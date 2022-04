Diario de Radio Nacional 18/4/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

Los trabajadores informales y monotributistas recibirán 18.000 pesos en dos cuotas y abarcará a quienes perciben hasta dos Salarios Mínimo Vital y Móvil - categorías A y B del Monotributo. En tanto, el bono para jubilados será de 12.000 pesos en 1 cuota, para quienes perciben hasta 2 jubilaciones mínimas. En este caso, se complementa el bono anterior otorgado de 6.000.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a su par de Ecuador, Guillermo Lasso, quien arribó al país en el marco de una visita oficial que se extenderá hasta el martes.

"Juntos queremos proponerle a toda América Latina y el Caribe volver a lograr los vínculos plenos que hoy necesitamos recuperar", destacó Fernández. "Argentina quiere volver a recuperar su vínculo pleno con Venezuela que pasó tiempos difíciles", agregó.

El Presidente sostuvo que trabajará "rápidamente para ver la manera" en que la Argentina pueda "agilizar" la exportación de los automóviles a Ecuador, en una declaración conjunta ante la prensa que junto a su par de ese país, Guillermo Lasso, ofrecía en la Casa de Gobierno tras un encuentro bilateral.

En tanto le agradeció al presidente de Ecuador "porque siempre nos acompañó en nuestro reclamo por Malvinas".

LRA 1 Buenos Aires

La Corte Suprema de Justicia puso en vigencia el nuevo Consejo de la Magistratura de 20 miembros, con el presidente del máximo tribunal Horacio Rosatti a la cabeza.

Eugenio Raúl Zaffaroni aseguró que "hay un problema institucional muy serio. El poder legislativo está inactivo, no tenemos procurador general. Esta es la segunda vez que la Corte de Suprema restituye una ley que derogó el Congreso, eso es inadmisible".

"Se debería hacer un buen proyecto serio de reforma judicial, la estructura del poder judicial que tenemos es la más irracional de toda América y Europa", aseguró.

"La Corte se apodera del Consejo del Magistratura y le devuelve vigencia a una ley derogada, es totalmente irracional", remarcó. "La Corte Suprema debería tener 18 o 25 ministros y que sea bien federal con la opinión de cada Gobernador", concluyó.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Justicia se refirió a la decisión que dispuso que el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, esté a cargo del Consejo de la Magistratura luego del vencimiento del plazo fijado para que el Congreso apruebe una nueva composición del organismo.

“Lo que están haciendo no tiene validez, salvo jugar a la política”, declaró Martín Soria quien, además, agregó: “Fue un fallo que declara inconstitucional una ley que fue sancionada en 2006, tardaron mucho tiempo en darse cuenta, es bastante raro”.

A su vez, el funcionario nacional habló del comportamiento de la oposición ante la novedad: “Es una situación inédita porque es la primera vez que uno ve que un bloque parlamentario celebra que la Corte le arrebate las facultades de sancionar leyes”.

LRA 1 Buenos Aires

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado nacional expresó su "preocupación" por la decisión del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, de asumir al frente del Consejo de la Magistratura, y cuestionó el rol de la Corte: "Es un verdadero golpe institucional, es una locura".

Graciana Peñafort subrayó que "no puede la Corte intervenir en un caso así porque hay un conflicto de intereses" y remarcó que "es absolutamente violatorio en la distribución de funciones que hace la Constitución". "Tenemos una democracia obturada", agregó.

En ese sentido, la abogada señaló que "Rosatti no puede ser administrado y administrador al mismo tiempo".

Además, explicó que "la Corte puede declarar inconstitucional una ley, pero no puede revivir una ley derogada por el Congreso".

Por otro lado, se refirió al rol de la oposición y manifestó que "obstaculiza bastante el tratamiento parlamentario".

LRA 1 Buenos Aires

La abogada y docente de la Universidad de Buenos Aires afirmó que es de "gravedad institucional" la decisión del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, de asumir como titular del Consejo de la Magistratura. Natalia Salvo expresó que "el fallo de la Corte es desastroso en cuanto su técnica jurídica y revive una ley derogada".

LRA 1 Buenos Aires

En Rosca and Roll hablamos con Germán Martínez, presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. Sobre la situación que se está dando entre la Corte y el Consejo de la Magistratura, dijo: “Esto es un antecedente muy grave para la división de poderes. Desde el punto de vista institucional es absolutamente negativo que el presidente de la Corte asuma en el Consejo de la Magistratura”.

Martínez advirtió que no le haría nada bien a la democracia argentina que Rosatti asuma la presidencia del Consejo de la Magistratura amparado en una ley derogada. Y agregó “No estamos en contra de nadie, queremos el tiempo necesario para tratar este tema con profundidad”.

Sobre la convivencia de la coalición gobernante expresó: “No definiría como grieta las distintas miradas que tenemos en el Frente de Todos”. Por último, no aseguró que Rosatti efectivamente asumirá la presidencia del Consejo de la Magistratura y adelantó “Queremos evitar escenarios institucionales que después nos vamos a arrepentir”.

LRA 1 Buenos Aires

El juez nacional pidió la intervención a través de un DNU: “Habría que nombrar a un administrador general y desconocer toda decisión que pueda tomar el Consejo hasta que haya ley”. Juan Ramos Padilla adelantó que está trabajando para realizar una gran manifestación el 24 de mayo.

“Esto es el poder económico, es un golpe de Estado institucional que interviene el Poder Judicial”, aseveró y también reveló que continúa realizando marchas por todo el país para concientizar sobre lo que está sucediendo en el sector.

Horacio Rosatti, titular de la Corte, se convirtió en presidente de la Magistratura luego de que caducara el plazo de 120 días que fijaron en su sentencia de diciembre de 2021 que declaró la inconstitucionalidad del actual formato y conminó a la sanción de una nueva ley o a la reinstauración del esquema anterior de 20 miembros.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado constitucionalista se refirió a la decisión que dispuso que el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, esté a cargo del Consejo de la Magistratura luego del vencimiento del plazo fijado para que el Congreso apruebe una nueva composición del organismo. "Este es un desborde de la Corte respecto de sus incumbencias constitucionales", afirmó.

Barsesat sostuvo que lo que está haciendo hoy la Corte Suprema es "reponer una ley ya derogada", y que eso es "inadmisible porque convierte a la Corte en legisladora". Y agregó: "Además se está tomando dos otras atribuciones: de un lado emplazar al Congreso que en 120 días dicte una ley acorde a la doctrina de su fallo, y segundo disponer que las resoluciones que tome el Consejo de la Magistratura a partir del día de hoy y vencido el plazo de 120 días son nulas".

LRA 42 Gualeguaychú

El periodista especializado en temas judiciales explicó el auto voto del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, el cual lo nombra como titular del Consejo de la Magistratura, señalando: "La Corte fue juez y parte de un mismo expediente".

LRA 13 Bahía Blanca

El columnista de temas judiciales de Radio Nacional y la TV Pública, Néstor Espósito, explicó por qué la vicepresidenta Cristina Kirchner alertó en las últimas horas acerca de la avanzada de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura.

“Hay problemas de fondo y de forma. La Corte dictó un fallo en el que votó a favor de sí mismo”, dijo el periodista. Espósito se refirió a la asunción de Horacio Rosatti (foto de portada) como presidente del Consejo de la Magistratura gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó autoeligiéndose meses atrás.

Además de informar de las funciones del Consejo de la Magistratura, Espósito manifestó que “la caja es uno de los problemas: el que tiene el manejo de la billetera tiene un manejo ineludible. El Poder Judicial es el más corporativo de los poderes de la democracia y es un poder que va más allá del dinero. Es la sartén por el mango y el mango también”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre la trayectoria de Horacio Rosatti y contó cómo llegó a la Corte Suprema de Justicia. Fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner entre 2004 y 2005 y fue nombrado por decreto por Mauricio Macri, apenas asumió el expresidente, para integrar el máximo tribunal.

"Entró y llegó como presidente de la Corte Suprema de Justicia en pocos pasos. Se nombra por segunda vez, antes ya se había votado así mismo en la Corte y ahora será presidente del Consejo de la Magistratura", expresó el conductor de Gente de a pie. "El fallo es una vergüenza constitucional".

LRA 30 Bariloche

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, dialogó con Radio Nacional Bariloche al respecto. Nissen explicó que desde la IGJ decidieron presentar ante los Tribunales Comerciales de CABA el pedido de nulidad de la sociedad por diversas razones.

"Nosotros no tenemos facultades para declarar la nulidad de una sociedad sino para pedirla judicialmente", aclaró Nissen.

"Esta no es una verdadera sociedad, si lo fuera debería haber cumplido los mandatos judiciales que se dictan desde el 20o5 en adelante para poder permitir a los argentinos ver el Lago Escondido. Pero no sucedió así, son todas negativas de su parte", agregó.

LRA 26 Resistencia

“En el momento de ocurrir los hechos, en 1924, Chaco era territorio nacional y el gobernador Fernando Centeno, designado por el presidente Marcelo Torcuato de Alvear, fue el responsable de esa masacre perpetrada contra los pueblos originarios y los pobladores criollos por el solo motivo de reclamar mejores condiciones de pago por su trabajo. En 2008 pedí perdón en nombre del Estado provincial por los hechos acaecidos, y ahora esto es histórico porque estamos frente a un crimen de lesa humanidad y el gran avance en todos estos años es la realización de este juicio, el cual tendrá audiencias en Resistencia, Machagai y Buenos Aires”, dijo el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich.

LRA 26 Resistencia

“Estamos en el Memorial de la Masacre de Napalpí y es un juicio importantísimo, porque es relevante que el Estado chaqueño sea querellante en busca de Memoria, Verdad y Justicia en un crimen de lesa humanidad ocurrido en 1924. Si queremos vivir en clave intercultural es fundamental que se descolonice nuestra mirada y nuestro lenguaje para constituir una pedagogía de la memoria. Esto es partir las aguas para que la sociedad tome significatividad histórica de este genocidio, y que nunca más vuelva a ocurrir”, dijo el presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Francisco Romero.

LRA 26 Resistencia

Lo expresó la secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, Silvana Pérez, quien agregó: “Un día antes del inicio del Juicio por la Verdad estamos en este Memorial, que es un espacio sagrado, donde homenajeamos a Juan Chico, que fue su impulsor. El juicio comenzará mañana, 19 de abril, y se realizarán audiencias en Resistencia, Machagai y Buenos Aires, que se transmitirán por las redes sociales para que toda la comunidad se entere de algo que hasta el momento fue ocultado por el Estado”.

LRA 26 Resistencia

“Para nosotros es algo histórico, poque venimos trabajando desde hace mucho tiempo y lo hacemos con mucho esfuerzo y en recuerdo de nuestro compañero Juan Chico, quien dejó su vida para que se concrete el Juicio por la Verdad de la masacre”, afirmó el presidente de la Fundación Napalpí, Sergio López.

LRA 26 Resistencia

García, quien es un auxiliar docente aborigen y tradujo los relatos de los testigos de la Masacre de Napalí, expresó: “Comencé a trabajar con Juan Chico y Mario Fernández en una tarea de descubrimiento y aprendizaje. El Gobierno provincial hizo un acompañamiento muy importante, y también lo hicieron desde la Nación para poder llegar a este momento”.

Por su parte, la representante de la Fundación Napalpí, Ana Noriega, rescató el valor del inicio del Juicio por Verdad, diciendo: “Es muy importante, emocionante e histórico. Claramente, cambiará la historia de nuestro Chaco”.

LRA 1 Buenos Aires

El exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, dijo que vivió este sobreseimiento “con tranquilidad porque siempre supe que las causas han sido armadas… y por esta causa estuve detenido 2 años”.

El juez federal Julián Ercolini sobreseyó la semana pasada a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se investigan supuestos sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado (GNL) entre 2008 y 2015 y que también alcanzan a De Vido; al exsecretario de Coordinación de ese ministerio, Roberto Baratta, y a los expresidentes de la ex Enarsa, Walter Fagyas y Ezequiel Espinosa, entre otros.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista especializada en temas económicos, Estefanía Pozzo, informó sobre posibilidades para tener un ahorro a fin de mes con plazos fijos UVA en el sistema bancario.

"Es una inversión que haces a 90 días, porque en ese período te paga la inflación que haya habido en ese tiempo más 1 punto. ¿Cuánto es lo que paga un plazo fijo hoy? Uno normal por mes paga 3,8 %. Y si la inflación está por encima de eso, vos sabés que el plazo fijo te va a hacer perder plata. Por eso, ahí te conviene, irte a un plazo fijo UVA, la contracara es que dejas la plata inmovilizada tres meses", explicó.

LRA 1 Buenos Aires

La corresponsal de la cadena COPE de España en El Vaticano, Eva Fernández, aportó su crónica sobre la tradicional bendición del Domingo de Resurrección, que encabezó Francisco frente a 100.000 fieles reunidos en la Plaza San Pedro y definió como un “mensaje contundente” el llamamiento urgente por la paz que hizo.

El papa Francisco lamentó que ya se vean "señales" de una crisis económica y alimentaria por la guerra con Rusia, y lamentó también los "casos de criminalidad, violencia, corrupción y narcotráfico" en América Latina.

Tras más de dos años sin público masivo a causa de la pandemia, el Papa aprovechó para recorrer la Plaza en el papamóvil descubierto antes de iniciar el mensaje del día en que los cristianos del mundo conmemoran la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado.

En el mensaje, su referencia explícita a la invasión rusa a Ucrania iniciada en febrero pasado, el Papa reclamó "que se dejen de hacer demostraciones de fuerza mientras la gente sufre" y que "los responsables de las naciones escuchen el grito de paz de la gente: ¿Vamos a poner fin a la raza humana; o deberá renunciar la humanidad a la guerra?".

LRA 1 Buenos Aires

Gerardo Canseco, secretario Gremial de la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, reflexionó sobre lo que significó la recuperación por parte del Estado del control de la petrolera, al cumplirse diez años de que la entonces presidenta Cristina Fernández anunciara su expropiación.

Fue el 16 de abril de 2012 cuando la mandataria anunciaba el envío al Congreso del proyecto para expropiar el 51 por ciento de las acciones de YPF pertenecientes a la petrolera española Repsol, tras años de desinversión, que habían obligado al país a importar gas y petróleo.

Canseco consideró que es necesario recordar que previo a “esa reivindicación histórica” existió un “error primario” como fue la decisión durante el menemismo de privatizar YPF.

Explicó que “se recuperó soberanía desde aquella decisión”, que significó “una reconversión muy positiva para la compañía” y detalló que YPF “no es sólo una empresa productora de hidrocarburos sino que ha diversificado sus actividades en función de ser la empresa más estratégica del país".

Área de Pueblos Indígenas

El 19 de abril se celebra en nuestro país y en el resto del continente el Día del Indio Americano, en conmemoración del Congreso Indigenista organizado en la ciudad de Patzcuaro, Michoacan, México, que se realizó entre los días 14 y 24 de abril de 1940. El Congreso significó una transformación en la política indígena continental, porque implicó una apertura al debate y a la reflexión acerca de la diversidad de situaciones que atravesaban los pueblos indígenas americanos, más allá de sus matices nacionales. En el encuentro participaron delegaciones de casi todos los estados americanos (71 representantes) y más 41 líderes y lideresas referentes indígenas que con sus ponencias enriquecieron los debates. Allí se elaboró el documento Acta Final del Primer Congreso Indigenista Interamericano y se creó el Instituto Indigenista Interamericano, con el objetivo de fomentar y coordinar investigaciones y realizar recomendaciones para los Estados participantes.

Durante el siglo XIX y comienzo del siglo XX, la estrategia política de los Estados americanos con la población indígena era de exclusión en su identidad propia, tanto en términos económicos y políticos como culturales. En nuestro país, podemos mencionar la icónica “Campaña del desierto”. Por eso, el Congreso Indigenista de 1940 significó una superación de aquel paradigma por uno de carácter integrador y benefactor –denominado indigenista-, pero sin llegar a reconocer en todas sus dimensiones la condición de sujeto de derecho pluricultural.

TELAM

Caso: Jacques Schoonjans. Tercera prueba develada de la campaña de propaganda de la dictadura cívico-militar argentina en el exterior. La documentación gira en torno al viaje del periodista belga Jacques Schoonjans, que se define a sí mismo como “free lance” con capacidad de publicar sus artículos en revistas y diarios de Bruselas, pero que a su vez en nota reservada, es definido por el embajador argentino, Carlos Delía Larocca, como “propia tropa”. Los expedientes certifican que Schoonjans ya había estado en Buenos Aires, como etapa de una gira que emprendió, aparentemente por su cuenta, por Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia y la Argentina. Países que, incluido Paraguay, coordinaron el Plan Cóndor: un sistema represivo concebido desde Estados Unidos que incluía tareas de inteligencia y asesinatos de opositores. Los expedientes que revelan las huellas del Terrorismo de Estado en cada una de las operaciones de propaganda y contrainformación forman parte de una investigación a cargo del periodista Enrique Vázquez y un equipo multidisciplinario de la Agencia.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 17 Zapala

La provincia de Neuquén comenzó a aplicar la segunda dosis de refuerzo de Covid-19. “Hay mayores posibilidades de contagio de otros virus pero sigue circulando el virus de la COVID, no hay que relajarse”, aconsejó Quarín.

LRA 29 San Luis

El proceso será progresivo y comenzará por los grupos de riesgo (mayores de 50 y menores con comorbilidades) y personal sanitario. “La vacunación es muy importante porque nos protege del virus y nos ayuda a controlar la pandemia”, señaló la funcionaria.

LRA 26 Resistencia

“Es para los mayores de 50 años y para quienes tengan patologías de base, y se puede aplicar después de cuatro meses de recibida la tercera. Si se tuvo COVID se debe esperar tres meses, en tanto esta cuarta dosis sirve para reforzar las defensas que comienzan a bajar con el paso del tiempo, y actualmente se estudia en qué proporción se produce esto”, dijo la directora de Inmunizaciones del Chaco, María Laura Lezcano.

LRA 1 Buenos Aires

El legislador del Frente de Todos describió el actual panorama sobre la situación epidemiológica en el país y destacó: "Como pueblo, hemos conseguido la inmunidad por la vacunación y por contagios previos".

"Los casos están en niveles muy bajos, con cinco fallecidos diarios y eso es algo que tenemos que cuidar entre todos", Martín Barrionuevo.

No obstante, advirtió que "falta mucha gente vacunarse con la dosis de refuerzo y es importante que nos apliquemos, sobre todo con la llegada del frío, que es probable que tengamos un aumento de casos".

"Poner el foco en completar los esquemas de vacunación es central", enfatizó el senador tras dar precisiones sobre el actual panorama. En ese marco, dijo que "la gripe le está ganando terreno al coronavirus".

LRA 7 Córdoba

Según un nuevo informe de vigilancia de las variantes del Sars-Cov-2 se detectaron los primeros casos en Córdoba de la sub variante BA.2, una versión más contagiosa que la BA.1, la variante de Ómicron que causó la ola de casos de COVID-19 durante enero en nuestro país.

"Era de esperar. En casi toda Europa ha generado una ola de contagios, que en este momento está empezando a bajar. En América, se observa un aumento de casos, por ahora sólo en Canadá y en Nueva York, pero todo indicaría que también va a crear olas de contagios en el resto del continente", señaló el bionformático Rodrigo Quiroga.

Economía | Volver al inicio

LT 14 Paraná

La nueva secretaria de Turismo de la provincia, María Laura Saad, luego del fin de semana más exitoso en términos de turismo en Entre Ríos, expresó: “En muchísimos destinos tuvimos una ocupación plena, y en todos ellos más del 90 %”.

LRA 6 Mendoza Quino

A diez años de la recuperación de YPF por parte del Estado, el ex gobernador y actual miembro directivo de la empresa estatal, Celso Jaque, analizó el objetivo logrado, expresando: "Fue una decisión estrategia que le dio vida a Vaca Muerta", añadiendo que desde allí surge el 60 % del petróleo de la Argentina y el 30 % de su gas.

LRA 27 Catamarca

El ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa, se refirió al fortalecimiento en la explotación del litio y destacó la mirada de las empresas internacionales, diciendo: “Se debe trabajar en establecer la minera como política de estado en Catamarca”.

LV 8 Libertador

En relación al tema, el titular de Desarrollo Social de Mendoza, Alejandro Verón, afirmó: “En Mendoza invertimos más de 700 millones de pesos en alimentos el año pasado", y luego agregó: "La solución no va por ahí, sino por reactivar las economías. Seguimos sosteniendo una asistencia alimentaria al nivel de la pandemia".

LRA 1 Buenos Aires

Pedro Peretti, referente de la organización Arraigo y ex director de Federación Agraria, expuso en su columna del programa de Darío Villarruel cómo es la distribución de ganancias en la cadena del campo. Y se refirió a la decisión política del gobierno nacional en avanzar en un impuesto a la renta inesperada.

"Hay algo muy importante a tener en cuenta porque los citadinos quizás no se han percatado y la derecha lo ha mantenido muy oculto. La agricultura argentina hoy es una de tres pisos: hay un piso que es el dueño de la tierra, un segundo piso que son los contratistas rurales ósea los que trabajan la tierra, y un tercer piso que son los pooles de siembra o megaproductores que se dan desde que se introduce el capital financiero en el agro. Hay una transferencia gigantesca a los dueños de la tierra, que no son siempre los que la hacen producir. La mayoría de las veces están arrendadas", explicó.

LRA 6 Mendoza

La directora de Promoción Turística del EMETUR, Claudia Yanzón, anunció que este fin de semana largo Mendoza recibió a 70 mil turistas y que el 95 % de la capacidad hotelera completa se debe al programa de PreViaje, motivo por el cual los municipios y los empresarios se encuentran satisfechos.

"Se promedió un gasto diario de 5.500 pesos por persona y hubo turismo brasileño, chileno y también centroamericanos, además del nacional”, indicó Yanzón.

LRA 1 Buenos Aires

Un total de 2,6 millones de turistas viajaron por la Argentina en Semana Santa, que gastaron alrededor de $39.736 millones en los principales puntos turísticos del país, de acuerdo un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

De esta manera, el feriado de Semana Santa dejó un balance de 2.612.000 turistas y otros 2.350.800 de excursionistas que recorrieron las más de 1000 ciudades de la Argentina que forman parte del circuito turístico nacional, con un gasto de $45.101,3 millones al sumar a los excursionistas, monto que a precios constantes significó un crecimiento del 91,1% respecto de la misma celebración en 2021.

La mayoría de los alojamientos tuvieron ocupación completa, “a pesar del aumento en la oferta para-hotelera del último año, a lo que se sumó el retorno del turista internacional y se activaron al 100% los eventos y festividades”, destacó el informe de CAME.

Durante el feriado largo de Semana Santa “viajaron 37,5% más de turistas y 1,4% más de excursionistas", sostuvo CAME, mientras que la estadía promedio aumento un 10% "y el gasto diario creció considerablemente, más allá del efecto inflación”.

LRA 30 Bariloche

El integrante de la cooperativa se refirió a la producción de lana: “Estamos haciendo un lote de llama, otro de guanaco y otro de mohair. La idea es procesar lana de oveja y seguir también con fibras. Este año va a ser de puesta a punto de las maquinarias”, señaló Roso.

LRA 53 San Martín de los Andes

El funcionario estimó que la ocupación de San Martín de los Andes llegó al 80%, al igual que las localidades vecinas de Junín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Traful. Sobre el lanzamiento del programa Previaje 3, afirmó que se presentará durante el mes de mayo en El Calafate.

LRA 7 Córdoba

Con el anuncio de las “Canastas de proximidad” para los Precios Cuidados, el director de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la provincia, Daniel Mousist, señaló que las planillas de precios llegaron a Córdoba, pero todavía no se observa el ingreso en los distintos locales. “Habitualmente hay demora en la provisión de los productos”, expresó el funcionario.

Política | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Mañana, 19 de abril, comenzará el juicio por la Masacre de Napalpí, la cual fue perpetrada el 19 de julio de 1924 contra los pueblos Qom y Moqoit. Al respecto, el integrante de la comunidad charrúa Etriek de Villaguay, Héctor Santomil, dijo: “Se busca el juicio por la verdad y la reparación histórica por los pueblos originarios que desde la conquista han sido masacrados”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 18 Río Turbio

Desde el municipio de Río Turbio informaron que están abiertas las inscripciones para las nuevas jornadas gratuitas de castración de canes. Por otro lado, anunciaron que se encuentran en adopción animales rescatados.

LRA 13 Bahía Blanca

El director provincial de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Mariano Rey, explicó la tarea que se está llevando a cabo desde el ministerio de Salud con el objetivo de desmanicomialización. “Es un proceso que se viene aplicando desde que asumimos. Debemos trabajar en una desmanicomializacion sustentable, que significa contar con todas las cuestiones sanitarias necesarias. Y trabajar con la sociedad para que no sea una sociedad que estigmatice. Rey resaltó la importancia de que puedan ser recibidos en hospitales generales y la apertura a dispositivos alternativos a la internación como los centros de días: “Debemos pensar en las necesidades de las personas, no en las de las instituciones”.

LRA 21 Santiago del Estero

Se llevó a cabo el lanzamiento del programa nacional "Mirarnos" con la presencia de ministros nacionales en Santiago del Estero. "Este programa es formidable. Nos permite detectar tempranamente cualquier problema en la visión del niño y mejorar el futuro", señaló Zamora.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

Un grupo de personas con discapacidad realizó una protesta en San Miguel de Tucumán para reclamar por accesibilidad y transporte público seguro. “Los empresarios reciben del Estado los aportes correspondientes para que podamos ingresar a este servicio”, reclamó Amate Pérez.

LRA 6 Mendoza Quino

Diez, secretario Adjunto de FADIUNC, analizó los dichos del diputado Javier Milei, quien se pronunció públicamente en contra de las universidades públicas, señalando que son "como centros de adoctrinamiento".

"Su pensamiento pretende destruir la universidad que tenemos y que le duele mucho al sistema, porque es pública y gratuita", consideró Diez.

LRA 27 Catamarca

La profesora Mavi Medina, quien pertenece a la Escuela Rural N° 16, Anexo 1 ´El Aybal´, del Departamento La Paz, comento con gran alegría y orgullo que el trabajo "Sabores de la Infancia de Regiones Andinas: El Charquicito”, el cual fue realizado por alumnos y docentes de esa institución, resultaron ganadores del primer premio en el "Concurso video y descripción de plato típico de la región y el país de origen". Este proyecto representó a nuestro país en el "XVIII Encuentro Juvenil Latinoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimientos", llevado a cabo en la ciudad de Ambato, ubicada en Ecuador.

LRA 28 La Rioja

Barros, director de Desarrollo y Productos Turísticos del Gobierno riojano, indicó que durante el fin de semana XL que tuvo el país en La Rioja "se ofrecieron muchos servicios y actividades que permitieron que cada turista gaste un promedio de siete mil pesos".

LRA 4 Salta

El diputado habló de la preocupante situación salud de los niños y la falta de profesionales en la zona salteña. “Desde que arrancaron las sesiones legislativas, nosotros pedimos nombramientos para el hospital y que se respete la estructura que faltan más de 30 médicos”, dijo Vargas.

LRA 25 Tartagal

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, en la localidad de Urundel, Orán, Salta. Un bebé de 2 meses fue derivado de urgencia al hospital San Vicente de Paul donde notificaron que se encontraba sin signos vitales. La Justicia dio intervención a la fiscal de turno y solicitó que se investigue el caso.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La comunidad lafquenche se sitúa entre San Martín de los Andes y Villa la Angostura y este fin de semana puso sobre las aguas un wampo (canoa mapuche). Lucas Quintupuray explicó la importancia simbólica, cultural y política de este acto de recuperación de la identidad ancestral y sus ceremonias.

LRA 3 Santa Rosa

Con la participación de distintas comunidades, se presentará este martes 19 de abril en Santa Rosa la Confederación Nacional Rankulche. Tras esto, el lonko Pedro Coria explicó que el objetivo del trabajo consiste en hacer los reclamos que corresponden como territorio ancestral.

“El territorio de la Nación Rankulche es extenso y comprende parte de San Luis, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa, y los reclamos tienen que ver con la reparación histórica que el Estado nos debe a todos los pueblos indígenas”, señaló Coria.

Géneros | Volver al inicio

LRA 2 Santa Rosa

Las militantes del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Mónica Rodríguez, Mirta Fiorucci y Cristina Ercoli hablaron sobre su participación en el Foro Federal para la elaboración del Plan Nacional de Acción contra las Violencias de Género 2022/2024, el cual se desarrolló en Santa Rosa el pasado 12 de abril.

“Fue un buen momento para presentar una serie de puntos que consideramos importantes para que se avance en la temática”, explicaron Fiorucci y Ercoli.

LRA 52 Chos Malal

El pasado viernes, la fiscalía de Chos Malal recibió información sobre un delito de presunto abuso en perjuicio de una niña de 5 años. "Por el hecho se aprehendió a una persona de sexo masculino, de ocupación policial con servicio en la localidad de Zapala", señaló Valenzuela.

LRA 5 Rosario

El integrante de la Fundación Alameda analizó la ejecución del plan nacional y señaló que “uno de los ejes centrales es el trabajo federal territorial”. También destacó que “la trata o la explotación de personas son crímenes de delitos complejos, de crimen organizado”.

LRA 6 Mendoza Quino

Cabral Páez, quien es coordinador de Ciudadanía Universitaria y Participación, se refirió al avance de la inclusión laboral de personas travestis, transexuales, transgéneros y no binarias en la UNCuyo, luego de recordar que hay dos normativas aprobadas por el Consejo Superior que habilitan este cupo.

Laborales | Volver al inicio

LRA 57 El Bolsón

El gobierno provincial y la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) se reunieron para resolver el aumento salarial en un marco enrarecido. En las últimas horas se difundieron audios del secretario de Educación de Río Negro, Adrián Carrizo, en una reunión con docentes afiliados al partido Oficialista Juntos Somos Río Negro -JSRN - en la que les indica votar aprobando la propuesta gubernamental en las asambleas del sindicato.

LRA 12 Santo Tomé

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) informó que ya se encuentran disponibles las prestaciones extraordinarias para los trabajadores y las trabajadoras rurales de Corrientes y Misiones que fueron beneficiarios de las prestaciones por desempleo hasta los meses de enero y febrero.

El organismo había resuelto otorgar la “Prestación Extraordinaria Climática”, la cual consiste en dos cuotas mensuales de 15.000 pesos cada una en beneficio de más de 800 trabajadores y trabajadoras rurales, cuya prestación ordinaria finalizó durante enero y febrero.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Sergio Pujol es historiador, escritor, ensayista y crítico especializado en música popular argentina. Es autor de los libros "Rock y Dictadura", "La década rebelde: los 60 en Argentina" y "Cien años de música argentina" entre otros.

En esta charla con Leonardo Acevedo, Pujol explica la compleja relación entre el rock argentino y la dictadura cívico-militar, sobre todo a partir de la prohibición de la difusión de música en inglés al comienzo de la Guerra de Malvinas.

Esta entrevista forma parte de la investigación realizada por el área de Cultura de Radio Nacional en torno a la conmemoración de una nueva fecha del inicio del conflicto armado y de un nuevo aniversario del último golpe de estado perpetrado en nuestro país.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Escuchá los goles en el Relato de Jose Gabriel Carbajal por Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Escuchá el Relato de Víctor Hugo por Radio Nacional.