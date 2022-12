Diario de Radio Nacional 18/12/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor



Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ANTE FRANCIA: Argentina se coronó campeón mundial con una sufrida y eterna victoria en penales

LRA 1 Buenos Aires - Emiliano "Dibu" Martínez: "Hice lo mío, lo que soñé"

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: “La Selección es "el ejemplo de que no debemos bajar los brazos"

LRA 1 Buenos Aires - Osvaldo Santoro: "Esto es una inversión solidaria de soberanía”

LRA 27 Catamarca - ROBERTO BRUNELLO: “El gobierno de la provincia apostó fuertemente a la promoción turística”

LRA 1 Buenos Aires - SERA ENTRE ENERO Y FEBRERO: Organizaciones sociales y políticas preparan la séptima marcha a Lago Escondido

LRA 22 Jujuy - Alejandro Snopek: "Necesitamos más transparencia en Jujuy"

LRA 43 Neuquén - AGUAFUERTES PATAGONICAS: “Fui presa por subversiva, no por delincuente”

LRA 1 Buenos Aires - RUBEN SAJEM: Detalles del acuerdo de precios de los medicamentos

LRA 7 Córdoba - VIRGINIA LAZARO: Continúan las asambleas en los 44 hospitales provinciales

LT 14 Paraná - CULTURA COMO HERRAMIENTA DE GESTION: Inauguran un ciclo de actividades artísticas en la Antártida

LT 12 Paso de los Libres - JORGE SANABRIA: Convocatoria para audición de voces en Zum Zum para el Carnaval 2023

LRA 1 Buenos Aires - CON ANABELLA ZOCH: Mujeres luchadoras del arte

LRA 3 Santa Rosa - General Pico: El desarrollo de un centro de día para personas con diabetes

LT 12 Paso de los Libres - GERARDO WONIACTZCUK: "Podemos subsanar alguna que otras cuestiones de cara a lo que se viene"

LRA 26 Resistencia - NANCY TREJO: El hospital Julio Perrando cumple 112 años

LRA 1 Buenos Aires - ALICIA BARRIOS: Entrevistas a Pol Zayat y al Padre Alejandro Russo

LRA 1 Buenos Aires - VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: La CEDAW cumple 43 años

LRA 9 Esquel - Axel Alarcón: "Logré los objetivos que quería"

LRA 1 Buenos Aires

En una noche para el infarto, con "Lio" Messi en esplendor, Argentina se coronó campeón mundial por tercera vez en su historia, a 36 años de la gesta de México 86, luego de vencer a Francia por 4-2 en la definición por tiros penales de una increíble final de Qatar 2022, empatada 3-3 al final de 120 minutos .

LRA 1 Buenos Aires

El arquero de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022, afirmó luego de ganar por los penales 4 a 2 a Francia , en el tiempo regular fue empate 3 a 3, que hizo lo suyo, "lo soñado".

"Otra vez la peleamos, nos empatan el partido, era el destino sufrí, nos pusimos tres a dos y nos empatan, después hice lo mío, lo que soñé (atajar el penal de Kingsley Coman), no tengo palabras" para agradecer.

En los penales el "Dibu" dijo que estuvo "tranquilo, se lo debía a mis compañeros, no pude atajar los tres goles y después hice todo bien", expresó el arquero del Aston Villa de Inglaterra. Por último le dedicó el triunfo a los compañeros "de Inglaterra".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente saludó este domingo a la selección argentina de fútbol tras su triunfo en el Mundial Qatar 2022 y afirmó que "son el ejemplo de que no debemos bajar los brazos".

LRA 1 Buenos Aires

El vicepresidente de Radio y Televisión Argentina se refirió a las transmisiones que la Televisión Pública y Radio Nacional han estado llevando a cabo a lo largo del Mundial para llegar a cada rincón del país.

“La gente a veces no toma conciencia y se queda con la fácil, la plata se gasta para esto. Radio Nacional llega hasta el último punto del país, el lugar que no es comercial para las empresas comerciales, llega afectuosamente” expresó.

“Esta es la función de los medios públicos”. “A veces, por razones egoístas, nos quedamos con que esto es un gasto y no, esto es una inversión solidaria en la soberanía” destacó.

LRA 27 Catamarca

El Ministro de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, Roberto Brunello, en diálogo con la prensa hizo referencia a cómo se preparan para la temporada de verano 2023 y el importante crecimiento que tuvo la provincia en el rubro turístico: “Estamos tratando de romper, lo que yo siempre digo, esta estacionalidad que nuestra provincia siempre tuvo y tratando de demostrar que nosotros, también podemos ser visitados en el periodo estival. Estamos haciendo las promociones, trabajando con los municipios del interior, el gobierno de la provincia apostó fuertemente a la promoción y de hecho está dando resultado, creo que está demostrado. En toda la provincia hubo un crecimiento pos pandemia de casi 2.500 camas, esto también es importante destacarlo”.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Organizaciones sociales, políticas y gremiales brindarán el miércoles próximo una conferencia de prensa para dar detalles de una nueva marcha a Lago Escondido que se realizará entre los meses de enero y febrero para denunciar que el lugar es un "enclave británico" y funciona como "la cueva de un poder mafioso".

Las organizaciones, nucleadas en la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), darán la rueda el prensa el miércoles a las 12 en el edificio de la Federación Gráfica Bonaerense ubicado en avenida Paseo Colón 631, de esta capital.

Según adelantaron en un comunicado, la nueva marcha -que será la séptima al lugar- se realizará entre el 26 de enero y el 14 de febrero del año próximo y se organizará en diferentes columnas que se congregarán en el lugar.

LRA 22 Jujuy

Snopek, aseguró que "estamos cerrando un año donde como balance creo que hace falta mucha mas transparencia en Jujuy, tenemos un oficialismo que ha venido haciendo las cosas cada vez de manera más oscuras en el manejo de las cuentas pública. Estamos viendo con preocupación también que se está avanzando en expropiaciones de tierras en toda la provincia".

LRA 43 Neuquén

En Aguafuertes Patagónicas -domingos 11 horas por radio Nacional Neuquén- nos encontramos cerca del cierre de la Primera Temporada.

Para este ante último Episodio 14 -de este híbrido radial- la propuesta es conocer cómo fue la militancia en los años setenta en Neuquén. La protagonista, Susana Vega.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos y prosecretario general del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires, se refirió al acuerdo que alcanzó el Gobierno nacional con los laboratorios respecto a la imposición de un tope de aumento de un 3,8% mensual hasta el 31 de marzo de 2023 de los medicamentos recetados. En caso de que la inflación supere el 5%, podrán aumentar más, pero siempre hasta un 1% por debajo de la inflación general.

Laborales | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Continúa el conflicto en la Salud y las negociaciones con el Ministerio de Salud. Nacional Informa dialogó al respecto con Virginia Lázaro, delegada del Hospital de Niños e integrante de la mesa de negociación por la asamblea interhospitalaria, sobre los avances y el plan de lucha.

Lázaro confirmó que continúan las asambleas en las 44 hospitales provinciales “con mucho debate y mucha conflictividad, aunque no hay medidas de fuerza”. También remarcó que continúan las negociaciones con las autoridades sanitarias y que hay algunos avances. En la jornada de hoy, habrá una nueva reunión en la que esperan se traten dos puntos fundamentales. Uno de ellos es la unificación de dos leyes del sector, es el caso de la ley 7233 de administrativos y servicios generales al equipo de salud; logro que Lázaro calificó de histórico en la lucha de la Salud. Además, se discutirán puntos de la ley 7.625 que refieren a reconocimiento profesional y salarial de los equipos de profesionales.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LT 14 Paraná

"Cultura es Soberanía. Antártida Argentina" es el nombre de la agenda de actividades de diferentes expresiones artísticas destinada a quienes residen en las bases del continente blanco. En este sentido, Juan Pablo Darioli, coordinador de Comunicación y Prensa de la Secretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura Nación, se refirió al programa Puntos de Cultura, el cual tiene como objetivo “modificar el paradigma de la gestión cultural pública y los ministerios y secretarías comienzan a reconocer que cultura hay en todos lados y se les ofrece las herramientas para producir sus propias realizaciones”.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición, Victor Heredia conmemoró al poeta y músico salteño, Ariel Petrocelli, considerado como uno de los pilares del cancionero popular argentino, interpretado por los más importantes artistas del país.

LT 12 Paso de los Libres

La ASCyD Zum Zum realizó una convocatoria vía redes sociales para incorporar nuevas voces al grupo de armonía verde y blanca. Esta audición se realizará el próximo sábado 17 de diciembre desde las 20:30 hs. El teléfono de contacto es el 1132490679.

LRA 1 Buenos Aires

Anabella Zoch continúa difundiendo a las mujeres artistas y creadoras de todo el país que hacen de su vida la música, corriendo las barreras que impiden el acceso del público a este sin fin de artistas.

Patricia Sosa, primera mujer en liderar un grupo de rock en la argentina y María Becerra, una de las más escuchadas del género urbano argentino; Roxana Carabajal, folclorista santiagueña formada dentro la familia musical de los Carabajal; y Kaori Orita, cantante de Tango japonesa, radicada en la argentina, premiada en múltiples festivales y concursante del mundial de Tango.

En la segunda parte del programa, se repasó el espectáculo brindado por la venezolana Cecilia Tod junto a Teresa Parodi en el CCK, en el marco del ciclo de actividades Bolivar y San Martín por el centenario del abrazo de Guayaquil. Asimismo, se presentó el tema “Pensamos” fruto de la colaboración entre Nicky Nicole y la chilena Mon Laferte, incluido en el disco “Pensamos”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 3 Santa Rosa

El delegado de la Asociación Pampeana de Medicina General y Familiar y director del centro de salud Abudara de General Pico, Fernando Goitia, nos habló acerca del proyecto que dirigió y que se denominó "Desafiando al minotauro, Centros de día para personas con diabetes" del Área Programática de Pico.

"Vimos la posibilidad de generar un espacio de escucha y de compartir experiencias con una construcción colectiva de la salud y una mirada integral", explicó.

Dijo que por el centro de día pasaron más de cien personas y ahora el desafío está puesto en poder realizar un seguimiento a esos pacientes en sus hábitos, mejorías, entros otros puntos.

LT 12 Paso de los Libres

El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Paso de los Libres, Gerardo Woniactzuck, recibió subsidios por parte del Gobierno de Corrientes de cara al período estival y a los pronósticos poco alentadores de incendios forestales en Corrientes.

"Podemos subsanar alguna que otras cuestiones de cara a lo que se viene" dijo Woniactzuck.

LRA 26 Resistencia

Así se refirió la directora del hospital Central del Chaco: “es un día muy especial y es momento de hacer un recuerdo sintético de su historia con momentos de desafíos que fueron inagotables, que a su vez nos interpelaron día a día y que fue posible gracias al esfuerzo cotidiano de quienes trabajan en este hospital y que lo respalda férreamente con su permanente servicio. La pandemia nos hizo manejar en un estado de incertidumbre que nos llevó a amigos y compañeros de trabajo pero continuamos, aquí estamos y quiero destacar el permanente trabajo y colaboración del gobernador Jorge Capitanich con la inauguración y refacción de obras que posibilitaron el mejor de los servicios para la sociedad. Nosotros trabajamos para brindar una atención de excelencia en lo social y comunitario, especialmente por la altísima demanda que tenemos no solamente durante la pandemia sino en forma permanente, y quiero destacar la labor del recurso humano del que disponemos. Hay mucho por hacer y continuamos con el corazón caliente y el cerebro muy activo”, dijo la directora.

LRA 1 Buenos Aires

En su último programa de este año, Alicia Barrios entrevistó a Pol Zayat profesor del Instituto de Culturas Aborígenes de la Provincia de Córdoba. Pol contó cómo nació este Instituto a iniciativa del reclamo de muchos cordobeses sensibilizados por la cuestión indígena en 1992, cuando desde las estructuras oficiales se creaba un clima de festejo del quinto centenario de América.

También explicó que ya en estos 30 años se han constituido unas 30 comunidades de pueblos originarios en la provincia de Córdoba y dio cuenta de la lucha que hoy llevan adelante para recuperar sus tierras ancestrales para llevar adelante la organización colectiva de sus comunidades.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El 18 de diciembre de 1979 se aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW por su sigla en inglés.

En Argentina se aprobó en 1985 y desde 1994 goza de jerarquía constitucional. La CEDAW está ubicada en la cúspide de la pirámide jurídica, junto a otros instrumentos de protección de los derechos humanos.

A lo largo de 30 artículos la misma promueve la igualdad entre varones y mujeres, y persigue la erradicación de las diferentes formas que adopta la discriminación hacia ellas, en todos los ámbitos donde las personas se desarrollan como seres humanos, esto es, en el campo de la vida civil, familiar, política, económica, social y cultural, con lo cual se refuerza también la idea de la indivisibilidad de los derechos humanos.

Deportes | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

El joven nadador Esquelense, Axel Alarcón, pasó por Sucesos Deportivos donde hizo un análisis de su presente y del futuro.

Logre los objetivos que quería como bajar los tiempos estaba en 6:03 y pude hacer 5:47 en pileta de 50 metros en el abierto internacional de natación adaptada.

De las últimos compromisos que asumió fue, el evaluativo nacional en aguas abiertas en Puerto Madryn. Así mismo comentó estar dentro los veinte mejores tiempos a nivel nacional según la mirada del entrenador de la selección. Destacó lo contento que está al recibir este halago y su compromiso quedó demostrado al asegurar que no va a tener vacaciones para seguir entrando. Seguramente con la pasión y la constancia de Axel seguiremos anunciando nuevos logros.