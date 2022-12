Diario de Radio Nacional 14/12/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Nunca vamos a dejar de lado la asistencia del Estado a quien la necesite"

LRA 1 Buenos Aires - El Allanamiento a la estancia de Lewis: Trascendió por "canales informales"

LRA 1 Buenos Aires - ANIBAL FERNANDEZ: "La economía crecerá el próximo año"

LRA 26 Resistencia - SANTIAGO OSUNA: “Vamos a dar la mayor vida posible a esta Comisión”

LRA 53 San Martín de los Andes - GUSTAVO LOPEZ: Recusarán al juez que viajó a Lago Escondido y falló a favor de Grupo Clarín

LRA 21 Santiago del Estero - CARLOS SILVA NEDER: Aprobaron el presupuesto provincial 2023

LRA 1 Buenos Aires - OSCAR ATIENZA: "Es importante que en diciembre todos tengan una dosis adicional"

LRA 1 Buenos Aires - MARIA ROSA MARTINEZ: Proponen crear un Observatorio de la Democracia en el Congreso

LRA 13 Bahía Blanca - RICARDO HERRERA: Un proyecto para que más personas puedan acceder a la jubilación

LRA 54 Ing. Jacobacci - MARISA PEREZ: Sigue la pre-venta de chivitos y corderos

LRA 57 El Bolsón - MARCELO REY: El SPLIF ante la temporada turística

LRA 1 Buenos Aires - EXTENSION DE PRECIOS JUSTOS: El Gobierno cerró un acuerdo de precios de insumos industriales básicos

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - ESCENARIO ECONOMICO: "El salario del trabajador todavía no puede ganarle a la inflación"

LRA 1 Buenos Aires - RAUL CHICO: "Fernández fue compensando la diferencia entre AMBA y las provincias"

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIO MORRESI: Repudio a la represión porteña durante festejos en el Obelisco

LRA 1 Buenos Aires - CHERQUIS BIALO: “Este equipo nació para ser campeón del mundo”

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIO GUGNALI: "Hoy Messi es más que nunca el mejor del mundo"

Nacional Rock - LUCIANA RUBINSKA: "Si no hay un equipo que sostiene, no hay individualidades que exploten”

LRA 7 Córdoba - BEATRIZ Y GERARDO, DOCENTES DEL DELANTERO: “Su actuación nos llena de orgullo”

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL QUACQUARINI: "Scaloni hizo toda la trayectoria para llegar a donde está"

LRA 6 Mendoza - MUNDIAL QATAR 2022: Análisis táctico de la selección durante el torneo

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezó el acto oficial por los tres años de gestión de gobierno en el Parque Colón, frente a la Casa Rosada.

“La Argentina es otra y nosotros apostamos a un país que pone en valor la obra pública, que sabe que el Estado debe estar presente y cerca de los que menos tienen. Por eso nunca vamos a dejar de lado la asistencia para aquel que la necesite”, expresó.

“Me voy a poner al frente para que en el 2023 quien asuma sea uno de nosotros. Vamos a ordenar nuestra fuerza política para que todos tengan un lugar”, declaró el Presidente de cara a las elecciones y completó: “No voy a dejar que se diga que los Derechos Humanos son un negocio”.

“Podrán tildarme de débil, pero sé que los gritos sirven de poco y que los diálogos funcionan más”, completó y continuó: “Me encantaría dialogar en el Congreso con la oposición si pensaran más en la Argentina que en su posición electoral”.

Fernández afirmó que "es un día para la reflexión colectiva" y recordó que cuando Cristina Kirchner le "propuso que fuera candidato nunca" pensó los hechos que ocurrirían después como la pandemia y la guerra en Ucrania.

"Hemos atravesado tormentas de las peores y hemos podido superarlas", dijo el mandatario.

También se refirió al viaje a Lago Escondido de los jueces y funcionarios de CABA: "Hace una semana vemos cómo el sistema de medios puede tapar una noticia, pero en realidad hace 3 años venimos viendo cómo se tapan las noticias que hacen el desarrollo del país”.

"Que el Poder Judicial no ande en el Lago Escondido, sino que se haga justicia", aseguró Fernández.

A su vez, se refirió a la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional: “Heredamos una deuda impagable, sin los acuerdos que hicimos, ahora tendríamos que pagar 19 mil millones de dólares”.

En el contexto del recuerdo sobre su gestión durante la pandemia, señaló: “Nos acusaron de mil cosas, pero empezamos a vacunar en la Argentina al mismo tiempo que en los lugares centrales también lo hacían. Y la vacuna no se distribuía con igualdad”.

LRA 1 Buenos Aires

La justicia federal de Bariloche dispuso un allanamiento a la estancia de Lago Escondido del magnate británico Joe Lewis, en el marco de la causa en la que se investiga el viaje realizado en octubre pasado a ese lugar por un grupo de jueces, funcionarios del Gobierno porteño y directivos del Grupo Clarín. Néstor Espósito, se refirió al tema y dijo que hubo "secretismo" y que la información "trascendió por canales informales". "En esa causa no hay querellantes, y hay una actitud deliberada de secretismo de parte de la fiscal de lo que está ocurriendo en el expediente. Y es lo peor que puede pasar en una causa de esta naturaleza", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández afirmó este miércoles que se pondrá "al frente" de la discusión política para que "el Presidente o la Presidenta" que asuma en diciembre de 2023, tras el proceso electoral del año próximo, sea del Frente de Todos (FdT). El mandatario encabezó el acto oficial por los tres años de gestión de Gobierno en el Parque Colón, contiguo a la Casa de Gobierno.

LRA 26 Resistencia

El integrante de HIJOS-Chaco asumió como nuevo presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, ocasión en la que expresó: “vamos a dar la mayor vida posible a este sitio, tenemos que pensar en una gestión no individual de los organismos, sino pensar para adelante y juntos en cuál es el camino que queremos que tenga esta Comisión y los organismos de DD HH. Valoramos muchísimo lo actuado en la gestión saliente, somos testigos de ello y nos une una historia de horror y tristeza que nos hermanan. Ya tenemos un camino marcado y quedan cosas por hacer que es lo que intentaremos, nos comprometemos a que sea en esta instancia del año cuando se realicen los cambios de autoridades, cuando se recuerde la Masacre de Margarita Belén”, afirmó el nuevo presidente.

LRA 53 San Martín de los Andes

El Ente Nacional Regulador de las Comunicaciones (Enacom) anticipó que recusará al juez Pablo Gabriel Cayssials, uno de los magistrados que viajó a Lago Escondido invitado por el grupo Clarín, por haber emitido un fallo que favorece al grupo mediático. López señaló que la resolución ya fue apelada a instancias superiores.

LRA 21 Santiago del Estero

El Dr. Carlos Silva Neder vicegobernador y titular natural de la cámara de diputados de la provincia, se refirió a la sanción y conversión en ley del presupuesto 2023.

También expresó la postura de la liga de gobernadores por el fallo a favor de CABA (ciudad autónoma de Buenos Aires), que significa un perjuicio a la transferencia de recursos a las provincias, en beneficio de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

El médico cirujano, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y Magister en Salud Pública analizó la situación epidemiológica frente al aumento de contagios de coronavirus en todo el país que registró el domingo una suba del 115% respecto al domingo anterior. “La pandemia no terminó, hay que festejar con mucho cuidado porque se vendrán días más complejos”, advirtió.

El Doctor Oscar Atienza vinculó la suba de casos con el hecho de que “ha caído la intención de vacunarse” y consideró que ello “puede tener que ver con la falsa percepción de que la pandemia ha pasado”.

En ese sentido, advirtió que “la mitad de los argentinos no se ha colocado la tercera dosis; sólo seis millones tienen la cuarta y 400 mil la quinta” por lo cual, insistió: “si pasaron más de seis meses de la última dosis, vayan al centro de vacunación, hay vacunas, vacunensé”.

El profesional de la salud explicó que, transcurrido ese plazo de tiempo, “los anticuerpos bajan y perdemos esa ventaja que dan las vacunas”.

LRA 5 Rosario

El funcionario habló del aumento de casos en la ciudad con síntomas que en general son leves. "Pedimos retomar el camino de la vacunación que fue un elemento disruptivo para cambiar el rumbo de la enfermedad y no provocar estrés en el sistema sanitario”, señaló Caruana.

LRA 21 Santiago del Estero

La médica brindó detalles sobre el aumento de casos positivos de Covid en Santiago del Estero y a la vez exhortó a la población a vacunarse con la dosis correspondiente.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

Desde el Área de Salud de Tucumán recomiendan evitar las aglomeraciones sobre todo por las fiestas de fin de año y los encuentros por los partidos de Argentina en el Mundial. “Nos preocupa que empezemos con una ola nueva de Covid”, remarcó Barreiro.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El proyecto impulsa su conformación en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para el relevamiento, análisis, diagnóstico, seguimiento y monitoreo sobre prácticas democráticas. Fue presentado por la diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires y militante del proyecto Nacional Popular Democrático y Feminista quien explicó que se “busca garantizar la institucional democrática, la división de poderes y el funcionamiento de la justicia”.

María Rosa Martínez argumentó que, para quienes acompañan el proyecto, “la desigualdad, la violencia política, la guerra judicial, mediática son temas que nos preocupan enormemente a un año de cumplir 40 años de la recuperación de la democracia y frente al panorama latinoamericano por el que estamos atravesando”.

LRA 13 Bahía Blanca

El legilador por La Rioja, Ricardo Herrera, explicó los alcances del plan de pago de deuda previsional para aquellas personas con edad de jubilarse pero que no hayan alcanzado la regularidad en sus aportes según lo establece la ley.

“Es un proyecto para 1.600.000 personas que van a estar incorporándose al sistema previsional. La moratoria para hacer las regularizaciones vence a fin de año y si no se llega a este plan de pagos vamos a volver al sistema anterior que era sin moratoria, lo que implicaría que 9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse. Es un grave problema que el Estado tiene que atender”, dijo el legislador del Frente de Todos.

El proyecto contempla que puedan empezar a regularizar su situación las mujeres de 50 años y los hombres de 55, es decir, 10 años antes de jubilarse, pagando sus años de servicio y sus aportes en un plan denominado Unidad de Pago Previsional.

“Y por otro lado, aquellos que están en condiciones de jubilarse y han cumplido 60 años en el caso de las mujeres y 65 en el de los hombres, puedan regularizar sus aportes -si es que les faltan los 30 años requeridos por ley- con un descuento en sus haberes”, agregó Herrera.

LRA 25 Tartagal

La concejala habló de la denuncia pública de la reunión que se llevó a cabo en Lago Escondido en la estancia de Joe Lewis que fue allanada en éstas últimas horas. "Queda clara la impunidad con la que se manejan los jueces y funcionarios a través de sus chats", dijo Ferreyra.

LRA 4 Salta

El funcionario habló del proyecto presentado en el Congreso para eximir del impuesto a las ganancias de empresas con participación del Estado que proveen servicios públicos, entre ellas Aguas del Norte.

LRA 23 San Juan

La comunicadora sanjuanina habló de la situación política que atraviesa Perú. "A los dos fallecidos el domingo en las protestas contra el gobierno se sumaron otros cinco más", dijo la periodista.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación analizó la marcha de la economía y señaló que, contrario a las afirmaciones de la oposición sobre una devaluación y la caída en default, el país crecerá entre un 5 y un 6%.

En ese sentido José Ignacio De Mendiguren destacó el bajo desempleo, que se ubica en un 6,7%; y la recuperación del nivel industrial, en el orden de 22%, "el índice más alto en los últimos 9 años".

Además, valoró las inversiones que recibe el país, y expresó que se espera un "récord de exportaciones".

LRA 54 Ing. Jacobacci

MARISA PEREZ, integrante de la Cooperativa Ganadera Indígena y de la Red de Alimentos Cooperativos

Desde la Cooperativa Ganadera Indígena y de la Red de Alimentos Cooperativos hablaron de la nueva instancia de venta "del productor al consumidor". “Se realizarán nodos en Bariloche, Fernández Oro y Jacobacci”, señaló Pérez.

LRA 57 El Bolsón

La fuerte sequía, las altas temperaturas y la afluencia de visitantes a la zona dibujan un panorama difícil para la temporada de verano. Ese es el diagnóstico del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro.

LRA 1 Buenos Aires

El entendimiento fue alcanzado en el ámbito de la Secretaría de Comercio con empresas que fabrican insumos difundidos como aluminio, cartón, vidrio y productos químicos, prevé aumentos de precios de 3,9% y permitirá trazar un sendero de previsibilidad por los próximos cuatro meses.

El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó que "este acuerdo da la posibilidad de que todas las empresas que participan de los procesos productivos en la Argentina tengan previsibilidad" en sus insumos industriales básicos.

"Esto permitirá que el entramado de 41.000 pymes que forman parte de la cadena de valor tenga la posibilidad de planificar el polietileno, el aluminio, el cartón como proceso de producción de bienes e insumos en las cadenas" de valor, señaló Massa.

La reunión de la que también participó el secretario de Comercio, Matías Tombolini, reunió a directivos de Aluar, Dow Chemical, Alpek Polyester Argentina, Cattorini Hnos, Veralia, Rigoleau, Nueva Cristalería Rosario, IFF, Danisco y Solae, Grupo Saporiti, Transclor, Tetrapack y Cartocor, informó la cartera económica.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El Licenciado en Economía, Pablo Pero, analizó los recientes anuncios efectuados por el gabinete económico nacional para intentar encauzar las actuales variables. Inflación, baja capacidad de ahorro de los argentinos y la implementación del dólar soja fueron algunos de los aspectos analizados.

La entrevista fue realizada en el programa “Cada Tarde” que se emite por nuestra emisora de lunes a viernes de 18:00 a 20:00, con la conducción de Sonia Cisneros y Pablo Toledo.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Raúl Chico, en diálogo con El Café de las 8 se expresó sobre los subsidios nacionales que se brindan a las empresas de transporte: “Es el problema de décadas. AMBA está sobre subsidiada y las provincias están sub subsidiadas. Desde que asumió Alberto Fernández, se fue compensando esto. A modo de ejemplo, las partidas del 2022 en calidad de subsidio del transporte nacional, se incrementaron en un 72% respecto de las del 2021. Si uno tiene en cuenta que la inflación del 2021 fue del 50%, hay un incremento en términos reales de 22 puntos”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 29 San Luis

Gremios y sindicatos provinciales se reunieron con el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y con el ministro de Hacienda, Eloy Horcajo. Acordaron la entrega de un bono de fin de año, que sin adelantar cuál será el monto, será depositado con los haberes de diciembre.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 43 Neuquén

El músico se refirió a la polémica desatada por el artículo aparecido en el Washington Post sobre la ausencia de africanos en la Selección Argentina.

LRA 52 Chos Malal

El 14 de diciembre de 1978 se fundó Radio Nacional en la localidad de Chos Malal. Dos trabajadores compartieron sus testimonios sobre la historia de la emisora.

LRA 1 Buenos Aires

"Los mensajes al poblador: Entre Nacional Esquel y la comunicación rural", es una obra basada en la experiencia de este eterno formato comunicacional, en plena pandemia (2020-2021). El texto del periodista Juan Ignacio Revestido, recuerda la historia de Nacional Esquel, la tradición de los "mensajes al poblador" en muchas emisoras de Nacional en todo el país y el gran tesoro cultural que encierran, como nexo entre la población la Radio de bandera.

LRA 13 Bahía Blanca

Giuliana Gottau, quien integra el equipo de gestión de la Sexta Edición del Festival del Pueblo, contó cómo será esa actividad que se llevará a cabo el sábado que viene en Saavedra al 200 desde las 18.

“Es un festival que se hace en la calle de manera libre y gratuita. Es un evento de carácter cultural, social, político, público y a cielo abierto desarrollado a partir de la necesidad de salir a la calle”, agregó Giuliana.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 24 Río Grande

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego reforzó la atención médica en el Centro Asistencial de Tolhuin para fortalecer el operativo de atención sanitaria en la zona afectada por el incendio en la Reserva Corazón de la Isla.

LRA 14 Santa Fe

En la localidad santafesina de Serodino confeccionaron una camiseta argentina en apoyo a la selección. “Se trata de una camiseta de 18 metros de largo por 12 de ancho, confeccionada a mano en los talleres que se desarrollan en la localidad”, indicó Drovetta.

LRA 9 Esquel

La fiscal María Bottini, a cargo de la Fiscalía Esquel, en contacto con Radio Nacional brindó detalles sobre el juicio oral que condenó a un médico por mala praxis. Alexis Marcelo Mariano Lahora fue condenado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por seis años para ejercer la profesión de médico por considerarlo autor penalmente responsable de homicidio culposo. El hecho ocurrió en Corcovado-Chubut, entre los días 18 y 19 de abril de 2020, en perjuicio de quien en vida fuera Cristian Thorp.

LRA 1 Buenos Aires

La violencia en el ámbito escolar, en cualquiera de sus formas, es una violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes a la educación, la salud y el bienestar.

Ningún país puede garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa si las y los educandos se ven confrontados a situaciones de violencia.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida abreviadamente como Unesco, estima que 246 millones de niñas, niños y adolescentes podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas.

Según un estudio de la ONG Internacional Bullying sin Fronteras correspondiente al bienio 2020/2021, siete de cada diez niñas, niños y adolescentes sufren bullying y/u otro tipo de maltratos en entornos escolares.

Géneros | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

Paula Saini, delegada de INADI dialogó con la radio pública de Santa Fe acerca de las actividades en las que estuvieron participando en el último tiempo.

El 26 de noviembre, Inadi participó del Encuentro Nacional Gorde que se realizó en Rosario, en el marco de las líneas de trabajo en torno a la diversidad corporal y la gordofobia; junto a activistas de Buenos Aires y representaciones locales, en las rondas de debate de educación y salud.

Saini también destacó la participación en la nueva edición de la Marcha del Orgullo que se realizó en la ciudad de Santa Fe el domingo 11 de diciembre e informó que también se sumarán a la Marcha del Orgullo que se realizará el sábado 17 de diciembre en la vecina localidad de Santo Tomé.

LRA 24 Río Grande

La Directora de Enlace Interinstitucional del Municipio, Luz Torres recordó que desde el pasado 20 de noviembre se encuentra abierta la recepción de material histórico para reconstruir la memoria trans de Río Grande.

"La idea es que podamos recepcionar piezas fundamentales para reconstruir esa memoria", sostiene la funcionaria municipal; y agrega que "nosotros apuntamos a las diversidades de nuestra ciudad para poder construir esa memoria que no la tenemos hoy en día y que sabemos que existe y que hay un montón de espacios".

La convocatoria permanecerá abierta hasta mayo del 2023 y dispone la recepción de todo tipo de piezas escritas, audiovisuales, sonoras, plásticas, documentales y otras que puedan reconstruir las vivencias LGBTI+ de nuestra ciudad. Las mismas podrán ser entregadas en la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad ubicada en calle Rosales 246 o a través del correo electrónico archivomemoriadisidenterga@gmail.com.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 - Buenos Aires

Les Bleus se impusieron con goles de Theo Hernández a los 4 minutos del primer tiempo y Randal Kolo Muani a los 34 del segundo.

LRA 1 Buenos Aires

El legislador porteño del Frente de Todos (FdT) repudió que efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimieran ayer a personas que se habían acercado a la zona del Obelisco porteño para celebrar la victoria de la selección argentina de fútbol ante Croacia.

Tras criticar el vallado en las calles para impedir el festejo popular en el Obelisco, Claudio Morresi criticó "el grado de hipocresía de Horacio Rodríguez Larreta y Marcelo D'Alessandro" y afirmó que "es muy triste lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires".

Familias y grupos de amigos se acercaron al Obelisco para festejar la goleada de la Selección y agentes de la Policía porteña avanzaron sobre unas personas que se habían trepado a las vallas que el Gobierno local había instalado en la zona, donde al menos una persona fue aprehendida.

La situación derivó en incidentes en los que la policía hizo uso de la fuerza en medio de una circunstancia que debía ser de plena alegría.

En el vallado colocado por el ministerio de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en la intersección de 9 de Julio y Avenida Corrientes, se produjeron incidentes ente los hinchas y la Policía por el cual fueron aprendidos tres personas.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y otros referentes del Frente de Todos rechazaron la represión contra quienes fueron a "celebrar en el obelisco".

LRA 1 Buenos Aires

Ernesto Cherquis Bialo analizó el triunfo de la Selección Argentina y su pase a la final del Mundial: “Ahora hay que celebrar, tenemos asegurado el subcampeonato que no es un hecho menor, con la gran posibilidad de conseguir un nuevo título mundial. Esto se va aproximando a lo realizable y alcanzable”.

“El comportamiento de una selección nacional como el que tuvo el equipo ayer ante Croacia, es una muestra que se está generando una mística”, recalcó el periodista deportivo.

“Julián Álvarez será un jugador de época. Haber convertido los dos goles de ayer, salir abrazo con su ídolo Lionel Messi, es algo me genera una sensación muy particular. Creo que este equipo está generando mística y así se torna indestructible”.

LRA 1 Buenos Aires

El asistente técnico de Alejandro Sabella en la Copa del Mundo Brasil 2014 destacó la importancia de tener a Messi en la selección.

"Apenas terminó el partido contra Croacia le escribí a Di María y a Messi. A la media hora me contestaron y lo note a Lio muy emocionado. Tenemos una hermosa amistad", describió.

"Hoy más que nunca es el mejor del mundo. Creo que la final será Argentina - Francia. Nosotros tenemos un corazón enorme", concluyó.

Nacional Rock

En Rosca N'Roll hablamos con Luciana Rubinska directo desde Qatar para analizar la victoria de Argentina frente a Croacia y el pase a la final del Mundial. Al respecto, dijo: “Es impresionante jugar otra final. Ayer fue una fiesta entre hinchas argentinos, periodistas, hinchas de otros países que alientan por Argentina”.

Frente al rendimiento de la Selección, expresó: “Ayer pensamos que iba a tener cierta complejidad y lo resolvió muy fácil Argentina”. Y agregó: “Si tengo que elegir un rasgo que representa a este equipo es la unión. Parece una selección de amigos y logró mucha empatía con el espectador”.

Sobre el capitán argentino, Runbinska opinó: “Es el Messi de hace 10 años que le agregó picardía, experiencia, asistencias para sus compañeros. Este Messi es el mejor de todos”. Además, valoró a Lionel Scaloni, quien se ganó la confianza y el respeto del grupo, y lo encontró clave en la adaptación de Julián Enzo y Mac Allister.

LRA 1 Buenos Aires

Aerolíneas Argentinas agotó este martes en media hora su vuelo a Doha previsto para el próximo viernes y programó una nueva salida para el mismo día, con lo cual serán dos los servicios que partirán rumbo a Qatar para trasladar a hinchas que irán a alentar a la selección nacional cuando juegue la final del Mundial el domingo, informaron fuentes de la compañía de bandera.

LRA 7 Córdoba

Julián Alvarez es uno de los cuatro cordobeses integrantes de La Scaloneta. Nacido en la localidad de Calchín, a 110 km de la capital cordobesa, hoy está en las tapas del mundo y fue reconocido por el capitán de la selección.

Nacional Informa dialogó con Beatriz Acuña, directora del IPEM 285 Domingo F. Sarmiento, y Gerardo Coriglio, profesor de educación física de la escuela donde la araña cursó hasta cuarto año. Los docentes dijeron que la semifinal se vivió como una verdadera fiesta en Calchín, “estábamos todos eufóricos, no lo podemos creer”. Beatriz, destacó la sencillez de Álvarez, “es tal cual lo ven ustedes. Un chico sencillo y tímido, pero perseverante y con objetivos claros”.

Por su parte, Coriglio compartió una particular anécdota de Julián durante una competencia escolar de fútbol. “Era un torneo regional, fuimos con él que hacía poco había vuelto del Real Madrid. Hizo lo que sabe hacer y nos descalificaron porque creían que lo habíamos traído de otro lugar, pero él era realmente un alumno de la escuela”. También destacó la humildad del jugador dentro y fuera de la cancha, resaltando que siempre fue muy buen compañero además de un excelente deportista”.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de que Argentina le ganara 3 a 0 a Croacia y sea finalista de la Copa del Mundo Qatar 2022, en el pueblo de Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección, están emocionados por que el DT sea de Pujato y le de tantas alegrías a los argentinos. El intendente Daniel Quacquarini dio detalles de su carrera y afirmó que "hizo toda la trayectoria para llegar a donde está".

El pueblo de Pujato celebró la victoria de Argentina contra Croacia, ya que sigue conmovido por la muerte de Agustín Fratini, el joven de 27 años, que perdió la vida el pasado viernes en un accidente de tránsito sobre la Ruta 33, a la altura de la denominada curva del Golf. "Estamos en un momento complicado porque uno de los chicos está luchando por su vida", dijo.

LRA 6 Mendoza

El ex jugador de fútbol y actual técnico Alejandro Abaurre, en comunicación con el programa Aire Nacional, destacó la labor del equipo dirigido por Lionel Scaloni y a su vez consideró que el mejor rival para la final sería Francia, campeón vigente.