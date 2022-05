Diario de Radio Nacional 18/5/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Nos permite pensar cómo podemos construir un mejor futuro"

LRA 29 San Juan - MARCELO ESPOSITO: Casi la mitad de las y los sanjuaninos se censaron por la vía digital

LRA 2 Viedma - CLAUDIA AZPIROZ: Con normalidad se realizó el Censo 2022 en Patagones

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: "El censo y repaso a tantos números que mienten"

LRA 1 Buenos Aires - FABIANA DEL POPOLO: "El censo es la columna vertebral del sistema estadístico"

LT 12 Paso de los Libres - ARIEL SUJARCHUK: "El ente que presido tendrá la administración y el control de las vías navegables"

LRA 1 Buenos Aires - GREGORIO DALBON: "Bullrich vino a provocar y hacer un show"

LRA 27 Catamarca - AUGUSTO GRILLI: Análisis del panorama geopolítico latinoamericano

LRA 26 Resistencia - MIRIAM LEWIN: "Vamos para escucharlos y saber qué necesitan de la Defensoría"

LRA 1 Buenos Aires - LEOPOLDO MOREAU: "El espionaje y persecución del macrismo no tiene precedente"

LRA 43 Neuquén - AYELEN GUTIERREZ: “Tuvimos muy buena recepción del Gobierno Nacional"

LRA 1 Buenos Aires - Malvinas en Tinta China: Laboratorio audiovisual RTA

LRA 14 Santa Fe - ROMINA CARRIZO: Argentina ingresó en la cuarta ola de Covid

LRA 7 Córdoba - LEONARDO ROSSI: "Muchos científicos dicen que es la pandemia más anunciada de la historia"

LRA 7 Córdoba - RODRIGO QUIROGA: "La veíamos venir y por eso advertimos que había que retomar los cuidados"

LRA 1 Buenos Aires - ANDY TOW: "El sistema electoral no tiene problema de legitimidad ni operativos"

LRA 1 Buenos Aires - ESTEFANIA POZZO: Se conocieron los datos de la canasta básica total y alimentaria de abril

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa\xa0- PABLO ALBERTUS: "Lo de los empresarios molineros es una falta de respeto a la sociedad"\xa0

LRA 27 Catamarca - OSCAR ANDREATTA: “Catamarca produce de manera orgánica naturalmente”

LT 14 Paraná - Principio de acuerdo: Podría levantarse el paro de colectivos

LRA 4 Salta\xa0- GERONIMO REQUENA: "En Buenos Aires están cobrando con la nueva escala, nosotros no"\xa0

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el censo nacional de hogares, población y vivienda 2022, que se realiza hoy en todo el país organizado por el Indec, "nos permite pensar cómo podemos construir un mejor futuro" y subrayó que resulta "crucial" la participación de todos los argentinos.

"Hoy realizaremos en todo el país el Censo 2022. Censistas estarán visitando a las argentinas y los argentinos para poder conocer nuestro presente. Es crucial que participemos todas y todos. El #CensoNacional nos permite pensar cómo podemos construir un mejor futuro", expresó el mandatario en su cuenta de Twitter.

La publicación fue acompañada por un video, con imágenes del encuentro que mantuvo ayer el Presidente con un grupo de censistas en la Casa de Gobierno para agradecerles por su tarea e interiorizarse sobre la etapa presencial del censo.

LRA 29 San Juan

El funcionario dio a conocer que más del 40% de los sanjuaninos y sanjuaninas se incorporaron al Censo digital. El referente del Censo en San Juan, destacó que ésta es la primera vez que se realiza bajo la bimodalidad.

LRA 2 Viedma

La funcionaria se refirió al inicio del Censo 2022 en el partido de Patagones. Informó que trabajaron unas 600 personas y que durante la jornada del martes la actividad se realizó en la zona rural.

LRA 1 Buenos Aires

La cantidad de impuestos y la carga fiscal de la Argentina, las toneladas de piedra que se arrojaron durante la reforma de la ley de movilidad jubilatoria del macrismo, el robo de un PBI por parte del kirchnerismo, el tiempo que permaneció el cuerpo de Santiago Maldonado en el agua, y los 70 años de peronismo; entre otras "falacias" de la derecha, bajo la mirada de Mario.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con la Radio Pública, la funcionaria destacó que la Argentina el primer país que logra realizar un censo después de la pandemia, y remarcó el éxito del operativo digital.

LT 12 Paso de los Libres

Sujarchuk hizo referencia al ente que comenzó a administrar los puertos nacionales, expresando: "El ente que presido tendrá la administración y el control de las vías navegables".

LRA 1 Buenos Aires

Avanza la demanda del presidente Alberto Fernández contra la titular del PRO, Patricia Bullrich por difamación, luego de que fracasara la audiencia judicial de conciliación celebrada ayer. El abogado Gregorio Dalbón, representante legal del Presidente, relató con detalles lo ocurrido en el juzgado civil 21 de la Ciudad de Buenos Aires y las razones de la continuidad de la demanda.

Explicó que la dirigente opositora se negó a retractarse ante el juez Luis Sáenz, después de haber acusado al Gobierno de intentar obtener un retorno para promover la llegada a la Argentina de la vacuna Pfizer contra el coronavirus.

El letrado señaló que su objetivo era “defender al presidente”, al que definió como “un hombre probo” y, cuestionar “su honestidad, es de una gravedad institucional muy grande”.

LRA 27 Catamarca

Grilli se refirió a la situación de Lula Da Silva y a las diversas repercusiones que tuvo la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de declarar la nulidad de las causas de Lava Jato en su contra, en tanto el candidato presidencial favorito contraerá matrimonio mañana, a los 76 años.

Luego, Grilli habló del potencial triunfo de Lula en las elecciones de octubre próximo y las posibilidades que se abrirían para las economías regionales de Latinoamérica, diciendo: “Uno interpreta que los nexos se vincularían en forma más concreta y más real hacia lo que es el desarrollo regional y la proyección del diálogo entre los distintos países”.

LRA 26 Resistencia

Este viernes desde las 9 horas en el Campus Resistencia de la UNNE se realizará la Audiencia Pública Región NEA convocada por la Defensoría del Público bajo el lema ´Concentración de la propiedad, nuevos medios digitales y derecho humano a la comunicación´.

Las audiencias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones debatirán sobre lenguaje de señas, pueblos originarios, violencias simbólicas sobre mujeres y diversidades, más "un sinnúmero de temáticas que son de interés del público", señaló la responsable del organismo, Miriam Lewin, y luego agregó: "Vamos a preguntar cómo ven el rol de los medios de comunicación y cómo los vieron en la pandemia".

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional del Frente de Todos y presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Servicios de Inteligencia, Leopoldo Moreau se refirió al entramado de espionaje ilegal del macrismo, enumeró algunos de los casos más resonantes y denunció una avanzada de los implicados y parte del Poder Judicial.

En ese sentido, expresó que "el plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política durante el macrismo, no tiene precedente en la historia democrática de nuestro país" y agregó: "No nos van a frenar. Ni Clarín, ni Macri, ni todos los que han estado detrás de estas maniobras".

LRA 43 Neuquén

La jefa del bloque del Frente de Todos de la Legislatura neuquina e integrante del Parlamento Patagónico, Ayelén Gutiérrez, se refirió a la reunión que sostuvieron con el presidente Alberto Fernández en la cual se le llevaron las principales preocupaciones la región.

En diálogo con Es Ahora, por Radio Nacional Neuquén, Gutiérrez explicó que "Fue un encuentro realmente positivo, con muy buena recepción de los 6 puntos que llevamos, que habían sido trabajadas entre las diferentes provincias que conformamos el Parlamento Patagónico".

LRA 1 Buenos Aires

Recorrido por el vínculo entre la historieta argentina, el humor gráfico y la guerra de Malvinas.

LRA 14 Santa Fe

La funcionaria se refirió al ingreso de nuestro país en la cuarta ola de Covid. Durante la última semana, la provincia de Santa Fe duplicó la cantidad de casos positivos que se detectaron. “Cabe destacar que el 85% de la población ya se encuentra con esquema completo”, comentó Carrizo.

LRA 7 Córdoba

Rossi habló sobre su reciente artículo periodístico que indaga en ´Los mitos y los silencios de la ciencia hegemónica en torno a la pandemia, a sus causas y desarrollos´, señalando: "Muchos científicos y científicas decían que es la pandemia más anunciada de la historia. La ciencia ha quedado como la gran salvadora, y es en gran parte responsable de las causas y los efectos del virus. Ha quedado la idea de una ciencia neutral, pero hay causas específicas de la pandemia que van a seguir".

LRA 7 Córdoba

Con relación a la cuarta ola de COVID-19, Quiroga aseveró que era previsible, y luego agregó: “La veíamos venir, por eso advertimos que había que retomar los cuidados. Hubo descuidos e incluso en esta semana hay provincias como Mendoza que quitaron prevenciones".

LRA 1 Buenos Aires

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de la Cámara de Diputados debatió los alcances de los proyectos para la implementación en elecciones de la boleta única de papel. Uno de los expositores fue el politólogo Andy Tow quien defendió el actual sistema de boleta partidaria al que consideró “versátil”.

El autor del Atlas Electoral de la República Argentina señaló que “la campaña de la boleta única es de vieja data, por lo menos desde 2016” pero enfatizó que “el sistema electoral que tenemos no tiene un problema operativo”.

Al fijar su posición, indicó que el actual mecanismo tampoco tiene “un problema de legitimidad ni de credibilidad, y todo lo que se le achaca es marginal y no hace a la esencia” del mismo.

Por el contrario, Tow argumentó que cambiarlo “genera otros problemas” aunque admitió que eso no implica señalar que “todo está bárbaro” respecto al vigente.

LRA 1 Buenos Aires

Hace 46 años, en el marco del Plan Cóndor, son secuestrados en Buenos Aires el exsenador uruguayo Zelmar Michelini y el expresidente de la Cámara de Representantes del Uruguay Héctor Gutiérrez Ruiz.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista especializada en temas económicos desmenuzó los datos que definió como “trágicos” difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en torno al costo de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total que registraron subas en el mes de abril; y describió el panorama social y económico que expone esta situación.

El costo de la canasta básica total (CBT) marcó un incrementó de 6,2% en abril, con lo que una familia tipo, integrada por cuatro personas, debió contar con ingresos por un monto total estimado "en $95.260 para no ser pobres" y advirtió que esa cifra “no incluye el gasto de alquiler”.

En tanto, el costo de la canasta básica alimentaria (CBA) subió 6,7% en abril, lo que determinó que una familia conformada por dos adultos y dos hijos menores necesitara percibir ingresos por $42.527 para no caer en la indigencia.

LRA 15 Nacional Mercedes Sosa

Industriales panaderos de Tucumán apuntaron contra los empresarios molineros que incumplieron el acuerdo para mantener el precio del pan. “El Gobierno y la industria panadera pusieron toda la buena voluntad para que tengamos un precio diferencial del pan por seis meses”, señaló Albertus.

LRA 27 Catamarca

Andreatta se refirió a las repercusiones de la visita del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, diciendo: “Domínguez estuvo visitando la Sociedad Rural y dejó declaraciones interesantes: el norte es arraigo, es tradición, es producción sustentable, son inversiones a largo plazo y ese es el escenario de crecimiento que debemos pensar para la próxima década. Somos todo eso que dijo, somos sustentables y tenemos una gran virtud por las condiciones agroecológicas que tenemos, ya que producimos de forma orgánica naturalmente”.

LT 14 Paraná

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que habrían llegado a un principio de acuerdo con los representantes de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) para levantar el paro previsto para este jueves y viernes en reclamo de mejoras salariales.

LRA 4 Salta

Convocados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), choferes de casi todo el país realizan una medida de fuerza desde las cero de hoy y por 72 horas. Anunciaron que suspenderán el paro mañana, para no entorpecer el censo nacional y lo retomarán el jueves y viernes.

LRA 2 Viedma

El referente gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) aseguró que de manera solidaria con los trabajadores censistas y el Estadio nacional se levantó la medida de fuerza, pero adelantó que podría continuar el jueves y viernes si no hay respuesta positiva al reclamo salarial.

LT 14 Santa Fe

El domingo 22 de mayo el grupo santafesino de folklore “Cordiales” celebrará su primer año con una presentación en el Teatro Municipal "1 de Mayo" a partir de las 20 hs. El trío, que tiene como padrino musical al reconocido cantor Sergio Galleguillo, brindará un recital en el que recorrerá el país de norte a sur y de oeste a este con un repertorio de zambas gatos y chacareras.

LRA 14 Santa Fe

El jueves 12 se estrenó en el Cine América de Santa Fe la película “Jesús López”, dirigida por Maximiliano Schonfeld. La obra fue escrita junto a Selva Almada y tuvo su premier internacional en el Festival de San Sebastián en 2021. El film cuenta con actores y actrices de la provincia.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

La MC Ivana Katana, empezó a hacer sus letras desde el 2015, inspirada por grandes artistas locales como Poesía Urbana o Ana Tijoux en lo nacional. Sus valores y pasiones como la coctelería, reflejan ritmos y rap en aquello que transmite, sobre lo que cuestiona de lo social o experimental. Referente femenina, "dejando una pisquita de lo que una sabe y lo que a una le gusta", transmite una energía única en esta frecuencia.

LRA 1 Buenos Aires

Chikiar Bauer, presentó la adaptación teatral de “Virginia y Victoria” basada en las cartas que intercambiaron la célebre escritora inglesa y la referente cultural argentina Virginia Woolf y Victoria Ocampo.

“La obra son las palabras de Virginia y Victoria y lo que yo hago es conectarlas sobre el escenario”

Asimismo, habló del libro “Virginia Wolf, la vida por escrito”, que elaboró sobre la escritora, el cual “me tomó 7 años y mi deseo es que se lea como una novela, como una vida por escrito”, expresó.

Sumado a eso, Raúl Lambert, secretario de gobierno de la municipalidad de Navarro, habló de la propuesta cultural e intervenciones artísticas desplegadas la ciudad, las cuales, “reafirman y confirmar el amor que le tenemos a nuestro pueblo”.

LRA 14 Santa Fe

El proyecto musical del artista entrerriano Luciano Mete denominado “Hermanos del espíritu libre” presentó su nuevo disco “Guía espiritual”. El cantautor se refirió a la historia de esta obra y repasó las grabaciones caseras.

LRA 23 San Juan

El juicio por el feminicidio de Celeste Luna comenzará el lunes 23 de mayo. "Queremos saber lo que pasó y que Mallea diga la verdad", señaló Luna. El policía Matías Mallea está acusado de matar de un tiro en la frente a su pareja con el arma reglamentaria el 15 de diciembre de 2019.

LRA 29 San Luis

Durante el mes de mayo se recuerda el parto respetado. “La provincia de San Luis tiene su propia Ley de Parto Respetado y lamentable no se cumple casi en ningún lado. De todas maneras se trabaja y avanza en materia de derechos”, señaló Bertazzo.

LRA 1 Buenos Aires

El 18 de mayo de 1910 se celebró el Primer Congreso Femenino Internacional en la Argentina. En el Centenario de la Revolución de Mayo se realizó en Buenos Aires este Congreso, cuyos objetivos estuvieron centrados en establecer lazos de unión entre todas las mujeres y sus intereses: educación e instrucción femeninas, mejora de la situación social, su condición de obrera, profesional, la prostitución y la trata.

Sus impulsoras fueron médicas, educadoras, escritoras y activistas del movimiento feminista, entre las que se pueden mencionar a Julieta Lanteri, Cecilia Grierson, Ada Elflein, Alicia Moreau, Fenia Cherkoff, Ernestina y Elvira López, entre otras. Estas mujeres empezaban visibilizar aquello que no se veía.

LRA 27 Catamarca

En el programa Te lo dije, entrevistaron a Fernanda Varela, mamá de Imanol y Baltazar. Ambos padecen el Síndrome de Duchenne que es una forma de distrofia muscular que empeora rápidamente. Tras una larga y continua lucha por el bienestar de sus hijos, que ya es conocida por la sociedad catamarqueña, fue recientemente adjudicataria de una vivienda y la reacción de los niños quedó registrada en un video que se viralizó en las redes sociales.

LRA 1 Buenos Aires

En el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, la médica de la división cardiología del Hospital de Clínicas, Analía Aquieri dio detalles de la enfermedad y algunos consejos para prevenirla; y explicó que se trata de una afección asintomática controlable de las arterias que puede derivar en una enfermedad coronaria, o un accidente cerebro vascular.

En ese sentido sostuvo que puede producirse por antecedentes familiares, sobrepeso, sedentarismo, tabaquismo y diabetes; y recomendó realizarse un control anual, comer frutas y verduras, y realizar ejercicio físico a diario.

LT 14 Paraná

Con casi cinco mil millones de usuarios en todo el mundo, la red de redes celebra su día con el objetivo de promover la importancia de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. El lema de este año, fomentado por la ONU, se enfoca en las tecnologías digitales para un envejecimiento saludable.

En relación al vínculo de internet con los medios, el programador Osmar Heiss, expresó: “En la radio es indispensable el internet, porque todos los sistemas pasan hoy por ahí”.

LRA 1 Buenos Aires

El subsecretario de Infraestructura Deportiva y Competencias Nacionales del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación destacó el lanzamiento de la tercera edición del programa "Clubes en Obra".

Con una inversión del Estado Nacional superior a 1.800 millones de pesos en las primeras dos etapas, Sergio Palma precisó que se crearon más de 17 mil empleos en el sector de la construcción, ya que la finalidad del plan es para mejorar la infraestructura en clubes de barrio y pueblo de todas las provincias.

Tras señalar que en las dos primeras etapas del programa “se ha llegado a más de 3.200 clubes de todo el país, alcanzando más de mil municipios”, el funcionario afirmó: “Los clubes son centrales, son el corazón de nuestra política deportiva”.

