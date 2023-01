Diario de Radio Nacional 20/1/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - CUMBRE DE LA CELAC EN ARGENTINA: Confirmaron que los 33 países van a enviar a sus delegaciones

LRA 14 Santa Fe - GERMAN MARTINEZ: "Afecta a la vida cotidiana de los argentinos y argentinas"

LRA 1 Buenos Aires - MENSAJES CON D'ALESSANDRO: Archivan la denuncia contra Robles, el operador del cortesano Rosatti

LRA 12 Santo Tomé - CRISTIAN BERARDI: "Como objetivo final parece ser muy loable"

LRA 27 Catamarca - RECOMPRA DEUDA EXTERNA: “Es más una señal de lo que tiene pensado el gobierno para hacer”

LRA 6 Mendoza Quino - GRAVEDAD INSTITUCIONAL EN PERU: “Las protestas sangrientas no van a parar hasta que Boluarte renuncie”

LRA 1 Buenos Aires - FERNANDA RAVERTA: La importancia de tratar la moratoria previsional

LRA 5 Rosario Roberto Fontanarrosa - DAMIAN CONTRERAS: Trenes Argentinos Cargas logró un nuevo récord de toneladas transportadas

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIO PEREYRA: Los desafíos de administrar al personal y los materiales en Base Esperanza

LRA 1 Buenos Aires - ANDRES URQUIZA: "Trabajamos para mantener bien en alto la bandera nacional"

LRA 1 Buenos Aires - ROMINA BARRIOS: "Hace 75 años que la ciudad de Buenos Aires no crece en población"

LT 14 Paraná - POLITICAS PUBLICAS: Se entregaron viviendas en Seguí dentro del programa “Primero tu Casa”

LRA 27 Catamarca - COMISION DE ECONOMIA DEL CONSEJO PROFESIONAL: Impacto de Precios Justos

LT 14 Paraná - HASTA EL 27 DE ENERO: La AFIP prorrogó el plazo para la recategorización en el monotributo

LRA 1 Buenos Aires - HERNAN LETCHER: “Clarín tiene una relación comercial muy estrecha con varios supermercados”

LRA 1 Buenos Aires - DESDE FITUR: Lammens volvió a defender la continuidad de Aerolíneas Argentinas

LRA 1 Buenos Aires - SAN JUAN EN VERANO: La ocupación hotelera llegó al 72% en la primera quincena de enero

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió que "la mafia mediática-judicial, la impunidad y el absurdo jurídico" conducen "las instituciones hacia un callejón sin salida".

La ex presidente escribió en Twitter que "en el año 2016, en Comodoro Py los Camaristas de Casación (Gustavo) Hornos y (Mariano) Borinsky reabrieron la causa Memorándum con Irán, que había sido sobreseída… ¡Dos veces! Lo fundamentaron en una escucha ilegal, metieron preso a (Carlos) Zannini (actual procurador del Tesoro) y le prohibieron a (al excanciller Héctor) Timerman tratarse de un cáncer en EEUU".

"Después de la legalización de la escucha, (Mauricio) Macri -que era Presidente- felicitó públicamente a Hornos y Borinsky y criticó a la otra camarista, Ana María Figueroa, que había votado en minoría contra esa decisión", comunicó en redes sociales.

LRA 14 Santa Fe

El diputado nacional habló del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a pocos días del inicio del debate en la comisión.

LRA 1 Buenos Aires

Argentina será sede de la VII Cumbre de Presidentes de la CELAC que se realizará este 24 de enero. En Radio Nacional, el coordinador Nacional, Gustavo Martínez Pandiani, confirmó que los 33 países miembros van a enviar a sus delegaciones. “Es algo inédito. Van a tener a sus presidentes, viceministros y en algunos casos a sus cancilleres”, agregó.

También confirmó que habrá representantes de Estados Unidos, de la Unión Europa y de la India, entre otros. A su vez estará online el presidente China.

“Lo más importante es esa capacidad de encontrar territorio común. La región está enfrentando dificultades tras la salida de la pandemia y la guerra entre Ucrania y Rusia. El espíritu es ponernos de acuerdo sobre cómo salir de esas crisis juntos”, expresó.

“La CELAC con Alberto Fernández se revitalizó”, completó el coordinador de la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

LRA 1 Buenos Aires

El juez federal Sebastián Ramos archivó una denuncia penal en la que Silvio Robles, el colaborador del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, había sido acusado de sugerir al exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, sobre cómo proceder en la causa iniciada por la controversia sobre la conformación del Consejo de la Magistratura.

LRA 12 Santo Tomé

Al respeto, Berardi, quien es economista del Centro de Estudios Scalabrini, afirmó: "En general, parece ser que hay una luz para ver que los precios desaceleren, aunque sea un 3 %, y de esta forma bajar la inflación”.

LRA 27 Catamarca

Ernesto Mattos, economista y director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz, analizó la situación tras el anuncio de recompra de la deuda externa.

LRA 53 San Martín de los Andes

Esta semana se entregaron 20 de las 37 viviendas construidas por la cooperativa Ruca Hue Che en Chacra 32, San Martín de los Andes, reactivadas con fondos del programa nacional Reconstruir. La funcionaria destacó que este programa moviliza la economía en mercados locales.

LRA 1 Buenos Aires

La Policía ha desplegado un gran operativo en Lima, Perú, para intentar contener a los manifestantes que intentan avanzar en la capital peruana, en el marco de la crisis política y social que se desató en diciembre pasado, tras la destitución del ex presidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte, que rechaza adelantar las elecciones generales para este año.

"Hay un fuertísimo cordón policial para evitar el avance de los manifestantes en Lima, el despliegue es impresionante", resaltó Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Este jueves, hubo un paro general en el país.

En sus declaraciones a Radio Nacional, alertó por posibles "noticias trágicas" en las próximas horas. "El nivel de represión está escalando", advirtió, a la vez que señaló que no se vivía una manifestación de este volumen en Perú desde hace 22 años.

LRA 6 Mendoza Quino

El periodista peruano Jorge Cruz actualizó lo sucedido en su país tras el paro masivo con movilización nacional, el cual aún continúa, señalando: "La situación ahora está calma, pero los manifestantes han dicho que no se van a ir de Lima hasta que Dina Boluarte renuncie”.

LRA 1 Buenos Aires

La nueva moratoria previsional tiene media sanción en el Senado y ahora depende del tratamiento en Diputados. “En Argentina hay muy poca gente que se va a poder jubilar si no tenemos esta ley”, alertó la directora ejecutiva de ANSES.

A su vez, Fernanda Raverta señaló que la importancia que le da el Gobierno al organismo es “una decisión política”. En ese sentido, agregó: “Desde el 2004 hasta el año pasado. Es un camino para abrazar a tantos hombres y mujeres”. Por ese motivo, la funcionaria nacional destacó que ANSES es “el corazón del Estado”.

“Es lo que late para que 17 millones de argentinos tengan una prestación para vivir mejor. En la escala de este organismo donde tenemos la responsabilidad de conducir, ese ejercicio de la empatía se vuelve muy poderoso”, concluyó.

LRA 1 Buenos Aires

Patricia Isasa estuvo secuestrada en campos de concentración en Santa Fe durante la última dictadura militar. En un fuerte testimonio contó quién es el represor Eduardo “Curro” Ramos, quien la torturó y violó. A su vez, relató cómo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, no sólo le dio trabajo, sino que también lo mantuvo en el cargo cuando ella le explicó lo que había sucedido.

“Ramos fue una persona siniestra. El me secuestró. Lo vi de entrada. Me llevó al primer campo de concentración que era la comisaria primera y después fue mi violador”, expresó Isasa en Radio Nacional.

“Todo el mundo decía que Ramos decía que era el matón de Rosatti cuando era el intendente. Que le arreglaba los problemas, es decir, si había compañeros con reclamos de cualquier tipo, venía él y los apretaba”, dijo contundente.

LRA 5 Rosario Fontanarrosa

El Ministerio de Transporte informó que por segundo año consecutivo superó las 8 millones de toneladas transportadas a través de la carguera estatal TAC, una cifra histórica que además le permitió a Trenes Argentinos Cargas seguir posicionada como la mayor operadora ferroviaria del país con una participación del 35 por ciento del mercado, según resaltó Damián Contreras, presidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad de Estado. “A través de las inversiones en infraestructura se va haciendo posible estos récords”, dijo en Nacional Rosario Fontanarrosa.

“Apuntamos a un transporte federal, que abarate costos a las economías regionales”, indicó el funcionario nacional. “El transporte ferroviario siempre es conveniente en la larga distancia, sobre todo a partir de los 400 kilómetros. Por eso la necesidad de generar centros multimodales”, agregó. En una entrevista con el programa Buen día verano (9 a 12 hs.), Contreras también se refirió al tren de pasajeros Rosario - Buenos Aires: “Para 2023, el objetivo es aumentar la frecuencia y bajar la demora. Que el pasajero de Rosario tenga la posibilidad de viajar con mayor facilidad”.

LRA 1 Buenos Aires

El suboficial principal del Ejército argentino Claudio Pereyra es el encargado en la Base Esperanza y contó cómo es su trabajo en la Antártida: "Me encargo de la administración de los materias y el personal", expresó.

"Se hace complejo, pero lo estamos llevando muy bien, porque hay que cuidar a la gente, asignarle su trabajo e interiorizarse sobre cómo está compuesta su familia y cómo anda", dijo, al subrayar que "se respeta a la persona y al grupo de trabajo como primera prioridad".

En ese marco, señaló que "el trabajo es arduo, todos los días se trabaja hasta las 20" y manifestó que "hay que comprender a cada persona".

LRA 1 Buenos Aires

El Teniente de Navío es piloto helicopterista de la Armada Argentina, pertenece a la segunda escuadrilla naval de helicópteros de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, con asiento en la Base Aeronaval Comandante Espora. En el rompehielos ARA Almirante Irizar comanda uno de los dos Sicorsky Sea King UH3H, que “sirve para el trabajo de carga, con capacidad de hasta 2700Kg”. En diálogo con Marcelo “Chelo” Ayala, Andrés Urquiza, contó en qué consiste la tarea que realizan y qué transportan desde el buque hacia las distintas Bases Antárticas, entre ellas Base Marambio, que fue uno de los destinos previos a Base Esperanza, desde donde se transmite el Panorama Nacional matutino.

LRA 4 Salta

Distintos espacios de izquierda mantienen reuniones para lograr acuerdos en las próximas elecciones nacionales del 2023. “Queremos que sean listas que realmente representen las luchas de los trabajadores y de las trabajadoras contra el capitalismo”, dijo Villegas.

LRA 5 Rosario

El secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, recorrieron producciones del norte afectadas por la sequía. Bahilo anunció el desembolso de 900 millones de pesos para asistir a los productores ganaderos.

LRA 1 Buenos Aires

La directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana del gobierno de la Provincia de Buenos Aires (Opisu )Romina Barrios, habló sobre el trabajo que han hecho para la mejora de la vivienda en dicha zona y las prioridades que llevan adelante para seguir una política de urbanización. La entrevistada comparó además la cifras de crecimiento de la población entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, mientras que la primera se estancó hace décadas, la segunda la cuadriplicó.

Barrios advirtió que dentro de la política de urbanización depende de "la planificación junto con los municipios y Consejos Deliberantes". "Tenemos que poder trabajar en esa mirada regional, y saber cuáles son las grandes obras que necesitamos. Porque no podemos dar agua y cloacas en los barrios, sino tenemos las obras troncales que abastezcan un servicio de calidad", dijo.

LRA 30 Bariloche

A fines de enero y principio de febrero cientos de argentinos y argentinas realizarán la 7ma Marcha a Lago Escondido por los caminos públicos de Tacuifí y el camino de montaña del Cajón Azul, actualmente bloqueados por la guardia del inglés Joe Lewis. El ambientalista habló del tema.

LT 14 Paraná

El gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, entregó 28 viviendas en Seguí, las cuales fueron construidas en el marco del programa provincial ´Primero tu Casa´. Durante el acto, el mandatario destacó el orden financiero y de las cuentas en la provincia, y luego agregó: "Por eso podemos comprometer los fondos necesarios para construir las viviendas”.

LRA 27 Catamarca

La licenciada Mariana Quiroga, coordinadora de la Comisión de Economía del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, se refirió al impacto del programa Precios Justos en la provincia y en el país.

LT 14 Paraná

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió hasta el próximo 27 de enero, inclusive, el plazo para que las personas monotributistas realicen su recategorización correspondiente al semestre julio-diciembre de 2022, según informó el ente recaudador fiscal.

LRA 1 Buenos Aires

En el Especial Verano con Pablo Vázquez hablamos con el economista Hernán Letcher, director de CEPA, para analizar la coyuntura económica de Argentina.

El economista explicó que la mayoría de los países aplican controles y regulaciones de precios, pero que en Argentina hay mucha resistencia, y advirtió: “Clarín tiene una relación comercial muy estrecha con varios supermercados”. Sobre la compra de deuda anunciada por Sergio Massa dijo que es un mensaje a los mercados, con un monto simbólico que busca que suban los precios de los bonos argentinos y generar confianza.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Madrid, donde participa de la Feria Internacional de Turismo - FITUR - el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, ratificó que, a la línea de bandera hay que medirla "por lo que impacta" en las economías regionales y por lo que aporta "con el turismo receptivo" y lo que "le devuelve impositivamente" al Estado. El funcionario hizo estas declaraciones al presentar más frecuencias de Aerolíneas Argentinas desde ese evento internacional. Desde allí, el periodista de la Radio Pública, Ricardo Seronero, brindó más detalles de los anuncios realizados.

LRA 1 Buenos Aires

Verónica Báez, periodista de Radio Nacional San Juan, destacó la actividad turística en la provincia y expresó que "a diferencia de otros años, en la primera quincena se alcanzó un 72% de ocupación hotelera". "Para San Juan eso es mucho porque no es nuestra temporada alta", agregó.

El Ministerio de Turismo y Cultura provincial, a través del Observatorio de Estadísticas, indicó que durante ese periodo hubo un impacto económico del 989.852.265,16 pesos.

Los departamentos tuvieron una gran afluencia de turistas sanjuaninos y nacionales que recorrieron los diferentes puntos. Calingasta 87%; Iglesia 76%; Jáchal 81% y Valle Fértil 88%. Por otra parte, el Gran San Juan tuvo una ocupación del 56%.

LRA 26 Resistencia

“Esperamos el cumplimiento de la pauta salarial de 2022, es decir la aplicación de la cláusula gatillo que debe percibirse con el sueldo de enero, que es algo más del 16 %, el cual abarca a los activos y pasivos. No queremos solamente no perder frente a la inflación, sino tener un recupero real”, dijo la secretaria General de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco.

LRA 27 Catamarca

Desde LRA 8, la periodista Yaqui Cabaña comentó lo que se sucederá en el Festival del Río, Mate y Tereré a orillas del Río Paraguay, en la ciudad de Formosa, donde habrá una gran variedad de festivales y propuestas programadas para esta temporada de verano 2023.

LT 14 Paraná

Al respecto, Fabián Lanfranco, integrante de Acción Ambiental de Nogoyá, indicó que la problemática viene desde hace mucho tiempo, pero que en el último tiempo se agravó, generando problemas de salud.

LV 8 Libertador

En relación al tema, Pedro Marabini, director de la fiesta de la Vendimia en Junín, informó que el evento se desarrollará en el parque recreativo ´Dueño del Sol´ este sábado desde las 22 horas, bajo el nombre ´Raíces de Junín´.

En tanto, luego de los tradicionales bailes y danzas de las diversas comunidades, actuarán Marcela Morelo, Destino San Javier y la banda local ´Santos Guayama´.

LRA 42 Gualeguaychú

La titular del Ente Mixto Gualeguaychú Turismo destacó que el turismo se podrá acercar a los distintos eventos culturales de la ciudad, y luego destacó que hay ocupación casi plena en la semana.

Tras esto, la directora de Cultura local, Silvana Ferrari, señaló que el ciclo ´Verano es Arte´ sirve para mantener "vivo nuestro patrimonio".

LRA 43 Neuquén

La médica consideró peligroso y preocupante que un perito convocado por la defensa de los rugbiers haya dicho que la muerte del joven pudo producirse por las maniobras de RCP que le realizaron hasta que llegó la atención médica.

LRA 2 Viedma

El ministerio de Salud de Río Negro emitió un comunicado acerca del uso responsable de las redes sociales a partir de hechos violentos que llevaron a dos adolescentes a quitarse la vida. El funcionario habló del tema.

LRA 53 San Martín de los Andes

LRA 29 San Luis

Desde el Ministerio de Salud se brindan medidas importantes para tener en cuenta en relación a la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud.

LRA 25 Tartagal

Distintas comunidades originarias del Chaco Salteño marchan por la Ruta Nacional 34 para exigirle al Gobierno provincial el abastecimiento de agua a las comunidades. "Queremos respuestas concretas, el reclamo es justo", dijo Barbier.

LRA 1 Buenos Aires

El locutor nacional de origen chino y comunicador social Carlos Lin habló sobre la cultura china y su amor el por el trabajo. A días de la celebración del año nuevo chino, el entrevistado dio detalles sobre los festejos que se harán en la ciudad de Buenos Aires y en Mar del Plata.

Las fiestas por el Año Nuevo Chino serán en el barrio chino el sábado de 12 a 18 horas, y ese mismo día dos buses turísticos de la ciudad marcharán a las 19 horas"con 60 artistas" hacia el Obelisco, que se encenderá de rojo a las 20 horas. "El domingo en Sucre y Figueroa Alcorta también seguirá la fiesta de 12 a 18 horas", detalló.

Lin contó además que este año se sumará a los festejos por primera vez Mar del Plata, en donde el 4 de febrero se elevarán farolitos rojos hacia el cielo de la costa atlántica "para unirse" a la celebración.

LRA 26 Resistencia

En relación al suministro de agua potable en Paso de la Patria, la cual está a cargo de la Comisión Vecinal de Saneamiento (COVESA), José Arcaus, su presidente, señaló: “Tenemos inconvenientes financieros y operativos, y desde hace 25 años que estamos intervenidos. Lamentablemente, en Paso de la Patria la inversión en infraestructura para el tema de suministro de agua no creció de manera pareja con el demográfico y las inversiones en la planta no la acompañaron, y eso tiene como consecuencia lo que está sucediendo”.

LRA 12 Santo Tomé

Desde LRA 59 informaron la situación actual acerca de los incendios en la Comarca Andina, expresando: "Hubo alrededor de 60 personas evacuadas tras el foco de incendio que comenzó el domingo y se extiende hasta hoy, si bien está controlado".

LRA 42 Gualeguaychú

Carlos Damasco, vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica, resaltó la financiación de Nación para una nueva estación transformadora, diciendo: "Se trata de mejorar la calidad del servicio porque tras esto se sumarán 3.200 nuevos hogares".

LRA 6 Mendoza Quino

Romero, rector del Colegio Marianista de Caballito al que asistía Fernando Báez Sosa, relató cómo atraviesa la comunidad educativa el juicio, cómo han sido estos años de reclamo de justicia y recordó a Fernando como "un joven sencillo, que ingresó con una beca a la escuela, siendo siempre solidario y amiguero".

Luego, Romero dijo que durante la pandemia y en pleno duelo por la muerte de Báez Sosa, se trabajó con el estudiantado en fortalecer valores de respeto hacia las demás personas y dejar de cosificarlas, tras lo cual agregó: "Ponerle el nombre al otro se traduce en respeto, atención y cuidado".

LRA 1 Buenos Aires

A raíz del próximo bicentenario de la ciudad que será en abril, la dirección de turismo del municipio junto con la Asociación de Turismo de Tandil, programaron las visitas guiadas gratuitas Paso a Paso, que recorren diferentes puntos turísticos y acompañan con contenido histórico los distintos circuitos.

La guía turística y miembro de la Asociación de Turismo de Tandil Lucrecia Ballesteros, quien hace años trabaja guiando grupos por la ciudad, contó en Radio Nacional en qué consisten los paseos organizados. "Todos los miércoles de enero y febrero se harán dos salidas diarias (a las 9 y a las 11 de la mañana) desde el pie del Calvario. Se revaloriza desde el aspecto cultural las 12 estaciones del camino de Cristo dentro de un monte de eucaliptos, y se sube en forma de caracol hasta la cruz, la coronación del recorrido", describió.

LRA 1 Buenos Aires

La Academia derrotó al Xeneize, con un polémico penal sobre el final del partido y se consagró campeón de la Supercopa Internacional

Facundo Roncaglia apareció solo por el fondo y con una volea le rompió el arco a Gabriel Arias

Tras un pase de Maxi Moralez, Johan Carbonero se escapó directo al arco para definir con clase ante la salida de Javi García.

Un convenio entre la AFA y el Consejo de Deportes de Abu Dhabi (ADSC) le dio vida a este inédito trofeo al que se le dio el calificativo de "Internacional" al jugarse en el exterior y que se realizará anualmente en paralelo a la Supercopa Argentina que este año se disputará el 1 de marzo.

LRA 1 Buenos Aires

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Noticias Télam se unen en una propuesta que emocionará a todos. Se trata de la muestra fotográfica con la cobertura que la Agencia realizó durante el Mundial Qatar 2022 tanto en el país asiático como en Buenos Aires y que podrá verse desde el jueves 26 de enero hasta el miércoles 1 de marzo en el Teatro Auditorium de Mar del Plata.

Gloria y Honor es una selección de 35 fotografías, con los mejores momentos vividos en esta inolvidable Copa del Mundo que recorre el arduo camino hacia el triunfo en Qatar. Los 28 días del Mundial, de la desilusión ante Arabia Saudita a la coronación heroica de la definición por penales contra Francia, con imágenes de los que lucharon en la cancha y de los millones que dieron su aliento en todo el país.