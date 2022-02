Diario de Radio Nacional 15/2/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Se juzga a Cristina Kirchner por decisiones políticas no judiciables"

LRA 1 Buenos Aires - MATIAS KULFAS: "Hemos dejado atrás el país de la desindustrialización de Macri"

LRA 1 Buenos Aires - JORGE FERRARESI: "Entregamos las viviendas que quedaron paralizadas en 2016 y 2017"

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL ARROYO: "Generar oportunidades que pasan por la escuela y el primer empleo"

LRA 53 San Martín de los Andes - SANTIAGO FERNANDEZ: Dudas y preocupaciones sobre el transporte urbano

LRA 25 Tartagal - ELISA MERI: “Los corsos tuvieron un éxito histórico”

LRA 29 San Luis - JUAN PABLO GONZALEZ: Obra social de San Luis lanza una nueva aplicación para trámites

LRA 1 Buenos Aires - GUIDO CROXATTO: "Quisiéramos que la causa penal por la deuda con el FMI avance más rápido"

LRA 1 Buenos Aires - GUIDO CROXATTO: "Quisiéramos que la causa penal por la deuda con el FMI avance más rápido"

LRA 1 Buenos Aires - DIEGO CARAM: Destacó la ayuda nacional frente a los incendios

LT 14 Paraná - Prevención de enfermedades: Instan a completar el calendario de vacunas para el ingreso escolar

LRA 7 Córdoba - JORGE ELBAUM: "La oposición de nuestro país sueña con vivir en Miami"

LV 8 Libertador - RAFAEL MOYANO: Bicameral de Seguridad interviene en la investigación por la salida de Munives

LRA 1 Buenos Aires - NICOLAS PERTIERRA: Analizar quitar los subsidios a la energía en determinados barrios

LRA 1 Buenos Aires - JOSE ROSA: La Rioja vive la Fiesta de la Chaya con una ocupación hotelera completa

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández negó la existencia de "arbitrariedades" en la distribución de obra pública nacional y sostuvo que le llama "mucho la atención" lo que se debate en el juicio oral por presuntas irregularidades en la provincia de Santa Cruz al declarar como testigo y responder preguntas durante casi tres horas.

El Presidente dijo que se está juzgando a la actual vicepresidenta por "decisiones políticas no judiciables" y explicó de diferentes modos que el criterio de un gobierno para distribuir la obra pública es político y por ende dinámico, en función de las necesidades que se presenten.

Fernández declaró ante el Tribunal Oral Federal 2, en los Tribunales Federales de Comodoro Py. Destacó que el expresidente Néstor Kirchner "siempre fue muy cuidadoso con las cuentas públicas" y remarcó que "tenía casi una obsesión con eso, que tuvo primero como gobernador y luego como Presidente".

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Desarrollo Productivo visitó el estudio de Radio Nacional para hablar de las metas que tienen con la inflación, que hoy se conocerá el número de enero, también se refirió a la minería y el medio ambiente, las herramientas para controlar los aumentos de precios y, por último, la política de industrialización en comparación con la gestión de Mauricio Macri.

Matías Kulfas adelantó que proyectan para este 2022 “recuperar la senda de reducción de la inflación”. A su vez, explicó los motivos de los aumentos: “Hubo dos elementos que jugaron fuerte, uno el impacto tremendo de los precios internacionales que introdujo una presión enorme en los montos de los productos locales y, por otra parte, una expectativa de devaluación que lo usaron para la remarcación”.

LRA 1 Buenos Aires

Ferraresi sostuvo que “hay viviendas que se comenzaron a hacer hace ocho años y después se abandonaron. Hoy las estamos entregando”.

“El ministerio de Vivienda los fundamos con Alberto Fernández, antes no existía”, agregó.

En tanto, confirmó que durante la primera semana de marzo se entregará la vivienda número 40.000 de la actual gestión, y dijo que se encuentran en proceso de ejecución de más de 110.000 unidades habitacionales.

Por otro lado dijo que "el acuerdo con el FMI no cambiará las políticas de vivienda del Gobierno".

LRA 1 Buenos Aires

El diputado Nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, enumeró los desafíos que tiene el Gobierno Nacional para este 2022, que tiene como marco “un acuerdo razonable” con el Fondo Monetario Internacional y que, estimó, será aprobado la semana próxima en la Cámara baja, con el aval del oficialismo y la oposición.

En ese sentido, citó la importancia de lograr “que la plata rinda”, es decir, “que los ingresos estén por arriba de la inflación, sobre todo en el tema de alimentos”; “que la escuela sirva y sea la educación la vía de la recuperación" y por último, destacó la necesidad de que "el Estado te cuide en materia de seguridad”.

LRA 53 San Martín de los Andes

El bloque de concejales del Frente de Todos de San Martín de los Andes pidió informes a la Comisión Técnica que analiza el contrato de concesión con la empresa de transporte de esa localidad.

LRA 25 Tartagal

La presidenta de la comisión organizadora de los corsos de San Ramón de la Nueva Orán se refirió al Corso Color 2022 como un “éxito histórico”. Destacó el importante nivel en los shows y aseguró que este año la premiación superará el medio millón de pesos.

LRA 29 San Luis

Afiliados y afiliadas a la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP) podrán acceder a la nueva aplicación móvil dentro del proceso de digitalización de los trámites de la Obra Social. Se podrán gestionar órdenes de consulta y pedidos o prácticas médicas para su autorización.

LRA 1 Buenos Aires

El director nacional del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE) de la Procuración explicó cómo sigue la investigación judicial sobre la responsabilidad penal de quienes impulsaron el multimillonario préstamo del FMI del año 2018.

Tras recordar que en causa penal fueron imputados Mauricio Macri, Luis Caputo, Federico Sturzennegger y Guido Sandleris por los delitos de violación a los deberes de funcionario público, malversación de fondos públicos y defraudación a la administración pública, Guido Croxatto sostuvo que la causa debería avanzar más rápido, pero lamentó que "ni siquiera se citó a declarar a los imputados, que es lo mínimo que se esperaba en un contexto tan grave para la economía de la Argentina".

LT 12 Paso de los Libres

El doctor Ditmar Kurtz, perteneciente a la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes INTA, señaló que el fuego consumió casi el 6 % del territorio provincial, causando un impacto económico y ecológico aún incalculable, porque a esto se le debe sumar la prolongada sequía, la cual causó graves pérdidas en diferentes producciones agropecuarias. En tanto, desde que comenzó el año, 519.000 hectáreas fueron afectadas por los incendios, según se relevó desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

LU 4 Patagonia

Soto, dirigente de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut, se refirió a la jornada de protesta originada por el comienzo del juicio contra los referentes de ATECH, Daniel Murphy y Carlos Magno, diciendo: "El proceso que se inicia es un juicio oral y público en una de las tantas causas que se iniciaron contra los sectores que luchan contra la política de ajuste del Gobierno de Mariano Arcioni”.

LRA 1 Buenos Aires

Diego Caram, intendente de la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, dialogó con "Encuentro Nacional" acerca de los intensos incendios que se vienen desarrollando desde el mes de Enero en la localidad que conduce.

Al respecto explicó que los siniestros son iniciados al borde de las rutas extendiéndose hacia el interior de los campos y señaló la falta de lluvias de los últimos tiempos como agravante del problema, descartando cualquier intencionalidad en los sucesos. Caram manifestó que el día 17 de Enero fue convocado un comité de crisis para el manejo de la situación, incrementar el apoyo a los bomberos y buscar la declaración de la emergencia provincial sin distinción de banderas políticas.

LRA 43 Neuquén

Tras el inicio de las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, en donde el intendente de Neuquén Mariano Gaido anunció un ambicioso plan de obras, Ana Servidio, concejala del Frente de Todos, dijo acompañar con agrado el anuncio de obra pública pero pidió medidas de regulación y del cuidado del medioambiente. “La obra pública es fundamental para la recuperación, hay que aclarar que muchas obras se realizan con el financiamiento del gobierno Nacional, pero hay que discutir también la regulación del mercado del suelo. Hoy hay una gran especulación del mercado inmobiliario” señaló Servidio.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 57 El Bolsón

Se llevará a cabo la asamblea de cargos de Educación Media para el Ciclo Lectivo 2022. Será en el espacio de la Escuela Secundaria Rionegrina N° 48 de El Bolsón. En el marco de la pandemia de Covid se estableció una modalidad mixta: presencial y virtual.

LT 14 Paraná

Ante el inicio del año escolar, desde el Ministerio de Salud se invitó a los pediatras y a los padres a revisar los esquemas de vacunación contra el COVID-19.

En tanto, la vacunadora de la Clínica Escolar de Paraná, Soraya Martínez, agregó: “Para chicos de 5 años se aplica la vacuna triple viral y la triple bacteriana, y a todos los chicos nacidos desde el 1° de octubre de 2013 se les realiza un refuerzo de varicela”.

Política | Volver al inicio

LRA 43 Neuquén

En el inicio de las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, anunció un ambicioso plan de obras que implicará un refuerzo de 5 mil millones de pesos al Plan Capital. "La obra pública es fundamental para la recuperación", afirmó Servidio.

LRA 14 Santa Fe

La presidenta de Mamá Cultiva Argentina se refirió a la convocatoria de la Corte Suprema de Justicia a tratar el autocultivo. La audiencia pública se desarrollará los días 27 y 28 de abril. "La realidad es que en el año 2017 se votó una ley que nunca tuvo presupuesto", señaló Salech.

LRA 19 Puerto Iguazú

El próximo jueves, en la ciudad de Posadas, se debatirá la democratización de la justicia con la presencia del juez Juan María Ramos Padilla, impulsor del 1F. “Es necesaria una reforma estructural del sistema judicial”, señaló Rivas.

LRA 7 Córdoba

Elbaum, sociólogo, doctor en Ciencias Económicas y profesor de la UBA, se refirió a su artículo denominado ´Nado sincronizado´, expresando: “La oposición de nuestro país sueña con vivir en Miami y cuestionan cualquier actividad multipolar que no sea con los Estados Unidos”.

LV 8 Libertador

“La investigación tiene muchos grises”, expresó Rafael Moyano al analizar la situación del ex jefe de Policía, Roberto Munives. Tras esto, Moyano detalló lo que se ha investigado desde la Comisión Bicameral de Seguridad que conduce en la legislatura, señalando: “Es imposible que el director de Operaciones, en este caso el comisario Calipo, desconozca lo que ocurrió”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el crecimiento de la extrema derecha en diferentes países del mundo. "Están caracterizadas por el rechazo a los más humildes. Son horribles y lamentablemente tienen una aceptación alta”, destacó el conductor de Gente de a pie.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno podría reducir los subsidios a la energía a través de una segmentación de las tarifas de los servicios de electricidad y de gas según la zona donde vivan los usuarios.

“Lo importante es no sacarle el subsidio a nadie que lo necesite”, aclaró Nicolás Pertierra, economista jefe en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.

“El precio de la energía hoy es el mismo en todo el país y se benefician los que consumen más que son los sectores con más altos ingresos”, aseguró.

Este esquema contempla una quita de subsidios a 487.000 usuarios residenciales del AMBA, un 10% del total.

LT 14 Paraná

Sebastián Bel, integrante de la Cámara Entrerriana de Turismo, confirmó que la primera quincena de febrero “cerró muy bien en la provincia”, donde se destacaron los eventos y las fiestas de la región.

Los parques termales y acuáticos “se vienen consolidando como principales atractivos”, dijo Bel, y agregó: “Los carnavales se destacaron fuertemente, al igual que la Fiesta de la Artesanía en Colón y, por supuesto, también nuestras playas”.

LRA 9 Esquel

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Mario Vivas, informó la reapertura de la Sala de Acuerdo, la cual había quedado inutilizada por el incendio provocado a fines de diciembre de 2021, en el marco de una marcha y protesta por la zonificación minera, y luego confirmó que debido al siniestro se quemaron 463 causas.

La planta alta ya está habitable, pero no sucede lo mismo con la planta baja y la procuración, las cuales aún continúan en refacción.

LT 12 Paso de los Libres

El ministro de Salud, Ricardo Cardozo, participó junto a los gremios docentes de la Mesa de Gestión convocada por la ministra de Educación de Corrientes, Práxedes López, y después se refirió al protocolo sanitario planteado por la Nación, al cual adhirió la provincia para lograr un inicio seguro de las clases.

LRA 22 Comodoro Rivadavia

Trabajadores de la economía popular se manifestaron contra los tarifazos en las oficinas de Camuzzi Gas del Sur y de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada.

Luego de la protesta, el referente del MTE en Comodoro Rivadavia, Mauricio Ruiz, dijo que se avanzó en las negociaciones con la empresa de gas, y se espera por un próximo encuentro.

LRA 12 Santo Tomé

Lorenzo Gómez Maciel, técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, precisó que el organismo realizó un relevamiento sobre la situación de los pequeños productores y productoras en el departamento de Mercedes, con el objetivo de aplicar el Programa de Asistencia Crítica y Directa para la Agricultura Familiar y destinar aportes no reintegrables para paliar las pérdidas.

“La experiencia me dice que, por lo general, en situaciones de emergencia, no han sido grandes las ayudas que han recibido los productores por parte de la provincia”, expresó Maciel.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Turismo de La Rioja, José Rosa, señaló que la Fiesta Nacional de la Chaya, que se celebra durante esta semana es esa provincia, hizo colmar la ocupación hotelera de la capital, con turistas nacionales, extranjeros y riojanos de otras localidades.

Esta ancestral celebración pagana del febrero riojano se festeja en toda la provincia, pero tiene su epicentro en la capital del 10 al 14 de este mes, con sus 2.600 plazas hoteleras fueron ocupadas en un 100%.

Laborales | Volver al inicio

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El SUTEF rechazará oficialmente este martes la propuesta salarial del 38% de aumento salarial escalonado que ofreció el Gobierno de la Provincia para el periodo 2022. Ocurrirá hoy en la reunión de mesa paritaria. La secretaria adjunta del SUTEF Soledad Rottaris dijo que la docencia aguarda que la Provincia mejore la oferta de recomposición.

El congreso de delegados y delegadas virtual realizado este lunes rechazó por 120 votos la oferta de recomposición salarial de la Provincia para el sector docente.

“En primer instancia la docencia vio en sus mandatos insuficiente el proporcional que ofrecen como aumento salarial”, dijo Rottaris en diálogo con Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.

La dirigente también cuestionó los tramos que incluye la propuesta para completar el aumento del 38%. “La propuesta presenta tramos hasta noviembre, es decir que la última cuota se cobraría en diciembre. Se pretende un aumento anualizado en donde sólo se aplica en febrero un aumento del 5%”, indicó.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

El Gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en conferencia de prensa se refirió entre otros temas, al traslado del Hospital Malbrán: “El Hospital Malbrán fue una buena decisión. Hemos comprado una propiedad para trasladarlo, estamos pidiendo los fondos a nivel nacional y vamos a tener una reunión con el Ministro Katopodis. Esto está planificado y yo espero que tal vez en un año o año y medio el Hospital Malbrán se pueda trasladar”.

En cuanto a las sesiones extraordinarios el mandatario expresó: “Dentro de las extraordinarias, que vamos a llamar los primeros días de marzo, se va a incluir que el programa Catamarca Incluye, sea compatible con el trabajo registrado”.

LRA 21 Santiago del Estero

Este proyecto que tiene por protagonistas a estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) busca convertir motores y así reducir el impacto ambiental de los vehículos a combustión.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El 18 de mayo se realizará el Censo Nacional en todo el país de manera presencial y el 15 de marzo por primera vez se va a hacer el Censo digital. “Es la posibilidad de que toda la familia pueda ingresar a un link y llenar el cuestionario del censo por su propia cuenta”, resaltó Saguir.

LRA 5 Rosario

La fiscal propuso restringir las comunicaciones en penitenciarías con el argumento de que muchas balaceras son organizadas desde allí. “Todo esto es algo bastante nuevo, como el incremento de balaceras”, explicó Haurigot.

LRA 6 Mendoza Quino

Marco Lavagna, titular del INDEC, llegó a Mendoza y se refirió a los preparativos del Censo 2022, informando que recorrerán 17 millones de viviendas en todo el país, mediante 600 mil personas preparadas para llevar a cabo la tarea, de la cuales 22 mil trabajarán en la provincia.

LRA 22 Jujuy

La secretaria de Abordaje Integral de Desarrollo Social de la Nación, Micaela Ferrero, recorrió los Centros de Integración Comunitaria de Perico, Humahuaca y La Quiaca, y luego explico que el programa “Abrazar” busca garantizar un sistema de prestaciones que permita asistir con elementos e insumos a aquellas personas en situación de vulnerabilidad social, propiciando una mejora en su calidad de vida de manera articulada con los actores sociales locales.

Tras esto, Ferrero señaló: "Cumplimos una agenda institucional con los programas que pone en marcha el Gobierno nacional".

LRA 7 Córdoba

Con la vuelta a la actividad en las escuelas, las autoridades del Ministerio de Educación se mostraron confiadas en llegar a los 190 días de clases, y remarcaron que el desafío es prepararse para la presencialidad.

Así lo indicó Delia Provincial, secretaria de Educación de la Provincia, quien agregó: “Hoy vuelve la actividad docente a las escuelas con la planificación anual, y el desafío es prepararse para la presencialidad plena y llegar a los 190 días de clases, tal como marca el calendario nacional".

LRA 9 Esquel

Integrantes de la comunidad mapuche-tehuelche de Nahuelpan se manifestaron en la estación de La Trochita minutos antes de que el tren comenzara su recorrido habitual. Lo hicieron para visibilizar diversos reclamos, entre los que se encuentran la contaminación que genera la planta de residuos sólidos de Esquel, la criminalización frente a los procesos de recuperación territorial en la región y la falta de justicia para las comunidades.

Mauro Millán, lonko de la comunidad Pillán Mahuiza, estuvo presente en el reclamo y manifestó que la violencia hacia las comunidades originarias "se está acrecentando".

LRA 3 Santa Rosa

El director de Desarrollo Productivo de Santa Rosa, Maximiliano Iglesias, dio detalles de la canasta escolar que se anunció por un total de 990 pesos, informando en qué comercios se puede conseguir y qué elementos incluye.

Géneros | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

D´Alessandro, directora de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, hizo referencia a las reuniones que mantuvo durante su visita a Catamarca, expresando: “Tuvimos una agenda bastante completa, que incluyó el lanzamiento de la campaña de gestión menstrual. También hicimos un almuerzo donde repasamos los temas que nos preocupan en la agenda de género. Nosotras, desde el Ministerio de Economía, venimos impulsando una mesa federal de políticas económicas con perspectiva de género”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

Este viernes actuará en el centro cultural La Solapa el baterista de Gualeguaychú, Lautaro Pugliese, e integrante del grupo Hoja Seca.

Será una nueva presentación, como cada verano, contó el artista desde La Plata donde reside actualmente.

"La Mañana Con Vos", de lunes a viernes de 7 a 12 con Débora García, Juan Schroll, Carlos Riera, Agustín Juriol, y Gimena Blanco.

Nacional Folklórica

Luego de su presentación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde dio inicio a las

celebraciones por sus 30 años con la música, la cantora bonaerense regresa a la querida provincia de La Pampa para presentarse en el Teatro Español de Santa Rosa, acompañada de su nueva formación a la que denomina “Turquesta” (guitarra, guitarrón, percusión y bandoneón, bajo la dirección musical de Moscato Luna). Será una presentación especial luego de tres años de no presentarse en la provincia y en la ocasión tendrá como invitado especial al cantor y autor León Gamba, artista referente de la nueva generación de la música popular argentina.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El gran candidato sucumbió en Santa Fe. La crónica del partido jugado el sábado por la noche en el estadio 15 de Abril, cuenta que el “Tatengue” le cortó los circuitos de juego a River y le ganó en intensidad y movilidad. Gallardo ponderó el juego de Unión en conferencia de prensa y tras finalizar el partido, Enzo Pérez mencionó: ¨ fuimos superados por el juego que realizó el rival¨ ¿Que planificó el uruguayo Gustavo Munua para imponerse a Marcelo Gallardo? ¿Por qué ganó Unión?

LRA 1 Buenos Aires

La Primera fecha de la Primera Nacional resumida en estos detalles. La polémica fue la expulsión de “Pancho” Rago arquero de Atlanta que le permitió en Floresta a All Boys con un hombre más ganar 1 a 0.

En otro clásico, Chicago y Ferro aburrieron en un cotejo que ganó Ferro 1 a 0 solo por que hizo el gol Arena.

La mejor actuación fue el primer tiempo de Belgrano a Rafaela con gran partido del pibe Zapelli de solo 19 años.

El invitado “Checho” Batista sorprendió verlo en la isla Maciel en el 1 a 1 de San Telmo y Chaco For Ever. Su hijo Nicolás es ayudante de campo en el “candombero”.

Riestra ganó con 2 golazos. Taco de Goya y remate desde media cancha de cachete Acuña ex Central.

El clásico cuyano fue de visitante para el Santo Sanjuanino 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza.

Y el clasiquito mendocino. Más rivalidad y pica que otra cosa. Fue 1 a 1 entre Maipú e Independiente Rivadavia.

Por último, Chacarita perdió 4 a 2 en Casanova y su entrenador “Torpedo” Arias está en la cuerda floja. Increíble pero real.

LRA 1 Buenos Aires

Juan Ramírez se lesionó el tobillo izquierdo y quedó descartado para el encuentro de este miércoles a las 19:15, frente Aldosivi en el estadio José María Miinella, por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

En tanto, la probable alineación: Rossi, Advíncula, Izquierdoz, Rojo y Fabra, Pol Fernández, Campuzano y González, Salvio, Benedetto y Villa. De todas formas no hay que descartar que haya alguna modificación a último momento en el once titular.

Por otra parte, el vicepresidente Juan Román Riquelme confirmo que Boca Central se jugará en el estadio de Vélez el próximo domingo a las 19:15, como consecuencia del mal estado del campo de juego de la Bombonera del último domingo.

LRA 1 Buenos Aires

El arranque del torneo local para Racing fue esquivo en alegrías, al empate ante Gimnasia en el debut, con penal malogrado por Correa, le sumó el diagnóstico de la lesión de Eugenio Mena, que hasta el momento de su sustitución ante el Lobo, era el mejor jugador de la cancha.

El estudio realizado arrojó un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda, resultado que lo aleja de las canchas por al menos 15 días.

Esta situación provocará la ausencia del chileno en los próximos tres partidos, hablamos de Defensa el 17/2, AAAJ el martes 22 y ante River el domingo 27.

Por tal motivo, de cara a la segunda fecha de la Copa de Liga Profesional, Gago ya tendrá un cambio obligado en el lateral izquierdo para enfrentar al Halcón de Varela, esa posición podría ser ocupada por Gonzalo Piovi o el ecuatoriano Gustavo Cortez.

LRA 1 Buenos Aires

Las historias en torno a dos clubes de barrio vecinos: San Lorenzo de Almagro y Huracán. El apoyo del Padre Lorenzo para encontrar un terreno donde entrenar y el origen de su rivalidad con Huracán, club que también surge entre leyenda y realidad Finalmente se conectan con la fundación de Vélez Sarsfield. Concluye el relato con la fundación de éste club, la historia del ascenso y la creación de la cancha en Liniers.