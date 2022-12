Diario de Radio Nacional 15/12/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "La selección de fútbol nos está enseñando que se gana en conjunto"

LRA 1 Buenos Aires - ENCUENTRO EN CASA ROSADA: Alberto Fernández recibió a una delegación mapuche-tehuelche

LRA 57 El Bolsón - SORAYA MAICOÑO: Alberto Fernández recibió a una delegación mapuche-tehuelche

LRA 30 Bariloche - DEBORA VERA: "La situación se agrava día a día"

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA CERRUTI: “Estamos en un proceso de baja de la inflación"

LRA 1 Buenos Aires - 13 años de prisión: La Corte dejó firme la condena contra Milagro Sala

LRA 13 Bahía Blanca - FEDERICO STORANI, chats entre jueces y funcionarios: “Directamente es un delito”

LRA 1 Buenos Aires - MARCELO HERTZRIKEN VELASCO: “Puede ser la puerta de entrada de un mecanismo de corrupción”

LRA 16 La Quiaca - LEGISLATURA DE JUJUY: Se cumplió con la capacitación integral en ambiente Ley Yolanda

LRA 14 Santa Fe - Aeropuerto Sauce Viejo: Firma de un convenio para realizar obras edilicias

LT 12 Paso de los Libres - MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA: Espacio de la Memoria en el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes

LRA 53 San Martín de los Andes - SERGIO WINKELMAN: Aseguró que hay falta de ideología en la política neuquina

LRA 1 Buenos Aires - LA COLUMNA DE ALFREDO ZAIAT: Las formas del Estado para financiar el gasto público

LRA 1 Buenos Aires - Para frenar la inflación: Acuerdo con fabricantes de insumos de uso difundido

LRA 4 Salta - CRISTINA FIORE: "La Gobernación tiene 3 veces y medio más que lo asignado a Turismo"

LRA 1 Buenos Aires - CON AJUSTES DEL 3% HASTA ABRIL: Acordaron una baja del 15% en el precio promedio de las zapatillas

LRA 1 Buenos Aires - DATOS DEL INDEC: El uso de la capacidad instalada de la industria fue de 66,7% en octubre

LRA 30 Bariloche - TURISMO: Dina Huapi se prepara para la temporada de Verano

LT 11 Concepción del Uruguay - Balneario de Paso Vera: Ampliaciones y modificaciones

LRA 1 Buenos Aires - AQUELLOS DE MENORES INGRESOS: Habrá un bono para beneficiarios del Potenciar Trabajo y empleados formales

LRA 29 San Luis - ANALIA TRIFIRO: REUNION DEL GOBIERNO CON GREMIOS: "Fue una grata sorpresa que el gobernador nos escuchara"

LRA 1 Buenos Aires - QATAR 2022: Argentina jugará con la casaca celeste y blanca como en 1978 y 1986

LRA 7 Córdoba - DANIEL VALENCIA: "La alegría pasa por la pasión. Tenemos al mejor en su plenitud"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A MIGUEL ANGEL MICO: La llegada de Rodrigo De Paul a Racing

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRO APO: “Argentina paraliza a los rivales”

LRA 26 Resistencia - HECTOR ORTEGA: Análisis sobre el Mundial Qatar 2022

LRA 7 Córdoba - DANIEL RIOS: "De chiquito, Cuti Romero siempre tuvo la misma manera de jugar"

LRA 1 - Buenos Aires - JEAN PIERRE NOHER: "Me gustaría que queramos a nuestro país, como lo queremos por el fútbol"

LRA 7 Córdoba - FOYSAL QUIZ: "Desde el Mundial del 90 esperamos la copa. Queremos ver a Messi campeón"

LRA 6 Mendoza Quino - REPRESION TRAS EL PARTIDO CONTRA CROACIA: Investigarán el "desmedido" operativo policial de los festejos del martes

LRA 1 Buenos Aires - MUSEO CARLOS ALONSO: Juan Pablo Inzirillo inaugura la muestra "El abrazo de Messi"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A ANAÏS DUBOIS: “Francia no siente que tiene la final ganada”

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezó la inauguración de las obras de puesta en valor en los edificios del Instituto de Física y el Centro de Química Inorgánica en La Plata.

El mandatario, junto al ministro de Ciencia, Daniel Filmus, presentaron las obras en los edificios del Instituto de Física de La Plata (IFLP) y el Centro de Química Inorgánica (Cequinor), los cuales fueron realizados durante la última década y puestos en valor este año como parte de los trabajos de infraestructura para fortalecer el sistema científico tecnológico que lleva adelante el Gobierno Nacional.

En ambos edificios, emplazados en el Polo Científico y Tecnológico de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), ubicados en diagonal 113 y 64, se invirtieron más de $ 1.500.000.000, incluyendo tanto su construcción como las obras de consolidación.

Fernández dijo que "orgullosamente soy hijo de la UBA pero no me hace mejor que ser hijo de la UNLP. Hay que estar orgulloso de la Universidad Nacional de La Plata. Tenemos un común denominador que es sentir orgullo de ser hijos de la universidad pública y tenemos el mismo compromiso", dijo el Presidente. Y agregó que "hay algo que me impresiona cada vez que visito un lugar como éste y es el orgullo con el que hablan los científicos y científicas".

En tanto, Fernández afirmó hoy en la ciudad de La Plata que la selección argentina de fútbol "nos está enseñando que se gana en conjunto" y elogió al equipo albiceleste dirigido por Lionel Scaloni que disputará la final del Mundial el próximo domingo en Qatar contra Francia.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente recibió a una delegación integrada por representantes de las comunidades mapuche-tehuelche, con quienes conversó sobre la necesidad de avanzar en una solución en relación a los conflictos territoriales. Durante la reunión, el primer mandatario estuvo acompañado por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Alejandro Marmoni.

Del resultado del encuentro se desprende el compromiso gubernamental de establecer una mesa de diálogo en un plazo máximo de 10 días y luego, en el término de dos meses, mantener un nuevo encuentro en Casa de Gobierno.

Soraya Maicoño, referente mapuche, participó del encuentro con el presidente y funcionarios y brindó algunos detalles del mismo.

LRA 57 El Bolsón

El presidente recibió a representantes de las comunidades Mapuche-Tehuelche de la Patagonia, con quienes conversó sobre la necesidad de avanzar en una solución en relación a los conflictos territoriales.

LRA 30 Bariloche

Debora Vera, una de las mujeres de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, que fue detenida tras el operativo represivo accionado por el Comando Unificado de las Fuerzas Federales de octubre pasado en Villa Mascardi dialogó con Nacional Bariloche y contó como sigue la situación.

Débora Vera es una de las mujeres mapuche liberadas: "Nosotras seguimos acompañando y estamos en un Centro Comunitario Mapuche, que es el espacio en el que nuestra Machi y las otras tres lamien cumplen con la detención domiciliaria".

Luego del inicio del juicio contra integrantes de la comunidad y tras una notificación que pronuncia aviso de traslado de las mujeres a la Policía Aeroportuaria de Bariloche (PSA), dijo que "la situación se agraba día a día, la notificación dice que quieren trasladarlas el 19, 20,21 y 22 de diciembre y si lo tienen que hacer por la fuerza, el comando unificado entraría por la fuerza".

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que hay un “proceso de descenso de inflación” en el país. “Eso lo estamos notando todos los que vamos al supermercado a hacer las compras, hay una desaceleración de precios y por suerte estamos entrando en un contexto de relativa calma”, destacó.

En su habitual conferencia de prensa semanal, la funcionaria también hizo una referencia a la final del mundial de fútbol que disputarán las selecciones de Argentina y Francia en Qatar, y señaló que tanto el presidente Alberto Fernández como el gabinete “está pendiente” del resultado, y sostuvo que “no hay ninguna decisión tomada” en relación a un posible viaje del mandatario para presenciar el partido.

Por otro lado, señaló que el Presidente "está decidido a que el Frente de Todos siga gobernando después del 2023" y afirmó que, en ese sentido, "hará todo lo necesario para que eso suceda".

La portavoz aseguró que el país se encuentra en un "contexto complejo" en materia socio-económica pero ratificó que "se está avanzando".

LRA 1 Buenos Aires

La Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso de la defensa y dejó firme la condena a 13 años de cárcel a la dirigente social jujeña Milagro Sala, en el marco de la causa conocida bajo el nombre "Pibes Villeros", en la que se la acusó de "asociación ilícita" y "defraudación al Estado".

El fallo del máximo tribunal lleva las firmas de sus cuatro integrantes, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los cortesanos se pronunciaron en sintonía al procurador Eduardo Casal, que meses atrás había pedido desestimar los planteos de la defensa de la dirigente de la Tupac. Amaru.

LRA 6 Mendoza Quino

Durante la media jornada de este jueves se concretaron en Mendoza dos actos de Verdad, Memoria y Justicia que contaron con la presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla. Primero la señalización del ex centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar eclesiástica, en "Colonia Papagallos" (Las Heras), donde tiempo atrás se identificó el cuerpo de uno de los 30 mil desaparecidos.

El segundo acto fue reponer la señalización de la Compañía de Comunicación de Montaña N°8, oriunda al parque Gral. San Martín. Dicho lugar funcionó también como centro de detención y de torturas durante el terrorismo de estado, y fue reconocido por sobrevivientes y testigos en los primeros juicios de lesa humanidad que se desarrollaron en la provincia.

LT 12 Paso de los Libres

Narisa Sanabria una de las representantes de la asociación civil del Espacio de Memoria del exRegimiento de Infantería 9 de Corrientes, comentó en "Hay Otra Manera" que luego de firmar una resolución con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la desafectación parcial de ese establecimiento militar para la apertura a la sociedad en general del sitio que fue centro clandestino de detención de la dictadura.

Los inmuebles que pasaron ahora a formar parte del espacio de memoria son el galpón 9, donde se mantuvo cautivos y cautivas a víctimas de la última dictadura cívico militar, así como la capilla que funcionaba en el lugar y el casino de oficiales.

LRA 13 Bahía Blanca

El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), Federico Storani, dijo que “la primera parte es inadmisible… y la segunda ya directamente es un delito” al hablar sobre los chats entre jueces federales, directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Sobre el viaje a Lago Escondido, Storani dijo que “hay un conflicto de intereses. No es admisible que funcionarios, jueces… puedan ser convocados por dueños de medios concentrados a una estancia del señor (Joe) Lewis y luego… usar el Código Penal para encubrirlo. Es una situación escandalosa”.

LRA 1 Buenos Aires

El martes pasado, la jueza federal de Bariloche María Silvina Domínguez dispuso un allanamiento a la estancia de Lago Escondido del magnate británico Joe Lewis, en el marco de la causa en la que se investiga la presencia de jueces, funcionarios del Gobierno porteño y directivos del Grupo Clarín en ese lugar.

Los involucrados "dejaron todas las huellas", aseguró Marcelo Hertzriken Velasco, el primer abogado denunciante del viaje.

En ese sentido, continuó: “Silvina Domínguez es una persona con mucho oficio, no va a dejar de investigar el hecho. Cuando hay tanto nivel de impunidad, esta gente pierde la inteligencia en el camino”.

LRA 1 Buenos Aires

La coalición Juntos por el Cambio, que tiene mayoría en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, suspendió la última sesión ordinaria del año, que estaba prevista para este jueves. Desde el Frente de Todos consideraron que tiene relación con el pedido de juicio político a Marcelo D'Alessandro y Juan Bautista Mahiques, por su participación en el viaje a Lago Escondido junto a jueces y directivos de Clarín.

“Había muchos proyectos para tratar pero lamentablemente la decisión del oficialismo fue no tener la última sesión del año. Abordando el encubrimiento de D'Alessandro y Juan Bautista Mahiques”, declaró Javier Andrade, legislador por el FdT.

También se refirió a la represión que realizaron autoridades de la Ciudad en el Obelisco en el marco del festejo por la Selección Argentina: “Fue inentendible, a todos nos sorprendió. Hay una imagen que clarifica la situación donde se muestra que D'Alessandro está enamorado de las vallas. Estamos preocupados por lo que pueda pasar el domingo que viene”.

LRA 16 La Quiaca

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático brindó la formación integral en ambiente a legisladores de la Cámara de Diputados de la Provincia de Jujuy, cerrando así la etapa destinada a las máximas autoridades de los tres poderes del estado, en el marco del cumplimiento de la Ley Yolanda.

El Diputado Adriano Moroni, en contacto con Radio Nacional La Quiaca, mencionó “Efectivamente se está desarrollando el día de hoy en la legislatura está Capacitación en la Ley Yolanda para los legisladores de cada uno de los bloques que integran la cámara y también para el personal técnico y asesores de la cámara, porque bueno tiene que ver con una ley de carácter obligatorio todos los funcionarios públicos deben recibirla y tiene que ver sobre todo con el cuidado del ambiente con una mirada de perspectiva de lucha con el cambio climático estuvo presente la Ministra de Ambiente María Ines Zigarán, dónde nos han dado, nos han brindado algunos conceptos básicos sobre algunas políticas básicas qué deben ser transversales a las distintas políticas de un gobierno y también viendo y detallando algunas de las políticas del estado provincial.

LT 12 Paso de los Libres

Abren sobres del llamado a licitación de las obras del futuro Segundo Puente Chaco-Corrientes

El jefe del Distrito 10, Daniel Flores, comentó en "Hay Otra Manera" sobre la licitación N°46-0209-22 de la Dirección Nacional de Vialidad y la apertura de sobres de ofertas pública para las obras de circunvalación, en lado correntino y lado chaqueño, para el segundo puente interprovincial.

La obra "Variante de Paso por la Ciudad de Corrientes" consistirá en 12,6 km de calzada indivisa bidireccional que conectará la Ruta Nacional 12 y la Ruta Provincial 5, se presentaron dos empresas cuyos antecedentes y ofertas entraron en proceso de evaluación y antecedentes, se estima que la obra de infraestructura llevará 18 meses de emplazado.

LRA 14 Santa Fe

El aeropuerto de Sauce Viejo está cada día más cerca de convertirse en internacional ya que en los últimos días se firmó un convenio que permitirá la modificación edilicia requerida a fin de incorporar los sectores de aduana, migraciones, Senasa, sanidad y frontera.

Desde temprano dialogó con Silvana Serniotti, Directora del aeropuerto acerca de la obra de remodelación que tiene un monto estimado de 29 millones de pesos y un plazo estimado de ejecución de 90 días, ya que se realizará fuera del horario operativo del aeropuerto a fin de no interrumpir la actividad diaria.

De la firma del convenio participaron autoridades del aeropuerto de Sauce Viejo, el gobernador Omar Perotti y la Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano.

LRA 1 Buenos Aires

Un recorrido por la coyuntura del país, en época del mundial; desde la renuncia de Cristina Kirchner a cualquier candidatura para el próximo año a la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor por parte del INDEC, pasando por la represión de Horacio Rodríguez Larreta de los festejos en el Obelisco por la clasificación a la final de la Selección nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Chile rechazó sumarse a la declaración de Colombia, México, Bolivia y Argentina en favor de Pedro Castillo. En el gobierno explican que la postura de Chile no debe perder de vista que Perú es un país vecino y que cualquier señal puede tener efectos nocivos en esa relación bilateral.

De hecho, al momento de ocurrir el golpe encabezado por Castillo había pasado poco más de una semana desde que éste visitara Santiago y junto con Boric comprometieran la realización de la Alianza del Pacífico este 14 de diciembre, en Lima.

Pero a diferencia de lo que ha hecho México –que ha calificado lo ocurrido como un “golpe blando” en contra de Castillo y le ofrecieron asilo-, el gobierno chileno entiende que el ex mandatario no respetó los marcos institucionales y, por tanto, no pueden tampoco salir en su defensa.

Política | Volver al inicio

LRA 43 Neuquén

El periodista se refirió al allanamiento en la causa que se investiga el viaje realizado por jueces, fiscales, servicios de inteligencia, funcionarios del gobierno porteño y empresarios ligados a los medios de comunicación.

LRA 53 San Martín de los Andes

El legislador confirmó que el apoyo del justicialismo de San Martín de los Andes a la candidatura de Martín Rodríguez es unánime.

LRA 30 Bariloche

Diego Ravasio y Martin Cruz Feilberg resultaron culpables en el caso Elías Garay. Ambos estaban acusados de asesinar al joven mapuche en la zona de Cuesta del Ternero el año pasado, mientras la Lof Quemquemtrew realizaba reivindicación territorial. El juez Bernardo Campana leyó el veredicto.

LRA 53 San Martín de los Andes

Se refirió con esos términos a la realidad política de la provincia y lo que la apareció en escena de Rolando Figueroa ha generado en todos los partidos, incluido el MPN.

En cuanto al alejamiento de Rolando Figueroa del espacio aseguró que no debería dar lo mismo "subirse a cualquier colectivo".

Winkelman estimó que si se es del MPN se es defensor de la provincia, aún siendo más de izquierda o de derecha, que es algo característico del movimiento.

Aseveró que le genera enojo lo que está ocurriendo en la provincia. y que no es lo mismo juntarse con el PJ o con Cambiemos.

El presidente del Concejo Deliberante local afirmó que debería analizarse todo lo que ha hecho el Movimiento Popular Neuquino en la provincia luego de muchos años de estar gobernándola antes de criticar.

LRA 7 Córdoba

El centro ideológico del peronismo está superpoblado. El primer paso fue dado por Cristina Kirchner, cuando después de criticar a Martín Guzmán por izquierda, empezó a sostener a Sergio Massa por derecha. Después, La Cámpora empezó a dar fe de racionalidad, previsibilidad, a convocar a mesas de acuerdo entre todos los argentinos y argentinas. El riesgo de este corrimiento es borrar distinciones significativas entre el centro izquierda que históricamente expresó el kirchnerismo y la derecha neoliberal.

LV 8 Libertador

Así se expresó Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa y presidenta del PJ provincial, quien opinó acerca del futuro del partido de cara a un año electoral.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El 15 de diciembre de ese año, el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, sorprendía con un anuncio: el pago total de lo que nuestro país le debía al Fondo Monetario Internacional.

La cancelación de aquella deuda se concretaría días después con el desembolso de 9810 millones de dólares, mediante el uso de reservas del Banco Central y significaría un ahorro de 842 millones de dólares en intereses.

Se trataba de la segunda vez en la historia que la Argentina decidía la cancelación de la deuda con el organismo multilateral de crédito. La primera vez había sido en 1947, durante la presidencia de Juan Domingo Perón.

LRA 1 B uenos Aires

El economista analizó las últimas noticias que dio el Ministerio de Economía de la Nación respecto a la colocación de deuda 770 mil millones de pesos, que renovó los vencimientos y alcanzó "360 mil millones de pesos para financiar el gasto público".

"Los Estados, todos los gobiernos, tienen formas de cómo financiar el gasto público. La pregunta es cómo se financian. Por un lado está la emisión monetaria, que es lo que hacen Estados Unidos y Europa, por ejemplo. Pero también se endeudan, o emiten deuda. Y eso equilibra las cuentas y deja avanzar con el gasto público", explicó.

Zaiat mencionó que cuando dicen que no hay que incrementar el gasto público, o reducir la emisión monetaria, es como pedir que se crezca menos. Y si eso pasa, "hay menos empleo, y eso da una situación de deterioro social".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) destacó que el acuerdo de precios alcanzado por el Gobierno con empresas que fabrican insumos difundidos "es una manera de contener la inflación y da previsibilidad y estabilidad económica".

Daniel Rosato resaltó el acuerdo con las compañías que se alcanzó en el ámbito de la Secretaría de Comercio prevé aumentos de precios de 3,9% por los próximos cuatro meses, con el objetivo de trazar un sendero de previsibilidad.

Por otro lado, apoyó el bono anunciado por el Gobierno y subrayó que "es un planteo justo". "Los trabajadores están siendo muy golpeados por la inflación y que es necesario que el trabajador pueda tener un bono para que de modo más sustentable pueda pasar las fiestas", dijo.

LRA 4 Salta

Tras un extenso debate, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2023. El mismo será de $618 millones de pesos, representando un 128% más respecto al 2022, siendo las áreas de salud, educación y seguridad las que representan un 85,30% del total.

Durante su alocución, la diputada opositora Cristina Fiore (Ahora Salta) aseguró que los recursos del presupuesto no priorizan áreas vitales para la provincia como son Desarrollo Social, Producción o Turismo.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Sergio Massa, fue el encargado de informar sobre el entendimiento alcanzado con los principales fabricantes de calzado deportivo para bajar en promedio el 15% en los precios vigentes a diciembre en las marcas y modelos de mayor rotación en el mercado, y que contempla un sendero de aumentos de valores de hasta el 3% para enero, febrero, marzo y abril.

El acuerdo con las marcas Nike, Puma, Adidas, Topper, Fila, Umbro, Asics, Kappa, Crocs, Reebok, Vans, Hush Pupies, Rip Curl, Lotto, New Balance, All Star, Converse, Le Coq Sportif, Jaguar, DC, Kioshi, Decker, Addnice, Head, CooperShoes, Kalwer, Joma, Pony, Bicontinentar y Ferli fue anunciado en una reunión junto a empresarios y el secretario de Comercio, Matías Tombolini.

LRA 1 Buenos Aires

La utilización de la capacidad instalada (UCI) de la industria se ubicó en 66,7% en octubre, 2,4 puntos por encima del 64,3% obtenido en igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, el nivel del décimo mes del año se ubicó 1,9 puntos por debajo del 68,6% alcanzado en septiembre pasado, agregó el organismo estadístico.

LRA 30 Bariloche

En diálogo con la Radio Púbica la secretaría de turismo de Dina Huapi Verónica Montero brindó detalles sobre las propuestas del destino y expresó gran expectativa ante la próxima temporada de Verano; "Estamos felices, superamos las 750 camas y logramos sumar habilitaciones"

Montero recomendó a los visitantes consultar el sitio oficial www.dinahuapi.com ar para certificar veracidad y calidad de los servicios turísticos que ofrece la localidad.

Destacó atractivos naturales como las extensas playas con totalidad de costas con acceso libre y con las mejores vistas hacia la pre Cordillera de los Andes además de los ríos Limay y Ñirihuau, "un marco inigualable que convierte a Dina Huapi en una opción imperdible" afirmó.

LT 11 Concepción del Uruguay

Alberto Poggio, concesionario de Paso Vera indicó en nuestra emisora que contarán con 5 sectores. “Hay playas para mascotas, y también un sector para kayaks”, aseguró. Poggio sostuvo que se ampliaron los paradores y sanitarios; se puso nueva iluminación, entre otras modificaciones.

“Cerramos nuevamente el contrato con el municipio, con ideas distintas y comenzar a poner en orden el sector de Paso Vera” sostuvo el concesionario.

Luego, reseñó “Los deportistas pueden ingresar al balneario de 7 a 8 de la mañana, tanto ciclistas o maratonistas” aseveró Poggio.

En tanto, el concesionario, detalló “Las inundaciones, hacen prácticamente inviable invertir en cabañas, pero si se pueden hacer de forma desmontable” manifestó.

En cuanto a horarios, dijo “La playa de Paso Vera, cierra a las 20 hs. por una cuestión de seguridad y los horarios de cierre del balneario son los que estipula el municipio” manifestó Poggio.

Laborales | Volver al inicio

LRA 5 Rosario

En declaraciones al móvil de Nacional Rosario Fontanarrosa, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, se refirió al último tramo de la paritaria 2022 y descartó la posibilidad de un bono de fin de año para empleados públicos. "El bono es un recurso cuando no están las posibilidad de alcanzar o acompañar el poder adquisitivo", afirmó Perotti.

En comunicación con Buen Día Nacional (de 8 a 12), revindicó el "diálogo y lo acordado" con los gremios de la provincia y destacó: "las cosas que planteamos las cumplimos y eso es una de las cosas que va generando confianza entre los actores".

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno anunció el pago de un bono de 13.500 pesos en dos cuotas para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y otro de 24.000 pesos a desembolsar en diciembre para trabajadores en relación de dependencia con ingresos por debajo de 185 mil pesos. El anuncio se conoció en una conferencia de prensa ofrecida por las ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel "Kelly" Olmos, y fue ratificado más tarde en sus detalles a través de Twitter por el presidente Alberto Fernández.

La titular de Desarrollo Social detalló que "el monto total de $13.500" será abonado "en dos cuotas: una previo a Navidad, el 21 de diciembre, por $6.750".

La segunda parte se entregará "para fiesta de Reyes, el 6 de enero, cuando la validación del Potenciar Trabajo esté concluida", afirmó.

"Vamos a llegar a más de 1.300.000 titulares del Potenciar Trabajo", aseguró Tolosa Paz, y señaló que "queremos que tengan una Navidad en familia y en paz, en el marco de cantidad de medidas que ha implementado el Presidente en el mes de diciembre, para sostener la vida y los ingresos de los más vulnerables".

LRA 29 San Luis

Gremios y sindicatos provinciales se reunieron con el gobernador, Alberto Rodríguez Saá y con el ministro de Hacienda, Eloy Horcajo. Acordaron la entrega de un bono de fin de año, que sin adelantar de qué monto será, se adelantó que sería depositado con los haberes de diciembre. También se habló de la posibilidad de una nueva recomposición salarial, llevando el 13% que se dará en diciembre a un 20%. Esto todavía no ha sido confirmado, pero las fuentes consultadas creen que seguramente se concretará.

LRA 7 Córdoba

Tras el asesinato de Javier Bocalón, el sindicato de peones de taxis (Sinpetaco) reiteró su reclamo por mayor seguridad. Por este motivo, en la jornada de hoy serán recibidos por autoridades de la Policía de la provincia.

En diálogo con Nacional Informa, Miguel Arias, titular del gremio de choferes, destacó que los taxistas menos puestos de control, fundamentalmente en barrios periféricos donde se registran hechos de inseguridad. Como medida de fuerza no descartan levantar el servicio durante las fiestas de fin de año.

El dirigente gremial dijo “nos obligan a trabajar para las fiestas pero sin ninguna garantía de protección no sé si van a querer trabajar”. Cabe destacar que días atrás el sindicato realizó un petitorio de bono por 50.000 pesos a los permisionarios, y de no llegar a un acuerdo corre riesgo el servicio para la noche del 24 y el 31.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Lara Annichini es una joven de 21 años, cantante paranaense nacida en Bajada Grande. Este año lanzó dos canciones de su autoría y el próximo año expondrá su primer disco. Estudia canto y toca el piano y la guitarra.

LRA 2 Viedma

Lucas Lefinir se consagró campeón del Sudamericano de Malambo que se realizó en Presidencia Roque Sáenz Peña de Chaco, el pasado fin de semana. Contó cómo fueron sus inicios a los 8 años.

LRA 5 Rosario

La banda rosarina de rock, ska y reggae regresa a los escenarios locales, este viernes desde las 20, en el Galpón de la Música (ubicado en Estévez Boero 980) donde celebrará sus 15 años ininterrumpidos y de autogestión. El bajista Ale Gamba palpitó el recital en una entrevista con Nacional Rosario Fontanarrosa.

"Este fue un año muy bueno, pudimos juntarnos, meter recitales, grabar temas nuevos. Ahora queremos cerrarlo con todo, y festejar los 15 años de la banda", destacó el músico de Cool Confusion en La siesta jugada (13 a 15 hs.) y resaltó: "Somos siempre un grupo muy unido, pese a los cambios que ha tenido la banda".

Sociedad | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

El legislador nacional se refirió al proyecto de Capitanich tras el cruce con Greenpeace. Por su parte el gobernador anunció el lunes 12 de diciembre, que impulsará una ley de carácter nacional contra el desmonte ilegal de bosques nativos como delito penal. Lo realizará a través de los legisladores nacionales que pertenecen a Chaco y forman parte del bloque Frente De todos: "El nos instruyó a los legisladores del Chaco para que presentemos un proyecto en el cual estamos trabajando, para que el desmonte sea considerado un delito, para esto debe estar tipificado en el Código Penal. Hasta ahora lo que es una falta, es una violación a las disposiciones provinciales con lo que se sanciona con decomiso de los instrumentos realizados para el desmonte, por ejemplo una topadora. Muchas veces el valor de la multa es irrelevante frente a lo que deja una hectárea desmontada sobre la cual se planta la soja. Muchos prefieren pagar la multa y realizar el desmonte.

LRA 23 San Juan

La ministra de Salud de la Nación se encuentra en San Juan. Es que la funcionaria nacional participará de la inauguración del "Laboratorio de control de calidad CanMe - Inta”, en la estación experimental agropecuaria San Juan (INTA), provincia de San Juan.

En exclusiva con Radio Nacional San Juan, la doctora Vizzotti se refirió a la importancia de "fijar políticas públicas que permitan la correcta implementación de la Ley de Regulación de Cannabis Medicinal".

LRA 24 Río Grande

El Viceministro de Ambiente de Nación, Sergio Federovisky, y el Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, recorrieron las zonas afectadas por incendios forestales y la base operativa del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) que cuenta con un Comité Operativo de Emergencia (COE).

El funcionario nacional, en diálogo con Nacional Río Grande, brindó detalles de esta recorrida, destacando que "estuve ayer y antes de ayer en Tierra del Fuego con el gobernador y sobrevolamos todas las zonas afectadas y efectivamente se trata de un incendio muy complejo, bastante delicado y con una enorme extensión"; y resaltó que "estamos trabajando muy fuertemente desde el primer día, la provincia tuvo una respuesta inmediata acorde a la magnitud del problema; solicitó inmediatamente la colaboración del Plan Nacional de Manejo del Fuego y se destinó una colaboración de medios aéreos y brigadistas que están trabajando desde hace más de diez días".

LRA 54 Ing. Jacobacci

Un vecino de Ingeniero Jacobacci se refirió al proyecto de mejora barrial en las plazas y espacios recreativos de la ciudad. El domingo inaugurarán un espacio comunitario que llevará los nombres de dos vecinos: Don Cano y Mauro Carballo.

LRA 21 Santiago del Estero

El contador Alejandro Jozami titular del programa Incluir Salud en la provincia, brindó detalles sobre la segunda reunión federal con el objetivo de mejorar el programa y la calidad del servicio.

Manifestó que entre las propuestas figuran: la posibilidad de crear una red pública federal, la financiación de trasplantes a través del INCUCAI, reducir el plazo de afiliación entre otras. Recalcó además que el programa posee una cobertura integral.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Con las fiestas de fin de año a la vuelta de la esquina, los tucumanos y las tucumanas buscan los precios más bajos de los productos infaltables en la mesa navideña. “Lo que hoy más está saliendo es el pan de Navidad tradicional, que tiene menos cantidad de frutas secas y que tiene buen precio. Un pan dulce promedio de 400 gramos económico sale $350 o $400. Para un pan dulce con más cosas estamos hablando de $2000 en adelante, de acuerdo a lo que tenga. Vamos a tener muy buenas ofertas para la gente porque pensamos en ellos y también queremos apuntalar las ventas”, señaló Pablo Albertus, presidente del Centro de Industriales Panaderos de Tucumán.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En el transcurso de estos años y desde distintos enfoques, con voces y aportes diversos y potentes y como siempre con historias personalísimas, en Mujeres...¡de acá! se habló de mujeres en contexto de encierro.

Hace mucho tiempo, organizaciones sociales, activistas por los derechos humanos, cooperativas y desde la academia también trabajan, acompañan, guían e incentivan y reeducan a personas que están privadas de su libertad. Marcela Ojeda se propuso escribir parte de esta historia, porque mucho tiene que ver con la escritura y la reinserción y la posibilidad de abrir nuevos caminos, empezar a escribir, literalmente, historias.

Por eso, en Mujeres...¡ de acá! Marcela Ojeda conversó con Cynthia Bustelo es Dra. en Ciencias de la Educación, diplomada en ESI por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y es coordinadora pedagógica y docente del Programa de Extensión en Cárceles y allí organizaran talleres, cursos y espacios de formación intramuros.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El seleccionado argentino jugará el domingo la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 con su tradicional camiseta a bastones verticales celestes y blancos, tal como sucedió en las finales ganadas en Argentina 1978 y México 1986.

En las finales de Italia 1990 y Brasil 2014, ambas perdidas, el equipo vistió una alternativa de color azul.

La FIFA informó hoy oficialmente que en el juego decisivo del domingo próximo a las 12 (hora de la Argentina) en el Estadio Lusail el combinado albiceleste saldrá con la tradicional casaca celeste y blanca, con pantalón y medias blancas, en tanto que el arquero Emiliano Martínez lucirá indumentaria verde.

Por su parte, Francia vestirá con camiseta, pantalón y medias azules, mientras que el arquero Hugo Lloris tendrá un atuendo amarillo.

LRA 7 Córdoba

Daniel “Rana” Valencia, campeón del mundo en 1978, señaló que la victoria de Argentina ante Croacia por 3-0 en semifinales del Mundial Qatar 2022, le brinda alegría al pueblo.

"La alegría pasa por la pasión. Tenemos al mejor en su plenitud”, explicó en diálogo con Nacional Informa. “Queda muy poquito para el último paso. Estamos teniendo alegría”, señaló el ex delantero de Talleres.

De visita en su Jujuy natal, donde recibirá un homenaje por el título, señaló que “me enorgullece que en cada pueblito que pasé cada uno está con la bandera argentina. Es una alegría”.

Además también tuvo palabras elogiosas para con César Luis Menotti, entrenador en el Mundial de 1978 y director General de Selecciones Nacionales. “Hay que agradecerle a Menotti, que bancó al cuerpo técnico desde el inicio. Hay que agradecerle, otra vez", finalizó el Rana.

LRA 1 Buenos Aires

El entrenador de inferiores y coordinador del fútbol infantiles de Racing Miguel Angel Micó, quien fue uno de los gestores para que Rodrigo De Paul llegara a Racing, opinó de cómo ve a la Selección para este domingo cuando se enfrente en la final con Francia.

"Los veo bien para el domingo. Es una final. Para algunos puede ser candidato Francia por sus antecedentes, pero la Argentina está bien y Messi está en plenitud. Soy muy frío para ver los partidos, y veo un buen equipo en la Selección", expresó. Y agregó: "Es un partido para verlo tranquilo, no apasionarse y confiar. Hay jugadores que han mejorado muchísimo en su rendimiento".

Nacional Rock

En Rosca N'Roll hablamos con Alejandro Apo, periodista deportivo y comentarista de los partidos de la Selección Argentina en la Copa del Mundo. En la previa, dijo: “Yo critico mucho a las personas que ganan o pierden los partidos en las vísperas. Nadie tiene asegurado nada”.

Apo resaltó el carácter del equipo, tanto en lo anímico como en lo futbolístico, y expresó: “Croacia había eliminado a Brasil y Argentina lo transformó en un equipito”. Además, valoró que la aparición de Dibu Martínez y de Cuti Romero es mérito de Scaloni.

Por último, sobre las declaraciones de Messi y las críticas recibidas por un sector de la prensa, opinó: “El ¿Qué mirá, bobo? es hasta delicado, lo estaban torturando para hacerlo reaccionar. Messi nunca jamás se acerca a una cargada rival”.

LRA 26 Resistencia

"Muchas veces se dice que un país extiende su soberanía a través de sus fuerzas armadas, y pongo el ejemplo de EEUU con su presencia en su portaaviones frente a los países que le son opositores a su régimen. Hay otra manera de extender la soberanía o llevar el poder blando a través de la cultura y la educación. Quiero hacer una mirada especial por el mundial Qatar 2022, el fenómeno Argentina en este mundial. Ni siquiera los Argentinos estamos muy duchos en entender el fenómeno que significa nuestra celeste y blanca. Realmente nos pone muy locos saber que cada partido en la selección Argentina es local, pero que no toda la hinchada que está en esos estadios hermosos no son todos argentinos son ciudadanos del mundo con un sentimiento argentino. Y es raro encontrar esto" comentó en su columna semanal el profesor integrante de la Fundación Soberanía y Memoria.

LRA 7 Córdoba

Daniel Ríos, primer entrenador de Cristian “Cuti” Romero en San Lorenzo de barrio Las Flores, dijo que desde “chico tuvo la misma forma de jugar”.

“De chiquito tuvo la misma manera de jugar. Era el primero en llegar y el último en irse de los entrenamientos. Cabeceaba bien y le pegaba en los tiros libros. Se acostumbró a jugar de chiquito con línea de tres y después lo hizo en Italia”, indicó Ríos en diálogo con Hay Mañana.

"Siempre mantenemos el contacto con la familia, sobre todo con la mamá Rosa, quien lo acompañaba a los partidos”, explicó Ríos. “Cuando juega se les nota el potrero. De chico se lo observaba seguro. Ahora lo vimos hacer lo mismo”, aseveró.

LRA 1 - Buenos Aires

Tras el triunfo de Francia ante Marruecos y la confirmación de que disputará la final con nuestro país, el actor franco-argentino expresó su amor por la camiseta argentina, y señaló que el equipo galo no le produce "absolutamente nada". Además, afirmó que le gustaría "ver siempre al pueblo así".

LRA 7 Córdoba

La fiebre por la Scaloneta no tiene fronteras y encuentra una particular hinchada en Bangladesh. Tras el paso de la selección a la final de la Copa del Mundo, Nacional Informa dialogó con Foysal Omar Quiz, bangladí oriundo de la capital de ese país sobre el fanatismo que genera Messi y la selección argentina.

“Estamos contentos por la clasificación. Somos muy optimistas por el resultado, ya sea contra Francia o Marruecos. Hay mucha gente que apoya a Argentina”, dijo Quiz, profesor de Derecho en la American International University-Bangladesh.

Consultado acerca del origen del fanatismo por la selección nacional, Quiz explicó que la primera copa del mundo que vieron fue México ´86, cuando Argentina se consagró campeón por segunda vez. Desde entonces, contó que la admiración es por generaciones “los más chicos a Messi, yo a Batistuta u Ortega y mis padres a Maradona”, dijo el docente de 31 años. Además, destacó que “desde el ´90 estamos esperando la copa, es el último mundial de Messi y queremos que gane”.

LRA 6 Mendoza Quino

Tras los festejos del pase de la selección argentina a la final en el Mundial de Qatar más de 20 mendocinos fueron detenidos durante los festejos en pleno centro mendocino. Luego de un día de privación de libertad comenzó su liberación. La subdirectora de Ejecución Penal en la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Romina Cucchi, informó en Aire Nacional que hasta el momento no hay imputaciones y que la totalidad de los aprehendidos ya fue liberada.

"Hemos constatando lesiones que se provocaron durante las detenciones por lo que se han hecho presentaciones en el Ministerio Público Fiscal, precisamente en la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional", señaló y dijo que la violencia con la intervino un número desmesurado de agentes policiales se prueba mediante videos que han sido adjuntados a la denuncia. Por su parte, la Inspección General de Seguridad también inició las investigaciones correspondientes sobre el uso desmedido de la fuerza,

Los detenidos son varones en su mayoría de entre 20 y 30 años que provienen de departamentos foráneos al Gran Mendoza.

LRA 1 Buenos Aires

El artista visual mendocino, Juan Pablo Inzirillo, inaugura la muestra “El abrazo de Messi”, el próximo viernes 16 a las 20.30, en el Espacio B del Museo Carlos Alonso. La entrada es libre y gratuita.

Juan pablo visitó Aire Nacional para dar detalles de la exposición y de la serie de eventos e intervenciones que nuclea este gran trabajo.

“El abrazo de Messi” concentra una serie de pinturas, objetos, intervenciones, piezas audiovisuales y performáticas. Nace con una pintura en la que aparecen dos Batman, un elemento clásico de la obra de Inzirillo, uno con la camiseta del Barcelona y otro con la de la selección argentina abrazados.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista francesa corresponsal en Argentina de LÉquipe anticipó que el equipo de su país natal “tiene muchos recursos y posibilidad de recambio” y que “llega muy bien” de cara a la final del domingo.

“Se habla del duelo entre Lionel Messi y Kylian Mbappé, es algo que interesa e intriga en Francia. Allá no sienten que está la final ganada para nada, se piensa que el partido será parejo. Hay respecto entre ambas selecciones”, expresó Anaïs Dubois.