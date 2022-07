Diario de Radio Nacional 16/7/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – ESPIONAJE A FAMILIARES DEL ARA SAN JUAN: Martínez consideró que el sobreseimiento a Macri es “un escándalo”

LRA 1 Buenos Aires – TRAS EL SOBRESEIMIENTO DE MACRI: Padre del submarinista del ARA San Juan: “Esto no es justicia”

LRA 1 Buenos Aires – CASA ROSADA: Alberto Fernández promulgó las leyes de VIH y Oncopediatría

LRA 1 Buenos Aires – CASA ROSADA: El Presidente ratificó su compromiso para esclarecer el atentado a la AMIA

LRA 1 Buenos Aires – PEDRO PERETTI, EX FEDERACIÓN AGRARIA: “Hay que tomar la decisión de limitar el poder de los grandes grupos económicos”

LRA 1 Buenos Aires – HECHO POR JOVENES ARGENTINOS: Pulqui XXI, el nanosatélite que podría hacer historia

LT 14 Paraná – Censo de población hogares y viviendas: El INDEC informó la fecha de pago a censistas

LRA 9 Esquel – ALBERTO CLERI, SECRETARIO DE GOBIERNO DE TREVELIN: “Es época de tener las cadenas en el baúl del auto”

LRA 6 Mendoza Quino – RUTAS HACIA LA ALTA MONTAÑA: Empresas de Turismo piden coordinación entre Vialidad y Gendarmería

LRA 1 Buenos Aires – MARTÍN MARINUCCI, PRESIDENTE DE TRENES ARGENTINOS: “Van contra el tren para restringir la posibilidad de desarrollo”

LRA 1 Buenos Aires – CAUSA PENDIENTE: La historia de los ferrocarriles argentinos

LRA 1 Buenos Aires – PARA CONOCER NUESTRA HISTORIA: La importancia del Tren Museo Itinerante

LRA 53 San Martin de Los Andes – SINTONIA LANIN: Diálogos con Eugenia Benedetti y Antonio Puel

LRA 1 Buenos Aires – SONIA LUNA, Nacional Catamarca: Comenzó la 51º edición de la Fiesta Nacional del Poncho

LRA 11 Comodoro Rivadavia – PUEBLOS ORIGINARIOS: Congreso Internacional de Universidades Públicas 2022 #11

LRA 1 Buenos Aires – ENTREVISTAS A LAS INVESTIGADORAS: “Los secretos de la ESMA”, por Marina Franco y Claudia Feld

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del bloque del Frente de Todos en la cámara de Diputados, calificó hoy como "un escándalo" la decisión de la Cámara Federal porteña de sobreseer al expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan, y consideró que "genera un gran peligro por la ventana que abre para que se pueda espiar a argentinos en nombre de la seguridad presidencial".

LRA 1 Buenos Aires

El padre del cabo Niz, uno de los 44 tripulantes del desaparecido submarina ARA San Juan, Luis Niz, se refirió al sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri, en la causa que lo investigaba por espionaje ilegal a familiar de los tripulantes y expresó su malestar por el fallo.

“Esto no es justicia. Lo que hicieron no tiene cabeza porque solo queríamos que encuentren a nuestros hijos. Presentamos pruebas para que los fueran a buscar y nos terminaron espiando a nosotros, a nuestros chicos, nos sacaron fotos”, expresó y agregó: “La verdad es triste”.

Asimismo, manifestó que van a apelar la decisión del juez, “vamos a seguir luchando, esta es la primera parte”, declaró.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández afirmó que el Gobierno Nacional "está dispuesto a dar las peleas que haya que dar para que la gente no tenga que resignar derechos", al encabezar junto a la ministra de Salud Carla Vizzotti un acto en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de la Casa Rosada, donde se promulgaron las Leyes de VIH y Oncopediatría.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández ratificó su compromiso por el esclarecimiento de los atentados a la sede de la AMIA y a la Embajada de Israel así como en la lucha contra el antisemitismo, al recibir en la Casa Rosada a las nuevas autoridades de la mutual judía, poco antes de cumplirse, el próximo lunes, 28 años del ataque terrorista.

El mandatario recibió a los integrantes de la nueva conducción de la AMIA que encabeza Amos Linetzky en su despacho de la Casa de Gobierno, en un encuentro que se prolongó durante 40 minutos.

Durante la reunión, Fernández "ratificó su compromiso por el esclarecimiento de los atentados a la sede de la AMIA y a la Embajada de Israel y la lucha contra el antisemitismo", según se indicó en un comunicado de la Presidencia de la Nación.

LRA 1 Buenos Aires

El exdirector titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) se refirió a las movilizaciones del campo, resaltando que “es un paro insólito” y que el resultado “fue un fracaso”.

“No había motivos, es un paro insólito. Lo que estaban buscando es una mega devaluación y el resultado del paro fue un fracaso. El Gobierno ganó casi sin entrar en la cancha”. “Creo que la estrategia de Cambiemos no funcionó en este caso, está usando al campo” expresó.

Con relación a los precios expresó: “Hay que tomar otra serie de medidas que me parece que el gobierno debe apretar las clavijas en el tema de la construcción de precios en Argentina y ver en toda la cadena agroindustrial, para tener un seguimiento muy preciso de que parte de la cadena se queda con que parte, es un tema clave y esta invisibilizado”.

“Es un modelo de saqueo y se verifica en varios puntos. Es tan de saqueo que cuando vos ves la forma de comercializar que tienen los productos agropecuarios te das cuenta hasta qué punto lo es” afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

El ingeniero aeronáutico e integrante del equipo que desarrolló el proyecto de un nano satélite que podría ser el más pequeño en alunizar, Franco Ruffini, se refirió al proceso de creación del mismo.

“Nuestra idea surgió a raíz de la competencia Open Space que se llevó a cabo en la Argentina, la cual invitaba a jóvenes de hasta 25 años a desarrollar un satélite de pequeñas dimensiones que contenga algo novedoso para la luna” explicó.

“Llegamos a la construcción de esta misión que llamamos Pulqui XXI, que podría lograr el alunizaje más chico y económico de la historia” destacó.

A su vez, Franco resaltó la relación entre lo aeronáutico y lo espacial: “Está muy relacionado, porque si tenemos que lanzar un satélite al espacio hay que pasar por la atmósfera. En la facultad se hacen muchos desarrollos aeroespaciales”.

LT 14 Paraná

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que la Tesorería General de la Nación le transfirió a las cuentas bancarias que el organismo tiene en el Banco Nación el monto de la liquidación correspondiente a las tareas realizadas por la estructura censal en el marco del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022.

Según indicó el INDEC, tras la transferencia, la entidad bancaria comenzó a procesar la información de las personas que trabajaron en el operativo del miércoles 18 de mayo pasado para que el pago se realice entre el próximo martes 19 y el miércoles 20 de julio.

LRA 9 Esquel

Cleri fue consultado sobre la situación climática, en especial la referida a todos los caminos y rutas que se comunican con diferentes parajes de la zona.

LRA 6 Mendoza Quino

Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, cuestionó la coordinación entre Vialidad y Gendarmería para enfrentar las complicaciones que provocaron las rutas cerradas por las altas varadas, diciendo: "No estaban preparados a nivel infraestructura, y tampoco en materia de comunicación".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de Trenes Argentinos se refirió al avance en la reapertura de ramales de ferrocarriles, los esfuerzos que se están haciendo y destacó la importancia de lo que se está realizando.

En este sentido destacó: “Venimos trabajando según lo que nos pidió el presidente Alberto Fernández, que es volver a conectar localidades de la argentina con pasos firmes, siempre en función de lo que hoy se puede y del sistema ferroviario”.

En tanto al proyecto del tren a Mendoza: “Es el objetivo que nosotros nos hemos planteado, en nuestro plan federal ferroviario. Buscamos conectar Mendoza, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Buenos Aires”

Resaltó que “hay que ser prudente para establecer la fecha” y explicó: “Hay que establecer cuál es la inversión en términos económicos, en términos de tiempo y ahí recién establecer la fecha”

Se refirió a las declaraciones de Iguacel: “Escucharlo al actual Intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, que diga que es mentira lo que nosotros estamos haciendo, y hablar de los trenes como caballos y carretas, no es una falta de respeto sino una de capacidad de entendimiento de cómo se desarrolla un país” expresó.

LRA 1 Buenos Aires

A propósito de los recientes anuncios que se han dado relacionados con la reactivación de los ramales cerrados, en algunos casos, hace 30 años, el equipo de Causa Pendiente repasó la historia de los trenes argentinos, observando como de a poco se van ganando kilómetros para volver a recuperar los ramales que empezaron a ser maltrechos a partir del ‘62.

LRA 1 Buenos Aires

El subgerente de Trenes Itinerantes y Turísticos, de Trenes Argentinos, Diego Sotelo, contó más acerca del Tren Museo Itinerante, que retrata la historia del ferrocarril en Argentina.

“El tren está conformado por nueve vehículos, ocho destinados a la muestra y uno que es de servicio” expresó.

Asimismo, explicó cuáles son las funciones de cada vehículo: “Dos coches son de la Provincia de Buenos Aires, donde hay distintas actividades, juegos interactivos para las infancias”.

“El siguiente es un ex coche primera clase, se instalaron televisores donde estaban las ventanillas y ahí se proyecta un documental relacionado lo que es la casa de moneda, el salario, lo que es el dinero”.

La entrada al Tren Museo Itinerante es libre y gratuita, con la posibilidad de disfrutar de visitas guiadas al tren y espectáculos para toda la familia.

Además, el museo cuenta con un coche de RTA, para vivir la magia de la radio y la televisión.

LRA 53 San Martín de los Andes

Reportajes a Eugenia Benedetti, Subsecretaria de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y a Antonio Puel, lonko de la comunidad mapuche Puel, hablamos sobre el Parque de Nieve Batea Mahuida.

LRA 1 Buenos Aires

La directora de LRA 27 Catamarca, Sonia Luna, celebró el comienzo de la 51° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en Catamarca, la cual albergará durante los próximos diez días a más de 700 artesanos y productores de todo el país en un total de 600 stands, ubicados en el Predio Ferial de esa provincia.

Tras dos años de no poder realizarse de manera presencial por las restricciones que impuso la pandemia de coronavirus, esta edición de la 51° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho vuelve con propuestas y espacios renovados para disfrutar durante diez días de las artesanías, la música, la danza y los sabores catamarqueños.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

En la columna Kume muyawun -Buen andar- de esta semana, Daniel Loncon nos cuenta cómo estuvo el Congreso Internacional de Universidades Públicas 2022 que se desarrolló en el campus de Universidad Nacional de Córdoba.

El 30 de junio y 1 de julio tuvo lugar una nueva edición de este encuentro de comunidades educativas de universidades, de los cinco continentes, para promover reflexiones y acciones que permitan articular los esfuerzos para poner al conocimiento al servicio de una nueva concepción de la humanidad y el buen vivir. Es fundamental comprender que el conocimiento es, y debe ser, una herramienta de transformación social que supere las desigualdades estructurales, las injusticias y la pobreza que afligen a gran parte de la población mundial.

LRA 1 Buenos Aires

Las investigadoras Marina Franco y Claudia Feld hablaron de su investigación que se convirtió en el libro “ESMA: Represión y poder en el centro clandestino de detención más emblemático de la última dictadura argentina”, recientemente publicado por Fondo de Cultura Económica.

En el mismo se describen las particularidades de un modelo represivo que buscó avanzar sobre la apropiación de cuerpos, subjetividades, bienes a gran escala, todo detrás de un proyecto de poder que excedía el denominado "Proceso de Reorganización Nacional".

“El libro trata de mostrar algunas de las dimensiones más extraordinarias y singulares de ciertas cosas que sucedieron en la ESMA. Las mismas tienen que ver con que esas actividades vinculadas a un proyecto político y de poder de (Emilio Eduardo) Massera, hasta el Tigre Acosta (Jorge Eduardo Acosta)”, expresaron.

Política

LRA 7 Córdoba

Al respeto, Halperín sostuvo: "El gobierno popular del Frente de todos está sometido a una oposición que hace política denunciando, que además convive con el lawfare. Es una democracia sometida a tensiones, ya que Macri dejó instalados de manera estratégica hombres claves para garantizar el lawfare y acusar a Cristina Fernández, además de garantizar su impunidad”.

LRA 1 Buenos Aires

“Es una obra de largo aliento que trata de repasar la historia de varios siglos del país a través de varias luchas y proyectos que buscan iluminar cada etapa en función de las nuevas generaciones”, expresó el historiador, Hugo Chumbita, acerca de su trabajo “Historia crítica de las corrientes ideológicas argentina entre 1806 a 1898”, un libro que busca entender la historia política argentina a través de un itinerario apasionante que genera controversias.

“Vivimos en un contexto de economía global que nos apresa de manera muy fuerte y, como en ninguna otra época, estamos viviendo día a día los conflictos que suceden muy lejanos, algo nuevo ya que nuestro país se formó cuando estábamos todos separados en naciones con poca comunicación. Hoy estamos atrapados en una coyuntura social difícil de escapar”, analizó Chumbita acerca del contexto económica - social mundial.

Economía

LRA 1 Buenos Aires

“A todos los argentinos hace tiempo que pagar las tarifas de los servicios básicos nos ha resultado muy difícil, es por eso que la segmentación tiene por objetivo mantener y distribuir mejor los subsidios, algo muy saluda y bueno”, expresó Carlos Ciapponi, expresidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF), sobre el inicio del plan de segmentación de tarifas de gas y luz.

LT 14 Paraná

Jorge Ruiz, jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura, dijo que la escasa movilización que generó la convocatoria de la Mesa de Enlace para protestar contra el gobierno se debe a que los productores han recibido respuestas y soluciones a los distintos reclamos.

“Nos es momento para confrontaciones e intentamos durante cinco o seis meses garantizarle algún tipo de rentabilidad para los productores y tuvimos diálogo con la Mesa de Enlace todas las veces que hizo falta”, afirmó Ruiz.

LRA 27 Catamarca

Fue puesto a disposición el formulario para continuar recibiendo el subsidio en la luz y el gas, el cual hasta el momento le correspondía a todos los usuarios.

Tras esto, Jaime Perczyk, ministro de Educación de Nación, dijo: “Hay una decisión, sobre todo en el área metropolitana, de que los sectores más altos de la Argentina no reciban los subsidios”, mientras que Lisandro Álvarez, ministro de Industria, Comercio y Empleo de Catamarca, señaló:

“Yo considero que es una política acertada para que los susidios lleguen a los sectores que más los necesitan”.

LRA 1 Buenos Aires

Abrió la inscripción para los subsidios al consumo de gas y electricidad. Para los DNI finalizados en 0, 1 y 2, la inscripción es desde este viernes y hasta el 19 de julio; para los que terminan en 3, 4 y 5, entre el 20 y el 22; y para resto, del 23 al 26 de julio. La medida comenzará a regir el 1 de agosto.

"El gobierno seguirá acompañando a todos los sectores de la sociedad. El objetivo es que haya una mejor justicia social. No corresponde subsidiar igual a aquellos que tienen dinero que a los que les está costando cubrir las necesidades básicas", expresó Santiago Yanotti, vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

"Todos los argentinos y argentinas hoy tienen un subsidio. Necesitamos que se inscriban para solicitarlo formalmente", explicó.

LT 14 Paraná

Lo afirmó Santiago Yanotti, vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), quien explicó que en la actualidad “el Estado paga una buena parte de la electricidad que llega a los hogares, y ahora hay una decisión del presidente para que aquellos hogares que pueden afrontar un poco más del costo de la energía lo hagan”.

LRA 1 Buenos Aires

Las personas que carezcan de dispositivo móvil, computadora o acceso a Internet para completar de manera online el formulario de la Segmentación Energética podrán obtener un turno para realizar el trámite presencialmente, informó hoy la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Para acceder al turno presencial deberán acercarse a una oficina de Anses, presentar la última boleta del servicio de gas o electricidad o la siguiente información: número de medidor y de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS que están en la factura de energía eléctrica y gas natural por red.

También deberán presentar el último ejemplar de documento (DNI, Libreta Cívica o de Enrolamiento), el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años y los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Por último, deberán presentar una dirección de correo electrónico para contacto y si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (ReNaCOM), el número de registro.

LT 11 Concepción del Uruguay

Betancourt habló sobre el uso de la tecnología y la digitalización en las empresas, señalando: “Nos llena de orgullo que las compañías estén transitando el camino de la transformación digital y, sobre todo, ver cuando una empresa pyme apuesta a la modernización”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Lifton mencionó el trabajo que se realiza en la Granja Tres Arroyos con la producción de pollos, tras lo cual afirmó: “Las nuevas tecnologías nos permiten llegar a pensar en el suelo del Chaco como una provincia productiva, porque hasta hace diez años no se podía pensar en ese suelo para el proceso de valor agregado productivo”.

Marcelo Koenig, diputado Nacional mandato cumplido y director de articulación del plan estratégico del litio de Y-TEC, división tecnológica de YPF, dialogó con “A las fuentes” acerca de la extracción de este mineral en nuestro país, el aspecto geopolítico de la explotación y la importancia de otorgarle valor agregado.

Koenig explicó que Argentina, Bolivia y Chile son los países que cuentan con la mayor reserva de litio del mundo y nuestro país ha desarrollado la tecnología para industrializarlo localmente fabricando las celdas que constituyen el principal elemento de las baterías, por lo que la principal batalla es generar trabajo con este recurso abandonando el modelo extractivista. Asimismo, indicó que esta explotación implica solo un 10% del costo tradicional de la minería a cielo abierto, en un proceso relativamente simple, y dio detalles respecto a las empresas que se encuentran operando, el proyecto de creación de YPF-Litio que se encargara de la exploración y explotación, mientras que Y-TEC se encarga de la industrialización.

Laborales

LRA 14 Santa Fe

Silvia Mendoza, representante del Sindicato de Amas de Casa de Santa Fe dialogó con Nacionalmente donde manifestó el reclamo que vienen realizando desde el sindicato con el fin de solicitar que se extienda el plazo para inscribirse a la moratoria previsional que vencerá el 23 de julio y permite la jubilación a quienes realizan esta labor.

Desde el Consejo Directivo Nacional del Sindicato De Amas De Casa de la R.A. (SACRA) reclaman “necesitamos que nos reconozcan como amas de casa” por lo que resulta necesario extender este plazo hasta tanto el Congreso sancione la ley que permita a las amas de casa ser incluidas dentro del régimen jubilatorio.

LT 12 Paso de los Libres

Trabajadores de Digital Fueguina y Tecnosur organizaron la segunda Feria de Emprendedores. Será durante los días sábado 16 y domingo 17 en las instalaciones de la planta de calle Combate de Montevideo en el Parque Industrial.

En el marco de una situación de abandono por parte de empresarios a la totalidad de los trabajadores de la empresa que ya lleva 15 meses, los propios operadores continúan organizando actividades que les permita generar ingresos. Habrá artesanías, gastronomía, indumentaria, electrónica, jardinería, sorteos de importantes premios, entre otras cosas.

Daiana Kothbauer, referente de los trabajadores dijo que "estamos a la espera de ver si se puede solucionar nuestra situación", en referencia a la actualidad laboral. Respecto de estas jornadas de solidaridad, sostuvo que "decidimos hacer esta feria para poder ayudar a los compañeros que hasta el momento no han conseguido algún trabajo".

También recordó que "en la primera feria a los compañeros les fue muy bien y también de este modo pudimos retribuir a los vecinos que nos están acompañando y aguantando todo este año con la compra de los productos que se venden afuera de la fábrica como tortas fritas y sandwich".

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

La guionista de televisión y radio y autora de teatro y cine se refirió a la obra “Aquellas Mujeres”, que escribieron junto al director general de la obra, Sebastián Irigo.

Teresa se refirió a la obra que está inspirada en las hermanas del emblemático libro “Mujercitas”: “Es una obra que inscribimos con Sebastián, el proyecto surgió porque las cuatro actrices, en diciembre del 2019 lo llamaron a Sebastián Irigo y le dijeron que querían hacer algo con Mujercitas”

“Nos dieron absoluta libertad para hacer lo que nosotros quisiéramos y, durante el 2020, empezamos a escribir en un momento bastante emocional para los dos”. “Es una obra de una sensibilidad infinita” expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Pacho O’Donnell hizo una reseña sobre la historia de la comedia musical argentina, cuya época de oro se enmarcó entre 1932 y 1960, período en el que el género forjó una identidad propia con espectáculos de temáticas y de interés local, en el marco de producciones importantes.

En ese sentido, repasó los hechos que la antecedieron e hizo un recorrido por todos los estilos que generó el flamante género de espectáculos.

Asimismo, como referente del género, Pacho O’Donnell conversó con el autor del gran éxito en Buenos Aires, Kinky Boots, Ricky Pashkus, quien habló de su carrera como director de teatro.

LRA 42 Gualeguaychú

Sofia, quien también es profesora de lengua y literatura y coordinadora del club de lectores online ´Diostelibro´, brindará este domingo el taller denominado ´Animalada´ en el Encuentro de Escrituras de Mujeres y Disidencias Sexuales.

“Este es un encuentro que hace justicia poética. Gualeguaychú se llamó ciudad de los poetas y, muchas veces, se reconoció más a los poetas varones que a las mujeres”, expresó Barrios Delgado.

LRA 28 LA Rioja

Desde este sábado hasta el 30 de julio próximo se realizará la 20° Feria del Libro en el Paseo Cultural, evento que contará con las presentaciones de Darío Sztajnszrajber, del caricaturista Tute y los shows de Víctor Heredia y Miss Bolivia.

En este sentido, Graciela Martínez, directora del Teatro ´Víctor María Cáceres´, destacó los stands para las editoriales que estarán desplegadas en la nave principal del Paseo y en distintas carpas ubicadas en las afueras del edificio.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Jorge Dubatti y Juano Villafañe, la directora Natacha Paula Delgado revela detalles de su puesta en escena de "Los Recortado", de Luis Longhi, en Teatro Nün (Ramírez de Velasco 419, CABA). También se refiere a la historia de las relaciones entre escuela y pedagogía teatral en el país.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Jorge Dubatti y Juano Villafañe, el actor y director Ignacio Gómez Bustamante habla sobre "Leviatán", el espectáculo sobre textos de Pier Paolo Passolini, Henri Michaux y otros autores. Se trata de una creación de la Compañía Banfield Teatro Ensamble.

Sociedad

LRA 21 Santiago del Estero

El gobernador Gerardo Zamora participó de la presentación del primer vehículo totalmente eléctrico reconvertido en Santiago del Estero, a partir de un proyecto ejecutado por miembros del Instituto de Tecnologías Aplicadas de la Universidad Nacional con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación de la nación.

Para conocer más detalles del armado y funcionamiento de estos autos, habló con Radio Nacional, el Ing. Luis Pappalardo, ideólogo del proyecto.

LRA 19 Puerto Iguazú

El diputado Rafael Pereyra Pigerl presento un proyecto de ley en la cámara de diputados de la provincia que busca regular el uso de cigarrillos electrónicos.

En uno de sus artículos: “Se prohíbe el uso de los cigarrillos electrónicos y todo otro dispositivo de naturaleza similar en lugares cerrados de acceso público, quedan exceptuados los patios, terrazas, balcones y demás espacios al aire libre de los lugares cerrados de acceso público. La excepción no es aplicable a establecimientos educativos”. El proyecto ya se encuentra en el Boletín de Asuntos Entrados (BAE) de la Legislatura misionera.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Esta semana, en la columna de Salud Mental “Poner en palabras” Laura Desimo -trabajadora social- y Melisa Aravena -psicóloga- presentan la nueva edición de la Revista "Entramados en el Viento", que se realiza para cada aniversario de la Residencia de Salud Mental Comunitaria sede Comodoro Rivadavia.

Este año la temática de la publicación es “(De)Construyendo”, una apuesta y una oportunidad a la problematización de la práctica en equipo y con la comunidad.

El link de acceso a la revista es https://issuu.com/rismccomodororivadavia/docs/entramados_2022

LRA 1 Buenos Aires

La funcionaria se refirió al trabajo que se lleva adelante para "dotar a las audiencias de herramientas para defenderse de la desinformación" no solo sobre los contenidos en radio y televisión, sino también en las redes sociales y plataformas digitales.

Asimismo, instó a la población a reclamar a la Defensoría ante noticias falsas y contenido difamatorio.

La charla se dio a días de la presentación de dos proyectos de ley para tipificar como delito la figura de la violencia digital.

Géneros

LRA 26 Resistencia

El referente de ´Ciento por Ciento Diversidad y Derechos Chaco´ se refirió a la noche en la cual se trató la ley de matrimonio igualitario, expresando. "Recuerdo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que ella al día siguiente se había levantado como siempre, pero que muchos argentinos y argentinas se habían levantado con más derechos".

Deportes

LRA 30 Bariloche

Nuevamente el vóley local es protagonista en una competencia rionegrina. Se realizo el último fin de semana en Cipolletti el clasificatorio de la categoría sub18 y las chicas de Bariloche Vóley Club fueron las ganadoras. En la final derrotaron a General Conesa.

La entrenadora Jimena Sedlacek dialogó con Radio Nacional Bariloche acerca del gran torneo disputado, la actualidad de la actividad en la ciudad y la experiencia en el Argentino.