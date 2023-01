Diario de Radio Nacional 19/1/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - RECORRIÓ OBRAS EN LA PAMPA - ALBERTO FERNÁNDEZ: "El gasoducto Néstor Kirchner es central para el futuro"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A CARLOS RAIMUNDI - La OEA, la CELAC, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA - JORGE RACHID: "Para evitar el golpe de Estado, el campo popular debe agrandarse"

LRA 1 Buenos Aires - FELISA MICELI sobre la recompra de deuda: “Es una reacción positiva”

LRA 1 Buenos Aires - ERNESTO MATTOS y la decisión que tomó Massa: "Es una medida para descomprimir la economía"

LRA 1 Buenos Aires - Selección Argentina - Tapia anunció que firmará la renovación del contrato de Scaloni

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A CEFERINO NAMUNCURÁ - La Rioja promulgó la ley que declara recurso estratégico al litio

LRA 1 Buenos Aires - COVID-19 - Carla Vizzotti anunció la incorporación de vacunas bivalentes

LT 14 Paraná - En la capital entrerriana - Vizzotti entregó ambulancias y recorrió el nuevo depósito de vacunas

LRA 1 Buenos Aires - POR JUAN ALONSO - La Corte Suprema, el Grupo Clarín y la Asociación de Derechos Civiles

LV 8 Libertador - JUICIO POLÍTICO - Preparan en Mendoza el acto del 1F contra la Corte Suprema de Justicia

LRA 5 Rosario - CARLOS RODRÍGUEZ, secretario de Obras Públicas de la Nación: “El acueducto San Javier-Tostado es de las obras más grandes en ejecución”

LRA 13 Bahía Blanca - FEDERICO CASTOLDI - ¿Cuáles son las consecuencias de la sequía para la economía argentina?

LRA 26 Resistencia - FLAVIA FRANCESCUTTI: “La situación de sequía es extremadamente grave en el Chaco”

LT 14 Paraná - Maíz - Se proyectan pérdidas por 130 millones de dólares en Entre Ríos

LRA 42 Gualeguaychú - SEQUIA EXTREMA - Entre Ríos prorrogó la emergencia ambiental

LRA 26 Resistencia - MARCOS PASTORI: “La sequía puso al sector ganadero en un punto crítico”

LT 14 Paraná – SALARIOS - Empleados de comercio cerró paritarias por el 101 % anual

LRA 26 Resistencia - ALFREDO GONZÁLEZ: “El sector pyme es de los más afectados por la economía”

LRA 26 Resistencia - BENIGNO LOPEZ: “El Gobierno nacional no ve la realidad de El Impenetrable”

LRA 1 Buenos Aires - Fitur 2023 - La Argentina promociona sus atractivos y es furor en la feria

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS FIGUEROA: "En impuestos y tasas Aerolíneas pagó un 128 % del subsidio que recibe"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A JOSÉ LUIS RAMÓN - La importancia de la planta depuradora de líquidos cloacales

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA - Se cumplen 49 años del asalto al Cuartel Militar de Azul

LT 11 Concepción del Uruguay - PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO - DE LA TORRE: "La faltante produce tensión en el acuerdo de Precios Justos"

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa - INFORME - Otorgan ayuda económica para productores

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente recorrió las obras del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner en La Pampa junto al gobernador local, Sergio Ziliotto, y ambos supervisaron una construcción realizada a través de un sistema de soldadura automatizada.

Se trata de un proyecto de infraestructura que cuenta "con la mejor tecnología disponible en el mundo para lograr los máximos rendimientos", y su ejecución está a cargo de "equipos que se utilizan por primera vez en la Argentina, los cuales permitirán alcanzar los niveles de productividad necesarios para cumplir con el proyecto", según indicaron voceros del Ejecutivo.

LRA 1 Buenos Aires

El embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) se refirió a la importancia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en el marco de una nueva Cumbre de Jefas, Jefes de Estado y de Gobierno que la oposición intenta judicializar, señalando: "Hay una problemática que sufre el sur por consecuencia de las políticas del norte y cualquier intento de organización que trate de defender la soberanía va a ser boicoteado".

LRA 1 Buenos Aires

El militante y médico sanitarista aseguró que "la Argentina está bajo ataque, un golpe de Estado compuesto por la Corte Suprema, los medios, el sector financiero, el sector empresarial y una oposición salvaje que responde a Lewis, con el objetivo de debilitar a la Argentina para evitar que se conforme el UNASUR".

LRA 1 Buenos Aires

Al respecto, la ex ministra de Economía sostuvo: “Es una buena respuesta a estas maniobras especulativas que se están dando desde hace diez días cuando subió el dólar blue. Es una reacción positiva y es como una gota de agua en el océano”.

LRA 1 Buenos Aires

Mattos, quien es economista y director del Instituto para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz, compartió su lectura sobre la decisión del Ministerio de Economía de recomprar deuda pública por 1.000 millones de dólares, diciendo: “Era una señal y una estrategia necesaria”, y luego sostuvo que si continúa, permitirá “quitar presión en los vencimiento de deuda a largo plazo”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, anunció que "cuando el Scaloni vuelva, porque ahora está de vacaciones y disfrutando de su familia en Mallorca, nos sentaremos y terminaremos lo que hay que terminar. Los dos somos hombres de palabra, y nos dimos la palabra. A veces hay temas menores, los cuales hay que terminar de acordar, y eso es lo único que falta”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista manifestó que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quíntela, ha dado un paso insoslayable de soberanía política y geopolítica al declarar “recurso estratégico” al litio en su provincia y suspender por 120 días los permisos de exploración y las concesiones para la explotación de dicho elemento químico.

Tras señalar que "la importancia del litio no es solo de La Rioja, sino es de una importancia hemisférica", Namuncurá agregó que es necesario saber cuáles son las posturas y los intereses que tienen sectores como la UIA".

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Salud anunció en la sala de conferencias de la Casa Rosada la incorporación de vacunas bivalentes contra el COVID-19 en la estrategia de aplicación de dosis de refuerzo.

Las vacunas bivalentes son aquellas que contienen dos antígenos diferentes: uno de la cepa original, denominada Wuhan, y otro de la variante Ómicron BA.1, mientras que las vacunas anteriores están conformadas solo por el primer antígeno.

LT 14 Paraná

La ministra de Salud visitó Entre Ríos, donde entregó diez de las 14 ambulancias destinadas a la jurisdicción como parte del ´Plan de Reconstrucción del Sistema de Salud´.

Tras esto, la titular de la cartera sanitaria recorrió junto a su par local, Sonia Velázquez, el nuevo Depósito Provincial de Vacunas y posteriormente se reunió con autoridades nacionales y provinciales para presentar el proyecto del convenio marco para la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI). Finalmente, Vizzotti volvió a insistir con la continuidad de la vacunación, asegurando que “el riesgo de desborde del sistema de Salud quedó atrás gracias a la vacunación”.

LRA 1 Buenos Aires

Alonso reflexionó sobre los vínculos de la Asociación de Derechos Civiles con los intereses del Grupo Clarín, y luego analizó la relación que tiene esa organización con los Estados Unidos, expresando: "Es un apéndice de la embajada”, agregando que "el Grupo Clarín controla a la mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

LV 8 Libertador

Durante el programa Bajamos la Térmica, Ana María Vega relató una serie de acciones vinculadas con el apoyo al pedido de juicio político decidido por el presidente Alberto Fernández junto a dirigentes del Frente de Todos, tanto en el ámbito nacional y provincial.

En ese sentido, Vega compartió el testimonio del dirigente social y de Derechos Humanos, Marcelo Stern, respecto de las reuniones preparativas para el acto que se realizará en todo el país el próximo 1° de febrero.

LRA 5 Rosario

El Gobierno nacional adjudicó la obra del Acueducto San Javier-Tostado, que abastecerá de agua potable a 14 localidades del Norte de Santa Fe.

Tras esto, Carlos Rodríguez manifestó que “es una de las obras hídricas más grandes que se ejecutan en el país, y es importante porque es una zona con poca agua potable”.

LRA 13 Bahía Blanca

El jefe de la agencia de Extensión Rural Bahía Blanca del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Federico Castoldi, dijo que “en esta sequía se dieron situaciones particulares, la cual afectó como nunca a la zona núcleo, es decir Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba”.

Tras esto, Castoldi agregó: “Está situación traerá graves consecuencias para el país, en tanto por la soja entrarán 12 mil millones de dólares menos”.

LRA 26 Resistencia

La subsecretaria de Agricultura provincial analizó la situación del sector, manifestando: “Estamos en situación de déficit hídrico desde 2020 y hoy este es muy marcado con pocas lluvias, pero siempre insuficientes.

La semana pasado se elevó a Buenos Aires un decreto para determinar la emergencia agropecuaria, y estamos esperando definiciones. Tras esto, el gobernador Capitanich determinó una ayuda de 500 millones de pesos para garantizar el suministro de agua a diversas comunidades”.

LT 14 Paraná

Dando continuidad a los informes de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, generados junto a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), se analizó el posible impacto económico generado por la sequía sobre el cultivo de maíz de primera para la provincia.

Por un lado, 30 mil hectáreas sin cosechar significarán pérdidas por 22 millones de dólares, mientras que en el resto de la superficie, correspondiente a 390 mil hectáreas que se cosecharán, las pérdidas alcanzarán a 106 millones de dólares, totalizando entre ambos conceptos casi 130 millones de dólares.

LRA 42 Gualeguaychú

Entre Ríos prorrogó la emergencia ambiental El gobernador provincial, Gustavo Bordet, prorrogó la emergencia ambiental, una medida generada por las altas temperaturas, la escasez de lluvias y la bajante histórica del río, hechos que han ocasionado incendios en distintos puntos de Entre Ríos.

Por su parte, Juan Borus, subgerente de Alertas Hidrológicos del Instituto Nacional del Agua, anticipó que en el otoño podría ceder la sequía extrema.

LRA 26 Resistencia

Lo expresó el presidente de la Sociedad Rural del Chaco, y luego añadió: “Esto es muy complejo para todo el sector agropecuario y para el ganadero en particular, con una sequía extremadamente grave, mientras tenemos problemas en el sector productivo. En cuanto al precio de la carne todo está relacionado con los ciclos de producción, que son de tres a cinco años en condiciones normales, pero con los episodios que tenemos todo eso va a producir falta de stock y oferta”.

LT 14 Paraná

Trabajadores del Sindicato de Comercio y empresarios del sector acordaron un aumento salarial adicional del 22,9 % hasta marzo, y de esta manera el gremio mercantil cerró la paritaria de 2022 con una suba total del 101 %.

LRA 26 Resistencia

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa analizó la situación salarial y la actividad del sector, diciendo: “Cerramos la paritaria correspondiente a 2022 del gremio más grande del país, que es el del Comercio. En abril del año pasado firmamos un convenio con cláusula de revisión y es lo que se realizó ahora, con un incremento anual del 98 %, aproximadamente”.

Luego, González sostuvo: “La situación económica no es fácil con este proceso de inestabilidad macroeconómica, y el sector pyme es uno de los que más lo sufre”.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, López, referente del Frente Nacional Campesino, señaló: “Estamos en El Impenetrable acompañando a las familias de nuestro Frente, coordinando con el gobernador Jorge Capitanich para afrontar esta sequía tremenda que afecta especialmente a esta región, en la cual se perdió gran parte de la producción. Esto demanda la intervención del Gobierno nacional, que no está viendo la situación, no conoce la realidad y no la siente”.

LRA 1 Buenos Aires

La 43° edición de la Feria de Turismo de Madrid, denominada Fitur 2023, abrió sus puertas en la capital española dando inicio a tres jornadas para profesionales y dos para el público en general, con una gran presencia argentina, la cual está integrada por una delegación de 60 tour operadores y representantes del sector público encabezados por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Desde allí, el periodista en especializado en turismo, Ricardo Seronero, entrevistó al presidente de Ente de Turismo Iguazú, Leo Lucas, quien señaló que las Cataratas son un "ícono" en la promoción turística del país.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Figueroa, quien es el director Institucional de Aerolíneas Argentinas, destacó desde la Feria de Turismo de Madrid que en el último año la aerolínea utilizó el 65 % del presupuesto asignado por el Gobierno nacional y el 50 % de lo recibido en 2021.

Tras esto, el funcionario anunció que Aerolíneas Argentinas espera un récord histórico de pasajeros para 2023, continuando con un proceso de productividad y eficiencia de la empresa.

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández inauguró la planta depuradora de líquidos cloacales en la localidad de El Paramillo, acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Tras el acto, el diputado provincial José Luis Ramón dijo: "Esta planta la veníamos reclamando hace mucho tiempo, porque es un acceso para vivir mejor. Es muy importante lo que vino a hacer el presidente Fernández a Mendoza, en tanto más del 10 % de la población será beneficiado con esta planta ".

Entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de enero de 1974, aproximadamente un centenar de integrantes de la compañía “Héroes de Trelew”, que respondían al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), irrumpieron en el Regimiento 10 de Caballería Blindada y el Grupo de Artillería Blindado 1 situado en Azul.

Fuertemente armados, accedieron por el sector del polígono de tiro, y no tardaron en librar combate, lo que provocó la reacción de la guardia de prevención, la cual logró impedir que los agresores llegaran a las salas de armas y a los depósitos de munición.

Economía | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

Raúl de la Torre, quien es economista, dio detalles al respecto, diciendo: “Lo que estamos viendo es un comportamiento hostil de las empresas que controlan los precios, y también en las góndolas faltan mercaderías del programa Precios Justos. El acuerdo entró en tensión y esto conlleva también tensión en el mercado cambiario, es decir que comienza a subir el dólar blue y trae aparejado la suba de precios”.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

La promesa que le hizo el Gobierno provincial a los productores de los Valles Calchaquíes de una asistencia económica tras las heladas de noviembre se hizo efectiva este jueves en la sede de la Caja Popular de Ahorros de Tafí del Valle.

Géneros | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

A tres años del femicidio de Daniela reclaman justicia y el inicio del juicio. En relación al tema, Loyola expresó: "Si bien el asesino permanece en prisión preventiva está transcurriendo una prórroga hasta el 14 de febrero próximo, es decir que desde ese día puede pedir que se lo deje en libertad".

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La periodista y conductora de Cosas Nuestras, el programa que se emite de lunes a viernes de 7 a 7.30 horas por Radio Nacional Folklórica, reflexionó sobre la radio y recordó su clásico programa ´Raíces´, expresando: "Fue la columna vertebral de mi oficio como periodista y ese espacio siempre apuntó al abanico cultural nuestro, que es tan diverso y tan rico".

Finalmente, Blanca agregó: "Soy una intermediaria entre quien produce cosas maravillosas de la cultura y el arte y los oyentes".

LT 12 Paso de los Libres

El máximo referente de la música popular de Río Grande do Sul pasó por el Estudio Nacional del Chamamé y recordó con mucha emoción los años de amistad y grabación con Mercedes Sosa, diciendo: "Soy un eterno agradecido a la amistad que me dio Mercedes".

LRA 1 Buenos Aires

Del 12 al 20 de Febrero 2023 se realizará una nueva edición de la fiesta más grande de la Patagonia, donde habrá eventos deportivos y culturales, junto a artistas nacionales e internacionales que se darán cita en este festival.

En tanto, el periodista Guido Bonelli, perteneciente a Radio Nacional Calafate, adelantó cuáles serán los músicos que participarán de esta celebración, informando que "estarán Duki, Bizarrap, La Mosca, Abel Pintos, Lali Espósito y Tini Stoessel, entre otros grandes artistas".

LRA 3 Santa Rosa

María Marta Zanoli, presidenta del Club Social y Deportivo Costa Brava, la institución organizadora de la Fiesta Nacional del Caballo y la Tradición en Ingeniero Luiggi, hizo referencia a la programación del evento, invitando a todos los pampeanos y pampeanas a ser parte del festejo.

LRA 4 Salta

Las actividades comenzarán el 16 de febrero con el tradicional “Jueves de comadres", que incluirá un concurso de canto y cajas organizado por la municipalidad local.

Al día siguiente, se realizará el desentierro del carnaval con grupos locales e invitados especiales.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Los padres de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años asesinado a golpes en la puerta del boliche "Le Brique" de Villa Gesell, encabezaron una ceremonia interreligiosa y una colecta solidaria ante una multitud reunida en el anfiteatro de Dolores, al cumplirse tres años del crimen del estudiante de abogacía.

LRA 25 Tartagal

Una de las médicas encargadas de asistir a los padres de Fernando Báez Sosa dio a conocer su postura como profesional de la Salud respecto a lo sucedido, y luego manifestó su indagación hacia los médicos que responsabilizan a las personas que le realizaron RCP a Fernando.

LRA 22 Jujuy

Cruz, dueño de tierras expropiadas por el Gobierno jujeño para construir una cancha, aseguró que "La tierra es nuestra y nos corresponde porque la hemos comprado. Es un bien ancestral, y después será de mis hijos".

LRA 57 El Bolsón

Desde la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) convocaron a la sexta marcha a Lago Escondido para denunciar "un enclave británico mafioso que busca condicionar la democracia".

LRA 57 El Bolsón

A partir del incendio de interfase del Cerro Currumahuida, ubicado en la localidad vecina de El Hoyo, se difundió en redes sociales el falso hallazgo de un folleto donde la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se adjudicaba el fuego a modo de atentado. Sobre esta situación, Miriam Lewin, Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, propuso una serie de preguntas para cuestionar como, por ejemplo, para qué o para quiénes operan las noticias falsas y qué sentidos construyen.

En tanto, Mauro Brissio, magister y licenciado en Comunicación en la Universidad Nacional de la Matanza y especialista en fake news, hizo hincapié en la diferencia fundamental entre este sistema y una noticia falsa.

LRA 42 Gualeguaychú

Sosa, quien es ingeniera forestal, opinó sobre los siniestros, diciendo: "Es crítica la situación, con un riesgo extremo por la seca, que abarca a las comunidades rurales y también a los brigadistas en su trabajo para combatir los incendios”.

LRA 1 Buenos Aires

Chelo Ayala se encuentra viviendo una experiencia única de la mano de Radio Nacional al continuar trasmitiendo desde LRA 36 Arcángel San Gabriel.

En esta oportunidad, Ayala entrevistó a Noemí Ortiz, referente del Instituto Antártico Argentino, que trabaja con pingüinos y otros tipos de aves, quien contó cómo cuidan a cada una de las especies.

LRA 16 LA Quiaca

Mediante la coordinación de la Dirección de Salud del municipio quiaqueño se inauguró un nuevo espacio de contención y recreación destinado a personas jóvenes y adultos con discapacidad, el cual es de acceso libre y gratuito.

En tanto, Vanina Aucapiña, a cargo de la Dirección de Salud municipal, sostuvo: “Siempre pensamos en la inclusión y en coordinar acciones articuladas”.

LRA 2 Viedma

La funcionaria habló de la ley Provincial 5.383 que prohíbe todo tipo de oferta de alimentos con alto contenido de azúcar, señalando: “Se diseñaron estrategias por lo establecido en la norma, pero no busca impedir el negocio de los fabricantes de golosinas, sino prevenir la salud”.

LRA 53 San Martín de los Andes

El referente de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN) en San Martín de los Andes dijo que el presupuesto de las partidas para refrigerio de este año debería aumentar, agregando: "Para nosotros debería cuadruplicarse".

LRA 30 Bariloche

En la madrugada del jueves se desató un foco ígneo en la Cuesta del Ternero, en Río Negro, mientras el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de El Bolsón trabaja en el lugar e informaron que las llamas afectaron a una superficie de 70 x 100 metros. Lo quemado es bosque nativo.

LT 11 Concepción del Uruguay

La secretaria de Turismo de la provincia, María Laura Saad, expresó su satisfacción por el extraordinario movimiento turístico que actualmente experimenta Entre Ríos, expresando: “Vivimos un verdadero boom y la provincia recibió 450 mil visitantes en la primera quincena de enero, lo que representa un número excepcional”.

Luego, la funcionaria elogió la tarea que se viene realizando en Concepción del Uruguay, que “es uno de los destinos más elegidos en el Pre Viaje”, según informó.

LRA 1 Buenos Aires

De cara a una nueva Fiesta de la Vendimia, la provincia comienza a festejar la cosecha de la uva en varias localidades, a lo que se suma el Festival de la Tonada, el cual comenzará el próximo 30 de enero en el Departamento de Tunuyán.