Diario de Radio Nacional 17/1/2023

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Decidimos postergar la deuda y privilegiar el trabajo"

LRA 1 Buenos Aires - PABLO DIAZ, 46 años después: Sobreviviente de la Noche de los Lápices, terminó la secundaria

LRA 1 Buenos Aires - ARCANGEL SAN GABRIEL: El proyecto que trabaja para producir vegetales en la Antártida

LRA 27 Catamarca - CONDUCE MARCELO "CHELO" AYALA: El Panorama Nacional de Noticias desde la Antártida durante enero

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A LUCAS RUBERTO: "Lo que trae un científico a la Antártida es la pasión por investigar"

LT 14 Paraná - VALUADAS EN 40 MILLONES DE PESOS: Aníbal Fernández entregó en Gualeguaychú neumáticos para las fuerzas de seguridad

Nacional Rock - CLAUDIA NEIRA: "No está claro quién está a cargo del Ministerio de Seguridad en la Ciudad”

LRA 1 Buenos Aires - Lago Escondido: El pedido de recusación de cuatro jueces

LRA 1 Buenos Aires - DIACONO DE QUILMES: "Nos duele no haber logrado la libertad de Milagro"

LRA 26 Resistencia - OSCAR GAONA: “En Chaco el precio de las naftas aumentó un 6 %”

LRA 25 Tartagal - SANDRA CONTRERAS: Organizaciones sociales exigen respuestas por tarifas de luz

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A ALEJANDRO FERNANDEZ: Avanza la comercialización de carne vacuna trozada

LRA 4 Salta - YAMILA ISSA, trabajadora de la salud: Personal del hospital de General Güemes reclama el pase a planta

LRA 27 Catamarca - DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA: Más del 90 % de validación para el Plan Potenciar Trabajo

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "solo cumple con la obligación constitucional de mejorar la vida a todos los argentinos desde una perspectiva federal", al inaugurar una ampliación del Hospital Rubén Caporaletti del partido bonaerense de José C. Paz, donde se anunció la finalización de las primeras 2.838 obras públicas realizadas por el Gobierno nacional en todo el país.

“A mí nadie me tiene que agradecer nada, sólo cumplo con mi deber. Tenemos más de 2.800 obras terminadas y eso me da mucho orgullo”, señaló Fernández en un acto al que asistieron el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Mario Ishii.

En tanto, el mandatario expresó que “la ciencia es soberanía” y recordó que su gobierno “no fuimos nosotros quienes endeudamos a la Argentina”. “Con ciencia vamos a producir cosas como vacunas y o se las vamos a tener que pedir a nadie. No fuimos nosotros los que endeudamos al país. Firmamos un acuerdo con el FMI para pagar después de haber crecido”, apuntó Fernández.

LRA 1 Buenos Aires

Este 2023 se conmemorarán 47 años de la Noche de los Lápices. El sobreviviente Pablo Díaz terminó la secundaria, lo que no pudieron hacer sus compañeros de la Noche de los Lápices. “La repercusión fue enorme, recibí llamados de gente adulta que también quiere cumplir esa meta”, declaró.

También aseguró que cree en las películas que “dan la posibilidad de charlar” como es el caso de “Argentina, 1985”. “Una de las cosas que me estaba pasando con adolescentes de primer año que me preguntan qué fue la dictadura”, reveló y agregó: “La gente tiene que ir a ver las películas comerciales. Yo creo que sirve”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Arcángel San Gabriel, “Chelo” Ayala y Gustavo Campana hablaron con Alejandro Da Silva Ferrao que es el responsable de la Seguridad e Higiene del Comando Conjunto Antártico. El se encarga de la evolución de los cultivos hidropónicos que se hacen sobre agua, cuyo objetivo es tener verdura fresca durante todo el año en la zona.

Se trata del Proyecto Módulo Antártico de Producción Hidropónica (MAPHI). “Al agua le agregamos los nutrientes necesarios para que la planta crezca bien, no se le agrega nada que no sea natural”, aclaró César.

El mismo surgió en 2017 con el objetivo de producir alimentos frescos en la Base Antártica Conjunta Marambio. “Apunta a mejorar la alimentación del personal civil y militar de las dotaciones que operan esta base”, informaron.

“Al principio era medio incrédulo pensar que se pueda desarrollar esto en nuestra base, después vieron que se podía. La gran satisfacción fue ver comer a alguien un sándwich con verduras”, comentó.

LRA 27 Catamarca

Ayala brindó detalles de la programación mediante la cual por primera vez Radio Nacional realiza su Panorama Nacional desde la Base Esperanza de la Antártida Argentina, programa emitido desde Arcángel San Gabriel.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Arcángel San Gabriel, el periodista Marcelo `Chelo´ Ayala compartió la entrevista que le hizo al Jefe Científico de la Base Carlini, dependiente del Instituto Antártico Argentino previo a arribar a Base Esperanza. En la charla con la Radio Pública, explicó en qué consisten las tareas de investigación que se desarrollan bajo la coordinación de la Dirección Nacional del Antártico y que cubren “una amplia variedad de disciplinas”.

Lucas Ruberto, investigador del CONICET, explicó que “todos los años se incorporan proyectos nuevos” pero destacó la importancia de los estudios que se realizan en la Antártida siempre “prestando atención a la vida”.

“Este lugar en particular, la Caleta Potter y el Glaciar Fourcade, han sido considerados como un sitio señal para monitorear los efectos del cambio climático”, remarcó.

Política | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

Gualeguaychú fue la ciudad elegida por Aduana para realizar la primera entrega de neumáticos recuperados en operaciones que no contaban con respaldo de documentación.

Esta actividad es parte de un acuerdo entre el ministerio de Seguridad y la Dirección General de Aduana.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, valoró la iniciativa de la Dirección General de Aduana y su integración con la Administración Federal de Ingresos Públicos en la investigación de delitos complejos como narcotráfico y lavado de dinero.

Pero también destacó la incautación de granos transportados ilegalmente y marcó como una desventaja la amplitud fronteriza del país.

Nacional Rock

En el Especial Verano con Pablo Vázquez hablamos con Claudia Neira, legisladora por el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires. Repasaron las últimas novedades sobre el Ministerio de Seguridad tras el escándalo con Marcelo D'Alessandro y su salida. Al respecto, expresó: “El contenido de la nota con el pedido de licencia de Marcelo D'alessandro no es público”. Y denunció: “No está claro quién está a cargo del Ministerio de Seguridad en la Ciudad”. Neira puso de ejemplo una toma de rehenes la semana pasada donde ninguna autoridad dio explicaciones sobre el operativo. Por último, al repasar distintos focos de conflictos entre los vecinos y obras en la Ciudad, dijo: “Cuando hay vecinos que están movilizados nosotros acompañando esos reclamos tenemos posibilidades”.

LRA 1 Buenos Aires

Magdalena Odarda, amparista en la causa judicial por el libre acceso al Lago Escondido, pidió la recusación de cuatro jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro alegando "parcialidad y falta de independencia". Adrián Moreno, periodista en Radio Nacional Viedma, explicó la situación y señaló que el pedido de Odarda es que "los jueces se corran para que no existan sospechas".

"Hay un conflicto social muy grande, que ocasionó que vecinos se peleen con vecinos de la región. Esto lleva 18 años y no se resuelve", expresó.

LRA 29 San Luis

En "Verano Nacional" hablamos con Juan Carlos Ostanelli, histórico dirigente del PJ en San Luis. Durante 67 años Ostanelli ha estado unido al Partido Justicialista. Y comentó su visión sobre las elecciones 2023 y sobre sus años de militancia. Habló sobre el representante del PJ Jorge Omar "Gato" Fernández.

LRA 1 Buenos Aires

Ricardo Carrizo diácono de Quilmes, miembro del grupo de los Curas de la Opción por los Pobres y parte de la coordinación del Movimiento por la Liberación de Milagro Sala, conversó con Claudio Orellano acerca de los 7 años de detención arbitraria que se han transitado y la situación actual de la luchadora social.

Carrizo manifestó su dolor por no haber logrado el objetivo de la liberación, así como la convicción de que durante este gobierno la situación iba a estar resuelta. Asimismo, indicó las pretensiones del gobierno de Morales con la anuencia de la Corte para regresarla a una cárcel común. También se refirió al estado de salud de Milagro y la necesidad de que sea trasladada a Buenos Aires para tratarse por una afección de coágulos que la medicación no logra detener, hecho que la justicia jujeña intenta impedir para perjudicarla a como dé lugar.

Economía | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Gaona, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles del Chaco, se refirió a los aumentos que se registraron en el precio de las naftas y diesel, señalando “Esto ya se efectivizó en Shell desde el domingo pasado y en las demás estaciones de servicio con un aumento del 4,5 % en el diesel y del 6 % en las naftas”.

LRA 25 Tartagal

Días atrás, el gobernador Gustavo Sáenz anunció un congelamiento en las tarifas de luz durante un periodo de seis meses. Sin embargo, distintas organizaciones sociales cortaron la Ruta Nacional 34, en el acceso norte de la ciudad de Tartagal, para denunciar que la medida no fue publicada en el Boletín Oficial.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El gobernador interino Osvaldo Jaldo visitó la planta de la textil Santista, ubicada en Famaillá, y destacó la inversión que realizó la fábrica de 10 millones de dólares, que permitió la compra de 22 máquinas tejedoras marca Toyota procedentes de Japón. Jaldo destacó que la empresa, con esta inversión, aportan al crecimiento en tecnología y que esto permitirá la generación de puestos genuinos de trabajo. “Queremos reconvertir los planes sociales en trabajo genuino y esto se hace invirtiendo en la provincia”, subrayó el mandatario.

LRA 1 Buenos Aires

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ordenó a la distribuidora Edesur a resarcir a sus usuarios por diversos cortes de suministro entre el pasado 1 de diciembre y el 20 de diciembre, a través de la Resolución Sintetizada 131/2023 publicada en el Boletín Oficial.

Según el ente regulador, los resarcimientos corresponden cuando determina que 70.000 usuarios o más se encontraron fuera de servicio por cinco días consecutivos, criterio que se cumplió en este caso y que se considera como una “Afectación Extraordinaria de la Prestación del Servicio”.

Los datos del ENRE indican que el pico de usuarios afectados en ese periodo fue entre el 5 y el 12 de diciembre, con más de 70.000 usuarios afectados cada día con el máximo registrándose el 11 de diciembre con 203.195 clientes impactados.

LRA 53 San Martín de los Andes

La secretaria de Vivienda y Hábitat de la Nación, Micaela Villaverde, y la directora nacional del Programa Reconstruir, Gisela Maldonado, encabezarán este miércoles el acto de entrega de 20 de las 37 viviendas construidas por la cooperativa Ruca Hue Che en Chacra 32, y de otras unidades en el Barrio Intercultural.

Estas casas se lograron con financiamiento de Nación para que la cooperativa comprara las tierras y sus asociados construyeran las viviendas y alcanzaran la infraestructura necesaria para cumplir con el derecho a una vivienda.

LRA 1 Buenos Aires

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca llegó a un acuerdo sobre el troceo de carne con las provincias integrantes en la Mesa Técnica Consultiva, que establece un límite de hasta 32 kilogramos por pieza para poder cargar por parte de los trabajadores y del uso de medios mecánicos y rieleras para medias reses.

El director nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Alejandro Fernández dijo que "nosotros nos ocupamos de los tratamientos de los alimentos para que el producto que se consume no dañe la salud".

Por otro lado, Fernández dio una serie de pautas para la prevención de la salmonelosis y el cuidado de la salud de las personas mediante el consumo seguro y responsable de productos cárnicos, huevos, frutas y verduras.

Laborales | Volver al inicio

LRA 4 Salta

Los 41 trabajadores del Hospital J. Castellanos piden que se cumpla la promesa de efectivización. Se trata de empleados no médicos del hospital que están contratados y cobran un salario de apenas 30.000 o 36.000 pesos.

LRA 27 Catamarca

Pamela López, secretaria de Inclusión y Economía Popular, aseguró que en Catamarca “existe más del 90 % de validación de los poseedores del Plan Potenciar Trabajo, lo que significa que solo desde la unidad que corresponde al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia estamos hablando, aproximadamente, de entre 1.250, 1.300 personas”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Alejandro Viola, licenciado en comunicación social, profesor de teatro, actor, cantante y director, creador y director del grupo de teatro musical Los Amados, visitó el estudio de Verano 2023 para contar acerca del espectáculo “Ardientes Gardel y Le Pera” en el cual se rinde tributo a la recordada dupla tanguera a través de un repertorio en clave tropical.

Viola dio detalles sobre este show que recorrerá los clásicos compuestos por la exitosa dupla para las películas del Morocho del Abasto, repasó los motivos que llevaron a decidirse por este proyecto y asimismo se refirió al valor de la obra de Gardel para la cultura argentina, como su música abrió las puertas del mundo para nuestros artistas y la forma de adelantarse a su tiempo como un artista integral.

El espectáculo se estará presentando desde el sábado 21 de enero en el Auditorio de Belgrano con seis funciones programadas.

LRA 1 Buenos Aires

El director teatral José María Muscari comenzó el año en Mar del Plata con dos obras que son un éxito de taquilla como “Sex” y “Perdida Mente.

"Tengo un espectáculo sobre el sexo y otro sobre el funcionamiento del cerebro como perdida mente. Sex es un fenómeno que ya lleva cuatro años. Siempre impulsó la diversidad”, expresó.

“Como creador supe encontrar la sexualidad en cada cuerpo, en mis elencos no tengo prejuicios", remarcó.

“Me siento una persona exitosa porque puedo imaginar proyectos y llevarlos adelante", concluyó.

LT 11 Concepción del Uruguay

El integrante de la comisión del evento, Ismael Ardaiz, indicó que se puede ingresar con mate, sillones y termolares, al igual que con comidas y bebidas, pero en envases de plástico.

LT 12 Paso de los Libres

Julio y Nicolás Cáceres, integrantes de "Los de Imaguaré", pasaron por el Estudio Nacional del Chamamé y dejaron sus sensaciones sobre una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chamamé.

En la nota, Julio destacó que "tener una fiesta como esta es un sacrificio de mucha gente", mientras Nicolás anticipó un espectáculo único que se vivirá cuando el grupo se presenten en el escenario “Osvaldo Sosa Cordero”.

LT 14 Paraná

Neto, subsecretaria de Cultura de Paraná, informó que este sábado 21 de enero en el anfiteatro Héctor Santángelo a las 20.30 horas, con entrada libre y gratuita, se presentará Peteco Carabajal, en un show donde también actuarán Noelia Telagorri, Luz Erazun y el Chango Ibarra, con Banda Pueblo.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 30 Bariloche

Silvia Sara Kochen es doctora en Medicina, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y coordinadora científica de la empresa nacional Cannabis CONICET.

En diálogo con Nacional Bariloche se refirió a las novedades más recientes en cuanto al cannabis y las investigaciones que se llevan a cabo en nuestro país.

Kochen destacó la aprobación de 13 proyectos del Programa de Investigación y Desarrollo en Cannabis, y afirmó: “fue un gesto político de Filmus el de disponer recursos específicos para el cannabis. Me parece importante que se disponga de dinero para la investigación.

LRA 4 Salta

La situación que enfrentan las comunidades indígenas ante la falta de agua apta para el consumo en el norte de la provincia de Salta, preocupa a dirigentes indígenas. El desmonte del territorio ancestral y la falta de agua son las causas principales de la desnutrición y la muerte de niños.

Cabe destacar que los principales reclamos que los integrantes de los pueblos hacen al gobierno de la provincia, fueron dictados en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020. En la resolución se encontró al Estado responsable de la violación de los derechos de la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de los pueblos indígenas.

LRA 14 Santa Fe

La Justicia de San Lorenzo investiga el caso de Milagros, una niña de 12 años que fue encontrada sin vida en su casa de Capitán Bermúdez este fin de semana. Su familia asegura que la niña murió mientras intentaba realizar un reto viral de la red social TikTok. Mediante un enlace que recibió en TikTok, la niña había sido convocada a realizar el desafío "blackout challenge", un reto viral que consiste en que el participante se graba mientras contiene la respiración el máximo tiempo posible hasta el desmayo.

LRA 5 Rosario

Según los datos del Incucai, Santa Fe fue la segunda provincia en ablaciones de órganos durante 2022. "Uno de cada 9 trasplantes que se hacen en el país salen de donantes santafesinos", resaltó el médico y pidió que se incluya en la educación básica.

LRA 29 San Luis

Los festivales sumados a los atractivos turísticos y la diversidad de actividades que se desarrollan en los destinos turísticos determinaron que desde que comenzó el año los indicadores de ocupación alcanzaran el 77,6% por lo que inyectaron $4.714.200.000 a la economía local. La zona más visitada fue Merlo con 73%.

LRA 19 Puerto Iguazú

“Las obras de recuperación y construcción de las pasarelas del circuito Garganta del Diablo, tras la crecida extraordinaria del río Iguazú en octubre del 2022, se encuentra en un 70% de avance y se prevé que la reapertura para marzo del 2023”, señala el comunicado de la empresa concesionaria de los servicios para los visitantes del Área Cataratas.

Hablamos con Arquitecto Germán Pérez Barreda Responsable de las obras en el Parque Nacional, quien contó sobre los trabajos que vienen realizando en esa área.

LV 8 Libertador

Se trata del libro “Torta Frita de polenta”, el cual ha sido gestado por el ex combatiente Ariel Martinelli y el historietista Adolfo Fuchi Bayúgar.

Al respecto, Marinelli dijo: “Por supuesto que está el relato de la guerra, pero más que nada buscamos transmitir las vivencias de un ex combatiente. El libro es mi historia en la guerra de Malvinas, y estamos muy contentos de que se pueda compartir en el aula en el próximo ciclo lectivo”.

LRA 57 El Bolsón

Luciana Cárdenas, referente de Defensa Civil en El Hoyo, informó que es el tercer día de incendio activo, pero que ahora el panorama es alentador, mientras debido al trabajo realizado y por el comportamiento del incendio, luego de la reunión que mantuvieron ayer con el Comité de Emergencia Municipal (COEM), decidieron levantar la alerta nivel naranja para los barrios afectados, que son El Sauzal y Valle del Pirque.

LV 8 Libertador

Marinelli, quien es superintendente de Irrigación, comentó cuál es la situación de las reservas de agua en Mendoza y por qué ha sucedido la baja de los últimos años.

LT 14 Paraná

El Servicio Meteorológico Nacional extendió el alerta amarillo por temperaturas extremas a todos los Departamentos de Entre Ríos, anunciando que distintas tormentas aisladas podrían llegar a la provincia recién el próximo sábado.

LRA 57 El Bolsón

Debido al descenso del peligro en la zona de interfase, la Dirección de Protección Civil bajó el alerta de naranja a amarillo, motivo por el cual las familias evacuadas podrán comenzar a retornar a sus hogares.

En tanto, Tatiana Rodríguez, secretaria de Desarrollo Social municipal, contó cómo ha funcionado el Centro Preventivo de Evacuación y cómo acompañaron a las infancias que fueron refugiadas en ese espacio.

LT 14 Paraná

Camila Jaldo, periodista de Radio Nacional LRA 57 El Bolsón, informó que más de 250 brigadistas trabajan para combatir el fuego que afecta al cerro Currumahuida, en la localidad chubutense de El Hoyo, y luego indicó que están investigando el origen del siniestro, ya que serían intencional y “no descartan ninguna hipótesis”.

LT 11 Concepción del Uruguay

La secretaria de Salud de Entre Ríos, Karina Reh, advirtió que se debe continuar con los cuidados y las recomendaciones sanitarias ante los distintos síntomas respiratorios.

Tras esto, la funcionaria agregó que en la actualidad hay 980 casos registrados durante la semana, cuya mayoría refiere a pacientes mayores de 50 años.

LRA 3 Santa Rosa

Fernando Tourn, quien es especialista en temas científicos, se refirió a los proyectos pampeanos seleccionados en la segunda convocatoria del programa federal "Equipar ciencia".

LRA 42 Gualeguaychú

En Entre Ríos esperan bajar de los 900 casos de coronavirus positivos con baja ocupación de camas de terapia intensiva de parte de pacientes graves.

La secretaria Provincial de Salud, Carina Reh, describió que “hubo un recrudecimiento de casos desde diciembre” y llamó a vacunarse.

LT 11 Concepción del Uruguay

La secretaria de Salud entrerriana, Karina Reh, indicó que la cantidad de internaciones por accidentología son altísimas en los hospitales de la provincia, y luego agregó que el mayor movimiento vehicular sucede en la Costa del Uruguay.

LRA 3 Santa Rosa

La intendenta Parque Nacional Lihue Calel, Viviana Antochi, dijo que en lo que va del año ya han visitado el parque unas 650 personas, de las cuales el 42 % duermen en el lugar haciendo camping.

Tras esto, Antochi agregó: “Se han dado picos más fuertes de turistas, pero ha hecho calor y muchos han cambiado su rutina”.

LRA 1 Buenos Aires

José Arteaga, director ejecutivo de Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), destacó que hay un balance “positivo” en los controles tras la gran cantidad de usuarios que disfrutaron de sus vacaciones durante los primeros quince días de enero.

“Más de 700 mil pasajeros con distintos destinos utilizaron el sistema de transporte de automotor y terrestre en la última quincena por todo el país”, dijo.

Aseguró que se van a “intensificar los controles” y señaló que verifican “mucho” las libretas de trabajo y descanso de los choferes. Además de la alcoholemia y sustancias. A su vez con los usuarios y pasajeros hicieron hincapié sobre el uso del cinturón de seguridad durante todo el viaje.

LRA 1 Buenos Aires

El médico especialista en clínica médica del Hospital San Martín Ramiro Heredia, dio agunas recomendaciones para lograr "dormir mejor" y conseguir un buen descanso.

"Cuando una persona no duerme la adecuada cantidad de horas, ni el tiempo de descanso fue de calidad, eso repercute al día siguiente y efectos en lo inmediato: irritabilidad, deterior en las relaciones interpersonales, cansancio y peor rendimiento. Y también a largo plazo, se asocia a vivir menos años, a la muerte precoz, al deterioro cognitivo, y distintos tipos de demencia, a la obesidad, entre otras cosas", advirtió.

Heredia mencionó recomendaciones para conciliar un buen sueño y aconsejó que lo más importante "es la calidad de esas horas". "Es necesario una buena temperatura, oscuridad, y es recomendable no comer las últimas horas antes de acostarnos, también hay que evitar el café y el consumo de azúcar", enumeró.

LRA 42 Gualeguaychú

Keila Heinderreich, directora de Salud Municipal, indicó que el camión proveniente del Ministerio de Salud comenzó a brindar sus servicios y estará en Gualeguaychú hasta el viernes 27. El mamógrafo digital móvil está ubicado en Presidente Perón, entre Bolívar y San Martín y depende del Centro de Salud Patico Daneri.