Diario de Radio Nacional 20/3/2022

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - SANTIAGO CAFIERO: "Las transformaciones requieren de la unidad de la coalición"

LRA 1 Buenos Aires - MATIAS KULFAS: "Vamos a exigirles a los empresarios que retrotraigan precios que no tienen justificación"

LRA 1 Buenos Aires - Juicio por la verdad: La Masacre de Napalpí de 1924

LRA 1 Buenos Aires - MANUEL MASSOLO: El valor de la memoria y el significado del "duelo a destiempo"

LRA 1 Buenos Aires - 170 MILLONES DE DOLARES: Banco Mundial financiará programas de infraestructura digital de Arsat

LRA 1 Buenos Aires - ALICIA BARRIOS: Otra mirada del conflicto en Ucrania

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO MARANGONI: “El resultado económico de la guerra, lo vamos a ver en marzo”

LT 12 Paso de los Libres - ANA ALMIRON: "Queremos que Yacyretá tenga una impronta correntina"

LRA 1 Buenos Aires - PRINCIPAL EDITOR DE PIAZZOLLA: El recuerdo de Alfredo Radoszynski

LRA 1 Buenos Aires - SABORIDO-MIGUEZ: Las historias de las 6 esposas de Enrique VIII

LRA 26 Resistencia - JIMENA GUSBERTI: La extraordinaria obra de Angélica Gorodischer

LRA 1 Buenos Aires - CARINA FRASZCZAK: “Son un medio para motivar a crear músicos”

LRA 1 Buenos Aires - ANABELLA ZOCH: Regreso de la gira nacional

LRA 28 La Rioja - DANIEL DOMINGUEZ: "Esta negociación paritaria de amiguismo perjudica al colectivo docente"

LRA 11 Comodoro Rivadavia - Las paritarias de los petroleros: Se homologó el acuerdo salarial firmado el 8 de marzo

LRA 27 Catamarca - La TBC existe y está entre nosotros: Comenzó la semana de la lucha contra la tuberculosis

LT 14 Paraná - Derechos e inclusión: Mirartea organiza un encuentro de discapacidad

LRA 3 Santa Rosa - MONICA MORALES: "Hay que seguir trabajando para que sea una realidad en las escuelas"

LRA 1 Buenos Aires

El canciller Santiago Cafiero consideró que las "diferencias" en el Frente de Todos en torno a la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso no deben llevar a una "ruptura", al advertir que las "transformaciones" necesarias para "modificar la realidad productiva, laboral y social" del país "requieren de la unidad de la coalición".

En una nota de opinión publicada hoy, y titulada "Nos une la patria", Cafiero señaló que un eventual "quiebre" de la alianza de Gobierno también "implicaría un divorcio muy grande de nuestra fuerza política", en referencia al peronismo, con la "realidad que hoy viven los habitantes de nuestro país".

"Cuando más se necesita la unidad, cuando empezamos a ver los resultados concretos en materia de recuperación económica y del empleo en todos los indicadores disponibles, cuando atravesamos el desafío de un shock de precios internacionales sobre una inflación ya muy elevada y sabiendo todo lo que falta para que el vivir cotidiano deje de ser un padecimiento para muchos compatriotas, el peronismo no puede darse por vencido en la representación y protección de los intereses, de las conquistas y de los derechos del campo nacional y popular", planteó el exjefe de Gabinete.

LRA 1 Buenos Aires

"Vamos a exigirles a los empresarios que retrotraigan precios que no tienen justificación"

El ministro de Desarrollo Productivo afirmó hoy que el Gobierno va a "actuar con el peso de la ley" sobre los sectores que en las últimas semanas implementaron remarcaciones y que van a exigir a los empresarios "que retrotraigan los precios que no tienen justificación".

"Vamos a trabajar cadena por cadena. Vamos a comparar la estructura de costos con los datos que informen los empresarios y conformar una mesa de trabajo. Somos un gobierno de diálogo, pero si vemos que del otro lado no encontramos una respuesta adecuada, y hay excusas o prácticas especulativas, vamos a actuar con el peso de la ley”, sostuvo Kulfas.

Y agregó: “Lo que hay es el inicio de una nueva etapa donde vamos a procurar que esta volatilidad tan fuerte que hay en el mercado internacional, y que se suma a los problemas que tenemos hace un tiempo largo, no se agrave. El primer objetivo es estabilizar esta situación que está agudizada por la suba de los costos de las materias primas. En las últimas semanas vimos remarcaciones que nos parecen injustificadas e inaceptables y queremos discutirlas con la cadena para frenarlas en lo inmediato”.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista de LRA 26 Radio Nacional Resistencia Marcela Vaquer y Elizabeth González, lideresa Qom, se refirieron al juicio por la verdad de la Masacre de Napalpí de 1924, donde fueron asesinados alrededor de 500 ciudadanos originarios.

“Es histórico lo que va a pasar en Resistencia a partir del 19 de abril, cuando van a comenzar las audiencias. Son 7, que serán las 3 primeras en abril, luego en mayo en la localidad de Machagai, el lugar propiamente dicho dónde se perpetró esta masacre. La última audiencia será el 19 de mayo en Resistencia, donde se darán a conocer los resultados de los alegatos” explicó Marcela.

“Lo más importante fue el testimonio de la última sobreviviente, que antes de morir pudo contar todo lo que vivió en esa masacre, y todo eso fue grabado, lo que hizo que el Estado argentino reconozca que tuvo responsabilidad” destacó.

Por su parte, Elizabeth expresó: “Nuestros pueblos indígenas han sufrido grandes violaciones y despojos y hoy hablamos de un juicio que va a ser por la verdad de la Masacre de Napalpí”.

LRA 1 Buenos Aires

Se refirió a su madre, quien fue secuestrada durante la dictadura cívico militar y resaltó la importancia de la memoria y conocer más acerca de los desaparecidos.

“Ayer vivimos una jornada como inicio de la semana de la memoria en la casa cultural Víctor Jara, muy contentos de poder hacer algo en el barrio y algo que tenga que ver con el arte y la memoria”. “El arte trasciende y puede ser unificador” expresó.

Explicó la frase de “un duelo a destiempo”: “Cuando restituyeron los restos de mi mamá en el año 2008, mi abuela los quiso ver y que vaya con ella. Le voy a agradecer toda la vida, realmente ahí pude significar que mi mamá se había muerto y hacer un duelo de verdad”.

Al respecto de los asesinatos durante la dictadura explicó: “Hubo tres grandes métodos, los vuelos de las muertes, las quemas de las personas en los centros clandestinos y otra los falsos enfrentamientos contra las personas”.

LRA 1 Buenos Aires

El Banco Mundial otorgará un préstamo por 170 millones de dólares a la Argentina para financiar el programa de desarrollo de infraestructura digital cuyo objetivo es cerrar las brechas digitales a través del servicio que presta la empresa estatal Arsat, reveló hoy la Jefatura de Gabinete.

"El Programa de Desarrollo de Infraestructura Digital prevé un préstamo de 170 millones de dólares y tiene como objetivo fomentar la innovación en los servicios digitales que presta el Estado a través de ARSAT", explicó un comunicado.

Agregó que "en un presente que tiene como uno de los grandes desafíos mejorar la infraestructura digital, el Gobierno avanza en un proyecto con el Banco Mundial que apunta a cerrar las brechas digitales y federalizar la infraestructura destinada a la conectividad".

LRA 1 Buenos Aires

Alicia Barrios conversó con el Analista Internacional Rodolfo Nadra, periodista, escritor y abogado, quien dejó su mirada respecto al avance del conflicto bélico en Ucrania, la actualidad política rusa, analizó la figura de Vladimir Putin, como así también la posibilidad de un conflicto mayor.

Nadra también se refirió al surgimiento del nazismo ucraniano, el reemplazo de los héroes nacionales por figuras de esa ideología y la forma de gobernar de Volodimir Zelenski.

LRA 1 Buenos Aires

El politólogo y docente universitario reflexionó al respecto de la actualidad política y económica del país, resaltando el efecto de la inflación y la división del Frente de Todos.

En tanto al impacto del conflicto europeo en la inflación explicó: “La guerra la vamos a ver en marzo, porque la invasión rusa a Ucrania fue en febrero, el curso ascendente de los commodities estaba en curso previamente y además había factores endógenos que afectaron a la inflación”.

“Esto hace que el punto de partida del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya tenga que ser revisado, porque fue hecho sobre otros supuestos, no solo de inflación sino a derogaciones públicas de materia del estado, como por ejemplo sin saber que el gas iba a tener el precio que va a tener ahora” destacó.

LT 12 Paso de los Libres

Almirón, consejera de la Entidad Binacional Yacyretá, hizo referencia a las funciones operativas y sociales que tiene el EBY desde la generación de casi el 30 % de la energía que se consume en el país, y luego habló del desarrollo de las obras del brazo Aña Cua y de la labor social en plena emergencia ígnea que llevó a cabo la entidad, informando que Yacyretá aportó más de 12 millones de pesos para asistir a familias, brigadistas y cuarteles de bomberos voluntarios de toda la zona. "Queremos que Yacyretá tenga una impronta correntina", destacó finalmente Almirón.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de “Estación Piazzolla”, Víctor Hugo recordó al célebre productor discográfico, Alfredo Radoszynski, responsable de la producción y edición de algunos de los discos centrales de la obra de Piazzolla y fundador del sello Trova, por el que pasaron grupos como Les Luthiers, Pedro y Pablo La porteña Jazz Band, Quarteto Zupay y Aquelarre, entre otros.

En este programa se cuentan algunos de los hechos en torno a las grabaciones de “Adiós Nonino” y la operita “María de Buenos Aires”, la elección de Radoszynski por encima de otros productores y se rescata el valor histórico de aquella discográfica.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Mundo Disperso abordó las historias de las 6 esposas del rey de Inglaterra y señor de Irlanda desde el 22 de abril de 1509 hasta su muerte (28 de enero de 1547), Enrique VIII.

Catalina de Aragón fue la primera; su matrimonio con el rey trajo consigo la ruptura entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Inglaterra, creando así la iglesia anglicana. Ana Bolena le siguió; además de ser una de las damas de compañía de Catalina, cuando se desposó con Enrique y por sus dificultades en concebir un heredero, fue acusada y apresada por adulterio; fue decapitada en a sus 30 años.

LRA 26 Resistencia

Gusberti, columnista en temas literarios, se refirió a la obra de Gorosdicher, diciendo: “Quiero destacarla, pues abarcó géneros como la fantasía en cruce con el policial y la ciencia ficción, muchas veces con un toque de humor, y en su obra visibilizó la defensa de la perspectiva de género”.

LRA 1 Buenos Aires

Sandra Mihanovich dio comienzo al programa celebrando el natalicio del cantautor rosarino, Fito Páez y repasó sus más notorias composiciones musicales.

A su turno, la creadora y directora de los Premios Mercedes Sosa, Carina Erica Fraszczak, habló sobre cómo fue la creación de los premios, que según ella, son “un medio para motivar y creer en la música independiente, la cual es sumamente rica”.

“Escribía obras musicales para niños hasta que en el año 2012 me presenté en unos premios nacionales dónde competía contra 40 dramaturgos. Mi obra salió premiada con una mención, algo que me cambió a nivel personal, ya que había conseguido una autorrealización”, expresó Carina como el hecho que la impulsó a organizarse para la creación de los premios.

LRA 1 Buenos Aires

Anabella Zoch anunció el regreso de la gira nacional de “Mujer País”, interrumpida durante dos años a causa del Covid 19, con los primeros shows brindados en la localidad de La Matanza y en el Museo Evita.

Escuchamos a algunas de las mujeres que pasaron por distintas ediciones del espectáculo en vivo de “Mujer País” como Casiana Torres, Luciana Giordano y Angela Irene.

En el segmento de Hombres que cantan mujeres, Raul Lavie junto a Eladia Blazquez interpretan el tema "Golpea que te van a abrir". Finalmente la artista trans, Susy Shock junto a la “Bandada de Colibiries” nos dejaron Milonga Queer.

LRA 28 La Rioja

La Unión Docentes Argentinos (UDA) de La Rioja manifestó su desacuerdo con el 52 % de aumento salarial docente acordado, el cual será pagado en seis tramos.

En este sentido, el titular del gremio, Daniel Domínguez, calificó el incremento como un "mamaracho", y luego anunció un paro masivo para el 22, 23, 29, 30 y 31 de marzo próximos, tras señalar que La Rioja “es la peor provincia en materia salarial docente”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El Ministerio de Trabajo de la Nación homologó el acuerdo paritario firmado el 8 de marzo pasado entre los sindicatos petroleros y las Cámaras empresarias del sector, en el cual se acordó anticipar el 20 % de incremento a partir de marzo de este año.

En tanto, el secretario Adjunto del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Carlos Gómez, señaló: "El mínimo se va a 174 mil pesos, así que esta es una conquista histórica por iniciativa de Jorge Ávila y de todos los gremios petroleros del país".

LRA 27 Catamarca

La doctora Maricel Monge, referente del Programa Provincial de Control de la Tuberculosis, se refirió a la situación en Catamarca, diciendo: “Muchos casos han salido a la luz debido a la pandemia y otras enfermedades respiratorias, y nos damos cuenta que la TBC todavía existe y está entre nosotros. Tal es el caso de nuestra provincia, donde hemos detectado un aumento del número de casos desde el comienzo del año”.

LT 14 Paraná

La Asociación Civil Mirartea realizará esta actividad el 2 de abril próximo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo, la cual se desarrollará en el Instituto Audiovisual de Entre Ríos.

“El objetivo es otorgar herramientas a las familias de personas con discapacidad y al público en general”, según informó la referente de la Asociación, Gisela Lagos.

LRA 3 Santa Rosa

La docente Mónica Morales habló sobre la Educación Sexual Integral, expresando: "Tenemos que seguir trabajando para que la ESI sea una realidad en las escuelas".