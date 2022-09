Diario de Radio Nacional 19/9/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - Causa Vialidad: la acusación está "fulminada", aseveró la defensa de CFK

LRA 5 Nacional Rosario Roberto Fontanarrosa - CEREMONIA DE NOMBRAMIENTO: Reinauguración de LRA 5 Nacional Rosario Roberto Fontanarrosa

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA Marcelo Scalona: "Fontanarrosa quería mucho a Rosario. Nunca se fue"

LRA 1 Buenos Aires - GIRA OFICIAL: El Presidente reclamó poner fin a "los bloqueos en América Latina"

LRA 1 Buenos Aires - DEUDA EXTERNA: FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo que otorga US$ 3.900 millones

LRA 1 Buenos Aires - GIRA OFICIAL: Alberto Fernández se reunió con la titular del FMI

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A HERNÁN LETCHER: "Durante los cuatro años de Macri se dedicaron a la timba financiera"

LRA 43 Neuquén - GABRIEL KATOPODIS: "Argentina tiene una oportunidad. Está en discusión cómo se distribuye"

Nacional Rock - Leo Grosso: “Si el Estado no controla, el mercado lo destruye”

LRA 1 Buenos Aires - AMPLIACIÓN DE LA JORNADA: ¿Qué, cómo y para qué reestructurar el tiempo y los espacios escolares?

LRA 25 Tartagal - EDUARDO BARCESAT": La reforma de la Constitución que quiere hacer Morales es sospechosa"

Nacional Rock - Luis D´Elía: “El día del atentado contra CFK, Carrizo me pegó una trompada”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A CARLOS RAIMUNDI: "El mundo que la oposición plantea es generar crisis humanitarias"

LRA 13 Bahía Blanca - ¿Cuáles son los alcances del Consenso Fiscal?

LRA 1 Buenos Aires

La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó con dureza a la Fiscalía de la causa "Vialidad"; afirmó que incurrió en "mala praxis" para sostener una "fantasía" y aseveró que la acusación quedó "fulminada" ante las pruebas obtenidas en casi tres años de juicio oral.

CEREMONIA DE NOMBRAMIENTO

Radio y Televisión Argentina tiene el honor de anunciar que a partir del martes 20 de septiembre, Radio Nacional Rosario llevará el nombre oficial de LRA5 Radio Nacional Rosario Roberto Fontanarrosa, en homenaje al enorme artista rosarino. La ceremonia oficial, que cuenta con el apoyo de la familia y los editores de Fontanarrosa, tendrá lugar en la histórica sede de la radio en el centro de la ciudad de Rosario y será transmitida a todo el país por las 49 emisoras de Radio Nacional. En la ocasión, se escucharán testimonios de personalidades allegadas al Maestro y se descubrirá la placa que inmortalizará el nuevo nombre de la radio.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández destacó la necesidad de reclamar "el fin de los bloqueos en América Latina" y como titular pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) apuntó a "integrar al Caribe".

LRA 1 Buenos Aires

La Justicia rechazó el pedido de excarcelación de Gabriel Nicolás Carrizo, el cuarto detenido en la causa que investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y referente del grupo conocido como "la banda de los copitos", informaron fuentes judiciales.

LRA 1 Buenos Aires

El Jefe de Asesores del Gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof) habló sobre los discursos de odio y expresó que “algunos sectores de la oposición deberían ser un poco más responsables”, ya que, en su opinión, “están especulando con tener más votos haciéndose un poco más los duros".

LRA 1 Buenos Aires

Javier Sinay nació en Buenos Aires en 1980. Es periodista, escritor y docente. Con un talento natural y un elaborado dominio del oficio y de los diferentes géneros del periodismo, publicó los libros Camino al Este: Crónicas de amor y desamor (2019); Cuba Stone: Tres historias (en coautoría, 2016) y Los crímenes de Moisés Ville: Una historia de gauchos y judíos (2013).

LRA 1 Buenos Aires

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas que le otorgó a la Argentina para refinanciar la deuda de US$ 44.500 millones contraída por la gestión de Mauricio Macri.

Nacional Rock

En Rosca N'Roll hablamos con el dirigente social Luis D´Elía quien denunció en sus redes sociales y hoy lo hará en la Justicia, que recibió una agresión de Carrizo -el presunto líder de la banda Los Copitos. Explicó que el día del atentado no unió los hechos, pero que después de ver las imágenes, se dio cuenta que se trataba de la misma persona.

LRA 1 Buenos Aires

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas (EFF) que le otorgó a la Argentina para refinanciar la deuda de US$ 44.500 millones contraída por la gestión de Mauricio Macri.

LRA 1 Buenos Aires

La titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Giorgieva, calificó de "excelente" a la reunión que mantuvo en la ciudad de Nueva York con el presidente Alberto Fernández y destacó el "avance considerable" para llegar "a un acuerdo a nivel técnico" en la segunda revisión del acuerdo entre las partes.

LT 14 Gral. Urquiza Paraná

Los topes de los subsidios para los consumos de energía eléctrica se aplicarán a partir del 1 de octubre. La Nación todavía no remitió los detalles de los usuarios que corresponden a cada uno de los tres niveles de segmentación.

LRA 7 Córdoba

En la Vuelta a Casa mantuvimos conversación con la Abogada Valeria Carreras, sobre los avances en la causa de vialidad contra Cristina Fernandez de Kirchner y al respecto nos dice: “El alegato lo vi bien, sólido, a diferencia de los 9 días de Luciani y Mola. La gran diferencia es que éste no tuvo ningun tipo de difusión. Quedó expuesto que el fiscal Luciani se desconectó, ellos dicen que hubo una falla. Esto porqué es? Porque a veces uno puede sentir vergüenza de lo que dicen. No se puede investigar dos veces lo mismo, mañana van a demostrar la mala praxis. Ya había publicado sobre esto en el libro que escribió en 2019, por eso hice la presentación en la justicia".

LRA 7 Córdoba

Hoy en La Vuelta a Casa hablamos con Carlos Riello sobre Los cabos sueltos y lo que no se investiga del ataque a Cristina Kirchner y esto nos dijo: "Esto tiene que ver con una organización, un primer anillo vinculado a la denominada Banda de los Copitos y ese grupo Revolución Federal, siempre termina vinculado a un partido político: la parte más dura del PRO y los libertarios”. “Todo esto responde a un odio de clase que viene de larga data. La estrategia primero es minimizar el hecho y luego, revictimizar a la víctima.”

Punto Sur

Mempo Giardinelli, Periodista, docente y escritor se mostró preocupado por las expresiones de violencia que tuvo su máxima exprsión con el atentado contra la vicepresidenta

LRA 1 Buenos Aires

El juez federal Daniel Rafecas citó a declaración indagatoria a Claudio Herz, el manifestante que amenazó de muerte a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con un megáfono en una protesta frente al Instituto Patria realizada el 21 de julio pasado, informaron fuentes judiciales.

LRA 5 Nacional Rosario

Desde Radio Nacional Rosario LRA5 Mario destacó la importancia y los valores de la Radio Pública.

Punto Sur

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, dio inicio a las obras del Hospital Norpatagónico, con la inauguración del Colector Cloacal Oeste y el tramo pendiente de la Ruta 22.

LRA 1 Buenos Aires

El embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó el inicio de la agenda de actividades del presidente Alberto Fernández en Nueva York, en el marco de la 77° Asamblea Anual de la ONU.

Nacional Rock

En Rosca N'Roll hablamos con el diputado nacional y referente del Movimiento Evita, Leo Grosso, uno de los principales impulsores de la Ley de Humedales.

LRA 1 Buenos Aires

En el Día Nacional de las Personas Sordas, la asesora de la Jefatura de Gabinete de Ministros y referente de la agrupación Igualar, Carmela Moreau dio detalles de la nueva iniciativa que busca incluir a las personas sordas y con problemas auditivos cuenten, en los canales de televisión abierta y sus repetidoras, con un transmisión simultánea de subtitulados electrónicos en sus programaciones que no sean en vivo, así como tres programas diarios de noticias con transmisión simultánea de subtitulados, en el horario matutino, vespertino y diurno.

LRA 1 Buenos Aires

UPAMI ofrece más de 850 cursos, entre los que se encuentran nuevas tecnologías y computación, historia argentina, educación financiera, técnicas de trabajo corporal, talleres de prevención y promoción de la salud integral, deportes, fotografía, talleres de memoria, artes plásticas y muchos más.

LRA 1 Buenos Aires

El programa `Una hora más de clase´impulsado por el Ministerio de Educación de la Nación e implementado en las escuelas primarias de gestión estatal, fue aprobado por unanimidad por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidas en el Consejo Federal de Educación en junio pasado.

LRA 1 Buenos Aires

Del 10 al 14 de septiembre se llevó adelante, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Buenos Aires, el 29vo Congreso Internacional de Trasplantes de la TTS (The Transplantation Society), que contó con la participación de más de 3.000 especialistas en trasplante de 87 países.

LRA 1 Buenos Aires

El escritor, poeta, periodista, profesor de escritura creativa, y director de Bibliotecas y Ediciones de la Secretaría de Cultura y Educación de Rosario, Marcelo Scalona se refirió a la figura de Roberto Fontanarrosa, en el marco del anuncio de que la LRA5 llevará su nombre y lo describió como a un "prócer local, una persona generosa que quería mucho a la ciudad y sus personajes".

LRA 1 Buenos Aires

Nos visitó el músico y cantante Jorge Fandermole quien durante los años 80 formó parte del movimiento informal de creación y producción musical conocido como Trova Rosarina.

ARTÍSTICA FEDERAL

Esta semana presentamos a Rodolfo Montenegro, autor de Río Mayo, Chubut.

ARTÍSTICA FEDERAL

Emilio Rodríguez, de 42 años, es oriundo de Paraná Entre Ríos y hace 22 años que realiza artesanías en el rubro asta y metal, con piezas que son de bijouterie. En la actualidad está trabajando en una obra a la que denomina Río de Abundancia, con la que representará a la provincia en una exposición en Francia.

LRA 1 Buenos Aires

La Selección Argentina ya comenzó su última semana de preparación para la fecha FIFA de septiembre de 2022 donde espera Qatar a la vuelta de la esquina . Los primeros jugadores convocados por Lionel Scaloni para los amistosos ante Honduras y Jamaica ya empezaron a llegar a Estados Unidos, donde la Albiceleste tendrá las últimas pruebas antes de la lista definitiva para jugar el Mundial de Qatar. El capitán Lionel Messi fue uno de los primeros en llegar a la concentración, Paredes, Di Maria y Tagliafico también. Los cuatro futbolistas se sumaron a los que ya habían llegado: Thiago Almada, que juega en la MLS, y Alexis Mac Allister. Hoy llegan Enzo Fernandez, Dybala, Otamendi y Julian Alvarez.