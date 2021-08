Diario de Radio Nacional 18/08/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “El Gobierno de Macri despreció la educación y la salud pública”

LRA 1 Buenos Aires – CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER: “Es posible revertir las más profundas crisis y emerger”

LRA 1 Buenos Aires – DANIEL GOLLAN: “La oposición no entra en un debate, porque los hechos los contradicen”

LRA 1 Buenos Aires – LEANDRO SANTORO: “La agenda de la derecha es favorecer a los grandes grupos concentrados”

LRA 9 Esquel – TRISTAN BAUER: Nación aportó casi 8 millones para ayudar al sector cultural de Esquel

LRA 1 Buenos Aires – Políticas de género: Convenio entre la Secretaría de Medios y el Ministerio de la Mujer

LRA 1 Buenos Aires: HUGO YASKY: “La construcción de viviendas es uno de los pilares de la política social”

LRA 1 Buenos Aires – ROLANDO GONZALEZ-JOSE: El Paraná bajó a -46 centímetros en Entre Ríos y continuará descendiendo



LRA 55 Río Senguer – MIGUEL LOPEZ GUTIERREZ: ENACOM financiará obra de conectividad

LRA 1 Buenos Aires – PADRE PACO: “Después del macrismo, tenemos un Estado que nos cuida”

LRA 9 Esquel – MARTINIANO JONES HUALA: “El allanamiento fue un montaje, los animales eran nuestros”

LRA 57 El Bolsón – ELISANDRO TRANAMIL: Allanaron la comunidad Pu Lof Cushamen por una denuncia de Benetton

LT 12 Paso de los Libres – NATALIA MARTELLI: El municipio inauguró el primer Punto Digital de la ciudad

LRA 20 Las Lomitas – Instituto Provincial de la Vivienda: IPV en Las Lomitas

LRA 13 Bahía Blanca – HOMERO GILES: “Estamos haciéndonos cargo de lo que tiene que cumplir la obra social”

LRA 6 Mendoza – Científicos repatriados: En 2021 volvieron más científicos por medio del “Programa Raíces”

LRA 1 Buenos Aires – LUCIANO ZACCARO: “Los talibanes cambiaron la narrativa, pero su ideología es igual”

LRA 7 Córdoba – AMAL KHALIL: “Los talibanes están alejados del mensaje de equidad del Islam”

LRA 3 Santa Rosa – JUAN PABLO VILLARINO: “Me duele Afganistán porque conocí a quienes hoy buscan escapar”

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezaron un plenario en el Estadio Unico de La Plata para delinear los ejes de la campaña electoral del Frente de Todos y repasar la gestión, a tres semanas de las PASO del 12 de septiembre.

También participan del acto el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el jefe del bloque del Frente de Todos (FdT) en ese cuerpo legislativo, Máximo Kirchner, informaron fuentes partidarias.

Alberto Fernández afirmó que el gobierno de Mauricio Macri “despreció la educación y la salud pública” y “armó una mesa judicial para perseguir opositores”. Dijo que, cuando se inició la pandemia, su gestión tuvo que “terminar obras que habían quedado abandonadas” y destacó que se hizo “todo lo necesario” para preservar la vida.

Por otro lado cuestionó a los “paladines de la ética” y a los “ladrones de guante blanco” que durante la gestión de Mauricio Macri “inventaron la participación pública privada (PPP) de la obra pública”.

LRA 1 Buenos Aires

El Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires realizó en La Plata un plenario que encabezaron el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el que convocaron a elegir “la vida que queremos” en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre, paso previo a las legislativas del 14 de noviembre.

Cristina Fernández de Kirchner aseguró que “la vida que queremos se recupera también a través de hombres y mujeres que nos representan en las instituciones en esa vida que queremos”.

Asimismo, señaló: “Pudimos reconstruir esa mayoría en 2019 porque había memoria y confianza de lo que habíamos sido. Sin aquella confianza y memoria de los años felices de la Argentina después de la crisis 2001 es que hoy estamos acá”.

“En nombre de todo aquello que hicimos es que venimos hoy a revalidar que una vez más lo volveremos a hacer”, dijo la Vicepresidenta.

LRA 1 Buenos Aires

El portal de noticias “El Destape Web” fundado por el periodista, Roberto Navarro, accedió a imágenes del festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez que la oposición planeaba utilizar para golpear la imagen del presidente previo a las elecciones.

Según aclara en la investigación, Macri, en sintonía con el canal de televisión “La Nación +”, armaron una operación para perjudicar al presidente utilizando el dolor de las víctimas del coronavirus”.

Así mismo, señala que “la intención es enojar a la sociedad con una foto y un video para ganar las elecciones sin que el electorado pueda analizar la diferencia sustancial que hay entre el actual gobierno, que intenta poner la economía en marcha y generar empleo mientras lidia con el COVID-19 y la herencia macrista, y la gestión de Juntos por el Cambio, que dejó al país en default y con ocho millones de personas comiendo en comedores”.

LRA 1 Buenos Aires

El ex ministro de Salud y precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires se refirió a la actitud de la oposición durante la campaña electoral: “No pueden entrar en un debate serio de ideas porque los hechos los contradicen, el pueblo tiene su memoria lo que pasaron en esos cuatro años por eso en 2019 votó una alternativa diferente”.

También señaló que el ADN de su espacio busca “generar trabajo y está en las antípodas de lo que dice” Juntos por el Cambio. En ese contexto, aseguró que quieren “subir el estándar para no degradar la política”.

Por otra parte, Gollán recordó que en el territorio bonaerense ya se aplicaron 10 millones y medio de primera dosis sobre una población de 12 millones. En ese contexto, adelantó: “Desde final de septiembre vamos a estar equiparando las segundas dosis con los que tienen la primera”.

LRA 1 Buenos Aires

El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos analizó el actual contexto con miras a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y criticó la gestión de Cambiemos en CABA: “Larreta bajó sistemáticamente un punto de inversión en la educación año tras año”. En Ahí vamos, sostuvo que “no se puede suponer que un espacio político puede gobernar para siempre” y expresó: “Hace 18 años que el Pro no pierde una elección y es un desafío revertir esa tendencia, achicar la diferencia y sumar más legisladores al espacio”.

Tras señalar que la agenda del Frente de Todos “es planificar una economía en un circulo virtuoso que genere empleo y valor agregado para aumentar la capacidad exportadora de la Argentina”, Santoro manifestó que “la agenda de la derecha es la reforma laboral, la reforma provisional y la reforma impositiva para favorecer a los grandes grupos concentrados”.

LRA 9 Esquel

El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, destacó la asistencia que desde el gobierno nacional le han brindado al sector cultural afectado por la pandemia. Tras la presentación de Activar Cultura, que tuvo lugar la semana pasada, Bauer explicó que se trata de una serie de planes y programas para asistir a los hacedores culturales que se encontraron “de un día para el otro sin funciones de teatro ni música en vivo, entre tantos otros eventos que fueron suspendidos. De la mano de la vacunación y de la primavera que llega, se realizó el lanzamiento que hizo nuestro presidente de estos programas”, indicó el funcionario.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de las Mujeres Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el secretario de Medios y Comunicación Pública Francisco Meritello y la presidenta de Radio Y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, firmaron un Convenio Marco de Asistencia y Cooperación Recíproca.

El objetivo del acuerdo es establecer un marco general de asistencia y cooperación recíproca entre el Ministerio, y la Secretaría para coordinar acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta o en cooperación programas o proyectos en materia de políticas de género, igualdad, diversidad, y prevención y atención de situaciones de violencia por razones de género, en función de las capacidades y competencias propias, sin perjuicio de otro tipo de actividades que puedan llevarse a cabo en áreas de mutuo interés.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional Hugo Yasky, que busca renovar su banca en la Cámara baja, conversó con Panorama Nacional sobre el acto celebrado ayer en el barrio Isla Maciel, en la localidad bonaerense de Dock Sud, Avellaneda, en el marco del programa Casa Propia.

Indicó que la entrega de viviendas y la decisión de construirlas “es uno de los pilares de la política social del gobierno”.

Enfatizó que “muestra un camino que se quiere recorrer” y que se vincula con “darle a los trabajadores y a los sectores populares la posibilidad de acceder a vivienda digna, salario, empleo digno, educación y salud con el Estado como garante de que esos derechos sociales estén al alcance de todos”.

Por otro lado, el también secretario general de la CTA cuestionó la idea del presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, de que las empresas no abonen los salarios a aquellos trabajadores que no se vacunen contra el COVID-19.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Centro Nacional Patagónico-Conicet, analizó la actual situación y señaló que “se viene alertando sobre los efectos del cambio climático tiene en nuestra región”. En el Servicio Informativo, dijo que “todos los días se ratifica lo que se viene diciendo desde hace tiempo e impacta en nuestra vida cotidiana” y resaltó que “uno de los efectos del cambio climático es el desbalance hídrico”.

LRA 55 Río Senguer

La localidad de Alto Río Senguer, mediante el trabajo articulado entre el intendente, Miguel López Gutiérrez, y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), accedió al proyecto para la ampliación y el mejoramiento de la conectividad por un monto de 10.745.287 pesos, a través de la empresa Austral IP Sociedad de Responsabilidad Limitada. Marcelo Vidal, delegado del ENACOM en Chubut, brindo más detalles acerca de esta obra de conectividad.

LRA 1 Buenos Aires

El padre Francisco “Paco” Olveira de Curas en la opción por los pobres sostuvo que “fue una caricia al alma” el acto del Frente de Todos de ayer en Isla Maciel, en el que el presidente Alberto Fernández entregó la vivienda número 20 mil bajo su gestión, y señaló que “después de 4 años de macrismo, hoy tenemos un Estado presente que nos cuida”.

“Fue una caricia al alma ver que se le entregara, a gente absolutamente humilde, una vivienda que Macri no había querido terminar por odio”, sostuvo y agregó que si bien la situación del país “no es el mejor de los paraísos, hoy tenemos un gobierno popular que está tomando un montón de medidas. Con cosas para criticar y corregir, pero no es lo mismo Alberto y Cristina, que Macri y Vidal”.

LRA 9 Esquel

A raíz del allanamiento realizado en la comunidad Vuelta del Río, Lisandro Tranamil y Martiniano Jones Huala, ambos integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, calificaron el hecho como un “montaje”. El Ministerio Público Fiscal difundió un comunicado donde informaba que se había hecho un allanamiento en la estancia Leleque, propiedad del grupo multinacional Benetton, a raíz de una denuncia de abigeato. “Eran animales de la comunidad, que incluso nos los devolvieron el domingo como para que nosotros no podamos comunicarlo”, expresó Martiniano Jones Huala.

LRA 57 El Bolsón

El 13 de agosto se realizó un allanamiento en la Pu Lof Cushamen, a cargo de la Policía de Chubut. Elisandro Tranamil, miembro de la comunidad mapuche Vuelta del río, explicó que fueron en búsqueda de animales, vinculados a una denuncia realizada por el gerente de la estancia de Benetton.

LT 12 Paso de los Libres

La directora de Educación Municipal, Magister Natalia Martelli, comentó la inauguración del primer Punto Digital de la ciudad, que se logra a través de la firma de un convenio con el Municipio y la subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital de la Nación. Este Punto Digital funcionará en el Nexo Universitario y el Centro Educativo (NUCE), y permitirá el acceso de los libreños y libreñas de todas las edades a computadoras, tecnologías e internet.

LRA 20 Las Lomitas

Por iniciativa del gobierno formoseño y las autoridades locales, a partir de hoy las familias lomitenses podrán inscribirse como postulantes a viviendas, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) Formosa.

LRA 13 Bahía Blanca

Homero Giles se reunirá con los delegados regionales de la obra social de la provincia de Buenos Aires. Al aire de Mañana Nacional, por la AM 560, presentó IOMA Digital. “Es un desarrollo que venimos haciendo en conjunto con la UNLP, la UTN desde San Nicolás, donde nos proponemos desarrollar una serie de herramientas que resuelvan la gestión interna y nos permita acelerar los tiempos de trámites. Por otro lado, mejorar la vinculación con los prestadores y, lo más importante, facilitar la gestión diaria de nuestros afiliados”.

LRA 6 Mendoza

La Jefa de Gabinete de la Secretaría de Planeamiento y Políticas y Coordinadora del Programa RAÍCES en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Diana Español, dio detalles sobre la repatriación de científicos, manifestando que “en lo que va del año han regresado más investigadores y se continúan evaluando otras solicitudes”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras conquistar casi todo Afganistán en una ofensiva relámpago, los talibanes han buscado mostrarse como más moderados que cuando gobernaron e impusieron un régimen brutal, entre 1996 y 2001, pero muchos afganos desconfían. En Ahí vamos, el licenciado en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad de Qatar analizó el actual contexto y se refirió a que los talibanes hayan anunciado una amnistía general en Afganistán y prometido respetar los derechos de las mujeres según las reglas islámicas, en un intento por convencer a la población de que han cambiado luego de que multitudes intentaran abandonar el país.

LRA 7 Córdoba

Organizaciones sociales y activistas le reclaman a la comunidad internacional la protección de los derechos humanos de niñas y mujeres ante la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán, mientras que grupos de mujeres afganas se manifestaron en Kabul. “En todo conflicto entre hombres, lamentablemente, siempre se meten con la vida, la libertad y con el cuerpo de las mujeres y las niñas. Esto no es exclusivo de Afganistán, esto pasa en el mundo. Pero en este caso en particular ya hubo pruebas de que durante el dominio del grupo talibán las mujeres se vieron totalmente privadas de su libertad en los actos más cotidianos”, señaló Melody Amal Khalil, presidenta del Instituto Islam para la Paz.

LRA 3 Santa Rosa

Juan Pablo Villarino, escritor argentino y blogger de viajes, recorrió Afganistán durante 2005 y 2006, y contó cómo vive la sociedad afgana la toma del poder por parte de los talibanes luego de la conquista de Kabul, la capital del país.

LRA 1 Buenos Aires

La subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales del Ministerio de Salud bonaerense destacó que se comience hoy a vacunar “casa por casa” en aquellos lugares del territorio donde se detectó menor porcentaje de inoculación contra el coronavirus y que la iniciativa comenzará a implementarse con móviles que estarán en los partidos de Tres de Febrero, San Miguel, Lanús y San Isidro. En Radio país, resaltó que “la campaña de vacunación está muy avanzada” y señaló que ahora “se va buscar casa por casa a todas esas personas que deseen vacunarse” y por diversas cuestiones no pueden hacerlo.

LRA 3 Santa Rosa

El presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia, informó sobre las acciones y las nuevas medidas que fueron comunicadas durante la proyección de un balance ante la presencia del gobernador provincial, Sergio Ziliotto, y representantes de distintas Cámaras empresariales.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Desde la Cámara de Turismo pronostican una buena temporada de verano. “Esperemos tener todos los establecimientos abiertos, hay pequeños establecimientos que se han perdido, pero en lo que son establecimientos de mayor porte esperamos que se abran”, sostuvo el presidente de la entidad.

LT 11 Concepción del Uruguay

El delegado de Migraciones en Entre Ríos, Oscar Noir, se refirió a la posible habilitación de los pasos fronterizos con Uruguay y Chile, indicando que la fecha de septiembre es tentativa según la situación epidemiológica en la que se esté en ese momento. Luego, Noir explicó que es un proyecto turístico con los países limítrofes que espera ser autorizado, comentando posteriormente que el protocolo está aprobado por la autoridad sanitaria provincial.

LRA 6 Mendoza

Mendoza permanece con una tendencia a la baja respecto a los contagios de COVID-19, pero, sin embargo, las muertes son altas. El periodista Sebastián Abella informó que hay un 15% de positividad y que en las últimas 48 horas se registraron 6 muertes.

Respecto a las vacunas, son 35 mil personas del Gran Mendoza las que han resuelto combinar dosis de acuerdo al cronograma correspondiente con el fin de completar el esquema correspondiente.

LRA 30 Bariloche

El intendente de la ciudad indicó que se mantienen sin casos positivos. “Estamos muy satisfechos por todo el trabajo que se ha hecho, tenemos un agradecimiento muy grande para el personal de salud que sigue trabajando.”

LRA 54 Ing. Jacobacci

El propietario de la empresa de transporte se refirió a los reclamos en Ingeniero Jacobacci por las pocas frecuencias de micros hacia las ciudades de Bariloche y Cipoletti. Manifestó se irá normalizando con el avance de los días.

LRA 12 Santo Tomé

Corrales, médico del Hospital Escuela de Corrientes capital, se refirió a la situación sanitaria que está viviendo la provincia, indicando que “el número de casos tendió a estabilizarse con propensión a la baja, pero el inconveniente es que estamos en pandemia y si bajamos los brazos en las medidas de cuidados y no aceleramos la vacunación ante la posibilidad de que llegue la variante Delta, el número de casos aumentará estrepitosamente”.

LT 14 Paraná

Más de 2,3 millones de dosis Sinopharm arribarán esta semana en tres vuelos, que se sumarán a las 381.000 de AstraZeneca, con lo cual Argentina superará las 47 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia, según informaron fuentes oficiales.

LRA 1 Buenos Aires

La actual diputada porteña y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, Victoria Montenegro, se refirió a las políticas aplicadas por Horacio Rodríguez Larreta en el marco de un nuevo mega proyecto inmobiliario “del tamaño de la mitad del Barrio de San Telmo” sobre el humedal de Costanera Sur: “Fuimos perdiendo parte del espacio que podía ser público en manos de negocios inmobiliarios. Es muy importante que tengamos conciencia que el espacio verde que hoy perdemos no se va a recuperar más”, sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

El primer precandidato a diputado nacional del Frente de Todos en la provincia de Entre Ríos y administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento habló sobre su experiencia en Enohsa y contó cuáles son los objetivos para los próximos años.

“Fui convocado por el Presidente, para estar a cargo de Enohsa. Cuando asumimos, el organismo estaba desfinanciado y ahora nuevamente estamos llegando a las mil obras de ejecución”, aseguró Enrique Tomás Cresto.

“Cuando a la Argentina le va bien, a Entre Ríos también le va bien. Durante el Macrismo se frenó todo, le pusieron un freno al desarrollo de la provincia. Hoy somos parte de un proyecto nacional”, expresó.

LRA 4 Salta

El intendente electo de Aguaray aseguró que su prioridad será terminar con las divisiones políticas en esa localidad. El actual presidente del Concejo Deliberante enfrenta una causa ante la Justicia Federal por el supuesto intento de cobro del Ingreso Familiar de Emergencia y se mostró confiado de que será sobreseído.

LRA 23 San Juan

La subsecretaria de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica habló del rumbo que tomó la campaña por la pandemia. “Es muy importante que sigamos así, con todos los cuidados y protocolos que requiere”, manifestó Benavente.

LRA 5 Rosario

La boxeadora se presenta como precandidata a diputada nacional por el partido Unite. “Como deportista que soy, desde el Congreso voy a poder ayudar al deporte, que saca los chicos de la calle, de la droga, de la villa y pelea contra la obesidad”, señaló Oliveras.

LRA 25 Tartagal

La funcionaria del área de Gobernación de la provincia de Salta Maria José Hansen insultó y amenazó a docentes que estaban manifestándose en la casa de gobierno. La trabajadora ya fue denunciada al INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo y exigen su renuncia.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

En las zonas del micro y marcrocentro de San Miguel de Tucumán habrá mayor presencia policial. “Estamos con un despliegue territorial en los diferentes barrios tucumanos. La intención es intensificar nuestra presencia tratando de prevenir delitos”, explicó Bernachi.

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre las repercusiones de la foto del Presidente en Olivos y el rol de la oposición respecto a las próximas elecciones.

“Los resultados electorales se construyen con política y hay que tener en cuenta la situación de la gente. Lleva tiempo y acciones de Gobierno. Claro que hay excepciones”, destacó el conductor de Gente de a pie. “Quedan tres meses para las elecciones generales y es bastante sobre todo si la situación mejora respecto a la distribución de vacunas y en la economía”.

LRA 1 Buenos Aires

El índice de precios mayoristas registró un incremento de 2,2% en julio; mientras que el costo de la construcción avanzó 5%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, en lo que va del año, los precios mayoristas acumularon un aumento de 32,7% y el costo de la construcción 30,4%.

LRA 1 Buenos Aires

Entre Ríos recibió a cerca de 100.000 turistas durante este fin de semana largo, que generaron un movimiento económico cercano a los $490 millones. En Radio país, el periodista de Radio Nacional Gualeguaychú, Elidelmar Otman, señaló que la ocupación de camas hoteleras y extra hoteleras fue cercana al 92 por ciento, con ciudades que llegaron a su 100%. En tanto, detalló los distintos atractivos turísticos que ofrece la provincia.

La provincia y 14 de sus ciudades cuentan con el sello internacional “Safe Travels”, del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que garantiza que los destinos, organismos y empresas certificadas demuestran una gestión “proactiva y responsable” ante el coronavirus.

LRA 6 Mendoza

La Secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez, se refirió a la Segunda Etapa del Programa PreViaje, diciendo que “tenemos una expectativa muy grande para esta segunda etapa”. La funcionaria hizo un balance de la primera parte del programa, expresando que “más de 600 mil argentinos viajaron con PreViaje 2020, y esto representó una inserción de 15 mil millones de pesos para las economías”.

LT 14 Paraná

La vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, encabezó la entrega de financiamiento a 43 emprendimientos y MiPyMEs del departamento Paraná por más de 30 millones de pesos. “En Entre Ríos hay mucho potencial emprendedor y el Estado está presente acompañándolos”, expresó Stratta.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, acompañado por el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, y el titular del ENHOSA, Enrique Cresto, recorrió la obras de la primera etapa de ampliación y reparación del edificio de la escuela secundaria Nº 2 Profesor Pablo Haedo, para la cual ya se está proyectando una etapa siguiente con el objetivo de terminar totalmente el establecimiento.

“Hay una recuperación económica que es sostenida y se traduce en un mayor nivel de exportaciones, de productividad, de inversiones y de generación de empleo”, afirmó Bordet en Gualeguaychú.

LRA 26 Resistencia

El actual secretario de Municipios de la provincia y candidato a diputado por el Frente de Todos Chaco, Rodrigo Ocampo, dijo que “estamos trabajando intensamente en todo el territorio provincial, especialmente con las intendencias que tienen garantizado el acceso a programas dispuestos desde el gobierno provincial, y por supuesto, con la comunidad. Quiero destacar el avance significativo del plan de vacunación y eso va aparejado con la reactivación económica”.

LRA 27 Catamarca

“La semana pasada se abrió la licitación para la repavimentación de la calzada y la banquina entre el Río Ongolí y el final de la Avenida de la Circunvalación. Esta es una obra que podría comenzar este año y en la que Vialidad Nacional va a invertir $85 millones. Lo bueno es que esta obra se va a realizar sin cortar el tránsito”, informó Daniel Saseta, referente de Vialidad Nacional en Catamarca.

LRA 9 Esquel

Rosita Contreras, representante de la Asamblea de Jubilados/as en lucha, se manifestó sobre la denuncia realizada en Fiscalía, la cual fue dirigida a los poderes del Estado para exigir el pago de los haberes adeudados al sector.

LV 8 Libertador

La doble vía Mendoza-San Juan ya comenzó a construirse con un primer tramo que va desde el aeropuerto hasta el ingreso a la Villa de Lavalle. La obra total cuenta con una inversión de más de 22 mil millones de pesos, en tanto Guillermo Amstutz, titular del Cuarto Distrito de Vialidad Nacional, sostuvo que “no se cortaron cintas, pero hubo una fiesta popular porque comenzó la obra”.

LRA 1 Buenos Aires

El coordinador del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer) de la Secretaría de Energía de la Nación, Luciano Gilardon, explicó cómo se aplica esta política para brindar electricidad producida por generadores eólicos y paneles solares, para escuelas, centros de atención primaria de salud, y pequeñas comunidades alejadas del sistema interconectado.

LRA 18 Río Turbio

El Hospital José Alberto Sánchez de Río Turbio tiene una nueva Directora Asociada, Alfonsina Fernández. La licenciada se refirió a la actualidad del hospital y los trabajos que llevará adelante desde su nuevo puesto de trabajo articulado con las instituciones de la comunidad.

LRA 1 Buenos Aires

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial comenzará el Estudio Antropométrico Argentino (EAAr) con el objetivo de conocer la morfología y las medidas de los cuerpos argentinos para cumplimentar la Ley N° 27.521, conocida como Ley de Talles. Habrá 15 mil voluntarios.

Una vez definida la tabla, la aplicación será obligatoria. Rubén Geneyro, presidente del INTI, definió que es un proceso para sumar derechos. “Entre el 65% y el 70% de las mujeres tienen dificultades para encontrar talles”, declaró.

Por otra parte, destacó que en el exterior este tipo de relevamientos lo realizan entidades privadas, en este caso fue una decisión del Estado de avanzar en la medida de la mano del instituto nacional.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Urbano Flaibani, desde LRA 30 Radio Nacional Bariloche, conversó con Panorama Nacional sobre la nevada que se registró en la ciudad rionegrina y que era esperada con muchas ansias por las y los turistas y esquiadores.

Flaibani destacó lo que significa la llegada de la nieve para el deporte y para el turismo local así como el “producto nieve porque sirve para mantener e incrementar los conductos de ríos y arroyos”, después de un verano de sequía.

LRA 27 Catamarca

En el marco del aniversario 171 del fallecimiento del General José de San Martín, el Delegado del Ejército Argentino en Catamarca, Coronel Adrián Ferrari, junto a la Asociación Cultural Sanmartiniana de Catamarca, convocó a un acto que se llevó adelante en la Plaza 25 de mayo. En el homenaje, además, se depositaron los restos del Granadero Argentino Teniente Coronel Francisco Olmos, los cuales permanecían hace más de 180 años en el Cementerio de la Recoleta de Buenos Aires.

LRA 9 Esquel

Paula Peyloubet, investigadora del CONICET de la Universidad Nacional de Córdoba, se refirió a los resultados de un proyecto de viviendas cuya construcción sustentable y de calidad ya fue implementada con desarrollo de tecnología en Bariloche. Peyloubet aclaró que junto al investigador Santiago Ríos presentarán las etapas de trabajo con componentes pre fabricados que se pueden producir en taller, lo que permite desarrollar diferentes tipologías de viviendas para que puedan ser aplicados en Lago Puelo.

LV 8 Libertador

El doctor Fernando Simón afirmó que queda habilitado el gobernador de Mendoza para darle continuidad a la licitación de la mega obra financiada en dólares por el Estado nacional.

LRA 1 Buenos Aires

A partir del 1° de septiembre el sector público podrá regresar a las tareas presenciales de manera progresiva. Así lo confirmó la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación. De las 900 mil personas, quedan regularizan a 200 mil de las administraciones. Están eximidos los que están dentro de los grupos de riesgo.

LRA 26 Resistencia

La precandidata a diputada provincial por la Lista 17 de octubre R del Frente de Todos Chaco, Liliana Spoljaric, explicó los ejes de campaña diciendo que “seguimos trabajando con las pymes, que generan empleo privado y que se está dando en el Chaco, y con un plan de vacunación muy avanzado”.

LRA 53 San Martín de los Andes

La municipalidad de San Martín de los Andes urbanizará los barrios de la ladera del Cerro Curruhuinca y COVISAL. En los próximos seis meses se proveerá de los servicios de agua y luz y se mejorarán los accesos a los mismos.

LRA 43 Neuquén

Las organizaciones sociales FOL Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Polo Obrero, entre otras, llevan 48 horas de cortes de ruta en los accesos a Neuquén capital, Senillosa, Zapala, el Chañar y Chos Malal. La demanda es por trabajo digno y reactivación de la obra pública.

LRA 27 Catamarca

“Estamos muy felices con la intendenta Susana Zenteno, porque es un proyecto que fue impulsado desde el municipio de Valle Viejo hace un año y que vino a cortar las brechas de desigualdad entre las productoras y productores del país. Este es un programa que se hace a través del Ministerio de Agricultura de la Nación y que se baja a los diferentes municipios de Argentina. Es netamente federal, como lo viene haciendo nuestro presidente Alberto Fernández”, expresó la Concejala de Valle Viejo, Belky Pennise, en referencia al primer aniversario del Programa ‘Mujer Rural’.

LRA 29 San Luis

El juez Alfredo Cuello ordenó la prisión preventiva a Víctor Figueroa, el entrenador de básquet de la Sociedad Italiana de Villa Mercedes acusado de abusar de menores. El hecho fue denunciado públicamente el 8 de marzo, tiempo después se hicieron las pericias que confirmaron los relatos de la niña.

LRA 14 Santa Fe

Los represores Jorge “El Tigre” Acosta y Alberto “Gato” González fueran condenados por violaciones y abusos cometidos contra las mujeres que estaban secuestradas en el centro clandestino de la Armada. Testa habló del impulso que recibió a través de las manifestaciones feministas.

LRA 21 Santiago del Estero

El Banderazo por la Memoria Trans es una acción de alcance nacional que invita a recordar y homenajear a personas trans asesinadas, desaparecidas o fallecidas. La actividad consiste en colocar los nombres de las personas a recordar en una gran bandera que recorre el país, con el fin de contribuir a la memoria.

LRA 17 Zapala

El neuquino es el capitán del seleccionado nacional de Hockey LGBT. Luego de participar en dos torneos que se realizaron el fin de semana, Daniel Vázquez habló de la necesidad de visibilizar las diversidades. “Nosotros hemos jugado varias finales y nunca se nos había dado, el equipo supo encontrar una identidad de juego”, sostuvo.

Entrevista Federal

En una nueva emisión de la Entrevista Federal, periodistas de todo el país entrevistaron a la actriz argentina, quien se refirió a su pareja ideal para la actuación.

“Creo que tengo muchos favoritos; directores, directoras, actores y actrices. Pero me gusta mucho la idea de trabajar con mujeres, algo que antes no sucedía mucho porque la mayoría de las cabezas eran de los hombres. Por suerte hoy es diferente”, aseguró. Además, expresó su visión sobre la cultura patriarcal de la actualidad y de cómo el feminismo “es una aventura compartida y una revolución para entender cómo hemos vivido hasta entonces”.

LT 14 Paraná

Clara Chauvin, periodista y productora de Sistema de Medios de UNER y productora de la serie, se refirió al estreno de ´Colectivas´, una tira de 10 episodios que se centra en los diferentes debates que el movimiento feminista en la Argentina ha logrado instalar en la agenda pública. “El objetivo es mostrar la expansión del movimiento feminista”, expresó Chauvin.

LT 14 Paraná

Diputadas y diputados de la Comisión de Cultura y Turismo abordaron la iniciativa presentada por la diputada Stefanía Cora, la cual declara de interés público el teatro independiente en Entre Ríos y establece disposiciones para su apoyo y promoción.

Al respecto, Cora dijo que “me toca representar este proyecto, que nos da mucha alegría porque pone en valor el trabajo de más de 300 teatristas de toda la provincia”.

Nacional Folklórica

Oscar “Cholo” Gómez Castañón charló con Ramón Garriga, que además de músico publicista y productor de Maxi Trusso, El Símbolo y Pablo Granados se transformó casi por casualidad en exitoso influencer y empresario gastronómico. El culto y los beneficios de la masa madre.

“Estando en Europa conocí un pan excelente, y lo extrañaba al regresar a nuestro país. Mirando un programa de cocina me enteré de la existencia de la masa madre, me llamó la atención y empecé a cocinar pan los fines de semana como hobby”.

“Fui publicando fotos en instagram y sin buscarlo me convertí en influencer, fundamos Gluten Morguen y me transformé en empresario gastronómico”

Rescata los beneficios del pan hecho en base a masa madre “es como comer cereales, tienen fibra, especialmente las harinas integrales, la característica es que ya viene predigerido por lo que te cae mucho mejor al estómago”.

LRA 1 Buenos Aires

El oriundo de Chubut generó una nueva marca en el olimpismo nacional luego de su participación en la competencia: con un tiempo de 2 horas 16 minutos y 35 segundos, logró el mejor tiempo para un argentino. Se ubicó en el puesto número 31.

“Todos soñamos con llegar alguna vez, estoy muy feliz. Tengo muchísimo apoyo de mi familia y es fundamental también la gente que nos alienta”, expresó el deportista.

A la vieja usanza

Ramiro le mandó una carta a la novia: “Amor quisiera decirte, cuánto te quiero y te extraño, pero hay una voz que me lo impide…”.

Pocos días después, la novia contestó: “Mi sol, dime cuál es esa voz, yo haré lo que pueda para ayudarte…”.

Y Ramiro le contestó: “Su saldo está agotado, no puede realizar esta llamada”.

