Diario de Radio Nacional 18/3/2022

Desde la residencia de Olivos, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de un mensaje grabado, calificó de "histórico" que el Congreso haya aprobado por ley una refinanciación con el FMI y ponderó que esa norma se haya sancionado por "el consenso de legisladores de distintas fuerzas políticas".

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El presidente, Alberto Fernández, hizo entrega oficial de 100 camionetas para la Policía de Tucumán. “La inseguridad no tiene ideología es un problema de los ciudadanos y debemos resolverlo”, expresó el mandatario.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), consideró que la suma de 47.850 pesos fijada como haber mínimo por el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil "es lo mejor que se pudo conseguir en las negociaciones. El acuerdo de la UOM en la paritaria fue de 45%. Queremos empatar con la inflación de este año".

"Vamos a acompañar al presidente en la lucha contra los formadores de precios", destacó Antonio Caló. "Nosotros discutimos el salario y siempre vamos detrás de la inflación", resaltó.

Sobre el acuerdo con el FMI dijo que está "completamente de acuerdo. En 2023 será candidato Alberto Fernández".

LRA 13 Bahía Blanca

El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) dijo que “no tuve oportunidad de discutir con los compañeros que no piensan como yo. Me hubiera gustado tener una reunión de bloque y no quisieron estar. Nunca nos explicaron cuál era el motivo de no apoyar el acuerdo, qué había hecho de distinto el ministro (de Economía) Guzmán. Por qué hace 2 meses estaba bien (el acuerdo con el Fondo) y ahora estaba mal”.

El legislador agregó que “Cristina (Kirchner), que es la que me conduce, en agosto del año pasado dijo que se iban a usar los despachos especiales de giro que el Fondo daba por la pandemia para pagar la deuda”.

LRA 1 Buenos Aires

El sanitarista y asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, opinó sobre la discusión interna de la coalición de gobierno sobre el acuerdo con el FMI y expresó que "a veces se confunden movimientos tácticos, con fracturas".

"El movimiento nacional expresa miradas diferentes. No creo en la fractura del Frente", sostuvo y agregó que "nadie puede estar excluido" del espacio, y que incluso "debe ampliarse" e "institucionalizarse".

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Energía se refirió a las negociaciones que se registraron en las últimas jornadas con la Secretaría de Hacienda luego de la nota que elevó el martes pasado al ministro Martín Guzmán, en la que detalló la situación del sector y en la que explicitó la necesidad de contar con mayores recursos a los previstos en la programación financiera inicial.

"Es habitual elevar una nota a una autoridad en función de una situación. La Argentina no escapa a la crisis internacional de la energía", afirmó Darío Martínez, al tiempo que expresó que "no hay ninguna carta ni peleas, lo que hay es una nota administrativa y trabajo coordinado".

Tras describir el panorama global en materia de energía, el funcionario señaló que "el tenor de la nota es grave porque es grave la situación mundial".

LRA 57 El Bolsón

De esta manera se autoriza el financiamiento para cancelar los vencimientos de deuda con el organismo. La iniciativa obtuvo 56 votos positivos, 13 negativos y tres abstenciones. El senador argumentó su apoyo al proyecto impulsado por el presidente Alberto Fernández.

LRA 26 Resistencia

“Estamos en el lanzamiento de los Operativos Progresar, y retomamos la acción de recorrer toda la provincia con cargas y asesoramiento para acceder a estas becas, a las cuales nosotros consideramos como una ampliación de derechos, y lo haremos hasta el 30 de abril. Ya tenemos 17 mil beneficiarios que se inscribieron este año, más 53 mil que este mes cobrarán su última cuota y se reinscriben para seguir con el beneficio”, indicó el funcionario el responsable del programa en el Chaco, Luis Robles.

LRA 9 Esquel

Vassel, abogado y ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, hizo referencia al 40° aniversario de la guerra de Malvinas en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, diciendo: "Gran Bretaña y la OTAN construyeron en Malvinas una base militar de proporciones. Malvinas es hoy uno de los 19 territorios coloniales del mundo, reconocidos por el Comité de Colonización de Naciones Unidas".

LRA 42 Gualeguaychú

Piaggio, secretario de Desarrollo Social, Ambiente y Salud de Gualeguaychú, indicó que se están poniendo en valor a los Centros de Salud Municipal y se está avanzando en garantizar el doble de capacidad de agua potable para la ciudad.

Posteriormente, el funcionario dio detalles de la vacunación contra el COVID, y luego hizo referencia a los demás esquemas.



LV 8 Libertador

Ante la multiplicación de situaciones anómalas con los sorteos y los concursos, el director de Fiscalización y Control de Mendoza, José Cortéz, se refirió al cumplimiento de la ley de Lealtad Comercial.

Tras esto, Cortéz analizó al sorteo del sueldo que lleva a cabo el diputado Javier Milei y el que realiza en la provincia el concejal capitalino Dugar Chapel.

LRA 43 Neuquén

Habitantes de Andacollo y productores y productoras del paraje El Chingue denunciaron que Luis Pessino, propietario del campo por donde pasa el Canal La Primavera, intenta crear un lago privado. Para eso, utiliza el agua del canal lo que genera que se corte la circulación.

LRA 53 San Martín de los Andes

El encuentro fue convocado por funcionarios y funcionarias de distintos partidos políticos para que participen vecinos, organizaciones sociales y políticas a una audiencia pública. “En Neuquén son más de 80 mil las familias que no tienen casa y más de 40 mil son de Neuquén capital”, señaló Blanco.

LRA 2 Viedma

El referente mapuche se refirió a la creación de la Dirección de Pueblos Originarios para regularizar la situación de la tierra en la provincia de Río Negro y cuestionó que aún no han sido convocados por el gobierno provincial. También habló del censo 2022.

LRA 30 Bariloche

En Dina Huapi reclaman la falta de semáforos por el colapso del tránsito que se agudizó con el turismo. “Solamente tenemos tres semáforos que nos autoriza Vialidad y lo que está pasando es que colapsa el tránsito durante los fines de semana”, detalló Gressani.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Este 24 de marzo se realizarán actividades conmemorativas y diversas organizaciones sociales trabajan en conjunto para coordinar las acciones que se llevarán adelante.

Tras esto, la integrante de la cátedra de Derechos Humanos de la UNPSJB, Valeria Velásquez, explicó que se prevé señalizar dos espacios que funcionaron como centros clandestinos de detención, que son el regimiento de Infantería Mecanizado 8 y la sede actual de la Policía Federal.



LRA 1 Buenos Aires

77 personas fallecieron y 14.416 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 127.009 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional 9.004.829 los contagiados totales y 8.803.205 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

LRA 17 Zapala

El funcionario dijo que es muy probable que en las próximas semanas se abra la frontera terrestre con Chile. Aclaró que la pandemia lleva a los países a tomar decisiones en diferentes momentos y recordó las veces que Chile dio un paso atrás con la apertura.

LRA 4 Salta

La senadora habló de su voto en contra al acuerdo con el FMI. “Esos dólares se fugaron, no hay un camino, una ruta, no hay nada que pueda decirse que se hizo con esa plata", afirmó Giménez.

LRA 1 Buenos Aires

Una mirada sobre la discusión hacia dentro del Frente de Todos por el acuerdo con el FMI.

"Se están transitando límites o zonas que son riesgosas, para la coalición de gobierno y para todo lo que ella representa. Alguna vez tiene que haber una instancia de discusión en la que los compañeros estén cara a cara. Alguna vez tiene que haber un ámbito donde escucharse sin que lo hagan todos los demás. Lo relativo aparece en la lógica de la democracia: yo discuto pero vos tenés derecho a formular tu planteo. Los adversarios políticos y los enemigos de la democracia la están pasando muy bien".

LRA 26 Resistencia

“Hemos visto en los últimos meses, por la filmación conocida como Gestapro, la forma en que se comportó el gobierno anterior en Buenos Aires con el armado de causas. Todo eso es extremadamente grave y como bloque de FdT pedimos su juicio político, que desde ayer tiene tratamiento parlamentario, y cuando tenga dictamen se continuará con las acciones que correspondan. Los fiscales dependen de Conte Grand, las denuncias no avanzan y por eso queremos que se constituya una Comisión Investigadora la cual, una vez que recoja pruebas y no se avance, quedará a la vista el encubrimiento que posee”, afirmó la diputada provincial del Frente Grande e integrante del Frente de Todos de Buenos Aires, Susana González.

LRA 7 Córdoba

Elbaum señaló: "Hay una crisis producto del endeudamiento externo. Es la bomba que en 2018 dañó a la Argentina y es inédita esta situación, la cual supone un condicionamiento para la economía nunca antes visto".

LRA 1 Buenos Aires

La columnista de Ahí Vamos repasó los temas económicos más importantes de esta semana. El próximo pago que tendrá que hacer la Argentina el martes 22 de marzo de 2900 millones de dólares previo "acuerdo con el directorio ejecutivo del FMI".

Relacionado a las medidas que el gobierno prepara en materia de inflación, Pozzo adelantó que se podría acordar algo "con los precios de la verdura o fideicomisos". "El pliego final de qué se va a anunciar lo sabe solamente Alberto Fernández, y algunos colaboradores. Aún no hay confirmación de que los anuncios sean hoy", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Logrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar la deuda contraída por el macrismo en 2018 y convalidado dicho entendimiento por el Congreso Nacional; el gobierno de Alberto Fernández encara el desafío de frenar la inflación, en especial, la suba que registran los precios de los alimentos.

Identificado como un problema "multicausal", la inflación en 2019 ya había alcanzado niveles históricos que se agravaron, por un lado, como consecuencia de la pandemia de coronavirus; y, por el otro, por el impacto que tiene la guerra entre Rusia y Ucrania, que en las últimas semanas provocó una fuerte suba del precio del trigo y el petróleo.

Valiéndonos de los registros sonoros que conserva el Archivo Histórico de Radio Nacional, les proponemos un recorrido en el tiempo sobre la situación que atravesó nuestro país respecto a este tema desde 1943 hasta la actualidad.



LRA 26 Resistencia

“Fue planificada no como provincia sino como región, y uno de los objetivos era trabajar en conjunto, un tema que se concretó plenamente. Hicimos un enfoque en todo lo que puede ofrecer el Norte Grande en cada una de sus producciones. Los países árabes importan casi el 80 % de los alimentos que consumen, y eso es una gran oportunidad de negocios”, expresó el ministro de Industria, Producción y Empleo del Chaco, Sebastián Lifton.

LRA 1 Buenos Aires

La cantante y compositora contó cómo se siente al tocar en vivo frente al público y la emoción que recuperó apenas volvieron a abrir los espacios tras la pandemia. Parodi agotó entradas en las presentaciones que hará en Café Berlin y aún se están vendiendo lugares para una próximo recital que dará en el renovado Centro Cultural Borges.

"Volví a cantar cuando abrieron espacios con aforo y es algo inigualable. Durante el aislamiento compuse mucho, aunque sentí la ausencia del público", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El 18 de marzo de 1996 falleció a los 92 años, la actriz, guionista y comediante Niní Marshall (Marina Esther Traveso), quien ganó popularidad en la Argentina, España y México con sus personajes Catita y Cándida. Compartimos este programa especial de Un siglo de radio, con Gustavo Campana y Eddie Babenco. Un nuevo viaje en el tiempo a través de la radio para recordar a este personaje emblemático de la escena nacional y principalmente radial de nuestro país durante casi 50 años.

LRA 1 Buenos Aires

La cantante y profesora de canto, María Rosa Yorio, habló de su próximo show en las Manzana de las Luces (Perú 222) el próximo domingo a las 19 horas en dónde estará realizando una performance acerca de su vida.

“Voy a cantar todas las canciones de mi historia, más algunas rarezas y me voy a dar el gusto de estar sola en el escenario, sin músico, ya que se trata de la historia de mi vida”, ratificó.

LRA 1 Buenos Aires

“Competencia oficial”, la película de los cineastas argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat se estrenó en el país tras recorrer diferentes festivales internacionales, con el elenco encabezado por Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez.

“Es una película que habla sobre el ego y poder en el mundo de los actores, que no quiere decir que sólo suceda en ese rubro”, dijo Duprat.

A su vez, reveló que la película la comenzaron a realizar hace tres años, en el medio surgió la pandemia, y continuaron. La propuesta fue de los actores: “Eso fue una singularidad. Vieron ‘El ciudadano ilustre’, recibí una llamada de ellos y me dijeron que querían hacer un film”.

LT 12 Paso de los Libres

El titular del programa de reciclados de tapitas “Los caza Tapitas del Mercosur”, Daniel Brugiati, visitó los estudios de LT 12, y junto a la directora del programa “Medio Ambiente Fundación Garrahan”, Patricia Gavilán, destacaron el trabajo que realizan los caza tapitas del Mercosur con la ayuda de la radio.



LRA 22 Jujuy

El Frente Amplio Gremial recorrió calles céntricas de San Salvador, la capital de Jujuy, solicitando la apertura de las paritarias, entre otros puntos.

"Aumento retroactivo a febrero, recuperación de la pirámide salarial, pase a planta permanente de trabajadores, recategorización en todos los sectores y blanqueo son algunos de los puntos incluidos en el petitorio formulado al Gobierno jujeño”, informó el referente de APUAP, Nicolás Fernández.

LRA 29 San Luis

Se realizó el segundo encuentro de paritarias entre el gobierno de San Luis y los 5 gremios docentes y se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes. El jefe del Subprograma Capacitación Docente brindó detalles de lo tratado en la reunión.

LRA 1 Buenos Aires

El exsecretario de Seguridad Interior reflexionó sobre la problemática del narcotráfico y expresó su preocupación por los hechos sucedidos en la provincia de Santa Fe, donde separaron a once bebés de sus madres, que consumirían cocaína, debido a los riesgos de salud que corrían en el amamantamiento.

"Lo más grave es que no se den cuenta de esto los actores políticos y quienes tienen que tomar decisiones a nivel judicial", señaló Gonzalo Ruanova, al tiempo que expresó: "Tenemos un problema grandísimo que es el diagnóstico".

LRA 1 Buenos Aires

La Corte Suprema trata el pedido de la empresaria Natalia Denegri en su demanda contra Google para que desvincule el contenido que la relaciona con eventos mediáticos en torno a una causa penal en los años 90.

En ese sentido, el director de Coordinación Unidad Defensor de la Defensoría de la provincia de Buenos Aires, Jerónimo Guerrero Iraola explicó la problemática y señaló que "hoy tenemos derecho a la identidad pero no a cómo el algoritmo nos indexa".

Asimismo señaló que el de Denegri, "es un caso que nos permite ver a futuro cuáles van a ser nuestros derechos" y destacó que se atraviesa un momento "pre revolucionario" en materia de legislativa.

LRA 13 Bahía Blanca

El presidente de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) de los ríos Limay, Neuquén y Negro explicó los alcances de la decisión de esa entidad de declarar el estado de emergencia hídrica que afectará a las provincias de Neuquén, Rio Negro y el sur de la Provincia de Buenos Aires. “Es un fenómeno que se viene dando desde hace 12 años con esta sequía. No es sólo un problema en el río Negro también pasa en el Paraná, quiere decir que afecta a todo el territorio argentino”, indicó Reyes.

También dijo que "la bajante afectará la disponibilidad de agua, con consecuencias directas en el medioambiente, asociadas a las dinámicas naturales propias de una sequía. Se lo comunicamos a los organismos nacionales y provinciales correspondientes para trabajar en conjunto y mitigar, en la medida de lo posible, estos efectos adversos".

LRA 11 Comodoro Rivadavia

La directora General de Estadísticas y Censos de Chubut, Silvia Iralde, confirmó que se inscribieron 250 mil personas para ser censistas en todo el país.

El censo es una posibilidad laboral y eso quedó marcado en la página del INDEC cuando se abrió la posibilidad de ser censista y se inscribieron 250 mil aspirantes. “Se cerró la convocatoria, porque no se podía asegurar el lugar para estas personas. Cuando se necesiten, se abrirá nuevamente la convocatoria”, aseguró Iralde. En tanto, en Chubut se trabajará con el sector educativo, es decir que los docentes serán los censistas a cargo del trabajo territorial.

LRA 26 Resistencia

“Lo último que resolvió la jueza federal Zunilda Niremperger fue aceptar toda la prueba ofrecida por la fiscalía, la querella y el Instituto del Aborigen, que es muy sólida y compacta, más un listado de testimonios, que son 50 aproximadamente. Algunos de ellos están en registros audiovisuales, y también están la de los sobrinos y los nietos de los sobrevivientes, más las de los investigadores indígenas, los antropólogos y los sociólogos. La apertura de las audiencias será el 19 de abril próximo en Resistencia”, informó Diego Vigay.

LRA 6 Mendoza Quino

El presidente del Colegio de Corredores Públicos de Mendoza, Estanislao Puelles Milán, se refirió a la reunión que se mantuvo en el Ministerio de Desarrollo Productivo, con el objetivo de evaluar las medidas para modificar ciertos puntos de la ley de Alquileres, la cual no resulta beneficiosa ni para los inquilinos ni para los propietarios.

LRA 9 Esquel

La secretaria de Desarrollo Social Municipal, Nadia Cittanti, se refirió a las primeras reuniones que mantuvieron con distintos proveedores, con la finalidad de realizar la compra de leña y entrega del Plan Calor 2022, informando que los fondos provienen del municipio y de la provincia.



LRA 9 Esquel

La directora General de Estadísticas y Censos de Chubut, Silvia Iralde, expresó que hay dos modalidades: el censo digital y el censo presencial o de barrido. El digital comenzó el 16 de marzo pasado y está disponible en la página www.censo.gob.ar hasta el próximo 18 de Mayo a las 8 de la mañana.

LT 14 Paraná

La presidenta de la Asociación Paranaense de Síndrome de Down (AsPaSiD), Beatriz Arbasetti, criticó la falta de preguntas específicas sobre discapacidad en el Censo 2022, señalando: “No costaría nada agregar una página con diez ítems solicitando precisiones sobre la discapacidad que podría tener una persona”.

LRA 25 Tartagal

El presidente de la Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF) remarcó la necesidad de frenar los desmontes y comenzar a diferenciar de la corta forestal que se utiliza para la obtención de recursos. Llamó a instalar el concepto y acción del uso sostenible de bosques.

LRA 21 Santiago del Estero

Desde el año 2019 la provincia cuenta con media sanción de una ley que permita que las obras sociales cubran los tratamientos de las mujeres que padecen de endometriosis.

Nacional Folklórica

Luis Bremer conversó con Gabriela Conder, abogada de Eva de Jesús, sobre padecimientos sufridos por Higui hasta su liberación.

Relató el hostigamiento permanente sufrido en su barrio de origen: “Por lesbiana la apedrearon, se defendió en un ataque anterior de una violación correctiva donde tuvo tres puntazos en la espalda, y quince agujeros en una remera, le quemaron la casa y mataron a su mascota”.

“Hay una cultura del odio, de la violación, del maltrato, de la violencia a las disidencias, a las mujeres, que se encuentra invisibilizada”, consideró.

Además agradeció el apoyo de Madres de Plaza de Mayo, de Nora Cortiñas y muchos colectivos y personalidades que las acompañaron durante el proceso.

LRA 14 Santa Fe

La artista participó en la muestra-homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo en la que presentó una pintura para visibilizar a las mujeres de bajos recursos que son esclavizadas. La muestra se encuentra en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

LRA 19 Puerto Iguazú

El Tribunal Penal 1 de Posadas sentenció a prisión perpetua a Ramón Da Silva, femicida de la mujer trans Evelyn Rojas, asesinada en 2016 en la capital misionera. La condena señaló como responsable a Da Silva del delito de homicidio calificado por el vínculo, odio a la identidad de género y femicidio.

LRA 26 Resistencia

El trabajo es un libro colectivo con testimonios de más de 200 mujeres militantes de la década del setenta, presas políticas en la cárcel de Villa Devoto.

“Es el segundo libro que editamos, ya que el primero fue en 2006 y se llamó 'Nosotras presas políticas'. Tuvimos muchos encuentros y el apoyo de muchísimas mujeres, ya que la idea fue contar qué hicimos después de esa etapa terrible de nuestras vidas en la que nos decían 'de acá van a salir locas o muertas'”, afirmó una de las integrantes de 'Nosotras en libertad', Judith Asco.

LRA 6 Mendoza Quino

La abogada Bárbara Peñaloza, quien forma parte del “Amicus Curiae” del tribunal que debe fallar sobre el pedido de Natalia Denegri en base a su reclamo de Derecho al Olvido, explicó que hay dos frentes opuestos entre quienes consideran que este reclamo afecta a la libertad de expresión y otro, el cual no solo no obstruye tal derecho, sino que protege la dignidad de las personas.

LRA 42 Gualeguaychú

La diputada provincial por la UCR, Gracia Jaroslavsky, se refirió al proyecto de ley de asistencia a las mujeres víctimas de violencia, expresando que las misma ya cuenta con media sanción en Diputados, y volverá al Senado para tratar las modificaciones que solicitó la Cámara baja.

LRA 42 Gualeguaychú

La Cámara de Diputados aprobó esta semana con modificaciones el proyecto de ley que busca la protección integral de las mujeres, con el objetivo de prevenir la violencia de género.

En tanto, la diputada provincial por el Departamento de Gualeguaychú, Mariana Farfán, indicó que el proyecto es un compromiso del Ejecutivo entrerriano, que desde 2020 se viene debatiendo junto a distintas organizaciones y más de 50 municipios de Entre Ríos, agregando: "La ley pide justicia y reparación".

LRA 1 Buenos Aires

La Premier y el Bayern se interpusieron en el camino de los conjuntos españoles en la Champions en el sorteo de cuartos. El Madrid jugará ante el Chelsea, el Atlético ante el City y el Villarreal ante el Bayern; el campeón y el subcampeón de la última edición, y el campeón de la anterior. Los partidos se disputarán en apenas una semana de margen. La ida será el 5 ó 6 de abril y la vuelta el 12 ó 13.

El Madrid deberá medirse al actual campeón, el Chelsea, en lo que supone una reedición de la eliminatoria de semifinales de la campaña pasada. Entonces el conjunto “blue” se impuso gracias a un físico exuberante y un rendimiento defensivo que últimamente no son el mismo. Los problemas institucionales también han afectado, aunque Tuchel haya seguido obteniendo buenos resultados.

LRA 26 Resistencia

La representante chaqueña compitió en el “The Warrior Open” y también consiguió medalla de bronce en Formas 3° Dan. “Eso fue el sábado 12 de marzo anterior y las medallas se suman a las que ya conseguí, pues compito desde los 5 años, e internacionalmente desde los 7. Mi razón de estar en Europa es por la posibilidad de trabajar y poder ahorrar, siempre con el objetivo de participar y de competir”, dijo la deportista.

LRA 1 Buenos Aires

Héctor Rodolfo Veira. Personaje histórico de nuestro fútbol si los hay pasó por los micrófonos de RELATORES PASION NACIONAL en una charla imperdible recorriendo su historia vivida con los clásicos que disputó, los equipos que dirigió, anécdotas, risas y su otro amor, el cine.

La gente de #River me recibe bien, reconoce no solo a mí, al plantel entero que ganaron la triple corona".

"En #Boca con fui DT, con los puntos que hizo ese plantel sos campeón en cualquier lado".

"El domingo será un duelo de laterales pero en la mitad de la cancha estará la gran verdad"

"River es el mejor equipo. Físicamente está impecable, lo que presiona y corre es impresionante, ritmo, presión y en algún momento te quiebra".