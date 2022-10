Diario de Radio Nacional 19/10/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - Encuentro Alberto Fernández-Rafael Grossi: El presidente se reunió con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica

LRA 1 Buenos Aires - ATENTADO CONTRA CRISTINA FERNANDEZ: Se llevó adelante la audiencia por los procesamientos de Carrizo y Díaz

LRA 1 Buenos Aires - JUAN MANZUR: "Sigo trabajando a la par del Presidente como su jefe de Gabinete"

LRA 1 Buenos Aires - EDITORIAL DE MARIO WAINFELD: "Otros ministros que vuelven al pago"

LRA 1 Buenos Aires - MIGUEL BAZZE: "La oposición tiene que votar a favor, el Gobierno debe tener presupuesto"

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN SABBATELLA: "Debemos recuperar el espíritu de la ley de medios"

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL MENENDEZ: "Nos falta poder mostrar resultados"

LU 4 Patagonia - JUAN PABLO LUQUE: "Tenemos un Gobierno nacional que no mira colores políticos, sino proyectos"

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: Anunció el aumento salarial para el sector público

LV 8 Libertador - WILLY DONATO: Organizaciones sociales piden la adhesión a la ley de barrios populares

LRA 1 Buenos Aires - JUAN CARLOS ALDERETE: "No queremos que Macri vuelva a gobernar el país"

LRA 1 Buenos Aires - MINISTRO DE SALUD BONAERENSE: Kreplak calificó como "histórico" el nuevo reglamento para médicos residentes

LRA 1 Buenos Aires - PUESTA EN MARCHA: La Planta Depuradora Hurlingham beneficiará a 300 mil nuevos habitantes

Radiodifusión de la Argentina al Exterior - IVANA LEDA BUSSI: Red de Argentinos/as Investigadores/as y Científicos/as en el Exterior

LRA 26 Resistencia - GERARDO CIPOLINI: “La UCR apoyará en general el Presupuesto 2023”

LRA 7 Córdoba - VERONICA AZPIROZ CLEÑAN: "No hay un reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A PABLO JAVKIN: “Sin Ley de Humedales vamos a seguir sufriendo por los incendios”

LT 12 Paso de los Libres - Tramo Corrientes-Saladas: Nación sumará una partida de 11.650 millones de pesos

LRA 9 Esquel - Elecciones 2023: El PJ Chubut se reunió para analizar el contexto político y social

LT 14 Paraná - De Pedro-Bordet, firma de convenio: Confirmaron la interconexión vial oeste de Gualeguaychú

LRA 9 Esquel - MATILDE MURUA: "Después de 36 años, Colella es incluido en un juicio de lesa humanidad"

LRA 27 Catamarca - Apoyo al desarrollo de los catamarqueños: Financiarán 500 millones de pesos en créditos personales

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández recibió en la Residencia de Olivos, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

Durante el encuentro, el mandatario y el diplomático analizaron los proyectos nucleares para uso pacífico de la Argentina y las iniciativas propuestas por el director general del organismo en el marco de la cooperación y asistencia mutua, resultado de la estrecha relación que ha mantenido nuestro país con la OIEA.

El jefe de Estado le manifestó que para la Argentina hablar de energía nuclear es hablar de producción, industria, y soberanía energética y tecnológica, todo bajo los más altos estándares internacionales.

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara Federal porteña escuchó en esta jornada a dos de los detenidos por el intento de asesinato de la expresidenta, ocurrido el 1 de septiembre pasado, previo a resolver si confirma sus procesamientos con prisión preventiva como partícipes secundarios.

Al respecto, uno de los abogados de la querella que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el intento de magnicidio, Marcos Aldazabal, sostuvo que "está más que acreditada" la participación del detenido Gabriel Carrizo como partícipe secundario en el hecho, al comenzar a exponer en el inicio de la audiencia ante la Cámara Federal porteña por la apelación del procesamiento de las personas acusadas.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur salió este mediodía al cruce de versiones periodísticas que en los últimos días dieron por segura su salida del Gobierno y señaló que sigue "en el cargo y trabajando junto al Presidente" Alberto Fernández.

“Yo sigo trabajando a la par del Presidente de la Nación como su jefe de Gabinete de Ministros. Cualquier decisión a futuro el año que viene será conversada y acordada con el Presidente”, aseveró Manzur al brindar una conferencia de prensa al término de una nueva reunión de gabinete que se desarrolló hoy en la Casa de Gobierno, encabezada por el mandatario.

LRA 1 Buenos Aires

Mario elaboró un recorrido por los cambios en el Gabinete del Gobierno nacional, y las políticas del Frente de Todos desde el inicio de su gestión. El caso de Juan Manzur.

Nacional Rock

En Rosca N'Roll hablamos con Florencia Carignano, titular de Migraciones, a raíz de los dichos por el expresidente Mauricio Macri sobre la angustia que le dan los jóvenes que abandonan el país. Al respecto, Carignano expresó: “Se ve que algún Durán Barba de turno les dice que hay que decir que les parte el alma que se vayan los jóvenes. Están mintiendo una vez más”.

La titular de Migraciones sostuvo que Argentina está muy lejos de un éxodo masivo y expresó: “Macri no se dio cuenta que durante su gobierno se fueron 50 jóvenes por día a otro país”. Y reflexionó: “En Francia falta gas, hasta Mostaza falta ¿De qué mejor vida hablan?”.

LRA 1 Buenos Aires

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó en el análisis del proyecto de gastos y recursos del 2023 y decidió pasar a cuarto intermedio hasta el jueves en busca de los acuerdos entre los bloques parlamentarios que se tratarán plasmar en el dictamen que se emitirá ese día. El diputado nacional (UCR-JXC) detalló "los principales temas que se tienen que resolver" y afirmó: "En la oposición tenemos que votar a favor y el Gobierno tiene que tener presupuesto".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), presidente nacional de Nuevo Encuentro y extitular el AFSCA, habló sobre la convocatoria a la Plaza de Mayo por el 17 de octubre, y el documento firmado en ese marco por más de 100 organizaciones, en particular a lo planteado respecto a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En ese sentido, expresó la necesidad de "recuperar los artículos derogados por el macrismo a pedido de (Héctor) Magnetto, para enfrentar la concentración de medios y garantizar todas las voces".

LRA 1 Buenos Aires

El subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y coordinador nacional de Barrios de Pie se refirió a la situación social, de cara a las próximas elecciones.

En ese sentido, expresó que no alcanza con señalar lo duro de la coyuntura por la guerra, la pospandemia y lo que puede provocar la vuelta de un gobierno de derecha, sino que es necesario "ser exitosos en mejorar el poder adquisitivo del salario".

"Hay que empezar a mirar los ingresos, bajar el precio de la canasta básica" afirmó y abogó por mayor control del Estado.

Asimismo, remarcó la importancia de la unidad del Frente de Todos y sostuvo que "no es una crítica a alguien que no lo quiere hacer, sino parte de un debate".

LU 4 Patagonia

Sobre el tema, Luque señaló: “Mediante distintas obras, los barrios de la ciudad están creciendo mucho, mientras tenemos un Gobierno nacional que no mira colores políticos, sino proyectos que cambien la calidad de vida de la gente".

LRA 21 Santiago del Estero

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, visitó Santiago del Estero y realizó importantes anuncios junto al gobernador, Gerardo Zamora.

LRA 24 Río Grande

La diputada habló del proyecto de ley impulsado por legisladores de la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió, y mediante el cual se está proponiendo la derogación de la ley 19.640.

LRA 28 La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela acompañó al ministro Eduardo De Pedro, durante la inauguración de una nueva fábrica de la empresa TextilCom, destacando la recuperación de miles de puestos de empleos en la provincia: "Tuvimos que tomar fuertes decisiones políticas, por ejemplo, expropiamos todos los galpones abandonados en el parque industrial. No tuvimos muchas dificultades con los propietarios, afortunadamente. Y ese debe a la eliminación de los anteriores beneficios (promoción industrial)".

LRA 26 Resistencia

Capitanich anunció el aumento salarial para los trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial. Se trata de una suba del 7% en octubre, más un 5% que se pagará en noviembre, en tanto en diciembre recibirán un incremento del 5%.

Tras esto, el mandatario provincial sostuvo: “Decidimos fortalecer la inversión salarial con un total del 18%. Esto significa una inversión de tres mil millones de pesos, con una recuperación real respecto a 2019, mientras también incrementamos en un 20% las becas del programa Más Inclusión”.

LV 8 Libertador

Donato, quien pertenece a la Mesa Provincial de Barrios Populares, explico en qué beneficia a estos sectores la adhesión a la normativa.

LRA 52 Chos Malal

El periodista indicó que Occidente está bajo una situación de censura porque la información a la cual tienen acceso proviene de la OTAN. "Hay en las redes sociales una especie de clausura de fuentes informativas alternativas", dijo Goobar.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional del Frente de Todos y referente de la Corriente Clasista y Combativa reflexionó sobre el Día de la Lealtad Peronista y los distintos actos celebrados para conmemorarlo. En ese sentido, si bien la CCC participó de los actos en Plaza de Mayo y Obras Sanitarias porque dirige algunos gremios que están enrolados en la CGT La Corriente Federal y CTA, el evento principal fue el Cabildo Abierto de la Militancia Popular realizado en la cancha del Club Laferrere, en La Matanza. “El 17 de octubre fue un hito fundacional del Partido Justicialista, del peronismo”, señaló.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Salud bonaerense calificó como "histórico" el nuevo reglamento de residentes en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales y formativas.

Nicolás Kreplak describió la situación del sector y expresó que llevaban tres años de de reuniones: "Hubo mucho trabajo para cambiar las condiciones laborales".

"Históricamente el sueldo de los residentes era superior en la ciudad de Buenos Aires, pero hoy el sueldo es mayor en la provincia", señaló.

A partir del trabajo conjunto con hospitales, regiones sanitarias, residentes y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia (Cicop), la iniciativa establece un nuevo régimen de jornada laboral de lunes a viernes, eliminando los sábados.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández y el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, realizó la puesta en servicio del segundo módulo de la Planta Depuradora Hurlingham, con el que se podrá tratar los líquidos cloacales de 300.000 habitantes de los partidos de Hurlingham, Ituzaingó, Tres de Febrero, Morón y San Martín.

Además, participaron del acto el ministro de obras públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; el ministro de obras públicas de la Provincia, Leonardo Nardini; el secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), José Luis Lingeri; el intendente de Morón, Lucas Ghi; el intendente de San Martín, Fernando Moreira y el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo.

Radiodifusión Argentina al Exterior

El Programa RAICES del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innvoación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras de la Argentina residentes en el exterior.

Se enfoca en promover acciones para el retorno de quienes están trabajando en otros países y también establece políticas de vinculación con científicos y científicas de la Argentina que continúan residiendo en otros países.

En Radio Nacional/RAE contamos algunas historias de vida de quienes decidieron regresar a trabajar.

LRA 26 Resistencia

Sobre el tema, Cipolini señaló: “Creo que hay consenso para la aprobación en general del Presupuesto 2022-2023, y ya plantearemos nuestras posiciones en las comisiones respectivas. Entendemos que no se puede dejar al gobierno sin esa herramienta, y no estamos de acuerdo con quienes sostienen lo contrario”.

LRA 7 Córdoba

El martes pasado siete mujeres mapuches fueron detenidas en una serie de allanamientos que ordenó la jueza Domínguez en seis predios distintos ubicados en la zona de Villa Mascardi, acusadas de "haber turbado la posesión" de esos espacios, a los cuales los pueblos originarios reclaman como ancestrales.

En relación al tema, Azpiroz Cleñan sostuvo: "Esto le puede pasar a cualquier mujer mapuche que esté en cualquier territorio ancestral, porque no tenemos la seguridad jurídica de permanecer en territorio debido a que falta una política estructural, que es el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40, el intendente de Rosario habló del impacto del humo en la ciudad y la problemática con el narcotráfico: “Hay que pelear por una mejor situación de nuestra gente”.

A raíz de los incendios en el Delta del Paraná, Pablo Javkin sostuvo: “Si no tenemos Ley de Humedales vamos a seguir sufriendo. No tenemos jurisdicción sobre las islas, pero recibimos el humo y somos un millón de personas que hace tres años vivimos esto”.

LT 12 Paso de los Libres

Jorge Romero, quien es diputado nacional, informó que el Estado incorporará una millonaria partida para financiar las obras de ampliación sobre la Ruta Nacional 12 que contemple el tramo desde Riachuelo a Saladas. Si bien aún no se cuenta con el proyecto ejecutivo, en total se prevé que el emprendimiento le sumará a la provincia unos 11.650 millones de pesos.

LRA 9 Esquel

El Partido Justicialista de Chubut convocó a intendentes y diputados para analizar el contexto político, de cara a las próximas elecciones. El encuentro contó con la participación de Ricardo Sastre, vicegobernador provincial, en tanto Carlos Linares, presidente del PJ en Chubut, se refirió al debate sobre las PASO, expresando: "Hay quienes creemos que las PASO hay que derogarlas y compañeros que no, pero hay que debatirlo. Yo pienso que hay que derogarlas, porque perdieron el sentido por el que fueron originadas, y hoy estamos en otro momento".

LT 14 Paraná

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, firmó un convenio con Eduardo Wado de Pedro, ministro del Interior, para ejecutar la obra de interconexión vial en la zona oeste de Gualeguaychú, a lo largo de 11 kilómetros. Los trabajos demandarán una inversión de dos mil millones de pesos y serán solventados por el Gobierno provincial, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Tras esto, el gobernador dijo: “Esta es la segunda de tres grandes obras que estamos ejecutando con el Ministerio del Interior y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional”, en tanto De Pedro hizo hincapié en “el orgullo que significa por poder financiar obras que son parte de un plan, el cual tiene que ver con la visión de una fuerza política respecto de su provincia”.

LRA 9 Esquel

Continúa la mega causa “Zona 5”, que abarca los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico militar en la Patagonia, proceso judicial que incluye por primera vez en 46 años la desaparición de Eduardo Colella, detenido en Esquel en diciembre de 1976.

Al respecto, Matilde Murúa, de la Red x la Identidad Esquel, destacó la importancia del juicio "porque todavía hay gente que piensa que en Esquel no pasó nada y, además, no se sabe qué paso. Por eso esto ayudará a agotar las posibilidades de esclarecerlo".

LRA 17 Zapala

El docente analizó cómo los pueblos originarios son construídos desde una mirada eurocéntrica y racista por parte de los medios hegemónicos. “Cuando aparecen es por noticias sobre violencia que tienen un tratamiento descontextualizado”, señaló Sammar.

LRA 43 Neuquén

La edil se refirió a la denuncia pública sobre la reunión de exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri con jueces y agentes de inteligencia en Lago Escondido, en la propiedad del magnate inglés Joe Lewis.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) actualizó la información de la represión en el Lof Lafquen Winkul Mapu, Bariloche, por el Comando de Fuerzas Unificadas y las detenciones de las mujeres mapuche.

LRA 27 Catamarca

Rafael Ponzo, director de la Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca, anunció un aumento en el monto de los créditos personales, los cuales podrán alcanzar hasta 300 mil pesos.

Al respecto, Ponzo dijo: “Se brinda como fundamento para apoyar el desarrollo de los catamarqueños y las catamarqueñas, ya que entendemos que estos créditos también son una herramienta de lucha contra la usura. Con esta suba se pasará de financiar 220 millones de pesos a un total de 500 millones.

LRA 1 Buenos Aires

Un sector de trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan encolumnados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) que demandan un incremento salarial superior al otorgado por las autoridades, que lleva acumulado este año -hasta septiembre pasado- entre un 58% y un 69%, realizaron un paro de actividades y una marcha en el microcentro.

En ese sentido, la delegada Florencia Vargas aseguró que los sueldos no superan el precio de la canasta básica: "Una enfermera no llega a los 140 mil pesos. El básico de un residente, es de 5300. La canasta básica familiar llega a los 190 mil", expresó.

LRA 25 Tartagal

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) informaron que si los trabajadores no obtienen respuestas favorables en los próximos días realizarán un paro los días 25, 26 y 27 de octubre.

LRA 22 Jujuy

En relación al tema, Nicolás Abet, secretario Gremial de la UTA, aseguró: "En su momento, Morales afirmó que el Gobierno jujeño aportaría para solucionar nuestro inconveniente, y solamente aporto una vez, hecho que fue un parche y eso no sirve. El servicio público es esencial, y eso tiene que declarar el gobierno".

LRA 7 Córdoba

Tras el paro por 72 horas declarado para el interior del país, Pereyra aseguró que, ante la falta de respuestas “los trabajadores quedamos, al igual que los usuarios, al medio de una disputa entre la provincia y la Nación”.

LRA 7 Córdoba

Al respecto, Ramírez, titular de Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (TAMSE), reiteró que la problemática del transporte urbano en el interior del país tiene corresponde a una distribución desigual de los subsidios, y luego agregó: “Para llegar a fin de año hacen falta 16 mil millones de pesos” que serán destinados al sistema.

LRA 6 Mendoza Quino

Carlos Casciani, presidente del Movimiento Independiente Mendocino de Músicos y Hacedores Afines (MIMM), dio detalles sobre la actividad que los artistas mendocinos realizaron contra la falta de políticas culturales.

Mediante el reclamo, que sucedió en todo el país, se le pidió al Congreso nacional la prórroga de la ley que prevé los recursos necesarios para mantener activa la cultura.

LRA 57 El Bolsón

Integrantes del Cuarteto Leña Azul hablaron del proyecto grupal.

LRA 1 Buenos Aires

Reconocido como “el poeta del tango”, Ovidio Cátulo González Castillo fue un gran letrista y compositor nacido el 6 de agosto de 1906 en Buenos Aires.

Escribió, entre otros clásicos, "Organito de la tarde", "El aguacero", "Tinta Roja", "Caserón de tejas", “Café de los angelitos” y "María".

LRA 1 Buenos Aires

ARTISTICA FEDERAL

CAPITULO III: El tren es Gardel

País de trenes, ciclo de documentales de las emisoras de Radio Nacional. Esta semana presentamos: "Trenes, trenes y trenes" de LRA 1, Nacional Buenos Aires

¿Acaso los trenes no comienzan y terminan en la gente? Para la Argentina el ferrocarril es un antes y un después no solo en su historia, sino en el alma de su pueblo.

No faltan las historias de romances, hijos, lupanares, guitarras regaladas y carrera de caballos en diversos pueblos bonaerenses y pampeanos que lo tienen como protagonista a Gardel, siempre como un pasajero varado por el desperfecto del tren. https://www.radionacional.com.ar/trenes-trenes-y-trenes-de-lra-1-nacional-buenos-aires-2/

LRA 53 San Martín de los Andes

En un comunicado, la Cooperativa de Agua de San Martín de los Andes informó que la provincia de Neuquén le debe casi 8 millones de pesos por los servicios de provisión de agua potable prestados en los parajes Payla Menuco y Nawen Antu.

LRA 9 Esquel

Francisco Peralta, director de Radio Nacional Esquel, junto a Rocío Davel, periodista de la emisora, y Carla Nowak, coordinadora del área de Extensión del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), adelantaron las actividades que se realizarán en el ´Ciencia al Aire´, evento que se llevará a cabo el próximo jueves 20 de octubre de 14 a 19 horas en las afueras de la emisora.

Se trata de una muestra interactiva con radio abierta, en donde participarán científicos de toda la región, habrá entrevistas en vivo y demostraciones de divulgación científica de cada institución.

LRA 26 Resistencia

Rorhmann se refirió a la situación hídrica en la cuenca del río Iguazú, expresando: “Tuvo una crecida muy importante por lluvias superiores a los 200 milímetros en la zona de cataratas, que descarga en el río Paraná, el cual tiene una bajante que ya dura tres años y eso hace perder fuerza a la creciente, pero en el puerto de Corrientes y Barranqueras está en los cuatro metros, aproximadamente, y en pocos días comenzará a descender. Eso también sucede en el río Paraguay, y de acuerdo a los datos que tenemos la bajante continuará, lo que significa que el río Paraná volverá lentamente a sus registros normales”.

LRA 3 Santa Rosa

Artistas y referentes de la cultura local convocaron a una movilización en Santa Rosa para evitar el apagón cultural y exigir que el Senado trate la ley, la cual ya alcanzó media sanción en Diputados.

Luego, Amparo Fernández, representante del Instituto Nacional del Teatro (INT) en La Pampa, se refirió a los motivos de la convocatoria.

LRA 4 Salta

El periodista habló de la superpoblación de las cárceles salteñas y de cómo creció la problemática a partir de la desfederalización de la persecución al narcomenudeo. “De las 176 mujeres que había detenidas en Salta en diciembre, 83 estaban por tenencia de estupefacientes”, dijo van Dam.

LRA 29 San Luis

La fecha fue elegida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para sensibilizar y concientizar sobre esta enfermedad y la importancia de realizar exámenes de mamas frecuentes. "La mamografía tiene que ser parte del chequeo general de todas las mujeres desde los 40 años", declaró Dufour.

LU 23 Lago Argentino Calafate

En el Mes de la lucha y prevención contra el cáncer de mamas, el médico explicó que de 100 casos el 99% se dan en la mujer. “En El Calafate estamos haciendo atención y tratamientos sin que los pacientes tengan que trasladarse fuera de la localidad”, señaló Batagelj.

LRA 18 Río Turbio

El 15 de octubre fue el Día Internacional de la Mujeres Rurales y Fabiana Fefimi contó su experiencia de vivir sola en un campo de la Patagonia. “Vivo y trabajo en el campo y me siento muy feliz”, expresó.

LRA 14 Santa Fe

La CTA firmó un convenio con el Ministerio de Trabajo para poner en funcionamiento un Centro de Asistencia a la Niñez y la Familia (CANyF) en la localidad de Laguna Paiva. “Los Centros buscan erradicar el trabajo infantil en zonas donde las infancias están en situación de vulneración”, indicó Bataglini.

LRA 5 Rosario

La médica destacó la importancia de las campañas de difusión sobre la problemática y de la detección a tiempo de la enfermedad. "Vemos un aumento de las consultas y generalmente podemos hacer un diagnóstico temprano, que da muchas posibilidades de curación", resaltó la experta.

LRA 2 Viedma

La médica dio detalles de la colocación de 17 implantes subdérmicos de dos varillas en Viedma. Contó que tienen una duración de 5 años y que todavía no se aplican en el hospital donde sí se ofrece el implante con una sola varilla.

LT 12 Paso de los Libres

Oriana Rodríguez, funcionaria trans del Área de Género y Diversidad del municipio local, quien es responsable de la oficina de atención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de Paso de los Libres, hizo referencia a las charlas que brindará en representación de Sabina Bacalini, delegada del INADI en Corrientes, quien no podrá estar presente en la Feria del libro y la Cultura de la Frontera.

LRA 1 Buenos Aires

Se celebra por iniciativa de la OMS con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos, considerando que la detección precoz mejora el pronóstico y la supervivencia de los casos de este tipo de cáncer.

LRA 22 Jujuy

En relación al tema, Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, indicó: "Es un ley que tiene que ver con el cuidado desde el embarazo y hasta los 1.000 días de vida del bebé. Es muy amplia y abarcativa y, si bien el organismo de aplicación es el Ministerio de Salud, tiene una impronta basada en derechos, ya que durante ese tiempo garantiza, precisamente, los derechos".

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Mientras Atlético Tucumán se ilusiona con clasificar a la Copa Sudamericana, lo que puede conseguir si derrota a Defensa y Justicia en la última fecha, la dirigencia ya trabaja en la renovación del cuerpo técnico que encabeza Lucas Pusineri. “Vengo hablando con él hace muchísimo tiempo, Lucas y su representante saben que nosotros queremos contar con ellos. Independientemente de los resultados, y no lo digo porque faltan dos fechas, estamos recontra conformes con lo que vienen haciendo, con la campaña que están haciendo, cómo encontraron al equipo y cómo lo están llevando ahora y cómo han revalorizado jugadores que teníamos. Ya le hicimos saber en reiteradas oportunidades que queremos que se queden, pero no queremos distraer el foco de atención, que es la finalización de campeonato.