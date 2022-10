Diario de Radio Nacional 16/10/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - A TRAVES DE SUS REDES SOCIALES: Fernández pide investigar denuncias sobre espionaje en gestión Cambiemos

LRA 1 Buenos Aires - VICTORIA TOLOSA PAZ: "A mí me consta que hay una unidad de cara al 2023"

LT 14 Paraná - HUGO YASKY: Aseguró que el peronismo saldrá unificado del 17 de octubre

LRA 6 Mendoza Quino - Acto por el “Día de la Lealtad”: La Bancaria pedirá un salario de emergencia

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO MARANGONI: “Argentina está fragmentada políticamente, está hecha pedazos”

LRA 1 Buenos Aires - MARCELO PARRA: "El derecho del pueblo originario no se puede seguir discutiendo"

LRA 1 Buenos Aires - LUISA AGOSTINI: La historia del tren en la Argentina

LRA 1 Buenos Aires - RADIO DE BANDERA: La historia del Día de la Lealtad

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO NG: El país terminó con la pobreza extrema

LT 11 Concepción del Uruguay - JOAQUIN DE GRACIA: “Tenemos un gran futuro en avicultura a nivel mundial”

LT 14 Paraná - Ganó Ruberto en Comercio: Completará 39 años frente al gremio

LRA 1 Buenos Aires - VICTOR HUGO MORALES: María de Buenos Aires, obra fundacional de la Opera Tango

LRA 1 Buenos Aires - ANA TURON: La historia de Carlitos y su impacto en la sociedad

LRA 14 Santa Fe - ESPACIO TGM: Cuyoman trae el reggae ska mendocino

LRA 27 Catamarca - 14° FERIA DEL LIBRO: Lorena Pronsky presentó su libro "No amarás"

LRA 21 Santiago del Estero - CONSEJOS: Las alergias y el cambio climático

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández pidió hoy investigar las denuncias sobre supuesto espionaje durante la gestión de Cambiemos, al hacerse eco de las acusaciones de la dirigente de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió y del periodista Hugo Alconada Mon.

"Lo dije el viernes en el Coloquio de IDEA. En mi Gobierno no pasa lo mismo que en el anterior. No somos todos lo mismo", expresó Fernández desde sus redes sociales, y enumeró: "La corrupción de las empresas familiares (Correo Argentino, parques eólicos, autopistas), el espionaje contra propios y extraños, las mesas judiciales para perseguir a la principal referente opositora y la utilización de la AFIP para callar medios críticos hicieron del Gobierno de (Mauricio) Macri el peor en términos institucionales desde el regreso de la democracia".

Al hacerse eco de las manifestaciones de ayer de Carrió y del periodista Hugo Alconada Mon en el programa de Mirtha Legrand, en Canal 13, el mandatario sostuvo que se trata de un "testimonio" que "un fiscal serio de la Nación debería investigar".

LRA 1 Buenos Aires

Aseguró que la "unidad del Frente de Todos no se va a romper de cara al 2023" y estima que esa fuerza será "competitiva" si puede "acomodar la vida de los que tienen trabajo y de los que no los tienen".

La funcionaria brindó una entrevista a Télam en su despacho del Ministerio que conoció cuando formó parte de los equipos del primer plan "Jefas y Jefes de Hogar", en 2002.

Desde la sede de esa cartera, Tolosa Paz siguió las políticas sociales que se aplicaron durante el kirchnerismo, un ciclo político que posibilitó que los beneficiarios de ese programa se redujeran de 1 millón 800 mil, a 200 mil.

Después de haber sido secretaria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en 2020, la dirigente del peronismo platense encabezó la lista de diputados en la Provincia de Buenos Aires y ahora fue designada al frente de Desarrollo Social por el Presidente Alberto Fernández, quién la presentó como una de "las personas que más sabe de políticas sociales en Argentina".

LT 14 Paraná

Yasky, quien es diputado nacional, minimizó las diferencias con los otros sectores que llamaron a distintos actos por separado, y aseguró que la convocatoria a Plaza de Mayo es "unificada" por la gran cantidad de agrupaciones que estarán presentes.

Tras esto, el secretario general de la CTA de los Trabajadores agregó: “Quienes se excluyeron de la convocatoria lo hicieron buscando caminos laterales, pero está claro que el 17 de octubre es a Plaza de Mayo”.

LRA 6 Mendoza Quino

Sergio Giménez, titular de La Bancaria, se refirió a las acciones que llevará adelante el gremio en el marco del 17 de octubre, fecha en que se celebra el ´Día de la Lealtad´, informando que en Mendoza realizarán un acto para exigirle al Gobierno nacional “que genere un aumento de emergencia para las y los trabajadores, quienes no alcanzan a la canasta básica de alimentos, como forma de contrarrestar el impacto de la inflación en los hogares”.

LRA 1 Buenos Aires

Analizó el momento político del país, haciendo hincapié en la fragmentación dentro de los partidos políticos.

En este sentido destacó que “la Argentina está fragmentada políticamente”: “Está hecha pedazos, tanto en el ofícialismo como en la oposición”.

“Referentes de JxC recordaban el espionaje ilegal durante la gestión de Macri, no se trata de una diferencia menor, se trata de una sustantiva” explicó.

“Cuando el peronismo está organizado, generalmente está un solo acto de la lealtad, cuando está atomizado nos encontramos con estas circunstancias” expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El director de LRA 30 Radio Nacional Bariloche, Marcelo Parra, se refirió a la decisión de la justicia de restituir las propiedades relacionadas al conflicto de los mapuches en Villa Mascardi.

En este sentido expresó: “Acá todo lo que tiene que ver con el derecho del pueblo originario no se puede seguir discutiendo, no hay ningún argumento legítimo para poder seguir haciéndolo”. “No está claro hasta el momento, pero uno imagina que si van a restituir estos terrenos van a tener que garantizar que esta gente, que son 20 personas no quieran volver a este lugar” afirmó.

Con relación al mensaje que transmite las autoridades judiciales a la sociedad: “Tengo un temor más allá de reclamos que pueda haber también justos. Creo que el mensaje que estamos viviendo es muy peligroso”. “Hay que olvidarse de que esto se resuelve al estilo Bullrich, con balas de goma”.

LRA 1 Buenos Aires

Analizó al tren como medio de transporte, su impacto en el mundo, su historia en la Argentina y profundizó en las comunidades que surgieron a partir de las estaciones del mismo, en distintas partes del país.

Asimismo, ofreció una visión revisionista acerca de cómo se ve hoy en día el tren a través de una perspectiva melancólica de lo que fue en su momento de esplendor y manifestó que, “no es lo mismo pensar en que pasaba el tren por todos lados a pensar en que generaba un mundo de trabajo donde esté”.

“Aceleró el desarrollo de las formas capitalistas en la Argentina, multiplicando la capacidad de transporte, los costos se acortaron y los precios se abarataron, pero, a lo largo de la historia, la nacionalización no correspondió a una modernización del sistema férreo”, desarrolló.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Es cierto que los pueblos no dudan y hacen lo que hay que hacer en el momento justo, esta revolución tiene todos los componentes; liderazgo, movilización, conquista, derechos y una historia de amor.

Empezó con un terremoto trágico, terminó con un terremoto popular en las calles de Buenos Aires y de buena parte de la Argentina

La jornada del 17 de octubre de 1945 está en el corazón de muchas personas y, en esta emisión de Radio de Bandera, nos dedicamos a realizar un repaso por la misma.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Mundo Disperso repaso los acontecimientos que sucedieron el 16 de octubre de 1945, día previo al Día de la Lealtad Peronista, y abordaron junto al periodista y docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Leo Torresi, las historias de los cajones de madera para el asado, “uno de los mayores placeres del conurbano cuando se quiere hacer un fuego”.

Sumado a eso, Saborido y Miguez repasaron la historia de los placeres prohibidos trasgresores en las diferentes culturas.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Beijing, el periodista especializado en China, se refirió al Congreso del Partido Comunista N°20 que se está llevando a cabo en el país asiático.

Se refirió a la importancia del Congreso: “Durante los Congresos, que se hacen cada cinco años, se revisa la marcha del país en ese periodo y se trazan las líneas estratégicas para los próximos años”

“Hoy se inauguró el Congreso, el Presidente leyó el informe dónde se hizo esa evaluación. China tenía pretensiones muy altas” explicó.

El periodista destacó uno de los resultados más importantes del informe: “China terminó con la pobreza extrema, el país más poblado del mundo terminó con esto en medio de la pandemia”.

Economía | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

Al respecto, De Gracia, quien es empresario avícola, señaló: “El aterrizaje avícola de nuestra familia a Entre Ríos es muy significativa. La avicultura cuenta con 60 años de antigüedad, lo que significa que no es muy antigua, por eso se presenta con modificaciones constantes, y no estamos ajenos. Hoy la competitividad nos obliga ser mejores todo el tiempo”.

Laborales | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Daniel Ruberto se impuso en las elecciones de este jueves del Sindicato de Empleados de Comercio, en Paraná y obtuvo así una nueva reelección. Asumió por primera vez en 1987 y dirigirá los destinos del gremio por los próximos cuatro años, hasta 2026. El dirigente dijo que ganó “por amplia mayoría” y manifestó que “esto implica un gran desafío porque estamos con una economía complicada y esto hace que peligre el empleo”, expresó.

La Lista Verde, que postuló a Ruberto, consiguió 868 votos; la Naranja, que llevó como candidato a secretario general a Rubén Martínez, se alzó con 718 votos; en tercer lugar, quedó la lista Celeste y Blanca, que postuló a Rubén Bernabé, con 421 votos.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión, Víctor Hugo repasó la génesis de la ópera María de Buenos Aires, protagonizada en su versión original por Amelita Baltar y Héctor de Rosas en los papeles principales, la cual significó el inicio del trabajo conjunto entre Piazzolla y Ferrer como letrista.

La obra fue estrenada en mayo de 1968 con una orquesta compuesta por once músicos diseñada por Astor y una puesta en escena auto gestionada. De gran aceptación por parte de la crítica y la escena musical, posteriormente será representada en incontables oportunidades alrededor del mundo por los más importantes cantantes y actores.

El programa también contó con el testimonio de Ferrer recordando aquella gesta, así como interpretaciones del prestigioso violinista báltico, Gidon Kremer.

LRA 1 Buenos Aires

La directora del museo “Gardel y su tiempo”, quien cuenta con una de las colecciones de libros más importantes en cuanto al enorme artista contó más acerca de la vida del mismo.

Contó cómo conoció los discos de Gardel a sus 10 años: “En el proceso fui escuchando otras cosas. No llego a Gardel por el tango, descubro al tango por Gardel”.

“Quise primero conocer a Gardel, que lo del tango en sí. Quise saber cómo era ese hombre del que todo el mundo hablaba” expresó.

“Ver lo que Gardel generaba me despertó una curiosidad tremenda, ahí fue cuando me interese más por el Gardel de adentro, que por el disco en sí, pero igualmente cada disco es el reflejo de lo que uno lleva adentro” explicó.

LRA 14 Santa Fe

El sábado 29 de octubre desde las 21 hs Cuyoman tocará en el Espacio TGM (San Lorenzo y Lisandro de la Torre), con una dub session previa de Micronomade. En conversación telefónica con Sospechosamente Light, el cantante y guitarrista del grupo mendocino recordó que "uno de los primeros recitales fue en Santa Fe: es un lugar importante para nosotros".

El músico, con pasado en Karamelo Santo, reconoció que ésta fue su "gran escuela", un lugar de crecimiento donde "aprendí el oficio realmente". Respecto a Cuyoman, describió al equipo que completan Lucas, Diego y Gastón a partir de "la química que hemos construido a través de los años: una química de acero inoxidable".

LRA 1 Buenos Aires

Esta emisión de “Tierra adentro” recordó la historia de Luisa Alén, hermana del reconocido Leandro N. Alem, primer presidente de la UCR, diputado y senador de la nación quien había cambiado la letra final de su apellido tras la caída de Rosas como consecuencia de la estigmatización social hacia los allegados del caudillo, mientras que el resto de la familia continúo usando su apellido original.

La historia recuerda el romance de Luisa con el cura del lugar cual del lugar con quien tuvo dos hijos, lo que le valió el apodo de Luisa la sacrílega, la discriminación familiar y la soledad tras la partida del cura hacia España.

En la columna “Peña, Palenque, Pampa” se hizo un repaso a la biografía del guitarrista, cantante y compositor folclorista, Raul Carnota, su breve paso por el conjunto Los Huanca Hua, el debut profesional junto al grupo de Adolfo Abalos, el impulso tomado a partir de la década del ´70 tras la incorporación de sus canciones al repertorio de Mercedes Sosa y el valor de su legado artístico a la música popular argentina.

LRA 27 Catamarca

La psicóloga que pasó de los blogs anónimos a la venta de miles de libros, Lorena Pronsky dialogó con Radio Nacional minutos antes de presentar su libro “No amarás” en el cierre de la primera jornada de la Feria del Libro.

Comentó que “Es un libro que toca de manera ficcionada casos donde se ven las relaciones patológicas. Cuento a través de historias reales casos donde se ve casos de relaciones tóxicas. La idea es hablar pero que quien lo lee lo pueda sentir como un cuento y entender por qué no se pueden cortar esas situaciones donde lo que más le genera es daño. Es una manera sencilla que encontré para acercarme a la gente y dar información”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 21 Santiago del Estero

En comunicación con Radio Nacional, el Dr. Luis Sayago, médico alergista, se refirió al aumento de las alergias asociadas al polen y explicó porque son más frecuentes y hay más cantidad. También se refirió al impacto del cambio climático y la falta de lluvia en estos casos puntales de alergias.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Se refirió a la figura del gran boxeador Horacio Accavallo, su historia y su presencia sobre el ring: “Tiene un lugar muy alto porque fue el esfuerzo absoluto del sacrificio personal. Toda la suma de todo cuanto logró fue su esfuerzo. Era muy inteligente, probablemente de los más inteligentes que vi en el ring, cambiaba los ritmos y administraba el tiempo con el reloj” resaltó al respecto de “Roquiño”.

En tanto a la vida personal del boxeador: “Así como muchos boxeadores se gastan el dinero que ganan con el dinero, Accavallo es el único caso que vi de un boxeador que multiplicó el dinero después del boxeo, porque mientras boxeaba iba invirtiendo”.

“Su cuerpo nos dejó el 14 de septiembre, a la razón día del boxeador, pero Roquiño se había evadido un poco de las cuestiones cotidianas, se había perdido un poco durante los últimos años y vivió al calor de una familia extraordinaria que él supo formar” expresó.