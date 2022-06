Diario de Radio Nacional 19/6/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNÁNDEZ sobre Vicentin: "Una empresa testigo que ordene el mercado no es algo menor"

LRA 1 Buenos Aires - Fin de semana extra largo - Se movilizaron más de dos millones de personas

LRA 1 Buenos Aires - BERNARDO KOSACOFF, licenciado en Economía: "La Argentina, lentamente, puede revertir la tendencia"

LRA 24 Río Grande - Ciclo de radioteatro "Ocurrió en Argentina": Hoy se emitirá “Bar Ada”, basado en la Guerra de Malvinas

LRA 1 Buenos Aires - ANDRÉS NÁPOLI, sobre la crisis ambiental: "Es un problema que hay que visualizarlo"

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández se manifestó a favor de la posibilidad de que el Estado cuente con “una empresa testigo para que ordene el mercado” en el plano alimentario, y luego agregó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de desplazar al juez del concurso de acreedores de Vicentin permite “un escenario más favorable” que el existente en el inicio del proceso.

“Una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor. Nosotros, en materia alimenticia, tenemos que hacer algo que nos permita, de algún modo, intervenir para ordenar estas cosas. No se trata de la Junta Nacional de Granos, sino de buscar más herramientas. En su momento, la alternativa (de estatizar) Vicentin la descarté, porque era hacerle un favor a los acreedores, no a la Argentina”, señaló el jefe de Estado.

LRA 1 Buenos Aires

A raíz de los feriados nacionales que conmemoran el fallecimiento de Martin Miguel de Güemes y el Día de la Bandera, la movilización de turistas por todo el país representó el doble de lo ocurrido en 2019 para la misma fecha.

“Este dato confirma el sólido crecimiento del turismo interno, que ya había mostrado números muy superiores a la pre pandemia a lo largo de la temporada de verano, durante el fin de semana extra largo de Carnaval y en la última Semana Santa”, señaló en un comunicado el Ministerio de Turismo.

LRA 1 Buenos Aires

Kosacoff, quien es el director de la Oficina en Buenos Aires de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, hizo referencia a la actualidad política y económica de nuestro país, resaltando las posibilidades de salir de las crisis y “sentir un poco de esperanza”

“A más largo plazo, hoy generamos la misma riqueza por habitante que 50 años atrás, con la diferencia que tenemos cuatro veces más pobres. Para salir de esto tenemos que observar dos cuestiones: consistencia macro, siendo la condición necesaria, pero no suficiente, y tener una estrategia de desarrollo”.

LRA 24 Río Grande

En el ciclo de radioteatros históricos denominado “Ocurrió en Argentina”, que es producido por Argentores, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Radio Nacional y está basado en episodios reales de nuestra historia, se presentará la obra “Bar Ada”, de Oscar Leyes, la cual refiere a los hechos ocurridos en la guerra de Malvinas y ha sido grabado en LRA 24 Radio Nacional Río Grande.

Sobre el ciclo, Tito Cosa expresó: “Es un acto de reivindicación, y lo que vamos a escuchar hoy es el primero de los capítulos, que corresponde a la Guerra de Malvinas”.

LRA 1 Buenos Aires

El próximo jueves la Fundación ´Ambiente y Recursos Naturales´ presentará su informe ambiental anual, en tanto el director ejecutivo de la Fundación, Andrés Nápoli, se refirió al trabajo diciendo: “Más que hablar de temas nuestros, la presentación abarca cuatro crisis: la salida la pandemia, la crisis económica, la crisis de la guerra y una crisis subsistente, de la cual se habla de vez en cuando, pero está todo el tiempo presente, que es la climática”.

LT 14 Paraná

El 19 de junio se conmemora el nacimiento de José Gervasio Artigas, creador de la enseña celeste y blanca con una franja roja, y en homenaje a su figura se instituyó este día como el de la bandera de Entre Ríos.

Tras esto, Roberto Romani, asesor cultural del Gobierno provincial, hizo un repaso de las distintas etapas que vivió la enseña entrerriana desde su creación.

LRA 1 Buenos Aires

De la mano de los jesuitas, el 19 de junio de 1613 dio los primeros pasos la Universidad Nacional de Córdoba, la casa de estudios más antigua de la Argentina y la cuarta fundada en América. Libre, gratuita y laica, recibió el apodo “La Docta” dado que, durante más de dos siglos, fue la única universidad del país. En 1820, el General Juan Bautista Bustos, quien era el gobernador cordobés, colocó a la universidad en la órbita provincial y, finalmente, en 1856 fue nacionalizada.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de “Tierra adentro” se recordaron anécdotas referidas a la vida de Manuel Belgrano, la característica de su peculiar voz, puesta de manifiesto durante la práctica de un sistema de entrenamiento europeo para la transmisión de órdenes, y el establecimiento del Día del Inmigrante Italiano, en honor a este prócer que era hijo de padres italianos.

Luego, en el mismo espacio se repasaron los orígenes del Día del Padre en nuestro país, establecido para recordar la fecha en que José de San Martín se convirtió en padre de su hija, Mercedes.

LT 12 Paso de los Libres

Matías Ayastuy, director de Derechos Humanos de Gualeguaychú, indicó que más de 130 personas pasaron como presos políticos por ese penal desde 1974 hasta 1983.

Por eso, el próximo martes 21 de junio a las 11 horas señalizarán la Unidad Penal 2 como un sitio de la Memoria, debido a las detenciones ilegales sucedidas en ese espacio durante la más reciente dictadura militar.

LRA 1 Buenos Aires

El gran dramaturgo Roberto Tito Cossa habló sobre el comienzo del ciclo ´Ocurrió en Argentina´ en formato de radioteatro, diciendo: “En este proyecto que estamos haciendo con Radio Nacional la idea es poner en el radar al radioteatro en una emisora con tanta llegada a todo el país para que, a lo mejor, otro director de otra radio, un productor o un empresario recuperen parte de ese género tan notable, tan querible y, culturalmente, tan importante”.

Luego, Cossa agregó: “Lo que vamos a escuchar hoy es el primero de los capítulos del ciclo, que tiene que ver con la Guerra de Malvinas y fue grabado en Río Grande”.

LRA 1 Buenos Aires

Junto a Anabela, Garré recordó sus primeros pasos en la música, el origen de la Trova Rosarina y repasó sus 40 años de trayectoria, desde los orígenes junto a Baglietto, pasando por su trabajo solista, más los grandes músicos que le dieron su apoyo y la influencia de la Trova.

Luego, Silvina se refirió al lugar de la mujer en la música de la actualidad, a su presente artístico y, finalmente, contó acerca de su nuevo disco.

LRA 1 Buenos Aires

Víctor Heredia recordó la vida y obra del cantante, compositor y guitarrista uruguayo José María Carbajal Pruzzo, conocido popularmente como “El Sabalero”, quien es autor de numerosos éxitos de carácter costumbrista en los que solía relatar hechos cotidianos de la vida de pueblo.