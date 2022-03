Diario de Radio Nacional 17/3/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Nunca hubo un momento en la Argentina con tanta obra pública"

LRA 1 Buenos Aires - CARLA VIZZOTTI: Cuarta dosis a vacunados con Sputnik que deban viajar al exterior

LRA 23 San Juan - JORGE FERRARESI: Entrega de nuevos complejos habitacionales

LRA 1 Buenos Aires - HUGO YASKY: Aumento del salario mínimo vital y móvil

LRA 21 Santiago del Estero - GERARDO ZAMORA: "Hemos demostrado que el Norte Grande puede trabajar junto"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: "La sesión de hoy: nada para festejar"

LRA 1 Buenos Aires - VICTOR FERA: “Lo único que hace bajar los precios es la competencia”

LRA 1 Buenos Aires - NICOLAS SACCO: "El Censo es uno de los pilares de la democracia"

LRA Rosario - MATIAS EDERY: Fiscales santafesinos se presentarán ante la CIDH

LRA 25 Tartagal - SAMUEL RAMOS: Exigen al Ministerio de Educación obras de refacción en escuela primaria

LRA 1 Buenos Aires - HORACIO EMBON: Entrevista al periodista internacional Joe Goldman



LRA 26 Resistencia - NAYLA BOSCH: “La capacitación en Derechos Humanos debe ser transversal a la sociedad”

LRA 26 Resistencia - MARCOS FLEYTAS: “Tenemos una deuda con la generación diezmada”

LRA 26 Resistencia - FERNANDA MOLFINO: Agenda de actividades para el 24 de marzo

LRA 1 Buenos Aires - RICARDO TEIJEIRO: Reportan un aumento de casos en varias zonas del país

LRA 1 Buenos Aires - ANALIA REARTE: Recomendaciones ante el aumento de casos de gripe

LRA 7 Córdoba - FERNANDO RIERA: "La vacuna vegana es una alternativa para el coronavirus"

LV 4 San Rafael - Flexibilización de protocolo: Desde el lunes no será obligatorio el uso de barbijo en las escuelas

LRA 6 Mendoza Quino - Gripes y Ómicron: La importancia de completar los esquemas de vacunación

LRA 1 Buenos Aires - MARCELA OJEDA: Las imprescindibles de la pandemia

LRA 6 Mendoza - JULIO AGUIRRE: "No todos los gobiernos se esfuerzan para bajar el impacto de la deuda"

LRA 12 Santo Tomé - ATILIO BORON: “Estados Unidos quiere que Rusia se desangre”

LRA 11 Comodoro Rivadavia - MARIA ANDREA AGUILERA: "Chubut está en una tragedia educativa"

LRA 28 La Rioja - El incremento para el sector docente se realizará en seis tramos: El Gobierno riojano logró que la AMP acepte aumento del 52 %

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezó en la ciudad de Salta, el acto de entrega de la vivienda y el crédito 40 mil de la gestión.

Acompañado por el gobernador, Gustavo Sáenz; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi y la intendenta local, Bettina Romero, el mandatario recorrió una de las casas y otorgó las llaves de cinco unidades que fueron financiadas por la Nación en el barrio Pereyra Rozas,

Fernández afirmó que "las viviendas llegan más allá de quienes gobiernan" y destacó que su gestión "lleva entregadas 40 mil viviendas en todo el país y hay más de 100 mil en construcción".

En tanto, el Presidente confía que el Senado lo "acompañe hoy con su voto" al aprobar el proyecto que avala el acuerdo con el FMI y agradeció a los legisladores que "nos acompañaron con su voto" en la Cámara de Diputados. “Con el acuerdo con el FMI no hay ningún ajuste, iba a pasar si caíamos en default”.

LRA 1 Buenos Aires

Vizzotti aseguró este jueves que la Argentina dispondrá de “una cuarta dosis” para la inmunización contra el coronavirus para aquellas personas que tengan que viajar a países que no incluyen a la Sputnik V entre las vacunas autorizadas debido a que no fue aprobada aún por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Estamos avalando la cuarta dosis en personas que necesiten viajar presentando, por supuesto, el pasaje, por razones personales, familiares, humanitarias, de trabajo, de estudio, religiosas o recreativas”, dijo la titular de la cartera sanitaria en diálogo con la FM Radio Con Vos.

En ese sentido, aseguró, que "desde la Argentina, como tenemos stock de vacunas, estamos habilitando la dosis habilitada por la OMS” para que aquellas personas que van a viajar a países que no permiten el ingreso a inmunizadas con vacunas que no fueron aprobadas por el organismo sanitarios internacional, puedan hacerlo.

LRA 23 San Juan

El funcionario visitó San Juan y realizó la entrega de nuevos complejos habitacionales. Además hizo una recorrida por barrios en construcción.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno nacional anunció este miércoles un aumento del 45% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se instrumentará en cuatro tramos y llegará a fin de año a los $47.850, con la posibilidad de solicitar una revisión total a partir de agosto, después del acuerdo entre sindicalistas y empresarios bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo. El diputado nacional y secretario general de la CTA se refirió a esta definición y dijo que es "bueno" el número que se logró.

"Es importante el hecho que el 18 % del aumento total se va a concentrar en lo que se cobrará en la primer cuota de abril. Dentro de lo posible, es bueno", opinó.

A su vez, Yasky destacó como un dato importante que haya quedado abierto la cláusula de revisión para agosto próximo, según lo que se acordó en la reunión del Consejo del Salario ayer. "Es el otro tema que estuvo presente en el debate. Dejar caer los salarios es rápido, no así recuperarlos. Macri lo hizo, entre 20 y 30 puntos del salario mínimo, vital y móvil cayeron en sus 4 años de presidencia", sostuvo el diputado.

LRA 21 Santiago del Estero

Tras una semana de reuniones y actividades con fondos de inversión, cámaras de Comercio y empresas de puertos y zonas francas de Dubai y Abu Dhabi, los gobernadores del Norte Grande argentino, finalizaron su misión en Emiratos Árabes Unidos con resultados positivos.

LRA 1 Buenos Aires

El Senado comenzó a debatir el proyecto de ley que avala el acuerdo al que arribó el Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda por más de 44 mil millones de dólares que fue adquirida por la Argentina durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.

"Este es un acuerdo muy difícil, es el mal menor. El Gobierno llega en condiciones peores de cómo estaba hace seis meses, con una división interna", destacó Mario Wainfeld. "El Gobierno llega con una gran inflación, igualmente lo más posible es que se apruebe el acuerdo y tenga un poco de alivio".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas remarcó la importancia de aplicar la Ley de Góndolas en el país. Sostuvo que es la “única” medida que permitirá “bajar los precios a los reales” pero que “no parará la inflación”.

“Tienen el arma encajonada y no la usan. Si no se utiliza esa norma, es más de lo mismo. Lo digo con mucho dolor”, dijo el también titular de la empresa Marolio, Víctor Fera.

En cuanto a su trabajo, destacó: “Defiendo mis intereses como cualquiera, pero tenemos corazón. Hicimos una fundación que le da de comer a 5 mil chicos todos los días”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras la puesta en marcha de la etapa digital del Censo 2022, Nicolás Sacco, Profesor asistente en Sociología y Demografía en la Universidad Estatal de Pennsylvania, Estados Unidos, lo consideró “como un proceso muy interesante, una forma novedosa de levantar datos de la población”. El también investigador y colaborador en el Observatorio Latinoamericano de Censos de Población sostuvo que “es una buena apuesta que hizo el INDEC” la posibilidad de implementarlo vía digital de manera adicional a la visita tradicional del censista, prevista para el 18 de mayo.

Sacco destacó como una de las características más importantes de esta edición que “es la primera vez en la historia censal argentina que tenemos un censo de derecho” porque contabiliza a las personas que viven habitualmente en el hogar que es censado, a diferencia de los anteriores en los que se tomaba en cuenta a quienes habían dormido en ese lugar en las últimas 24 horas. Remarcó que “el censo es una oportunidad muy única” y que “el sistema estadístico argentino necesita esa información” para que “el Estado planifique políticas públicas y planes de desarrollo”.

LRA Rosario

La Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación y la Asociación Argentina de Fiscales denunciará este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la intromisión del poder político en causas vinculadas a la corrupción.

LRA 25 Tartagal

Padres y madres de estudiantes del nivel inicial de la Escuela N° 4100 San José de Yacuy, Salta, se reunieron con la coordinadora del Dpto. San Martín del Ministerio de Educación de la provincia para firmar un acuerdo de refacción edilicia del nivel inicial.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión, Horacio Embón entrevistó al periodista estadounidense Joe Goldman, excorresponsal en la argentina para ABC News y actual columnista de Pagina 12, quien se refirió a su carrera profesional, la actualidad del medio y la visión de Latinoamérica en el exterior. El periodista reflexionó sobre los distintos tipos de guerra que nos rodean, los efectos de la guerra financiera sobre los derechos humanos, la cual dejó plasmada en el documental “Buitres, la cara salvaje del capitalismo” escrito en colaboración junto al director Mariano Mucci.

Recordó su infancia en el barrio del Bronx en la ciudad de Nueva York, los problemas socio económicos de la época, la incipiente población latina de ese entonces y la guerra de Vietnam.

También contó cómo llega a establecerse en nuestro país, la cobertura del juicio a las juntas militares, algunos hechos trascendentes de nuestra historia, y dejó su mirada respecto a la guerra en Ucrania.

LRA 26 Resistencia

Bosch se refirió a la sanción de la ley de Capacitación Obligatoria, Continua, Permanente y Actualizada en la temática de discapacidad, inclusión y diversidad, con enfoque en Derechos Humanos, expresando: “impulsamos estas acciones para toda la comunidad, las cuales serán complementarias a las existentes como las leyes Micaela y Yolanda, que también serán transversales para los tres poderes del Chaco”.

LRA 26 Resistencia

“Para este mes de marzo son varias las acciones que efectuaremos, y estamos muy movilizados para lograr constituir la Segunda Casa de la Memoria en el Chaco en ese sitio lamentablemente emblemático de nuestra ciudad que es Sáenz Peña, con el objetivo de reivindicar a los compañeros detenidos, torturados y desaparecidos y convertirlo en un lugar de vida”, afirmó el integrante de Hijos y de la Multisectorial de la Memoria de Presidencia Roque Sáenz Peña, Marcos Fleytas.

LRA 26 Resistencia

“Hay una agenda muy cargada en este mes de la Memoria, Verdad y Justicia, a través de diferentes organismos. El sábado 19 de marzo habrá un acto virtual en la Universidad Tecnológica Nacional a las 15.30 horas y este fin de semana estaremos en el partido de Chaco For Ever contra Belgrano de Córdoba, en el cual el plantel chaqueño se presentará con una bandera alusiva a la campaña de las Abuelas de Plaza de Mayo”, dijo la integrante de Red por la Identidad nodo Chaco, Fernanda Molfino.

LRA 1 Buenos Aires

Ante el aumento en el número de casos de influenza, particularmente Influenza A H3N2 en contexto de la circulación de SARS-CoV-2 en distintas jurisdicciones del país, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica con el objetivo de fortalecer la vigilancia, sensibilizar la sospecha clínica, implementar de forma oportuna y adecuada las medidas de diagnóstico y tratamiento, y difundir a la población las medidas de prevención y control.

Desde la cartera sanitaria informaron que si bien durante la pandemia de COVID-19 la incidencia de casos de gripe A se mantuvo baja, “a partir de la semana epidemiológica 49 del año 2021 a la fecha, se ha detectado un aumento en el número de casos de influenza, principalmente Influenza A H3N2”.

LRA 1 Buenos Aires

La directora nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud, se refirió a la circulación de la enfermedad y aclaró que no se trata de gripe A, sino de influenza estacional.

En ese sentido señaló que llama la atención la época del año del brote, debido a que siempre sucede en invierno; y explicó que la gripe aparece tras dos sin circular debido a la pandemia del coronavirus.

Asimismo informó que los síntomas son similares a los del covid, por lo que pidió tener recaudo hasta ser diagnosticado. Además, afirmó que el Instituto Malbran ya identificó la cepa de influenza, por lo que se recomienda la vacunación para los grupos mayores de 60, con factores de riesgo, y menores de 2 años.

LRA 7 Córdoba

Aprobaron la vacuna vegetal desarrollada a nivel mundial, y con trabajos llevados a cabo en el Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba. "En las vacunas más usadas se usan antígenos. En este caso, estos antígenos se generan a partir del uso de plantas", expresó el infectólogo del nosocomio, Fernando Riera, quien luego agregó: "No se han visto situaciones adversas y la seguridad es altísima. En Canadá ya está disponible, mientras resta esperar la aprobación en nuestro país".

LV 4 San Rafael

La subdirectora de Educación Secundaria Orientada de la DGE, Claudia Ferrari, confirmó que a partir del próximo lunes 21 de marzo ya no será obligatorio el uso del barbijo en las aulas de todos los niveles y modalidades de las escuelas mendocinas, tanto de gestión pública como privada.

LRA 6 Mendoza Quino

La infectóloga Florencia Cahn dio detalles sobre las distintas gripes que afectan a la ciudadanía, informando que no se tratan de virus nuevos, pero "hay que estar atentos a la llegada de la vacunación para los grupos de riesgo".

“El objetivo no es la disminución de casos, sino evitar las complicaciones que puede provocar el virus Influenza, tal como sucedió con el COVID-19”, señaló la profesional.

LRA 1 Buenos Aires

En Argentina se estima que el 70% de quienes forman parte del sistema de salud son mujeres.

Ellas también han experimentado mayor demanda en tareas de cuidado en sus casas situación que han sentido aún más las jefas de hogar.

Médicas, enfermeras, técnicas en laboratorio, kinesiólogas, personal de maestranza, limpieza y administración.

Recibimos a las doctoras Eleonora Cunto y Milagro Sánchez Cunto, médicas infectólogas del Hospital Muñiz y también madre de hija y escuchamos el testimonio de Marta Abregú, secretaria de la Asociación de Enfermería de Córdoba.

LRA 6 Mendoza

En relación al acuerdo con el FMI, Aguirre dijo: "La particularidad y la gravedad de los modos de enfrentar la deuda en Argentina son los conflictos internos que ha generado en el partido gobernante. Lo que observamos ahora es cómo las discrepancias, en una dinámica de coaliciones, pueden llevar a estas tensiones internas, las cuales, incluso, pueden poner en tela de juicio la continuidad de esta coalición".

LRA 12 Santo Tomé

El sociólogo y politólogo Atilio Borón hizo un análisis respecto del conflicto entre Rusia y Ucrania, señalando: “Ucrania estuvo perpetrando un genocidio terrible contra la población ruso parlante del este del país, y además ha estado insistiendo en ser el país que puede recibir el armamento nuclear de la OTAN y colocar ese armamento en la frontera con Rusia. Rusia entra a Ucrania luego de 15 años de espera pidiendo que, por favor, la OTAN se retire a las fronteras que había antes de la caída de la Unión Soviética”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Aguilera le solicitó a la Legislatura que convoque a la ministra de Educación de Chubut a una reunión. Tras esto, la legisladora dijo: "No podemos tener un chico sin clases en la provincia, porque han pasado cinco años sin educación regular. Los niños se están quedando sin la posibilidad de tener futuro y todos los padres de la provincia deben encabezar esta lucha por la educación, que es por el futuro de sus hijos".

LRA 28 La Rioja

Luego de aceptar la oferta del Gobierno provincial y cerrar la paritaria 2022 con un aumento del 52 %, el cual se otorgará en seis tramos durante el transcurso del año, la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) valoró la negociación como positiva.

Tras esto, la secretaria Gremial de la AMP, Beatriz Martínez, expresó: “Se inicia a partir de un piso nacional superado por La Rioja. Hemos comenzado una negociación con un monto superior al de Nación, y un 42% de ese incremento va a estar destinado al salario básico de los docentes”.

LRA 26 Resistencia

“A 30 años de la fecha tenemos que decir que la causa no avanzó y no hay sentencias. La Corte Suprema de Justicia se hizo cargo de la misma, y después de todas las pruebas que se consiguieron no se avanzó. Hubo dos pedidos de captura internacional, y solamente nos queda seguir pidiendo justicia. Este año, en el acto central, que será en la sede de la embajada en Buenos Aires para recordar a las víctimas, estará presente el Primer Ministro de Israel. El acto será en el Centro Cultural Kirchner, al que nosotros acompañaremos en forma virtual, y contará con la presencia del Presidente Alberto Fernández”, dijo el presidente de la Comunidad Judía del Chaco, Uri Jaraz.

LT 11 Concepción del Uruguay

El presidente del Centro Social Israelita de Concepción del Uruguay, Marcelo Banchik, indicó que se cumplen 30 años del atentado y que todavía no se han encontrado a los responsables, agregando que lo sucedido en 1992 fue uno de los primeros hechos que enlutó a la Argentina.

LT 12 Paso de los Libres

El senador provincial del Frente de Todos, José Aragón, presentó el proyecto de ley para que la provincia adhiera a la Ley Nacional de Manejo del Fuego, la cual prevé un abordaje amplio y coordinado con recursos materiales, humanos y estrategias para combatir y controlar focos ígneos en Corrientes en forma conjunta con el Estado Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Diputados del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley de Aporte Solidario y Temporario por 10 años para las personas más ricas del país, con el objetivo de aminorar la deuda con el FMI.

Pablo Carro, Diputado Nacional por Córdoba por el Frente de Todos y secretario general de la CTA Córdoba, detalló que la iniciativa busca que las personas con mayor poder adquisitivo puedan colaborar más para estabilizar las cuentas públicas.

“Este proyecto está inspirado en el proyecto de aportes de las grandes fortunas impulsado por Máximo (Kirchner), el cual busca que los más tengan, más pongan”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social de La Nación, y coordinador nacional de Barrios de Pie, analizó la situación del país, en el marco de las movilizaciones de organizaciones sociales.

En ese sentido consideró que "hay un claro contexto donde se explican los reclamos" y los encontró "normales ante los datos de la situación social".

"Vamos a seguir fortaleciendo los mecanismos de diálogo para construir una Argentina más justa"

Asimismo confió en la "batería de medidas" que empezó a aplicar el gobierno nacional para morigerar la inflación y destacó el cierre de las exportaciones anunciados por el ministro de de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez para aquellos frigoríficos que no garanticen los cortes a precios populares para abastecer el mercado interno.

LRA 1 Buenos Aires

Desde La Plata, la periodista Verónica Urriolabeitia dio cuenta de la oficialización por parte de la administración de Axel Kicillof de la readecuación de la tarifa de energía eléctrica a partir de abril que alcanzará a todas las distribuidoras bonaerenses, cuyos incrementos van en sintonía con el 22 por ciento de tope definido desde Nación.

La suba va de la mano con lo planteado desde Casa Rosada, cuya modificación tarifaria comenzó a correr desde fines de febrero, a la que ahora se le sumará el agregado de Provincia como plus a la distribución regional.

Esto aplicará para firmas como la Empresa Distribuidora La Plata Sociedad Anónima (EDELAP S.A.), la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica Sociedad Anónima (EDEA S.A.), la Empresa Distribuidora de Energía Norte Sociedad Anónima (EDEN S.A.), la Empresa Distribuidora de Energía Sur Sociedad Anónima (EDES S.A.), del Área Río de La Plata, del Área Atlántica, del Área Norte, del Area Sur.

LRA 1 Buenos Aires

Las hermanas Irina Alonso e Ingrid Pelicori, hijas de Ernesto Bianco e Iris Alonso, reestrenaron la obra “Papá Bianco y los Alonso” en Teatro del Pueblo. El espectáculo propone recorrer la historia de su familia, conformada íntegramente por artistas emblemáticos de la historia cultural nacional.

“Básicamente es el mismo espectáculo, lo reestrenamos el lunes. Fue una fiesta total y muy significativo por lo que estábamos contando, hubo muchos recuerdos”, dijo la actriz Pelicori.

“Creo que es un biodrama; tiene momentos de ficción, de intimidad, canciones y bailes. También recreación de entrevistas”, remarcó una de las protagonistas de la obra.

LRA 29 San Luis

El 17 de marzo llega al Cine Gaumont Otra condena, tercer documental del realizador Juan Manuel Repetto (Fausto también, 2016, y El Panelista, 2019). La película podrá verse en el Cine Gaumont, Avenida Rivadavia 1635, desde el Jueves 17 hasta el miércoles 23 de marzo en funciones diarias a las 17hs, en la Sala 1.

Se trata de un documental que tuvo un gran recorrido durante 2021 pasando por festivales de China, India, Estados Unidos, Rumania y Portugal. Se consagró como el ganador dentro de la Competencia Documental del Festival Internacional de Derechos Humanos Noma Azores de Portugal, y obtuvo una Mención Honorífica del jurado en el Festival Internacional de Cine Austral de Córdoba.

LRA 17 Zapala

La tejedora Mery Obando invitó a participar de la actividad que empezó en marzo y es totalmente gratuita. Los días de cursado son martes y miércoles de 9 a 12hs y las inscripciones se recepcionan en el 1535.1562.

Mery contó que la propuesta nació con la postulación al Fondo Nacional de las Artes con una beca de formación. “Yo quiero que se anote gente joven porque yo en algún momento no voy a poder enseñar”.

LRA 24 Río Grande

Se trata de una serie de micros radiales con el objetivo de generar un nexo entre las distintas actividades productivas y la audiencia de la Radio Pública. Este capítulo se dedica a la actividad económica de Tierra del Fuego.

LU 4 Patagonia

Los docentes de Chubut iniciaron una nueva jornada de paro, y llevaron a cabo una movilización por el centro de la ciudad.

La dirigente de ATECH, Carina Mardones, se refirió a las medidas de fuerza, diciendo: “Estamos de paro, mientras esperamos toda la semana una convocatoria del Gobierno provincial. Arcioni nos había pedido que hablemos con los chicos en las aulas, pero no respondió. Por eso paramos, reivindicando cada uno de los reclamos que ya conoce este gobierno”.

LT 14 Paraná

Se cumplió la segunda jornada de paro docente convocado por la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), tras plegarse a la medida de fuerza dispuesta por AGMER en reclamo de una recomposición salarial.

El secretario Adjunto de AMET Entre Ríos, Carlos Varela, comentó que el porcentaje a la adhesión a la medida de fuerza de la jornada fue alto, y luego señaló: “Los docentes tienen sueldos promedio de entre 60 y 80 mil pesos, pero los iniciales mucho menos. Cuando uno va a la carnicería, a la verdulería o carga combustible es alarmante lo que te queda para afrontar el resto del mes”.

LT 14 Paraná

El Gobierno nacional anunció un aumento del 45 % del salario mínimo, vital y móvil, que se instrumentará en cuatro tramos y alcanzará a fin de año los 47.850 pesos, con la posibilidad de solicitar una revisión total a partir de agosto.

El aumento será del 45 %, en cuatro tramos: un 18 % en abril, un 10 % en junio, otro 10 % en agosto y un 7 % en diciembre, con una revisión en agosto próximo, según se acordó en la reunión del Consejo del Salario.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Autónoma, Ricardo Peidró, dijo que “no acompañamos este aumento del salario mínimo porque creemos que hay que recuperar el salario real que desde el Gobierno de Macri a la fecha perdió un 35,4 %, más allá del avance de la inflación”.

El aumento del salario mínimo será del 45 %, en 4 tramos: un 18 % en abril, un 10 en junio, otro 10 en agosto y un 7 en diciembre, con revisión en agosto próximo, según se acordó en la reunión del Consejo del Salario.

LT 14 Paraná

El integrante de la CGT, Regional Paraná, y secretario General del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Oscar Barbieri, dijo: “En función del costo de vida y de la canasta básica total, el anuncio del 45 % debería haber sido distinto o bien debería pagarse en abril el 100 % de la suba, y no en cuatro tramos”.

LRA 1 Buenos Aires

El nuevo salario mínimo, vital y móvil será de 47.850 pesos hacia fin de año, según acordaron sindicalistas y empresarios bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo.

Las partes convinieron un aumento del ingreso mínimo del 45 por ciento hacia diciembre en cuatro tramos: un 18 por ciento en abril, un 10 en junio, otro 10 en agosto y un 7 en diciembre, con revisión en agosto próximo, según confirmaron a Télam las fuentes oficiales y gremiales de las centrales obreras.

LRA 12 Santo Tomé

Kowalewski, biólogo especialista en primates y director de la Estación Biológica Corrientes de la Universidad Nacional del Nordeste, explicó lo que sucederá después de los incendios que arrasaron con el 12 % de Corrientes, diciendo: “El patrón principal va a seguir siendo la sequía. Durante el primer año los animales no tuvieron cría por la alimentación o por los niveles de estrés crónicos, y por todo esto las consecuencias sobre la fauna pueden ser tremendas”.

LU 4 Patagonia

El gerente de Recursos Hídricos de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, Adolfo Carrizo, indicó que se agravó la crisis hídrica en la región por una baja en el caudal del lago Musters. “Estamos muy complicados con la toma del lago en este momento, y para que tengan una idea de la situación, el mínimo al que llegamos en 1999 fue de 56 centímetros por debajo del nivel operativo que se requiere para el funcionamiento normal. Ahora, estamos 61 centímetros por debajo de ese nivel, es decir que estamos en una situación más crítica de la del año 99”.

LT 12 Paso de los Libres

Bosco, director de Estadística y Censos de Corrientes, hizo referencia al comienzo del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 en modalidad digital, el cual finalizará en forma presencial el próximo 18 de mayo.

En tanto, el cuestionario digital se encuentra disponible ingresando a la página y seleccionando posteriormente el botón "Censo digital", ubicado en el margen superior derecho de la pantalla.

LRA 28 La Rioja

El titular de la Cámara Hotelera y Gastronómica de La Rioja, Julio Ludueña, destacó la temporada veraniega en la provincia, expresando: "Auguramos un excelente abril para el sector turístico, ya que las plazas hoteleras están ocupadas en su totalidad, y recomendó a los viajeros apurarse con las reservas debido a la escasez de lugares disponibles para Semana Santa”.

LRA 6 Mendoza Quino

Dos medios comunitarios con perspectiva indígena, Mika Comunicación y Telesisa, ambos con presencia en las redes sociales, observaron la cantidad de miembros de las comunidades que carecen de DNI, hecho que afecta el acceso a sus derechos básicos.

Tras esto, y en el marco del Censo 2022, lanzaron una campaña llamada “Ni un Indígena Sin DNI” para que el Estado se haga cargo de esta situación.

LRA 29 San Luis

El excombatiente de Malvinas se refirió a la represión que vivieron ayer en Buenos Aires por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires cuando se manifestaban frente a la sede central del PAMI por prestaciones médicas. “Estamos exponiendo el problema de salud que tenemos y por el cual venimos reclamando hace mucho, nos hacen promesas pero no cumplen nada“, explicó el veterano, quien además agregó que ”Da vergüenza que la policía nos trate así, es la primera vez que nosotros somos reprimidos por nuestros propios hermanos argentinos”, dijo.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

En Tucumán se puso en marcha el programa de Censo Digital Asistido por el que se busca llegar a los tucumanos y las tucumanas que no tengan acceso a internet. “Queremos resolver el problema que significa no tener computadora o acceso a internet”, explicó García.

LRA 9 Esquel

Se aprobó en la Legislatura de Chubut una reforma a la Ley Orgánica de Partidos Políticos, mediante la cual se agrega como requisito para ser candidatos, junto a las exigencias previas conocidas como “Ficha Limpia”, la condición de no tener condenas en segunda instancia por delitos de integridad sexual.

La propuesta original es de la legisladora radical Andrea Aguilera, quien hizo referencia al tema.

LRA 14 Santa Fe

Este jueves 17 se llevó a cabo el “Festival de las mujeres y disidencias” en el Anfiteatro “Juan de Garay” y contó con la participación de Hilda Lizarazu, Son ellas, Josela, Barro y Paula Rodríguez.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la fecha de clásicos, este sábado 20:45, La Academia visitará a Independiente.

En un torneo donde el equipo de Fernando Gago fue de menor a mayor, encontrando en las últimas fechas un rendimiento óptimo y atildado, va a enfrentar a su eterno rival con su plantel en óptimas condiciones, exceptuando a Edwin Cardona, todavía convaleciente por un desgarro y Gaby Arias, en la recta final de su recuperación tras la rotura de ligamentos que padeció el último 25 de Noviembre, el resto estará a disposición, vale decir que quienes venían recuperándose, Eugenio Mena y Matías Rojas estarán en condiciones de ser tenidos en cuenta por el técnico aunque, y con buen tino, “Pintita” mantendrá la misma alineación que goleó a Atlético Tucumán y que es la misma que mantiene el único invicto en La Copa de La Liga.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

El maratonista Wilfrido Orlando Franco compartió las experiencias que genera a través del deporte. En el próximo desafío unirá el Glaciar Perito Moreno con El Calafate y estará acompañado por los veteranos de Malvinas de Santa Cruz encabezados por su presidente Fernando Alturria.

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Márcico, gloria de Boca Juniors, habló en la previa del Superclásico del próximo domingo en el estadio Monumental. El "Beto" habló de todo, el trascendental partido del próximo domingo. El presente del equipo de Sebastián Battaglia, el Pipa Benedetto y sus dichos sobre Almendra, la nueva camiseta amarilla, el consejo de fútbol, y en el final de la entrevista aclaró un tema que lo involucra por una denuncia por estafa. Una entrevista imperdible en RELATORES PASION NACIONAL con la conducción de Nicolás Álvarez, Eladio Arregui y todo el equipo de deportes.

LRA 1 Buenos Aires

Tras cuatro caídas consecutivas, el equipo de Chiqui Tapia hilvanó dos victorias desde la llegada de Alfredo Berti. Basado en el orden y con un gran esfuerzo colectivo e individual, Barracas intenta la ciclópea tarea de permanecer en primera división. Algunos aspectos tácticos del breve ciclo del flamante entrenador

Sistema defensivo: 1-4-5-1. Lo primero que entendió Berti es que había que ordenar al equipo, cerrarlo e intentar garantizar el cero en el arco propio. Se armó con 4 defensores, con dos contenciones; Arce, eventualmente entre los centrales en momentos puntuales del partido, junto con Glaby en el eje, el encargado de romper y presionar arriba. Más los carrileros bien dispuestos a replegar y el trabajo interesante de Iván Tapia persiguiendo a quien se encargue de generar fútbol en el equipo rival. Intentando obstaculizar la salida. Y un 9 como Sepúlveda disputando en todo el frente de ataque. Solidaridad y compromiso ante las carencias.