Diario de Radio Nacional 15/09/2021

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: El Presidente convocó a “estar unidos más allá de las diferencias políticas”

LRA 1 Buenos Aires – JOSE “PEPE” MUJICA: “A veces el inconformismo lleva a una reacción de apostar por lo contrario”

LRA 1 Buenos Aires – Ministros del gabinete: Pusieron su renuncia a disposición del Presidente

LRA 1 Buenos Aires – RICARDO FORSTER: “De las derrotas hay que salir interpelando a la sociedad”

LRA 1 Buenos Aires – JOSE PABLO FEINMANN: “El Gobierno tiene mucho apoyo pero está hackeado por el poder real”

LRA 1 Buenos Aires – FABIAN GAGLIARDI: “Alberto se pondrá la campaña al hombro y saldrá adelante”

LRA 1 Buenos Aires – JOSE LUIS GIOJA: “Tenemos que aceptar el resultado y ponernos a trabajar”

LRA 1 Buenos Aires – DANIEL MENENDEZ: “Debemos acelerar el impacto de las mejoras en la calidad de vida”

LRA 1 Buenos Aires – NICOLAS TROTTA: “La sociedad nos está diciendo que tenemos que buscar nuevas soluciones”

LRA 52 Chos Malal – CRISTIAN NAVAZO: Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas

LRA 7 Córdoba – MARCELO CASARETTO: “Estoy proponiendo que hagamos lo que tenemos que hacer”

LT 14 Paraná – Respaldo a las pymes: Destacan que el proyecto Compre Argentino “dará más industrialización”

LRA 8 Formosa – Se suman diputados provinciales y concejales: El gobernador Insfrán convocó a elecciones provinciales

LRA 8 Formosa – Obra pública: Licitaron la construcción de 560 nuevas viviendas en 12 localidades

LRA 22 Jujuy – RAUL LLOBETA: “Es lógico que festejen quienes ganan plata con la especulación”

LRA 3 Santa Rosa – JORGE RACHID: “El Frente de Todos puede vencer si hay una estrategia”

LT 14 Paraná – HECTOR RECALDE: Asegura que no es viable reemplazar indemnizaciones

LT 11 Concepción del Uruguay – Guerra de Malvinas: Fue identificado el cuerpo de Carlos Pereyra

LRA 19 Puerto Iguazú – ELIDA BAREIRO: Impiden el cruce de camiones en la frontera de Iguazú con Brasil

LRA 5 Rosario – MATIAS FERNANDEZ: Migraciones difundió las nuevas normativas sanitarias

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas – ROBERTO MURCIA: En octubre iniciará de manera progresiva la temporada de cruceros

LRA 9 Esquel – Puerto Madryn: Denuncian penalmente el apagón de una cámara de vacunas

LT 14 Paraná – Ministerio de Salud de Entre Ríos: Bajó el porcentaje de internados en Terapia Intensiva por coronavirus

LT 14 Paraná – LUCAS KECHER: En Entre Ríos “bajó notablemente” los casos de coronavirus

LT 14 Paraná – ROMINA CARRIZO: Hay paranaenses aislados por casos de la variante Delta en Santa Fe

LV 4 San Rafael – CLAUDIA CABELLO: Disminución de las internaciones por COVID

LRA 6 Mendoza – HUGO PIZZI: “Con barbijo y la vacunación completa es difícil contagiarse con la Delta”

LU 4 Patagonia – LORENA ABRIL: “Venimos completando esquemas de vacunación de manera acelerada”

LRA 53 San Martín de los Andes – ALEJANDRO APAOLAZA: Expectativa por la apertura de las fronteras con Chile

LRA 28 LA Rioja – JUAN MANUEL ESPINOSA: “El voto blando 2019 tenía una expectativa en lo económico”

LRA 18 Río Turbio – KARINA NIETO: “El camino es estar en contacto con los vecinos”

LV 8 Malargüe – Repercusiones electorales: Los engaños de Cornejo y Ojeda ganan votos

LRA 6 Mendoza – ROBERTO RIGHI: “La autocrítica pasa por la necesidad de generar dignidad con trabajo”

LRA 43 Neuquén – MYRIAM BREGMAN: “Somos la tercera fuerza del país”

LRA 54 Ing. Jacobacci – ANA MARKS: “Se necesita corregir aspectos como la generación de empleo”

LRA 57 El Bolsón – MARIA CELESTE RATTO: “La población mostró un enojo generalizado hacia todos los partidos”

LRA 1 Buenos Aires – RICARDO ARONSKIND: ¿Es compatible cumplir con el FMI y con el electorado?

LRA 26 Resistencia – En el club Sarmiento de Resistencia: Se realizará el lanzamiento del Programa Potenciar Inclusión Joven

LRA 9 Esquel – RICARDO BESTENE: “Esta ley será un antes y un después para la región”

LRA 42 Gualeguaychú – Turismo en Entre Ríos: Aseguran que el PreViaje es una gran herramienta para el sector

LRA 7 Córdoba – HECTOR CONTI: “El 2,13% de inflación fue el registro más bajo del año en Córdoba”

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno nacional presentó el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, cuyo objetivo está centrado en incrementar la producción y la industrialización del sector, aumentar el ingreso de dólares y garantizar el autoabastecimiento. El presidente Alberto Fernández encabezó la presentación en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

Estuvo acompañado por los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Producción, Matías Kulfas, y por el secretario de Energía, Darío Martínez.

Fernández remarcó que el proyecto busca que “ingresen los dólares que hacen falta en el país, en un momento donde hacen falta”. También llamó a “poner el máximo impulso a la actividad petrolera y gasífera” en todo el país, “ahora el horizonte empieza a despejarse”.

LRA 1 Buenos Aires

El ex presidente de Uruguay dialogó en Radio Nacional desde su chacra en Rincón del Cerro (Montevideo) y analizó los resultados de las últimas elecciones con respecto a la ultraderecha: “Hay una confusión sobre lo que es la libertad, parece que es hacer todo lo que se antoje. Eso es irresponsabilidad. No puede ser la libertad de unos a cargo del sometimiento de muchos otros”.

En esa línea, José “Pepe” Mujica remarcó que hay multicausales pero que existe una tendencia creciente en las sociedades que tiene que ver con una especie de “inconformismo latente y permanente” que se acentúa en las clases medias. “En Estados Unidos sorprendió el triunfo de Donald Trump pero en México no me van a convencer que abruptamente se transformó en izquierda, votó en contra de lo que había”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, puso hoy a disposición del presidente Alberto Fernández su renuncia, al considerar la necesidad de “interpretar el veredicto” del electorado en las PASO del domingo.

“Escuchando sus palabras del domingo por la noche, donde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino, he considerado que la mejor manera de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a su disposición”, dice la carta presentada hoy al Jefe de Estado.

En su carta, De Pedro manifestó que “motiva la presente poner a su disposición mi renuncia al cargo de ministro del Interior de la Nación con el que he sido honrado desde el 10 de diciembre de 2019”.

Los ministros de Justicia Martín Soria y de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, conjuntamente con la titular del PAMI, Luana Volnovich y la del ANSES, Fernanda Raverta también pusieron a disposición del Presidente sus renuncias.

LRA 1 Buenos Aires

El filósofo y asesor presidencial analizó algunos de los motivos que llevaron a la derrota del Gobierno en las PASO, como la falta de dinero y trabajo, la carencia de práctica política por el aislamiento, y la foto del cumpleaños en Olivos, entre otros.

En ese sentido, instó a no subestimar el impacto que generó la pandemia en la práctica de la política y llamó a recuperar “la tradición democrática y popular de la política, que es calle, reuniones, unidad básica, movilizaciones, y debate interno”.

En tanto, consideró necesario que el Gobierno “tome decisiones reparadoras para los que más han sufrido el gobierno de Macri y la Pandemia”.

LRA 1 Buenos Aires

El filósofo hizo un profundó análisis del resultado de las PASO y declaró que “espero que el Gobierno reciba este llamado de atención”, porque “si no se ponen firmes van a perder en las próximas elecciones”.

Asimismo, habló sobre los límites de poder que tiene el ejecutivo “hackeado por los poderes reales”, distinguió el rol de la oposición “quienes hacen lo que quieren” y manifestó que en el domingo de elecciones hubo un “voto suicida” (voto en contra de los propios intereses personales) “debido a las promesas incumplida realizadas por el Presidente”.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente se reunió en el partido bonaerense de Almirante Brown con funcionarios e intendentes del conurbano. En ese municipio encabezó el acto de puesta en marcha de 25 obras públicas en 14 provincias y visitó la fábrica de envases Ball en el parque industrial de Burzaco.

El intendente de Berisso sostuvo que el clima en la reunión fue “muy bueno” y explicó que analizaron los resultados de las PASO. “Todo lo que hizo el gobierno para contener a los vecinos con los diferentes programas, capaz no alcanzó”, señaló.

Fabián Gagliardi, que ganó en su distrito, dijo que seguirán trabajando y ayudarán a los ciudadanos: “Alberto Fernández se pondrá la campaña al hombro y saldrá adelante”.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional reflexionó sobre el resultado de las PASO y manifestó que “fue un cachetón electoral” pero que aun así “tenemos que aceptar el resultado y ponernos a trabajar con voluntad férrea para poner a la Argentina de vuelta en el camino”.

“Hay un Gobierno que ha sentido el golpe y ha sentido el reclamo del pueblo votando y tiene tiempo de corregir lo que debe corregir”

Sobre la unidad del Peronismo, el y ex Presidente del Partido Justicialista declaró que “siempre existe el riesgo de la división, pero lo que prima ahora es la bandera de la unidad. Somo justicialista y en la escala de valores siempre está primero la patria”.

LRA 1 Buenos Aires

Daniel Menéndez, Sociólogo. Coordinador nacional de Barrios de Pie y candidato a Diputado de la Nación por el Frente de Todos, analizó el resultado de las PASO y la importante labor que debe haber el gobierno en busca de revertir el resultado.

“Ojalá rápidamente retomemos la agenda de los problemas que hoy tiene la gente y nos podemos poner a trabajar en el mensaje que el pueblo nos dio y dar vuelta la página”.

“Se debe acelerar el impacto de las mejoras en la calidad de vida de la gente, y se debe graficar de manera más clara cuáles son los dos modelos de país, un modelo de endeudamiento y uno de trabajo”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Educación de la Nación se refirió al resultado de las PASO: “La sociedad nos está diciendo que no es suficiente, que tenemos que buscar nuevas soluciones a problemas históricos que tiene el país”, sostuvo. En ese sentido, contó que “el Presidente nos ha dicho ‘aceleren el ritmo porque lo que está en juego es el modelo social que queremos para la Argentina’”.

LRA 52 Chos Malal

El presidente Alberto Fernández presentó en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas. “Hay un eje importante que es desarrollar el valor agregado nacional, es decir las pymes nacionales y regionales”, señaló Navazo.

LRA 7 Córdoba

El diputado por Entre Ríos del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, presentó un proyecto para aumentar por decreto los salarios del sector público y privado. “Hay empresas que han ganado y nunca eligen subir el salario de los trabajadores. Eso hay que modificarlo, es una discusión política, económica y social”, indicó el parlamentario.

LT 14 Paraná

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, presentó esta semana el proyecto de Ley de Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación. Daniel Rosato, empresario y titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), destacó que esta propuesta “significa mayor industrialización y puestos de trabajo, y es algo que veníamos pidiendo hace mucho tiempo”, y luego añadió que “el espíritu de llevarlo adelante está y eso para nosotros es muy importante”.

LRA 8 Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, firmó el decreto N° 122 para convocar a comicios en todo el territorio formoseño para el domingo 14 de noviembre de 2021. Será para sufragar por diputados provinciales y concejales de los municipios, hechos que se sumarán a la elección de los legisladores nacionales.

LRA 8 Formosa

En cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno nacional en el marco del Programa Casa Propia-Construir Futuro, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, autorizó el inicio del proceso licitatorio para la construcción de 560 viviendas en distintas localidades provinciales mediante una inversión de más de 2.849 millones de pesos.

LRA 22 Jujuy

Con relación a la reacción positiva de los mercados tras conocerse la victoria en las PASO de la coalición JUNTOS en varios distritos del país, el C. P. N., economista y docente Universitario, explicó que a su entender “es obvio que iban a celebrar estos sectores que vienen de hacer una de las mayores fortunas en Sudamérica con la especulación financiera porque perdió un gobierno nacionalista que quiere controlar o regular este tipo de actividades”.

LRA 3 Santa Rosa

El médico sanitarista Jorge Rachid analizó los resultados de las elecciones PASO y dijo que en el Frente de Todos “hacen falta más rottweiler y menos gatitos siameses haciendo política para identificar al enemigo”. Luego, Rachid enumeró las causales de la derrota del domingo, expresando que “se perdió y fuimos derrotados, y las dos cosas al mismo tiempo podrían analizarse. Lo único que no hay que hacer es mirarlo por el ojo de la cerradura donde siempre se buscan culpables, sino observarlo con una mirada satélite que permita ver que esto es multifacético, multicausal, pero hay cuestiones que son esenciales”.

LT 14 Paraná

La iniciativa que busca modificar las indemnizaciones en el país fue presentada por el PRO en la Cámara de Diputados. El proyecto de ley pretende la eliminación de la indemnización por despido para ir hacia un seguro de garantía de indemnizaciones.

En tanto, Héctor Recalde, ex diputado nacional y abogado en derecho laboral, dijo que “no creo que este proyecto tenga marcha en el actual parlamento nacional porque la indemnización es un derecho constitucional y cualquier ley regresiva de los derechos de los trabajadores estaría estigmatizado por la inconstitucionalidad”.

LT 11 Concepción del Uruguay

La familia del cabo primero post mortem de Gendarmería, Carlos Pereyra, uno de los ex combatientes de Malvinas identificado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, expresó su “mezcla de emociones”, diciendo que “está ahí, lo encontramos. Ahora va a poder descansar en paz”, indicaron Elsa Cremona, su viuda, y Marcos, uno de sus tres hijos.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 19 Puerto Iguazú

Manifestantes se concentraron en la rotonda de acceso a la ciudad de Puerto Iguazú donde resolvieron bloquear el tránsito de camiones en el paso fronterizo hacia Brasil. El reclamo es por la apertura para el turismo a través del puente internacional Tancredo Neves.

LRA 5 Rosario

Desde el organismo de control señalaron cuáles son las normativas que rigen actualmente en materia migratoria. Entre los requisitos sanitarios primordiales se debe contar con PCR negativo hecho dentro de las últimas 72 horas, luego hacer una cuarentena de siete días y, finalmente, la realización de otro PCR negativo.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El funcionario se refirió a la aprobación de los protocolos para la apertura de la temporada de cruceros. “Vamos a empezar un trabajo sobre las ratificaciones y las cancelaciones de los diferentes buques, para organizar el movimiento diario del puerto porque van a seguir funcionando la carga, la pesca, la logística antártica y la obra del muelle”, señaló Murcia.

LRA 9 Esquel

El Ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, denunció el apagón de un motor en la cámara de vacunas en Puerto Madryn, luego de los controles realizados entre las 4:30 y las 7:30 horas. Tras llamar al servicio técnico, el ministro confirmó que “apretaron una tecla para apagarlo”. Puratich cree que esto fue intencional, motivo por el cual agregó que “me cuesta creer que pasen estas cosas”. Se trata de 30 mil vacunas, entre ellas contra el COVID, el sarampión, la hepatitis, la rubéola y varios sueros.

Después, el referente de Salud de Chubut confirmó la llegada de nuevas vacunas, las cuales serían destinadas en principio a los alumnos del último año de la secundaria.

LT 14 Paraná

Según indicó el Ministerio de Salud de Entre Ríos, la ocupación de camas de Terapia Intensiva en la provincia es del 53,56%, y solo el 13,29% corresponde a pacientes de COVID-19 positivo. En tanto, Paraná continúa en estado de alerta con una ocupación en baja del 64,37%.

LT 14 Paraná

El director General de Emergencia Sanitaria, Lucas Kecher, indicó que “bajó notablemente el número de casos de coronavirus positivos en Entre Ríos”. Asimismo, la ocupación de camas de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de pacientes COVID se encuentra por debajo del 20 %, confirmó Kecher.

LT 14 Paraná

“Una de las personas que regresó desde los Estados Unidos hacia Santa Fe rompió el aislamiento y luego se detectaron los positivos de COVID-19. Hay 22 personas aisladas por contacto estrecho de casos positivos de la variante Delta, son cuatro las personas aisladas de Paraná, y también hay oriundos de Santo Tome y de Santa Fe capital”, confirmó la secretaria Equidad del Ministerio de Salud de Santa Fe, Romina Carrizo.

LV 4 San Rafael

La médica inmunóloga Claudia Cabello, responsable del operativo COVID en el Hospital Schestakow, aseguró que han disminuido los contagios por coronavirus y lo adjudicó al resultado a la vacunación masiva de la población.

Luego, Cabello mencionó que a nivel de internaciones el hospital se ha refuncionalizado. “Hay una sola Terapia destinada a pacientes COVID, y hay otra para personas que presentan otras patologías”, indicó la médica.

LRA 6 Mendoza

El médico epidemiólogo, infectólogo y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Pizzi, explicó la importancia de continuar con las medidas de seguridad y acelerar la vacunación en los lugares donde se desarrolla con mayor lentitud ante el avance de la variante Delta. “Con barbijo y la vacunación completa es difícil contagiarse con la Delta” expresó el médico, y luego afirmó que “la vacuna es la mejor herramienta” para dale batalla a esta pandemia.

LU 4 Patagonia

Lorena Abril, Jefa de la Campaña de Vacunación en Comodoro Rivadavia, puso en valor el trabajo realizado en septiembre con la aplicación de segundas dosis. “Venimos completando esquemas de vacunación de manera acelerada y en la medida que van llegando las vacunas vamos convocando a las personas. Hubo avance para quienes se vacunaron con AstraZeneca en julio e inclusive con Sinopharm en agosto, aunque por ahora esta relegado el grupo que recibió Sputnik”, indicó Abril.

LRA 53 San Martín de los Andes

En San Martín de los Andes esperan la confirmación oficial de la apertura de los pasos fronterizos con Chile. Consideran que la apertura de Pino Hachado y Cardenal Samoré será durante el próximo mes.

Política | Volver al inicio

LRA 28 LA Rioja

Juan Manuel Espinosa, de la consultora Comunicación Política La Rioja, analizó la derrota del peronismo a nivel nacional y consideró que “la foto de Fabiola no afectó mucho y fundamentalmente creo que pasa por lo económico. Desde el Frente de Todos a nivel nacional se trabajó en un voto blando en base a la política y no en la economía. El voto blando que acompañó en 2019 tenía mucha expectativa en lo económico”.

LRA 18 Río Turbio

La candidata analizó los principales hechos de las elecciones PASO y próximos ejes centrales de campaña frente a las elecciones de noviembre. “La realidad pasa por cada persona, y hay que ir a preguntarle, asique empezaremos a encontrarnos con los vecinos y las vecinas”, señaló Nieto.

LV 8 Malargüe

“En Malargüe el Frente de Todos venció al espacio de Cambia Mendoza, pero vimos que hubo mucho voto en blanco y por eso buscaremos modificar esto”, aseguró la candidata a senadora provincial, Alejandra Barro.

LRA 6 Mendoza

El intendente peronista de Lavalle, Roberto Righi, analizó el escenario post electoral en el que el Frente de Todos se vio perjudicado. Si bien no es el caso del municipio que conduce, ya que obtuvo resultados superadores a Cambia Mendoza, Righi expresó que “la autocrítica es importante y la clase política no está resolviendo los problemas de la gente”, haciendo luego referencia al desempleo y a la necesidad de generar fuentes seguras y fuertes de trabajo. “Creo que la revisión debe ir por ahí”, señaló el mandatario comunal.

LRA 43 Neuquén

La candidata celebró los resultados obtenidos del Frente de Izquierda en el país durante las primarias. “No hay que subestimar al pueblo trabajador. Lo que le permitió levantar cabeza a la derecha es el ajuste de Martín Guzmán no que la gente quiere volver a vivir como vivía con Macri”, señaló Bregman.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La candidata compartió sus sensaciones sobre las elecciones PASO en la provincia de Río Negro. Agradeció el respaldo a su partido en Ingeniero Jacobacci y Sierra Colorada pero consideró que hay mucho para mejorar y para fortalecer.

LRA 57 El Bolsón

La especialista realizó un análisis sobre los resultados que arrojó la jornada del domingo con las PASO. “Fue una oportunidad en que la gente mostró su enojo e insatisfacción por no estar viendo lo que esperaba”, señaló Ratto.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El economista analizó el resultado de las PASO y la marcha de la economía del país. En ese sentido, señaló que “el Gobierno no pudo concretar la meta del aumento claro de los ingresos de las mayorías” debido a “la suba de los precios de la canasta familiar y los alimentos”.

“A pesar de que hay sectores de la economía que se están reactivando, si no se puede controlar los precios, no hay plata en el bolsillo de la gente que alcance”, afirmó.

En tanto, expresó que “lo único que no se puede hacer es no hacer nada” y consideró que estos problemas devienen de que “no se quieren aplicar las leyes antimonopólicas, que existen”, y nombró algunos instrumentos como la ley de góndolas y la ley de abastecimiento.

LRA 26 Resistencia

“Será este jueves 16 de septiembre a las 17 horas y consiste en el financiamiento de 118 proyectos socio-laborales, comunitarios y productivos del que pueden participar jóvenes de entre 18 y 29 años, con una inversión muy grande. Quienes participen recibirán aportes económicos durante un año. La temática comprende derechos humanos, perspectiva de Género, ambiental, y es muy importante generar estos espacios de participación para poder hacer frente a la pandemia del neoliberalismo y del coronavirus”, dijo la subsecretaria de Juventudes y Diversidades del Chaco, Julieta Campo.

LRA 9 Esquel

Ricardo Bestene, dirigente del Partido Justicialista y uno de los impulsores de la Ley de Renta Hídrica, se refirió al tratamiento de dicho proyecto en la legislatura, indicando que el mismo “está en tres Comisiones, y a partir de la semana que viene comienzan las reuniones para su tratamiento específico”.

LRA 42 Gualeguaychú

Leonardo Schey, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo [CET], precisó que “no se dará el lanzamiento del programa PreViaje en la provincia. Hemos decidido con el ministro de Turismo, Matías Lammens, suspender para las próximas semanas el lanzamiento porque la página está saturada”. Luego, Schey calificó al PreViaje como “una gran herramienta porque un turista que quiere hacer una pre compra para la temporada reserva ahora y congela el valor”.

LRA 7 Córdoba

Héctor Conti, titular de la Dirección de Estadísticas de Córdoba, señaló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la provincia, que fue del 2,13% en agosto, estuvo impulsado particularmente por la suba en el rubro enseñanza y salud.

“En tercer lugar se encuentran los alimentos, que en agosto se incrementaron un 2,41%”, explicó Conti, agregando que “el mes que pasó fue atípico, ya que las subas en las cuotas de los colegios y las universidades privadas, que aumentaron un 6,54%, como las de las prepagas y el precio de los medicamentos, se registran en otros momentos del año”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

“Estamos con este operativo de abordaje territorial que es el ‘Estado donde vos estás’, con el objetivo de llegar a la comunidad tanto de Resistencia como del interior para recuperar la territorialidad del gobierno y dar pronta y rápida respuesta a las necesidades sociales a través de diferentes organismos nacionales y provinciales. Desde el Ministerio de Desarrollo Social trabajamos intensamente en aspectos preventivos, y ya tuvimos contacto directo con más de 35 mil personas”, dijo la ministra de Desarrollo Social del Chaco, María Pía Chiacchio Cavana.

LRA 21 Santiago del Estero

En el Día Nacional de la Adopción, la titular del Registro Único se refirió al trabajo que realizan desde el espacio y destacó el lugar que ocupa la provincia de Santiago del Estero a nivel nacional con respecto a las personas que buscan adoptar niños y niñas con discapacidad.

LRA 24 Río Grande

En los próximos días se realizarán las Primeras Jornadas Federales de Adopción denominadas “Abriendo Caminos”. “El objetivo es que todas las personas interesadas en adoptar puedan recibir información sobre el proceso”, señaló Romero.

LRA 2 Viedma

Carolina Fernández, mamá de Santiago, adolescente adicto a las drogas y con patologías psiquiátricas pide a la Justicia un trato humanitario para su hijo y la prioridad del cuidado de la salud mental.

Laborales | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

ADRIAN CHAVEZ, enfermero

Trabajadores del Hospital Cullen reclaman reapertura de paritarias

Trabajadores y trabajadoras de salud del Hospital Cullen exigen al gobierno de Santa Fe que se reabran las paritarias. “Con estos sueldos es imposible llegar a fin de mes”, expresó Chávez.

Géneros | Volver al inicio

LRA 29 San Luis

Se realizó una nueva marcha en San Luis a los tres meses de la desaparición de Guadalupe Lucero. Susana Trimarco, quien es querellante en la causa de la niña, se reunirá con el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, para pedir que la investigación pase al fuero federal.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a ocho años y medio de prisión al empresario Roberto Gambandé por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y ordenó que se haga una reparación económica a las víctimas del caso.

LRA 30 Bariloche

Por primera vez una mujer fue elegida como referenta de la Comunidad Quintriqueo. “Después de 17 años que nos hemos conformado como comunidad logramos este avance”, expresó la Logko elegida.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

“La fecha está, ineludiblemente, asociada a dos hechos históricos: la Revolución Fusiladora y la Noche de los Lápices. Ambos acontecimientos remiten a situaciones sociales y políticas dolorosas para el pueblo argentino. En el afán de resignificar este momento y asociar este origen con los ideales de las juventudes, con sus luchas y convicciones como ejes identitarios, la emisora previó una grilla de actividades a desarrollarse desde hoy, martes 15 de septiembre”, sostuvo la directora de LRA 26, Silvia Villavicencio.

LRA 26 Resistencia

“Durante estos tres días estamos con los festejos de los 40 años de Radio Nacional Resistencia. Es un trabajo de logística muy importante con gran cantidad de organismos y áreas involucradas. La idea es que lleguemos a la mayor cantidad de población posible haciendo foco en Resistencia y el área metropolitana, pero desde octubre viajaremos a localidades del interior en las que aún no estuvimos y en algunas, las más grandes, se estima permanecer toda una semana. La idea central es asistir, en sus lugares, a toda la población que lo necesite y estar en el predio de Radio Nacional”, indicó el coordinador del programa, Jorge Núñez.

LRA 26 Resistencia

Con motivo de los festejos de los 40 años de Radio Nacional Resistencia, el operativo denominado ´El Estado donde vos estás´ funciona desde el 15 hasta el 17 de septiembre en el predio de avenida Sarmiento y Ecuador. “En nuestro caso, atendemos trámites relacionados con el DNI, cambios de domicilio, autorizaciones, actualizaciones e inscripciones de nacimiento en forma totalmente gratuita. Damos 50 turnos por día”, dijo la encargada de la posta del Registro Civil, Nidia Brizuela.

LRA 26 Resistencia

“Quiero felicitarlos por los 40 años de Radio Nacional Resistencia, especialmente por el papel que los medios cumplen en el país, pues su funcionamiento depende del interés que generen en los gobiernos nacionales y provinciales”, destacó la columnista de Radio Nacional Resistencia, Nora Lafont.

LRA 27 Catamarca

Con la producción ejecutiva de Oscar Alaniz, se realizó un micro documental denominado “De La Callecita, pasando por El Suncho. Camino a la santidad”, el cual relata los últimos días de vida de Fray Mamerto Esquiú.