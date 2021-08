Diario de Radio Nacional 16/08/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Nunca voy a tener que pedir disculpas por haber endeudado a los argentinos”

LRA 1 Buenos Aires – Fin de semana largo: Se movilizaron 714.700 turistas y gastaron un 61% más que en 2019

LRA 1 Buenos Aires – Comenzó la segunda etapa: Identificación de soldados argentinos en Darwin

LT 12 Paso de los Libres – LUIS BASTERRA: Firmó convenios con municipios de Corrientes

LT 14 Paraná – Telefonía fija, móvil, internet y TV paga: ENACOM rechazará nuevos aumentos dispuestos por empresas de comunicaciones

LRA 1 Buenos Aires – Tenía 68 años: Murió el cineasta David “Coco” Blaustein

LRA 1 Buenos Aires – MARIO WAINFELD: El adiós a “Coco” Blaustein

LRA 1 Buenos Aires – Adrián Paenza: Su “fascinación” por divulgar la matemática

LRA 7 Córdoba – WALTER GOBAR: “Afganistán es el fracaso de cuatro presidencias estadounidenses”

LRA 1 Buenos Aires – GABRIEL BEN TASGAL: Afganistán “genera dolores de cabeza para Medio Oriente”

LT 14 Paraná – Países y Organismos no gubernamentales: Envían ayuda humanitaria a Haití luego del sismo

LRA 1 Buenos Aires – LOLA BERTHET, directora del Haroldo Conti: La federalización de la Secretaría de Derechos Humanos

LRA 1 Buenos Aires – 17 de agosto, desde todo el país: Paso a la inmortalidad del General José de San Martín

LT 14 Paraná – Plan de inmunización: Las Sputnik V producidas en el país se distribuyeron a todas las provincias

LT 14 Paraná – Pandemia: La ocupación de camas UTI en Entre Ríos supera el 60%

LT 12 Paso de los Libres – CAMAU ESPINOLA: “Nuestra fórmula fue exitosa hace 6 años atrás”

LT 12 Paso de los Libres – FABIAN RIOS: “Creemos que la vivienda digna es un derecho de cualquier familia”

LRA 53 San Martín de los Andes – OSVALDO LLANCAFILO: Los precandidatos del MPN disputan la campaña

LRA 1 Buenos Aires – ROBERTO BACMAN: “En CABA el peronismo podría hacer una buena elección”

LRA 1 Buenos Aires – Elecciones 2021: Triunfo contundente del oficialista Unidos por Salta a nivel provincial

LT 12 Paso de los Libres – ANA ALMIRON: Se inauguró el Punto Digital en Paso de los Libres

LRA 1 Buenos Aires – MARIO GIORGI: La foto que no puede tapar la película

LRA 1 Buenos Aires – YANINA MARTINEZ: Todas las claves de la segunda edición del Plan Previaje

LT 14 Paraná – LAURA STRATTA: El gobierno prioriza la política de construcción de viviendas

LRA 1 Buenos Aires – JOSE DE MENDIGUREN: “En la Argentina los trabajadores sí se quieren vacunar”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente encabezó la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación (CUDI) que funcionará en la localidad bonaerense de González Catán, en un edificio construido por el municipio de La Matanza.

En ese sentido expresó que “las universidades deben acercarse a la gente para que la educación no sea elitista” y remarcó la diferencia entre su gobierno y el anterior, que paralizó obras de universidades y hospitales.

Sostuvo que se cansó de leer y escuchar las cosas que dijeron “los hipócritas” sobre la foto del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en julio del año pasado en la Residencia en Olivos, y afirmó que “es al pueblo al que le debe disculpas y es el único responsable por esos hechos”.

LRA 1 Buenos Aires

El fin de semana largo movilizó a 2.215.570 turistas y excursionistas, que gastaron en forma directa $ 5.430 millones en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional, concluyó hoy el tradicional informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Precisó que entre el viernes pasado y hoy, con motivo del feriado por el aniversario de la muerte de José de San Martín, “unos 714.700 turistas y 1,5 millones de excursionistas recorrieron el país, movilizando al comercio, hotelería y gastronomía, tres sectores que continúan muy afectados luego de un año y medio de pandemia”.

Los 714.700 turistas representaron 2,1% más que en el mismo fin de semana largo de 2019, ya que el año pasado no hubo apertura turística en esta fecha por la cuarentena.

LRA 1 Buenos Aires

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) puso en marcha este lunes la segunda etapa del proyecto forense para identificar soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas como parte del Segundo Plan de Proyecto Hum (PPH 2), que consistirá en la exhumación de los restos de varias personas, ubicados en una tumba denominada C.1.10.

LT 12 Paso de los Libres

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, se encuentra en Corrientes firmando convenios con distintos municipios de la provincia y concretando el financiamiento para la escuela “Eragia” por más de 40 millones de pesos. Paso de los Libres recibirá una inversión del Gobierno Nacional de 6 millones y medio de pesos para la adquisición de una máquina perforadora y de distintos suministros para los agricultores familiares.

LT 14 Paraná

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) rechazará los aumentos en los servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión paga para agosto y septiembre que las empresas informaron a los usuarios, según aseguró el vicepresidente de la dependencia oficial, Gustavo López.

“Nosotros vamos a rechazar los aumentos”, dijo López, quien advirtió que “lo que pretenden las empresas es un proyectado del 65 al 70% de aumento en un año”, incremento al que calificó de “disparate”. “Con aumentos de ese tipo, amparados por la justicia, mucha gente se va quedar sin servicio”, indicó finalmente el funcionario.

LRA 1 Buenos Aires

El director de cine y miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina era célebre por su cine político. Dirigió documentales como Cazadores de Utopías, que reúne entrevistas a exmilitantes de Montoneros, y Botín de Guerra, acerca de la labor que llevan adelante Abuelas de Plaza de Mayo. Además, era conductor de Manivela, el programa de Radio Nacional sobre cine latinoamericano.

LRA 1 Buenos Aires

Mario despidió a su amigo David “Coco” Blaustein, el director de cine que falleció este lunes 16 de agosto a los 68 años, recorrió su vida y su trabajo, se refirió a su compromiso militante, y compartió fragmentos de su programa Manivela.

LRA 1 Buenos Aires

El doctor en Matemática, docente, periodista y divulgador científico, Adrián Paenza, habló acerca del desafió de compartir el saber, en el marco de la presentación de su libro Matemática y fascinación. Paenza además se refirió al bicentenario de la Universidad de Buenos Aires y valoró la educación pública.

LRA 7 Córdoba

Después de 20 años los talibanes tomaron Kabul, capital de Afganistán, y recuperaron el control político del país. La situación precipitó la decisión de miles de ciudadanos de emigrar. En tanto, en el aeropuerto se contabilizaron cinco muertos y el Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una reunión de urgencia para analizar la situación.

Para el analista internacional, Walter Goobar, “lo que se vive en Afganistán responde a la decisión de Estados Unidos de convertir a China con su principal enemigo”, agregando luego que “es el fracaso de cuatro presidencias estadounidenses, ya que pocas cosas mejoraron en Afganistán en los últimos 20 años desde que Estados Unidos invadió ese país logrando sacar al grupo talibán del gobierno”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Gabriel Ben Tasgal es especialista en Medio Oriente y conversó con Panorama Nacional sobre el avance de la campaña de vacunación en Israel así como la toma del poder de los talibanes en Afganistán, entre otros temas.

Respecto a este segundo punto, explicó que “ese grupo musulmán sunita está apoyado por el espionaje y la inteligencia paquistaní y regresa al poder después de una larga guerra en donde Estados Unidos no quiso o no pudo hacer más”.

Señaló que ello genera “dolores de cabeza para todo Medio Oriente porque probablemente vuelvan a someter a su población a las mismas medidas ortodoxas adoptadas entre 1997 y 2001”.

LT 14 Paraná

Múltiples organismos internacionales y países organizan envíos de ayuda y asistencia humanitaria para la población de Haití, luego del sismo de 7,2 grados en la escala Richter que, hasta ahora, produjo 724 muertos y más de 2.800 heridos.

En tanto, la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) está organizando un corredor humanitario estimado para 4.500 personas, el cual se está preparando desde Panamá y otras zonas del Caribe.

LRA 1 Buenos Aires

Conrado Geiger conversa con Lola Berthet, Actriz y Directora del Centro Cultural de la memoria Haroldo Conti, el cual funciona dentro del “Espacio Menoría y Derechos Humanos”, Ex. ESMA.

Berthet cuenta cómo fue su designación al frente de este espacio y la nueva puesta en valor del mismo, tras los años de abandono sufridos durante el gobierno anterior. También se refiere al inicio de actividades interrumpido por la pandemia y que a pesar de esto, mediante la virtualidad, se permitió llegar a todo el país federalizando las actividades y accediendo a gente que no había tenido la posibilidad de conocer este lugar.

LRA 1 Buenos Aires

Con motivo de conmemorarse el fallecimiento del Libertador General San Martín, “Artística Federal”, espacio integrado por todas las emisoras de Radio Nacional, realizó una serie de contenidos artísticos alusivos a la fecha.

Coronavirus | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Un total de 1.147.000 dosis de los componentes 1 y 2 de Sputnik V, producidas en la Argentina por el Laboratorio Richmond, llegaron entre sábado y domingo a las 24 jurisdicciones del país para avanzar en la aplicación de los esquemas de vacunación contra el coronavirus. Se trata de 994.500 dosis correspondientes al componente 1 y 152.500 del componente 2. A Entre Ríos llegaron 29.250 dosis del componente 1 y 4.500 del componente 2.

Según se informó, este fin de semana la Argentina superó las diez millones de personas con el esquema completo de inoculación, dentro del marco del Plan Estratégico que el Gobierno lleva adelante para combatir el COVID-19.

LT 14 Paraná

La ocupación de unidades de Terapia Intensiva (UTI) en Entre Ríos supera el 60 por ciento. Según lo informó el Ministerio de Salud local, el nivel provincial aún continúa en estado de alerta y Paraná es la ciudad con mayor utilización de camas, acercándose al 80 por ciento.

Política | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

Espínola hizo hincapié en la importancia de que ambos senadores nacionales, Ana Almirón y él, busquen renovar sus bancas en la Cámara Alta, diciendo que “nuestra fórmula fue exitosa hace 6 años atrás”.

LT 12 Paso de los Libres

El candidato a gobernador del Frente Corrientes de Todos, Fabián Ríos, visitó Paso de los Libres para inaugurar un nuevo Punto Digital en la provincia y destacó los esfuerzos que hacen los gobiernos de su Frente para garantizar el acceso a la vivienda. En esa vía, Ríos enfatizó que “creemos que la vivienda digna es un derecho de cualquier familia”.

LRA 53 San Martín de los Andes

Llancafillo ocupa el segundo lugar de la lista Azul, que lleva como primera candidata a María Eugenia Ferrareso. El precandidato está visitando la zona sur de la provincia y afirmó que el Movimiento Popular Neuquén (MPN) debe abrirse a los independientes y describió la situación del sector privado.

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo y director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) reflexionó sobre las elecciones legislativas de este año, las internas dentro de Juntos y las campañas de los candidatos en CABA y la provincia de Buenos Aires. En Ahí vamos, detalló los resultados de una encuesta realizada a través del método online y señaló: “CABA es el territorio Pro, pero empezó a aparecerle por primera vez una interna, con Ricardo López Murphi corriendo por la derecha y está obteniendo una importante cantidad de votos dentro de esa interna”. “En CABA el peronismo está mejorando con respecto a 2017 y podría hacer una buena elección. Hoy ya tienen el voto decidido el 28%”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Luis Gómez de LRA4 Radio Nacional Salta, se refirió a los resultados de los comicios legislativos que se llevaron a cabo este 15 de agosto en la provincia, donde el voto se emite de manera electrónica permitiendo un conteo rápido.

En diálogo con Panorama Nacional, precisó que el escrutinio provisorio demuestra “un triunfo contundente de Unidos por Salta a nivel provincial”, donde Emiliano Durand será senador provincial por el departamento Capital.

Según los datos, los frentes oficialistas Unidos por Salta y Gana Salta se quedaron con 9 de las 12 bancas que estaban en juego en la Cámara de Senadores, además de 20 de 30 diputados y 38 de 60 convencionales constituyentes.

LT 12 Paso de los Libres

La senadora nacional del Frente de Todos por Corrientes, Ana Almirón, destacó la implementación de políticas públicas del Gobierno Nacional con aspecto federal, en donde también se trabaja con el interior. De esta forma, la legisladora hizo énfasis en las distintas gestiones que se llevan adelante desde el Senado para mejorar la calidad de vida de los correntinos y las correntinas.

LRA 1 Buenos Aires

En la primera edición del Panorama Nacional, Mario Giorgi analizó las repercusiones que generó la publicación de las fotos del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en la residencia presidencial de Olivos, en julio de 2020.

En ese sentido, el periodista de Radio Nacional se refirió al aprovechamiento que hizo de ello la oposición, carente de propuestas, en una semana de importantes anuncios del gobierno nacional.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Promoción Turística nacional destacó el lanzamiento de la segunda edición del Plan Previaje para impulsar la compra anticipada en comercios de toda la cadena turística mediante el otorgamiento de un crédito por el 50% del consumo realizado entre agosto y diciembre de este año, para ser utilizado en el mismo rubro desde noviembre próximo a diciembre de 2022. En Radio país, explicó las claves de la iniciativa y resaltó: “Hay muchísima gente que ya está comprando porque hay ganas de viajar, siempre con un turismo responsable y cuidándonos”.

LT 14 Paraná

La vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, junto al presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni, hicieron entrega a familias de Ubajay de 14 unidades habitacionales construidas en el marco del programa provincial ´Primero tu casa´, con una inversión de 59 millones de pesos. “Somos un Estado que está presente, comprometido y que da respuestas a las grandes demandas de la sociedad, entre ellas la de la vivienda propia”, dijo Stratta.

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y miembro de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) rechazó el planteo del titular de la central fabril, Daniel Funes de Rioja, sobre la posibilidad de no pagar los salarios a los trabajadores que no se vacunen contra el coronavirus y expresó: “En vez de penalizar, hay que incentivar a que se vacunen”.

En Radio país, De Mendiguren sostuvo que en Argentina no conoce trabajadores que no se quieran vacunar y señaló: “No veo el motivo de buscar por la confrontación, creando un clima de tensión que no es tal”.

Por otro lado, analizó el contexto económico actual y cuestionó lo realizado durante la gestión de Mauricio Macri.

LT 14 Paraná

El río Paraná sigue en bajante midiendo 45 centímetros por debajo del 0 de la escala hidrométrica a la altura del puerto de la capital entrerriana. La última vez que se había registrado un nivel similar fue en 1944 cuando marcó 1,40 metros por debajo de la escala. Mientras tanto, Ricardo y Daniel, pescadores del barrio Puerto Viejo, aseguraron que la situación es preocupante, motivo por el cual no advierten buenas expectativas.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 27 CATAMARCA

A partir de una serie de documentales radiales, el Proyecto Comarca busca visibilizar algunos aspectos del imaginario histórico y cultural argentino. que la hegemonía mediática niega o descarta.

LT 14 Paraná

La Escuela Normal “José María Torres”, dependiente de la FHAyCS de UADER, cumple 150 años de su apertura efectiva. Para festejar el aniversario se prevén una serie de actividades para el miércoles 18 de agosto, destacándose la presentación de manera virtual del libro de la profesora Norma Fernández Doux de Demarchi a las 17 horas por el Canal de YouTube FHAyCS Audiovisuales.

LRA 20 Las Lomitas

Se llevó a cabo una sesión en el Honorable Concejo Deliberante donde se abordó el tema de la inclusión de los niños con discapacidad. Se trata de la donación de 18 terrenos a familias de Las Lomitas que tienen hijos con discapacidad para que puedan concretar el sueño de la casa propia con el acompañamiento del Estado municipal.

LV 8 Libertador

Se recuerda la conformación en 1953 de la Confederación General Económica, por lo que se conmemora el Día del Empresario Nacional. En tanto, el titular de APYME, Rubén Palau, relató parte de esa historia, diciendo que “Mendoza tiene una particularidad muy especial, porque el turismo boutique que se hizo se constituyó para una élite extranjera”, dejando prácticamente fuera al turismo nacional o el interno, “pero llegó la pandemia y tuvo que reconvertirse para el turismo nacional”, sostuvo el referente de la APYME.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LV 8 Libertador

Mónica Borré comentó “El Reino” (The Kingdom), el thriller argentino que ofrece la plataforma Netflix, el cual despliega en formato de serie el trabajo de actores de primera línea, excelencia que se nota también en los roles secundarios.

Marcelo Piñeyro demuestra su trayectoria cinematográfica y la realización resulta óptima con el guión y la co-dirección de Claudia Piñeiro y Miguel Kohan.

LRA 53 San Martín de los Andes

El único festival del país con jurado adolescente llega a su séptima edición. El Festival Internacional de Cine para Adolescentes se realizará entre el 9 y el 15 de septiembre, en el Centro Cultural Cotesma. Las personas del jurado serán de San Martín de los Andes y Junín de los Andes por lo que habrá una versión online del Festival para que se puedan disfrutar las películas desde cualquier parte del mundo.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Estudiantes venció 1 a 0 a Boca en La Plata con un gol de cabeza de Fabián Noguera en el complemento y estiró la mala racha del equipo de Miguel Russo a 10 partidos sin ganar.

En la primera visita al nuevo estadio Jorge Luis Hirschi, el “Pincha” se dio el gusto de ganarle a Boca en su casa después de mucho tiempo. El último éxito había sido por la extinguida Supercopa en 1993.

Boca, por su parte, no pudo ganar aún en este torneo y lleva 10 partidos sin triunfos. Además de los últimos 16 solo ganó uno y además en 12 no marcó goles.

LRA 1 Buenos Aires

Racing Club se impuso esta noche por 2-0 en un encuentro que marcó el inicio del interinato de Claudio Ubeda en reemplazo de Juan Pizzi y válido por la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

La apertura del marcador fue de Tomás Chancalay con un gol olímpico y Fabricio Domínguez aumentó la diferencia, a los 7 y 27 minutos de la segunda etapa, respectivamente.

A raíz de la victoria “La Academia” escaló a la cuarta posición con 11 unidades, a tres del líder Independiente, mientras que “La Lepra” se mantiene con 10 puntos y en el octavo lugar.

Humor | Volver al inicio

Librería

A la hora de comprar un libro, siempre tenés a los libreros a mano para consultarlos por una recomendación. De esa forma, evitás sentir que tirás tu dinero.

Los otros días compré un libro traducido del francés, que se llamaba “69 Posiciones” y la verdad que me decepcionó…

– “¿Por qué?

– “Porque era un libro de Ajedrez”.

Chocolate por la noticia