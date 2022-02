Diario de Radio Nacional 19/2/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - NOTICIAS DESDE TODO EL PAIS: El Presidente inaugurará el ciclo lectivo 2022 en la Rioja y Catamarca

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL KATOPODIS: "Gobernar la Argentina es redoblar el esfuerzo y que le llegue a la gente"

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO FEDEROVISKY: Las consecuencias del cambio climático en el Litoral

LT 12 Paso de los Libres - JOSE SUAID: "Estamos atentos para esperar el fuego a la noche cuando llegue a la ciudad"

LT 14 Paraná - La ganadería también está afectada: En Corrientes se prende fuego el capital de trabajo de los productores forestales

LRA 1 Buenos Aires - JULIO CESAR URIEN: "Lago Escondido fue un David contra un Goliat enfrentando al poder real"

LRA 1 Buenos Aires - RAUL TIMERMAN: "Cristina no busca perdón ni amnistía"

LRA 1 Buenos Aires - INCENDIOS RURALES: Declaran a Corrientes zona de catástrofe ecológica y ambiental

LRA 27 CATAMARCA - MICAELA MORAN: “Se busca revertir la asimetría que hay en distintas jurisdicciones”

LT 12 Paso de los Libres - ALEXANDRE ROIG: “Las mesas cooperativas tienen una función clave”

LT 14 Paraná - Apoyo al Presidente Fernández: Lanzamiento de un nuevo espacio político

LT 14 Paraná - Diamante: El gobernador Bordet inauguró 20 viviendas en General Racedo

LRA 22 Jujuy - LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN: Sorpresiva renuncia de concejales de "Cambia Jujuy"

LT 14 Paraná - PAOLA ECLASIA: Qué son los cultivos de servicio y cuáles son los beneficios que ofrecen

LT 14 Paraná - Emergencia agropecuaria: “El paliativo pasa por el financiamiento”

LV 8 Libertador - Unica en el mundo: Financiamiento de Nación para la app “Ni Una Menos Mendoza”

LRA 27 Catamarca - CRECIMIENTO ECONOMICO: Entre junio de 2020 y noviembre de 2021, 4000 empleos privados

LT 12 Paso de los Libres - Incendios en Corrientes: "Estamos atentos para esperar el fuego a la noche cuando llegue a la ciudad"

LRA 26 Resistencia - LAURA BALBIS: Campaña solidaria para la sala de Oncología del Hospital Pediátrico

LT 14 Paraná - Con presencia entrerriana: Lanzaron en Tandil el 5º Encuentro de Dirigentes de Colectividades

LT 14 Paraná - Nación asiste a los productores: Se quemaron 600 mil hectáreas en Corrientes: “Los bomberos no dan abasto”

LRA 9 Esquel - GUSTAVO SIMIELI: Esquel entre los destinos patagónicos destacados por Nación y Booking.com

LRA 1 Buenos Aires

En un nuevo programa de “50 en 50”, toda la información más relevante del país, realizado por las y los trabajadores de radio nacional en un informe integral de 50 minutos. En esta ocasión, desde LU23 Nacional Lago Argentino Calafate, localidad que recientemente festejó sus 145° aniversario con actos, fiesta y la presencia de la gobernadora Alicia Kirchner.

En esta ocasión te informamos sobre el comienzo de un nuevo ciclo lectivo y la presencia del presidente Alberto Fernández en escuelas de la Rioja y Catamarca. Mientras tanto, en algunas provincias, como Mendoza y Santa Fe, peligra el normal inicio de las actividades escolares ya que los gremios educativos no están conformes con las propuestas salariales. Neuquén sumará dos escuelas técnicas en las localidades de Añelo y Plottier.

LRA 1 Buenos Aires

Dos temas centrales que han sido noticia en estos últimos días, las obras públicas y el anuncio de la construcción de 100 escuelas técnicas: "Lo que hizo el macrismo, hacer obra pública con financiamiento privado es una estafa, por suerte pudimos desarmar esa bomba de tiempo y poner esas obras en cabeza de Vialidad Nacional y hoy esas obras ya están en ejecución".

Por otra parte y en referencia al tema de las escuelas técnicas, el ministro fue contundente:

"El anuncio del Presidente de construir 100 escuelas técnicas es genial, porque no sólo tiene que ver con los beneficios para los chicos en todo el país sino también muestra la estrategia de generar un país productivo a partir de nuestra gente. Hoy gobernar la argentina es redoblar el esfuerzo y que le llegue a la gente, cada argentino y argentina tiene que sentir que la cosa va mejorando, por el trabajo, por una obra pública o porque puede sacar un crédito".

LRA 1 Buenos Aires

“La situación es muy delicada. Antes del fuego hubo una sucesión de calamidades ambientales, resultado del cambio climático, un escenario que nos va a regir en materia climática durante mucho tiempo”, expresó Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente y

“La sequía que está muy agudizada en el Litoral argentino es de una crudeza muy pronunciada. Los Esteros del Liberá ya no existen, hoy es todo tierra sin agua, un ambiente predispuesto para los fuegos”, agregó.

Acerca de los orígenes de los incendios el viceministro apuntó a la mano del humano como un posible “elemento disparador de lo que estamos viviendo”.

LT 12 Paso de los Libres

José Suaid, intendente de Santo Tomé, comentó la extrema y preocupante situación que está viviendo el municipio correntino, debido a que ardieron miles de hectáreas forestadas en inmediaciones a la ciudad, y la situación es tan preocupante que las autoridades del Comité de Emergencia están aguardando que "lleguen las llamas a la ciudad".

LT 14 Paraná

El periodista agropecuario de Corrientes, Esteban Montgaillard, relató el panorama preocupante que vive su provincia debido a los incendios forestales, en un contexto de sequía y escasez de lluvias.

Según indicó Montgaillard, una nueva actualización del relevamiento satelital de incendios del INTA estableció que hay más de 785 mil hectáreas incendiadas en Corrientes hasta el 16 de febrero pasado, lo que representa el 10 % del territorio provincial, siendo los productores forestales y los ganaderos los más afectados por los siniestros.

LRA 1 Buenos Aires

Julio César Urien presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), visitó el estudio de Radio Nacional para contar cómo sigue la estrategia con la que se busca lograr libre ingreso al Lago Escondido cercado desde hace varios años por el empresario inglés Joe Lewis.

Urien llegó acompañado por Alejandro “Vikingo” Meyer quien le pone el cuerpo al reclamo y aseguró que "es hora de que nuestros dirigentes toman la posta y actúen, el pueblo va a saber responder porque ya es una causa nacional".

Minutos más tarde se suma a la charla por teléfono, Roxana Arazi periodista de LRA 30 Radio Nacional Bariloche quien entrevistó a Keen Van Ditmar, hermano de Nicolás Van Ditmar administrador de la estancia Hidden Like de Lewis.

LRA 1 Buenos Aires

El analista político fue invitado, a propósito del cumpleaños de Cristina Fernández, a pensar en el presente de la vicepresidenta de la Nación: "Yo pienso cómo se sentirá Cristina hoy y creo que Cristina no está contenta. Cristina no busca ni un perdón ni una amnistía, busca poder demostrar su inocencia ante la justicia.

Cuando uno siente que es acusado injustamente no quiere que le bajen la acusación, quiere que le digan que fue acusado injustamente".

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, declaró a la provincia como "zona de catástrofe ecológico y ambiental" a causa de los incendios rurales que arrasaron más de 785 mil hectáreas y calculó que el fuego generó pérdidas por 20.000 millones de pesos.

"El cambio climático está golpeando fuerte y estamos usando todos los medios humanos y los recursos para combatir los incendios. Esperamos que la naturaleza pueda compensar la situación con lluvias", expresó.

Asimismo, explicó que están activos en distintos puntos de la provincia 17 focos ígneos y aseguró que en varios de ellos "es importantísimo el daño" causado, mientras el trabajo que se está realizando para combatir el fuego "es enorme".

"Esto es una catástrofe", expresó Valdés y señaló que las pérdidas en el sector productivo "rondarían en una primera estimación los 20.000 millones de pesos".

LRA 27 CATAMARCA

Micaela Morán, Subsecretaria de Planificación y Coordinación del Ministerio de Transporte de la Nación, en diálogo con Nacional Catamarca, hizo referencia a la asistencia económica por $730 millones que recibirá la provincia, que será destinada para el transporte público: “Es una decisión que se tomó desde el Gobierno Nacional, y es la de poder revertir una asimetría que ocurre en las distintas jurisdicciones del interior. Lo que se busca es un trato más igualitario, tanto en la prestación del servicio, como en los costos que tienen que afrontar no solo las provincias, sino también los pasajeros”.

LT 12 Paso de los Libres

Roig, titular del INAES, destacó la importancia de la firma de convenios en Paso de los Libres, y luego se refirió a la relevancia de las mesas de cooperativas de trabajo. En esa vía, el funcionario destacó: “Las mesas tienen una función clave”.

LT 14 Paraná

Santiago Vivanco, referente del espacio A23 en la ciudad, convocó al acto de lanzamiento previsto para el próximo viernes 25 de febrero a las 17 horas, informando que días antes se pondrán en marcha espacios similares en Misiones y en Corrientes. “El objetivo es fortalecer, dentro del Frente de Todos, la figura del Presidente”, señaló Vivanco.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, hizo entrega de 20 viviendas a distintos habitantes de General Racedo, en el departamento Diamante. Las casas se construyeron a través del Programa ´Primero Tu Casa´, y el mandatario recordó que ya se habían entregado diez casas anteriormente, y están próximas a licitarse otras diez.

Luego, el gobernador indicó que se avanzará en la construcción de un nuevo Centro de Salud, y agregó: “En un acuerdo con Vialidad Nacional estamos construyendo la vinculación entre Crespo y Racedo, que era un requerimiento de toda la zona”.

LRA 22 Jujuy

Héctor Crespo, Nancy Satosan y Silvia Moya presentaron la renuncia indeclinable al cargo de concejales por Libertador Gral. San Martín.

La presidenta del Concejo Deliberante de Libertador, Patricia Mónica Gutierrez en dialogo con Nacional comentó "Estoy más sorprendida que la comunidad, me sorprende la capacidad que tienen de no entender nada, el acto de legalidad de firmar una nota de renuncia y afirmar después que no la leyeron".

LT 14 Paraná

La investigadora del INTA perteneciente a la Estación Experimental de Paraná, Paola Eclesia, explicó qué función cumplen los cultivos de servicio, los cuales son utilizados para mejorar las condiciones del terreno cultivable, diciendo: “En nuestra provincia es muy importante al proteger a los cultivos de la erosión el suelo, y cobraron interés por la competencia con las malezas. Además, aportan materia orgánica y nitrógeno para los cultivos de gramíneas, y también se les da un uso forrajero”.

LT 14 Paraná

El Gobierno nacional homologó la Emergencia Agropecuaria para Entre Ríos. La medida responde a un informe elaborado por el Gobierno provincial con la asistencia de las entidades del sector, donde se da cuenta del impacto climático en Entre Ríos.

En tanto, Gonzalo Álvarez Maldonado, ex presidente del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina y representante de CONINAGRO, sostuvo: “El paliativo pasa por el financiamiento a tasas bonificadas o accesibles”.

LRA 27 CATAMARCA

El ministro de Comercio, Industria y Empleo, Lic. Lisandro Álvarez, durante la conferencia de prensa de presentación del ‘Programa de Promoción de Empleo Privado Registrado’, comentó sobre el crecimiento del empleo privado en la provincia: “Desde junio de 2020 hasta noviembre de 2021, que es el último dato que tenemos, Catamarca sumó casi 4000 empleos privados registrados. La industria, la construcción a través de la obra pública, la recuperación del comercio, los servicios y las empresas mineras que están empezando a contratar fueron, los pilares del crecimiento del sector privado”.

LRA 26 Resistencia

La detalló la secretaria de Desarrollo Humano e Identidad de Resistencia, Laura Balbis, expresando: “Solicitamos artículos de librería, juguetes nuevos y también pañales, y todo lo recaudado será entregado el próximo lunes 21 a las autoridades de la sala de Oncología. Trabajamos con el CONIN y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Resistencia”.

LT 14 Paraná

Se realizó en Tandil el lanzamiento de la 5° edición del Encuentro Nacional de Dirigentes de Colectividades, que está a cargo de la Confederación Argentina de Colectividades y de la entidad referente de la ciudad, la Unión de Colectividades.

En tanto, su titular, Germán Menacho Vargas, recordó que el evento está programado para llevarse a cabo en Tandil entre el próximo 22 y 23 de abril.

LT 14 Paraná

Cristina Bond, periodista de LT 12 Radio General Madariaga de Paso de Los Libres, informó que este viernes alcanzaron a 600 mil las hectáreas arrasadas por el fuego, en tanto las pérdidas son cuantiosas.

Luego, Bond destacó que el Estado nacional asiste económicamente a los productores afectados y el Gobierno provincial retrasó el cobro de impuestos, tras agregar que llegaron brigadistas de distintos puntos del país, pero “los bomberos no dan abasto y las lluvias son escasas”.

LRA 9 Esquel

Simieli, secretario de Turismo de Esquel, se refirió a las estadísticas que difundió el Ministerio de Turismo, las cuales ubican a la ciudad como uno de los destinos turísticos patagónicos con mayor ocupación durante la primera quincena de febrero.

"Son gestiones que venimos realizando hace tiempo para que Esquel sea reconocida por Nación como uno de los destinos consolidados", destacó el funcionario, y luego se refirió al reconocimiento de la ciudad como el destino más hospitalario de la Argentina, el cual fue obtenido mediante los premios Traveller Review Awards 2022, otorgados por la plataforma utilizada por la comunidad viajera Booking.com

LRA 57 EL BOLSON

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) El Bolsón convoca a familias y personas interesadas en dar acogimiento familiar temporal a niñas, niños y adolescentes que actualmente se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

El programa promueve el acogimiento familiar temporal para niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, quienes, por una situación excepcional, debieran ser separados de su núcleo familiar conviviente.

LV 8 Libertador

La periodista Ana María Vega relató detalles del acto que se realizó en la sede del Sindicato de Obreros de la Industria de las Aguas (SUTIAGA), el cual contó con la asistencia de las organizaciones que integran el “Ni Una Menos Mendoza”, junto a funcionarias del Ministerio de Mujeres, Géneros y diversidad de la Nación.

El objetivo de la reunión fue anunciar el financiamiento por parte del Ministerio de 500 mil pesos, que servirán de apoyo para el desarrollo, actualización y sostenimiento de la aplicación de “Ni una Menos Mendoza”, desarrollada en el marco del programa “Articular”. Esta herramienta está destinada a las mujeres y personas LGTBQI+ en situación de violencia.

LRA 1 Buenos Aires

“Regamos y cultivamos durante los últimos 15 años nuestro amor por la música. Nos unió ella y nos encontró en nuestro camino tratando de hacer la mejor posible”, relató Gabriel Pedernera, baterista de Eruca Sativa.

Asimismo, habló del significado del nombre de la banda, el cual proviene del latín, y se refirió al origen de la misma: “Somos de Córdoba, arrancamos allá cuando éramos 3 músicos individuales que pasamos a convertirnos en una misma cosa; muy pocas veces en la vida me pasó encontrar una unidad así en el otro”, relató.

LRA 26 Resistencia

Con motivo de la emisión en Radio Nacional Resistencia de la obra ´La siesta del pombero´, su autora, Gladys Gómez, dijo: “Es un proyecto de 1987, que es de donde surgió esta obra rescatándolo como un mito, un héroe moderno, un protector del monte que cuida la ecología y se plasmó en esta historia. Nos presentamos en el concurso ´Escenas en sintonía´, convocado por RTA Argentina, el cual realizamos en Radio Nacional Resistencia, y lo ganamos en el NEA”.

LRA 28 San Luis

En “Verano Nacional” dialogamos con Santiago Trobo, secretario de Turismo y parte del jurado del Pre Rock en la Casa que el pasado miércoles y jueves evaluó a 30 bandas puntanas.

“Fue un honor participar como jurado. Es muy difícil ponerle una puntuación al arte, a lo que sale del corazón del artista que escribió y construyó. Pero nos dieron algunos lineamientos, así que en principio nos fijamos en la armonía, en la entonación de la voz, la pronunciación cuando cantaban en inglés y a la vez poner el oído en cada instrumento”, explicó Trobo.

LRA 7 Córdoba

Santoro se refirió a la relación entre arte y la política, y luego habló de su actualidad, señalando: “Luis González, Viñas, María Moreno y la poesía son mi patrimonio verbal. Lo que estoy creando ahora, la serie ´Bares´, es devolver, en parte, ese legado. Antes no había redes, había bares como espacio de encuentro y militancia. Hoy se ha perdido un poco eso. Siguen los bares, pero con otro sentido”.

LRA 1 Buenos Aires

Partido vibrante, atractivo, vertiginoso, de ida y vuelta, el que se jugó en el marco de la segunda fecha de La Copa de La Liga, en el “Tito” Tomaghello, entre el Halcón y La Academia que terminó en tablas.