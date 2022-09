Diario de Radio Nacional 16/9/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ DESDE PACHECO: “La industria automotriz es una nave insignia de la Argentina”

LRA 1 Buenos Aires - CURA ROBERTO FERRARI: "Lo que nos dijo Cristina fue muy emotivo, a muchos se nos cayeron las lágrimas"

LRA 1 Buenos Aires - PADRE LORENZO "TOTO" DE VEDIA: "Cristina tiene la lucidez para ayudarnos a pensar el país que necesitamos"

LRA 6 Mendoza Quino - Padre PACO OLVEIRA: "El Poder Judicial y los medios generaron las condiciones para el atentado"

Nacional Rock - PADRE REGA: "Cuanto más odio pongan del otro lado, más amor debemos poner de este”

LRA 1 Buenos Aires - Artículo sobre Revolución Federal: Que tengan miedo de ser kirchneristas

LRA 1 Buenos Aires - JORGE ALVARO: “En Necochea se manifestaron para ayudar a frenar la mano”

LT 14 Paraná - RAUL TIMERMAN: “Cristina despierta pasiones a favor y en contra como ningún otro político”

LRA 7 Córdoba - JUAN MARCO CANDELORO: “Atom Waffen”, el grupo neonazi que anticipó el atentado a la vicepresidenta

LRA 13 Bahía Blanca - MAXIMILIANO RUSCONI: “La causa Vialidad ha sido una verdadera vergüenza”

LRA 9 Esquel - SANTIAGO GALAR: "Es central que marquemos el límite. No todo vale en democracia"

LRA 11 Comodoro Rivadavia - Ciencia para vivir mejor: El Plan Ciencia 2030 se debate en el Senado

LRA 22 Jujuy - CARLOS DE APARICI: "No es urgente y no es indispensable reformar la Constitución provincial"

LV 8 Libertador - En la provincia: ¿Debate por reformas en la Corte Suprema?

LV 8 Libertador - Obras públicas: “La coparticipación hacia Mendoza viene creciendo en forma constante”

LRA 13 Bahía Blanca - PABLO FERMENTO: ¿Por qué piden el procesamiento de Massot por crímenes de la dictadura?

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: El golpe cívico-militar que derrocó a Perón

LRA 1 Buenos Aires - COLUMNA DE FELIPE PIGNA: A 46 años de la Noche de los Lápices

LRA 1 Buenos Aires - ERNESTO MATTOS: "El Estado debe discutir otras soluciones y asegurar la alimentación"

LRA 1 Buenos Aires - FIRMADO POR NACION Y PROVINCIAS: La Cámara de Diputados convirtió en ley el Consenso Fiscal

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezó el acto de promulgación de la Ley de Promoción de la Industria Automotriz en la planta Ford en Pacheco.

“La industria automotriz es una nave insignia de la Argentina, genera trabajo”, declaró el mandatario. También destacó la capacidad del sector de exportar y los beneficios en la entrada de dólares.

“Cuando deponemos intereses mezquinos y trabajamos en favor de la sociedad, nos puede ir muy bien”, dijo Fernández con respecto al trabajo en conjunto con otros bloques políticos. En ese sentido, remarcó la importancia de mantener un diálogo "con todos".

“Tenemos que seguís bajando, como lo estamos haciendo, los índices de desocupación. Hoy tenemos menos de la mitad de lo que recibimos, pero, aun así, no nos quedamos tranquilos”, declaró.

LRA 1 Buenos Aires

El integrante del grupo de Curas en Opción por los Pobres estuvo presente ayer por la tarde en la primera aparición pública de la vicepresidenta Cristina Fernández después del atentado en su contra, donde expresó que "fue muy emotivo y significativo" y consideró que "fue un gesto muy lindo de ella".

Roberto Ferrari manifestó que "lo que nos dijo fue muy emocionante, con un gesto de mucha ternura" y destacó que "a muchos, incluida ella, se nos cayeron las lágrimas".

"Llevó adelante un discurso exquisito, muy lindo, tenía claro qué era lo que quería decir", subrayó, al enfatizar en que "fue una invitación a la oposición y al país entero a hacer un acuerdo".

En ese sentido, el cura de San Isidro recalcó que "tenemos que dialogar y transformar estas situaciones que han producidos estos discursos de odio" y resaltó: "No es necesario agredir a nadie".

LRA 1 Buenos Aires

El cura responsable de la parroquia de los Milagros de Caacupe, en la Villa 21-24 de Barracas, estuvo presente ayer por la tarde en la primera aparición pública de la vicepresidenta Cristina Fernández después del atentado en su contra, donde la vio "muy conmocionada todavía por lo que le pasó, pero al mismo tiempo muy serena".

El padre Lorenzo "Toto" de Vedia expresó que la conmoción de la expresidenta "no le quitó la calidez ni la lucidez para ayudarnos a pensar el país que necesitamos".

En ese marco, rechazó los discursos del odio y manifestó que "tiene que primar la racionalidad para que haya encuentro, no se puede concebir la posibilidad de matar a alguien".

Además de los detenidos por el atentado a la expresidenta, De Vedia sostuvo que también "los responsables son los que generaron un ambiente para que alguien desequilibrado o frágil pueda hacer esas cosas". "En los medios de comunicación a veces hay mucho desboque", agregó.

LRA 6 Mendoza Quino

Tras decir esto, el padre Francisco "Paco" Olivera, integrante de ´Curas en Opción por los Pobres´, contó cómo fue el encuentro con Cristina Fernández de Kirchner a semanas del intento de magnicidio, expresando: "Fue un encuentro religioso", y luego agregó que la vicepresidenta señaló que esa noche sintió que "Dios y la virgencita la habían protegido".

Nacional Rock

En Rosca N'Roll hablamos con el Padre Juan Manuel Rega, quien estuvo presente ayer en el Senado junto con la vicepresidenta. Expresó: " Ayer fue una jornada muy emotiva. Para aquellos que la queremos y la amamos es un hecho de gravedad institucional que nos generó un montón de sentimientos"

Con respecto al estado de ánimo de Cristina, dijo: “La vi bien, la vi conmovida. Como una mujer de fe que quería encontrarse con sus compañeros, amigos, hermanos y hermanas”. Remarcó la presencia de la Iglesia en el Senado y en Luján; y recordó la comunicación que mantuvo el Papa Francisco con Cristina al día siguiente del atentado.

LRA 1 Buenos Aires

Escuchá el informe del periodista especializado en judiciales, Néstor Espósito para Radio País.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de la revista Anfibia Nicolás Baintrub contó cómo se acercó a la agrupación de ultraderecha Revolución Federal para hacer la nota periodística Que tengan miedo de ser kirchneristas en dicha publicación.

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Alvaro, presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, se refirió a la reacción de la sociedad en Necochea luego del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández: “Mucha gente entendió que manifestándose estaba ayudando a frenar la mano. Hay que alejarse del lenguaje bélico”.

Por otra parte, se conoció que ya se liquidaron más de u$s3.500 millones tras la decisión del dólar soja. Si bien en dicha zona no se trabaja con soja, el funcionario habló de su proceso: “A los barcos le facturamos en dólares, eso se va al Banco Central que convierte todo en pesos y nosotros nos manejamos con eso. El tema es que sufrimos los cambios de precios y los sueldos”.

LT 14 Paraná

Timerman habló del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, diciendo: “Cristina es la única política argentina que despierta pasiones a favor y en contra de amor y odio. No hay otro político que despierte eso y es, posiblemente, la primera persona después de Perón y Evita que lo genera”.

LRA 7 Córdoba

Candeloro, periodista que publicó un artículo que exponía a la organización neonazi ´Atom-Waffen´, habló sobre el tema, expresando: "Es una organización nacida en los Estados Unidos, la cual comienza como un grupo de supremacía racial, pero que luego fue incluyendo distintos objetivos de eliminación como la emigración, combatir a la homosexualidad y el llamando a asesinarlos".

LRA 13 Bahía Blanca

El abogado del exministro nacional Julio de Vido, Maximiliano Rusconi, dijo que la acusación al exfuncionario en la causa Vialidad “ha sido una verdadera vergüenza. No se presentó ninguna prueba, ningún testigo le asigna responsabilidad a Julio…”.

Además del exministro de Obras Públicas, en la causa Vialidad están acusados: la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti; los exresponsables de la DNV en Santa Cruz, Mauricio Collareda y Raúl Daruich; los extitulares de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Santibáñez y Héctor Garro; el exsubsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala y el exsecretario de Coordinación de la Obra Pública, Carlos Kirchner.

LRA 9 Esquel

SANTIAGO GALAR, director de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria “Cascos Blancos”

Galar se refirió al ataque sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, diciendo: "Es central que marquemos el límite, que nos plantemos y que, al mismo tiempo, tratemos de dialogar con los actores que estén dispuestos a dialogar y construir de nuevo ese límite. La democracia nos costó mucho, y hay que cuidarla".

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Al respecto, Rolando González, director del Centro Científico Tecnológico, el cual está integrado por ocho institutos patagónicos de investigación, señaló: "Este es el primer plan intersectorial e inédito en el país, donde todos debatimos: los sindicatos, los políticos, los especialistas y más. El ´Plan Ciencia 2030´ comienza a debatirse en la cámara alta de la Nación con el fin de dar respuestas a los requerimientos de la ciencia en el país”.

LRA 22 Jujuy

En relación al tema, De Aparici expresó: "La provincia no tiene la necesidad de una reforma, porque no es urgente y tampoco indispensable. No es urgente porque Jujuy tiene un sin número de necesidades que sí son indispensables, pero no tenemos que caer en la distracción de los temas para dejar pasar lo trascendente”.

LV 8 Libertador

Alejandro D´Agostino, subsecretario de Justicia, defendió el proyecto en la Legislatura, en tanto Emmanuel Fugazzoto, representante del Partido Verde, criticó duramente la iniciativa que plantea el Poder Ejecutivo mendocino.

LV 8 Libertador

Así lo ratificó Emir Félix, intendente de San Rafael, quien también expresó que se están realizando obras muy valiosas para la comunidad en su Departamento, tras lo cual agregó: “Con fondos de la Secretaría de Energía de la Nación estamos construyendo 50 kilómetros de un gasoducto de alta presión, el cual abastecerá a 27 mil familias de San Rafael y General Alvear, y nos estamos conectando al gasoducto que va a Chile, el cual es de altísima presión”.

LRA 13 Bahía Blanca

Fermento explicó por qué se insiste en el procesamiento a uno de los exdueños del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot.

Además indicó que se le adjudica al propietario de La Nueva Provincia haber llevado a cabo operaciones psicológicas sobre la población presentando públicamente los fusilamientos de las víctimas como "enfrentamientos" y realizar “aportes esenciales” que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través del llamamiento al exterminio desde las páginas del diario antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar.

LRA 1 Buenos Aires

El 16 de septiembre de 1955 se produjo un golpe de Estado autodenominado “Revolución Libertadora”, encabezado por el general Eduardo Lonardi, que derrocó al gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón.

LRA 1 Buenos Aires

El historiador recordó La Noche de los Lápices, a 46 años de la noche de septiembre de 1976 cuando se inició un operativo conjunto de efectivos policiales y del Batallón 601 de Ejército para capturar a nueve jóvenes que tenían entre 16 y 18 años. En aquél momento “Grupos de tareas” de la dictadura militar secuestran en la ciudad de La Plata a seis adolescentes que reclamaban por el “boleto estudiantil”. Fue el comienzo de la llamada “Noche de los lápices”, que continuó con el secuestro de otros cuatro adolescentes. Fueron torturados y seis de ellos asesinados en dependencias policiales.

Economía | Volver al inicio

Nacional Rock

En Rosca N'Roll hablamos con el periodista y economista Alejandro Bercovich con la información y el análisis sobre la causa de “Autopistas del Sol”.

A propósito de algunos pronósticos que expresan que la investigación complicaría la relación de Argentina con organismos internacionales, el periodista expresó: “El dueño de estas concesiones es Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Yo no creo que complique las negociaciones con el Club de Paris y con el Fondo Monetario. Son extorsiones”.

Bercovich explicó que está en juego el bolsillo de los que usan día a día los accesos y lo relacionó con la inflación. Agregó: “Macri redolarizó una tarifa que se había desdolarizado a principios de los 2000. También aumentó el peaje al 100% con una inflación del 30 o del 40%” y agregó: “Macri duplicó el peaje y luego vendió sus acciones. Hubo un juicio por denuncias de Margarita Stolbizer que no llegó a ningún lado”.

LRA 1 Buenos Aires

El economista y Director del Instituto para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz analizó la suba del índice de Precios al Consumidor que fue del 7% en agosto respecto a julio y que, si bien significó una desaceleración respecto del mes anterior, acumula una suba del 56,4% en los primeros ocho meses del año, según los datos del INDEC, e hizo especial hincapié en “el rol de las empresas alimenticias y el componente de los importados”.

Ernesto Mattos consideró que “las grandes cámaras deberían dar un paso al costado” y el Estado debería “buscar soluciones en otros sectores para este momento estamos atravesando” porque sostuvo que “las empresas de alimentos que son las que empujan los niveles inflacionarios”

Precisó que “hoy estamos asistiendo a una inflación del 78% cuando a principios de 2021 era del 35%” y explicó que es “la recuperación de algunos sectores como restaurantes, textil y alimentos es la que está empujando los niveles inflacionarios”, y planteó que paradójicamente “son sectores que han sido beneficiados por el Estado”.

LRA 1 Buenos Aires

La iniciativa suscripta por el Poder Ejecutivo Nacional y 21 provincias administradas por el oficialismo y la oposición, con el objetivo de buscar acuerdos en torno a políticas tributarias, así como lograr equilibrios en el control de la evasión impositiva en todo el país, fue sancionada en una sesión especial presidida por la titular de la Cámara, Cecilia Moreau.

Desde el Congreso, Amanda Alma brinda los detalles de la sesión que se extendió hasta la madrugada.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Pakapaka presentará su nueva programación desde el próximo lunes 19 y festejará su 12do. aniversario con una gran fiesta en “El Asombroso Parque de Zamba y Nina" en Tecnópolis el domingo 25.

Además, el sábado 17 en la pantalla de TV Pública se presentará una maratón cumpleañera con episodios festivos de series como “Petit”, “Amigos” y “Ugo y Serena”, entre otros, y a partir del lunes renovará su grilla con estrenos y nuevos personajes.

Valeria Dotro, la responsable de contenidos de Pakapaka habló de la importancia de, “después de 2 años de pandemia, poder celebrar el cumpleaños del programa y el de todos aquellos chicos y chicas que no pudieron festejarlo”.

LRA 1 Buenos Aires

Atilio Bleta recorrió junto a Alejandro Molinero y Roberto Martínez, las obras del compositor Enrique Cadícamo, autor de más de 800 temas entre tangos, valses, milongas, foxtrots, polkas, candombes y otros ritmos, así como también, analizaron y disfrutaron las músicas del compositor, Enrique Santos y de la cantante y compositora Eladia Blázquez.

Géneros | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza

Lucas Lecour, el abogado que representó a la familia de Melody Barrera, explicó las razones por las cuales el fallo contra el travesticida Darío Chaves Rubio se considera histórico, indicando: “Se trata de un precedente que reconoce en el ámbito estatal la hostilidad social que deben enfrentar a lo largo de su vida las personas trans por el simple hecho de constituir su identidad sexual”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

El ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, contó detalles de la entrega de 20 viviendas que se hacen hoy en Coronel Pringles.

Además detalló que las casas tienen una superficie de más de 58 m2 y cuentan con 2 habitaciones, cocina-comedor, baño y acceso a todos los servicios “todas pensadas con la posibilidad de ser ampliadas”.

LT 14 Paraná

Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación, hizo referencia a los constantes focos ígneos que se desatan en la zona de las islas del Delta entrerriano, asegurando que desde Nación llegaron los recursos para mitigar el fuego y que hay diálogo entre las autoridades provinciales, tras lo cual agegó: “Se están dando respuesta de acuerdo a la capacidad que tenemos”.

LRA 20 Las Lomitas

Con gran éxito se llevó a cabo una nueva edición de “Soberanía alimentaria formoseña” en Las Lomitas. En tanto, Marianela López, responsable del Área de Educación en Consumo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, recordó la importancia de la implementación de una variedad de productos que comercializan los productores de la zona a un costo económico, y sin intermediarios.

LRA 13 Bahía Blanca

La senadora nacional María Eugenia Catalfamo dijo que “nos parece una oportunidad perfecta para transformar el programa Remediar en ley para que no venga otro gobierno que no tenga estas convicciones que tenemos los peronistas y se deje de prestar. La idea es que se mantenga en el tiempo”.

La legisladora de San Luis se refirió al proyecto de ley presentado en el Senado con la presencia de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien remarcó su carácter de "igualador y ampliador de derechos".

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El suizo, para muchos el mejor tenista de la historia, anunció este jueves por sus redes sociales que se retirará de la actividad profesional, con 41 años, después de la Copa Laver la próxima semana en Londres.

Federer, quien ganó 20 Grand Slams, escribió: "Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado con más generosidad de lo que nunca hubiera soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera competitiva".

Lo cierto es que Federer se sometió a dos cirugías de rodilla derecha en 2020 y luego tuvo otras después de que Hubert Hurkacz lo derrotara en los cuartos de final de Wimbledon 2021. Cuando en su momento había anunciado que esta temporada jugaría el ATP de Basilea y en 2023 ocho torneos de despedida, el ex número uno del mundo fue examinado y se encontró inflamación y agua en su rodilla.