Diario de Radio Nacional 16/12/2022

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ DESDE FORMOSA: Consideró "alentador" el dato de inflación pero pidió estar "comprometidos"

LRA 1 Buenos Aires - INTENDENTE DE MARCOS PAZ: "El objetivo es trabajar para una unidad y darle soluciones a la gente"

LRA 1 Buenos Aires - NESTOR ESPOSITO: Todas las novedades del ámbito judicial

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A MATIAS BARROETAVEÑA: Reclaman juicio político a funcionarios que viajaron a Lago Escondido

LRA 131 Buenos Aires - ENTREVISTA GRAL. EDGAR CALANDIN: Comienza oficialmente la Campaña Antártica de Verano 2022-2023

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA CON KARINA PANIAGUA: Humahuaca se prepara para la temporada de verano 2023

LRA 22 Jujuy - MILAGRO SALA: "La Corte Suprema sentencia de acuerdo al partido político"

LRA 1 Buenos Aires - ROCCO CARBONE: "Las mafias son fuerzas ilegales que copan la legalidad"

LRA 1 Buenos Aires - HASTA 3,8% MENSUAL: Se acordó un tope en las subas de los medicamentos hasta abril

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A HERNAN LETCHER: Destacó el impacto del acuerdo de precios

LRA 1 Buenos Aires - POR EUGENIA RODRIGUEZ: Alentador análisis de la última cifra de inflación

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A JEWEL ALAM JAHANGIR: "Todos en Bangladesh nos pondremos la camiseta de Argentina este domingo"

LRA 1 Buenos Aires - EL EDITORIAL DE MARIO WAINFELD: “El fútbol y las vidas. Entre cábalas, olvidos y memorias”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A ERNESTO CHERQUIS BIALO: “Si hay alguien que merece ganar el Mundial, es Lionel Messi”

LRA 4 Salta - IVAN RODRIGUEZ: "Lo que tenemos en la selección es el mestizo eurodescendiente"

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - ANDY: "El universo beneficiará a los colores blancos este domingo”

LRA 7 Córdoba - DIEGO TACHELLA: "Hay que llegar con la carga emotiva liberada"

LRA 6 Mendoza Quino - ARGENTINA EN LA FINAL DEL MUNDO: Se espera que el domingo sean más de 30 mil los argentinos en Qatar

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A PABLO ALABARCES: "Hay que poner el acento en la alegría que nos ofrece el Mundial"

LRA 1 Buenos Aires - QATAR 2022: En Bangladesh sueñan con que la Selección Argentina visite el país

LRA 1 Buenos Aires - FIEBRE MUNDIALISTA: La camiseta de Messi está agotada en todo el mundo

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández llamó a construir un país "igualitario", donde los privilegiados "no sean los jueces, sino los niños, los trabajadores y los más necesitados". Fue durante la inauguración del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia "Pdte. Néstor Kirchner", en Formosa. Además, señaló que Argentina está "peleando con la inflación", celebró el dato que dio a conocer el Indec sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional que subió 4,9% en noviembre, aunque advirtió que "es una pelea que tenemos que seguir dando".

LRA 30 Bariloche

Camila Matrero es asesora de la Senadora Silvina García Larraburu, en diálogo con Nacional Bariloche brindó detalles sobre el proyecto que modifica la legislación de la promoción y fomento de la innovación tecnológica.

Por unanimidad, el proyecto obtuvo dictamen favorable en una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, de la que participó el ministro del área, Daniel Filmus.

Matrero explicó que el proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley 23.877, está orientado a potenciar los créditos fiscales que la norma destina a pequeñas y medianas empresas vinculadas a la investigación, el desarrollo y la innovación científico-tecnológica.

LRA 1 Buenos Aires

Los intendentes e intendentas bonaerenses de la Primera y Tercera sección electoral del peronismo volvieron a juntarse en el Club House Puesto Viejo, de la ciudad de Cañuelas.

"Acompañamos a Cristina y repudiamos su condena. También hablamos de cómo cada municipio prepara su presupuesto. La idea general es trabajar en la unidad", remarcó el intendente de Marcos Paz Ricardo Curutchet.

"El mundo cambió y hay que animarse a plantear cierto puntos de discusiones. El vecino nos pide que resolvamos los problemas y el trabajo ordena", destacó.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista especializado repasó los principales temas de la agenda del Poder Judicial, como la conformación del Consejos de la Magistratura; y la situación del diputado nacional del PRO, Gerardo Milman con relación al intento de magnicidio de la vicepresidenta Kirchner y su accionar durante su paso por el Ministerio de Justicia. Además, la asunción de Ana María Figueroa como presidenta de la Cámara Federal de Casación.

LRA 1 Buenos Aires

El Frente de Todos (FdT) de la ciudad de Buenos Aires y organizaciones políticas, gremiales y sociales reclamaron ayer juicio político al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y al fiscal general del distrito, Juan Bautista Mahiques, por su participación en octubre pasado en un viaje a la estancia del magnate británico Joe Lewis en Bariloche junto a jueces, exmiembros de inteligencia y directivos del Grupo Clarín.

El legislador porteño del FdT Matías Barroetaveña afirmó que "es insostenible que estos funcionarios se sostengan" y explicó se hizo la marcha porque "no logramos canalizar institucionalmente esta demanda".

LRA 1 Buenos Aires

Una tripulación de 310 personas compuesta por personal militar y científico a bordo del ARA "Almirante Irízar" recibió la orden de zarpada rumbo a la Antártida Argentina para dar comienzo formal a la 119° CAV 2022-2023 que abastecerá a las bases del continente blanco hasta abril de 2023. El Jefe del Comando Conjunto Antártico señaló que mañana partirá el rompehielos hacia el continente y admitió que “estamos nerviosos y ansiosos, termina una etapa y empieza otra”.

El General Edgar Calandin reveló que “el objetivo más saliente” de la Campaña es la construcción de “tres laboratorios; dos refugios multidisciplinarios, para que los científicos tengan mayores capacidades: el proyecto CONAE y la instalación de una antena que permitirá conectarnos con laboratorios de todo el mundo”.

LRA 1 Buenos Aires

Habló del lawfare contra Cristina, el discurso de odio de la oposición contra CFK y el enojo de la derecha a la consigna "Macri Mufa".

LT 12 Paso de los Libres

El titular del programa de reciclados de tapitas “Los caza Tapitas del Mercosur”, Daniel Brugiati, comentó en un Audio que este jueves 15 de diciembre quedó habilitado el tránsito sobre el puente Internacional que une las ciudades Argentinas de Paso de los Libres y la ciudad Brasileña de Uruguayana, luego de estar cortado desde hace 3 meses el carril del lado brasilero para la reparación del mismo.

LRA 1 Buenos Aires

La intendenta de Humahuaca, Karina Paniagua, adelantó que ya trabajan en la temporada de verano y, al respecto de las fuertes precipitaciones que sufrieron en las últimas horas, expresó que pudieron asistir en las zonas afectadas.

Sobre las vacaciones, dijo: “Venimos articulando todas las acciones culturales desde el municipio con las instituciones que trabajan en enero y febrero. Además, ponemos en alerta por las precipitaciones en la temporada alta”.

Política

LRA 22 Jujuy

Se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó firme una condena a 13 años de prisión dictada contra la dirigente en 2019 por el Tribunal Oral Criminal 3 de Jujuy, en causa conocida como "Pibes Villeros" y expresó: "Estoy molesta porque volvió a triunfar la injusticia, donde lamentablemente está ocurriendo en todo el país, porque la Justicia y la Corte Suprema saca sentencia de acuerdo al partido político, tuvieron la oportunidad de demostrar que no era así, pero ratifica que la corte participa al partido Cambiemos".

LRA 25 Tartagal

Así lo manifestó la referente de la Tupac Amaru, Milagro Sala. “En la provincia de Jujuy no existe la paz social que tanto pregona el gobernador radical Gerardo Morales, que saca y pone jueces según sus caprichos y necesidades”, dijo la dirigente social.

LRA 1 Buenos Aires

Explicó cómo operan estas organizaciones y las describió como el "despliegue de poderes legales e ilegales que copan el Estado, y cuya principal herramienta es la violencia, tanto material como simbólica". Asimismo, señaló su estrecha relación con los medios de comunicación. Además, el calabrés naturalizado y autor de Mafia Argentina, contó que se volcó al tema tras el surgimiento del macrismo.

LV 8 Libertador

Hugo Yasky está en Mendoza para una serie de actividades relacionadas con la nueva conducción de la CTA de la provincia. Tras esto, el dirigente de la CTA sostuvo que “el bono era algo que estábamos esperando, y creo que hubiese sido necesario un esfuerzo mayor del grupo empresario”, tras lo cual agregó que también hay otras preocupaciones como que Ganancias no impacte en el aguinaldo”.

LRA 42 Gualeguaychú

El jefe comunal de Aldea San Antonio, Mauro Díaz Chaves, destacó que el Gobierno nacional realiza una política de inversión federal llegando a todo el país, y luego resaltó la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil concretado con fondos nacionales, tras lo cual adelantó que se construirán 37 viviendas con recursos también obtenidos de Nación.

LRA 26 Resistencia

Sofía Heinonen, bióloga, dialogó con Radio Nacional Resistencia, sobre su reconocimiento como una de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo por la BBC: " estamos trabajando desde hace varios años para la restauración de lo de que son los bosques impenetrables, del Parque Nacional y de lo que este año hubo muchísimos visitantes locales yendo a participar. Yo creo que el reconocimiento me lo dieron a mí porque estaban buscando líderes mujeres y me toca ser ser la líder del equipo de Rewilding pero somos muchas personas las que estamos trabajando para restaurar la naturaleza en Argentina.

LRA 26 Resistencia

El legislador nacional se refirió al proyecto de Capitanich, tras el cruce con Greenpeace, diciendo: "Capitanich nos instruyo a los legisladores del Chaco para que presentemos un proyecto en el cual estamos trabajando para que el desmonte sea considerado un delito, con el objetivo de que esto deba estar tipificado en el Código Penal”.

LRA 9 Esquel

El presidente Alberto Fernández recibió a integrantes de las comunidades mapuche de Neuquén, Chubut y Río Negro. La reunión se realizó en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, donde el mandatario estuvo acompañado por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Alejandro Marmoni. Estuvieron también en el encuentro Ángel Quilaqueo, lonko de la comunidad Nahuelpan de Esquel, y Mauro Millán, lonko de Pillán Mahuiza, además de María Nahuel, una de las mujeres que estuvo presente en el desalojo y la represión en Villa Mascardi, entre otros paticipantes.

Economía

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un acuerdo con las cámaras del sector farmacéutico para fijar un tope de aumento de precios para los medicamentos de venta bajo receta de 3,8% mensual, que regirá desde diciembre hasta el 31 de marzo de 2023.

El tope se fijará a partir del último precio sugerido de venta al público de noviembre de 2022 e incluye una cláusula gatillo para que, en caso de que la inflación supere 5%, las empresas puedan aplicar un aumento hasta un punto por debajo de la medición del Indec al mes siguiente, informó Economía en un comunicado.

“El dato de inflación nos tranquiliza porque venimos recorriendo un sendero de reducción de la inflación. Asumimos hace cuatro meses con siete puntos y medio y venimos paulatinamente logrando bajar la inflación", recalcó el ministro durante el encuentro realizado en el Palacio de Hacienda.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Centro de Economía Política Argentina del CEPA señaló que “quienes dudaron del acuerdo de precios, reflexionen y se fijen qué pasó”. Lo dijo en referencia al número de la inflación de noviembre que se conoció ayer y alcanzó el 4,9%.

LRA 1 Buenos Aires

Eugenia Rodríguez, analista económica del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), calificó como una “noticia favorable” a la cifra de la inflación del 4,9% que dio a conocer el Indec sobre el mes de noviembre, señaló que la misma “genera una buena expectativa de cara al año que viene” y resaltó el “panorama más alentador”, sobre todo por el descenso de los precios en los alimentos.

LRA 9 Esquel

En la última sesión del Concejo Deliberante de Esquel, se aprobó un proyecto de ordenanza que estipula una bonificación sobre los ingresos brutos de diciembre. Lectura del Proyecto de ordenanza.

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

El documental “El coso”, del cineasta Néstor Frenkel, trata de abarcar la mayor cantidad de testimonios de quienes conocieron al artista Federico Manuel Peralta Ramos, quien falleció el 30 de octubre de 1992. Actuó en cine y televisión. A partir de 1973 apareció semanalmente en el programa de Tato Bores.

LRA 1 Buenos Aires

Desde el Area de Cultura de Radio Nacional queremos rendir un homenaje al cine y a las Islas Malvinas en estos 40 años del conflicto bélico de 1982. Este podcast lleva adelante un rescate sonoro de pequeños fragmentos de 18 películas realizadas sobre Malvinas.

Comienza con el primer registro audiovisual sobre Malvinas realizado por Raymundo Gleyzer en 1966 “Nuestras islas Malvinas”, pasando por las primeras películas que abordaron el conflicto bélico luego del regreso de la democracia (“Malvinas historia de traiciones” de Jorge Denti, “Los Chicos de la Guerra” de Bebe Kamin) para llegar a la década del 90 con documentales como “Hundan al Belgrano” de Federico Urioste, cortos como “Guarisove” de Bruno Stagnaro y ficciones como “El Visitante” de Javier Olivera.

El siglo XXI trajo nuevos relatos como fueron “Fuckland, una película clandestina” de Jose Luis Marquez, “Iluminados por el fuego” de Trisitan Bauer, “Desobediencia de vida” de Victoria Reale y “Héroe Corriente” de Miguel Monforte entre otros.

Sociedad

LRA 1 Buenos Aires

El infectólogo Tomás Orduna se refirió al aumento de casos de coronavirus en nuestro país y volvió a recomendar evitar los espacios cerrados, procurar el distanciamiento social, y el uso del barbijo.

LRA 5 Rosario

Es viernes, el sectario de salud de Rosario, Leonardo Caruana, en conferencia de prensa brindó detalles sobre el uso de barbijos/cubreboca en hospitales, centros de salud e instituciones sanitarias municipales. En declaraciones al móvil de Radio Nacional Rosario, Caruana señaló: "Es necesario cuidarnos más para no volver a momentos más intensos que ha tenido la pandemia en otras etapas".

LT 14 Paraná

Velázquez, visitó los estudios de LT 14 donde destacó: “Aún seguimos en pandemia, y hay personas internadas en terapia intensiva. Si bien la inoculación ayuda a que los casos no sean graves, son muchas las personas que aún no completaron los esquemas de vacunación”.

LT 14 Paraná

Stella Maris Larrosa, vacunadora del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, contó que los días jueves se vacuna contra la fiebre amarilla para quienes vacacionarán fuera del país. Recordó que se trata de una sola dosis en la vida y quedan exceptuados los mayores de 60 años. Además, indicó que quienes viajen, deben colocarse la dosis 15 días antes.

LT 12 Paso de los Libres

El director de Defensa Civil de Corrientes, Eulogio Márquez, brindó detalle de los diferentes focos de incendio que se observan en la provincia, señalando: "Hay varios focos desarrollándose, y la mayoría están siendo controlados. La gente del campo está sufriendo los incendios provocados por los vecinos, una cuestión bastante rara después de la cantidad de campañas de prevención que venimos haciendo".

LRA 24 Río Grande

La delegada del ENACOM en Tierra del Fuego se refirió al "bienestar digital", concepto relacionado al "tiempo frente a una pantalla". "Esta comunicación constante a través de lo virtual, hace que nos perdamos de otras comunicaciones humanas", dijo Catá.

LRA 6 Mednoza Quino

El Gobierno de Mendoza, bajo el argumento de "evitar disturbios", dispuso un operativo de seguridad especial para este domingo, en el que no habrá micros durante cuatro horas ni podrán circular vehículos particulares por un amplio sector de la capital de la provincia.

También se anunció que se desplegarán 2.500 policías, mientras habrá una virtual “zona de exclusión” en el centro de la ciudad y el transporte público dejará de funcionar entre las 14 y las 18 horas.

La intención del gobernador Rodolfo Suárez es desalentar que los posibles festejos lleguen al microcentro, y que, de suceder, las concentraciones masivas permanezcan en las plazas de cercanía de cada ciudadano.

LRA 1 Buenos Aires

La violencia en el ámbito escolar, en cualquiera de sus formas, es una violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes a la educación, la salud y el bienestar.

Ningún país puede garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa si las y los educandos se ven confrontados a situaciones de violencia.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El titular de Anses de la Delegación Jujuy Adrián Mendieta, habló del trabajo que está cumpliendo el organismo para "salir a recorrer todos los puntos del país" y lograr que distintos habitantes del país puedan acceder a hacer sus trámites.

"En los meses del verano también estaremos trabajando en distintas zonas para facilitar el acceso a los pobladores", expresó.

"Siempre se coordina con algún sitio de cada lugar, la conexión con internet para poder hacer los trámites correspondientes", agregó.

Mendieta recordó que hasta el 31 de diciembre se puede presentar la libreta de AUH, y que se reciben alrededor de 300 personas por día para hacer ese trámite.

Géneros

LRA 29 San Luis

El 24 de enero entró en vigencia la Ley 27.610 que amplió los derechos vinculados a la interrupción del embarazo. La Ley 27.610 regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar. Es de aplicación obligatoria en todo el país.

A partir de esta ley la Ley 27.610, las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir su embarazo:

Asimismo, todas las personas tienen derecho a la atención post aborto más allá de si el mismo se produjo o no en las situaciones previstas por la ley, y al acceso a métodos anticonceptivos.

LRA 21 Santiago del Estero

El 20 de diciembre se cumplen dos años de la creación del espacio fundamental que alberga a las personas que padecen esta problemática. La médica informó el protocolo que siguen para acompañar a las madres con sus hijos.

Deportes

LRA 1 Buenos Aires

Jewel Alam Jahangir, un ciudadano bengalí, habló de la pasión que siente gran parte de su país por el fútbol argentino. Además contó que su interés en aprender español fue desde que descubrió su fanatismo por Diego Armando Maradona cuando vio los partidos donde jugó el ex capitán de la Selección argentina en la Copa del Mundo de Italia 1990.

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial Mario palpitó la gran final del mundo de la selección Argentina ante Francia. Se refirió a la importancia de los resultados y las características del equipo y del entrenador.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista dijo que “si hay alguien que merece ganar el Mundial es Lionel Messi, hace 15 años es el mejor jugador del mundo”. El exdirector de la revista “El Gráfico” agregó que “Messi está rodeado por compañeros que lo aman. Los jóvenes saben que va a ser el último Mundial de su capitán y su líder… y el esfuerzo será doble. Este equipo es indestructible… a esperar con fe la final”.

El partido final del Mundial Qatar 2022 de fútbol será el domingo a las 12 entre la Argentina y Francia, mientras que mañana a las 12, Croacia y Marruecos irán por el tercer puesto.

Cherquis Bialo comparó los otros mundiales que ganó la Argentina: 1986 y 1978, con la actualidad y las coberturas que le dan hoy los medios.

El exconductor de la Oral Deportiva en Radio Rivadavia tuvo elogios también para el delantero argentino Julián Álvarez a quien equiparó con Alfredo Distéfano.

También explicó la jugada que hizo Messi en el tercer gol de Argentina sobre Croacia en la semifinal: “Fue impresionante la jugada que hizo, se la pasó a Álvarez sintiéndolo… es maravilloso”.

LRA 4 Salta

Tras la polémica generada por un artículo publicado en el diario estadounidense “The Washington Post” sobre la ausencia de afrodescendientes en la selección argentina de fútbol, el ingeniero aclaró cuál es el porcentaje de población autopercibida como afro según los datos del censo 2010.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

A menos de 48 horas para la final del Mundial entre Argentina y Francia, el astrólogo dijo que es muy probable que Argentina salga campeón, ya que cuenta con aspectos muy favorables para el domingo.

LRA 7 Córdoba

La inminencia de la final del Mundial Qatar 2022 genera un sinfín de situaciones emocionales, las cuales deben ser manejadas con calma. "Lo que necesitamos es prepararnos para disfrutar. Para ello es necesario llegar con la carga emotiva liberada, y después la vida sigue. La rutina sigue y va a seguir", señaló el psicólogo Diego Tachella, y luego agregó: "Es muy difícil separar la vida cotidiana cuando todo te bombardea desde Qatar".

LRA 6 Mendoza Quino

Diego Bautista, periodista mendocino en Qatar, hizo referencia a las expectativas de la hinchada argentina a dos días de la gran final.

En las últimas horas, la atención está puesta en conseguir los tickets para ingresar al estadio, en tanto la reventa de entradas tiene valores altísimos, mientras se espera que para el domingo sean más de 30 mil los compatriotas que lleguen a Doha.

LRA 1 Buenos Aires

El escritor y sociólogo argentino Pablo Alabarces, reflexionó sobre las emociones que provoca la Copa del Mundo en Qatar 2022 en los argentinos. Además habló de Lionel Messi y la suerte que ha tenido el país en contar con astros del fútbol como él y Maradona.

LRA 1 Buenos Aires

El fanatismo que produjo la Selección Argentina en Bangladesh, donde miles de personas se reunieron a festejar los triunfos de la "Scaloneta", ahora toma un nuevo impulso con la llegada de la final del Mundial de Qatar 2022 y desde el país asiático sueñan con tener al conjunto nacional y al capitán Lionel Messi jugando un partido en sus tierras.

"Queremos traer a Messi a Bangladesh", dijo en diálogo con Télam Sadia Faizunnesa, embajadora de Bangladesh en Brasil y que ejerce como autoridad diplomática para Argentina, Bolivia, Paraguay y Chile.

LRA 1 Buenos Aires

La camiseta de Lionel Messi "está agotada en todo el mundo", comunicó la empresa Adidas, encargada de confeccionar la indumentaria oficial del seleccionado argentino de fútbol que el domingo jugará ante Francia la final de Qatar 2022.

La casaca 10 no se consigue en ninguna sucursal de la marca alemana y no hay talles ni de hombre ni de mujer debido a la buena performance de Argentina en el Mundial, lo que aceleró las ventas y agotó el stock, aseguró el periódico deportivo español Marca.

"Nosotros no podemos hacer nada, aunque nos conviene que se venda más. Es un tema de Adidas y hay problemas del país que los afecta, como la traba a las importaciones y la falta de mano de obra, y además la alta efervescencia de la gente", comunicó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al respecto.

La empresa alemana reconoció que es imposible aumentar la producción para reponer la indumentaria ante la gran demanda, pero informó que trabaja con máxima velocidad para que, en caso de que la selección argentina se consagre campeona del mundo, la indumentaria pueda estar disponible para todos los hinchas.