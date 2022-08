Diario de Radio Nacional 14/8/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - INCENDIOS EN ENTRE RIOS: "No cabe duda de que son intencionales", dijo Matilde Bruera

LRA 19 Puerto Iguazú - EDUARDO VALDES: "Buscan demoler la imagen de Cristin, hasta que sea irreversiblemente culpable"

LRA 1 Buenos Aires - DESTACARON SU ESTRUCTURA: La ley de blanqueo para la construcción como incentivo para la inversión

LRA 23 San Juan - SANDRA BUSSO, 58 años de la FACSO-UNSJ: Lo importante es que las Universidades "produzcan cambios sociales"

LRA 1 Buenos Aires - SEBASTIAN SHULZ: “Buscan utilizar a Taiwán para forzar situaciones de tensión"

LRA 1 Buenos Aires - FIGURA DE TEATRO, CINE Y TV: Murió a los 84 años el actor Rodolfo Bebán

LRA 1 Buenos Aires - VICTOR HEREDIA: Daniel Viglietti, la voz de la canción de protesta uruguaya

LRA 1 Buenos Aires - ALICIA BARRIOS: La protección de nuestros parques nacionales

LRA 1 Buenos Aires - RELATOS ACERCA DEL LIBERTADOR: La historia del General San Martín: El Padre de la Patria

LRA 7 Córdoba - PECAS SORIANO: El debate por la muerte digna

LRA 28 La Rioja - LUCIANA DE LEON: "Instamos a los ciudadanos a reutilizar el aceite y reconvertirlo en biodiesel"

LRA 1 Buenos Aires - SEBASTIAN SHULZ: “Buscan utilizar a Taiwán para forzar situaciones de tensión"

LT 14 Paraná - EUGENIA RODRIGUEZ: Expectativas de equilibrio frente a la inflación

LRA 14 Santa Fe - LIBRO “PUERTAS ADENTRO”: El 70% de las empleadas domésticas está en situación de informalidad

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La abogada y diputada provincial por Frente de Todos en la provincia de Santa Fe, se refirió a los incendios en los humedales de la región de Entre Ríos, sus causas y la falta de medidas.

En este sentido expresó: “Es un problema gravísimo que tiene muchos años de arrastre, escuchar que se tira la responsabilidad entre distintos poderes me resulta muy preocupante”. “Los jueces no están haciendo lo que tienen que hacer, pero hay otros poderes”.

“Los jueces tienen que tomar medidas concretas, porque se saben quiénes son los que queman. Las causas de las quemas son varias, la fundamental es la extensión de la frontera agropecuaria, con la expansión de la soja, se usan los humedales para actividades que no corresponden” resaltó.

“Los incendios no cabe duda de que son intencionales, hay focos ígneos que se expanden rápidamente en línea recta, así que está comprobado que son intencionales” afirmó.

LRA 19 Puerto Iguazú

El diputado nacional por el FdT, Eduardo Valdés, analizó las instancias de la causa de la obra pública contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y señaló que "televisación del juicio condiciona al Tribunal que ya juzgó a la vicepresidente".

Sostuvo que "hablan cosas grandilocuentes pero no tienen pruebas en el expediente".

Contó que la persona de Cristina Fernández acumula 548 causas judiciales penales de las cuales 68 fueron realizadas por Juan Ricardo Mussa, otras 63 causas por Daniel Ignacio Sarwer y unas 59 de parte de Ricardo Fabio Vera.

LRA 1 Buenos Aires

La prórroga de la vigencia de la ley de blanqueo de capitales para la construcción, aprobada la semana pasada por el Senado de la Nación, incentivará las inversiones en nuevos proyectos y servirá de motor para la reactivación del aparato productivo y la economía real, destacaron fuentes del sector.

"A diferencia de las veces anteriores, este blanqueo está muy bien estructurado y esta orientado al sector productivo y no a la especulación financiera", dijo el CEO de Criba, Santiago Tarasido.

Consideró que "si la ley tiene el impacto positivo que todos esperamos, el principal resultado se verá reflejado en generación de inversiones en nuevos proyectos y en mayor empleo de una industria fundamental para la economía tal como lo es la construcción".

LRA 23 San Juan

Este año, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ, celebra por el 58 aniversario de creación de la Facultad.

La secretaria de Extensión de la FACSO, licenciada Sandra Busso contó que "por este motivo dejaremos inaugurado un Aula híbrida para Sociales". Sobre este punto la funcionaria universitaria se explayó diciendo que "esta implementación posibilitará la educación a distancia y presencial a la vez, de manera sincrónica, en un principio para carreras, cursos y seminarios de posgrado", sostuvo Busso.

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo y becario doctoral del CONICET, Sebastián Schulz, realizó un análisis de la situación de Taiwán, en el marco de la visita de la presidenta de la Cámara de Repesentantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.

En este sentido expresó: “Ahora resuena en la mayor parte de los medios tras la visita de Nancy Pelosi, pero en su momento, Taiwán fue la meca del progreso. Actualmente hay un gran avance de China, pero la cuestión Taiwán continua irresuelta”.

En tanto a la razón tras la visita de Estados Unidos explicó: “Buscan utilizar a Taiwán para forzar situaciones de tensión, problemáticas”.

LRA 1 Buenos Aires

El actor Rodolfo Bebán, gran figura de la escena local con una intensa labor en teatro, cine y televisión, murió a los 84 años, confirmó hoy la Asociación Argentina de Actores.

"Con gran dolor despedimos al actor y director Rodolfo Bebán. Su extensa trayectoria artística incluye inolvidables trabajos en cine, teatro y televisión. Afiliado a nuestro sindicato desde 1962. Acompañamos a sus hijos, familiares y seres queridos en este duro momento", señaló la Asociación en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El intérprete, que además de destacarse tanto en drama como en comedias, fue uno de los grandes galanes en los ´60, estaba en un geriátrico, según las últimas informaciones que se habían conocido de él, a raíz de un problema de salud.

LRA 1 Buenos Aires

Alicia Barrios con Marcelo Ochoa, intendente del Parque Nacional Tierra del Fuego que constituye el área protegida más austral del mundo, un territorio de casi setenta mil hectáreas donde el bosque andino patagónico limita con el canal de Beagle.

Marcelo explicó que una de las principales tareas en la protección de esta biosfera tiene que ver con el cuidado del daño ambiental producido por los Castores, especie introducida en la década de 1950 por la industria peletera, que al no tener predadores naturales ocasionan un notable daño al ecosistema autóctono. También se refirió al perjuicio que producen otras especies introducidas por el hombre como conejos, salmones y visones, dio detalles sobre la fauna local, los sitios arqueológicos del parque y la actividad turística que allí se desarrolla.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de La canción verdadera, Víctor Heredia rinde homenaje a la obra del cantante, compositor y guitarrista uruguayo, Daniel Viglietti, fallecido en el año 2017 y considerado como uno de los mayores referentes del canto uruguayo y con gran reconocimiento en toda Latinoamérica.

Viglietti también fue considerado como uno de los mayores exponentes de la canción de protesta durante la dictadura en su país de origen y su música se caracteriza por una especial mezcla entre el folclore uruguayo y latinoamericano.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de Radio de Bandera, de la Quiaca a la Antártida, un programa donde participan las 49 emisoras de Radio Nacional, presentamos una emisión dedicada a una de las figuras más trascendentes de la historia de nuestro país: José de San Martín.

LRA 30 Bariloche

Desde la Comisión de Fomento de Río Chico realizan gestiones para regularizar la situación de 73 lotes de Suelo Urbano que fueron entregados durante la gestión de Mario Manquilef, actual Vocal Administrativo de la Comisión de fomento de Río Chico. Según detalló el vocal, el 80 por ciento de los lotes han sido ocupados, pero muchos no han podido avanzar con la construcción "por la pandemia o la situación económica".

En ese sentido Manquilef indicó que en acuerdo con el actual comisionado de fomento, Miguel Fhaile, recibirán a los vecinos afectados la próxima semana para firmar un acta que será enviada a la Comisión de Tierras. Asimismo se dará un "tiempo de gracia" a los beneficiarios para la ejecución de las obras, en tanto que los lotes que no estén ocupados serán Licitados por la provincia entre los vecinos en lista de espera.

LRA 7 Córdoba

En relación al tema, Soriano, autor del libro ´Morir con dignidad en Argentina´, comentó: “Me dediqué al tema de la muerte digna por haber estado en la Terapia Intensiva y haber visto todo. Hay una negación cultural en occidente para hablar de la muerte, y nadie intenta matar indignamente a un paciente, porque la dignidad la determina el mismo ser humano”.

LRA 28 La Rioja

De León explicó la importancia del proyecto ´Eco-Aceite´, el cual observa la reutilización del aceite de girasol, soja u oliva para convertirlo en biodiesel, indicando: "El aceite es altamente contaminante en el agua, daña las cañerías y es nocivo para el suelo si lo tiramos en los basurales o en la macetas. Por eso, una recicladora va a colaborar con bidones de 30 litros para que los vecinos arrojen el aceite que utilizaron y luego convertirlo en biodiesel”.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo y becario doctoral del CONICET, Sebastián Schulz, realizó un análisis de la situación de Taiwán, en el marco de la visita de la presidenta de la Cámara de Repesentantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.

En este sentido expresó: “Ahora resuena en la mayor parte de los medios tras la visita de Nancy Pelosi, pero en su momento, Taiwán fue la meca del progreso. Actualmente hay un gran avance de China, pero la cuestión Taiwán continua irresuelta”.

En tanto a la razón tras la visita de Estados Unidos explicó: “Buscan utilizar a Taiwán para forzar situaciones de tensión, problemáticas”.

Economía | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Sobre el tema, Rodríguez, perteneciente al Centro de Economía Política Argentina (CEPA), expresó: “El tema de la escasez de dólares aparece como el problema más inmediato que enfrenta el gobierno y el nuevo ministro de Economía, pensando no sólo en la actividad productiva, en la necesidad de importaciones, en no frenar en crecimiento económico, sino también en sostener este tipo de cambios que el Gobierno nacional decide en torno a las políticas económicas, con el objetivo de evitar un impacto en la economía real”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

Causas urgentes se comunicó con la periodista Carolina Cattaneo quien, a su vez, es co-autora del libro “Puertas Adentro”; producto de un trabajo de investigación acerca de las empleadas domésticas argentinas.

Para la realización de este libro Cattaneo junto a las demás autoras, Camila Bretón, Dolores Caviglia y Lina Vargas, no sólo entrevistaron a las mujeres que realizan esta labor sino que también recabaron información mediante referentes del sindicato que las agrupa, jueces del tribunal donde se resuelven los conflictos laborales que suceden en ocasiones, historiadoras, sociólogas, entre otros. Uno de los datos arrojados por el libro hace referencia a que el 99% de quienes realizan esta labor son mujeres; de las cuales el 70% se encuentra en situación de informalidad, en este sentido, la periodista manifestó “se produce un contrato informal entre mujeres”.

Sociedad | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Emilia Alvarez Del Valle presidenta de la federación de jubilados y pensionados provinciales de Entre Ríos, expresó: “Yo estoy en la mesa directiva y nosotros mensualmente tenemos un consejo en donde llevamos las resoluciones y las solicitudes de que vamos a hacer”, agregó “este fin de semana en Diamante hay un encuentro de teatro, a partir de las 17 hasta las 23 en el centro de la ciudad” finalizó.

LT 11 Concepción del Uruguay

Dialogamos con Rita López, en el cumpleaños número 30 de la Casa del Niño San roque.

“Desde la institución siempre deseamos que formen una familia, y cuando nos encontramos con esas personas tienen lindos recuerdos de nosotros” expresó López.

LRA 27 Catamarca

La profesora Milagros Nieva se refirió a las actividades que realizan desde el ´Plan de Lectura´, el cual pertenece a la Dirección de Programas Educativos del Ministerio de Educación catamarqueño, señalando: “Tratamos de transmitirles el contenido a los chicos mediante juegos y actividades con videos e imágenes, a partir de las cuales puedan aprender y, también, divertirse”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Al respecto, Amarilla dijo: “Se presentaron tres obras en el marco de esta experiencia, que es la primera a nivel nacional que se involucra en la búsqueda de nietos y nietas. Además, se convocó a titiriteros y docentes para conformar la primera Comisión de Títeres por la Identidad, ya que la experiencia nos muestra que, de esta manera, se llega a los niños y niñas en el rango de hasta los 5 años de edad”.

LRA 1 Buenos Aires

Victor Hugo recorrió los discos Francesita y Piazzolla 2021 de la bandoneonista francesa Louise Jallu, considerados como una continuación a la revolución musical de Astor.

La interprete dejó su testimonio acerca de cómo fue inspirada por el músico argentino, la intención de resignificar esta obra con una nueva visión y destacó el carácter moderno que aún mantiene la obra de Piazzolla.

En la segunda parte del programa, se hizo un repaso a los inicios del quinteto y anécdotas de los primeros viajes al interior del país.

LRA 1 Buenos Aires

Se cumple un nuevo aniversario del natalicio del compositor y letrista, ocurrido el 14 de agosto de 1914, en Buenos Aires, en la misma manzana que nacieron Enrique "Mono" Villegas y Aníbal Troilo.

Adolfo Ábalos se convirtió en un personaje emblemático de Santiago del Estero, provincia a la que viajó cuando tenía 24 años, y allí fue uno de los bastiones de la chacarera.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Mundo disperso repasó la vida del naturista y médico francés, Aimé Bonpland, célebre por sus expediciones en América que realizó junto a Alexander von Humboldt en 1799 hasta 1802, donde recorrió más de diez mil kilómetros del continente, recolectando información sobre la naturaleza de cada región.

Asimismo, contaron la historia de la primera separación de los Beatles, cuando Ringo Star dejó la banda “harto” de los conflictos internos entre los músicos.

LRA 1 Buenos Aires

El tecladista y productor se refirió a la actualidad de la música, refiriéndose al impacto del trap y rap en la industria, además de contar más acercar sus proyectos.

En tanto a la diferencia entre el rap de antes y ahora destacó: “El internet se llama la diferencia. El internet cambió todo, en el sentido de que los chicos tienen un acceso a la información que nosotros no teníamos cuando empezó el rap y todo el consumo de música”

“Hay espacio para todo y todos tienen su público, yo no estoy en contra de las nuevas formas” afirmó el productor.

LRA 1 Buenos Aires

Anabella Zoch presentó a la cantautora y flautista marplatense, Marie Federman, con su trabajo “Nuestros Ríos”, disco debut de ocho composiciones donde recorre paisajes emocionales y un dialogo con la naturaleza que nos rodea.

Como siempre, dando a conocer mujeres músicas de todo el país, la acordeonista, cantante y compositora correntina, Marcia Muller, investigadora del sonido nativo con presencia en diversos espacios académicos. También estuvo presente la pianista y compositora Mariel Barreña, quien abarca ritmos argentinos y sudamericanos fundidos con el jazz, la música académica y una impronta folklórica.

Géneros | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

Desde Fundación Micaela García, Proyecto Generar, Guardia de Abogadas Feministas de CDD Agentina, ABOSEX, ABOFEM Argentina y CLADEM Argentina presentaron el Monitoreo sobre la implementación de la Ley Micaela en los Poderes Judiciales.

Florencia Grimolizzi, socióloga e integrante de Proyecto Generar, explicó que en 2021 en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el conjunto de organizaciones realizó los pedidos de información pública para saber el grado de cumplimiento de la capacitación obligatoria en género en los Poderes Judiciales de las 23 jurisdicciones y la CABA: “Con este pedido no sólo indagamos sobre cómo los Poderes Judiciales locales aplican la Ley Micaela, sino también insistimos con la rendición de cuentas y transparencia de todas las jurisdicciones como ejercicio de una práctica democrática y de participación ciudadana”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Pablo Solari, en dos oportunidades, Javier Pinola y Matías Suárez marcaron para el local; mientras que Pablo Pérez descontó para la visita.

Escuchá los goles en el Relato de Jorge Godoy por Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Signorini reflexionó acerca de la actualidad del fútbol, resaltando que “desde que paso a los escritorios de las grandes empresas cambió para siempre”.

Contó el momento en el que Maradona le pidió que sea su preparador personal: “En el año 83 el 28 de junio en que Diego se le ocurrió la descabellada idea de que sea su preparador profesional, en ese momento no existía esa profesión”.

Se refirió a la evolución de la preparación física en el fútbol: “Ha cambiado por el hecho de que nunca se está confundiendo como algo ligado demasiado a la ciencia, creo que está más ligado a lo artístico que a lo científico. El fútbol es una deconstrucción cultural de las clases sociales”.

LRA 42 Gualeguaychú

Se disputó en la provincia de Santa Fe la Etapa Regional del Torneo Nacional de Aficionados Femenino Mayores y Juveniles.

El entrenador Juan Carlos Martínez, de Dogo Boxing Gualeguaychú, hizo un repaso por la escuela de boxeo que dirige en la ciudad y dio detalles de las competencias a las cual asisten para participar, destacando el rol de la mujer en el deporte.

La boxeadora Lourdes García dio detalles de cómo fueron sus inicios en el box y su iniciativa de competir que la llevó a subir al cuadrilátero.