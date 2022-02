Diario de Radio Nacional 19/2/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: “Seguiremos poniendo en valor a nuestros jubilados y no los postergaremos”

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN GUZMAN: Destacó la necesidad de dar batalla a la evasión fiscal

LRA 1 Buenos Aires - HUGO YASKY: "No tengo definido mi voto frente al acuerdo con el FMI"

LRA 1 Buenos Aires - JUAN ZABALETA: "En Argentina se terminó la palabra ajuste"

LRA 2 Viedma - GLADYS ELVIRA: Megacausa Zona 5: 38 víctimas de la comarca Viedma Patagones

LRA 25 Tartagal - MARTIN MIGUEL GÜEMES ARRUABARRENA: “La Batalla de Salta es la Epopeya Belgraniana”

LRA 43 Neuquén - SORAYA MAICOÑO: Se suspendió el desalojo

LRA 6 Mendoza Quino - Pueblos indígenas: La importancia de avanzar en una política pública de salud intercultural

LRA 27 Catamarca - MICAELA MORAN: “Se busca revertir la asimetría que hay en distintas jurisdicciones”

LRA 20 Las Lomitas - ADAN JARZYNSKI: Soberanía Alimentaria en la ciudad de Ibarreta

LRA 7 Córdoba - RAUL HUTIN: "Los que más tenemos somos los que más tenemos que poner”

LRA 27 Catamarca - Becas “Catamarca Incluye”: “Programa de Promoción de Empleo Privado Registrado”

LT 14 Paraná - ALBERTO SEUFFERHELD: La ley de humedales “es un punto clave” para prevenir incendios

LT 14 Paraná - Para superar la pobreza: Una familia tipo necesitó 78.624,46 pesos

LT 14 Paraná - NICASIO TITO: “Las pérdidas en cultivos son enormes”

LT 14 Paraná - Megacausa: Pidieron 12 años de prisión para Urribarri

LRA 1 Buenos Aires - ALFREDO GONZALEZ: "El empresario Pyme tuvo poder de resiliencia durante la pandemia"

LRA 27 Catamarca - Crecimiento económico: La provincia sumó 4.000 empleos privados

LRA 17 Zapala - JOSE SIERRALTA: ATE Zapala inauguró nueva sede

LT 12 Paso de los Libres - MARLENE GAUNA: Nación envió asistencia a los municipios correntinos

LT 14 Paraná - “Inquilinos Agrupados Entre Ríos”: Contra de modificar ley de alquileres

LRA 6 Mendoza Quino - Denuncian al Gobierno mendocino: No asiste los centros de diálisis

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández encabezó, en el Museo del Bicentenario, junto a la titular del PAMI, Luana Volnovich, el anuncio del plan “La libertad de elegir”. Se trata de la puesta en marcha de un nuevo sistema de libre elección de especialistas médicos que garantizará el acceso más rápido a turnos y una mejora en la calidad de la atención a jubilados y pensionados.

El Presidente dijo que la modalidad "permite a los jubilados dejar de ser un número y pasar a ser una persona que decide" y destacó que el anterior "sistema de capitación dejaba muchas dudas".

“Es un cambio sustancial, significa la libertad de elegir para los usuarios y un compromiso muy serio para los médicos”, declaró el mandatario. En ese contexto, agregó: “Vi a Luana y al PAMI trabajar en estos años de pandemia por un sistema de salud que habían dejado prácticamente en quiebra”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó hoy la necesidad de dar batalla a las políticas de evasión que impulsan las multinacionales, al señalar que generan "injusticias históricas" y representan "uno de los peores problemas" que enfrenta la economía global.

"Argentina se mantiene abocada a buscar soluciones a las injusticias históricas de la elusión y evasión tributaria de las grandes corporaciones multinacionales", enfatizó el ministro Guzmán.

El ministro abordó el capítulo de la problemática de la tributación internacional durante su exposición virtual en la primera reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20, que se realiza en la ciudad de Yakarta, capital de Indonesia.

LRA 1 Buenos Aires

El Secretario General de la Central de Trabajadores y diputado del Frente De Todos dijo que “falta conocer la letra chica sobre el acuerdo con el FMI. Todavía no decidí mi voto en el Congreso. También vamos a discutir en el plenario de la CTA. Queremos investigar a fondo la deuda y establecer las responsabilidades”.

"Hay que discutir el después y quienes van a pagar para que no haya una crisis y un estallido", resaltó Hugo Yasky.

Yasky enfatizó que "no se termina la historia con la firma del acuerdo con el Fondo, a condición de que seamos capaces de construir una presencia del pueblo movilizado", y sugirió que la movilización popular tendrá un rol clave en la implementación o no de medidas de ajuste, en el caso de que el acuerdo se apruebe.

LRA 1 Buenos Aires

Los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, anunciaron la incorporación de 4000 beneficiarias y beneficiarios de planes sociales al empleo registrado dentro del sector gastronómico durante 2022. Además, participaron del acto la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y el ministro del interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

Durante el acto, se firmó un convenio con el secretario General de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo; y el vicepresidente primero de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Rafael Miranda; apuntado a la formación profesional y al ingreso de trabajadoras y trabajadores que hoy tienen planes sociales al empleo registrado dentro del sector gastronómico.

LRA 1 Buenos Aires

“La totalidad de la deuda a la salida de la dictadura superaba los 30 mil millones de dólares con organismos multilaterales y con acreedores privados. Hoy la deuda sólo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es de más de 45 mil millones de dólares”, expresó el ex ministro de defensa de la Nación y destacó: “Creo que con las condiciones que tiene hoy la Argentina este potencial acuerdo con el FMI es uno posible y razonable”.

Asimismo, se refirió al rol de la oposición en las negociaciones con el FMI y detalló que apoyar el acuerdo "es lo menos que pueden hacer; nosotros estamos siendo bomberos de un incendio que ellos generaron".

LRA 1 Buenos Aires

Fernando Alí, Médico y gerente de Efectores Propios de Pami (Hospitales Propios), dialogó acerca del nuevo sistema de selección de prestadores para los afiliados al PAMI, el cual tiene por objeto agilizar los tiempos del acceso a la salud.

Explicó que en este nuevo formato se mantiene el sistema de médicos de cabecera aunque con el propósito de reducir la espera de los afiliados se ha liberado la consulta a especialistas y el acceso al diagnóstico por imagen, por lo que cada uno podrá elegir donde ser atendido, como así también las instituciones por cercanía o proximidad de los turnos.

También explicó las nuevas formas de acceso a la cartilla, a través de la aplicación digital o página web, y el funcionamiento del acceso a los servicios.

LRA 2 Viedma

Integrantes de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro participaron de la primera audiencia en el juicio de Bahía Blanca. Una de las familiares se refirió a la incorporación del delito de abuso deshonesto en un caso y al juzgamiento de un médico y un enfermero que participaron de las sesiones de tortura.

LRA 25 Tartagal

Se acerca un nuevo aniversario de la Batalla de Salta, librada un 20 de febrero de 1813 en Campo Castañares, hoy zona norte de la ciudad de Salta. El chozno nieto del General Martín Miguel de Güemes, brindó un repaso por la vida del héroe y del General Manuel Belgrano.

LRA 43 Neuquén

Se suspendió por seis meses el desalojo a la comunidad mapuche en Cuesta del Ternero. El juez, Ricardo Calcagno, logró que las partes llegaron a un acuerdo. “Hay tranquilidad en la gente porque se bajó la tensión, porque la gente puede ir y venir y se puede hacer el duelo”, señaló Maicoño.

LRA 6 Mendoza Quino

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) lanzó una campaña invitando a vacunarse a los hermanos y hermanas indígenas que aún no accedieron a la inoculación contra el COVID-19. La campaña consiste en brindar información mediante spots y cartelería traducida en las diferentes lenguas originarias, las cuales corresponden a los 38 pueblos pre existentes en el territorio nacional. Tras esto, la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, se refirió a la importancia de avanzar en una política pública de salud intercultural.

LRA 27 Catamarca

Morán, subsecretaria de Planificación y Coordinación del Ministerio de Transporte de la Nación, habló sobre la asistencia económica por 730 millones de pesos que recibirá Catamarca, la cual será destinada para el transporte público, expresando: “Es una decisión que se tomó desde el Gobierno nacional, y es la de poder revertir una asimetría que ocurre en las distintas jurisdicciones del interior. Lo que se busca es un trato más igualitario, tanto en la prestación del servicio como en los costos que tienen que afrontar no solo las provincias, sino también los pasajeros”.

LRA 20 Las Lomitas

Así lo anunció el intendente Jarzynski en Lomitas, señalando: "Estamos en tratativas con el subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario, el arquitecto Edgar Pérez, para incorporar a nuestros productores en este programa provincial".

LRA 7 Córdoba

Raúl Hutin, secretario de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, se refirió a la situación actual de nuestro país, diciendo: “Además de aceptar que la deuda hay que pagarla, el primer punto es ver quién va a pagarla. En una sociedad en la que el 50 % está por debajo de la línea de pobreza, los que más tenemos somos los que más tenemos que poner”.

LRA 27 Catamarca

El Gobierno de Catamarca puso en marcha el ‘Programa de Promoción de Empleo Privado Registrado’. Durante la presentación del mismo, la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, expresó: “Este programa va a permitir que todos los beneficiarios del programa de becas ‘Catamarca Incluye’ puedan tener la posibilidad de acceder a un empleo privado registrado con sueldos del convenio colectivo, y también va a incluir a aquellos trabajadores y trabajadoras de empleadores de casas particulares”.

LT 14 Paraná

Seufferheld, director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, habló sobre los siniestros que afectan a Corrientes, y afirmó: “Hay fuego en gran parte de la provincia y la ley de humedales es un punto clave para prevenir, porque uno de los humedales más grandes de la Argentina fue deforestado y esto, sumado a la bajante de las aguas y a la sequía, genera condiciones para la propagación del fuego”.

LT 14 Paraná

Según el último relevamiento del INDEC, un grupo familiar tipo, conformado por una pareja con dos hijos de entre 6 y 8 años, necesitó percibir ingresos por 34.333,82 pesos para no caer en situación de indigencia. En tanto, el organismo señaló que durante el primer semestre del año registró que el 40,6 % de los habitantes estaban por debajo de la línea de la pobreza contra el 40,9 % de igual período de 2020.

El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide el umbral de ingresos necesarios para que una familia de cuatro integrantes no sea considerada pobre, subió 3,3 % en enero de 2022 con respecto al mes anterior, y alcanzó los 78.624,46 pesos, según el último relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

LT 14 Paraná

El secretario de la Federación de Asociaciones Rurales (FARER), Nicasio Tito, analizó la situación de los cultivos en diversos Departamentos de Entre Ríos expresando que “es preocupante” el estado actual, tras las altas temperaturas de enero y la sequía. En este sentido, Tito señaló que “las pérdidas son enormes, y las del maíz oscilan entre un 70 y un 90 %”.

LT 14 Paraná

El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos pidió 12 años de prisión para el ex gobernador y actual embajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri, por delitos de corrupción.

Desde el 27 de septiembre último, en los tribunales provinciales se desarrolló un mega juicio que ventiló cinco causas por delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública. Se trata de un juicio sin precedentes en la historia entrerriana y, junto a Urribarri, se juzgó la participación de distintos ex ministros de sus gestiones, ex funcionarios públicos, familiares y empresarios. En tanto, los fiscales Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano calcularon un desvío de dinero de las arcas públicas de más de 9 millones de dólares que, traducido a la actualidad, significan 1.000 millones de pesos.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, mantuvieron un encuentro con representantes de las cámaras empresarias a fin de intercambiar miradas sobre la pandemia y definir objetivos para el abordaje de la medicina preventiva en el ámbito de la producción, el comercio y los servicios.

"El empresario Pyme tuvo un gran poder de resiliencia durante la pandemia. Debemos aprovechar esta circunstancia para poder trasladar el mensaje del cuidado a toda la población”, manifestó el presidente de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, quien resaltó además el trabajo articulado entre el sector público y privado durante la pandemia.

LRA 27 Catamarca

Durante la presentación del “Programa de Promoción de Empleo Privado Registrado”, el ministro de Comercio, Industria y Empleo, Lisandro Álvarez, hizo referencia al crecimiento del empleo privado en la provincia, y dijo: “Desde junio de 2020 hasta noviembre de 2021, Catamarca sumó casi 4.000 empleos privados registrados. La industria, la construcción a través de la obra pública, la recuperación del comercio, los servicios y las empresas mineras fueron los pilares del crecimiento del sector privado”.

LRA 17 Zapala

En la inauguración de la nueva sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Zapala, el dirigente gremial se mostró conforme con el edificio que abrió sus puertas. "Cada ladrillo de esta seccional tiene el nombre de cada afiliado y agradezco a cada uno", señaló Sierralta.

LT 12 Paso de los Libres

Gauna, coordinadora Regional NEA de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior, se refirió a la asistencia que envió Nación, a través del Ministerio del Interior, para los municipios correntinos afectados por el fuego.

La funcionaria confirmó la inversión de 15 millones pesos para que la municipalidad de Villa Olivari pueda adquirir equipamientos, con el objetivo de afrontar la sequía y los incendios.

LT 14 Paraná

Jonathan Villanueva, dirigente de “Inquilinos Agrupados Entre Ríos”, se mostró en contra de que se derogue la ley de alquileres, y afirmó que “hay intereses” en el tema, porque los propietarios de las viviendas “quieren voltear la ley, la cual es beneficiosa para el inquilino”.

Ante la poca oferta de casas y departamentos para alquilar, Villanueva indicó que si se pone en tela de juicio la ley de alquileres “es por el gran lobby que hacen las inmobiliarias con eso”.

LRA 6 Mendoza Quino

Laura Palazzolo, paciente de diálisis y en lista de espera para un trasplante renal, contó que los 25 centros donde se tratan estas patologías en Mendoza presentan un mal funcionamiento.

Luego, Palazzolo dijo que se trataría de “un negocio”, ya que mientras transcurre más tiempo en la etapa de diálisis se genera una mayor ganancia económica.

Con la presencia de numerosas referentes de distintas organizaciones y funcionarias del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación se presentó el financiamiento para la aplicación Ni una Menos Mendoza.

La misma, es una herramienta novedosa que contiene información importante para el acompañamiento de casos de violencia de género.

En ella se encuentran sistematizados todos los recursos nacionales, provinciales, municipales y judiciales, que funcionan como herramientas del Estado en relación a casos de violencia de género.

Marita Perceval, Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, explicó que el Ministerio destina recursos hacia la comunidad a través de múltiples programas que tienen por objetivo final la justicia social, la igualdad, la protección de los derechos de mujeres y personas LGBTIQ+.

LRA 6 Mendoza Quino

Marita Perceval, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, junto a Silvia Fernández, directora de Programas Transversales de Igualdad (MMGyD), y María Fernanda Fernández, directora de Promoción de la Igualdad en la Participación Política (MMGyD), visitan Mendoza con el fin de presentar el informe “Elecciones 2021 en clave de género y diversidad”.

El mismo fue elaborado por el equipo de la Dirección de Promoción de la Igualdad en la Participación Política, en tanto Perceval contó que este análisis visibiliza avances significativos sobre la presencia de mujeres y LGBTI que integran las listas de candidatos de los distintos partidos y frentes políticos.

LRA 1 Buenos Aires

La actriz, cantante y compositora, Virginia Innocenti, dialogó con “Encuentro Nacional” acerca de la presentación de su disco “En la luna” la cual se encontraba planificada para el año 2019 y debió ser suspendida como consecuencia de la pandemia de Covid 19.

En la luna, se trata de un disco conformado por el repertorio de su espectáculo “En la luna, Canciones de amor” que durante dos años se llevó adelante junto al guitarrista Sergio Zabala, en el cual intenta reflejar el estado de ensueño relacionado al amor.

Virginia se presentara el sábado 26 en el festival Plus+Arte de la ciudad de Mendoza, en el centro de experimentación artística de las bodegas Monte viejo donde ofrecerá un concierto íntimo conformado por canciones propias y de otros artistas como: Gabo Ferro, Carlos Gardel, Gloria Trevi, Jaime Dávalos, entre otros, pasando por zambas, tangos, boleros y clásicos inolvidables. Y se contará con la participación especial de Mariana Martínez Otin cantando en lengua de señas el tema “Madre”.

LRA 1 Buenos Aires

La actriz protagoniza Noche Americana, una comedia negra que se estrenó este jueves y en la que interpreta a una diva hiper exitosa, pero que trae sobre sus espaldas una tumultuosa carga con su hija y marido que intenta alivianar en una noche en un hotel de Roma, en el que todo se empieza a complicar. “Es una película diferente. Tiene una agilidad muy notoria y original, que hace que todo pase volando”, expresó Florencia Raggi.

En ese marco, contó cómo fue hacer su papel y afirmó: “Fue difícil y me preparé un montón”. Además, dio detalles sobre la filmación que se desarrolló completamente en Uruguay, a fines de 2020, y señaló que todo ocurre en un hotel.

LT 14 Paraná

La carrera está pautada para este sábado 19 de febrero a las 20 horas, partiendo desde la Plaza de las Colectividades.

En tanto, Lucas Garcilazo, subsecretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de Paraná, anticipó que estará cortado el acceso a la costanera, porque el recorrido se realizará por esa zona, al igual que por otras calles de la ciudad.