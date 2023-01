Diario de Radio Nacional 18/1/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ACTO EN MENDOZA: El Presidente aseguró que "recorre el país tratando de llevar soluciones"

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO MASSA: Anunció la recompra de deuda externa por US$1.000 millones

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS BIANCO: “El juicio a la Corte se enmarca en lo que habilita la Constitución”

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO LOPEZ: “La Corte saca fallos beneficiando siempre a los poderosos”

LRA 12 Santo Tomé - MARIA JOSE SARRABAYROUSE OLIVEIRA: Registro de los testimonios de lesa humanidad

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRO DA SILVA FERRAO: “En la Antártida, hay un vínculo cooperativo entre Argentina y Uruguay”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA VALERIA CARRERAS: “En el caso del ARA San Juan fui víctima del espionaje ilegal”

LRA 57 El Bolsón - INCENDIO EN EL HOYO: Carriqueo contextualiza la desinformación que culpabiliza al pueblo mapuche

LRA 7 Córdoba - CESAR GRAMAGLIA: INTA Córdoba amenaza con sancionar a un ingeniero por fomentar la agroecología

LRA 26 Resistencia - NORBERTO VILLORDO: “La sequía está por secar el río Santa Lucía”

LRA 26 Resistencia - SANTIAGO SANCHEZ: Comienzan las actividades de las Escuelas de Verano

LRA 1 Buenos Aires - AEROLINEAS ARGENTINAS: Requirió un 50% menos de recursos del Estado que en 2021

LRA 1 Buenos Aires - RICARDO SERONERO: Arrancó en Madrid la edición 2023 de la Feria Internacional de Turismo

LT 14 Paraná - VERANO 2023: Alrededor de 12,8 millones de turistas recorrieron el país

LRA 42 Gualeguaychú - Caja Municipal de Jubilaciones: Superávit de 141 millones de pesos

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández aseguró que "recorre el país tratando de llevar soluciones para que la Argentina se ponga de pie" para que "recupere el federalismo", al inaugurar la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de la localidad de El Paramillo, en la provincia de Mendoza.

En ese sentido, el mandatario afirmó que las obras que impulsa el Gobierno nacional en todo el país "no tienen un sentido electoralista" y recordó que un fallo de la Corte Suprema le haya dado "más recursos a la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de las provincias".

Asimismo, lamentó la ausencia en el acto del gobernador Rodolfo Suárez y pidió "parar el maltrato e iniciar un diálogo que nos fortalezca a todos”, y aseguró que hasta el 10 de diciembre “seguirá trabajando y poniendo en marcha obras concluidas”.

LRA 1 Buenos Aires

Massa anunció esta mañana que encomendó al Banco Central que "lleve adelante en nombre del Tesoro" un "proceso de recompra de deuda externa argentina por más de mil millones de dólares, que empieza en el día de hoy".

"Hemos tomado una decisión a partir de una resolución conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda de autorizar o enconmendar para la mayor transparencia de la operación al Banco Central de la República Argentina, a que en nombre del Tesoro lleve adelante ese proceso de recompra a los efectos de seguir mejorando el perfil de deuda externa argentina para seguir bajando lo que se denomina riesgo país, que de alguna manera mejora las posibilidades de las empresas argentinas de acceder al mercado de capitales", afirmó.

En un anuncio formulado en el microcine del Palacio de Hacienda, Massa dijo que tomó la decisión "para mejorar el perfil de deuda y seguir bajando el riesgo país", y que la operación se trata de "un primer paso muy enfocado en los (bonos) globales, sobre todo en los de corto vencimiento", entre los que mencionó los de 2029 y 2030.

LRA 1 Buenos Aires

Señaló que el juicio político que se impulsa en contra de la Corte Suprema de Justicia no es "ni más ni menos que lo que establece la Constitución Nacional".

En ese sentido Carlos Bianco encontró "escandaloso" que el máximo tribunal haya "favorecido al distrito más rico de la Argentina en detrimento de las 23 provincias, sin ninguna justificación ni análisis"; al tiempo que consideró que los cortesanos generaron un conflicto de poderes por los fallos respecto a leyes que aprobó o derogó el Congreso de la Nación.

El funcionario se refirió también al comportamiento de la oposición y aseguró que mantiene un "comportamiento antidemocrático" basado en el "bloqueo del Congreso" y el tratamiento de "las leyes que tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de los argentinos".

LRA 1 Buenos Aires

Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), denunció sobre el máximo tribunal: “La división de poderes la rompió la Corte cuando eliminó una norma que puede afectar algún interés corporativo”.

Lo señaló al referirse al decreto del Gobierno que pide regular las tarifas. En ese sentido, agregó: “Todos necesitan de las comunicaciones para poder sobrevivir, el precio lo fijan las empresas sin intervención del Estado porque la justicia lo decidió”.

LRA 12 Santo Tomé

Sarrabayrouse Oliveira se refirió a la investigación y recopilación del proyecto, agregando que uno de los objetivos "es poder dejar registro de todas esas voces que no han sido grabadas y que en otros espacios no se conocen".

LRA 1 Buenos Aires

En la Antártida, Marcelo "Chelo" Ayala conversó con Alejandro Da Silva Ferrao, quien es teniente de Navío en la Armada de Uruguay y jefe en la estación científica antártica Ruperto Elichiribehety (Ecare), una estación científica de verano de Uruguay en la Antártida, establecida el 22 de diciembre de 1997.

En ese marco, Da Silva Ferrao destacó el vínculo que existe entre Ecare y la Base Esperanza y expresó: "Somos una estacón y no una base, por lo que tenemos un apoyo logístico de ida y vuelta, muy cooperativo del lado argentino".

"El vínculo y la cooperación de Argentina y Uruguay se ve en la Antártida, al igual que en el Río de la Plata", resaltó en Radio Nacional Arcángel San Gabriel.

LRA 1 Buenos Aires

La abogada de los familiares de las víctimas del submarino del ARA San Juan recordó que este domingo se conmemoraron cinco años “del reporte de espionaje que hicieron los allegados de los fallecidos”.

“Desapareció el submarino, se había suspendido la búsqueda y esas familias eran maltratadas por el Estado porque les mentían. El primer reporte se hizo en una misa”, recordó Valeria Carreras.

“El trabajo fue titánico”, definió la letrada y agregó: “Ahora esperamos el resultado de la pericia que se hizo sobre las imágenes del hallazgo. Ya pudimos probar que a la jueza no le dieron la totalidad de lo encontrado y que estaba irregularmente custodiado”.

A su vez Carreras reflexionó: “En el caso del ARA San Juan fui víctima del espionaje ilegal, fui señalada por cuestionar al gobierno macrista, dejé algunos trabajos particulares que tenía, pero no me arrepiento”.

La abogada también participó en un principio de la defensa de los padres de Fernando Báez Sosa. Hoy se conmemoran tres años de su asesinato en Villa Gesell.

“Era conocida y en Zárate advertí el miedo cuando hablé con los vecinos. Me encontré con los denunciantes y con un club de rugby que tapó todo esto”, relató y agregó: “Encontré parentescos de los acusados con funcionarios de la localidad. No se trata de un caso más”.

LRA 2 Viedma

El referente Mapuche habló del incendio en El Hoyo, Chubut, y de los supuestos panfletos de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), así como también de los avances alcanzados en la mesa de diálogo propuesta por el Gobierno Nacional.

LRA 57 El Bolsón

Una vez conocida la noticia del incendio que persiste en cercanías a la localidad de El Hoyo, los medios afines a la construcción de un enemigo interno publicaron el hallazgo de un folleto donde la Resistencia Ancestral Mapuche se adjudicaba el inicio del foco ígneo. Horas después, la Brigada de Investigaciones de la Comarca Andina informó que no existe denuncia formal ni se logró ubicar testigos oculares que indiquen la autoría intencional del siniestro. Por su parte, el Ministerio de Seguridad de Chubut también desmintió la existencia de tal folleto.

Tras esto, Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, se refirió a lo sucedido.

LRA 7 Córdoba

César Gramaglia, ingeniero agrónomo y miembro del INTA de Villa Dolores, tiene abierto un sumario por plantear que se pueden producir cultivos sin aplicación de pesticidas, tras lo cual hizo referencia a su situación.

LRA 26 Resistencia

Villordo, quien es intendente de la localidad correntina, habló de los inconvenientes que genera la continuidad de la sequía, diciendo: “La situación es alarmante y el río Santa Lucía, que nace en la laguna Iberá, está a punto de cortarse, hecho que afecta a nuestra principal atracción turística que es el balneario”.

LRA 26 Resistencia

Se realizarán del 30 de enero al 17 de febrero en 133 sedes y está destinada a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con actividades educativas, culturales, recreativas y deportivas en las escuelas, clubes y los polideportivos correspondientes, a las que se refirió el director General de Políticas Socioeducativas y Diversidad de Género, Santiago Sánchez, quien sostuvo: “Las escuelas son para todos los niveles, incluido el superior, y está abierta la inscripción en forma presencial o en línea”.

LT 11 Concepción del Uruguay

El Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard, dijo que el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, tiene la decisión de intervenir en toda la extensión de la ruta provincial con una obra de mejoras, y luego agregó: “Estamos llevando adelante un plan de obras muy importante en todas las aéreas”.

LRA 4 Salta

Desde el Partido de la Victoria de Salta convocan a un Congreso el 10 de febrero para definir las estrategias electorales para las Elecciones del 2023. EL funcionario habló del tema.

LRA 1 Buenos Aires

Aerolíneas Argentinas requirió durante el año 2022 un 50 por ciento menos de los aportes del Estado respecto del 2021 y, a su vez, recibió sólo el 65% del presupuesto proyectado por el Estado para ese año, según informaron hoy fuentes de la empresa.

Las mismas fuentes Indicaron, además, que la empresa generó ingresos por ventas por 1.864 millones de dólares, en un adelanto de algunos de los números que formarán parte del Informe de Gestión 2022.

Durante el año pasado la línea de bandera recibió sólo el 65% de los 72 mil millones de pesos asignados por el Estado Nacional, de tal manera, utilizó 47 mil millones de pesos o 353.147.000 dólares.

Dicha cifra significa una reducción de casi 50% respecto de los aportes utilizados durante 2021, cuando recibió de parte del Estado 644.531.000 dólares.

“Estos resultados dan cuenta del esfuerzo que venimos haciendo para continuar achicando los aportes del Estado y solventar los gastos con ingresos propios. Es una gran noticia porque lo pudimos hacer en un contexto macroeconómico complejo”, explicó Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía anunció un "proceso de recompra de deuda externa argentina por más de mil millones de dólares". En ese sentido, el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), explicó que el Gobierno compró bonos a un precio inferior al que tendrán al momento de su vencimiento.

Asimismo, sostuvo que la medida "apuntó a ordenar parte de la cuestión cambiaria y la deuda en pesos" y destacó que, entre otros beneficios, sirvió para bajar el precio del contado con liquidación, y el dólar MEP.

LRA 1 Buenos Aires

El mayor encuentro de esta industria a nivel mundial se desarrolla desde hoy y hasta el 23 de enero en la capital de España y medirá por primera vez su huella de carbono, en el marco de una apuesta al impulso del turismo sostenible que será el eje de muchas de sus acciones, contenidos y actividades, según anunciaron sus organizadores. Desde allí, el periodista de la Radio Pública, Ricardo Seronero, dio detalles sobre el importante stand que representa a nuestro país y la delegación argentina que participa de la Feria, integrada por 190 referentes entre el sector público y privado.

En diálogo con la Radio Pública, el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, presente en el evento, consideró que se trata de una feria "muy importante" donde "Argentina tiene mucho para contar".

LT 14 Paraná

Cerca de 12,8 millones de personas recorrieron el país durante la segunda quincena de diciembre y la primera de enero, movilizando 491.435 millones de pesos en el sector gastronómico, hotelero y comercial, en tanto la Costa Atlántica, Córdoba, Entre Ríos y la Patagonia están entre los principales destinos elegidos.

El comienzo de la temporada 2023 tuvo "reservas elevadas, pero no completas", según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), realizado con datos del Ministerio de Turismo y Deportes y de las Cámaras y las Federaciones Regionales.

LRA 42 Gualeguaychú

La entidad cerró un nuevo período satisfactorio, y en el año que terminó se incrementaron los bienes de uso en un 95 %.

Tras esto, el presidente de la Caja, Gustavo Vela, dijo: “Tratamos de proyectar algo con el dinero previo juntado”.

LRA 5 Rosario

La seccional del Sindicato de Empleados Municipales de Rosario aprobó su afiliación a la CTM y dejó de pertenecer a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe (Festram). “No aceptaremos empatar con la inflación, queremos mejorar los salarios”, dijo Ratner.

LRA 1 Buenos Aires

Emiliano Lucero es el gerente ejecutivo de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín y adelantó detalles a pocos días del comienzo. La celebración se realizará desde el 21 al 29 de enero. En su edición número 63, por el festival pasarán figuras como Jairo, Los Carabajal, Los Tekis, Lis Salinas, Lito Vitale y Abel Pintos, entre otros.

“Poca gente entendía por qué un pueblo chico lograba este encuentro nacional de la mano de la música y danza. Creemos que eso representa Cosquín y no deja de ese el faro de esperanza de la cultura nacional”, expresó el encargado y agregó: “Aquí sucedieron esos grandes acontecimientos improvisados que nos regalaron una Mercedes Sosa y Jorge Cafrune”.

LRA 53 San Martín de los Andes

Organizaciones culturales y trabajadores y trabajadoras del sector llevan adelante la campaña para que la ciudad de Junín de los Andes tenga su primer teatro. “Agradecemos a la comunidad de Junín que participó en el encuentro provincial”, dijo Vincent.

LT 12 Paso de los Libres

El reconocido cantante Pedro Ríos, participante de ´La Voz Argentina´, pasó por el Estudio Nacional del Chamamé, señalando: "Sigo teniendo nervios al momento de pisar el Sosa Cordero".

LT 14 Paraná

Peteco Carabajal y Santiago Trío llegarán este sábado a Paraná para presentarse en el Anfiteatro Héctor Santángelo, en el marco de las actividades de ´Activá Verano´.

LRA 27 Catamarca

La directora de Información Pública del municipio de Pomán, Sabrina Garay, brindó detalles del Festival Nacional San Sebastián, el cual comenzará mañana 19 de enero y culminará el sábado 20.

La funcionaria, quien también está al frente de la organización, informó sobre la venta de entradas y la grilla programada para este año tan especial.

LT 12 Santo Tomé

Salvador Hassan, integrante de Radio Nacional Paso de los Libres, realizó un resumen de lo sucedido en las primeras noches en la Fiesta Nacional del Chamamé, y luego informó que el ministro de Cultura, Tristán Bauer, viajará este viernes 13 a Corrientes para participar de la jornada inaugural de la 32ª edición de la Fiesta Nacional del Chamamé.

LT 12 Paso de los Libres

El Chango Spasiuk visitó el espacio de LT12 y la Folklórica en la Fiesta Nacional del Chamamé y dejó importantes definiciones a minutos de bajarse el escenario Sosa Cordero, destacando la incorporación de jóvenes que vienen a renovar el chamamé. En ese sentido, el acordeonista misionero señaló: "Si queremos construir algo nuevo tenemos que hacerlo con los jóvenes".

LRA 29 San Luis

Del 8 al 14 de enero se registró un aumento considerable de casos positivos de Covid-19 en San Luis. 82 de los casos son de Villa Mercedes, 78 de San Luis, 15 de Justo Daract, 13 de La Punta, 12 de La Toma y 42 de otras localidades. “Durante la semana se registraron 5 fallecidos”, dijo Carriza.

LRA 25 Tartagal

El próximo mes vuelve el Corso Color de Tartagal. “El inicio está previsto para el sábado 4 de febrero y se desarrollará a lo largo de la tradicional avenida 20 de febrero”, dijo Zuleta.

LRA 14 Santa Fe

La investigadora del CONICET habló sobre las colitas antipiojos. “Tienen un efecto repelente muy bueno. El piojo no salta de la cabeza, el niño sin piojos debe tener la colita en la cabeza y lo que hace es repeler que lleguen", dijo Vassena.

LRA 43 Neuquén

El funcionario aseguró que las zonas de Rincón, Chos Malal y Buta Ranquil que fueron afectadas por un corte de energía eléctrica ya recuperaron el servicio. “Mañana volverán las precipitaciones con lluvia y granizo y por esto se activó el sistema de defensa civil en Neuquén”, dijo Giusti.

LRA 1 Buenos Aires

La Cascada Cifuentes, un atractivo salto de agua que es además el más alto del territorio bonaerense. Esta belleza natural se encuentra sobre el río Quequén Salado, en el partido de Coronel Dorrego y ofrece a sus visitantes distintas actividades para conectarse con la naturaleza.

"Cerca de la cascada tenemos nuestro balneario y hay una gran oferta de cabañas y hoteles", sostuvo Federico Alonso, responsable del área de turismo de Coronel Dorrego.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires controlará a partir del próximo mes de febrero infracciones de tránsito como el uso del celular, la falta de cinturón y los giros indebidos con el uso de cámaras de fiscalización, informaron hoy oficialmente.

Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de CABA esta medida "mejorará la transparencia en el procedimiento de fiscalización, que contará con el registro fotográfico de cada falta".

En la actualidad, se fiscalizan electrónicamente el exceso de velocidad y los cruces de semáforo en rojo.

LRA 30 Bariloche

En Bariloche reclaman por el alarmante estado del vertedero ante un nuevo incendio. “La población aumenta, la generación de residuos también y tenemos la misma infraestructura con todos los problemas que hay dentro del predio del vertedero municipal”, dijo Morales.

LRA 13 Bahía Blanca

Molina, de la ONG Argentina Cibersegura, dijo “debemos hablar de violencia” acerca del caso de la niña de 12 años que murió en Santa Fe tras un reto llamado Blackout Challenge (desafío del apagón) que realizan mayormente niños y adolescentes en la red social TikTok.

Agregó que es algo que “sucede desde siempre esto de que los chicos quieren pertenecer… y ahora internet facilita el acceso a todos estos retos. Tengamos en cuenta de que se pone en riesgo la vida de un chico mediante un juego. Es una responsabilidad del adulto proveerle conocimiento a los chicos… y si un adulto no sabe, puede aprenderlo. Es necesario que los adultos sepan qué están viendo, dónde están navegando, con quién se están relacionando sus hijos… No deben ser preguntas inquisidoras, sino intentar que el niño o adolescente conozca y tenga las herramientas para que pueda tomar decisiones. Y también que sepan que puedan recurrir a un adulto”.

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández recibió este martes en Casa Rosada a la ministra de Salud, Carla Vizzotti y al presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), Carlos Soratti, con quienes analizó la marcha del Programa Procurar, recientemente lanzado para profundizar el aumento de trasplantes alcanzado en 2022 con niveles previos a la pandemia.

"En 2020 hubo un 50% menos de trasplantes que en 2019 por la pandemia. Para finales de 2022 los niveles de trasplantes recuperaron los niveles pre pandemia“, sostuvo el titular del Incucai Carlos Soratti.

"Hoy nuestra legislación ofrece a la ciudadanía la posibilidad de ser donante y no hay que hacer ningún trámite. Quien se opone sí lo puede informar", expresó.

LRA 27 Catamarca

Pedro Vélez, abogado penalista de Catamarca, realizó un análisis del juicio que se está llevando a cabo por el crimen de Fernando Báez Sosa y luego se refirió a las penas que podrían recibir los ocho imputados que están siendo juzgados por el hecho.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, el comunicador social de la localidad, Mario Paz, señaló: “Estamos organizados como una asociación comunitaria, que es como un municipio, ya que la gente se acerca y pide soluciones, y no nos queda otra cosa que mediar con las autoridades. Pedimos al gobierno que nos ayude, porque la falta de agua es de máxima gravedad”.

LRA 6 Mendoza Quino

Camila Jaldo, periodista de Radio Nacional El Bolsón, informó los trabajos que se están llevando a cabo para controlar los incendios en el sur del país, mientras desde el Ministerio de Seguridad de Chubut confirmaron que los incendios han sido generados de manera intencional.

LRA 3 Santa Rosa

El subsecretario de Desarrollo e Innovación de la Universidad de San Martín, Diego Comerci, dijo que la fase 2 y 3 del desarrollo de la vacuna argentina contra el COVID se están desarrollando de manera "consecutiva", mientras se espera que antes de fines de 2023 se concluya, y luego agregó: “Lo esperable es que después de este proyecto se avance en vacunas para otras enfermedades”.

LRA 57 El Bolsón

MARIA ROSA CAVALLARO, trabajadora de la Secretaría de Géneros y Diversidad de Lago Puelo

La trabajadora de la Secretaría de Géneros y Diversidad de Lago Puelo hizo un balance de lo desarrollado durante el año 2022 y compartió las proyecciones para el 2023.