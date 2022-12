Diario de Radio Nacional 19/12/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A VICTOR HUGO MORALES: "Hubo justicia para la Argentina, por lo menos en el fútbol"

Nacional Folklórica - ROSARIO LUFRANO: "La transmisión del Mundial de los Medios Públicos fue histórica"

LRA 1 Buenos Aires - QATAR 2022: Pont Lezica agradeció a los oyentes que siguieron el Mundial en Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A XAVIER DUPRET: “Todo el mundo en Europa pudo ver que Argentina quería esa victoria”

LRA 1 Buenos Aires - FESTEJOS EN TODO EL PAIS: De la Antártida a La Quiaca se celebró al grito de "Argentina campeón"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA AL “PROFE” CORDOBA: “Scaloni siempre fue tremendamente maduro, gracioso y profesional”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A CHERQUIS BIALO: “El pueblo salió feliz por la Selección y merecen que la gente los reciba”

LRA 43 Neuquén - JUAN MANUEL DOMINGUEZ: Zapala tiene su campeón del mundo

LRA 4 Salta - MIGUEL VELARDE: Más de 60 mil personas festejaron la Copa del Mundo

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A CLAUDIO GORGERINO: "En Calchín, a Julián Alvarez lo sentimos nuestro"

Nacional Rock - LUCIANA RUBINSKA: "El mundo quería que ganara Messi. Es el mejor jugador de la historia”

LRA 13 Bahía Blanca - MABEL DIAZ: ¿Cómo fue ver la final en un bar francés?

LRA 42 Gualeguaychú - CAMPEONES DEL MUNDO: La selección llega al país pasada la media noche de hoy

LRA 3 Santa Rosa - COMO LO VIVIO SU FAMILIA: "Alexis Mac Allister tuvo un año brillante"

LRA 26 Resistencia - JORGE GODOY: “Radio Nacional hizo una cobertura abarcativa y federal”

LRA 9 Esquel - GABRIEL CALDERON: "El fútbol está evolucionando, sobre todo los equipos que vienen de abajo"

LRA 6 Mendoza Quino - ANALISIS DE PATRICIA MOLTO: "Scaloni hizo caer muchos mitos del fútbol"

LT 12 Paso de los Libres - JUAN BONDAZ: "La selección Argentina se merecía el título de campeón"

LT 12 Paso de los Libres - CIUDAD DE MESSI, DI MARIA Y LIONEL SCALONI: Rosario desbordó tras los festejos de Argentina Campeón en Qatar 2022

LT 14 Paraná - ENTREVISTA CON SU EX ENTRENADOR: Lisandro Martínez, el orgullo entrerriano que levantó la Copa del Mundo

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A "EL RUSO" VEREA: "Fue una final inolvidable, no pudo haber más dramatismo"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A OMAR SAPIENZA: "Fue la final más grande del mundo, Rosario lo sigue festejando"

LRA 13 Bahía Blanca - ALEJANDRO FABBRI: “Todos lo querían ayudar a Messi para que se consagrara”

LV 8 Libertador - INVESTIGACION PERIODISTICA: Milman y la impunidad del círculo de Bullrich en su máxima expresión

LRA 6 Mendoza Quino - Confederación General Empresarial: Cuestionamientos de los empresarios al decreto del bono de fin de año

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS GARCIA: Revivió su paso por el centro clandestino la Mansión Seré

LRA 19 Puerto Iguazú - ATILIO GUZMAN: Señalarán Sitio de la Memoria en el acceso al Parque Nacional Iguazú

LRA 26 Resistencia - ALFREDO BLANCO: Emplazaron en la peatonal una escultura de Landriscina en su honor

LRA 53 San Martín de los Andes - TITA AYAN: Entregarán un bono de fin de año a beneficiarios

LRA 1 Buenos Aires

El periodista y relator celebró el triunfo de la selección argentina de fútbol en el Mundial Qatar 2022 y destacó: "Estaba cansado de la mera posibilidad de que una vez más no hubiera justicia para la Argentina, y por suerte la hubo, por lo menos en el fútbol. Luchemos para que haya justicia en todos los órdenes.

Víctor Hugo Morales resaltó que relató "campeón del mundo a Maradona y a Messi" y expresó: "Ellos me dieron una fuente inagotable de inspiración. Consiguen dar todos los atributos humanos que existen en positivo: son solidarios, generosos, compañeros, guías, líderes; no falta nada, lo tenés todo en ellos".

Nacional Folklórica

Luis Bremer charló con Rosario Lufrano, presidenta de RTA, quien valoró el trabajo realizado por los Medios Públicos durante todo el mundial de Qatar, con ratings que treparon a 40 puntos y un alcance federal.

“Hicimos un trabajo muy austero. En abril comenzamos a vender el Mundial y la recaudación de la parte comercial también fue histórica, de hecho nos permitió realizar la cobertura. El 95 por ciento de los aportantes fue de origen privado, hubo un aluvión de anunciantes”, detalló.

Lufrano puso el foco en el "carácter federal de la cobertura y el nivel de inclusión logrado, con la incorporación de relatoras mujeres y trans en muchos niveles de trabajo". Al respecto afirmó que es un objetivo que se propuso junto con su equipo "desde el primer día de gestión".

LRA 1 Buenos Aires

La fiesta del Mundial tuvo su cierre perfecto: el seleccionado argentino se consagró campeón. En ese contexto, el director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica, le agradeció a los oyentes que siguieron partido tras partido las transmisiones que se realizaron en la emisora. Consiguiendo un récord en audiencia.

Por otra parte, sobre el futuro de Víctor Hugo Morales dijo: “Hoy contó en Nacional Rock que si Lionel Messi volvía, él regresaba a relatar”.

LRA 25 Tartagal

Guillermo Novellis se refirió al hit del momento que se convirtió en una especie de himno mundial: "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar". “El mundo quería ver a Messi Campeón”, dijo el cantante de La Mosca.

LRA 5 Rosario

El rosarino Julián Fernández vivió la celebración del triunfo del seleccionado nacional en Burdeos, Francia, y relató la experiencia. "Terminamos en un bar de argentinos con gente de todos lados, de Rosario, de Baigorria, Brasil, Chile, que alentaron por Argentina", dijo Fernández.

LRA 2 Viedma

El reconocido periodista deportivo Juan José Panno hizo su evaluación sobre el desempeño de la selección nacional en el Mundial Qatar 2022 y destacó el espíritu de grupo de este equipo de guerreros.

LRA 1 Buenos Aires

El economista belga Xavier Dupret contó cómo se vivió el triunfo de Argentina en el Mundial: “En Francia se pusieron mal con el primer penal de convirtió Lionel Messi”. En ese contexto, reveló: “En Bélgica la gente estaba alentando como nunca a la Argentina porque tenemos un problema de rivalidad muy importante contra Francia”. Además, habló de la crisis que tiene Europa con el gas y remarcó que la Argentina genera "interés" en ese sentido.

LRA 1 Buenos Aires

Millones de argentinos y argentinas estallaron en un grito de "somos campeones" en todo el país tras la victoria de la Selección nacional en la final ante Francia en el Mundial de Qatar por penales, que se escuchó en las calles, balcones y plazas de cada municipio de la Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

Los inicios de Lionel Scaloni como jugador profesional estuvieron muy marcados por Daniel Córdoba que fue entrenador de Estudiantes de La Plata entre 1995 y 1997.

El “Profe” habló de la intimidad del actual DT de la Selección Argentina: “Siempre fue tremendamente maduro, gracioso, profesional y atento. Una esponja para absorber todo lo que uno le decía”.

LRA 1 Buenos Aires

Tal como sucedió en los últimos programas de Pase lo que pase, Ernesto Cherquis Bialo ocupó un lugar para dar su visión sobre la Selección Argentina, esta vez, para destacar el mayor logro que consiguió la Scaloneta: ser campeones del mundo.

“Cuando se supera la adversidad se genera mística, hemos vivido una jornada inolvidable”, dijo emocionado el periodista deportivo.

“La gente estaba feliz y cuando un pueblo sale a la calle por eso es porque alguien lo propició y fueron estos muchachos y merecen que la gente los reciba”, concluyó sobre el regreso del plantel a la Argentina.

LRA 43 Neuquén

Néstor "Pitufo” Castro, el técnico que puso a Marcos Acuña a jugar en primera división en el club Don Bosco de su Zapala Nartal, se refirió a la figura del neuquino que consiguió el máximo trofeo futbolístico del mundo.

LRA 4 Salta

Finalizado el partido, la Policía de Salta registró la concurrencia de más de 40 mil personas en Plaza 9 de Julio, 12 mil en el monumento al General Martin Miguel de Güemes y más de 8 mil simpatizantes en los otros puntos de aliento.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Calchín en Córdoba Claudio Gorgerino, contó cómo se vivió en la localidad donde se formó Julián Álvarez como jugador de fútbol y los sentimientos que provoca el deportista en dicho lugar. "En un pueblo de 3000 habitantes tener a un campeón del mundo es algo increíble, que tenemos que vivir y disfrutar", expresó.

"Ayer Julián se corrió y jugó en todo. Presionó a todos, jugaba de medio campista, de defensor y de delantero. El pase que hace en el gol de Di María, es de alguien totalmente concentrado en el juego", describió.

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con Luciana Rubinska directo desde Qatar, para continuar analizando y festejando el campeonato obtenido por Argentina.

Luciana recordó el sufrimiento de la final y declaró: “El mundo quería que ganara Messi, por él y por su familia. Es el mejor jugador de la historia”.

Sobre el cuerpo técnico, Rubinska planteó que es un grupo bien de selección, dijo que el trabajo de Pablo Aimar fue extraordinario y recordó el reconocimiento del propio Messi al equipo de Scaloni. Además, declaró sobre el futuro del fútbol argentino, dijo: “Hay que disfrutar y después seguir construyendo. Hay que apostar a un crecimiento sostenido”.

LRA 13 Bahía Blanca

La bibliotecaria bahiense Mabel Díaz vivió la final Argentina-Francia en el Mundial de Qatar en un bar de la ciudad francesa de Lyon.

“Nunca me voy a olvidar. Fui a un bar en el que había argentinos y franceses. Eran todos chicos jóvenes. Cantamos y era una canción más linda que otra. Fue increíble. Ese puñadito de gente, estábamos muy unidos. Me emociono cuando lo recuerdo. Los DOS grupos cantamos nuestros himnos”, relató Mabel. “Pero ese clima festivo cambió cuando Francia hizo el segundo gol, el clima se agitó mucho... ya no lo disfrutaba… ya se estaban poniendo como muy agresivos”, contó la maratonista.

Cuando terminó, Mabel volvió caminando al lugar en el que está viviendo en Francia: “Hubo mucho silencio después del partido”.

LRA 1 Buenos Aires

El reconocido periodista analizó el ánimo social y político tras la caída del equipo galo en una final que, por acción de los medios de comunicación, no dudaban que ganarían.

LRA 42 Gualeguaychú

Agustín Domper, periodista de Radio Nacional, dio detalles del vuelo que trae la copa y devuelve a los jugadores de la selección Argentina al país. https://www.radionacional.com.ar/la-seleccion-llega-al-pais-pasada-la-media-noche-de-hoy/

LRA 3 Santa Rosa

Alexis se convirtió este domingo en el primer futbolista pampeano en consagrarse campeón mundial con la selección Argentina.

En tanto, su tío, Martín Riela, expresó. "Alexis es una persona increíble, toma su carrera con mucha naturalidad y es tranquilo, extraordinario, con una mentalidad y una capacidad técnica que le permitieron llegar hasta acá, sumando todo lo que le falta". https://www.radionacional.com.ar/alexis-mac-allister-es-campeon-mundial/

LRA 26 Resistencia

El coordinador de Deportes y periodista de Radio Nacional se refirió al trabajo de la emisora en la transmisión del Campeonato Mundial de Qatar, diciendo: “Todo el trabajo lo hicimos con mucha alegría. Independientemente del triunfo deportivo trabajamos con periodistas de todo el país, hicimos una cobertura integral, abarcativa y federal, y tener tantas voces en el aire es algo que solamente Radio Nacional puede lograr".

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre la tremenda final que ganó Argentina frente a Francia. También se refirió a la importancia del rol del entrenador Scaloni. "Fue la final más apasionante de la historia del fútbol", expresó el conductor de Gente de a pie.

Tras la vibrante definición, miles y miles de fanáticos llegaron al Obelisco y a distintos puntos del país para dar rienda suelta a la alegría a un título que llegó tras 36 años.

LRA 9 Esquel

Calderón, ex jugador de la selección Argentina que participó de los mundiales del ´82 y del ´90, evaluó la actuación de los jugadores y el contexto del fútbol mundial, expresando: "El fútbol está evolucionando el fútbol mundial, pero sobre todo los equipos que vienen de abajo porque los grandes siempre están a máximo nivel".

LRA 6 Mendoza Quino

Moltó, psicóloga del deporte, analizó la capacidad del seleccionado de Lionel Scaloni de adaptarse a las diferentes situaciones que le tocó afrontar a lo largo del Campeonato del Mundo hasta alcanzar la copa, diciendo: "Tiene una nueva forma de liderazgo, mucho más amable y con menos prejuicios basada sobre todo en los procesos, y no de lleno en el resultado". https://www.radionacional.com.ar/scaloni-hizo-caer-muchos-mitos-del-futbol/

LT 12 Paso de los Libres

Bondaz, periodista deportivo de la ciudad de Corrientes, brindó un resumen de lo que fueron los partidos de la selección nacional durante el mundial de Qatar 2022, donde consiguió la gloria máxima tras el triunfo por penales ante Francia en el Lusail Stadium. https://www.radionacional.com.ar/juan-bondaz-la-seleccion-argentina-se-merecia-el-titulo-de-campeon/

LT 12 Paso de los Libres

Ivanna Myszkowski, periodista de Radio Nacional Rosario, comentó cómo se vivieron los festejos en las calles de la ciudad de Lionel Messi, Ángel Di María y Lionel Scaloni, luego de que el seleccionado argentino se consagrara Campeón del Mundo por tercera vez en la historia, al vencer por 4 a 2 en los penales a Francia, en la final de Qatar 2022. https://www.radionacional.com.ar/rosario-se-desbordo-tras-los-festejos-de-argentina-campeon-en-qatar-2022/

LT 14 Paraná

José Teri, ex entrenador del campeón mundial Lisandro Martínez en el Club Libertad de Gualeguay, contó cómo fue el inicio del entrerriano, indicando: “Fue una emoción muy grande ver a Lisandro alzar la copa”. https://www.radionacional.com.ar/lisandro-martinez-el-orgullo-entrerriano-que-levanto-la-copa-del-mundo/

LRA 1 Buenos Aires

El conductor de radio, periodista deportivo y ex arquero de fútbol Norberto "El Ruso" Verea, habló sobre el partido que ayer ganó la Selección argentina ante la Selección francesa en la definición de la Copa del Mundo 2022.

"Tenemos que agradecerle a Dios, que haya aparecido Messi después de Maradona. Algo que no supimos, y que él éxito de ayer lo va a poner en otro lugar, para comprender y dimensionar. Ejecutó los penales como un pase a la red,

comandó al equipo en momentos decisivos. Ayer acompañó con lo último que le quedaba para hacer el tercer gol", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Todo el país celebró la victoria de la Selección Nacional y su consagración como Campeona del Mundo en Qatar. El periodista y relator de LRA5 Rosario compartió lo que significa este triunfo que fue celebrado en la Argentina y en todo el mundo y describió cómo lo vivió el barrio La Bajada, donde nació el capitán Lionel Messi. “Más de 300 mil personas, los casi 90 barrios de la ciudad, fue una fiesta que salió a la calle”, resumió.

Omar Sapienza señaló que, en el partido con Francia, “Argentina fue superior, se quedó en algunos momentos para salir con más potencia” y definió que este nuevo título, estar tercera copa que logró el seleccionado genera “muchísima alegría”.

LRA 13 Bahía Blanca

El periodista Alejandro Fabbri dijo que “no hubo conflictos, no hubo egos… todos lo querían ayudar a Messi para que se consagrara.. Se dieron las cosas justas”.

El integrante de Relatores que cubrió todo el Mundial a través de Radio Nacional, manifestó que ayer en pleno partido un amigo le mandó un mensaje “cuando metió el penal (primer gol francés) me dijo ahora empata Francia, como en el 86 (año en el que Argentina fue campeón luego del empate alemán en la final)”.

Además opinó sobre los cambios que se hicieron para este último Mundial, la designación de Lionel Scaloni como entrenador, las sensaciones vividas con su nieto y el futuro de los jugadores más jóvenes de la Selección.

LRA 1 Buenos Aires

Germán Angel, presidente del club El Torito, donde arrancó su formación como futbolista Angel Di María, habló sobre el apoyo que en ese lugar del norte de Rosario le dieron al jugador en etapas más difíciles de su carreta.

"Después de las críticas que recibió Di María antes de la Copa América, le hicimos un mural gigantesco en la fachada del club con la cara de él. Eso fue un antes y un después, porque Angel lo compartió en sus redes sociales y empezó a venir gente de todo el mundo", contó-

El entrevistado recordó los inicios de "Fideo" en el club El Torito, y habló sobre la "humildad" de la familia del deportista.

LV 8 Libertador

Ivy Cángaro, quien ha investigado las actividades de Gerardo Milman, diputado nacional de Juntos por el Cambio, detalló las numerosas actividades anómalas del político que, entre otros puntos, se expresó públicamente sobre el reconocimiento del atentado contra la vida de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. https://www.radionacional.com.ar/milman-y-la-impunidad-del-circulo-de-bullrich-en-su-maxima-expresion/

LRA 6 Mendoza Quino

Marcelo Fernández, referente de la Confederación General Empresarial (CGERA), destacó la postura del sector sobre el decreto del bono de fin de año, el cual tiene un monto de 24 mil pesos para los trabajadores del sector privado. En concreto, hay oposición a la medida porque la misma es considerada "extemporánea y el mecanismo debería ser la paritaria", señaló Fernández. https://www.radionacional.com.ar/hay-cuestionamientos-de-los-empresarios-al-decreto-del-bono-de-fin-de-ano/

LRA 1 Buenos Aires

Conrado Geiger revivió la entrevista realizada a Carlos García Carlos García, sobreviviente del centro clandestino de detención Mansión Seré, en el partido de Morón. En ella, García habló de su infancia, su militancia en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) durante su adolescencia, repasó el tiempo que pasó desaparecido y dio detalles de cómo fue su fuga de la Masión.

“Al principio empezaron a caer compañeros. En mi caso, temía porque hacíamos muchas reuniones en el sótano de mi casa y llegó un momento donde la cosa se puso jodida y temeraria, en la que empezaron a desaparecer más compañeros”, relató.

LRA 19 Puerto Iguazú

El 21 de febrero de 1978 un operativo de las fuerzas de seguridad secuestró al dueño del camping de Juan Hoppe. El martes la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y la Administración de Parques Nacional realizarán la señalización del Sitio de la Memoria en el acceso al área Cataratas en su memoria.

LRA 1 Buenos Aires

El intercambio comercial cerró noviembre con un saldo positivo de US$ 1.399 millones, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Durante el décimo primer mes del corriente año, las exportaciones alcanzaron US$ 7.089 millones y las importaciones, US$5.750 millones de dólares, lo que determinó que el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) registrara un incremento de 7,4% en relación con igual período de 2021.

LRA 1 Buenos Aires

La Secretaría de Comercio prorrogó la vigencia del programa Ahora 12 hasta el 30 de junio de 2023, incorporó a los teléfonos celulares de tecnología 4G al listado de productos comprendidos en el beneficio y modificó las cuotas aplicables a comercios y proveedores adheridos para el cobro de las operaciones.

La medida se dispuso mediante la resolución 144/2022, publicada en el Boletín Oficial, con el propósito de "continuar con la implementación de acciones concretas tendientes a seguir fortaleciendo el mercado interno y a ampliar el acceso a bienes y servicios, a través de mecanismos que permitan estimular la demanda mediante el otorgamiento de facilidades de financiamiento".

LRA 1 Buenos Aires

El canciller destacó las "muy buenas proyecciones para el año que viene" de las exportaciones de la industria del software, en el marco de una reunión con empresarios del sector.

Cafiero sostuvo que "hay muy buenas proyecciones para el año que viene, con la cámara del sector comprometida con las misiones comerciales y las 35 acciones que hemos hecho para este sector tan importante para la Argentina, que son los servicios basados en el conocimiento".

"Se trata de hacer una evaluación y ver qué podemos proyectar para el año que viene, porque tuvimos más de mil empresas del sector participando de acciones de la Cancillería durante este año y eso es algo muy potente".

LRA 26 Resistencia

En peatonal Perón, esquina Alberdi, se realizó el descubrimiento de una escultura con el cuerpo de Landriscina, un cabal referente de la cultura chaqueña. Esta obra fue creada por el artista chaqueño Humberto Lamberti, tras la iniciativa de los humoristas locales Freddy Sánchez y Alberto Chamorro, junto al apoyo del municipio de Resistencia.

Luego, el coordinador de Relaciones con la Sociedad de la capital provincial, Alfredo Blanco, expresó: "La idea surgió porque Luis es una de las personas siempre nos hizo ver lo lindo que es reconocer a la gente en vida, pero nunca hacia él, siempre con los otros". https://www.radionacional.com.ar/emplazaron-en-la-peatonal-una-escultura-de-landriscina-en-su-honor/

LRA 21 Santiago del Estero

El veterinario se refirió a la declaración de alerta preventivo sanitario en nuestro país por la presencia de brotes de la influenza aviar altamente patógena en el continente americano, emitido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

LRA 21 Santiago del Estero

El veterinario se refirió a la declaración de alerta preventivo sanitario en nuestro país por la presencia de brotes de la influenza aviar altamente patógena en el continente americano, emitido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

LRA 29 San Luis

El integrante del equipo del Ministerio de Educación de San Luis Diego Troentle confirmó que el comienzo del ciclo lectivo del 2023 será el 22 de febrero y finalizará el 22 de diciembre.

LRA 53 San Martín de los Andes

La funcionaria afirmó que el bono de fin de año de 10 mil pesos lo recibirán quienes están inscriptos en el registro alimentario del PAMI y para mayores de 80 años que perciban hasta un y medio haber jubilatorio. La inscripción es automática.

LRA 14 Santa Fe

Florencia Villegas fue víctima de violencia de género digital. Por este motivo es una de las referentes argentinas y lucha para que el Congreso apruebe la Ley Olimpia y así incorporar la violencia digital como otra forma de violencia de género dentro de la Ley 26.485.

LRA 1 Buenos Aires

La Ley 27499 de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado se sancionó en 2018. La misma nació al calor de la la movilización popular y fue impulsada en memoria de Micaela García, joven militante feminista perteneciente al Movimiento Evita, que fue encontrada, violada y asesinada.

Esta ley, conocida como "Ley Micaela", establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes del Estado.

Desde su sanción se ha avanzado en su implementación y en Radio y Televisión Argentina, con la coordinación de la Dirección de Género y Diversidad se han capacitado 1200 personas hasta diciembre del 2021.