Diario de Radio Nacional 14/11/21

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Es importante que el pueblo se exprese con todas sus convicciones"

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: “El acto democrático en el que la ciudadanía ejerce su derecho a elegir”

LRA 28 La Rioja - RICARDO QUINTELA: “Cuando se vota se fortalece el sistema democrático”

LRA 27 Catamarca - RUBEN DUSSO: “Ejerzan el pleno derecho que les da la democracia”

LRA 27 Catamarca - GUILLERMO ANDRADA: “Que el acto electoral se desarrolle con tranquilidad”

LRA 27 Catamarca - RAUL JALIL: “Es el momento de la gente y que elijan en forma tranquila”

LRA 1 Buenos Aires - MARIA EUGENIA VIDAL: "Los argentinos tienen derecho a hacer oír su voz"

LRA 1 Buenos Aires - Horacio Rodríguez Larreta: Pidió respetar la veda electoral

LT 14 Paraná - GUSTAVO BORDET: “Confiamos que vamos a hacer una muy buena elección”

LT 14 Paraná - ADAN BAHL: “Mañana hay que levantarse temprano y seguir trabajando”

LRA 1 San Luis 29 - RODRIGUEZ SAA: "Es un día Puntano, una verdadera fiesta"

LRA 27 Catamarca - SILVANA GINOCCHIO: “Votar enriquece y le da vida a la democracia”

LV 8 Libertador - Comicios generales: Destacan que mucha gente joven se sumó para fiscalizar las elecciones

LV 8 Libertador - PAMELA VERASAY: “Cada vez que tenemos que votar es una fiesta”

LRA 6 Mendoza Quino - Elecciones 2021: Alfredo Cornejo violó la veda electoral

LRA 6 Mendoza Quino - Elecciones 2021: Julio Cobos manifestó que es necesario una mesa de diálogo con la Nación

LRA 26 Resistencia - ANALIA RACH QUIROGA: Valoró la asistencia electoral a pesar del temporal

LRA 1 Buenos Aires - Denuncian agresión: Custodia de Mauricio Macri contra un periodista

LRA 21 Santiago del Estero - NATIVIDAD NASSIF: "La participación es un momento único de reafirmación democrática"

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO MASSA: "Seguir construyendo un escenario de previsibilidad y futuro"

LRA 21 Santiago del Estero - GERARDO ZAMORA: "Lo importantes es que los santiagueños se expresen"

LRA 1 Buenos Aires - AXEL KICILLOF: "Espero que sea una enorme jornada democrática en la provincia"

LRA San Luis 29 - CLAUDIO POGGI: "Se corrigieron algunos inconvenientes pero ya está encaminado"

LRA 1 Buenos Aires - LEANDRO SANTORO: "La democracia se empodera con la participación popular"

LRA 1 Buenos Aires - DIEGO SANTILLI: “Es un día para que cada uno decida el futuro que quiere"

LT 14 Paraná - MIRIAM MÜLLER: “Queremos llegar al Congreso para defender a la familia”

LT 14 Paraná - CAROLINA GAILLARD: “Elegir a quienes lleven la voz al Congreso, es una celebración”

LRA 28 La Rioja - GABRIELA PEDRALI: "Este es un proyecto político que incluye a todos"

LRA 1 Buenos Aires - MYRIAM BREGMAN: Denunció irregularidades en los comicios en la provincia de Jujuy

LRA 1 Buenos Aires - JOSE LUIS ESPERT: "Las expectativas son muy buenas más allá de los resultados"

LRA 1 Buenos Aires - NICOLAS DEL CAÑO: "Nuestro compromiso es de lucha y va más allá de lo electoral"

LRA 1 Buenos Aires - JAVIER MILEI: Rechazó una eventual convocatoria al diálogo

LV 8 Libertador - MARIO VADILLO: "Cornejo es una persona que está en extinción"

LRA 6 Mendoza Quino - ANABEL FERNANDEZ SAGASTI: "Necesitamos que todos y todas participen"

LRA 1 Buenos Aires

El presidente afirmó esta mañana que “es importante que el pueblo se exprese con todas sus convicciones” y llamó a “seguir trabajando para construir lo que falta”, tras emitir su voto en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en Alicia Moreau de Justo al 1400, en el barrio de Puerto Madero, donde concurrió acompañado de la primera dama, Fabiola Yañez.

"Hoy es un día de democracia y siempre lo celebro", sostuvo el mandatario, tras subrayar que "cada día que la Argentina vota, es un día valioso e importante". "Lo que más le pedimos a los argentinos es que vayan y se expresen para que podamos construir el país que queremos", enfatizó.

LRA 26 Resistencia

A las 8 horas, el gobernador y presidente del PJ chaqueño, Jorge Capitanich, emitió su voto en la Escuela Belgrano de Resistencia.

“Este es un acto democrático en el que las ciudadanas y ciudadanos de la República Argentina y del Chaco pueden ejercer su derecho al voto para elegir a sus autoridades y a quienes los representen en la Cámara de Diputados de la Nación y de la provincia”, destacó el mandatario provincial.

LRA 28 La Rioja

El primer mandatario riojano, Ricardo Quintela, expresó su agradecimiento a los argentinos luego de emitir su voto, en tanto reconoció el saludo del presidente Alberto Fernández, a quien le ratificó confianza por su “muy buena gestión”.

LRA 27 Catamarca

Luego de emitir su voto, el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, le envió un mensaje a la población provincial, diciendo: “Ejerzan el pleno derecho que les da la democracia, que es la expresión de la voluntad popular a través del voto, y que cada uno exprese sus ideas”.

LRA 27 Catamarca

Andrada, ministro de Comunicación de Catamarca y candidato a senador nacional, antes de emitir su voto, expresó: “Hoy, gracias al gran sistema que se usó para vacunar al país, tenemos la posibilidad de tener una votación más parecida a la que eran las normales. Espero que la concurrencia sea mayor porque, para nosotros, lo importante es que el acto electoral se desarrolle con tranquilidad”.

LRA 27 Catamarca

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, emitió su voto, y después expresó: “Hablaba con el presidente que las elecciones intermedias siempre son complicadas, y sobre todo con la pandemia. Creo que hay que desdramatizar un poco la política. Esta es una elección, la gente habla y mañana temprano hay que estar trabajando. Es el momento de la gente y que elijan en forma tranquila”.

LRA 1 Buenos Aires

La candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires de Juntos, María Eugenia Vidal votó en la mesa 444 de la Escuela Nacional De Bibliotecarios, ubicada en el barrio de Recoleta.

Luego de participar de un desayuno con dirigentes porteños de esa fuerza política, remarcó que “no es un día para especulaciones” y que “los argentinos tienen derecho a hacer oír su voz”.

LRA 1 Buenos Aires

Luego del desayuno compartido con candidatos de JxC, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, votó en la Facultad de Derecho de la UBA.

Se mostró confiado en que los comicios se desarrollen con normalidad en todo el país y pese a las preguntas de las y los periodistas, se mostró cauto y pidió respetar la veda electoral.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, sufragó pasadas las 9 horas en Concordia y después indicó: "Es importante votar porque fortalece la democracia. Vamos a hacer una muy buena elección, y lo prioritario será revertir la elección y ganar”.

LT 14 Paraná

“Mañana hay que levantarse temprano y seguir trabajando”

El intendente de Paraná, Adán Bahl, dijo: “Mañana hay que levantarse temprano y seguir trabajando”, y luego se refirió a las fuertes precipitaciones que se presentaron en la noche del sábado y se extendieron durante la madrugada del domingo, informando que por el fenómeno metereológico se asistió a distintas familias de la capital entrerriana.

LRA 1 San Luis 29

El gobernador, Alberto Rodríguez Saá, emitió su voto en la Escuela N° 2 “Bernardino Rivadavia”. “La votación comenzó con normalidad en toda la provincia. Es un día puntano, una verdadera fiesta de la democracia. Hay que participar y manifestar lo que uno piensa, que la gente cuando vote exprese y cuente lo que piensa, lo que uno anhela, las esperanzas y los sueños”, comentó tras emitir su sufragio. Además, valoró la participación de los jóvenes entre los candidatos. El mandatario adelantó que esperará los resultados en Terrazas del Portezuelo y luego en la sede del Partido Justicialista.

LRA 27 Catamarca

Ginocchio, quien va en busca de la reelección, manifestó: “Los ciudadanos y ciudadanas tenemos que asumir las elecciones con mucho respeto, participar y ejercer este derecho político que enriquece y le da vida a la democracia”.

LV 8 Libertador

Carlos Ianizotto, candidato a diputado nacional, destacó la actividad de las y los jóvenes que “valoraron nuestra convocatoria para fiscalizar en distintas partes de Mendoza”.

LV 8 Libertador

Verasay, candidata a legisladora nacional, comentó detalles sobre la jornada electoral, y luego dijo: “Cada vez que tenemos que votar es una fiesta”.

LRA 6 Mendoza Quino

En la escuela Julio Lemos de Godoy Cruz, el candidato a senador nacional por Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, emitió su voto, y en diálogo con la prensa realizó declaraciones que violaron la veda electoral, tras señalar: “Creo que la campaña en general ha sido tranquila, de las PASO a esta parte hubo mucha violencia verbal del Frente de Todos, tratando de cambiar los hechos, en tanto Juntos por el Cambio siempre estuvo presto a contribuir con el país. El gobierno tiene que ordenar qué plan económico quiere. Que se pongan de acuerdo Alberto con Cristina, porque no hay ningún acuerdo”.

LRA 6 Mendoza Quino

El candidato a diputado nacional por Cambia Mendoza, Julio Cobos, dijo tras emitir su voto: “Queremos una nueva etapa, que cerremos la grieta mirando hacia adelante", y después instó a la concreción de una mesa de diálogo con el Gobierno nacional.

La ministra de Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero, destacó que las elecciones legislativas de este domingo finalizaron con “una conducta ejemplar de los entrerrianos y entrerrianas, tuvimos todas las mesas constituidas con autoridades de mesa”, confirmó en el marco de una conferencia de prensa que se realizó al finalizar los comicios. En este sentido indicó que participó el 73,69 % del padrón electoral de la provincia.

En tanto el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, señaló que 2 mil efectivos de la fuerza de seguridad participaron en el despliegue de seguridad que se llevó a cabo en 639 mesas ubicadas en todo el territorio entrerriano.

LRA 1 Buenos Aires

Los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y de Transporte, Alexis Guerrera, destacaron la "alta participación" de la ciudadanía en las elecciones legislativas que se desarrollaron en todo el país y remarcaron que los comicios se desarrollaron "con tranquilidad y en orden".

"La votación fue mucho más ágil y rápida", subrayó Zabaleta, quien celebró además que los argentinos hayan emitido su sufragio para "consolidar la democracia".

LRA 1 Buenos Aires

La investigadora y analista de opinión pública conversó con Radio Nacional evaluó el escenario político en momentos en los que se aguardan los resultados de las elecciones legislativas.

"Para bien o para mal Cristina sigue siendo el centro del sistema político argentino, es la ordenadora" evaluó la analista y lamentó que en lugar de haber propuestas haya un fomento de la grieta que le hace tanto daño al país.

Por otra parte y consultada por la convocatoria al diálogo lanzada por el Gobierno, Vilker se mostró expectante y a la vez optimista.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de emitir su voto, la primera candidata a diputada nacional del Frente de Todos bonaerense, Victoria Tolosa Paz, destacó la importancia de "fortalecer la democracia y lograr que haya más participación". "Estamos cumpliendo la veda y siendo muy responsables", expresó, al tiempo que sostuvo: "Siempre instamos al diálogo necesario para una vez más poner a la Argentina de pie". Además, señaló que "la política debe tomar nota de lo que digan las urnas y trabajar para poder darle soluciones al pueblo" y resaltó: "Estamos dejando atrás a la pandemia".

LRA 26 Resistencia

La vicegobernadora del Chaco, Analía Rach Quiroga, dijo: “Quiero agradecer especialmente a las autoridades de mesa, a las y los fiscales, a las Fuerzas de Seguridad y a los establecimientos escolares que estuvieron abocados a este acto cívico tan importante para la ciudadanía".

LRA 1 Buenos Aires

Emanuel Herrera, cronista de Radio AM750, acusó al personal que presta servicio como custodia del ex presidente de agredirlo con golpes de puño durante la cobertura periodística con motivo de la emisión del sufragio de Macri en una escuela en el barrio porteño de Palermo.

LRA 21 Santiago del Estero

La licenciada Natividad Nassif, ministra de salud de la provincia expresó: "Es un momento de ejercicio de derechos y de opciones y la opción más importante es la opción del futuro y ahí radica la responsabilidad de cada uno". También se refirió a los cuidados ante la presencia de la variante delta en la provincia e instó a los santiagueños a seguir vacunándose.

LRA 1 Buenos Aires

Al sufragar, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, destacó la importancia de que "la gente haga valer su voto" y consideró "muy importante la participación popular después de 40 años de democracia".

Indicó que "mañana tenemos la responsabilidad de seguir construyendo un escenario de previsibilidad y futuro" para las y los argentinos.

LRA 21 Santiago del Estero

El gobernador de la provincia y candidato a una nueva gestión, emitió su voto y manifestó: "La democracia se consolida en momentos como este", también destacó la importancia que los santiagueños puedan expresarse.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador bonaerense Axel Kicillof votó en la Escuela Superior de Formación en Salud, sita en la Calle 4 N 963, de La Plata, destacó la fluidez en la que se desarrolla la elección y lo atribuyó a los cambios sobre los cuales "trabajamos muy fuerte".

LRA San Luis 29

El Senador Nacional y candidato a Diputado Provincial Claudio Poggi, luego de emitir su voto en la escuela Juan Pascual Pringles expresó que se corrigieron algunos errores en el comienzo de los comicios y recordó a Guadalupe Belén Lucero a 150 días de su desaparición.

LRA 1 Buenos Aires

El primer candidato a diputado nacional del Frente de Todos (FdT) en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, votó hoy en una escuela del barrio de Boedo, donde afirmó que "la democracia se empodera con la participación popular". "Siempre votan más personas en las generales que las primarias. La votación es la mejor manera de fortalecer la democracia y de legitimar a los representantes populares", dijo.

LRA 1 Buenos Aires

El primer candidato a diputado nacional de Juntos en provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, emitió su voto esta mañana antes de las 11 en la escuela San Pedro de Tigre, y tras sufragar convocó a la sociedad a acercarse a las urnas al considerar que “es un día para la democracia y para que cada uno decida el futuro que quiere".

LT 14 Paraná

Müller, candidata a diputada nacional por Entrerrianos por la Vida, el Trabajo y la Libertad, manifestó que se le ofrece al electorado “una opción que lo representa más, ya que tiene que ver con la idiosincrasia del pueblo entrerriano”.

LT 14 Paraná

La diputada nacional y candidata por el Frente de Todos, Carolina Gaillard, destacó la participación en cada elección, y celebró que “elijamos a nuestros representantes, porque es siempre una forma de consolidar nuestra democracia”.

LRA 28 La Rioja

Lo dijo la candidata a diputada nacional del Frente de Todos en La Rioja, Gabriela Pedrali, luego de emitir su voto, e informó los puntos de la agenda que llevarán al Congreso para trabajar por los riojanos.

LRA 1 Buenos Aires

La primera candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) en la Ciudad de Buenos Aires, Myriam Bregman, acusó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de cambiar las boletas del Frente de Izquierda por las de las PASO.

LRA 1 Buenos Aires

El primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por Avanza la Libertad, José Luis Espert, emitió su voto y expresó cuáles son sus expectativas en estas elecciones legislativas. "Las expectativas son muy buenas más allá de los resultados", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El primer candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad (FTI-U) en la provincia de Buenos Aires, Nicolás del Caño, ratificó la importancia de que la gente vaya a votar, al sufragar en un colegio del partido de Avellaneda.

Señaló que "nuestro compromiso es de lucha y va más allá de los electoral" y apuntó “queremos asegurar la presencia de nuestros fiscales estén en todos los lugares posibles y que tengan acceso para cuidar nuestras boletas”.

LRA 1 Buenos Aires

El primer candidato a diputado nacional porteño de La Libertad Avanza Javier Milei votó y rechazó una eventual convocatoria al diálogo del gobierno y tampoco con el macrismo: "No tengo nada que conversar”.

LV 8 Libertador

Vadillo, candidato del Partido Verde, le respondió a Alfredo Cornejo, asegurando: "El voto en blanco no es una fuerza política. Es una expresión de que no se quiere más a las dos fuerzas principales".

LRA 6 Mendoza Quino

La candidata a senadora nacional por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, se expresó sobre la jornada electoral, diciendo: “Voy a esperar a ver que tienen para decirnos los mendocinos. Necesitamos que todos y todas participen. Tenemos que meter nuestros sueños en las urnas, y necesitamos políticas de Estado en la agenda nacional y a nivel provincial”.

LRA 1 Buenos Aires

Anabella Zoch inició esta edición de “Mujer país” dedicándola a todos aquellos que sufren las secuelas emocionales relacionadas a la pospandemia en su lucha por volver a la normalidad.

Presentando nuevas voces femeninas, se escucha el tema “Circe” del quinteto femenino mendocino, “Flora Tristán”, formado a finales del 2019.

En el segmento de “Hombres que cantan mujeres” Raúl Lavié interpreta “A pesar de todo” de Eladia Blázquez. Finalmente en una entrevista realizada a la cantante Lula Bertoldi del grupo “Eruca Sativa”, cuenta lo que representa ser mujer en la música.

LRA 4 Salta

En el programa especial de Radio Nacional Salta “Argentina Vota” estuvimos conversando con Nora Giménez, Senadora Nacional por la provincia de Salta. Expresó que votar es una fiesta de la democracia y una gran oportunidad cívica y política para poder respaldar el proyecto y las propuestas de quienes nos representan, pese a los mensajes negativos de muchos sectores. Con relación a la campaña, aseguró que ha sido una campaña en que algunos espacios no presentaron propuestas, solo realizaban ataques de mucha violencia hacia lo personal; “justamente sobre eso debemos reflexiona”, expresó. Dijo que, a nivel nacional, el mayor desafío que deberán enfrentar los futuros legisladores es el tema de la negociación de la deuda externa que constituye una cifra monstruosa contraída por la anterior gestión.

LRA 1 Buenos Aires

Alicia Barrios conversó con Correa Perelmuter, acerca del origen del hidrógeno verde, quien explica la naturaleza de este elemento y la forma de obtención del mismo para que pueda ser considerado como “no contaminante” de acuerdo a su fuente. Asimismo detalló las principales aplicaciones de este material y el objetivo global de alcanzar una matriz enérgica descarbonizada.

En la segunda parte del programa Alicia dialogó con la investigadora Adriana Pisani acerca de su trabajo sobre accidentes de aviación en la costa bonaerense.

Finalmente el “Pollo” Mactas narró la composición de su tema “Cumbia cartonera” y la realización del vídeo clip de este tema.

LRA 1 Buenos Aires

El 27 de noviembre de 1953, en Wisconsin, Estados Unidos, nacía Lyle Mays, un pianista increíble e innovador, galardonado en 11 ocasiones con el premio Grammy. Pese a su enorme talento, nunca ocupó la tapa de las principales revistas musicales. No le interesaban las apariciones públicas ni presumir sus composiciones. Tal vez por eso su fallecimiento, ocurrido en febrero del año pasado, no estuvo en la primera plana de ningún medio.

En esta emisión de Planeta Nebbia, Litto repasó parte de su vasta trayectoria, compartiendo el material de su último álbum solista, Solo: Improvisations for Expanded Piano.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Maipú 555, Soy Nacional festejó la vuelta al estudio de grabación de Radio Nacional, invitando para compartir el aire de la AM870, en sintonía con la FM98.7 Nacional Folklórica, a la cantante y compositora Mariela Perticari, quien habló de los trabajos en los que está trabajando, ampliando sus fronteras que fueron interrumpidas por la pandemia.

“En el streaming la pasé mal, pero por suerte ahora estoy presentando varias cosas”, relató Petira, tras presentar su nuevo single que grabó junto a Natalie Pérez, “Tierra al olvido”.

Asimismo, Sandra Mihanovich conversó con la música, Susan Ferrer, quien anunció su próximo evento, el 17 de noviembre a las 20 horas, en el Centro Cultural 25 de Mayo, en dónde estará presentando su nuevo disco.

LRA 1 Buenos Aires

El músico y cantautor peruano, un precursor en la mezcla e influencia del rock y pop con géneros tradicionales, como el folclor andino y folk americano, se refirió a la influencia de la cultura peruana en la región y reivindicó las tradiciones musicales que busca generar a través de nuevos estilos.

Asimismo, desarrolló el concepto de los nuevos horizontes que le permitió descubrir la producción de nuevos estilos musicales, los cuales le facilitaron la posibilidad de “hacer lo que se te de la gana”.

LRA 1 Buenos Aires

La jugadora de hockey y nutricionista argentina, recordó su pasar por la Selección Argentina de hockey, a su tiempo, capitana de Las Leonas y jugadora emblemática de la Selección, con la que se consagró con varios títulos internacionales.

“Hay muchos torneos que te marcan, pero el mundial del 93, con el que fuimos Campeonas del Mundo Junior, o en Sídney (Australia) en el año 2000, donde salimos 2das en los Juegos Olímpicos, marcaron una diferencia”, recordó Magui.

Asimismo, se refirió al equilibrio que tuvo que mantener entre los desafíos y las adversidades que imponen las competencias deportivas profesionales con la vida personal.