostener la soberanía del país”.

LRA 30 Bariloche

El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Guillermo Carmona, dialogó con Radio Nacional Bariloche sobre lo que fue su visita oficial a la Base Marambio, en el marco del inicio de la Pre-Campaña Antártica de Verano.

“Esto implica movilización de personal, es un momento muy importante del calendario antártico”, indicó Carmona.

Y detalló que “por la pandemia en los últimos años no fue posible la presencia de funcionarios en virtud de que se requería una cuarentena previa, con lo cual esta visita que hemos llevado adelante ha resultado muy importante para analizar el curso de los proyectos que se están llevando adelante”.

“La presencia en la Antártida es una presencia en clave de soberanía nacional. Hay que tener en cuenta que Argentina es un país bicontinental porque tiene parte de su territorio en el continente americano y parte en el antártico”, indicó Carmona.

LRA 2 Viedma

Los fiscales Miguel Angel Palazzani y Pablo Fermento presentaron pruebas inéditas contra el exdueño del diario La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot. “Se lo acusa de colaborar con el secuestro y asesinato de dos empleados de su medio”, dijo Fermento.

LRA 1 Buenos Aires

Nacional Rosario llevará el nombre oficial de LRA5 Radio Nacional Rosario Roberto Fontanarrosa, en homenaje al enorme artista rosarino.

"Estamos muy emocionados, que Radio Nacional Rosario sea Fontanarrosa. Es una declaración de principios porque puso la cultura popular Argentina en todo el planeta. Marcó la amistad como algo fundamental en la vida cotidiana de los argentinos", destacó el director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica

"Se arregló un auditorio que se hizo bellísimo en LRA5 y hoy está nuevo. Será un evento fantástico y habrá mucha gente de la cultura. Estamos muy entusiasmados porque es una celebración", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 5 Radio Nacional Rosario Roberto Fontanarrosa, el director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno recordó a “El negro”

"Fue un gran humorista, un extraordinario dibujante y un gran narrador. En cualquiera de esos órdenes si hubiera hecho nada más que dibujar, si hubiera hecho nada más que humor o si hubiera hecho nada más que escribir relatos, estaría siempre entre los mejores, por eso decimos que Fontanarrosa era un artista genuino”, definió Juan Sasturain.

LRA 1 Buenos Aires

La directora de Nacional Rosario Fontanarrosa, Silvia Saavedra, dio detalles de la ceremonia. "Venimos trabajando hace muchos meses y estamos rearmando todo. Estamos felices, el año que viene cumplimos 70 años".

"Tenemos un Gobierno que decidió invertir y poner en valor las Radio Nacionales. El auditorio quedó muy bello y eso nos entusiasma un montón. Será un puente de comunicación con toda la comunidad rosarina"

La ceremonia oficial, que cuenta con el apoyo de la familia y los editores de Fontanarrosa, tendrá lugar en la histórica sede de la radio en el centro de la ciudad de Rosario y será transmitida a todo el país por las 49 emisoras de Radio Nacional así como por el canal de youtube de Radio Nacional.

LRA 42 Gualeguaychú

De esta manera, Radio Nacional continúa fomentando la memoria colectiva de los exponentes de nuestra cultura. En tanto, Silvia Saavedra, directora de Nacional Rosario “Roberto Fontanarrosa”, brindó los detalles de la ceremonia.

LRA 1 Buenos Aires

El escritor, poeta, periodista, profesor de escritura creativa, y director de Bibliotecas y Ediciones de la Secretaría de Cultura y Educación de Rosario, Marcelo Scalona se refirió a la figura de Roberto Fontanarrosa, en el marco del anuncio de que la LRA5 llevará su nombre y lo describió como a un "prócer local, una persona generosa que quería mucho a la ciudad y sus personajes".

LRA 7 Córdoba

Riello, quien es sociólogo, habló de los cabos sueltos y de lo que no se investiga del ataque a Cristina Kirchner, expresando: "Esto tiene que ver con una organización y un primer anillo vinculado a la denominada ´Banda de los Copitos´, más ese grupo llamado ´Revolución Federal´. Lo cierto es que esto siempre termina vinculado a un partido político, en este caso la parte más dura del PRO y los libertarios. Todo esto responde a un odio de clase que viene de larga data, donde primero la estrategia es minimizar el hecho, y luego revictimizar a la víctima”.

LRA 6 Mendoza Quino

En relación al intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, el periodista Néstor Espósito realizó un análisis de los lazos que unen a los ´copitos´ con un asesor del PRO y la embajada de los Estados Unidos, tras lo cual señaló: “El nombre de Marano como abogado del jefe del grupo que actuó en Recoleta abrió una caja de pandora. Nexos con el ala dura del macrismo, los libertarios y el rol en la sede diplomática norteamericana marcan la hipótesis: un grupo de marginales, cuyos servicios fueron ofrecidos a un sector radicalizado de la oposición, y se excedieron”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Cultura de la Nación Tristán Bauer expresó su optimismo acerca de que el Senado dará la sanción para que salga la prórroga de la ley de fondos específicos para el fomento de la Cultura este jueves.

"Durante el gobierno de Macri se votó la ley que daba caducidad a las asignaciones específicas, aquellos fondos que van directamente a asistir a las bibliotecas populares y a las industrias culturales", recordó. El 15 de junio se votó por iniciativa del diputado Pablo Carro "se logró sancionar en Diputados la media sanción de una ley que deja atrás esta atrocidad y posibilitar volver al esquema anterior", agregó.

"Ahora pasó al Senado y es de fundamental importancia que se sancione esta otra media sanción, para que en el Ejecutivo se ratifique esta ley", mencionó.

LRA 5 Rosario

El jefe de la bancada Justicialista brindó detalles de la iniciativa parlamentaria. "En términos generales tiene dos finalidades, la reparación y la restauración del daño ambiental", explicó Busatto.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Desde el Colegio de Abogados denuncian que los profesionales del área no cuentan con los aportes jubilatorios.“Vamos a llamar a una auditoría”, señaló Gilli.

LT 11 Nacional Concepción del Uruguay

El ex soldado, Armando Scevola, dijo por LT11 que el ex soldado británico, Mark Eyles Thomas, visita Chajarí para entregar esta tarde el casco que perteneció a Sírtori.

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo de la Universidad de Buenos Aires analizó el proceso político que se abrió en Chile a partir del rechazo a la nueva Constitución expresado en el plebiscito del 4 de septiembre e identificó algunas de las razones que motivaron esa negativa en un contexto de “fuerte crisis económica mundial” que, en el caso del país trasandino, tiene además “problemas de energía, con una fuerte devaluación de la moneda y hay insatisfacción de la sociedad chilena en estos primeros meses de gobierno”.

Emanuel Muñoz señaló algunos de los problemas que mostró el proyecto de nueva Constitución, a los que podría atribuirse el rechazo, y, en ese sentido, consideró que “hubo falta de centralidad en aspectos que en 2019 eran prioritarios como salud pública, trabajo y educación” sumado a “desinteligencias” de la propia Convención Constituyente.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, Sotelo manifestó: “El mapa tiene datos de todas las provincias del país, con una actualización que se realizó con las universidades, en nuestro caso con la Universidad Nacional del Noroeste. Para nosotras es muy importante este trabajo, porque siempre es bueno tener un diagnóstico y una visibilización en lo que se refiere a discriminación”.

LT 14 Paraná

Blanca Osuna, diputada nacional por Entre Ríos del Frente de Todos, quien es presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara baja, se refirió a la discusión del proyecto referido a ley de Humedales, la cual comienza a debatirse este jueves en Comisiones, afirmando: “Entendemos que va a haber consenso para su aprobación”.

LRA 26 Resistencia

En relación a esto, Pellegrini agregó: “Los alegatos de la defensa de Cristina Fernández en el denominado ´juicio por Vialidad´ están demostrando con pruebas clarísimas que lo expresado por la fiscalía son mentiras o solamente conjeturas”.

LT 14 Paraná

Marcelo Richard, ministro de Planeamiento de Entre Ríos, informó que los Centros de Atención Primaria de Salud desempeñan una importante función social en la red sanitaria local, motivo por el cual el Gobierno entrerriano creará, mediante el Programa “CAPS Modular 2022”, ocho Centros Modulares de Atención Primaria a lo largo del territorio.

LRA 17 Zapala

LORENA BARABINI, Centro de Referencia Neuquén del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

117 emprendedores y emprendedoras de Zapala recibieron en total 300 herramientas para realizar sus emprendimientos. “La premisa del Banco de Herramientas es atender a personas en situación de alta vulnerabilidad económica y social”, dijo Barabini.

LRA 22 Jujuy

Al respecto, Moisés, quien es diputada nacional, indicó: "La reforma de la Constitución provincial no paga la factura de la luz ni el aumento del boleto del colectivo. Esos son los problemas reales de los jujeños, pero no hay solución para eso porque a Morales solo le interesa seguir concentrando poder y sosteniendo un modelo en el cual los problemas de la gente quedan afuera de la agenda”.

LRA 13 Bahía Blanca

La diputada Margarita Stolbizer dijo que “es importante que los políticos no salgamos sólo en campaña. Es momento de relevar y ver qué está pidiendo la gente”.

La referente del partido GEN, que integra Juntos, está recorriendo la zona y hoy está en Bahía Blanca para participar de una reunión con otros dirigentes regionales de la coalición opositora.

Acerca de la reunión con el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, manifestó que “es para abordar los temas que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires y firmar un acuerdo en contra de las armas nucleares porque las cosas que pasan en otros lugares del mundo también deben importarnos. Tiene que ver con preservar los Derechos Humanos”.

Sobre el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo “no confundamos lo que pasó con los discursos de odio. Un discurso de odio es lo que pasó en Ruanda con un genocidio que terminó con un millón de muertos. Lo que le pasó a la vicepresidenta es un hecho repudiable y condenable pero no lo mezclamos con los discursos de odio”.

LRA 1 Buenos Aires

El licenciado en Economía y mágister en Relaciones Internacionales analizó la gestión del ministro Sergio Massa, y consideró necesario un firme posicionamiento del Gobierno ante la especulación y la evasión, al tiempo que ahondó en temas como el dólar soja y la inflación.

LRA 1 Buenos Aires

El economista mencionó el comunicado que sacó el Banco Central ayer sobre la venta de venta de poroto de soja con doble beneficio. "Antes no vendían y ahora sí venden porque tienen un beneficios fabulosos", expresó.

"Esa ganancia extraordinaria será como 600 mil millones de pesos que el Banco Central tendrá que emitir para conseguir que liquiden los porotos de soja que estaban en los silo bolsas", agregó.

"Reciben un dólar más alto y la posibilidad de depositar en un caja de ahorro ajustado al tipo de cambio, lo que se llama una "cuenta chacarera", tiene disponibilidad inmediata todos los días", describió.

LRA 19 Puerto Iguazú

En el marco del 65 aniversario del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), se realizó una jornada de articulación para lograr una agenda estratégica desde la región noreste. Además, se realizó el primer Congreso del mueble.

LRA 43 Neuquén

El presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF) se refirió a la quita de subsidios y cómo repercutirá en la ciudad de Neuquén. "De 90 mil residenciales, 36 mil perdieron el subsidio", señaló Luca.

LRA 52 Chos Malal

El funcionario se refirió al convenio entre el gobierno nacional y el de Neuquén para desarrollar servicios e infraestructura a través del plan de Suelo Urbano. “Es importante porque por primera vez podemos tener un Ministerio que se ocupa más allá de la cuestión de la vivienda”, expresó Scatolini.

LT 12 Paso de los Libres

Laura Sporvieri, presidenta del Banco de Corrientes, se refirió al lanzamiento de la nueva línea de crédito para emprendimientos turísticos que alcanzará a cabañas, hoteles, albergues y posadas, con el objetivo de concretar reformas edilicias, y luego remarcó que este beneficio alcanzará exclusivamente al sector hotelero, “que es el que más sufrió con la pandemia y necesita ampliación”.

LRA 4 Salta

A partir del miércoles, el precio del pan subirá entre el 5% y el 8%, según sugirió la Cámara de Panaderos de Salta ante la suba del 10% del precio de la harina subsidiada por la Nación. “Si el gobierno nos aumenta el precio de la luz, el pan volverá a subir", lamentó Romano.

LRA 21 Santiago del Estero

La patóloga, quien reside actualmente en el Reino Unido y es directora clínica y de los laboratorios del Hospital de Niños de Sheffield, se refirió a la situación mundial y nacional del coronavirus y a la importancia de las vacunas.

LRA 1 Buenos Aires

Nos visitó el músico y cantante Jorge Fandermole quien durante los años 80 formó parte del movimiento informal de creación y producción musical conocido como Trova Rosarina.

“Oración del remanso” es una canción que me dio muchas satisfacciones y también la cantaron grandes artistas. “La letra la compuse pensando mucho en aquellos que vivían de una actividad muy artesanal. Tiene que ver con la esperanza y el trabajo”, expresó.

“Es la canción que más se difunde pero le puse la misma energía a las otras canciones que compuse”, destacó.

LRA 1 Buenos Aires

La actriz de la obra Vanesa Maja, habló sobre los temas y los tonos que trata el unipersonal del Teatro El Picadero. Su sugestivo título toca el vaivén de emociones que aborda dicha pieza, y que invita al público a reflexionar sobre el amor.

"La obra tiene mucho humor, y varias cuestiones emocionales. Muchas personas que la vieron se sienten identificadas, habla del amor, de una separación y de lo que sucede con eso", contó.

Maja describió a la dramaturgia de El amor es una mierda como "generosa" y dijo que la obra la hizo divertir también en "el sentido actoral".

LRA 1 Buenos Aires

El director de Políticas Audiovisuales del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Pablo Torello, brindó detalles de la convocatoria a la muestra audiovisual Identidad Bonaerense.

Bajo la denominación una “Ventana a la Identidad Bonaerense”, todas las producciones seleccionadas recibirán una estatuilla, un reconocimiento y deberán inscribirse en las secciones: A) largometrajes de ficción: 100.000 pesos; B) largometrajes de no ficción: 100.000 pesos; C) sección cortometrajes de ficción, 50.000 pesos y D) sección cortometrajes de no ficción, 50.000 pesos. Además los proyectos serán proyectados en más de 20 salas de la provincia.

LRA 1 Buenos Aires

Javier Sinay nació en Buenos Aires en 1980. Es periodista, escritor y docente. Con un talento natural y un elaborado dominio del oficio y de los diferentes géneros del periodismo, publicó los libros Camino al Este: Crónicas de amor y desamor (2019); Cuba Stone: Tres historias (en coautoría, 2016) y Los crímenes de Moisés Ville: Una historia de gauchos y judíos (2013).

En 2015 ganó el Premio Gabriel García Márquez de la Fundación Gabo por su crónica “Rápido. Furioso. Muerto”, publicada en Rolling Stone, revista de la que fue editor. Sus textos han aparecido en los diarios La Nación y Clarín, de Buenos Aires; y en www.redaccion.com.ar. Además, fue corresponsal en Sudamérica para El Universal (México), además de colaborar con publicaciones de Europa y Asia. Dicta seminarios de escritura creativa de no ficción.

LRA 29 San Luis

Las Consejerías Integrales de Género son un espacio de guía y contención que surgió en San Luis como proyecto de trabajo comunitario y en red para promover la construcción y fortalecimiento de los tejidos sociales en cada ciudad, barrio, pueblo y paraje.

LRA 27 Catamarca

López participó de la XV Conferencia Regional Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se realizó en Catamarca bajo el lema ´La sociedad del cuidado: Horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género´.

Tras esto, la vicegobernadora catamarqueña dijo: "En este Encuentro de Mujeres con miras a la CEPAL estamos buscando conformar un documento que marque los obstáculos que tenemos las mujeres ascendiendo a distintos lugares de decisión y de poder”.

LRA 27 Catamarca

LRA 27 participó y transmitió el Foro Regional de Mujeres del NOA, donde la apertura institucional estuvo a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, quien expresó: "Nosotras tenemos la obligación de pensar y repensar, cada una desde sus distintos lugares, por dónde va esa matriz política que reproduce desigualdades de género".

En tanto, Marita Perceval, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, participó de la mesa denominada ´La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género´.

LRA 24 Río Grande

La concejala de Río Grande participó del Foro Regional sobre los Derechos de la Mujer que se realizó en Río Gallegos. El evento se realizó en el marco de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El paleontólogo se refirió a su visita a Jacobacci y al Museo Jorge H. Gerhold para estudiar mamíferos extinguidos que vivieron en la zona. El objetivo específico es poner en valor los descubrimientos que hizo en los años 40 y 50 Rodolfo Casamiquela.

LRA 57 El Bolsón

Tras realizar un análisis y balance económico, la comisión directiva de Bomberos Voluntarios de El Hoyo decidió por unanimidad declarar la emergencia financiera. La medida está motivada por el atraso de las rendiciones de los subsidios nacionales.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Sergio Massa, y su par de Salud, Carla Vizzotti, firmaron este lunes con representantes de la industria farmacéutica la extensión hasta el 18 de noviembre próximo, del acuerdo, para mantener el precio de los medicamentos por debajo de la inflación, según informaron ambas carteras.

"El acuerdo viene funcionando bien, este mes los medicamentos estuvieron casi tres puntos por debajo de la inflación, y también vienen por debajo de la inflación acumulada y de la interanual", explicó la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, al tiempo que subrayó que "continuaremos trabajando con la Secretaría de Comercio para seguir de cerca el cumplimiento".

LRA 27 Catamarca

Heredia comentó la actualidad de los focos de incendios en los distintos puntos de la provincia, diciendo: "Se pronunció mucho la sequía, tuvimos más de 20 días con una situación extrema en relaciona a los incendios forestales y trabajamos de forma coordinada con los municipios para controlar los siniestros".

LT 14 Paraná

Bordet, quien es el gobernador de Entre Ríos, hizo énfasis en el control y la extinción de los focos actuales de incendios y en el diseño de un plan de acciones para prevenir y evitar nuevos siniestros en las más de un millón y medio de hectáreas que componen el Delta entrerriano.

LT 11 Concepción del Uruguay

García dijo que crearan la policía ambiental, advirtiendo que con esta herramienta, junto a una ley del Plan de Manejo de Fuego, será más sencillo controlar los siniestros en las islas.

LT 14 Paraná

García, secretaria de Ambiente de Entre Ríos, habló sobre la reunión convocada por el gobernador Gustavo Bordet, cuyo el objetivo es diseñar un plan de acciones para prevenir y evitar nuevos incendios en el Delta entrerriano, diciendo: “Hay una mala intención política de quienes quieren generar un problema institucional”.

LRA 22 Jujuy

Sobre el tema, Amthauer, quien es coordinador Regional Patagónico del Sistema Federal del Manejo del Fuego, expresó: "Estamos trabajando en la zona de Parques Nacionales desde los primeros días de diciembre, y hoy tenemos incendios activos en tres de sus ochos sectores”.

La secretaria de ambiente de Entre Ríos, Daniela García, dijo por Lt11 que hay personas que prenden fuego de manera intencional para activar la ley de humedales. Las pruebas fueron presentadas ante el Juez que entiende en la causa.

LRA 27 Catamarca

En relación al tema, Federico Granato, presidente de la Administración de Parques Nacionales, sostuvo: “Cuando comenzamos la gestión, el ministro Cabandié nos planteó que la prioridad era ampliar el sistema de áreas protegidas. Desde ese momento empezamos a trabajar en conjunto con Catamarca para identificar áreas importantes y viables, con la finalidad de crear el primer parque de la provincia”.

Luego, Juan Cabandié señaló: “Tenemos una agenda ambiental muy robusta, y eso lo podemos hacer por la voluntad del gobernador Raúl Jalil y por la del Gobierno nacional”.

LU 4 Patagonia

Murphy hizo referencia a la reunión mantenida con José María Grazzini, el ministro de Educación chubutense, diciendo: “Este encuentro tendría que haber ocurrido un mes antes para planificar con los compañeros de las escuelas y las familias, ya que eso tiene un costo y hace que todo sea más difícil”.

LU 4 Patagonia

José Mazzei, responsable de Defensa Civil en Chubut, hizo un repaso de las consecuencias del temporal de lluvia y nieve en la provincia, señalando: “La zona más afectada por las precipitaciones de lluvia es el sur de Garayalde hacia Comodoro Rivadavia, aunque en el resto de Chubut tenemos complicaciones con nieve, especialmente en Sarmiento y en la ruta nacional 25”.

LRA 1 Buenos Aires

Denuncian la embestida del gobierno de Rodolfo Suarez contra la educación en general y, en particular, contra el Instituto de Educación Superior Técnica como un “hecho inédito en los 50 años de historia” de la institución. En ese sentido, la docente del IESyT 9001 enumeró una serie de acontecimientos y acciones de persecución por parte del propio gobierno que dan sustento a esta denuncia.

Sol Cevallos describió, por un lado, lo ocurrido “con una exposición de una estudiante del profesorado de historia que expresó un movimiento de represión del gobierno provincial que vivió en diciembre 2019 en la discusión por la ley del Agua, sumado a una marcha docente”, hechos que fueron manipulados con otra intencionalidad por parte de los medios de comunicación locales e incluso nacionales.

Al respecto, señaló que se acusó al Instituto de “promocionar la pedagogía del odio” y de estar conducido por “un sector específico de La Cámpora”, lo cual, sostuvo, “es bastante ridículo”.

Por otro lado, Cevallos se refirió a la clausura del jardín maternal que funcionaba dentro del Instituto y a su reapertura, con otras condiciones, "con la imposibilidad de acceso para el personal del Instituto" donde ahora “las estudiantes ya no tienen más prioridad”.

En el mes del Alzheimer, desde la Dirección de Adultos Mayores, el Taller Neuronas en Acción y la Asociación Caminos de Esperanza, realizarán una capacitación sobre cuidados a personas con la mencionada enfermedad.